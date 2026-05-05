I 11 migliori giochi di ruolo per Xbox da provare nel 2026

Se sei alla ricerca dei migliori giochi di ruolo per Xbox, ti aspetta un’esperienza pazzesca. Questo genere è pieno zeppo di storie folli, personalizzazioni approfondite e scelte che contano davvero. C’è di tutto, dagli enormi mondi aperti ai combattimenti serri a turni, e Xbox offre alcuni dei migliori titoli in circolazione.

E sì, che tu voglia macinare bottino, interpretare un pirata spaziale o semplicemente perderti in un folle mondo fantasy, abbiamo quello che fa per te. Questi sono i giochi di ruolo che meritano il tuo tempo, i tuoi slot di salvataggio e, probabilmente, anche le tue ore di sonno. Tuffiamoci nel meglio del meglio.

Le nostre scelte migliori per i giochi di ruolo su Xbox

Per andare dritto al punto, ho stilato la lista dei migliori giochi di ruolo per Xbox per mostrarti i titoli più apprezzati tra quelli usciti di recente. Ecco le nostre scelte migliori:

1 Starfield 2023 Il primo nuovo universo creato da Bethesda dopo decenni ti permette di perderti per ore, vagando per pianeti alieni, personalizzando astronavi e molto altro ancora. Con configurazioni dei personaggi di altissimo livello e sistemi molto articolati, ti risucchia il tempo come un aspirapolvere. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Questo gioco è diverso dagli altri. Dark fantasy? Ci sta. Ogni missione ti colpisce nel profondo, con scelte che contano davvero. Il mondo è enorme e brutalmente realistico. Una trama incisiva, combattimenti intensi e ore e ore di contenuti da scoprire: perfetto se cerchi un RPG che non va per il sottile. Buy now 3 Diablo IV 2023 Si tratta di un gioco d’azione frenetico, con build ricche e un endgame avvincente che ti terrà incollato allo schermo. Sai già cosa ti aspetta: dungeon enormi, un'atmosfera dark fantasy e centinaia di ore a caccia di bottino. Il combattimento è ben calibrato, le classi sono varie e il bottino che ottieni sembra davvero importante. Inoltre, è incluso nel Game Pass ed è senza dubbio uno dei migliori giochi di combattimento di sempre. Buy now

Se ti piacciono le trame profonde, le configurazioni di personaggio fantastiche e i mondi in cui puoi perderti completamente, questi giochi fanno al caso tuo. Quindi prendi il controller, scegli la tua prossima avventura e preparati a dedicarci un bel po’ di ore.

11 giochi di ruolo per Xbox per ogni tipo di giocatore

Dall’esplorazione spaziale al fantasy crudo e alle battaglie tattiche a turni, questa lista include i titoli più emozionanti e coinvolgenti attualmente disponibili su Xbox. Ogni gioco offre un mondo e uno stile di gioco unici che lo rendono speciale.

Hai già provato alcuni dei migliori giochi di ruolo per Xbox?

1. Starfield [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per esplorare le stelle e costruire la tua eredità spaziale]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore Bethesda Game Studios Ideale per Esplorazione spaziale in mondo aperto, personalizzazione delle navi e distrazioni a non finire

Starfield è uno dei giochi di ruolo più ambiziosi e migliori attualmente disponibili su Xbox. Il primo nuovo universo creato da B ethesda in 25 anni ti catapulta in una galassia piena di pianeti, fazioni, bottino, costruzione di astronavi e distrazioni infinite. A dire il vero, è un vero e proprio stile di vita da gioco di ruolo.

Dal momento in cui ti ritrovi libero nei Sistemi stabili, la missione principale diventa più che altro un suggerimento. Un attimo prima stai andando a svolgere una missione, quello dopo sei immerso fino alle ginocchia nella fauna aliena, alla ricerca di minerali. Oppure stai modificando la configurazione dei motori della tua astronave come se fosse il tuo primo gioco a metà tra Minecraft e la NASA.

La crescita del personaggio è approfondita, con abilità che influenzano ogni aspetto, dalla persuasione al combattimento in assenza di gravità. La missione principale può aspettare, perché qui si tratta soprattutto di plasmare la tua eredità spaziale. Tra RPG a turni, caos open-world e la profondità narrativa tipica di Bethesda, Starfield offre un’enorme libertà per creare l’esperienza che desideri.

I fan di Fallout, Elder Scrolls o persino Mass Effect si sentiranno subito a casa. Non mancano certo le missioni, le missioni secondarie, gli incontri bizzarri e l’equipaggiamento personalizzabile, il tutto coronato da quel gameplay avvincente che ti fa dire “ancora una scansione e basta”.

Se ti piacciono i giochi di ruolo per Xbox in un mondo aperto che ti permettono di fare tutto tranne proprio quello che volevi fare, questo è il gioco che fa per te.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt [Il miglior RPG per Xbox per la narrazione e la creazione del mondo]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore CD Projekt RED Ideale per Gli appassionati di giochi di ruolo narrativi e di esplorazione in mondo aperto

The Witcher 3: Wild Hunt ti catapulta dritto nel vivo dell’azione. Sei Geralt di Rivia, un veterano cacciatore di mostri a pagamento alla ricerca della figlia scomparsa in un mondo che sta cadendo a pezzi. Sembra una missione classica, ma credimi, in questa avventura niente è come sembra.

Cosa lo rende speciale? Le missioni secondarie sono una bomba. Ti coinvolgono con vere emozioni in gioco, colpi di scena sorprendenti e scelte che contano davvero. Un attimo prima stai dando la caccia a fantasmi in un tranquillo villaggio, quello dopo sei immerso fino alle ginocchia nel caos politico o ti ritrovi faccia a faccia con bestie maledette uscite dagli incubi del folklore.

E non farmi parlare del combattimento. Unisce duelli con la spada, alchimia e magia in un modo che sembra naturale, ma ti permette comunque di sbizzarrirti con le configurazioni. Vuoi sparare a raffica incantesimi di fuoco o fare da tank con la forza bruta? A te la scelta.

E il mondo? È enorme e incredibilmente dettagliato. Le città brulicano di vita, le foreste sussurrano, le tempeste si scatenano dal nulla e gli NPC sembrano davvero avere una vita propria. La colonna sonora lega tutto insieme con un’atmosfera perfetta.

Oh, e non sottovalutare le espansioni. Hearts of Stone e Blood and Wine sono praticamente dei giochi completi a sé stanti. Insieme, ti aspettano oltre 100 ore di contenuti RPG di altissimo livello che non ti deluderanno.

Se le avventure incentrate sulla trama con conseguenze reali sono proprio il tuo genere, The Witcher 3 è il gioco che fa per te. Ancora imbattuto.

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3. Diablo IV [Il miglior gioco di ruolo per Xbox dedicato al fantasy oscuro e alla caccia al bottino senza fine]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore Blizzard Entertainment Ideale per Caccia al bottino, azione hack & slash, dungeon dark fantasy

Se ti piacciono i giochi di ruolo per Xbox che ti travolgono come un treno merci carico di bottino e interiora di demoni, Diablo IV è quello che fa per te. È brutale, appagante e spudoratamente old-school nel senso migliore del termine. Inoltre, se mettiamo a confronto i giochi iconici della serie Diablo, questo è sicuramente il migliore.

Dal primo dungeon al 300°, è quel ciclo avvincente di hack and slash, bottino, potenziamenti e poi di nuovo da capo. E sì, è su Xbox Game Pass, quindi non hai scuse per non provarlo.

Diablo IV non rivoluziona il genere dei giochi di ruolo d’azione, ma ne perfeziona ogni aspetto fino a farlo brillare come un bottino leggendario. Troverai opzioni di personalizzazione approfondite, combattimenti intensi e una quantità di grind nell’endgame che probabilmente supererà le tue possibilità.

Che tu stia giocando da solo a Sanctuary o affrontando i dungeon con gli amici, questo è un gioco di ruolo che capisce bene perché continuiamo a tornarci: caos, potenza dei personaggi e quella dolce caccia all’equipaggiamento.

Con cinque classi distinte e nessun combattimento a turni in vista, qui si tratta di pura azione e reazione. Dovrai bilanciare la gestione delle risorse, spingere al massimo la tua sopravvivenza e iniziare a modificare le statistiche dell’equipaggiamento fino a farti sciogliere il cervello, nel senso buono del termine. E anche se la trama principale potrebbe non lasciarti a bocca aperta, la costruzione del mondo, le missioni secondarie e la storia di fondo colpiscono comunque nel segno.

Se sei un grande fan di Diablo III, Dark Souls o di uno qualsiasi dei migliori giochi di ruolo dall’atmosfera più cupa, Diablo IV è una vera bestia. È uno dei migliori giochi di ruolo per Xbox, oltre che un avvincente gioco hack-and-slash.

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4. Assassin’s Creed Shadows [Il miglior gioco di ruolo per Xbox con azione stealth da samurai e ninja]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Ubisoft Ideale per Gioco con due personaggi, azione stealth e combattimenti con la spada, ricca ambientazione giapponese

Tra i giochi più recenti, Ubisoft ce l’ha finalmente fatta: ha lanciato un Assassin’s Creed ambientato nel Giappone feudale, ed è proprio come lo speravamo. Assassin’s Creed Shadows ti permette di vivere i tuoi sogni di shinobi contro samurai in uno dei migliori giochi della serie Assassin’s Creed, con i mondi aperti più belli e pericolosi che abbiamo mai visto in un RPG per Xbox.

Potrai alternarti tra due personaggi giocabili: Naoe, lo shinobi furtivo con i classici strumenti da ninja e tecniche di assassinio silenziose, e Yasuke, un samurai simile a un carro armato che travolge i nemici con la forza bruta. È un contrasto pazzesco che conferisce al gioco una notevole rigiocabilità e varietà nell’approccio ai combattimenti e alle missioni.

Il mondo aperto è a dir poco mozzafiato, dai giardini di ciliegi in fiore alle strade piovose di Edo, e il ciclo giorno-notte, insieme al tempo dinamico, rende l’esperienza di gioco davvero viva.

I fan dei giochi di ruolo stealth, gli amanti dei combattimenti a turni che vogliono provare qualcosa di nuovo, o chiunque sia appassionato di storia giapponese adoreranno questo titolo. Immagina un mix tra Ghost of Tsushima e Assassin's Creed, ma con quella profondità tipica dei giochi di ruolo, gli alberi delle abilità e tantissime missioni secondarie.

Se ti piacciono i giochi di ruolo per la trama, l’avventura o se cerchi semplicemente i migliori giochi rogue-like, Shadows è uno dei migliori giochi di avventura RPG in arrivo.

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5. Kingdom Come: Deliverance II [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per il realismo storico coinvolgente]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Warhorse Studios Ideale per Realismo crudo, narrazione cinematografica, immersione nel Medioevo

Se cerchi giochi di ruolo per Xbox senza draghi, magia o elementi fantasy, ma solo la cruda realtà storica, Kingdom Come: Deliverance II fa proprio al caso tuo. Non è il tipico gioco di ruolo in cui ti senti onnipotente. Sei Henry, un fabbro diventato guerriero, che cerca di sopravvivere nella Boemia del XV secolo. Niente equipaggiamento superpotente, solo grinta, intrighi politici e una spada; faresti meglio a imparare a brandirla come si deve. Puoi giocarci sul tuo portatile da gaming o su Xbox, a te la scelta.

Questa epopea open-world ti catapulta in un regno devastato dalla guerra, dove ogni scelta determina il tuo destino. I combattimenti sono intensi e impegnativi, richiedono tempismo e pazienza, non solo premere freneticamente i pulsanti. Ti piace la furtività? Diventa un vero ladro. Preferisci la diplomazia o il duello con la spada? Allenati, equipaggiati e potenzia le tue abilità. Dovrai persino mangiare, dormire e curare le ferite.

Se ti piacciono giochi simili a Fable, The Witcher 3, Disco Elysium o Elden Ring (senza l’elemento fantasy), adorerai la trama profonda, le missioni secondarie complesse e i sistemi coinvolgenti.

E sì, è anche una simulazione storica che sembra un dramma medievale giocabile. Quindi, su Xbox Series è davvero incredibile.

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6. Avowed [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per nuove avventure fantasy audaci]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Obsidian Entertainment Ideale per Combattimenti fantasy in prima persona, una trama ricca e approfondita, scelte decisive

Obsidian è tornata a fare ciò che sa fare meglio: offrirti un gioco di ruolo epico, ricco di sentimento, profondità e caos intriso di magia. Avowed è ambientato nell’universo di I pilastri dell’eternità e ti porta alla scoperta delle meravigliose Living Lands, dove le tue scelte riecheggiano tra città, rovine e foreste letali.

Ogni incontro si intreccia con un mistero più grande, il Dreamscourge, una piaga che sta stravolgendo sia le persone che la terra. Sei stato inviato come emissario dell’Impero di Aedyr per scoprirne il mistero, ma come sempre con Obsidian, niente è mai così semplice.

E sì, puoi scegliere subito di diventare un mago da battaglia o un ladro silenzioso. Le opzioni di personalizzazione di Avowed ti permettono di creare uno stile di gioco che ti rispecchi. Ci sono incantesimi da lanciare, duelli con la spada e scelte di compagni che influenzano il tuo viaggio. E con il tempo dinamico e un mondo vivo e reattivo, nessuna partita è mai uguale all’altra.

È una boccata d’aria fresca per i fan di The Outer Worlds, Dragon Quest o persino The Elder Scrolls. Inoltre, sarà disponibile su Game Pass fin dal primo giorno, quindi è un acquisto scontato per gli appassionati di fantasy su Xbox Series.

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7. Like a Dragon: Ricchezza infinita [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per un caos emozionante e divertimento a turni]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2024 Sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio Ideale per Caos a turni, una storia che ti prende dritto al cuore, personaggi indimenticabili

La serie Yakuza è sempre stata un mix caotico di drammi da brivido e karaoke, ma Like a Dragon: Ricchezza infinita fa un salto di qualità con emozioni, pugni e divertimento. Ti ritroverai nel mondo selvaggio di Isezaki Ijincho, nei panni di Ichiban Kasuga, l’adorabile perdente, affiancato dalla leggenda Kazuma Kiryu in un viaggio che ti porterà in giro per il mondo , fino alle Hawaii.

I combattimenti sono una vera e propria follia a turni, pieni di attacchi sfrenati, mosse speciali in coppia e assurdità perfettamente a tempo. Immagina un incrocio tra Final Fantasy e un picchiaduro da strada per la migliore esperienza di gioco di combattimento.

In fondo è un classico gioco di ruolo, ma avvolto in uno dei mondi più vivaci che troverai su Xbox Series. E con il supporto completo di Game Pass, è un titolo facilmente accessibile per i nuovi fan. È proprio questo che lo rende uno dei migliori giochi per giocatore singolo.

Quindi, che tu stia stringendo legami con la tua squadra, scavando tra i meandri di una cospirazione o semplicemente cantando a squarciagola al karaoke tra un combattimento e l’altro, questa è l’energia di Yakuza al massimo: audace, emozionante e indimenticabile.

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8. Dragon Age: Inquisition [Il miglior gioco di ruolo per Xbox in cui comandi la tua guerra fantasy]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2014 Sviluppatore BioWare Ideale per Combattimenti tattici, decisioni di gruppo ed esplorazione fantasy su larga scala

Dragon Age: Inquisition è il grande ritorno di BioWare dopo il disastro che è stato Dragon Age 2. E sì, ci sono riusciti quasi del tutto. Sei a capo dell’Inquisizione e cerchi di chiudere le fenditure demoniache che lacerano il cielo, mentre ti occupi di politica, scelte importanti e un sacco di caos nel mezzo.

Il mondo è enorme, molto più vasto rispetto ai giochi precedenti. Ogni zona ha le sue cose da esplorare: montagne, città, paludi e grotte. Non è completamente aperto come Skyrim, ma è comunque un grande passo avanti. Il combattimento unisce tattica e azione, e la composizione della tua squadra (maghi, ladri, tank) fa davvero la differenza.

All’inizio ci sono un po’ troppe missioni del tipo “raccogli 10 pelli d’orso”, ma man mano che vai avanti il gioco migliora. Cominciano a spuntare missioni dei compagni, intrighi politici e momenti clou. Sembra che BioWare stia cercando di riportare in vita quell’energia di Mass Effect, ma in un’ambientazione fatta di spade e magia.

Se ti piacciono i giochi di ruolo fantasy o stai aspettando il prossimo Dragon Age, questo titolo regge ancora bene. Soprattutto se giochi su Game Pass o Xbox Series, dove ora gira in modo molto più fluido. Puoi anche migliorare l’esperienza collegandolo al tuo monitor da gaming.

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9. Cyberpunk 2077 [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per caos futuristico e libertà narrativa]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore CD Projekt Red Ideale per Personalizzazione dei personaggi, trame ramificate, ambientazione futuristica

Cyberpunk 2077 è il gioco più grande mai realizzato da CD Projekt Red e, sì, il lancio è stato un po’ travagliato, ma il gioco oggi? È migliorato tantissimo. Se ti piacciono i giochi di ruolo profondi, la tecnologia fantascientifica pazzesca e le scelte senza limiti, Night City fa proprio al caso tuo. Senza dubbio, questo è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in circolazione.

Vesti i panni di V, un mercenario alla ricerca di un chip che potrebbe renderti immortale. Ma questo non è il solito viaggio dell’eroe. È sporco, rumoroso e pieno di zone d’ombra morali. Sei tu a scegliere come giocare: di nascosto, a colpi di pistola o hackerando tutto ciò che vedi. Il combattimento è veloce, ed è proprio questo che lo rende uno dei giochi sparatutto in prima persona più interessanti.

Night City è di per sé una meraviglia visiva. Puoi guidare, esplorare, arrampicarti o immergerti in missioni nei vicoli di sei distretti unici. È più piccolo del mondo di The Witcher 3: Wild Hunt, ma è molto più denso. Più livelli, più caos, più luci al neon.

E sì, ora è su Game Pass, completamente ottimizzato per Xbox Series. Se ti piacciono giochi come New Vegas, The Outer Worlds o qualsiasi titolo con una solida personalizzazione dei personaggi e un’alta rigiocabilità, non lasciarti sfuggire questo.

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10. Clair Obscur: Expedition 33 [Il miglior gioco di ruolo per Xbox per una grafica onirica e un combattimento profondo]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Sandfall Interactive Ideale per Creazione di mondi artistici, combattimenti ibridi, narrazione emozionante

Clair Obscur: Expedition 33 ti catapulta in un mondo in cui il destino è letteralmente dipinto, e il tuo nome è il prossimo sulla lista. Ogni anno, la Pittrice segna le sue vittime e , a meno che tu non rompa il ciclo, sei finito. È un'ambientazione cupa e l'atmosfera è completamente diversa dalla maggior parte dei giochi di ruolo a turni, il che lo rende uno dei migliori giochi indie.

Realizzato da Sandfall Interactive, il gioco mescola strategia a turni e azione in tempo reale: pensa a parare, schivare e colpire i tuoi bersagli con il giusto tempismo. Ogni combattimento sembra un mix tra un rompicapo e uno spettacolo.

E il mondo? Semplicemente mozzafiato. È come entrare in un dipinto surreale, tutto ispirato all’arte classica francese, ma con quel tocco strano ed elegante.

Se ti piacciono i giochi di ruolo che fanno qualcosa di diverso, questo è uno da tenere d’occhio. C’è una gestione approfondita del gruppo, scelte emotive e una storia inquietante e poetica sulla fuga dalla propria morte. Non assomiglia a nient’altro di ciò che c’è in giro al momento, ed è proprio questa la parte migliore.

Sta per arrivare su Xbox Series e, se finirà su Game Pass, tanto meglio. In ogni caso, è una delle interpretazioni più originali del genere che abbiamo visto tra i migliori giochi di ruolo.

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11. Fallout 4 [Il miglior gioco di ruolo per Xbox dedicato alla sopravvivenza post-nucleare e alla libertà]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2015 Sviluppatore Bethesda Game Studios Ideale per Sopravvivenza, esplorazione, crafting approfondito, libertà di gioco

Tra i migliori giochi di sopravvivenza, Fallout 4 è ambientato in un mondo completamente devastato dalla guerra nucleare. Esci da un rifugio dopo 200 anni e tutto è andato a rotoli; sta a te capire come sopravvivere nel caos che si è lasciato alle spalle.

Puoi giocare come preferisci. Tirarti fuori dai guai con le parole, entrare a colpi di pistola, muoverti di soppiatto o semplicemente concentrarti sulla costruzione del tuo piccolo insediamento. Il gioco ti offre un’enorme libertà. Il sistema S.P.E.C.I.A.L. ti permette di personalizzare le abilità e i vantaggi del tuo personaggio in base al tuo stile di gioco.

C’è tantissimo da fare. Ti imbatterai in fazioni, missioni secondarie, aree nascoste e incontri casuali davvero incredibili. Ma la vera chicca è il sistema di crafting: puoi costruire armi, equipaggiamento e intere basi con gli oggetti che raccogli.

Anche se è uscito un po’ di tempo fa, regge ancora benissimo tra i migliori giochi multiplayer, specialmente su Xbox Series. E se hai un Game Pass, puoi giocarci in qualsiasi momento. Se ti piacciono i mondi aperti e fare le cose a modo tuo, Fallout 4 è ancora uno dei migliori in circolazione.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di ruolo per Xbox?

Se ti stai chiedendo quale RPG sia il migliore nella libreria Xbox, non cercare oltre: Starfield è senza dubbio il miglior gioco di ruolo per Xbox fino ad oggi.

Ci sono giochi di ruolo multipiattaforma su Xbox?

Sì, su Xbox ci sono giochi RPG multipiattaforma. Titoli come Cyberpunk 2077 non supportano il cross-play, ma giochi come Elden Ring e Divinity: Original Sin 2 lo offrono tramite modalità o sistemi specifici. Controlla sempre i dettagli di compatibilità di ogni gioco per esserne sicuro.