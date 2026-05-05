I 12 migliori sparatutto per la generazione del baby boom del 2026: successi moderni e classici

I migliori sparatutto in stile "boomer" abbandonano le ricariche tattiche e la salute che si rigenera per puntare invece su una velocità da capogiro e labirinti pieni di segreti.

Questo genere sta vivendo una vera e propria seconda età dell’oro, in cui perle indie pixelate convivono tranquillamente con i leggendari successi degli anni ’90 che hanno definito il panorama degli sparatutto in prima persona.

Aspettati caos puro, movimenti fulminei e il rombo assordante di un fucile a pompa : tutto ciò che serve per una vera scarica di adrenalina. Se hai voglia di provare il brivido di andare a caccia di tessere colorate e di muoverti a cerchio tra ondate di demoni, questa lista definitiva fa proprio al caso tuo.

Le nostre scelte migliori per i migliori sparatutto "boomer"

Sebbene il genere dei moderni sparatutto per boomer sia ricco di titoli di qualità, questi tre si collocano in cima alla classifica. Non si limitano a imitare il passato, ma perfezionano le meccaniche fondamentali di movimento e combattimento per creare qualcosa che nel 2026 risulterà indispensabile per ogni fan degli sparatutto per boomer.

Detto questo, ecco i primi tre:

1 DUSK 2018 Questo è il gioco che ha dimostrato che la formula retrò non è mai passata di moda. Riproduce la fisica intensa e veloce di Quake e crea un’atmosfera cupa che non dimenticherai facilmente. Buy now 2 Turbo Overkill 2023 Una vera e propria scarica di adrenalina, questo gioco spinge la velocità al limite con la sua iconica meccanica delle gambe-motosega e i livelli enormi, inondati di luci al neon, che ti fanno sentire come se stessi vivendo un film d’azione. Buy now 3 CULTIC 2022 Grazie a un’estetica cruda e lo-fi e a un sistema di combattimento tattico incredibilmente incisivo, il gioco cattura l’anima dei classici cult degli anni ’90 come Blood, introducendo al contempo una moderna interattività ambientale e una fisica realistica. Buy now

Questi titoli di punta hanno alzato l’asticella, ma sono solo l’inizio di ciò che questo genere rivitalizzato ha da offrire. Continua a leggere per scoprire la nostra classifica completa dei migliori sparatutto “boomer” e vedere dove si collocano i tuoi preferiti.

I 12 migliori sparatutto "boomer" con cui divertirti subito

I seguenti giochi sparatutto per boomer rappresentano il meglio del meglio, abbracciano decenni di sviluppo ma condividono lo stesso DNA ad alta energia.

Il revival degli sparatutto per la generazione dei boomer è davvero in grande spolvero in questo momento. Questa lista mescola i classici degli anni ’90 con i migliori sparatutto moderni per la generazione dei boomer. Quanti ne hai nella tua libreria?

1. DUSK [Miglior sparatutto in stile boomer in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona retrò Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Autori David Szymanski / New Blood Interactive Durata media di gioco 8–10 ore Caratteristiche speciali Capriole a 360 gradi, movimenti basati sullo slancio e un’atmosfera horror “invadente”.

DUSK è un capolavoro di carneficina in stile retrò, che si propone come erede spirituale di leggende come Quake e Blood. Vesti i panni di un cacciatore di tesori senza nome che si fa strada nelle zone boschive della Pennsylvania, affrontando cultisti e orrori soprannaturali in un assalto senza tregua e dal ritmo serrato.

Il gameplay offre quella pura soddisfazione old-school: esplora livelli intricati e labirintici, accumula un arsenale di armi letali, elimina ondate aggressive di nemici, vai alla ricerca di segreti sfuggenti e affronta boss che riempiono lo schermo prima di raggiungere l’uscita.

Spesso citato dalla community come il titolo che ha dato nuova vita al genere degli sparatutto boomer moderni, la sua genialità sta proprio nella profondità delle meccaniche di gioco. Imparerai a padroneggiare i movimenti basati sullo slancio, usando salti e capriole mentre passi da un arsenale ben bilanciato di doppiette, balestre e mortai.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto DUSK perché bilancia perfettamente l’estetica nostalgica con la raffinatezza tecnica moderna, definendo di fatto lo standard di ciò che uno sparatutto revival dovrebbe raggiungere.

I livelli cambiano continuamente. Si parte da fattorie dall’atmosfera cruda, ma ci si ritrova presto in bizzarri paesaggi infernali di stampo industriale dove la gravità non funziona nemmeno. Oltre alla campagna in tre capitoli, il gioco offre modalità Endless Arena ad alta tensione e una community dedicata allo speedrun, il tutto potenziato da un aggiornamento grafico HD del 2024 che lo mantiene nitido su hardware moderno.

Il mio verdetto: DUSK è il punto di ingresso per eccellenza nel genere, con un equilibrio perfetto tra gioco horror d’atmosfera e sparatorie fulminee che ti danno una sensazione sempre migliore a ogni fotogramma.

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2. Turbo Overkill [Il miglior sparatutto per la generazione dei boomer con combattimenti frenetici]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS Cyberpunk Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatori Trigger Happy Interactive / Apogee Entertainment Durata media di gioco 12–15 ore Caratteristiche speciali Scivolate con la motosega, attacchi orbitali, potenziamenti cibernetici estesi

Turbo Overkill è un sogno febbrile inondato di luci al neon che prende il DNA iperaggressivo di Doom Eternal e spinge la velocità al limite. Ambientato nel paesaggio infernale Cyberpunk di Paradise, vesti i panni di Johnny Turbo, uno spazzino con una motosega al posto della gamba incaricato di eliminare un’IA ribelle e la sua setta potenziata.

La vera genialità di questo sparatutto per boomer sta nella sua straordinaria mobilità e nell’arsenale creativo. Il suo punto di forza è lo “scivolone con la motosega”, che trasforma la gamba di Johnny in un tritacarne letale, permettendoti di sfrecciare tra i nemici mentre rigeneri salute e armatura.

Consiglio dell’esperto Non considerare la gamba-motosega come un’ultima risorsa; è il tuo principale strumento di movimento.

Le armi sono proprio pazzesche. Ogni arma ha una modalità di fuoco alternativa: ci sono due magnum con tracciamento dei colpi alla testa e persino un fucile da cecchino che ti teletrasporta letteralmente all’interno del bersaglio. Con un sistema di potenziamenti approfondito per la cibernetica, la ricerca di segreti e intense sfide nell’arena, offre una campagna molto più lunga e varia rispetto al tipico sparatutto retrò.

Il mio verdetto: se trovi gli sparatutto moderni troppo lenti, Turbo Overkill è la soluzione. È lo sparatutto per boomer più veloce, caotico e, probabilmente, più creativo attualmente sul mercato.

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3. CULTIC [Miglior sparatutto "boomer" per l’atmosfera]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS a tema horror Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2022 Autori Jason Smith (Jasonev) / 3D Realms Durata media di gioco 6–8 ore Caratteristiche speciali Fisica interattiva, combattimenti tattici di precisione, meccaniche TNT in stile “Blood”

CULTIC è uno sparatutto crudo e intriso di horror che sembra il successore perduto del leggendario Blood. Vestendo i panni di un detective caduto in disgrazia che risorge letteralmente, ti lanci in una crociata vendicativa contro una macabra setta occulta in un mondo avvolto dall’ombra e dalla sporcizia.

Il gameplay principale di questo sparatutto in stile boomer si concentra sull’aggressività tattica: esplora ambienti opprimenti e aperti, cerca munizioni e pacchetti di esplosivi, smantella le file dei cultisti usando precisione e fisica, gestisci la salute limitata e svela gli oscuri segreti del quartier generale della setta.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto CULTIC come uno dei migliori sparatutto “boomer” per la sua impareggiabile capacità di fondere il fascino visivo degli anni ’90 con una sofisticata fisica moderna, creando un’esperienza di combattimento che risulta al tempo stesso nostalgica e innovativa.

Ciò che distingue questo titolo è la sua incredibile atmosfera e il combattimento basato sulla fisica. Sviluppato in gran parte da una sola persona, CULTIC presenta uno stile grafico pixelato unico e altamente personalizzabile, che sembra antico ma si muove con fluidità moderna. Il feedback delle armi è eccezionalmente pesante; ogni colpo sparato dal tuo fucile a leva o dal tuo fucile a canna mozza ha un peso immenso.

Il mio verdetto: CULTIC è un capolavoro tra gli sparatutto horror lo-fi per la generazione dei baby boomer, che offre un’alternativa perfetta per i giocatori che preferiscono uno sparatutto dall’atmosfera cupa, tattile e leggermente più realistico.

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4. Warhammer 40.000: Boltgun [Il miglior sparatutto per i fan di Warhammer]

Il nostro voto Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS retrò / Sparatutto per la vecchia guardia Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 (DLC nel 2024) Sviluppatori Auroch Digital / Focus Entertainment Durata media di gioco 8–10 ore Caratteristiche speciali Sistema di risorse “Contempt”, esecuzioni con la spada a catena, scene di violenza pixelata davvero crude

Warhammer 40.000: Boltgun ti mette nei panni di un Ultramarine in armatura potenziata, impegnato in una missione sacra per sterminare gli eretici. È una fusione geniale tra gli straordinari giochi di Warhammer 40k e l’azione frenetica in stile sprite degli anni Novanta.

La caratteristica che spicca nei migliori sparatutto per la generazione dei boomer è il feedback impeccabile delle armi; il Boltgun del titolo sembra un cannone portatile, che fa saltare in aria i nemici in soddisfacenti pezzi pixelati.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto Warhammer 40.000: Boltgun come uno dei migliori sparatutto per la vecchia guardia grazie al suo eccezionale sound design e ai combattimenti “crunchy” che lo rendono uno dei titoli più appaganti dell’attuale revival retrò.

I movimenti sono pesanti ma veloci, con una meccanica di carica devastante e una spada a catena per le esecuzioni a distanza ravvicinata. Con il DLC “Le fucine della corruzione” che aggiunge nuovi nemici e l’iconico Multi-melta, la varietà rimane sempre fresca sia per i veterani che per i nuovi giocatori.

Il mio verdetto: se cerchi ottimi sparatutto in stile boomer, Warhammer 40.000: Boltgun è un sogno che diventa realtà per i fan dell’universo, con la “sensazione” più viscerale di essere uno Space Marine in un formato retrò.

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5. AMID EVIL [Il miglior sparatutto fantasy in stile "boomer"]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS fantasy Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 (DLC “The Black Labyrinth” 2023) Sviluppatori Indefatigable / New Blood Interactive Durata media di gioco 10–12 ore Caratteristiche speciali Bastoni magici alimentati dal mana, potenziamenti “Soul Mode”, livelli non euclidei

AMID EVIL è il successore spirituale di Heretic, che sostituisce i cupi corridoi militari con vaste dimensioni surreali. Nei panni del “Campione”, brandisci antichi artefatti magici per sradicare una forza oscura, rendendolo uno dei migliori giochi indie del genere.

Invece di andare a caccia di tessere magnetiche, attraverserai regni non lineari, sfruttando le anime dei caduti per potenziare le tue armi. Ti farai strada tra una variegata schiera di nemici, bilanciando i tipi di mana e cercando potenziamenti nascosti che ti garantiscono l’invincibilità temporanea in “Soul Mode”.

Consiglio dell’esperto Riserva la “Modalità Anima” per le fasi finali di un livello; la maggiore cadenza di fuoco e il danno potenziato del tuo bastone magico possono trasformare un difficile scontro con un boss in una passeggiata, nel vero senso della parola.

I migliori sparatutto “boomer” sono famosi per il design dei livelli da capogiro e per un arsenale magico spettacolare. Non ti limiti a sparare con le pistole, ma lanci pianeti da un bastone e fai a pezzi la realtà con un’ascia incantata.

Il mio verdetto: AMID EVIL è un capolavoro visivo che dimostra come gli sparatutto fantasy possano essere veloci e brutali proprio come quelli di fantascienza.

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6. Ion Fury [Il miglior sparatutto in stile Build Engine]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS retrò Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2018 (DLC Aftershock 2023) Sviluppatori Voidpoint / 3D Realms Durata media di gioco 12–15 ore Caratteristiche speciali Ambienti altamente interattivi basati sul motore Build, modalità di fuoco alternativa “Loverboy”, bombe da bowling

Ion Fury è una meraviglia tecnica realizzata con il leggendario motore Build, vero e proprio successore di Duke Nukem 3D. Nei panni di Shelly “Bombshell” Harrison, ti muovi in una vasta città Cyberpunk, facendoti strada tra le sette transumaniste nel tentativo di salvare Neo D.C.

Il gameplay è quello classico: perlustrare enormi mappe urbane interattive, fare scorta di munizioni specializzate, fare a pezzi la fanteria robotica, tenere d’occhio i livelli di armatura e abbattere boss che riempiono lo schermo. Si distingue tra i migliori giochi Cyberpunk per la cura dei dettagli nella creazione del mondo.

Perché l’abbiamo scelto Ion Fury cattura l’atmosfera specifica del motore Build, l’elevata interattività e i paesaggi urbani verticali meglio di qualsiasi altra uscita moderna.

I migliori sparatutto della generazione dei boomer si distinguono per il design meticoloso dei livelli e l’interattività; quasi tutto può essere attivato o distrutto. Il revolver “Loverboy” di Shelly, con il suo tiro alternativo precisissimo, è una vera meraviglia, insieme alle granate a forma di palla da bowling e ai lanciatori a grappolo.

Il mio verdetto: un gioco imperdibile per chiunque rimpianga l’era dell’interattività e delle battute irriverenti. È lo sparatutto per eccellenza degli anni ’90 che, per puro caso, è uscito nel XXI secolo.

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7. Il Mietitore degli Incubi [Miglior sparatutto roguelite per boomer]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS roguelite Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatori Blazing Bit Games Durata media di gioco 20–30 ore Caratteristiche speciali Oltre 80 armi casuali, progressione in stile looter-shooter, albero delle abilità in stile RPG

Il Mietitore degli Incubi è un viaggio cupo e lo-fi nei sogni di un paziente psichiatrico, che unisce combattimenti in stile DOOM a sistemi roguelite profondi. Si distingue come uno dei migliori giochi horror per la sua enorme varietà e l’atmosfera inquietante.

Il ciclo di gioco ruota attorno al superamento di incubi generati proceduralmente, al saccheggio di armi casuali, alla massacro di mostri e all’investimento di oro in potenziamenti permanenti delle statistiche attraverso nostalgici minigiochi sparatutto, prima di svegliarsi per ripetere la discesa.

Consiglio dell’esperto Non affezionarti troppo al tuo equipaggiamento. Dato che le armi sono oggetti casuali, concentrati prima di tutto sul potenziare la velocità base e la salute del tuo personaggio tramite l’albero delle abilità.

Il punto di forza di questo fantastico sparatutto in stile retrò è il suo incredibile arsenale di oltre 80 armi. I movimenti ti permettono di muoverti rapidamente, mentre la progressione in stile looter-shooter rende ogni partita sempre nuova. Ti muoverai in livelli mutevoli pieni di trappole e stanze segrete, gestendo un enorme albero delle abilità che offre una notevole varietà di gameplay.

Il mio verdetto: una fusione geniale di generi che offre una rigiocabilità quasi infinita grazie alla sua enorme quantità di bottino e al ciclo di potenziamenti che crea dipendenza.

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8. Prodeus [Miglior sparatutto moderno in stile DOOM]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS retrò-moderno Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatori Bounding Box Software / Humble Games Durata media di gioco 8–10 ore Caratteristiche speciali Tecnologia dinamica per gli schizzi di sangue, browser delle mappe della community, grafica ibrida moderna/retrò

Prodeus è un vero e proprio concentrato di potenza visiva che colma il divario tra gli sprite degli anni '90 e i moderni effetti particellari. Se ti piace la potenza pura dei leggendari giochi della serie DOOM, ti sentirai subito a tuo agio con i combattimenti di questo titolo.

Non si tratta solo di nostalgia; è un’evoluzione intelligente della formula. Dietro al suo look di ispirazione retrò si nasconde un motore moderno che offre illuminazione dinamica, effetti particellari esplosivi e un gore esagerato ma appagante, che rende ogni scontro davvero d’impatto.

Perché l'abbiamo scelto Prodeus cattura l'energia grezza e cinetica del classico DOOM, sfruttando al contempo la tecnologia moderna per rendere ogni esplosione e ogni colpo di fucile incredibilmente d'impatto.

Il combattimento è intenso e ritmico, con una grande varietà di nemici che richiedono approcci tattici diversi. Grazie all’editor di livelli integrato e al browser di mappe della community, i contenuti sono praticamente infiniti.

Il mio verdetto: Prodeus è lo sparatutto retrò “new-school” per eccellenza. Ti fa rivivere i ricordi del passato e si gioca da sogno, offrendo il sistema gore più appagante nel genere degli sparatutto per boomer.

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9. Progetto Warlock [Miglior sparatutto indie di ispirazione retrò]

Il nostro punteggio Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS indie retrò Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Durata media di gioco 6–9 ore Caratteristiche speciali Combattimenti basati sugli incantesimi, potenziamenti permanenti dei personaggi, 38 armi uniche

Progetto Warlock è un tributo stilizzato ai primi tempi del genere degli sparatutto "boomer", che unisce l’azione frenetica di Hexen alle sparatorie sfrenate dei migliori giochi di ruolo d’azione. Vesti i panni di un potente mago che viaggia nel tempo e nello spazio per sradicare ogni forma di male.

Il punto di forza di questo fantastico sparatutto in stile retrò è un sistema di progressione RPG molto approfondito. Tra un livello e l’altro, visiti un’officina per potenziare le tue armi da fuoco o imparare nuovi incantesimi, permettendoti di personalizzare il tuo “Warlock” in base al tuo stile di gioco preferito.

Consiglio dell’esperto Investi subito nel perk “Harvester”: aumenta il numero di munizioni che trovi e ti permette di usare più spesso i tuoi incantesimi più potenti, che consumano molto mana, durante gli scontri con i boss.

L’estetica pixel art è d’effetto e il combattimento rimane impegnativo grazie all’IA aggressiva dei nemici e alle vite limitate.

Il mio verdetto: Progetto Warlock è uno sparatutto compatto e adrenalinico che premia la sperimentazione grazie ai suoi ingegnosi percorsi di potenziamento di armi e incantesimi.

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10. DOOM [Miglior sparatutto classico per la generazione dei boomer]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS classico Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Evercade (2026) Anno di uscita 1993 (Bundle migliorato 2024) Sviluppatori id Software, Bethesda Softworks, SoftBank Durata media di gioco 5–7 ore Caratteristiche speciali Esplorazione non lineare di labirinti, l’iconico BFG-9000, movimenti che hanno definito il genere

DOOM è il pioniere che ha definito il DNA dei migliori sparatutto della generazione dei baby boomer e dell’intero genere. Vesti i panni di un Space Marine solitario su Marte, combattendo su Phobos e Deimos prima di scendere nelle profondità dell’Inferno stesso per fermare un’invasione demoniaca.

In questo gioco retrò manca il pulsante per saltare, il che ti costringe a concentrarti tatticamente sul “circle-strafing” e sulla scelta delle armi, usando la motosega per gestire le risorse o il BFG 9000 per ripulire le stanze.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto DOOM come uno dei migliori sparatutto della generazione dei boomer perché rimane il punto di riferimento per il design dei livelli e il ritmo dei combattimenti, dimostrando che le meccaniche perfette non passano mai di moda.

Le versioni moderne basate sul motore KEX aggiungono il supporto 4K, il deathmatch online e l’integrazione delle mod della community, rendendolo infinitamente rigiocabile. Che tu stia facendo uno speedrun dell’E1M1 o esplorando i “megawad” creati dai fan, la sua influenza rimane impareggiabile.

Il mio verdetto: DOOM è il re indiscusso. Se non hai giocato all’originale, non hai sperimentato la vera essenza dei migliori sparatutto boomer.

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11. DOOM II [Miglior sequel di uno sparatutto boomer classico]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS Foundation Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 1994 (Pacchetto migliorato 2024) Sviluppatori id Software, Nightdive Studios, Nerve Software, Torus Games, MachineWorks Northwest Durata media di gioco 7–9 ore Caratteristiche speciali L'iconico Super Shotgun, una varietà di nemici raddoppiata, mappe enormi e complesse.

DOOM II: L’inferno sulla Terra è l’espansione adrenalinica della formula rivoluzionaria dell’originale, che porta l’invasione demoniaca sulla Terra. Rimane un punto di riferimento tra i giochi FPS più apprezzati per la sua portata maggiore e la difficoltà inarrestabile.

Il risultato principale di questo sparatutto cult è l’introduzione del Super Shotgun, un’arma così appagante da aver definito il combattimento ravvicinato per decenni.

Consiglio dell’esperto Il Super Shotgun è il tuo migliore amico, ma non trascurare il Chaingun per “bloccare con il dolore” i nemici più veloci come il Pain Elemental o il Cacodemon.

DOOM II: L’inferno sulla Terra ha aggiunto anche una variegata schiera di nemici come l’Arch-vile e il Mancubus, che richiedono risposte tattiche specifiche. Le versioni moderne includono l’episodio Legacy of Rust, il deathmatch multipiattaforma e un browser di mod integrato.

Il mio verdetto: DOOM II: L’inferno sulla Terra è un sequel più grande, più audace e più impegnativo che ha portato alla perfezione la “danza della morte”. È un gioco imperdibile per chiunque pensi che il primo fosse troppo facile.

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12. Quake [Miglior sparatutto 3D in stile boomer]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS in vero 3D Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 1996 (Remaster migliorata 2021) Sviluppatori id Software, Midway Games, Lobotomy Software, ClickBoom, 1AM Productions Durata media di gioco 6–8 ore Caratteristiche speciali Vera verticalità 3D, salti con razzo che sfidano le leggi della fisica, tema lovecraftiano.

Quake ha fatto a pezzi i limiti del genere, portando gli sprite 2D in un mondo completamente in 3D fatto di horror gotico e architettura brutalista. È una pietra miliare dei classici giochi di fantascienza, che sostituisce i panorami infernali di DOOM con un’atmosfera cupa e lovecraftiana.

Il suo status leggendario deriva dalle meccaniche di movimento all’avanguardia, in particolare il “rocket jumping” e lo “strafe-jumping”, che hanno trasformato questo FPS in un gioco di abilità ad alta velocità. Il combattimento è viscerale, caratterizzato da schemi ricchi di proiettili che richiedono un movimento costante.

Consiglio dell’esperto Padroneggia il Rocket Jump saltando e sparando a terra contemporaneamente. Ti costa un po’ di salute, ma il vantaggio in altezza che ti dà è spesso la chiave per scoprire i segreti migliori.

La versione Remaster migliorata del 2021 aggiunge rifiniture moderne, tra cui il supporto 4K, la modalità cooperativa e espansioni nuovissime. Con una scena di modding enorme e server competitivi dedicati, Quake rimane la prova definitiva dell’abilità meccanica.

Il mio verdetto: Quake è un titolo rivoluzionario che ha fatto conoscere al mondo il movimento in 3D. È cupo, spietato e rimane il punto di riferimento per i combattimenti d’atmosfera in stile arena.

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Il mio verdetto generale sui migliori sparatutto per boomer

Orientarsi nella rinascita dei migliori sparatutto per boomer può sembrare complicato, ma trovare il tuo punto di partenza dipende interamente dall’era di caos che desideri rivivere.

Preferisci i classici intramontabili o l’intensità raffinata dei moderni sparatutto di successo per i boomer? I migliori sparatutto per boomer offrono qualcosa per ogni livello di abilità:

Per i puristi del moderno → DUSK . È il ponte definitivo tra vecchio e nuovo, con movimenti in stile Quake e un’atmosfera in continua evoluzione che ti fa vivere l’esperienza retrò moderna per eccellenza.

. È il ponte definitivo tra vecchio e nuovo, con movimenti in stile Quake e un’atmosfera in continua evoluzione che ti fa vivere l’esperienza retrò moderna per eccellenza. Per gli amanti dell’adrenalina → Turbo Overkill . Se vuoi spingere i tuoi riflessi al limite, questo titolo offre i movimenti più creativi e la varietà di combattimenti più esplosiva che si possa trovare sul mercato attuale.

. Se vuoi spingere i tuoi riflessi al limite, questo titolo offre i movimenti più creativi e la varietà di combattimenti più esplosiva che si possa trovare sul mercato attuale. Per gli “appassionati di storia“ → DOOM. Non c’è posto migliore da cui partire che il gioco che ha definito le regole del genere, offrendo una lezione magistrale di level design che rimane impareggiabile anche nel 2026 .

Qualunque sia il tuo stile, il mondo degli sparatutto boomer è pieno di azione senza tregua e sorprese nascoste. Scegli il tuo campo di battaglia, carica il tuo arsenale preferito e preparati a vivere un genere che vive di velocità, segreti e caos puro e sfrenato.

Domande frequenti