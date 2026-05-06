I 20 migliori videogiochi di Halloween per brividi ed emozioni nel 2026

È di nuovo quel periodo dell’anno: l’aria si fa più fresca, la stagione dorata e frizzante sta entrando nel vivo, ed è di nuovo il momento di scegliere a quali videogiochi di Halloween giocherai.

Che tu stia cercando titoli da brivido o qualcosa di un po’ più accogliente e festoso, ci penso io. In questa lista ti presenterò 20 fantastici giochi per questa stagione di Halloween.

Le nostre scelte migliori per i videogiochi di Halloween

Ho messo insieme una lista davvero mostruosa di giochi di Halloween, ma questi tre sono davvero il meglio del meglio. Colpiscono in pieno ogni atmosfera: da quella inquietante ed emozionante a quella spensierata e nostalgica. Se questa stagione ne giocherai solo alcuni, scegli proprio questi.

1 Silent Hill 2 2024 Un vero capolavoro nel panorama dei giochi horror, che riesce a superare persino il già formidabile originale. Buy now 2 Luigi’s Mansion 3 2019 Libera una torre infestata dai fantasmi insieme a Luigi (e un amico) in questa avventura leggermente inquietante, perfetta per i giocatori occasionali o per divertirsi in famiglia. Buy now 3 Costume Quest 2010 Rivivi i tuoi vecchi ricordi d’infanzia legati ad Halloween con questo breve e simpatico RPG dedicato al "dolcetto o scherzetto". Buy now

Ma anche se questi sono il meglio del meglio, in questa lista ci sono tantissime altre scelte fantastiche, quindi continua a leggere.

I 20 migliori videogiochi di Halloween per creare l’atmosfera perfetta

I videogiochi di Halloween non devono per forza essere solo una festa dell’orrore. Grazie alle tante sensazioni associate ad Halloween (che vanno dal misterioso, al festoso, all’accogliente, al caldo e avvolgente, senza dimenticare che è il momento di iniziare i preparativi per le feste di fine anno), qui abbiamo un mix davvero variegato.

Ora, tuffiamoci subito nell’argomento.

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Bloober Team, Konami Durata media di gioco circa 16 ore Punteggio Metacritic 86

Silent Hill 2 è probabilmente il miglior gioco della serie, quindi le aspettative per questo remake erano altissime. Quello che abbiamo ottenuto è un gioco che non solo ha soddisfatto, ma ha addirittura superato le aspettative.

Vesti i panni di James Sunderland, un vedovo che esplora la tetra e inquietante cittadina di Silent Hill alla ricerca di sua moglie, Mary.

Il problema? Mary è morta tre anni fa, ma la calligrafia è inequivocabilmente la sua. E come se non bastasse, le cose prendono rapidamente una piega oscura con uno stravolgimento della realtà, oltre a un’enorme orde di mostri disgustosi ma apparentemente familiari.

Perché l’abbiamo scelto Ci sono giochi survival horror che fanno paura, e poi c’è Silent Hill 2. Non c’è niente di paragonabile a questo gioco quando si tratta di come riesce a spaventarti, e dovrai giocarci per capire cosa intendo.

La serie di Silent Hill è molto apprezzata per il suo approccio psicologico, e in questo gioco non fa certo eccezione. Mentre vaghi per la città e affronti i suoi mostruosi abitanti, inizierai a farti alcune domande importanti, la più importante delle quali è: “Chi è davvero James?”

Probabilmente hai già giocato all’originale, quindi potresti pensare di essere ormai immune agli spaventi. Sono felice di dirti che non è affatto così, dato che il remake di Silent Hill 2 sfrutta una grafica e un audio moderni, oltre a una trama perfezionata, per offrirti un horror di altissimo livello, perfetto per la notte di Halloween.

Il mio verdetto: il remake di Silent Hill 2 è un titolo di prim’ordine per chi è alla ricerca di un gioco di Halloween davvero spaventoso.

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Cosa ne pensano i giocatori?

NurglesConceptualBathwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pensavo di aver chiuso con questo gioco, ma a quanto pare è ora di rivivere i miei incubi.

2. Luigi’s Mansion 3 [Divertimento per tutta la famiglia a caccia di fantasmi]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Next Level Games, Nintendo Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 86

Questa vivace avventura Nintendo per tutta la famiglia è perfetta per entrare nello spirito di Halloween ed è un gioco cooperativo particolarmente adatto ai bambini piccoli o a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogiochi.

In Luigi’s Mansion 3, ti unirai a Luigi e ai suoi amici mentre si tuffano nel Last Resort per quella che avrebbe dovuto essere una vacanza rilassante. Ovviamente, il posto è infestato dai fantasmi, quindi spetta a Luigi, al Poltergust G-00 e ad alcuni nuovi personaggi intrappolare King Boo e i suoi scagnozzi.

Perché l’abbiamo scelto Luigi’s Mansion 3 è non solo bellissimo da vedere, ma anche molto divertente da giocare, anche se è piuttosto facile. Nonostante l’ambientazione sia un hotel infestato, non è un gioco horror; al contrario, è spensierato e a tratti persino carino.

Nei panni di Luigi, esplorerai la torre in stile Zelda, usando il tuo fidato Poltergust per risucchiare ostacoli, nemici e fantasmi. Soprattutto fantasmi. Ogni piano ospita un potente (e birichino) boss fantasma, ognuno dei quali ha un pulsante dell’ascensore di cui Luigi avrà bisogno se vuole assicurarsi che l’Ultima Speranza rimanga libera dai fantasmi.

Ciò che rende Luigi’s Mansion 3 davvero fantastico è che non fa poi così paura, pur rimanendo molto divertente per un massimo di due persone. Questo significa che è un titolo eccellente per i genitori che vogliono coinvolgere i propri bambini piccoli, o per i giocatori che vogliono coinvolgere i propri amici che giocano solo ogni tanto.

Il mio verdetto: Luigi’s Mansion 3 può sembrare un po’ cartoonesco, ma non farti ingannare dalle apparenze: è un gioco davvero ricco e divertente sia per i giocatori esperti che per i principianti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

thespoonybard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Che sia Halloween o meno, con questo titolo non puoi sbagliare.

3. Costume Quest [Avventura RPG “Dolcetto o scherzetto”]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Anno di uscita 2010 Autore/i Double Fine Productions Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic 77

Una delle cose che preferisco di Halloween sono le feste in maschera, dove puoi indossare abiti e accessori diversi e diventare qualcun altro (o qualcos’altro) per un po’. È proprio questo il concetto alla base di Costume Quest, un fantastico gioco di ruolo, anche fuori stagione.

Costume Quest è piuttosto semplice: è Halloween, sei un ragazzino ed è ora di andare a raccogliere dolcetti. Le cose però non vanno come previsto, perché da una delle case in cui entri esce un vero mostro che rapisce il tuo fratellino.

Per fortuna è Halloween, quindi non sei indifeso. Ogni volta che incontri un mostro, ti trasformi in qualunque cosa tu stia fingendo di essere, quindi è come indossare un costume di Halloween davvero fantastico. Robot, ninja, vampiro: va bene qualsiasi cosa, purché tu riesca a riportare a casa il tuo fratellino o la tua sorellina. Perché rimanere in punizione proprio ad Halloween sarebbe una vera seccatura.

Perché l’abbiamo scelto Costume Quest è facile da imparare e da giocare, ma questo non significa che sia solo per giocatori occasionali. Anche i giocatori più esperti apprezzano l’umorismo arguto e lo spirito festoso di Costume Quest, che lo rendono facile da amare e difficile da smettere di giocare.

Questa premessa semplice è accompagnata da un gameplay altrettanto semplice: ci sono gli elementi tipici dei giochi di ruolo (in combattimenti un po’ irriverenti e esilaranti) e, a parte la questione della trasformazione, non c’è molto di nuovo. Tuttavia, Costume Quest fa centro alla grande nella presentazione, e giocare a questo gioco ti fa davvero sentire di nuovo come un bambino che va in giro a fare “dolcetto o scherzetto”.

Il mio verdetto: Costume Quest è breve, simpatico, carino e davvero pieno di spirito di Halloween. Se cerchi un gioco di Halloween informale o rilassante, o se vuoi risvegliare il bambino che è in te, dovresti assolutamente provarlo.

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lion_does_not ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Semplice, carino, con una giocabilità solida e per niente costoso.

4. Dead by Daylight – Il capitolo HALLOWEEN® [Horror multigiocatore con Michael Myers]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Behaviour Interactive Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic N/A (DLC)

Il prossimo è Dead by Daylight (DbD), un gioco horror asimmetrico 4 contro 1 in cui un killer si scontra con quattro sopravvissuti che cercano di scappare. Questo gioco è in giro da un po', ma credimi quando ti dico che nessuno rende omaggio all'horror come fa DbD.

Solo in DbD potrai giocare nei panni di personaggi (e intendo proprio “giocare”, non solo andare in giro con una skin) come Freddy Krueger, lo Xenomorfo, Sadako Yamamura e, sì, Michael Myers, uno dei miei preferiti in assoluto.

Perché l'abbiamo scelto Il capitolo HALLOWEEN® si distingue perché Michael Myers è uno dei migliori killer da "jumpscare", se non il migliore in assoluto. Tieni però presente che è anche considerato uno dei killer più difficili da padroneggiare, quindi preparati a fare pratica.

Come sopravvissuto, il tuo obiettivo è riparare 5 generatori per aprire i cancelli e permettere a te e ai tuoi alleati di scappare; come killer, il tuo obiettivo è impedirglielo. Sembra facile, certo, ma in pratica DbD è un gioco strategico del gatto e del topo in cui una parte deve costantemente escogitare modi per superare in astuzia l’altra.

Anche se DbD presenta la sua buona dose di fastidi (dopotutto è un gioco PvP), questi raramente intaccano il divertimento che offre. Che tu giochi nei panni di un sopravvissuto o di un killer, ogni partita è ad alto rischio e assolutamente carica di tensione, e lo è ancora di più se il tuo Myers ama sbirciare da dietro gli angoli, facendoti capire che è lì. A guardare. Ad aspettare.

Il mio verdetto: Dead By Daylight – Il DLC "Il capitolo “HALLOWEEN®”" è un must-have per chiunque voglia completare la propria collezione di killer crossover.

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ZZZOMbee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È divertente, basta che non ti arrabbi troppo.

5. Pumpkin Jack [Gioco di Halloween in stile cartone animato, genere hack-and-slash]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Creatori Nicolas Meyssonier, Headup Games Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 71

Poche decorazioni di Halloween sono riconoscibili quanto la zucca intagliata, e ancora meno sono i videogiochi di Halloween che la mettono davvero in primo piano. Pumpkin Jack sfida questa aspettativa e crea un piccolo e simpatico gioco hack-and-slash incentrato su questa icona stagionale.

Nel regno di Arc En Ciel va tutto a gonfie vele. Troppo bene, per la precisione, e così il Diavolo scatena la Maledizione della Notte Eterna, una piaga che evoca mostri per attaccare i vivi. Per combatterla, gli umani si sono rivolti a un potente mago. Il che è un po’ un problema.

Perché l'abbiamo scelto Lo ammetto, ho un debole per i giochi retrò, e Pumpkin Jack mi ha riportato indietro a un’epoca più semplice. In alcuni punti è un po’ grezzo, ma rimane sempre fedele al suo fascino eccentrico.

Nei panni di Pumpkin Jack, il tuo patto con il Diavolo ti garantisce la libertà una volta sconfitto il mago. Per farlo, non solo dovrai padroneggiare le acrobazie platform in 3D di Pumpkin Jack, ma anche usare le tue numerose armi e abilità per farti strada fino al mago. Retro, certo (la maggior parte delle persone lo paragona a MediEvil), ma è un’esperienza di gioco solida e divertente.

Il mio verdetto: Pumpkin Jack è un’esperienza platform affascinante e compatta che non ha mai paura di essere se stessa, ed è perfetta per una partita di Halloween da giocare in un giorno.

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SpiritBound ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Semplice e prevedibile, ma divertente dall’inizio alla fine.

6. The Sims 4: Cose da brivido [Case infestate e costumi di Halloween]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Maxis, Electronic Arts Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic N/A (DLC)

Cosa c’è di meglio che passare Halloween a festeggiare o a rilassarti con gli amici guardando un film horror? Farlo virtualmente in The Sims 4, ovviamente.

Non credo che la serie The Sims abbia bisogno di presentazioni, ma se per qualche motivo non ne hai mai sentito parlare, è un simulatore di vita in cui puoi vivere vite virtuali con personaggi virtuali. Ce n’è un po’ per tutti i gusti, ma in genere si riduce a due aspetti principali: giocare con i tuoi Sim e costruire cose, ed è proprio qui che entra in gioco questo DLC.

Perché l’abbiamo scelto Il pacchetto “Cose da brividi” è praticamente indispensabile per chi vuole portare Halloween nei propri quartieri virtuali.

Questo DLC per The Sims 4 include nuove decorazioni che vanno dalle ciotole di caramelle a quadri inquietanti e lapidi luminose, oltre a fantastici costumi di Halloween e accessori per ricreare l’atmosfera di una festa in maschera. Aggiunge anche nuove interazioni, come la possibilità di organizzare una festa da brivido.

Il mio verdetto: se vuoi aggiungere un po’ di atmosfera festosa di Halloween alla vita dei tuoi Sims, dovresti assolutamente prendere in considerazione l’acquisto del pacchetto “Spooky Stuff”.

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MikesNameWasTaken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Arredamento carino, costumi fantastici e decorazioni di Halloween. Cosa si può volere di più?

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2016 Autore/i Scott Cawthon Durata media di gioco circa 5 ore Punteggio Metacritic 62

La serie Cinque notti a Freddy’s (FNAF) è stata un punto di riferimento nel genere horror fin dalla metà degli anni 2010 e, anche se i giochi sono sempre stati spaventosi, la formula era diventata un po’ prevedibile. “Sede gemella” è stato il tentativo dello sviluppatore Scott Cawthon di dare una svolta alla serie; anche se ad alcuni non è piaciuto l’allontanamento dallo stile tradizionale, secondo me è un gioco di avventura punta e clicca davvero ben fatto.

Come da tradizione della serie, vesti i panni di una persona a caso che fa un lavoro pericoloso, con orari terribili e una paga da fame. Stavolta, il gioco è ambientato alla Circus Baby’s Entertainment and Rental, da dove provengono tutti gli animatronici assassini. Ancora una volta, dovrai “solo” sopravvivere a cinque notti contro questi mostri. Buona fortuna.

Perché l’abbiamo scelto Nonostante Sede gemellata sia molto diverso dai tradizionali giochi della serie FNAF, offre comunque lo stesso gameplay mozzafiato in cui un singolo errore può portare a un jumpscare.

Invece di stare seduto passivamente in una stanza a tenere d’occhio gli animatronici, in Sede gemellata dovrai strisciare attraverso condotti bui come la pece e addentrarti in territorio ostile. E dato che ogni notte offre un’esperienza molto diversa, il risultato è un’avventura incredibilmente terrificante in cui tutto ciò che hai dalla tua parte sono gli indizi sonori e il tempismo. Buona fortuna.

Il mio verdetto: Sede gemellata offre una versione diversa ma ben riuscita della serie FNAF, mantenendo il fattore paura ai massimi livelli.

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RequiescatInPizza ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Molto diverso, ma in senso positivo.

8. Una notte nel bosco [Mistero inquietante in una piccola città]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatori Infinite Fall, Secret Lab, Finji Durata media di gioco circa 12 ore Punteggio Metacritic 88

“Accogliente” e “Halloween” non sembrano andare molto d’accordo, ma ascoltami fino in fondo. La fine di ottobre è anche un’occasione per festeggiare; dopotutto, all’inizio era una festa del raccolto. E questa sensazione di fine e di nuovo inizio è qualcosa che Una notte nel bosco riesce a cogliere alla perfezione.

Una notte nel bosco ti mette nelle zampe di Mae Borowski, una ragazza che ha abbandonato l’università e che torna nella cittadina di Possum Springs. Ma casa sua non è più quella di una volta: i suoi amici sono cambiati, le cose sembrano semplicemente diverse e, come se non bastasse, c’è qualcosa nel bosco.

Perché l’abbiamo scelto La profondità narrativa e i personaggi avvincenti di Una notte nel bosco ti terranno incollato allo schermo per tutta la durata del gioco.

Ciò che rende *Una notte nel bosco* davvero fantastico è quanto siano credibili e umani i suoi personaggi. Molti di noi si sono sentiti come Mae, in un momento o nell’altro, e la commovente storia del gioco, unita all’atmosfera autunnale e alla foresta sinistra, serve a ricordarci che non tutto va sempre a rotoli per sempre.

Il mio verdetto: se per la notte di Halloween hai in mente qualcosa di meno spaventoso e più accogliente, Una notte nel bosco è sicuramente quello che stai cercando.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Pogonosticator ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uno stile di scrittura incredibilmente coinvolgente, personaggi davvero profondi. Perfetto per una serata di Halloween in compagnia.

9. Pelle d’oca: Terrore a Little Creek [I classici brividi di Goosebumps prendono vita]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Anno di uscita 2025 Autori PHL Collective, GameMill Entertainment Durata media di gioco circa 9 ore Punteggio Metacritic 69

Forse non mi crederai, ma quando ero ragazzino negli anni ’90, leggere era una figata. E con i suoi spaventi un po’ pacchiani, i personaggi indimenticabili e i colpi di scena a non finire, niente era più figo di “Goosebumps”. Ma anche se siamo tutti cresciuti, i giochi di “Goosebumps”, compreso quest’ultimo, hanno ancora lo stesso fascino.

Terrore a Little Creek ti mette nei panni di Sloane Spencer, una ragazzina coinvolta in una tempesta di qualcosa di sinistro. Come da tradizione di Goosebumps, va tutto bene finché non smette di andare bene. Quando la sua città viene improvvisamente tormentata da strani incidenti e mostri inquietanti, spetta a Sloane esplorare (in stile Resident Evil) e trovare un modo per porre fine a tutto questo, in un modo o nell’altro.

Perché l’abbiamo scelto “Terrore a Little Creek” ha un gameplay sorprendentemente solido per un gioco legato a un franchise, pur non essendo super spaventoso. Inoltre, è pieno di easter egg per chi è cresciuto leggendo i libri.

Pelle d’oca: Terrore a Little Creek si distingue per la sua immensa fedeltà al marchio. Con i suoi spaventi dosati alla perfezione, i luoghi memorabili e i colpi di scena, Terrore a Little Creek ti dà sempre la sensazione di giocare a un nuovo romanzo uscito direttamente dall’immaginazione di R.L. Stine.

Il mio verdetto: Pelle d’oca: Terrore a Little Creek rimane fedele alle radici della serie, offrendo al contempo un gameplay ricco e sostanzioso, perfetto per i giocatori più giovani o occasionali.

Cosa ne pensano i giocatori?

lifepaintinglove ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Una giocabilità e una trama fantastiche per i nuovi fan, e tantissimi riferimenti per quelli di vecchia data.

10. Alien: Isolation [Survival horror nello spazio]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Creative Assembly, Sega Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 79

Quando pensi ai migliori giochi horror, probabilmente ti viene in mente il soprannaturale, che si tratti del tormento psicologico di Silent Hill o delle armi biologiche di Resident Evil. Ma Alien: Isolation dimostra che anche nel genere fantascientifico non mancano certo i brividi.

Invece di correre in giro per una tranquilla cittadina di periferia, questa volta vestirai i panni di Amanda Ripley, ingegnere e figlia di Ellen Ripley. Quando Amanda scopre che il registratore di volo della Nostromo è arrivato alla stazione di Sebastopoli, coglie al volo l’occasione per unirsi alla squadra di recupero. Naturalmente, una volta atterrati, tutto va a rotoli.

Perché l'abbiamo scelto Alien Isolation è una terrificante esperienza sensoriale: ogni singola ombra, ogni suono e ogni porta chiusa ti sembreranno una minaccia, garantendo che il gioco mantenga alta la tensione dall’inizio alla fine.

Alien: Isolation prende spunto da altri giochi con predatori iper-persistenti e invulnerabili, come Outlast. Ma mentre giochi del genere tendono a perdere il loro fascino una volta che impari le peculiarità del mostro, questo no. Grazie all’IA assolutamente geniale dello Xenomorfo, non puoi mai abbassare la guardia e ogni incontro è davvero terrificante.

Il mio verdetto: un capolavoro dell’horror, Alien: Isolation non solo colpisce forte e in fretta con il suo terrore, ma riesce a mantenere viva l’angoscia per tutta la durata del gioco.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Long_Live_Foehn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sarebbe stato l'ennesimo gioco di Outlast come tanti altri, se non fosse stato per la brillante IA. Spaventoso e divertente.

11. Little Nightmares [Horror da fiaba inquietante]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco circa 5 ore Punteggio Metacritic 78

Il prossimo è Little Nightmares, un’avventura divertente e da incubo in una fiaba contorta. Questo gioco horror è particolarmente fantastico per la sua atmosfera inquietante, la grafica mozzafiato e il sound design superbo. E visto che è diventato così popolare, oggi ci sono un sacco di giochi simili a Little Nightmares (ma io continuo a sostenere che l’originale sia ancora il migliore).

Questa volta vestirai i panni di Six, una bambina intrappolata in un vasto complesso sottomarino chiamato The Maw. Come ci sei arrivata è un mistero; l’unica cosa che conta è che tu ne esca al più presto, perché è pieno zeppo di adulti giganti e malvagi. Per fortuna, le loro dimensioni giocano a tuo vantaggio: potrai muoverti furtivamente e nasconderti tra i loro giganteschi oggetti di uso quotidiano.

Perché l’abbiamo scelto Little Nightmares riesce a creare quel perfetto equilibrio tra la curiosità di sapere cosa succederà dopo e il terrore di ciò che ti aspetta una volta arrivato lì. Anche il ritmo è superbo, con continui salti tra silenzi sinistri e frenetiche sequenze di inseguimento.

Little Nightmares è davvero eccezionale per quanto è teso. Sei sempre a un passo dall’essere visto e catturato dagli abitanti di The Maw, che si tratti del Custode che pattuglia le prigioni o degli chef che servono i tanti ospiti mostruosi di The Maw. Ma a questa tensione corrisponde una grande soddisfazione: la sensazione di riuscire finalmente a capire come funziona una stanza e vedere i tuoi nemici frustrati è incredibile.

Il mio verdetto: Little Nightmares è un gioco di avventura/horror breve ma incredibilmente avvincente, che ti rimane impresso nella memoria anche dopo averlo finito.

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Nonnopales ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Breve ma davvero indimenticabile.

12. Castlevania: Sinfonia della notte [Caccia ai vampiri in stile gotico con un’atmosfera senza tempo]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Anno di uscita 1997 Creatore/i Konami Durata media di gioco circa 12 ore Punteggio Metacritic 89

Quando si parla di capolavori gotici, uno dei primi titoli che mi viene in mente è Castlevania: Sinfonia della notte. Non farti ingannare dalla sua data di uscita ormai lontana: questo titolo non è solo uno dei migliori giochi di Castlevania a cui puoi giocare, ma è anche nella mia lista dei migliori giochi di tutti i tempi.

In questo titolo di Castlevania vesti i panni di Alucard, il dhampyr (mezzo vampiro) figlio di Dracula. Quando Dracula risorge ancora una volta dall’oscurità, Alucard impugna spada e magia per difendere gli umani. Proprio così: in questo gioco vesti i panni di un vampiro che combatte contro Dracula.

Perché l’abbiamo scelto Sinfonia della notte offre una straordinaria combinazione di fantastico Metroidvania e atmosfera coinvolgente.

Oltre alle classiche meccaniche da platform, Alucard ha molti assi nella manica, come incantesimi che richiedono comandi specifici, tantissime opzioni di equipaggiamento e una marea di nemici da affrontare. Tutto questo basterebbe già a renderlo un ottimo gioco, ma Symphony non si ferma qui: la sua incredibile colonna sonora e la grafica sono la ciliegina sulla torta di un gioco già eccellente.

Il mio verdetto: Sinfonia della notte era ed è tuttora un gioco imperdibile per qualsiasi fan del genere Metroidvania.

Cosa ne pensano i giocatori?

interested_in_this ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Se non ci hai ancora giocato, ti stai perdendo qualcosa.

13. Castlevania Dominus Collection [Un classico gotico sulla caccia ai vampiri]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Konami Durata media di gioco circa 30 ore Punteggio Metacritic 89

Il prossimo è Castlevania Dominus Collection. Proprio come l’Collezione Advance, anche questa è un’antologia di vecchi titoli di Castlevania: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia, tutti fantastici giochi in stile Metroidvania che vale la pena provare. Come bonus aggiuntivo, la raccolta include anche l’introvabile gioco arcade del 1988 Haunted Castle.

Dawn continua la saga di Soma Cruz e del Potere del Dominio, Portrait ti permette di divertirti il doppio con due protagonisti giocabili (e sì, puoi passare da uno all’altro al volo), mentre Order segna un ritorno alle radici gotiche della serie.

Perché l’abbiamo scelto I titoli di Castlevania per DS offrono un bel mix di meccaniche Metroidvania e sperimentazione, dalla continuazione di Aria del dolore in Dawn al sistema a doppio personaggio di Portrait, fino alla sfumatura dei confini tra le diverse configurazioni in Order.

Sebbene nessuno di questi giochi sia così rivoluzionario per il genere come l’originale Sinfonia della notte, sono comunque titoli divertenti che vale la pena provare, che tu sia un veterano dei Metroidvania, un neofita del genere o voglia semplicemente iniziare una nuova serie semi-horror per questo Halloween.

Il mio verdetto: Castlevania Dominus Collection vanta una bella selezione di titoli che rimangono validi ancora oggi.

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Cosa ne pensano i giocatori?

JimmyTheBosun ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È fantastico vedere che hanno ripubblicato la trilogia per DS sulle console moderne.

14. Il custode del cimitero [Gestione di un cimitero dall’umorismo nero]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Lazy Bear Games, tinyBuild Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic 69

Non tutte le scelte per Halloween devono per forza essere un terrificante survival horror. Prendi ad esempio Il custode del cimitero, che i suoi sviluppatori definiscono “il simulatore di gestione di un cimitero più impreciso dell’anno”. Io lo definirei “Stardew Valley, ma con un cimitero al posto della fattoria”. Entrambe le descrizioni sono abbastanza azzeccate, ma non rendono appieno l’idea di quanto sia stravagante Il custode del cimitero.

Che tu ci creda o no, Il custode del cimitero è un isekai. Un giorno sei fuori a fare la spesa. Un attimo dopo, vieni investito da un’auto e ti risvegli nei panni del nuovo custode del cimitero. Dopo una serie di malintesi, ti viene affidato il compito di occuparti del cimitero locale. Ehi, è un immobile gratis.

Perché l’abbiamo scelto Il custode del cimitero vive della complessità e della profondità del suo sistema di crafting, dove praticamente ogni elemento è interconnesso; di conseguenza, non rimarrai mai a corto di cose da fare.

Mentre in altri giochi dello stesso genere dovresti piantare semi e raccogliere i frutti, in Il custode del cimitero lo fai… lavorando con i cadaveri. Eppure, nonostante questa premessa piuttosto cupa, il gioco non prende mai nulla sul serio. Il suo umorismo nero traspare praticamente ovunque, e il gameplay davvero corposo ti terrà sicuramente incollato allo schermo.

Il mio verdetto: sfacciato, affascinante e divertente. Se stai cercando giochi da provare ad Halloween e non solo, Il custode del cimitero è un’ottima scelta.

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Cosa ne pensano i giocatori?

misternonice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Una versione dall'umorismo nero di Stardew Valley. Ci sono però un sacco di sistemi di crafting interconnessi.

15. Inscryption [Horror inquietante con meccaniche di costruzione del mazzo]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 85

L’ho già detto e lo ripeto: Inscryption è un’esperienza unica nel suo genere. È un gioco indie da brividi e inquietante, ma è anche un fantastico roguelike, se scegli di giocarlo in quel modo. Ma dire di più significherebbe entrare nel territorio degli spoiler.

L’atmosfera di Halloween è perfetta in questo titolo e, anche se non ci sono jump scare (per quanto mi ricordi), il tutto risulta incredibilmente inquietante e sinistro. Ti troverai faccia a faccia con una figura sconosciuta in una stanza buia come la pece, giocando a un gioco di carte semplice ma con meccaniche ben curate, che coinvolge sangue e denti.

Perché l’abbiamo scelto Per non rivelare troppo, questo è tutto ciò che posso dire: niente è paragonabile a Inscryption. Puoi giocarci solo una volta, ma sarà un’esperienza davvero incredibile.

Ma come avrai intuito, Inscryption è molto più di quello che sembra a prima vista. Anche se non posso dilungarmi su questi aspetti, basti dire che la sua storia inquietante, i personaggi indimenticabili e l’uso magistrale della tensione e dell’atmosfera sono perfetti per questa stagione da brividi.

Il mio verdetto: che tu stia cercando un gioco di carte da brivido o voglia tuffarti in un abisso profondo e imprevedibile, non c’è niente di simile a Inscryption.

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Cosa ne pensano i giocatori?

ManNumber48 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Non cercare niente su Internet. Gioca e basta.

16. Mika e la montagna della strega [Un’avventura stravagante tra streghe]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Autori Chibig, Nukefist Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 66

Hai mai desiderato che "Kiki – Consegne a domicilio" diventasse un gioco? "“Mika e la montagna della strega” è probabilmente il primo titolo che lo fa alla lettera.

In questo gioco dall’atmosfera accogliente, vestirai i panni dell’apprendista strega Mika, che da poco è entrata come apprendista da Olagari. Anche se il percorso potrebbe sembrare semplice, Mika rimane piuttosto scioccata quando Olagari la caccia dalla montagna e, per buona misura, le rompe la scopa prima di dirle di risalire.

Perché l'abbiamo scelto “Mika e la montagna della strega”" è un gioco semplice, accogliente e genuino, perfetto per chi preferisce rilassarsi la notte di Halloween.

Per superare questa dura prova, Mika dovrà trovare un lavoro come corriere per guadagnare un po’ di soldi in più mentre affina le sue abilità di volo. Anche se è piuttosto semplice, consegnare i pacchi in tempo è sempre gratificante. I comandi di volo meritano una menzione speciale: volare su una scopa non è mai stato così divertente.

Il mio verdetto: anche se “Mika e la montagna della strega” non offre grandi novità al genere, rimane un titolo divertente e leggero, perfetto per i giocatori occasionali.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Hyper_Fixation ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La trama sembra un po’ affrettata, ma il sistema di volo è davvero fantastico

17. Ciao, vicino 2 [Horror da sobborghi pieno di suspense]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Eerie Guest Studios, tinyBuild Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 59

I sobborghi idilliaci in cui sotto la superficie ribolle qualcosa di sinistro sono un classico dei film horror. A partire da classici come L’incubo di Elm Street e Halloween (ciao di nuovo, signor Myers) fino a versioni più moderne come Don’t Breathe e Barbarian, la sensazione che ci sia qualcosa di leggermente fuori posto in questo paradiso è un classico tropo dell’horror.

Nei panni del giornalista investigativo Quentin, il tuo compito è condurre le tue indagini (leggi: effrazione) sul raccapricciante signor Peterson. L’intera cittadina di Raven Brooks sarà il tuo terreno di gioco, e un’attenta analisi ti aiuterà a capire cosa sta succedendo. Ma attenzione: molti dei vicini non saranno affatto contenti se scoprono qualcuno che ficca il naso in giro…

Perché l’abbiamo scelto Ciao, vicino 2 si distingue per la sua grafica in stile cartone animato, quasi stravagante, abbinata a un gameplay basato sulla furtività. È anche uno dei primi titoli che ti vengono in mente quando si parla di “giochi horror ambientati in periferia”.

Ora, non ti mentirò. Sì, gli sviluppatori hanno esagerato con le promesse e deluso le aspettative con il primo Hello Neighbor, che nemmeno io sono riuscito ad apprezzare, macchiando così il nome della serie. Ma Ciao, vicino 2, pur essendo ben lontano dalla perfezione, ha i suoi momenti in cui è davvero teso, inquietante e divertente.

Il mio giudizio: Anche se Ciao, vicino 2 non è esente da difetti, è comunque un gioco perfetto per Halloween, un po’ kitsch ma pieno di suspense.

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Cosa ne pensano i giocatori?

I_O_N_U ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 È un po’ pieno di bug, ma resta comunque un gioco divertente. Ti consiglio di prenderlo in offerta o a un prezzo più basso, se possibile.

18. Planet Coaster: Spooky Pack [Costruisci il tuo parco a tema infestato]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Frontier Developments Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic N/A (DLC)

Ci sono: a volte, vogliamo essere noi a spaventare, non a farci spaventare. E quale modo migliore per entrare nello spirito di Halloween se non con delle montagne russe da urlo… o magari addirittura un Planet Coaster?

Come suggerisce il nome, Planet Coaster è un simulatore di montagne russe e parchi a tema in cui puoi costruire le montagne russe dei tuoi sogni, sempre che i fondi e le leggi della fisica te lo permettano. Migliori sono le tue montagne russe, più gente verrà, più soldi guadagnerai e più grandi saranno le montagne russe che potrai costruire. Semplice, no?

Perché l’abbiamo scelto Il gioco base ha un'atmosfera molto libera; i DLC come lo Spooky Pack ti aiuteranno a personalizzare il tuo parco a tema trasformandolo in quello dei tuoi sogni. Inoltre, sono modulari, quindi puoi scegliere e combinare i DLC che preferisci.

Lo Spooky Pack è un’aggiunta imperdibile per chiunque voglia entrare davvero nello spirito di Halloween. Questo DLC include 2 attrazioni, una grande quantità di elementi di costruzione e scenografici (l’opinione comune è che funzionino meglio come tema per una casa stregata), oltre a un animatore, King Ghoster.

Il mio verdetto: lo Spooky Pack di Planet Coaster è l’essenziale per portare lo spirito di Halloween nei tuoi parchi a tema.

Cosa ne pensano i giocatori?

walkinplace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un must assoluto per i parchi da brivido.

19. Fortnite Fortnitemares [Skin stagionali da brivido]

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Epic Games Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic 78 (gioco base)

Sì, lo so che non è un gioco, ma sarebbe un peccato non inserire in questa lista l’evento annuale di Fortnite, Fortnitemares. Fortnitemares è l’evento annuale di Halloween di Fortnite e si tiene solo una volta all’anno.

Durante Fortnitemares, viene sbloccata una nuova serie di missioni. Ogni missione completata ti avvicina allo sblocco di oggetti e skin a tempo limitato. Ma soprattutto, segna l’arrivo di nuove inquietanti skin di Halloween per Fortnite, molte delle quali sono crossover con classici franchise horror.

Perché l'abbiamo scelto Fortnitemares non offre solo novità, ma di solito rimette in vendita nel negozio anche vecchie skin stagionali. Se ti stai prendendo a calci per non aver preso una skin specifica quando ne avevi la possibilità, potresti essere fortunato.

Al momento in cui scriviamo, Fortnitemares 2025 ha solo accennato ai suoi contenuti, tra cui spicca la collaborazione con i I cacciatori di demoni del K-Pop, arrivata il 2 ottobre. Cosa ci aspetta dopo è un mistero, anche se alcune indiscrezioni dicono che avremo una skin di Ghostface, una di Jason Voorhees e alcune di Scooby-Doo, tra le altre.

Il mio verdetto: che tu sia interessato alle skin o agli oggetti cosmetici a tempo limitato, il Fortnitemares di quest’anno è assolutamente da non perdere.

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Wrrangda ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Spero che tu abbia già i tuoi V-bucks a portata di mano.

20. Witchtastic [Divertimento caotico in cooperativa all’insegna della stregoneria]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Durata media di gioco circa 7 ore Punteggio Metacritic N/A (non valutato)

Diciamolo chiaramente: Witchtastic è essenzialmente una versione rivisitata di Overcooked. Ma non è per forza un male; semmai, l’atmosfera e l’estetica da streghe lo rendono uno dei giochi da non perdere il 31, ed è un fantastico gioco multiplayer per concludere in bellezza i festeggiamenti.

In Witchtastic, tu (e fino a 3 altri amici) vestite i panni di streghe incaricate di preparare pozioni. Proprio come in Overcooked, ogni pozione richiede metodi e ingredienti specifici, e se non li rispetti probabilmente darai fuoco alla cucina, o peggio.

Perché l’abbiamo scelto Witchtastic è divertente e caotico proprio come Overcooked. Anche se non è altrettanto raffinato, offre una variante diversa dai soliti simulatori cooperativi in cucina che vale la pena provare.

Come se destreggiarsi tra formule di pozioni sempre più complesse non bastasse, Witchtastic aumenta costantemente la difficoltà introducendo nuovi colpi di scena. Ogni livello aggiunge qualcosa al mix, assicurando che tu e le tue compagne streghe dobbiate stare sempre all’erta per ottenere quel punteggio perfetto. Ricorda solo una cosa: il caos è divertente.

Il mio verdetto: Witchtastic non offre nulla di nuovo a parte la sua presentazione, ma è un’aggiunta degna di nota al panorama dei giochi cooperativi che regala ore di divertimento.

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Cosa ne pensano i giocatori?

RicochetRodent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Perfetto quando vuoi qualcosa che non sia troppo diverso da Overcooked

Il mio verdetto finale

Quindi, 20 giochi significano 20 scelte. Sono comunque tante opzioni tra cui scegliere e, proprio perché ce ne sono così tante, può essere difficile individuare esattamente quello che vuoi. Per questo, analizziamole ancora più nel dettaglio.

Il miglior punto di partenza per i videogiochi di Halloween oggi?

Per vero horror e brividi → Silent Hill 2

Un classico dei giochi horror il cui remake supera l’originale e regala tantissimi momenti davvero spaventosi.



classico dei giochi horror il cui remake supera l’originale e regala tantissimi momenti davvero spaventosi. Per i "jumpscare" → Cinque notti a Freddy’s: Sede gemellata

Perfetto per gli appassionati di horror che non vedono l’ora di provare l’adrenalina dei sussulti inaspettati e della tensione inquietante.



per gli appassionati di horror che non vedono l’ora di provare l’adrenalina dei sussulti inaspettati e della tensione inquietante. Per un’atmosfera spettrale e festiva → Costume Quest

Costume Quest è spettrale ma festoso, e ti riporterà sicuramente ai tempi in cui andavi in giro a fare “dolcetto o scherzetto”.



Costume Quest è spettrale ma festoso, e ti riporterà sicuramente ai tempi in cui andavi in giro a fare “dolcetto o scherzetto”. Per l’horror d’azione e le scelte a tema → Dead by Daylight

Che tu giochi nei panni di un assassino o di un sopravvissuto, trovarti faccia a faccia con le leggende dell’horror è sempre un’esperienza indimenticabile.



tu giochi nei panni di un assassino o di un sopravvissuto, trovarti faccia a faccia con le leggende dell’horror è sempre un’esperienza indimenticabile. Per l’avventura e i Metroidvania → Castlevania: Sinfonia della notte

Sarà anche vecchio, ma Sinfonia della notte rimane un Metroidvania eccezionale che ha definito il genere.



Sarà anche vecchio, ma Sinfonia della notte rimane un Metroidvania eccezionale che ha definito il genere. Per i bambini → Luigi’s Mansion 3

Un gioco ricco di meccaniche di gioco solo leggermente inquietanti, perfetto sia per i giocatori più piccoli che per i giocatori occasionali.

Domande frequenti

Qual è il miglior videogioco di Halloween?

Il miglior videogioco di Halloween dipende dall’esperienza che stai cercando. Se vuoi spaventi e brividi, potresti provare Silent Hill 2, Alien: Isolation o Dead by Daylight, mentre se cerchi qualcosa di più leggero, potresti dare un’occhiata a Luigi’s Mansion 3 o Costume Quest.

Quali sono dei bei giochi di Halloween per i bambini a casa?

Alcuni giochi di Halloween adatti ai bambini a casa sono Luigi’s Mansion 3, Costume Quest e Pelle d’oca: Terrore a Little Creek. Ricorda che puoi guardare i video di gameplay per capire se questi giochi sono adatti ai tuoi bambini.

Qual è il gioco più spaventoso per un pigiama party?

Il gioco più spaventoso per un pigiama party dipende da cosa cerca il tuo gruppo. Per chi vuole i jumpscare, la serie Cinque notti a Freddy’s è un ottimo punto di partenza. Potresti anche dare un’occhiata a Dead by Daylight o a giochi di caccia ai fantasmi come Phasmophobia.

Esiste un gioco horror per Halloween senza jumpscare?

Sì, ci sono giochi horror per Halloween senza “jumpscare”, come Alien: Isolation o Little Nightmares. Questi giochi puntano sul terrore ambientale per mantenere alta la tensione, e gli eventuali “jumpscare” di solito dipendono dal giocatore stesso.

Qual è il miglior videogioco di Halloween per gruppi numerosi?

Il miglior videogioco di Halloween per gruppi numerosi dipende dal tipo di esperienza che il tuo gruppo vuole vivere. Per esperienze cooperative da brivido, ti consiglio giochi horror come Dead by Daylight o Phasmophobia.

Quali giochi hanno skin di Halloween?

Ci sono molti giochi che hanno skin di Halloween. Fortnite è il primo della lista, ma anche la maggior parte dei giochi live-service, come la serie Call of Duty, ne ha.