I 12 migliori giochi sulla mitologia greca del 2026 – Titoli epici ispirati agli dei

Se sei mai stato affascinato dalle storie degli dei, degli eroi e dei mostri greci, c’è una collezione sempre più ampia di giochi sulla mitologia greca che danno vita a queste storie. Questi giochi sono pieni zeppi di narrazioni epiche, fascino mitico, tragedia e umorismo, senza tralasciare i combattimenti mozzafiato e i mondi coinvolgenti che i videogiochi moderni hanno da offrire.

Sei un giocatore occasionale, un fan sfegatato dei giochi di ruolo o un appassionato di strategia? Buone notizie: questi titoli hanno tutto ciò che ti serve, il tutto avvolto nella mitologia greca. In alcuni casi, ti ritroverai a vivere storie più antiche della storia scritta.

In questa lista, esplorerò i migliori giochi ispirati alla mitologia greca, mettendo in evidenza il loro gameplay, la grafica e il motivo per cui dovresti giocarci oggi stesso.

Le nostre scelte migliori per i giochi sulla mitologia greca

Tutti e 12 i giochi di questa lista sono davvero fantastici, titoli da non perdere. Ma alcuni spiccano per un gameplay di livello superiore, una grafica davvero speciale e una narrazione mitologica fedele all’originale.

1 God of War 2018 L'epica saga di Kratos non ha eguali in termini di intensità e profondità narrativa, fondendo combattimenti viscerali con una rappresentazione meravigliosamente realizzata dell'antica Grecia e dell'Olimpo. Buy now 2 Hades 2020 Il capolavoro roguelike di Supergiant Games ti catapulta negli Inferi, offrendoti combattimenti frenetici, dialoghi ricchi di sfumature e un pantheon pieno di personalità. Buy now 3 Immortals Fenyx Rising 2020 La vivace avventura open-world di Ubisoft unisce umorismo, enigmi e incontri con divinità come Atena ed Ermes, rendendo i miti greci accessibili e divertenti. Buy now

Questi giochi rappresentano le migliori reinterpretazioni moderne della mitologia greca, ognuno con il proprio tocco unico alle leggende classiche. Continua a scorrere per vedere la lista completa dei giochi sulla mitologia greca che promettono ore di esplorazione, combattimenti e magia narrativa.

I 12 migliori giochi sulla mitologia greca che danno vita alle leggende

La mitologia greca ispira alcuni dei giochi più emozionanti, fondendo racconti epici con un gameplay coinvolgente. Combatterai contro gli dei, esplorerai regni leggendari e scoprirai antichi segreti.

Hai già giocato a questi giochi o ne hai sentito parlare? Beh, la buona notizia è che ti darò tutte le informazioni e le fantastiche offerte che potresti cercare.

1. God of War [L’ascesa e la caduta del fantasma di Sparta contro gli dei dell’Olimpo]

Il nostro voto 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / RPG Piattaforme PC, PS5, PS4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco Per chi ama l’azione intensa e le storie ispirate alla mitologia Ideale per Profondità emotiva, epici combattimenti contro i boss, ambientazioni mozzafiato

God of War ti catapulta nel mondo brutale di Kratos, un guerriero la cui rabbia contro gli dei dell’Olimpo riscrive la storia della mitologia greca. La trama del gioco è profondamente umana: il legame di Kratos con suo figlio, Atreus, aggiunge sfaccettature emotive che raramente si vedono nei giochi d’azione.

Una delle scelte più audaci fatte dagli sviluppatori è che l’intera storia si svolge senza un solo taglio di ripresa, rendendo la narrazione ancora più intima e immediata.

Perché l'abbiamo scelto Pochi giochi riescono a fondere combattimenti crudi e narrazioni mitiche in modo così fluido, regalando ai giocatori la sensazione di vivere sia una leggenda che un viaggio personale.

Il combattimento nel gioco è intenso e viscerale, con ogni colpo che trasmette la tensione di un eroe che affronta sfide impossibili. Presenta un sistema di attivazione della rabbia selettivo che è una scelta, non un riflesso: un momento in cui Kratos perde il controllo, sia dal punto di vista meccanico che narrativo. È narrazione attraverso il gameplay.

Dal punto di vista visivo, il gioco è cinematografico, e fonde imponenti paesaggi mitici con momenti intimi in foreste ombrose e vette innevate. Le creature – ciclopi, idre e gli stessi dei – non sono solo nemici, ma estensioni del mito: vive, formidabili e davvero emozionanti da affrontare.

Il mio verdetto: chi ama l’azione e le trame ricche si ritroverà immerso nella grandiosità dell’Olimpo e nella saga di Kratos.

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2. Hades [Fuggi dagli Inferi e sfida il dio della morte]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike / RPG d'azione Piattaforme PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Supergiant Games Durata media di gioco 20–50 ore Ideale per Combattimenti fluidi, trama articolata, grafica vivace

In Hades vesti i panni di Zagreus, il ribelle figlio di Ade, che lotta per fuggire dagli Inferi. Ogni tentativo (run) ti regala nuovi poteri, sorprese e interazioni con gli dei dell’Olimpo, dalle benedizioni di Afrodite alle onde di Poseidone.

Ogni volta che entri negli Inferi, ti sembra un luogo vivo, pieno di battute, rancori e storie che si svelano man mano che vai avanti. Il tono è geniale: sarcastico, spiritoso e profondamente emozionante allo stesso tempo. Con quasi 20.000 righe di dialoghi doppiati, capita raramente di sentire la stessa battuta due volte.

Perché l’abbiamo scelto Hades reinterpreta i miti greci con arguzia, stile ed energia inarrestabile, rendendo ogni tentativo di fuga una storia nuova.

Il sistema di combattimento non è solo basato sull’abilità, è espressivo – rapido, preciso, appagante – e fa sì che ogni scontro sembri una danza.

Supergiant ha preso la mitologia greca e l’ha trasformata in un mondo vivo e pulsante, dove il fallimento sembra un passo avanti: è il ciclo perfetto di un roguelike!

Il mio verdetto: per chi ama le sfide in stile roguelike con un cuore narrativo, Hades è semplicemente irresistibile.

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3. Immortals: Fenyx Rising [Il viaggio di un eroe benedetto dagli dei]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Open-world / Azione-Avventura Piattaforme PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Ubisoft Quebec Durata media di gioco 35–50 ore Ideale per Giocatori occasionali e appassionati di avventure mitologiche spensierate

Immortals: Fenyx Rising trasforma la mitologia greca in un’avventura divertente e colorata. Vestirai i panni di Fenyx, un eroe incaricato di salvare gli dei da una maledizione sinistra. Il mondo è stilizzato in modo mozzafiato, pieno di isole fluttuanti, panorami spettacolari e enigmi nascosti con ingegnosità.

Perché l'abbiamo scelto La visione di Ubisoft dà vita alla mitologia con gioia, umorismo e scoperta, rendendola un’esperienza open-world davvero unica.

Il combattimento è fluido e ti permette di concatenare le abilità contro ciclopi, arpie e titani. Il sistema a tre armi – spada, ascia, arco – garantisce un ritmo brillante e tanta creatività. Potresti lanciare in aria un nemico con un colpo d’ascia, saltargli dietro, colpirlo a mezz’aria con la spada e poi finirlo con una freccia infuocata.

Ciò che lo distingue è il suo umorismo e il suo fascino: le interazioni con divinità come Atena o Ermes sono vivaci, spesso sfacciate, rendendo i miti accessibili anche ai neofiti. L’esplorazione è gratificante, dalla scoperta di santuari nascosti alla risoluzione di enigmi basati sulla fisica che mettono alla prova sia l’ingegno che i riflessi.

Il mio verdetto: per chiunque abbia voglia di avventura, risate e miti epici, Immortals: Fenyx Rising è una gioiosa evasione.

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4. Assassin’s Creed Odyssey [Mortali e miti si scontrano nell’antica Grecia]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG open-world Piattaforme PC, PS5, PS4, Xbox Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Ubisoft Quebec Durata media di gioco 60–100+ ore Ideale per Gli esploratori che amano le storie e gli appassionati di mitologia

In Assassin’s Creed Odyssey, il confine tra storia e mito si fa sempre più labile mentre vaghi per l’antica Grecia. Scegli se giocare nei panni di Alexios o Kassandra e parti per un viaggio che ti porterà tra vivaci città-stato, isole baciate dal sole e paesaggi leggendari.

Creature mitiche come Medusa e il Minotauro compaiono senza soluzione di continuità accanto a personaggi storici, rendendo ogni incontro un’esperienza epica. Le battaglie navali ti permettono di comandare la tua trireme, mentre le scelte nei dialoghi determinano alleanze e esiti.

Perché l’abbiamo scelto Questo vasto gioco di ruolo cattura sia la ricchezza della storia greca che il fascino dei suoi miti, offrendo ai giocatori un mondo antico perfettamente realizzato da esplorare.

Il mondo aperto, ricco di dettagli, incoraggia l’esplorazione, dai templi nascosti ai santuari in cima alle montagne, ognuno dei quali riecheggia i racconti delle epopee omeriche. Il gioco bilancia libertà e profondità, permettendo ai giocatori di forgiare la propria leggenda in un mondo intriso di dei ed eroi.

Il mio giudizio: Per gli esploratori e gli appassionati di mitologia, Odyssey offre centinaia di ore di avventure epiche in un mondo mitico e vivo.

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5. Age of Mythology [Sfrutta il potere degli dei in battaglia]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia in tempo reale Piattaforme PC Anno di uscita 2002 (Edizione estesa 2014) Sviluppatore/i Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Durata media di gioco 30–50 ore; poteri divini, unità mitologiche Ideale per Appassionati di strategia e mitologia

Age of Mythology è uno dei migliori giochi di simulazione, ma con una marcia in più. Mette i giocatori al comando di civiltà benedette dagli dei greci, a capo di eserciti di mortali, eroi e creature mitologiche. I fulmini di Zeus, le inondazioni di Poseidone e i poteri oscuri di Ade non sono solo effetti scenografici: cambiano le sorti della battaglia, creando una profondità strategica davvero spettacolare.

Le mappe isometriche del gioco fondono paesaggi classici con strutture mitiche, templi e meraviglie. Le campagne si svolgono come epopee in miniatura, mettendo a confronto eserciti di umani contro ciclopi, idre e titani.

Perché l'abbiamo scelto È un classico intramontabile dei giochi di strategia, dove i miti greci ispirano ogni scelta tattica, regalando ai giocatori l’emozione di comandare sia uomini che dei.

È facile perdersi nelle sfumature tattiche, gestendo le risorse, decidendo quando ricorrere ai poteri divini e pianificando assalti su più fronti. Il mix tra mitologia e brillanti meccaniche RTS fa sì che ogni vittoria sembri una piccola leggenda scritta di tuo pugno.

Il mio verdetto: per chi ama la strategia, Age of Mythology offre infinite battaglie mitiche e momenti tattici divini.

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6. Titan Quest Anniversary Edition [La crociata di un mortale contro i Titani]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG hack-and-slash Piattaforme PC, PS4, Xbox, Switch Anno di uscita 2006 (Edizione Anniversario 2016) Sviluppatore/i Iron Lore Entertainment, THQ Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Appassionati di hack-and-slash, amanti della mitologia

In Titan Quest vesti i panni di un eroe che si avventura in un mondo dove dei e mostri si scontrano. Dalla tana di Medusa alle vette dell’Olimpo, ogni regione pullula di nemici mitici e rovine piene di tesori.

Il sistema di combattimento hack-and-slash è eccellente: veloce e appagante. Combina armi, magia e alberi delle abilità che ti permettono di creare personaggi unici. Gli ambienti del gioco – città antiche, foreste e deserti – ti immergono in un paesaggio mitologico vivo e realistico.

Affronta titani, ciclopi e bestie leggendarie, ognuna delle quali richiede strategia e agilità. Il sistema di bottino incoraggia la sperimentazione, premiando i giocatori che provano classi e abilità diverse.

Perché l’abbiamo scelto È un RPG in stile Diablo arricchito dalla mitologia greca, che permette ai giocatori di vivere missioni epiche in un mondo antico realizzato magnificamente.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di giochi hack-and-slash e gli amanti della mitologia, Titan Quest offre innumerevoli ore di combattimenti contro nemici leggendari in un’avventura mitica.

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7. L’ascesa degli Argonauti [L’epica ricerca di Giasone per il Vello d’Oro]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i Liquid Entertainment, Codemasters Durata media di gioco 20–30 ore Ideale per Gli appassionati di narrazioni cinematografiche e di epopee greche

L’ascesa degli Argonauti ti permette di vestire i panni di Giasone e guidare gli Argonauti in una missione per recuperare il Vello d’Oro. Il gioco unisce una narrazione cinematografica a combattimenti in tempo reale e meccaniche di gioco di ruolo d’azione ben calibrate, permettendoti di comandare una squadra di eroi mitici come Ercole e Atalanta.

Perché l'abbiamo scelto È un viaggio eroico in tutti i sensi, che unisce mito, cameratismo e atmosfera cinematografica in un unico gioco.

Creature mitiche come arpie, idre e il Minotauro regalano incontri indimenticabili, mentre le scelte nei dialoghi influenzano i tuoi rapporti con i compagni e gli dei. Gli ambienti spaziano da isole inondate dal sole a templi oscuri e minacciosi, catturando la grandiosità della mitologia greca.

Con la sua narrazione incentrata sui personaggi, il gioco sembra più un’epopea interattiva che un tradizionale gioco di ruolo.

Il mio verdetto: per i giocatori che desiderano un’avventura epica ricca di incontri leggendari, L’ascesa degli Argonauti offre una delle migliori avventure mitiche.

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8. Stray Gods: Il musical di ruolo [Dei greci nascosti nel mondo moderno]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG con una trama avvincente / Musicale Piattaforme PC, Switch, PS4, Xbox Anno di uscita 2023 Creatori Summerfall Studios Durata media di gioco 15–25 ore Ideale per Amanti della narrativa e della musica, appassionati di mitologia

Stray Gods è un gioco unico nel suo genere: un musical di ruolo ambientato nel mondo moderno, dove gli dei greci si nascondono tra gli umani. I giocatori indagano su un misterioso omicidio tra gli esseri divini, facendo delle scelte attraverso numeri musicali interattivi che intrecciano narrazione e gameplay.

Perché l’abbiamo scelto È una rivisitazione unica della mitologia, dove la narrazione, la musica e il gameplay basato sulle scelte si fondono in un’avventura narrativa indimenticabile.

Il combattimento passa in secondo piano: qui si tratta di conversazioni, relazioni e soluzioni ingegnose ai problemi. Ogni scelta influenza il modo in cui gli dei reagiscono, plasmando la storia e i tuoi legami. Lo stile visivo è colorato e dinamico, e si abbina perfettamente al tono spiritoso e spesso divertente dei dialoghi.

Integrando musica, storia e mito, Stray Gods trasforma i racconti antichi in un’esperienza fresca e contemporanea.

Il mio verdetto: per chi ama le storie coinvolgenti, i dialoghi intelligenti e il tocco musicale, Stray Gods è un mito moderno indimenticabile.

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9. Apotheon [Sfida l’Olimpo in un mondo mitologico dipinto a mano]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Piattaforma Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Autore/i Alientrap Durata media di gioco 10–15 ore Ideale per Giocatori appassionati di arte, puristi della mitologia

Apotheon è una vera e propria dichiarazione d’amore alla ceramica dell’antica Grecia, con un’azione a scorrimento laterale in una straordinaria palette di colori nero e oro. Vesti i panni di Nikandreos, un eroe che sfida gli dei dell’Olimpo.

I combattimenti sono precisi e impegnativi: dovrai affrontare arcieri, centauri e boss mitici, tutti progettati per darti la sensazione di entrare in un dipinto su vaso greco. Gli elementi platform sono ingegnosi e gratificanti, e uniscono l’esplorazione a sequenze d’azione ricche di tensione.

Perché l’abbiamo scelto La combinazione di una narrazione mitica e di una grafica realizzata a mano lo rende un'avventura unica nel suo genere e indimenticabile.

La mitologia è al centro di tutto: ogni nemico e ogni ambiente rafforzano i temi leggendari, dandoti la sensazione di attraversare un’epopea viva. L’estetica unica e il gameplay mirato di Apotheon lo rendono un’esperienza stilizzata e incentrata sui miti.

Il mio verdetto: per i giocatori che apprezzano una presentazione curata e l’autenticità della mitologia greca, Apotheon è un gioco imperdibile.

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10. Smite [Battaglia per la supremazia tra gli dei]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Piattaforma

Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Hi-Rez Studios Durata media di gioco Illimitata Ideale per Giocatori competitivi, appassionati di mitologia

Smite stravolge la formula dei MOBA mettendo i giocatori nei panni degli dei stessi, da Zeus e Atena ad Ade e Ares. A differenza di altri MOBA e giochi multiplayer di alto livello, la prospettiva in terza persona ti immerge in campi di battaglia mitici, dove le abilità sembrano poteri divini che si abbattono sui nemici.

La strategia è fondamentale: il coordinamento di squadra, il tempismo e il controllo della mappa determinano la vittoria.

Perché l'abbiamo scelto È il gioco competitivo per eccellenza incentrato sugli dei, dove i giocatori si sentono parte attiva nelle battaglie mitologiche.

Il gioco viene aggiornato costantemente con nuovi dei, skin ed eventi, mantenendo la mitologia sempre fresca e coinvolgente. Che tu stia scalando le classifiche o ti stia godendo partite casuali, ogni battaglia sembra uno scontro tra leggende. Smite riesce a essere competitivo senza perdere il divertimento e gli elementi fantastici dei miti greci.

Il mio verdetto: per gli appassionati del multiplayer che cercano il meglio dell’azione strategica e delle battaglie divine, Smite è una scelta elettrizzante.

11. L’ira degli dei [Vivi le prove di un eroe greco]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle / Avventura Piattaforme PC Anno di uscita 2006 Autore/i Arcade Moon Durata media di gioco 8–12 ore Ideale per Amanti dei puzzle, appassionati di mitologia

L’ira degli dei offre un viaggio retrò all’insegna dei puzzle attraverso i miti greci, dove i giocatori risolvono sfide complesse mentre scoprono storie di eroi e divinità. Ogni puzzle è legato alla mitologia stessa: muoversi strategicamente nei labirinti, decifrare schemi ed evitare trappole rispecchia le prove affrontate dai personaggi leggendari.

Perché l’abbiamo scelto È un classico di culto che premia la pazienza e l’apprezzamento per l’autentica narrazione mitologica.

L’ambientazione è suggestiva e rievoca l’estetica classica greca con una grafica minimalista ma d’effetto. Qui non si tratta di azione, ma di pensare come un eroe, comprendere la logica mitica e sentire il peso delle sfide lanciate dagli dei.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di enigmi ispirati ai miti e di avventure retrò, L’ira degli dei offre un’esperienza ingegnosa e nostalgica.

12. Okhlos [Guida una ribellione contro l'ordine olimpico]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Roguelike Piattaforme PC, Switch, PS4 Anno di uscita 2016 Autore/i Macchina alimentata a caffè Durata media di gioco 10–20 ore Ideale per Gli appassionati di umorismo, battaglie caotiche e satira sulla mitologia greca

Okhlos stravolge la mitologia permettendo ai giocatori di guidare una folla inferocita di filosofi e cittadini contro gli dei stessi. È una versione caotica, divertente e spudoratamente ingegnosa del genere dei giochi di guerra: centauri, ciclopi ed esseri divini sono tutti ostacoli nella tua marcia tumultuosa.

Perché l’abbiamo scelto È una versione comica della mitologia che si vede di rado, che mescola brillantemente strategia, caos e satira.

Il combattimento si basa su numeri, posizionamento e improvvisazione, creando un’esperienza che è al tempo stesso strategica e esilarantemente imprevedibile. Il gioco fa satira sui miti greci pur mantenendo intatto lo spirito leggendario, offrendo ai giocatori una prospettiva unica attraverso cui rivivere storie familiari.

Il mio verdetto: per chi ama l’umorismo, l’azione e la ribellione mitologica, Okhlos è una delizia caotica.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi sulla mitologia greca

Se stai cercando il miglior punto di partenza per i giochi sulla mitologia greca, pensa al tuo stile preferito:

Per chi si avvicina per la prima volta ai giochi d’azione-avventura → Immortals: Fenyx Rising . Un mondo vivace e accessibile, pieno di enigmi e incontri con gli dei.



. Un mondo vivace e accessibile, pieno di enigmi e incontri con gli dei. Per gli appassionati di giochi di ruolo → Hades . Un gameplay profondo e in continua evoluzione, con una trama ricca e combattimenti frenetici.



. Un gameplay profondo e in continua evoluzione, con una trama ricca e combattimenti frenetici. Per chi ama l’azione incentrata sulla trama → God of War . Combattimenti intensi e una narrazione cinematografica lo rendono un gioco imperdibile per gli appassionati di mitologia.



. Combattimenti intensi e una narrazione cinematografica lo rendono un gioco imperdibile per gli appassionati di mitologia. Per chi ama completare tutto → Assassin’s Creed Odyssey. Esplorazioni su vasta scala, missioni secondarie e incontri mitologici premiano la tua dedizione.



Che tu cerchi strategia, enigmi o azione caotica, i giochi ispirati alla mitologia greca offrono un mondo variegato e infinitamente coinvolgente di avventure mitiche.

Domande frequenti