18 giochi simili ad AFK Arena che devi provare nel 2026

I migliori giochi simili ad AFK Arena rispettano una risorsa fondamentale: il tuo tempo . Questi RPG “idle” sanno bene che non puoi stare sempre incollato allo schermo e si adattano a questa realtà. Si concentrano sul combattimento automatico e sulla profondità strategica. Sei comunque tu a prendere le decisioni chiave. Tuttavia, raccogli gli eroi tramite i sistemi gacha e potenzi il loro equipaggiamento.

Poi li guardi mentre dominano in battaglia. La soddisfazione sta nel mettere a punto la macchina perfetta, senza doverci mettere le mani. Le attività quotidiane si sbrigano in pochi minuti, non in ore. E dopo il successo di AFK, il mercato ha visto nascere valide alternative. Questa lista presenta 18 titoli che gestiscono alla grande le meccaniche idle, aggiungendo al contempo le proprie innovazioni.

Le nostre scelte migliori per giochi simili ad AFK Arena

Se ti stai chiedendo quali RPG “idle” eguaglino davvero il fascino di AFK Arena, queste scelte ti risparmieranno di dover scorrere a lungo. La maggior parte degli imitatori ha copiato l’estrazione degli eroi e le battaglie automatiche, ma ha perso il divertimento della vera progressione. Questi, invece, hanno capito bene il concetto:

Idle Heroes (2016) – Eroi di diverse fazioni combattono al posto tuo, mentre la progressione continua anche quando non sei online. Summoners War: Sky Arena (2014) – Evoca mostri e conquista i dungeon mentre sali nelle classifiche PvP. Raid: Shadow Legends (2018) – Grafica mozzafiato e modelli dettagliati dei campioni rendono le battaglie vere e proprie scene cinematografiche.

Sembra quasi che gli sviluppatori di ognuno di questi giochi si siano seduti, abbiano dato un’occhiata ad AFK Arena e abbiano detto: “Ok, come possiamo migliorarlo?”. Il risultato è una selezione che ridefinisce il genere. Scorri verso il basso per vedere l’elenco completo e trovare quello più adatto al tuo stile di gioco.

I 18 migliori giochi simili ad AFK Arena che vale davvero la pena provare

I 18 titoli che ti presentiamo hanno mantenuto una base di giocatori attiva per anni grazie ad aggiornamenti costanti e al coinvolgimento della community. Premi il tuo impegno e rispetta i tuoi ritmi: gioca anche solo qualche minuto al giorno e sentirai comunque quella soddisfacente crescita in potenza e nella trama.

1. Idle Heroes [La migliore alternativa RPG idle ad AFK]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2016 Creatori Sviluppatori/Editori – DHGAMES, EGAME Durata media di gioco Varia Cosa mi è piaciuto Ottimo sistema di potenziamento degli eroi

Idle Heroes è uno di quei giochi, come AFK Arena, che ti tiene sempre incollato allo schermo. È un RPG idle che non aspetta che tu ci giochi: va avanti da solo.

La collezione conta oltre 200 eroi. Le sinergie tra fazioni aggiungono profondità alla composizione della squadra. Puoi combinare guerrieri provenienti dalla Foresta, dall’Ombra, dalla Fortezza e da altri regni.

I sistemi di Ascensione ti permettono di potenziare gli eroi fino a renderli dei veri e propri dei. Modalità come la Prova del Coraggio e il Dungeon di Aspen mettono alla prova i limiti dei tuoi eroi.

Consiglio dell’esperto Conserva le Sfere del Profeta per gli eventi speciali invece di usarle subito. I premi degli eventi offrono un ritorno in termini di eroi decisamente migliore rispetto alle evocazioni standard.

Quello che mi piace di più di Idle Heroes è la rapidità con cui si ottengono risultati. Il gioco valorizza il tuo impegno: le attività quotidiane si completano in circa 10 minuti. Il sistema gacha sembra generoso rispetto alla concorrenza, e gli eventi della community mantengono il meta sempre fresco.

Lo stile visivo fonde l’arte fantasy orientale e occidentale. Gli eroi spaziano dai cavalieri corazzati alle fenici luminose. Ognuno ha un aspetto distintivo in battaglia e i loro attacchi esplodono sullo schermo con lampi luminosi.

Il combattimento automatico è veloce: le abilità si attivano in rapida successione e le battaglie finiscono prima ancora che te ne accorga. È bello guardarlo per qualche minuto, poi allontanarsi mentre il gioco continua a macinare punti per te.

Il mio verdetto: Idle Heroes dimostra quanto il classico design “idle” possa reggere il passare del tempo. È facile da giocare ogni giorno, ma offre comunque una profondità duratura.

2. Summoners War: Sky Arena [La migliore esperienza RPG gacha classica]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, PC Anno di uscita 2014 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Com2uS Durata media di gioco ~280 ore Cosa mi è piaciuto Opzioni di personalizzazione delle rune davvero approfondite

Summoners War: Sky Arena trasforma la vecchia idea della collezione di mostri in un vero e proprio viaggio RPG. La storia segue lo scontro tra la Tribù del Cielo e i Cavalieri del Drago. Devi costruire un esercito di creature come Lushen, Veromos e Verdehile per affrontarli.

Le battaglie si svolgono con un sistema a turni all’interno del Dungeon di Cairos. Puoi evocare più di 1.500 mostri usando le pergamene. Ognuno appartiene a un elemento: fuoco, acqua, vento, luce o oscurità.

Il sistema delle rune aggiunge profondità mentre esplori la Fortezza dei Giganti, la Tana dei Draghi e la Necropoli. Gli incontri nell’Arena si svolgono nel Campionato Mondiale dell’Arena, mentre le battaglie d’assedio mettono le gilde testa a testa.

Consiglio dell’esperto Affronta i dungeon di Farm Giants per potenziare le rune prima di scalare le classifiche dell’arena. Per avere successo nelle competizioni, la qualità delle rune conta più della rarità dei mostri.

La grafica utilizza uno stile 3D stilizzato. I mostri vanno dai minuscoli slime ai draghi giganteschi. Le abilità illuminano lo schermo durante gli scontri nella Fenditura Dimensionale. I campi di battaglia spaziano dalle vette vulcaniche alle grotte di cristallo incandescenti.

Nel corso degli anni, Summoners War è diventato un popolare titolo di eSport. I tornei globali si svolgono sotto l’egida della Summoners War World Arena. Le missioni giornaliere ti fanno avanzare nella Prova dell’Ascensione, mentre il sistema di energia limita il tempo che puoi dedicare al farming nel Giants B12.

L’ottimizzazione delle rune e il meta PvP ti terranno impegnato per anni. Il roster dei mostri include eroi rari di livello 5 come Seara e Perna, e le meccaniche di evoluzione ti permettono di portare i tuoi combattenti più forti a sei stelle.

Il mio verdetto: la personalizzazione delle rune più approfondita e la vivace scena eSport rendono Summoners War: Sky Arena il punto di riferimento del genere.

3. Raid: Shadow Legends [Il miglior gioco di combattimento "idle" ad alto valore di produzione]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, PC Anno di uscita 2018 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Plarium Games Durata media di gioco ~17 ore Cosa mi è piaciuto Grafica dei personaggi mozzafiato

Raid: Shadow Legends sembra fatto apposta per chi cerca drammaticità e dettagli nella propria esperienza RPG. La storia si svolge nel mondo di Teleria, devastato dalla guerra. Qui guiderai antichi campioni per sconfiggere un potere oscuro.

Ogni eroe sembra uscito direttamente da un film fantasy. Il gameplay si divide tra le missioni della Campagna al Castello di Kaerok e nelle Terre Morti. Nei dungeon come la Tana del Drago e il Covo del Ragno puoi trovare dei manufatti. Le battaglie contro i boss dei clan mettono alla prova la tua squadra contro il Signore dei Demoni.

La Torre del Destino si estende su 120 piani con boss come il Ragno del Gelo e il Drago Eterno. Le battaglie nell’Arena si svolgono dai livelli Bronzo fino a quelli Oro.

Consiglio dell’esperto Per ottenere ricompense costanti man mano che avanzi, completa le missioni giornaliere. Questi compiti forniscono risorse che accelerano notevolmente lo sviluppo dei campioni.

Raid: Shadow Legends premia la pianificazione. Le Guerre tra Fazioni dividono il roster in 13 cripte. Gli eventi di fusione ti permettono di combinare campioni rari per ottenere personaggi leggendari come Rhazin Scarhide. Gli accessi giornalieri garantiscono ricompense costanti, tra cui i rari Frammenti Sacri.

La grafica di Raid spicca tra i giochi di ruolo per dispositivi mobili. Campioni come Coldheart e Scyl of the Drakes sfoggiano armature dettagliate e animazioni fluide. Sia il combattimento automatico che quello manuale risultano nitidi in aree come l’Ice Golem’s Peak.

Il mio verdetto: Raid: Shadow Legends offre una grafica di livello console e un vastissimo roster di campioni, il tutto in un’esperienza mobile davvero impressionante.

4. Hero Wars [La migliore alternativa a AFK Arena per browser]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, browser web Anno di uscita 2016 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Nexters Durata media di gioco ~8 ore Cosa mi è piaciuto Un gameplay semplice ma strategico

Hero Wars è uno dei giochi più accessibili simili ad AFK Arena. Il regno di Dominion deve affrontare l’invasione delle forze oscure e tu devi mettere insieme una squadra di eroi per sconfiggere i tuoi nemici. La tua squadra comprende guerrieri, maghi e tiratori scelti.

Il personaggio principale è chi scegli tu per guidare la tua formazione. Ogni personaggio combatte a modo suo, e capire come combinare le loro abilità è proprio il vero punto forte del gioco. Le missioni della campagna fanno avanzare la storia.

La modalità Torre mette alla prova la tua squadra con difficoltà crescenti. Le battaglie nell’Arena sono incentrate sul PvP. La Grand Arena aggiunge un secondo livello competitivo. Le guerre tra gilde vedono i clan sfidarsi l’uno contro l’altro. Le incursioni contro i boss richiedono lavoro di squadra per essere superate.

Consiglio dell’esperto Concentrati sui tuoi cinque eroi principali. Potenziare pochi personaggi forti ti porterà più lontano che sparpagliare le tue risorse su troppi personaggi.

Puoi passare dal browser al cellulare senza perdere i progressi. La crescita dipende dai glifi, dai manufatti e dai potenziamenti dei Titani. Le skin come "Beach Party Celeste" danno ai personaggi un nuovo look.

Questo gioco di ruolo è perfetto per sessioni occasionali nel portale delle Outland. La modalità battaglia automatica gestisce la maggior parte delle fasi della campagna e puoi passare alla velocità 3x per avanzare più velocemente. Eventi come "Clash of Worlds" mantengono il gameplay sempre fresco.

Il mio verdetto: Hero Wars è facile da imparare e giocabile sia sul browser che sul cellulare. Ottimo per i giocatori occasionali a cui piace progredire con costanza.

5. I campioni inattivi dei Forgotten Realms [Il miglior RPG idle a tema D&D]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Autore/i Sviluppatore/Editore – Codename Entertainment Durata media di gioco ~44 ore e mezza Cosa mi è piaciuto Divertente mix di personaggi di D&D

Questo gioco con licenza ufficiale di Dungeons & Dragons, I campioni inattivi dei Forgotten Realms, si basa sulle ricche storie del classico gioco da tavolo. Metti insieme un gruppo di eroi famosi, tra cui Drizzt Do’Urden e Minsc, e li guidi attraverso diverse missioni.

L’attenzione principale qui è sulla strategia di schieramento in 10 slot. Devi capire quale campione dovrebbe stare dove e poi sistemarli in determinati slot.

Ognuno di loro ha le proprie abilità e i propri potenziamenti, quindi una buona disposizione è più importante dei riflessi veloci.

Consiglio dell’esperto Posiziona i campioni in modo strategico per massimizzare i bonus di formazione. Il posizionamento dei personaggi influisce sul danno inflitto più del livello individuale di ciascun campione.

L'equipaggiamento si equipaggia in sei slot per ogni campione. Puoi azzerare i progressi per raccogliere "favore", che aumenta i guadagni futuri in oro. Le varianti modificano le missioni regolari, mentre gli eventi si collegano alle storie di D&D e ai contenuti crossover.

La grafica utilizza personaggi in 2D con effetti animati. Gli sfondi raffigurano luoghi classici di D&D come Waterdeep e Baldur’s Gate, mentre il design dei nemici si ispira al Monster Manual. Nel complesso, l’estetica rimane fedele alle origini del gioco da tavolo.

Il mio verdetto: un videogioco di D&D fantastico per i fan che vogliono vivere l’esperienza di Dungeons & Dragons in formato digitale senza perdere la magia della strategia e della trama.

6. Epic Seven [Il miglior RPG gacha in stile anime]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, PC Anno di uscita 2018 Sviluppatori Sviluppatori – Super Creative Inc, Super Creative Co. Ltd.; Editori – Smilegate, Smilegate Holdings, Inc Durata media di gioco 21 ore e mezza Cosa mi è piaciuto Splendida grafica in stile anime

Se stai cercando uno dei migliori giochi gacha che offra anche una trama di altissimo livello, Epic Seven merita la tua attenzione. La storia segue Ras e i suoi alleati mentre difendono la loro terra dalla distruzione. La sceneggiatura rende i personaggi realistici e le scene animate ti fanno affezionare facilmente al loro viaggio.

Essendo uno dei migliori RPG a turni, offre battaglie emozionanti in cui contano la pianificazione intelligente e la sinergia. Puoi scegliere da un elenco enorme di eroi per formare squadre di quattro. Ogni personaggio appartiene a una determinata classe e ha un’affinità con un certo elemento.

Le abilità definitive attivano animazioni cinematografiche. La modalità Avventura guida la trama principale. Le storie secondarie includono la crescita dei personaggi. Le cacce ti permettono di ottenere set di equipaggiamento specifici. Le arene PvP classificano i giocatori online, mentre le guerre tra gilde mettono le alleanze l’una contro l’altra in battaglie strategiche.

Consiglio dell’esperto Invece di sbarazzarti subito degli eroi duplicati, tienili per i bonus di impronta. Questi potenziamenti alle statistiche si sommano e ti danno vantaggi permanenti.

Ci sono anche tantissimi modi per personalizzare l’equipaggiamento. Le evocazioni Moonlight ti regalano varianti rare degli eroi, e gli eventi cambiano continuamente con personaggi in collaborazione. I sistemi di energia limitano le sessioni di gioco giornaliere. Il doppiaggio è disponibile in diverse lingue.

Il mio verdetto: Epic Seven si distingue per la grafica in stile anime, il farming approfondito nelle Cacce e le battaglie competitive nell’Arena.

7. Mythic Heroes [Il miglior RPG idle basato sulla mitologia]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2021 Creatore/i Sviluppatori/Editore – IGG.com Durata media di gioco Varia Cosa mi è piaciuto Ottimo equilibrio nella progressione in modalità inattiva

Mythic Heroes dà vita a leggende antiche attraverso un mix di mitologia e fantasy. Per combattere le forze del male che minacciano il mondo, raduni eroi e divinità provenienti da culture diverse. La trama è epica ma semplice da capire, e ogni eroe che scopri aggiunge un nuovo aspetto alla missione.

La progressione in modalità inattiva procede automaticamente. Raccogli risorse anche quando sei offline e, al tuo ritorno, puoi effettuare potenziamenti. Le missioni della campagna sviluppano la trama. Le prove mettono alla prova la composizione della tua squadra. La modalità Arcane Dominator offre sfide settimanali.

Consiglio dell’esperto Entra in una gilda attiva sin dall’inizio del gioco per ottenere ricompense giornaliere dai boss. Giocare in gilda ti permette di ottenere risorse che non potresti ottenere giocando da solo.

Per gli appassionati di giochi AFK, i sistemi risulteranno familiari. Il livellamento degli eroi è semplificato. Non devi far salire di livello le singole unità partendo da zero. Al contrario, usi i sistemi di risonanza per potenziare l’intera rosa. I manufatti divini aggiungono bonus passivi. I vantaggi delle fazioni sono importanti nella composizione della squadra. Gli eventi si alternano con evocazioni limitate.

La grafica punta su uno stile high-fantasy. Il design di ogni eroe sembra ispirato ai miti antichi, ma modernizzato con stile. Le animazioni delle abilità sono spettacolari ma non esagerate. Il design dell’interfaccia è pulito e intuitivo.

Il mio giudizio: Mythic Heroes è un titolo raffinato che si inserisce a pieno titolo nel pantheon dei migliori giochi idle, unendo mitologia, bellezza e un’esperienza di gioco fluida. Ha un ritmo molto rilassato e gli eroi sono disegnati in modo splendido.

8. Mobile Legends: Adventure [Il miglior spin-off mobile di un RPG idle]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2019 Creatore/i Sviluppatore – Moonton; Editori – Moonton, Elex Technology Tempo medio di gioco ~204 ore Cosa mi è piaciuto Eroi familiari, gameplay fluido

Questo spin-off per dispositivi mobili di Mobile Legends: Bang Bang risulta sorprendentemente originale, portando i volti noti del titolo principale in un’ambientazione completamente nuova.

L’azione si sposta verso un RPG idle più lento e riflessivo. Si va avanti grazie alle meccaniche dell’auto-battler. La campagna principale segue una trama ramificata, che procede un livello dopo l’altro.

La Torre Infinita ti sfida a salire sempre più in alto dopo ogni vittoria, mentre la modalità Labirinto è più simile a un labirinto pieno di scelte. Puoi affrontare i boss delle Gilde per ottenere bottini rari e scalare la classifica nelle Arene, che si azzerano ogni settimana, per guadagnare ricompense.

Consiglio dell’esperto Non saltare le tue sessioni giornaliere nel Labirinto. Ti regalano frammenti epici dei combattenti che ti aiutano a sbloccare e potenziare i personaggi chiave più velocemente.

La grafica rimane fedele allo stile originale di Mobile Legends. Ogni personaggio ha un design colorato e un contorno ben definito che lo rende facile da individuare. Gli effetti delle abilità sono rapidi e d’impatto. I menu sono ottimizzati per il gioco su dispositivi mobili.

La sinergia di squadra aggiunge un ulteriore livello di profondità. Abbinare personaggi della stessa fazione conferisce alla tua formazione bonus alle statistiche, e potenziarli attraverso i livelli e i risvegli rafforza la tua squadra nel lungo periodo. Le fazioni dell’Ordine e del Caos sono impegnate in una rivalità continua che caratterizza molti eventi.

Il mio verdetto: Mobile Legends: Adventure porta l’esperienza MOBA nel genere idle, e il gameplay risulta accessibile e appagante.

9. Dragon Blaze [Il miglior RPG idle incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2015 Creatore/i Sviluppatore/Editore – GAMEVIL Durata media di gioco ~57 ore Cosa mi è piaciuto Una trama fantasy avvincente

Molto più di un semplice gioco idle, Dragon Blaze prende spunto dai migliori MMORPG, offrendo battaglie su larga scala, guerre tra gilde e una storia che si snoda come un’epopea fantasy. Boden sta cadendo a pezzi sotto le minacce di dei e demoni. Tu vesti i panni del personaggio prescelto, in grado di comandare potenti alleati.

Ogni capitolo riserva un colpo di scena, a volte tragico, a volte eroico. Il combattimento è in modalità automatica, ma c’è una vera strategia dietro la tua formazione. Evoca alleati che affianchino il tuo personaggio principale e combinali per creare sinergie.

Una buona composizione della squadra conta più della forza bruta. Le arene PvP mettono alla prova i limiti della tua strategia, mentre le guerre tra gilde sembrano un caos coordinato quando tutti sono online.

Consiglio dell’esperto Risparmia i rubini per gli eventi di evocazione speciali con bonus di probabilità. Le estrazioni dai banner standard raramente giustificano il costo in valuta premium.

Dal punto di vista visivo, Dragon Blaze punta su una grafica 2D dettagliata, ricca di illustrazioni nitide dei personaggi ed effetti cinematografici per le abilità. Gli attacchi esplodono in colori vivaci, illuminando lo schermo come nei JRPG di una volta. Le scene animate usano vignette in stile motion-comic che conferiscono al gioco un fascino unico.

Dragon Blaze è in circolazione da un bel po’, ma continua ad aggiungere nuovi capitoli e personaggi. La modalità automatica funziona alla grande se sei impegnato ma vuoi comunque progredire con costanza. Rimane gratificante senza richiedere ogni secondo della tua giornata.

Il mio verdetto: Dragon Blaze si distingue per la sua profondità duratura. La trama in continua evoluzione e il sistema delle divinità mi spingono a tornarci sempre.

10. Brave Nine (precedentemente Brown Dust) [La migliore alternativa ai giochi di ruolo tattici idle]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2019 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Neowiz Durata media di gioco ~20 ore Cosa mi è piaciuto Posizionamento tattico intelligente

Brave Nine sembra quasi una partita a scacchi trasformata in una battaglia epica. Raccogli mercenari, ognuno con un ruolo da svolgere sul campo di battaglia a griglia. La storia parla di un giovane stratega intrappolato in una guerra fatta di politica e tradimenti.

I testi all’inizio di ogni capitolo della campagna sono incisivi e conferiscono al mondo un carattere ben definito. Il gameplay è tattico, non solo passivo. Ogni battaglia richiede un posizionamento accurato e mosse ben pianificate.

Adoro il fatto che tu possa prevedere i risultati prima ancora di fare le mosse. Il gioco premia le scelte intelligenti più che la fortuna. Le missioni giornaliere e le modalità PvP ti permettono di migliorare facilmente la tua squadra.

Consiglio dell’esperto Padroneggia il posizionamento delle formazioni per contrastare le composizioni delle squadre nemiche. Il posizionamento delle unità determina l’esito delle battaglie più delle semplici statistiche.

Per chi ama pianificare strategicamente ogni battaglia, Brave Nine è un RPG tattico ideale. Oltre 200 mercenari arricchiscono le rose con Leggende a 5 stelle. Gli animali da compagnia, come i pet, forniscono statistiche. Il Castello del Male ha 50 piani e boss.

Mystic Island cambia le restrizioni settimanali a rotazione. La grafica utilizza i disegni dei personaggi anime realizzati da Lee Na-jung. Le griglie di battaglia si sovrappongono a luoghi come le Terre Desolate. Gli effetti delle abilità si attivano sopra i ritratti delle unità.

Il mio verdetto: Brave Nine offre battaglie nitide in stile griglia abbinate alla comodità del gioco in background. È perfetto per i giocatori che apprezzano la precisione e la pianificazione.

11. Tap Titans 2 [Il miglior clicker idle dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2016 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Game Hive Corporation Durata media di gioco ~25 ore Cosa mi è piaciuto Meccaniche di gioco avvincenti

Nei panni del Maestro di Spada, ti ritrovi in un'epica avventura che si snoda attraverso oltre 150.000 livelli in Tap Titans 2. Sblocchi personaggi che ti affiancheranno mentre combatti tra le Rovine Antiche e affronti i potenti Signori Oscuri.

Il gameplay è un mix tra "tap-and-idle". Tocchi lo schermo per attaccare. Ma quando assumi dei personaggi, questi attaccano da soli. E poi c'è un sistema di Prestigio che ti permette di azzerare i progressi per ottenere ricompense.

Ogni Prestigio moltiplica la crescita successiva. Hai anche la possibilità di unirti ad altri giocatori per sconfiggere i mega boss tramite le incursioni di clan.

Consiglio dell’esperto Accumula spesso punti Prestigio nelle prime fasi del gioco per ottenere più velocemente punti abilità. Questi potenziamenti permanenti sono più efficaci che cercare di superare direttamente i livelli.

Lo stile grafico è cartoonesco e colorato. I titani sono giganteschi e hanno un design buffo. I personaggi hanno un aspetto semplice ma ben definito. Gli sfondi scorrono man mano che avanzi nei livelli.

Questo RPG ti prende alla grande permettendoti di crescere poco a poco. I numeri raggiungono livelli assurdi. Ogni Prestigio sembra un nuovo inizio. Le sessioni possono durare pochi minuti o ore. La community è attiva con guide di ottimizzazione. Tap Titans 2 è pura progressione nella sua forma più essenziale.

Il mio verdetto: il ciclo di progressione rapidissimo di Tap Titans 2, con i reset costanti del prestigio, offre pura soddisfazione incrementale.

12. Shadowverse CCG [La migliore alternativa ai giochi di ruolo idle basati sulle carte]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android, PC, macOS Anno di uscita 2016 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Cygames Durata media di gioco ~31 ore e mezza Cosa mi è piaciuto La profondità strategica nella costruzione del mazzo

Anche se Shadowverse è un gioco di carte, richiede la stessa capacità di ragionamento in tempo reale che useresti nei migliori giochi RTS. Giochi nei panni di uno degli otto leader. La modalità storia approfondisce chi sono. Tutti i personaggi hanno piccoli momenti che li fanno sembrare personaggi reali invece che semplici nomi sulle carte.

Le battaglie si svolgono a turni e la meccanica di evoluzione cambia il comportamento delle tue carte durante la partita. Ogni leader ha un’abilità unica che può ribaltare le sorti dello scontro se usata al momento giusto.

Consiglio dell’esperto Completa i capitoli della modalità storia per ottenere pacchetti di carte gratuiti. I premi della campagna ti permettono di ampliare la tua collezione senza spendere valuta premium.

Le battaglie classificate ti mettono a confronto con giocatori da ogni parte del mondo, mentre le sessioni dell’Arena aggiungono un po’ di pepe con un sistema simile al draft. La collezione conta oltre 1.000 carte. Gli archetipi dei mazzi spaziano dall’aggro al controllo. I formati a rotazione mantengono il meta sempre fresco. La grafica è ricca, ogni carta sembra un vero e proprio dipinto.

Shadowverse punta molto sulla strategia. Costruire il mazzo è metà del divertimento. Le partite sono frenetiche. La community è competitiva ma accogliente. Le guide aiutano i nuovi giocatori a imparare gli archetipi.

Il mio verdetto: la profondità di gioco di Shadowverse CCG, un gioco di carte da battaglia, unita ai formati a rotazione, mantiene la costruzione dei mazzi sempre interessante per i giocatori competitivi.

13. Legendary: Il gioco degli eroi [Il miglior ibrido tra puzzle e RPG idle]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android, PC Anno di uscita 2016 Autore/i Sviluppatore/Editore – N3TWORK Inc Durata media di gioco ~40 ore e mezza Cosa mi è piaciuto Combinazioni di puzzle davvero soddisfacenti

In questo gioco di ruolo coloratissimo e ricco di combo, sviluppato da N3TWORK Inc, le creature delle tenebre stanno attaccando una terra fatta di magia e miti. Tu diventi un comandante che riunisce combattenti famosi per contrattaccare. Provengono tutti da gruppi diversi, ognuno con la propria storia. La trama si sviluppa attraverso le missioni della campagna.

Legendary è un mix tra gioco di carte collezionabili e puzzle. Infliggi danni abbinando le tessere. Costruire un mazzo solido è fondamentale, perché la giusta combinazione di combattenti può cambiare l’esito di ogni battaglia . Le leghe PvP classificano i giocatori in base alle loro vittorie, mentre le guerre tra gilde spingono intere squadre a sfidarsi.

Consiglio dell’esperto Abbina quattro o più tessere per creare potenziamenti. Questi pezzi speciali infliggono danni ad area e ripuliscono il tabellone in modo più efficiente.

La grafica è vivace e curata, ricca di illustrazioni delle carte disegnate a mano che danno vita a ogni personaggio. Ogni ritratto è ricco di dettagli, e i tabelloni dei puzzle rimangono colorati senza risultare disordinati. Gli effetti delle abilità sono rapidi e d’impatto.

Gli scontri con i boss introducono tabelloni con pericoli. Ti spingono a pianificare diverse mosse in anticipo. Coordinare le combinazioni di tessere con i compagni di squadra durante le guerre di gilda è davvero soddisfacente quando le vostre strategie si sincronizzano alla perfezione. Le gilde attive offrono anche ricompense bonus che ti aiutano a progredire più velocemente.

Il mio verdetto: Legendary: Il gioco degli eroi combina perfettamente puzzle ed elementi RPG. È l’ideale per chi ama la varietà nel gameplay.

14. La storia del Maestro di Spada [Il miglior RPG hack-and-slash in modalità idle]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, PC Anno di uscita 2020 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Super Planet Durata media di gioco ~2 ore Cosa mi è piaciuto Combattimenti veloci e fluidi

In La storia del Maestro di Spada vesti i panni di Cain, un guerriero che è stato tradito e deve risorgere per reclamare il proprio destino. La storia procede a ritmo serrato, ricca di vendetta e dal bisogno di scoprire la verità dietro la sua caduta.

Il gameplay combina il caos tipico degli hack-and-slash con i sistemi rilassati dei giochi di ruolo idle. Puoi lasciare che la battaglia automatica si occupi delle parti ripetitive, oppure intervenire e brandire la tua spada quando conta davvero. Dai un’occhiata a questa lista per scoprire altri giochi hack-and-slash che potrebbero piacerti.

Consiglio dell’esperto Usa sempre set completi di equipaggiamento. Anche se alcuni oggetti singoli possono sembrare più potenti, gli effetti combinati del set sono più efficaci e offrono vantaggi migliori nel lungo periodo.

I sistemi di risveglio degli eroi sbloccano nuove abilità. L’equipaggiamento si ottiene completando i livelli e va potenziato. Gli eventi si alternano con un numero limitato di eroi.

La grafica in stile anime è vivace e colorata, con personaggi disegnati in uno stile morbido e carino che contrasta con l’azione. Le abilità esplodono sullo schermo con effetti spettacolari, mentre gli sfondi semplici mantengono l’attenzione sui personaggi.

La colonna sonora ha quel ritmo fantasy che ti tiene sempre pronto a conquistare. La storia del Maestro di Spada è la scelta perfetta per chi ama i giochi AFK ma vuole qualcosa di più veloce e incentrato sul combattimento con la spada.

Il mio verdetto: La storia del Maestro di Spada brilla per i combattimenti rapidi e i guadagni costanti in modalità inattiva. È facile da giocare a brevi sessioni.

15. Evoluzione eterna [Il miglior RPG idle di fantascienza]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2022 Creatore/i Sviluppatore/Editore – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Durata media di gioco ~19 ore e mezza Cosa mi è piaciuto Ambientazione fantascientifica accattivante

Evoluzione eterna è perfetto per chi ama la struttura dei giochi AFK ma vuole un tocco fantascientifico. La galassia è sull’orlo del collasso, mentre lo sciame degli Asur minaccia di invadere le ultime roccaforti della civiltà. Tu guidi la Terran Defense Force, che include mutanti come Valeria e mech come il Titan-X9.

La storia esplora la sopravvivenza dell’umanità sui pianeti colonizzati. I combattimenti si svolgono in tempo reale su una griglia 3×5, mantenendo l’azione costante e coinvolgente. Prima che inizi il combattimento, devi impostare la tua formazione. I carri armati davanti, quelli che infliggono danni dietro. Il posizionamento fa davvero la differenza. Le missioni della campagna si snodano attraverso il Settore 7 e il Vuoto.

Consiglio dell’esperto Completa la Torre della fazione ogni giorno per ottenere copie esclusive degli eroi. Queste ricompense specifiche della modalità non possono essere ottenute tramite l’evocazione standard.

La grafica unisce modelli 3D a un’estetica fantascientifica. Il design dei personaggi spazia da mech stilizzati come Nova-S4 a guerrieri mutanti come Krag. Le animazioni delle abilità sono davvero spettacolari durante gli attacchi definitivi. Gli ambienti spaziano dalle stazioni spaziali a mondi alieni come il Pianeta Zephyr.

Ciò che distingue questo RPG è il suo mondo. La maggior parte dei titoli idle punta molto sulla magia e sui castelli – questo invece li sostituisce con tecnologia e sopravvivenza. Il combattimento risulta più incisivo e tattico rispetto ai soliti giochi idle. C’è la modalità di combattimento automatico, ma giocare manualmente ti aiuta negli scontri più difficili.

Il mio verdetto: Evoluzione eterna dà alla formula dei giochi RPG "idle" un tocco fantascientifico tutto nuovo. È bellissimo da vedere e offre un'esperienza di gioco più profonda del previsto.

16. Alchemy Stars [La migliore alternativa ai giochi di abbinamento di tessere]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2021 Autore/i Sviluppatore – Tourdog Studio; Editore – Level Infinite Durata media di gioco Varia Cosa mi è piaciuto Combattimento con tessere unico nel suo genere

Se stai cercando uno dei migliori giochi di strategia con un tocco anime, Alchemy Stars fa proprio al caso tuo. Nei panni di un Caelestite noto come il Navigatore, guidi i sopravvissuti di una razza ormai estinta (gli Auroriani) attraverso questo mondo. La storia mescola dolore e bellezza in un modo che risulta sincero e commovente.

Il gameplay si basa su un sistema di colori su griglia che si sviluppa su un tabellone 13×9. Unisci le tessere per muoverti e colpire i nemici. I percorsi più lunghi infliggono danni maggiori grazie ai Detonatori. La composizione della squadra gioca un ruolo fondamentale, con le sinergie monocolore che offrono risultati eccellenti. La campagna principale comprende 14 capitoli.

Consiglio dell’esperto Crea squadre monocolore per ottenere catene di conversione delle tessere più costanti. Le squadre miste fanno fatica a mantenere efficacemente le combo di danno.

Il combattimento è tattico ma fluido. Ogni mossa richiede attenzione ai colori delle tessere e alla posizione dei nemici. Le battaglie contro i boss cambiano la disposizione delle tessere durante lo scontro. E man mano che la difficoltà aumenta, avrai bisogno di un posizionamento più intelligente e di reazioni rapide per sopravvivere.

Le modalità PvE e PvP bilanciano bene la progressione. Le fasi giornaliere per le risorse aiutano i giocatori a raccogliere materiali senza stancarsi di ripetere le stesse azioni. Gli eventi cooperativi e di classifica aggiungono valore di rigiocabilità. La grafica ispirata agli anime prende vita grazie alle scene Live2D.

L’art dei personaggi di Mephist mostra dettagli raffinati. Anche la musica merita una menzione. Il suo mix di pianoforte e sonorità elettroniche si adatta perfettamente a ogni battaglia e cutscene. Doppiatori di prim’ordine, tra cui Kana Hanazawa, danno vita a ogni momento.

Il mio giudizio: Alchemy Stars si distingue per una grafica mozzafiato e battaglie ingegnose basate su tessere. È un mix ben riuscito di trama e strategia.

17. Dislyte [Il miglior RPG urbano idle con un tocco musicale]

Il nostro punteggio 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android, PC Anno di uscita 2022 Creatore/i Sviluppatore – Lilith Games; Editori – Lilith Games, FARLIGHT Durata media di gioco ~33 ore e mezza Cosa mi è piaciuto Un mondo elegante e ricco di musica

In Dislyte, la Terra moderna viene invasa da creature mitologiche. Vesti i panni di un Esper dotato di poteri divini. La storia fonde l’urban fantasy con i miti antichi. I personaggi si ispirano alle divinità di varie culture.

I combattimenti a turni si svolgono nella modalità Storia, articolata in 16 capitoli. Crei squadre di cinque Esper con affinità elementali che spaziano tra Vento, Fuoco, Inferno, Flusso e Luccichio. La modalità Storia fa avanzare la trama.

Consiglio dell’esperto Fai il dungeon di Kronos per ottenere le reliquie di velocità. Le unità veloci hanno più turni a disposizione e aumentano notevolmente il danno inflitto.

Le reliquie aggiungono statistiche grazie ai bonus da set da quattro pezzi, come Wind Walker. Raccogli statistiche secondarie come % di ATK, probabilità di critico e velocità. I sistemi di risonanza potenziano tutti gli Esper contemporaneamente attraverso i livelli di risonanza. La resistenza arriva fino a 270 con ricariche automatiche.

Lo stile grafico fonde lo streetwear con un’estetica divina. Il design dei personaggi riflette la moda moderna, come la giacca bomber di Chloe che indossa sopra i suoi poteri di Medusa. Durante i combattimenti suona la musica di DJ Absurd e altri artisti. I ritmi elettronici accompagnano le scalate alla Torre Spaziale.

Dislyte trasuda stile da tutti i pori. Già solo la colonna sonora lo distingue dagli altri, fondendo hip-hop, EDM e soul, qualcosa che si trova raramente nei giochi di ruolo.

Il mio verdetto: audace, ritmato e abbagliante – Dislyte si guadagna a pieni voti un posto tra i migliori giochi di auto-battler per chi cerca mitologia, musica e adrenalina in un unico pacchetto elegante.

18. Soul Hunters [Il miglior RPG idle con collezione di eroi]

Il nostro voto 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2015 Creatori Sviluppatori/Editori – Lilith Games Durata media di gioco ~1 ora Cosa mi è piaciuto Grande varietà di eroi da collezionare

Soul Hunters è uno dei classici che ha dato forma al genere dei giochi di ruolo con collezione di eroi. Segue le vicende di un gruppo di guerrieri legati dal destino, che lottano per salvare il loro regno dalla corruzione. La storia è avventurosa e nostalgica, come un vecchio romanzo fantasy portato in vita sui dispositivi mobili.

Le meccaniche di combattimento automatico guidano gli scontri nella modalità Campagna, che comprende oltre 600 livelli. Raccogli eroi delle fazioni Silenzio, Luce, Presagio, Vita e Caos. I potenziamenti degli eroi riguardano livelli, equipaggiamento e Risveglio fino a 7 stelle.

Le battaglie nell’Arena si svolgono nel Crogiolo di Fuoco. I raid mettono le gilde a confronto con i boss dei Principi Demoniaci. La Sala delle Leggende mette alla prova le squadre con restrizioni di fazione. La Torre del Cielo si snoda su 100 piani con ricompense che si azzerano ad ogni nuovo tentativo.

Consiglio dell’esperto Partecipa alle incursioni giornaliere per ottenere frammenti di eroi d'élite garantiti. Questa modalità è il modo più sicuro per ottenere personaggi specifici.

Gioca i livelli per ottenere equipaggiamento in sei slot. Gli incantesimi aggiungono bonus percentuali. Le missioni giornaliere si aggiornano nella scheda "Missioni". Gli eventi si alternano tra Prove degli Eroi ed evocazioni a tempo limitato.

La grafica utilizza modelli 3D stilizzati con proporzioni esagerate. Il design dei personaggi spazia dal cavaliere Urestag alla negromante Jasmine. Questo gioco di ruolo è stato uno dei primi a introdurre i sistemi di combattimento automatico nel 2015. Continua a ricevere aggiornamenti con nuovi personaggi ed eventi.

Il mio verdetto: Soul Hunters rimane semplice senza risultare noioso. I nuovi giocatori lo troveranno un ottimo punto di partenza per avvicinarsi al genere.

Il mio verdetto finale: i migliori giochi di ruolo con cui iniziare

Secondo la mia esperienza, i tre titoli seguenti si distinguono come il miglior punto di partenza per chiunque abbia apprezzato AFK Arena. Uniscono strategia e fascino in un modo che sembra familiare ma allo stesso tempo fresco. Inoltre, sono perfetti sia per i neofiti che per i veterani dei giochi di ruolo idle.

Per chi ama una progressione approfondita → Idle Heroes. Facile da iniziare, gratificante da padroneggiare. Il suo ciclo di potenziamento degli eroi lo rende perfetto per sessioni brevi.

Facile da iniziare, gratificante da padroneggiare. Il suo ciclo di potenziamento degli eroi lo rende perfetto per sessioni brevi. Per i giocatori occasionali → Summoners War: Sky Arena. Unisce il gameplay “idle” a una personalizzazione dettagliata dei personaggi. Il sistema delle rune e gli eventi rendono il gioco quotidiano sempre gratificante.

Unisce il gameplay “idle” a una personalizzazione dettagliata dei personaggi. Il sistema delle rune e gli eventi rendono il gioco quotidiano sempre gratificante. Per i fan appassionati della trama → Raid: Shadow Legends. Grafica mozzafiato e una narrazione cinematografica rendono ogni battaglia un evento grandioso.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile ad AFK Arena?

Il miglior gioco simile ad AFK Arena è Idle Heroes. Offre un’esperienza simile, con meccaniche “idle” e sistemi di fazioni analoghi, e premia la tua pazienza con un bottino generoso.

Che tipo di gioco è AFK Arena?

AFK Arena è un RPG "idle" con meccaniche di combattimento automatico. Collezioni eroi, formi squadre e combatti contro i nemici. I progressi continuano automaticamente, anche quando non stai giocando.

Quanto tempo ci vuole per completare AFK Arena?

AFK Arena non ha un vero e proprio finale. I contenuti della campagna vengono aggiornati regolarmente e il percorso di gioco è pensato per durare anni, grazie al gioco quotidiano e allo sviluppo a lungo termine dei personaggi.

Si può giocare ad AFK Arena su PC?

Sì, puoi giocare ad AFK Arena su PC usando emulatori come BlueStacks o LDPlayer. Funziona alla grande, con una grafica migliore e comandi più intuitivi. Il gioco funziona anche sui browser che supportano lo streaming dei giochi per dispositivi mobili.

Cos’è “The Peaks of Time” in AFK Arena?

“Peaks of Time” in AFK Arena è una mappa speciale di avventura e puzzle in cui devi trovare dei forzieri nascosti. Al primo completamento ti regala oggetti unici e risorse.