I 10 migliori giochi roguelike per PS5 del 2026 – Una valanga di giochi in 2D e 3D

I migliori roguelike per PS5 stanno spopolando, con gli sviluppatori che trovano continuamente nuovi modi per renderli sempre freschi, impegnativi e avvincenti. Sono rigiocabili all’infinito e niente batte l’adrenalina di riuscire finalmente a superare le loro sfide brutali.

Picchiaduro in 2D, sparatutto in 3D, giochi di esplorazione, deckbuilder: il genere roguelike sembra non essere mai a corto di innovazioni. Ce n’è per tutti i gusti. La difficoltà, inoltre, sa adattarsi alla tua crescita e ti garantisce che, per quanto tu possa migliorare, ci sarà sempre una sfida da affrontare e superare.

La PS5 rende queste esperienze roguelike ancora più coinvolgenti grazie al suo esclusivo sistema di feedback tattile. Quindi, se sei pronto a tuffarti in questo mondo di gameplay informale ma competitivo, dove ogni partita ti dà la sensazione di progredire, ecco i migliori giochi roguelike per PS5 disponibili oggi.

Le nostre scelte migliori per i giochi roguelike su PS5

Non è facile scegliere tra i migliori giochi roguelike per PS5, vista la grande varietà di titoli che appartengono a questo genere, ma pensiamo di aver fatto un ottimo lavoro con questa lista.

Ecco le nostre tre scelte principali che ti mostrano i migliori giochi roguelike disponibili.

Risk of Rain 2: uno sparatutto in terza persona impegnativo ma fluido, con una modalità cooperativa che crea dipendenza, un’azione che ti fa salire l’adrenalina e una colonna sonora fantastica che massimizza la rigiocabilità. Dead Cells: bellissime animazioni 2D per ogni azione, attacco e nemico, insieme a un’atmosfera incredibile, perfetta per chi ama i giochi hardcore che mettono alla prova le tue capacità. Dave the Diver: un mix rilassante tra gestione di un ristorante ed esplorazione delle profondità marine. Ti offre una storia eccentrica ma affascinante e un gameplay davvero appagante.

Se sei alle prime armi con i giochi roguelike, questa lista ti dirà cosa scegliere e dove trovarli al miglior prezzo. Continua a leggere per scoprire i migliori giochi roguelike da giocare su PS5.

I 10 migliori giochi roguelike per PS5 che devi provare subito

La nostra lista dei migliori giochi roguelike per PS5 include classici old-school, ma anche nuovi titoli e sequel che hanno ricevuto recensioni estremamente positive. Che tu preferisca uno stile pixel art 2D ben disegnato, un ambiente 3D caotico o qualche roguelike multiplayer, qui ce n’è per tutti i gusti.

1. Risk of Rain 2

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore(i) Hopoo Games Editore Gearbox Publishing Metascore 85 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~15–100 ore / Ideale per la modalità cooperativa / Sparatutto roguelike 3D dal ritmo serrato con tantissima rigiocabilità

Risk of Rain 2 è il sequel in 3D dell’acclamato Risk of Rain. È un vero esempio di sequel che supera di gran lunga tutte le aspettative, tanto da guadagnarsi il primo posto nella nostra lista dei migliori giochi roguelike per PS5.

In ogni partita, il tuo obiettivo è raccogliere oggetti sempre più potenti in una corsa contro il tempo, mentre ti fai strada combattendo contro orde di mostri alieni. I livelli, la comparsa dei nemici e gli oggetti che trovi variano a ogni partita, assicurandoti di stare sempre all’erta, indipendentemente da quante ore hai già dedicato al gioco.

Questo straordinario gioco roguelike ti spinge a trovare modi per aggirare i limiti e diventare il più forte possibile, rendendo al contempo i nemici abbastanza pericolosi da eliminarti con un solo colpo alle difficoltà più elevate.

Il gioco è una vera e propria sfida per gli appassionati più accaniti, ma è anche un gran divertimento quando ti lanci nella modalità cooperativa multiplayer con gli amici. Giocare ai livelli di difficoltà più alti può diventare incredibilmente impegnativo, con centinaia di nemici sullo schermo, e le capacità hardware della PS5 sono perfette per offrirti un’esperienza fluida in ogni momento.

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2. Dead Cells

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore(i) Motion Twin Editore Motion Twin Metascore 89 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~14–90 ore / Ideale per giocatori hardcore

Se sei un fan dei roguelike moderni, il nome Dead Cells ti dirà sicuramente qualcosa. Dopo l’uscita nel 2018, il gioco ha spopolato grazie sia alla sua atmosfera 2D cupa e splendidamente animata, sia al gameplay single-player avvincente e divertente che offre una rigiocabilità pazzesca.

Che tu voglia tagliare a pezzi e schiacciare i tuoi nemici con armi da mischia, usarne di a distanza per farli a pezzi da lontano, o persino creare build basate su trappole, granate e potenziamenti magici, puoi fare tutto questo.

Se cerchi un gioco di cui vantarti per averlo completato a livelli di difficoltà elevati, questo è proprio quello che fa per te.

In più, se ti piacciono le collaborazioni o i crossover, questo gioco ne ha tantissimi, tra cui Hollow Knight, Castlevania, Blasphemous e Hyper Light Breaker, solo per citarne alcuni, il che lo rende uno dei migliori giochi roguelike per PS5.

3. Dave il sub

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatore(i) MINTROCKET Editore MINTROCKET Metascore 90 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~25–49 ore / Ideale per un'esperienza roguelike rilassante / Equilibrio tra immersioni e gestione di un ristorante

Tra i giochi roguelike più affascinanti per PS5, Dave the Diver combina in modo unico l’esplorazione serena e il caos della preparazione del sushi in un modo davvero adorabile. È sicuramente un po’ sconcertante, ma in qualche modo il gameplay funziona alla grande, un po’ come un mix tra Subnautica e Diner Dash.

Anche se il gioco presenta versioni più leggere degli stessi elementi roguelike che trovi negli altri titoli di questa lista, come la perdita di tutto il bottino se vieni messo KO e la necessità di gestire le risorse per sopravvivere a pericoli e nemici generati proceduralmente, rimane comunque un’esperienza prevalentemente spensierata in confronto agli altri.

Il tono passa da un’esplorazione tranquilla a intensi combattimenti contro i boss fino a caotici momenti di punta al ristorante, ma non perde mai il fascino surreale che traspare da tutti i suoi vivaci ambienti e personaggi.

Comunque, gli appassionati di giochi roguelike possono comunque aspettarsi che Dave the Diver offra scelte significative che mantengano il gameplay coinvolgente, indipendentemente da quanto ti addentri nel gioco.

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4. Pacific Drive

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Windows Anno di uscita 2024 Sviluppatore(i) Ironwood Studios Editore(i) Kepler Interactive Metascore 79 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~20–48 ore / Ideale per chi ama gestire le risorse / Atmosfera inquietante in stile post-apocalittico anni '80

Pacific Drive si inserisce nella rosa dei migliori giochi roguelike per PS5 con un'avvincente meccanica di sopravvivenza incentrata sulla tua auto in un'inquietante apocalisse.

Il gioco presenta la tua auto come la tua ancora di salvezza, il tuo unico punto di contatto con il mondo dei vivi. Purtroppo, all’inizio della tua avventura l’auto non è proprio in gran forma, quindi sta a te farti strada tra tempeste e pericoli soprannaturali per ripararla, fare rifornimento e potenziarla.

Essendo un roguelike, Pacific Drive presenta una generazione procedurale di percorsi, anomalie e posizionamento del bottino. Inoltre, il gioco coglie perfettamente quella pressione avvincente del "permadeath", che tutti gli appassionati di roguelike adorano, dove ogni strategia che metti in atto potrebbe rischiare di danneggiare o distruggere l’auto che ti sforzi costantemente di mantenere in condizioni ottimali.

L’inquietante atmosfera fantascientifica del gioco contribuisce ad amplificare questa tensione, facendoti riflettere due volte su ogni mossa che fai. Per chi di voi cerca il brivido di un roguelike incentrato sulla sopravvivenza, Pacific Drive non vi deluderà.

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5. Inscryption

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore(i) Daniel Mullins Games Editore Devolver Digital Metascore 85 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~12–30 ore / Ideale per gli appassionati di horror inquietante / Elementi narrativi che rompono la quarta parete

Inscryption è un roguelike survival-horror in cui costruisci il tuo mazzo e ti ritrovi intrappolato in una capanna buia, costretto da una figura misteriosa a giocare a un gioco di carte. In questo gioco dovrai attraversare dungeon pieni di avversari sempre più difficili, che affronterai usando il tuo mazzo di carte, sacrificando creature e fondendo poteri.

Le carte che raccogli determinano il tuo stile di gioco in ogni partita; puoi specializzarti in sciami di bestie, bloccatori con tanta salute, effetti letali istantanei e molto altro ancora. La gestione delle risorse è fondamentale, ovviamente, e perdere significa ricominciare da zero. Tuttavia, Inscryption ha una piccola chicca: a volte ti regala carte ereditate dalle partite precedenti.

Man mano che avanzi nel gioco, scoprirai che le regole cambiano in un batter d’occhio e, più avanti, vengono svelate anche le risposte ai misteri sia all’interno del gioco che all’esterno, nella baita. La rottura della quarta parete è una parte fondamentale del tono inquietante del gioco. Tutto questo, messo insieme, lo colloca tra i primi 5 nella nostra lista dei migliori giochi roguelike per PS5.

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6. I figli di Morta

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore(i) Dead Mage Editore Playdigious, 11 Bit Studios Metascore 82 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~14–28 ore / Ideale per chi ama le storie emozionanti / Controlla un’intera famiglia di personaggi

In I figli di Morta, vesti i panni di una famiglia di guerrieri, maghi e ladri incaricati di fermare una misteriosa corruzione che si sta diffondendo in tutto il regno. Fin qui, tutto normale per un RPG; però, il combattimento offre tantissimi dungeon generati proceduralmente da esplorare, dove potrai saccheggiare e far salire di livello non solo il personaggio che hai scelto, ma l’intera famiglia.

Gli appassionati di giochi roguelike apprezzeranno la varietà offerta dallo stile di gioco di ogni personaggio. Oltre ad avere armi e specializzazioni diverse, ogni membro della famiglia vanta un albero delle abilità e una storia unici che i giocatori potranno scoprire man mano che avanzano. Inoltre, combattimenti casuali contro i boss, mini-eventi e trappole nelle stanze costringono i giocatori ad adattarsi a questi diversi stili di gioco da dungeon a dungeon.

Una volta che impari il meccanismo di gioco, diventa subito un ciclo avvincente che ti fa venire voglia di continuare. Unendo narrazioni incentrate sulla famiglia a combattimenti profondi, I figli di Morta si guadagna un posto nella nostra lista dei migliori giochi roguelike con una delle storie più toccanti.

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7. Il Mago della Leggenda

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore(i) Humble Games Editore(i) Contingent99, Limited Run Games, Humble Bundle Metascore 76 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~10–30 ore / Ideale per chi ama l’azione frenetica / Tantissime possibilità di personalizzazione

Il Mago della Leggenda è un altro di quei giochi roguelike cult che si distingue per il ritmo incredibilmente serrato e l’azione impegnativa. Ti ritroverai catapultato in una sfida in cui dovrai superare i dungeon e affrontare i quattro maghi leggendari prima di poter rivendicare il titolo di Il Mago della Leggenda.

Il gioco offre oltre un centinaio di incantesimi tra cui scegliere e più di 200 artefatti che ti danno effetti per rendere le tue configurazioni ancora più uniche.

Fuoco, acqua, ghiaccio, tuono, aria e terra: puoi padroneggiare gli elementi e scatenarli contro i tuoi nemici in combo visivamente mozzafiato e appaganti. Anche la difficoltà non è uno scherzo: non ci sono impostazioni per renderla più facile, non puoi recuperare salute con facilità e ogni scontro con i nemici diventa complesso e impegnativo.

Nonostante sia uno dei giochi più vecchi di questa lista, riesce ancora oggi a classificarsi tra i migliori giochi roguelike per PS5.

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8. Rogue Legacy 2

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore(i) Cellar Door Games Editore Cellar Door Games Metascore 88 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~20–80 ore / Ideale per chi ama il gameplay casual / Difficoltà regolabile

Rogue Legacy 2 è un platform d’azione in 2D e uno dei migliori platform che puoi giocare su PlayStation 5, che migliora il primo capitolo aggiungendo diverse meccaniche di gioco.

Nonostante l’ambientazione cupa e i boss terrificanti, Rogue Legacy 2 riesce comunque a risultare un gioco incredibilmente affascinante e piacevole grazie al suo tono spensierato e alla sua accessibilità. E, per buona misura, gli sviluppatori hanno aggiunto al gioco una difficoltà regolabile, rendendolo uno dei migliori giochi roguelike per PS5, adatto sia ai giocatori occasionali che a quelli più accaniti.

Padroneggia i tuoi incantesimi e le tue armi, e impara a conoscere le stanze e i nemici in un ciclo di gioco che può durare quasi cento ore.

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9. Vampire Survivors

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore(i) poncle Editore/i poncle Metascore 86 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~10-50 ore / Ideale per i giocatori occasionali che amano le fantasie di potere e l’atmosfera in stile Castlevania / Bullet Hell con tantissimi potenziamenti unici

Non è un’esagerazione dire che Vampire Survivors sia l’unico responsabile di aver reso popolare il genere “reverse bullet hell” tra il grande pubblico. Per questo, nessuna lista dei migliori giochi roguelike per PS5 è completa senza Vampire Survivors, un bullet hell apparentemente semplice ma incredibilmente coinvolgente.

Per chi non lo conoscesse, Vampire Survivors è uno dei migliori giochi sui vampiri. All’inizio sembra un semplice gioco a scorrimento dall’alto, ma la vera avventura inizia quando inizi a potenziare e scoprire le evoluzioni delle tue armi. Le tue misere palle di fuoco diventano esplosioni inarrestabili, la tua semplice bacchetta una mitragliatrice da "bullet hell" e la frusta un frullatore che falcia qualsiasi nemico osi avvicinarsi a te.

Puoi scegliere tra centinaia di armi e oltre un centinaio di personaggi. Ogni arma ha poi la sua evoluzione, che puoi ottenere abbinando le armi giuste e gli oggetti passivi nei tuoi slot limitati. Puoi persino unirti ai tuoi amici per un’esperienza multiplayer davvero impareggiabile.

Ancora una volta, il feedback tattile la fa da padrone: il controller della PS5 ti fa sentire davvero come se fossi travolto da orde di nemici in ogni partita.

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10. Spelunky 2

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore(i) Mossmouth, Blitworks Editore(i) Mossmouth Metascore 87 Durata media / Ideale per / Caratteristiche uniche ~26–170 ore / Ideale per chi ama le esplorazioni ad alto rischio / Rigiocabilità apparentemente infinita e grande varietà di gameplay

Spelunky 2 ti sfida a scendere in un enorme sistema di caverne dove basta una mossa sbagliata per morire. Il sistema fisico molto realistico del gioco rende ogni blocco e ogni trappola un ostacolo potenzialmente letale che devi evitare o superare.

Anche se il gioco non offre classi in stile RPG a cui puoi accedere, gli oggetti che raccogli durante la tua avventura ti permettono di adottare ogni tipo di stile di gioco.

Man mano che scendi sempre più in profondità nei vivaci biomi di Spelunky 2, puoi salvare degli alleati che ti daranno una mano. Che si tratti di aiutarti durante i combattimenti, fungere da scudi umani o persino trasformarsi in armi improvvisate, questi alleati contribuiscono a creare l’atmosfera affascinante e caotica del gioco.

Gli appassionati di giochi roguelike hardcore apprezzeranno in particolare la spietata meccanica di permadeath di Spelunky 2 e la varietà infinita di sfide. Tra livelli segreti da scoprire, nuovi personaggi da sbloccare e partite di sfida estremamente difficili, Spelunky 2 vanta probabilmente la più alta rigiocabilità tra tutti i migliori giochi roguelike per PS5 presenti in questa lista.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco roguelike per PS5?

Risk of Rain 2 è il miglior gioco roguelike per PS5, punto e basta. Le nostre altre scelte per i migliori giochi roguelike per PS5 sono Dead Cells, se ti piacciono i giochi a scorrimento laterale in 2D, e Dave the Diver per chi cerca un’esperienza più rilassata.

Quanto dura un gioco roguelike?

La maggior parte delle sessioni di gioco nei roguelike dura dai 20 ai 40 minuti, ma puoi giocare a questi titoli per decine o addirittura centinaia di ore. La generazione procedurale garantisce che i roguelike rimangano rigiocabili in ogni sessione.

Cos’è un gioco roguelike?

I giochi roguelike sono un sottogenere dei giochi di ruolo caratterizzato da elementi quali la morte permanente, sessioni casuali o generate proceduralmente, bottino, nemici e potenti sistemi di potenziamento.