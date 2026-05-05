I 18 migliori giochi post-apocalittici per avventure oltre il 2026

È difficile definire con esattezza cosa renda un gioco post-apocalittico il migliore in assoluto. Ognuno di questi titoli offre un’esperienza molto diversa a seconda di come i suoi creatori interpretano l’evento che ha portato alla fine del mondo, il che si traduce in una grande varietà di contenuti.

Con così tanti giochi tra cui scegliere, capita spesso di non sapere da dove cominciare. Per aiutarti a decidere in quale ambientazione post-apocalittica avventurarti la prossima volta, ho preparato una lista di 18 titoli fantastici, ognuno dei quali offre una visione diversa della fine del mondo.

Le nostre scelte migliori per i giochi post-apocalittici

Scegliere i migliori giochi post-apocalittici non è stato facile, ma è stato decisamente più facile che sopravvivere a un inverno nucleare con nient’altro che un piede di porco e una lattina arrugginita di fagioli. Tutti i giochi di questa lista sono fantastici, ma ce ne sono alcuni che spiccano in modo particolare:

1 The Last of Us Part II 2020 Un gioco con una trama controversa che illustra perfettamente la complessità della moralità umana dopo la fine. Buy now 2 Fallout: New Vegas 2010 Il gioco di ruolo post-apocalittico per eccellenza, che unisce un gameplay solido a una libertà infinita di plasmare il Mojave proprio come vuoi tu. Buy now 3 Metro Exodus 2019 Questo gioco di fantascienza mostra perfettamente la desolazione di un mondo apocalittico. Buy now

Continua a scorrere per vedere la lista completa dei migliori giochi post-apocalittici che puoi procurarti subito, insieme a approfondimenti e alcune offerte davvero imperdibili!

I 18 migliori giochi post-apocalittici per prepararti a ciò che ti aspetta

Il genere post-apocalittico è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: scarsità di risorse, elementi di sopravvivenza, combattimenti intensi, narrazione ambientata nel mondo di gioco e, a volte, scelte che influenzano la trama. È un ambito molto vasto, quindi qui troverai giochi di ogni tipo… e probabilmente ne troverai uno che ti piacerà.

Detto questo, passiamo alla lista.

1. The Last of Us Part II [Un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie]

Il nostro voto Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~30 ore

Il primo titolo di questa lista è il tanto discusso (e controverso) The Last of Us Parte 2, o TLOU2 in breve. Che tu abbia già giocato, visto la serie o semplicemente navigato online, probabilmente conosci già a grandi linee la trama del gioco.

Perché l’abbiamo scelto Mettiamo le cose in chiaro: non sono al 100% un fan della storia. Ma è proprio il fatto che vada controcorrente e stravolga il solito tema dell’azione e della sopravvivenza, tipico del genere, a rendere TLOU2 un gioco da provare.

TLOU2 racconta la storia di due sopravvissute (Ellie e Abby) in un’America in rovina. Ognuna di queste protagoniste deve seguire il proprio percorso, cercando di evitare di finire uccisa dai mostruosi infetti. Muoversi nella terra desolata è un’impresa difficile, e per sopravvivere dovrai imparare quando combattere e quando scappare.

TLOU2 si distingue soprattutto per la profondità narrativa, ovvero la sua storia intricata e inquietante di vendetta e redenzione. Il gameplay è sicuramente ottimo, ma è il peso emotivo di TLOU2 a renderlo unico e ad averlo reso un vero fenomeno.

Il mio verdetto: The Last of Us Part II combina una grafica mozzafiato e un gameplay solido con una trama ricca di colpi di scena, per creare un’esperienza che non dimenticherai facilmente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

B_u_l_b ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Probabilmente ormai conosci già la storia, ma vale comunque la pena giocarci.

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Durata media di gioco circa 30 ore

Il

prossimo è un altro colosso del panorama post-apocalittico: Fallout: New Vegas. Questo famoso gioco sparatutto in prima persona è arrivato sulla scia del successo di Fallout 3. Per assicurarsi che tutto filasse liscio, il progetto è stato affidato a Obsidian Entertainment, uno studio composto da ex dipendenti di Black Isle, che avevano sviluppato i primi due giochi della serie Fallout.

Questa volta vestirai i panni di un corriere del Mojave Express. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice lavoro finisce con te che vieni colpito alla testa e lasciato a morire in una fossa poco profonda. Ma non è finita lì: ti svegli nella tranquilla cittadina di Goodsprings, pronto a portare a termine la tua consegna. Un servizio postale davvero affidabile, ecco come capisci che questa non è la vita reale.

Perché l’abbiamo scelto Il meglio di entrambi i mondi: New Vegas unisce l’umorismo e lo stile dei vecchi titoli di Fallout al suo nuovo motore grafico e all’ambiente 3D per un gameplay avvincente. Il risultato finale? Un gioco incredibilmente divertente.

La serie Fallout ha ricevuto il plauso della critica come gioco di ruolo, e New Vegas non fa eccezione. Con elementi di gioco di ruolo estremamente profondi , in cui ogni decisione importante che prendi plasma la trama, e la libertà di fare ciò che vuoi, l’intero deserto del Mojave è il tuo parco giochi. Quale eredità lascerai dietro di te?

Il mio giudizio: con i suoi intricati sistemi di gioco di ruolo, le complesse scelte morali e una libertà senza pari, è difficile non amare Fallout: New Vegas.

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Cosa ne pensano i giocatori?

CimaNET ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bethesda, per favore, rimasterizzalo una volta per tutte.

3. Metro Exodus [Un’avventura attraverso le terre desolate del Paese]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i 4A Games, Deep Silver Durata media di gioco ~20 ore

Il prossimo è Metro Exodus, un gioco tratto da un libro (Metro 2035 di Dmitry Glukhovsky) e uno dei titoli più importanti quando si parla di una visione cupa e realistica del mondo post-apocalittico.

In questo gioco di fantascienza, il protagonista Artyom lascia finalmente gli angusti tunnel di Mosca per avventurarsi nella terra desolata (dopotutto, il titolo è “Exodus”). Dal punto di vista del gameplay, questo significa passare da un’esperienza lineare a un mondo più aperto che ti invita a esplorare il mondo oltre le rovine.

Perché l’abbiamo scelto Metro Exodus traduce magistralmente il romanzo di Glukhovsky in un gioco super coinvolgente e ricco di atmosfera. Lo stesso vale anche per gli altri giochi della serie Metro, quindi assicurati di dare un’occhiata anche a quelli.

Ma se pensi che lasciare le buie gallerie della metropolitana renda la sopravvivenza meno impegnativa, ti sbagli. La landa desolata è altrettanto ostile, e l’atmosfera tipica della serie, fatta di tensione, orrore e sopravvivenza, è sempre presente; inoltre, il design dei livelli ben studiato fa sì che non ti possa mai davvero rilassare.

Il mio verdetto: Metro Exodus dipinge un quadro della sopravvivenza e della determinazione umana in un mondo cupo, ed è assolutamente da provare per la sua atmosfera post-apocalittica da veri appassionati.

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Cosa ne pensano i giocatori?

TheViper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Probabilmente il gioco post-apocalittico più coinvolgente a cui abbia mai giocato.

4. Horizon Zero Dawn [Una ricerca post-apocalittica della verità]

Il nostro voto Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~25 ore

L’archeologia è sempre stata una materia affascinante, almeno per me. Vedere antiche rovine, strumenti e reperti ti fa davvero fermare a riflettere su come doveva essere la vita a quei tempi. Ma vedere la situazione ribaltata (o almeno, in una società abbastanza simile alla nostra) è altrettanto intrigante, ed è proprio questa la premessa di Horizon Zero Dawn.

In questo gioco vestirai i panni di Aloy, una cacciatrice che entra in possesso di un dispositivo tecnologico chiamato Focus. Grazie a questo Focus, la sua percezione si potenzia e riesce a vedere molto di più del “vecchio mondo” che l’umanità si è lasciata alle spalle. Questo dà il via alla sua avventura alla scoperta delle proprie radici e, in definitiva, alla rivelazione dei segreti di un mondo ormai dimenticato.

Perché l'abbiamo scelto Horizon Zero Dawn è un gioco che ha un po’ di tutto: una trama avvincente che ti spinge ad andare oltre, un gameplay ricco di azione e una grafica mozzafiato.

Anche se può sembrare un po’ pretenzioso, in realtà non lo è affatto. Sei libero di esplorare o ignorare il vecchio mondo quanto vuoi, e questa storia affascinante è punteggiata da combattimenti semplici ma appaganti. Inoltre, la grafica è davvero mozzafiato e l’estetica tecno-primitiva del gioco contribuisce davvero a farti sentire come se vivessi all’ombra di una civiltà un tempo grande.

Il mio verdetto: con la sua combinazione di una trama avvincente, una grafica mozzafiato, un’estetica distintiva e un approccio diverso al “passato”, Horizon Zero Dawn è un’avventura che ti piacerà di sicuro.

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Cosa ne pensano i giocatori?

STRATOSFEAR ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Trama interessante, gameplay ben fatto, grafica carina. Non c'è molto di cui lamentarsi.

5. Red Dead Redemption [La fine di un’era]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Rockstar Games

Sì, lo so che non è proprio un gioco post-apocalittico, ma ascoltami fino in fondo. Red Dead Redemption, anche se non c’è una vera e propria catastrofe che mette fine al mondo, ci mostra comunque il crollo dell’era del Far West. Questo significa che la società stava vivendo un enorme cambiamento nell’ordine delle cose, non molto diverso da quello che succederebbe in uno scenario apocalittico.

Red Dead Redemption ti mette nei panni di John Marston, un ex bandito che cerca di guadagnarsi da vivere onestamente. Sai però cosa si dice sul karma, e Marston si ritrova costretto dal governo a fare un patto: dare la caccia al resto della sua ex banda, oppure essere separato per sempre dalla sua famiglia.

Perché l’abbiamo scelto L’illegalità, la brutalità e la solitudine di Red Dead Redemption si sposano perfettamente con l’atmosfera del genere. Inoltre, è praticamente una sorta di GTA in versione cowboy, con tutta la libertà e il caos che ne derivano.

E proprio come per John è la fine di un’era, così è anche la fine del selvaggio West. Ovunque tu vada, c’è questa sensazione di vuoto desolato, di lento declino e di malinconia generale. Ma in questa desolazione si nascondono i semi di un mondo che cambia, e sta a te decidere se John riuscirà a redimersi in questa frontiera morente o se morirà insieme al vecchio mondo.

Il mio giudizio: il mix perfetto di esplorazione in un mondo aperto, trama avvincente e atmosfera solenne rende Red Dead Redemption un gioco da non perdere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Bethanor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Una storia che si sviluppa lentamente, ma che ti colpisce davvero dritto allo stomaco.

6. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series [Apocalisse zombie drammatica e incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Telltale Games, Skybound Games

Quando lo sviluppatore Telltale ha chiuso i battenti nel 2018, molti giocatori erano preoccupati per il futuro dei suoi progetti. Per fortuna, Skybound Games è intervenuta per dare alla serie un degno addio con l’edizione Telltale Definitive Series.

Anche se si tratta di un gioco da The Walking Dead, potresti rimanere sorpreso nello scoprire che questo non è un gioco horror da brividi, ma piuttosto un titolo super coinvolgente incentrato sulla trama.

In questa serie vestirai i panni di Lee Everett, un criminale condannato la cui vita viene stravolta quando scoppia l’apocalisse. Cosa succederà dopo è un mistero (e comporta alcuni spoiler importanti), ma ricorda sempre che questo nuovo mondo è un posto davvero duro in cui vivere.

Perché l’abbiamo scelto L’approccio intenso da The Walking Dead alla narrazione e i suoi forti ganci emotivi lo rendono un gioco unico nel suo genere, che ti lascia sempre con la voglia di voltare pagina per scoprire cosa succede dopo.

Piuttosto che concentrarsi sul combattimento o sugli enigmi, The Walking Dead punta invece sulla narrazione e su uno sviluppo dei personaggi davvero solido, ed è facilissimo affezionarsi profondamente al cast. Inoltre, la grafica stilizzata e le decisioni da prendere in tempo reale contribuiscono ad aumentare la tensione, trascinandoti sempre più in profondità nella ricca trama del gioco.

Il mio verdetto: The Walking Dead: The Telltale Definitive Series si merita pienamente il suo status di uno dei titoli più importanti del genere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

p0mel0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È molto più di un semplice videogioco. Devi provarlo di persona.

7. Fallout 4 [Un'esperienza di Fallout ancora più curata]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Bethesda Durata media di gioco ~40 ore

Dopo il successo di Fallout 3 e Fallout: New Vegas è arrivato Fallout 4. Anche se il gioco porta il nome della serie, molti hanno detto che il suo punto di forza non sono le meccaniche di gioco di ruolo, e io sono d’accordo.

Qui vestirai i panni dell’Unico Sopravvissuto, un abitante di Sanctuary Hills che dovrà sfuggire alle prime bombe della Grande Guerra. Anche se sembra che tu sia al sicuro nel tuo Vault, si scopre che la particolarità di questo Vault (hai giocato a Fallout 3 e New Vegas, vero?) sono gli esperimenti di sonno criogenico.

Ah, e a un certo punto, mentre sei in stasi, qualcuno entra nel Vault, uccide il tuo coniuge e rapisce il tuo bambino, quindi è proprio divertente.

Perché l'abbiamo scelto Il punto di forza di Fallout 4 sono le meccaniche e il design. Il sistema di combattimento è più fluido e preciso, il mondo aperto sembra meno vuoto e, in generale, tutto risulta migliorato rispetto ai titoli precedenti.

A causa delle opzioni di dialogo più limitate e del percorso “rigido” imposto al tuo personaggio, l’aspetto RPG di Fallout 4 è considerato un passo falso, soprattutto se paragonato ad altri giochi della stessa serie. Detto questo, rimane comunque un ottimo titolo post-apocalittico , con un mondo aperto ancora migliore, tantissime opzioni di personalizzazione del personaggio e configurazioni, oltre alla possibilità di ricostruire il Commonwealth.

Il

mio verdetto: nonostante i suoi difetti, Fallout 4 è un buon gioco “RPG-lite” perfetto sia per chi si avvicina alla serie per la prima volta sia per chi cerca un’esperienza da sparatutto con looter.

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Cosa ne pensano i giocatori?

oooh-yeeeee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È una partita importante, ma vorrei davvero che non ti costringessero a ricoprire quel ruolo.

8. 7 Days to Die [Tower defense con zombie basato su voxel]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2013 (accesso anticipato), 2025 Autori The Fun Pimps Durata media di gioco Variabile

È difficile credere che siano ormai quasi dieci anni che gioco a 7 Days to Die. Non posso farci niente: anche se il gioco è ben lungi dall’essere perfetto, offre un mix unico di survival horror, sopravvivenza in un mondo aperto, gameplay sandbox e tower defense.

Come in molti giochi di sopravvivenza agli zombie, ti ritrovi catapultato in un mondo spietato pieno di morti viventi. Con praticamente nulla rimasto della società umana, dovrai cercare il necessario (cibo, acqua, medicine, armi) in un mondo aperto solo per restare in vita. Oltre a questo, dovrai anche difenderti, magari creando una base permanente, magari insieme agli amici, se lo desideri.

Perché l’abbiamo scelto Il modo migliore per descrivere 7 Days to Die è come una versione più “adulta” di Minecraft. Con il suo sistema fisico basato sui voxel, i numerosi dungeon, le tantissime abilità e l’abbondanza di mod nella versione per PC, è davvero facile perdersi in questo gioco.

E ti servirà una base fissa, perché ogni 7 giorni sarai assalito da un’orda infinita di zombie dal tramonto all’alba, che si dirigeranno tutti dritti verso di te e supereranno muri, punte e qualsiasi altro ostacolo, solo per mangiarti il cervello. Spero che le tue mura reggano, e ricorda che devi solo sopravvivere fino all’alba.

Il mio verdetto: il gameplay ibrido di 7 Days to Die soddisfa un desiderio unico, e la sua natura sandbox ti permette di scrivere la tua storia di sopravvivenza.

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Cosa ne pensano i giocatori?

IAmNotAsleep ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non è perfetto, ma è comunque divertente.

9. Wasteland 3 [CRPG post-apocalittico a turni]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i inXile Entertainment, Deep Silver Durata media di gioco circa 40 ore



È piuttosto buffo che *Wasteland* del 1998 sia stato una fonte di ispirazione enorme per i primi due giochi di *Fallout*, eppure non sia mai davvero esploso nei media mainstream. Ciononostante, la serie *Wasteland*, e soprattutto l’ultimo capitolo, *Wasteland 3*, sono giochi davvero ben fatti che meritano più attenzione.

In Wasteland 3, i Rangers, un tempo fieri, hanno attraversato momenti difficili dopo gli eventi dei giochi precedenti. Per fortuna, c’è una luce in fondo al tunnel: un signore della guerra noto come il Patriarca, che offre ai Rangers i rifornimenti di cui hanno disperatamente bisogno… a patto che lavorino come sicari per lui.

Perché l’abbiamo scelto Il combattimento tattico a turni di Wasteland 3 è davvero ben congegnato, e la ricchezza di configurazioni, abilità, pistole e mod per le armi piacerà sicuramente sia ai nuovi giocatori che ai veterani. E proprio come Fallout, Wasteland trasuda personalità.

Anche se non hai mai giocato a nessuno dei titoli precedenti, è facilissimo ritrovarti a fare il tifo per i tuoi Rangers, che combatteranno per ciò che è giusto anche dopo la fine del mondo. In più, sarai accompagnato da interpretazioni inquietanti di inni, inni americani e altre canzoni, che rendono davvero bene l’atmosfera apocalittica. Brr.

Il mio verdetto: coinvolgente e originale, ma allo stesso tempo ben strutturato dal punto di vista meccanico e profondamente tattico, Wasteland 3 è un titolo da non perdere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

BirkinsDottir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dopo questa partita sono sceso a valle a pregare.

10. Horizon: Forbidden West [Il seguito della serie Horizon]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~30 ore

Essendo il seguito diretto di Horizon Zero Dawn, è un po’ difficile parlarne senza rivelare troppi spoiler. Stai tranquillo, però: questo gioco non ti deluderà.

Forbidden West inizia con il ritorno di Aloy, che ora è consapevole delle verità sul mondo antico e di come queste influenzino la sua realtà. Quando le cose iniziano a peggiorare rapidamente, Aloy deve avventurarsi nel Forbidden West, una terra selvaggia popolata da tribù ostili e nuovi terrori meccanici che dovrà sconfiggere.

Perché l'abbiamo scelto Proprio come Zero Dawn, Forbidden West è semplicemente un gioco fantastico sotto ogni punto di vista. Anche se penso che la trama in questo titolo sia un po’ più debole rispetto al suo predecessore, questo permette ai miglioramenti nel gameplay di Forbidden West di risaltare ancora di più.

L’opinione generale è che Forbidden West sia fondamentalmente una versione più ampia di Zero Dawn, e io sono d’accordo. Anche se alcune aree sono state rifinite parecchio, il gioco non è poi così diverso da Zero Dawn. Non che sia un male; semmai, è praticamente una garanzia che, se hai amato il primo gioco, probabilmente adorerai anche questo.

Il mio verdetto: Horizon: Forbidden West è un degno successore che migliora molte delle meccaniche del primo gioco, continuandone al contempo la storia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

fiat.feluthis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 In pratica è come Zero Dawn, ma più grande.

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Autore/i Thomas Happ Games Durata media di gioco ~12 ore

No, non sei l’unico a pensarlo. Axiom Verge sembra, dà la stessa sensazione e si gioca proprio come Metroid, e saresti perdonato se pensassi che si tratti di una versione preliminare. Ma no, questo è un vero e proprio omaggio ai Metroidvania di un tempo, con una bella dose di atmosfera post-apocalittica.

Realizzato principalmente dallo sviluppatore indipendente Thomas Happ, Axiom Verge ti fa vestire i panni di Trace, l’unico sopravvissuto a un incidente in laboratorio. Quando ti risvegli tra il fumo e le macerie, ti ritroverai in uno strano mondo alieno abbandonato. Oh, e intendo “abbandonato da forme di vita intelligenti”, perché a parte la voce misteriosa che ti guida, praticamente tutto sta cercando di ucciderti.

Perché l’abbiamo scelto Axiom Verge prende gran parte del suo gameplay dai vecchi classici, sì, ma ha anche dei tocchi unici e sovverte le aspettative in modi che non ti aspetteresti.

Axiom Verge si distingue unendo il meglio di entrambi i mondi. Sfruttando un gameplay di ispirazione retrò, meccaniche moderne e un’esplorazione non lineare, il risultato è un Metroidvania inquietante ma ingegnoso, perfetto per chi pensa che il genere stia diventando un po’ troppo affollato.

Il mio verdetto: Axiom Verge unisce i classici del passato a tocchi moderni per creare un gioco completamente nuovo che è molto più della somma delle sue parti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

W4yfarer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È molto più di un semplice omaggio.

12. Dying Light [RPG post-apocalittico con free running]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco ~20 ore

Immagina questo: un mondo post-apocalittico pieno di zombie mescolato al parkour. Certo, sembra la trama ridicola di un film di serie B, ma Dying Light non solo riesce a far funzionare tutto questo, ma lo rende anche davvero fantastico.

Ambientato nella città immaginaria di Harran, vestirai i panni del mercenario Kyle Crane e il tuo compito sarà recuperare un file della Global Relief Effort da Kadir Suleiman. Ovviamente, nulla va come previsto, e Kyle non solo scopre che Harran pullula di infetti, ma viene anche contagiato dal virus. Per fortuna, c’è una cura temporanea nell’Antizin… a patto che tu riesca a trovarla e a usarla.

Perché l’abbiamo scelto Grazie alle sue acrobazie mozzafiato in stile parkour, Dying Light è veloce, frenetico e ti stupisce sempre con le sue numerose sequenze d’azione.

Per fortuna, Kyle è sia un abile combattente che un free runner. Questo significa che non solo puoi affrontare gli infetti in brutali scontri corpo a corpo e a distanza, ma puoi anche arrampicarti, saltare e balzare sui tetti e sugli edifici di Harran sia per scappare che per organizzare imboscate. Basta che non ti facciano beccare di notte, perché è proprio allora che escono i peggiori tra gli infetti…

Il mio verdetto: con la sua esperienza di sopravvivenza ricca di azione e il parkour fluido, Dying Light è una scarica di adrenalina continua.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Feer-Mee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un'esperienza semplice ma coinvolgente.

13. Rage [FPS e combattimenti con veicoli]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i id Software, Bethesda Softworks Durata media di gioco circa 12 ore



Anche se ci sono un sacco di giochi ambientati in lande desolate piene di banditi, come S.T.A.L.K.E.R., Borderlands o Mad Max, vorrei farti conoscere Rage, un FPS che mette davvero in risalto quanto sia desolato questo ambiente.

In Rage vesti i panni di Nicholas Raine, che si risveglia dalla criostasi e scopre di essere ricercato. Quel che è peggio è che il mondo che conosceva non c’è più, sostituito da una landa desolata piena di mutanti ostili e banditi. Insomma, la solita storia.

Perché l’abbiamo scelto L’attenzione di Rage al combattimento gli fa davvero onore. Non è certo Pacific Drive, ma molti di quelli che ci hanno giocato concordano sul fatto che le battaglie esplosive di Rage siano il suo punto di forza.

Per sopravvivere in Rage, dovrai alternare un'intensa azione in prima persona a dinamici combattimenti su veicoli, entrambi molto divertenti. Rage ti dà la libertà di affrontare il gioco come preferisci, quindi che ti piaccia muoverti lentamente e di nascosto a piedi o a tutta velocità e a tutto volume in auto, il mondo è tutto tuo.

Il mio verdetto: Rage è un gioco semplice che ti riporta indietro nel tempo, ma il cui gameplay regge ancora oggi. Se cerchi qualcosa di semplice e divertente con cui passare il tempo, questo è un’ottima scelta.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Zanzibart_The_Unforgiven ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un gioco semplice, perfetto per rilassarsi.

14. Outer Wilds [Gioco di esplorazione di rovine e enigmi]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mobius Digital, Annapurna Interactive Durata media di gioco circa 25 ore

Il

prossimo è Outer Wilds di Annapurna Interactive. Sì, questo fa proprio parte del genere.

In questo gioco vesti i panni di un astronauta alle prime armi della Outer Wilds Ventures, e il tuo compito è scoprire di più sul tuo sistema solare. Salterai da un pianeta all’altro, raccogliendo indizi sui misteriosi Nomai, una civiltà che prosperò molto prima della tua. Poi il sole esplode, tutti muoiono e, per qualche motivo, ti risvegli a Timber Hearth.

Perché l'abbiamo scelto Outer Wilds ha già un ottimo gameplay basato sui puzzle, ma la vera chicca è l’elemento roguelike. Con soli 22 minuti per raccogliere quante più informazioni possibili in vista della prossima partita, la pressione è alle stelle.

Ma tutto questo non toglie nulla al cuore del gioco. Ogni spedizione svela un po’ di più i misteri dei Nomai, e la sensazione di meraviglia che provi sia nel risolvere enigmi intricati sia nello scoprire nuove aree è sublime. E grazie alla struttura non lineare del gioco, Outer Wilds è un vero e proprio scrigno di enigmi che puoi affrontare a modo tuo.

Il mio verdetto: Outer Wilds mescola e abbina il meglio dei giochi roguelike e dei puzzle game, possedendo al contempo un’atmosfera meravigliosa che ti invita a tuffarti nel suo mondo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Jungler_Rumbler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Enigmi da far scervellare e un'atmosfera fantastica. Non cercare nessuna guida, mi ringrazierai più tardi.

15. State of Decay 2: Edizione Juggernaut [Sopravvivenza zombie basata sulla community]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Undead Labs, Xbox Game Studios Durata media di gioco ~50 ore



Mentre praticamente tutti gli altri giochi di questa lista si concentrano sulla sopravvivenza di un singolo individuo, State of Decay 2 ribalta la situazione e la trasforma in una storia che parla di una comunità.

A prima vista, State of Decay 2 è il classico gioco di sopravvivenza. Dovrai costruire una base, cercare risorse, uccidere i non morti e molto altro. Ma, in qualità di leader della tua comunità alle prime armi, dovrai anche gettare le fondamenta della tua società e magari portare un barlume di speranza in un mondo morente.

Perché l’abbiamo scelto L’enfasi di State of Decay 2 sul lavoro di squadra, piuttosto che sul classico archetipo del sopravvissuto solitario, lo aiuta a distinguersi dai suoi simili.

Tuttavia, è proprio perché sei il leader che il peso delle decisioni difficili ricade su di te. Che tu scelga di salvare o ignorare un luogo, di rischiare tutto per soccorrere i sopravvissuti o di instaurare rapporti con altre fazioni. Tutto questo per dire che le tue preferenze e le tue azioni non avranno conseguenze solo per te, ma anche per il tuo gruppo.

Il mio verdetto: il coinvolgente cambio di punto di vista di State of Decay 2 mantiene il gioco sempre fresco. Se hai sempre desiderato calarti nei panni di Rick Grimes, questo è il gioco che fa per te.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Devolace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Può risultare un po’ ripetitivo, ma nel complesso mi piace comunque questo gioco.

16. Subnautica [Sopravvivenza ed esplorazione subacquea]

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Unknown Worlds Entertainment Durata media di gioco ~35 ore



Ok, Subnautica non è proprio un gioco post-apocalittico. Ma, proprio come Red Dead Redemption, trasmette una forte sensazione di solitudine e meraviglia in un mondo alieno, il che significa che in un certo senso si adatta bene all’atmosfera.

In Subnautica ti ritroverai a essere l’unico sopravvissuto allo schianto di un’astronave sul pianeta oceanico 4546B. Per tua fortuna, la tua capsula di salvataggio era dotata di un fabbricatore, ed è proprio con questo strumento che dovrai cucinare, creare oggetti, costruire e adattarti alla tua nuova casa sott’acqua.

Perché l’abbiamo scelto Subnautica non solo presenta gli elementi di sopravvivenza e creazione tipici dei giochi di questo genere, ma aggiunge anche un tocco personale di horror, rendendo l’esperienza davvero fantastica.

Subnautica punta tutto sulla narrazione ambientale e sull’esplorazione, e le tante meraviglie che incontrerai nell’oceano alieno ti lasceranno sicuramente a bocca aperta. Ma tieni sempre a mente che questo è anche un mondo ostile, e dovrai scendere nelle oscure fosse oceaniche e nelle caverne per andare avanti.

Il mio verdetto: anche se non è propriamente un gioco post-apocalittico, l’ambiente sottomarino inquietante e coinvolgente di Subnautica evoca un mondo deserto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Skin.of.Pardo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 10/10, lo consiglio vivamente. Anche se passi la maggior parte del tempo a curiosare in giro, c’è sempre qualcosa di interessante da scoprire.

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Massive Entertainment, Ubisoft Durata media di gioco circa 30 ore



Non tutti i giochi post-apocalittici devono per forza parlare di morti viventi. A volte possono essere più banali e terribilmente più vicini alla vita reale, come ci mostra The Division 2.

Ambientato all’indomani del “Green Poison” in una Washington D.C. del prossimo futuro, vestirai i panni di un agente della Strategic Homeland Division che cerca di ricostruire la città. Per riuscirci, dovrai portare a termine varie missioni per diversi insediamenti. In pratica, questo significa un sacco di combattimenti tattici e azione da sparatutto con saccheggio, cosa che personalmente ho apprezzato molto.

Perché l’abbiamo scelto Certo, The Division 2 non è niente di straordinario o di nuovo, ma l’eccellente realizzazione delle meccaniche di gioco (in particolare le scene di sparatorie) lo rendono sempre appagante.

Nessun looter shooter è completo senza la modalità multigiocatore, ed è proprio così per The Division 2. Anche se giocare da solo è perfettamente fattibile, le cose si fanno davvero pazzesche quando ti unisci ad altri giocatori. Che tu stia affrontando contenuti più difficili o semplicemente rispondendo a richieste di rinforzi, ti divertirai un mondo, nel vero senso della parola.

Il mio verdetto: con il suo gameplay d’azione incisivo e scattante, Tom Clancy’s The Division 2 è un looter shooter facile da imparare e da giocare.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Ifoid_7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sparatorie intense, un mondo vivo, un sacco di bottino. Se solo non ci fosse tutta questa monetizzazione.

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i The Coalition, Microsoft Game Studios Durata media di gioco circa 8 ore



Concludiamo questa lista in grande stile con Gears of War, un gioco talmente bello che hanno dovuto rimasterizzarlo due volte. Nello specifico, parleremo dell’edizione Ultimate, che tutti concordano nel considerare la versione definitiva del gioco… almeno finché non sistemeranno i bug di Reloaded e non reintrodurranno le funzionalità mancanti.

In questa serie, vestirai i panni di Marcus Fenix, un veterano incallito impegnato a salvare il pianeta Sera dall’invasione dei Locust. Questo significa che ti lancerai nella guerra con combattimenti tattici basati sulla copertura, falciando i Locust in modo sanguinario, preferibilmente mentre sullo sfondo esplodono un sacco di bombe. Se ti sembra una cosa da veri duri, lo è al 100%.

Perché l’abbiamo scelto L’approccio al combattimento fuori dal comune di Gears of War gli conferisce un’identità e un tono davvero distintivi, mantenendo al contempo il gameplay incredibilmente divertente.

E mentre molti giochi del genere tendono a una visione del tipo “andiamo avanti”, Gears of War incarna la cupa determinazione e la testarda volontà dell’umanità di sopravvivere in un mondo che sta crollando. Come ci dimostrano Marcus e la sua squadra (sì, c’è anche la modalità multigiocatore), solo perché il mondo sta finendo non significa che dobbiamo arrenderci senza combattere.

Il mio verdetto: Gears of War era ed è tuttora un gioco eccezionale, un titolo da non perdere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Raptor Imago ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È sempre lo stesso fantastico gioco.

L'evoluzione dei giochi post-apocalittici nel corso del tempo

Da quando i primi esseri umani hanno iniziato a immaginare il futuro, ognuno di noi ha sempre avuto la propria idea su come dovrebbe avvenire la fine del mondo. Per quanto riguarda i giochi, si ritiene generalmente che il punto di svolta sia stato Gamma World del 1978, che a sua volta era un derivato di Dungeons & Dragons.



Ci è voluto fino al 1988 prima che i creatori di giochi capissero che la fine del mondo sarebbe stata un’ambientazione perfetta per un gioco, e così è nato Wasteland. Questo gioco, a sua volta, avrebbe influenzato pesantemente gli studi Black Isle e portato allo sviluppo dei primi due giochi della serie Fallout.

Gli anni 2000 hanno costretto il genere a maturare rapidamente, grazie ai tanti eventi sconvolgenti che si sono verificati in quel periodo. Questi episodi ci hanno fatto capire quanto possa essere fragile il nostro mondo (e quanto velocemente le cose possano sfuggirci di mano) e hanno portato alla creazione di giochi che affrontavano temi come la guerra nucleare in Fallout 3 e le pandemie e il collasso sociale in Left 4 Dead.

Grazie ai progressi tecnologici, i giochi di questo genere possono ora integrare il meglio di mondi diversi. I miglioramenti alle CPU permettono ai giochi di gestire più sistemi contemporaneamente, il che porta a un’esperienza più approfondita, mentre una grafica migliore ci permette di immaginare meglio come potrebbe essere uno scenario apocalittico.

Come le ambientazioni post-apocalittiche influenzano le meccaniche di gioco

Il genere post-apocalittico ha sempre ruotato attorno alla sopravvivenza umana, quindi non sorprende che gli sviluppatori partano da questo presupposto quando creano i loro giochi.

Il fulcro di questo gioco post-apocalittico è la gestione delle risorse. Che si tratti di cibo, acqua, stanchezza o proiettili, l’apocalisse è caratterizzata dalla scarsità di risorse e dall’attento razionamento di ciascuna di esse, sia per portare a termine il gioco che per sopravvivere anche solo un giorno in più.

Questa mancanza di risorse va di pari passo con l’esplorazione. Dopotutto, se sei costantemente a corto di risorse, dovrai anche muoverti continuamente. Questo ha significato che gli sviluppatori hanno dovuto prestare attenzione sia alla creazione del mondo, sia alla grafica, sia all’atmosfera. Ogni insediamento che visiti, ogni rovina che setacci e ogni punto di riferimento che superi deve trasmettere la cupezza dell’apocalisse.

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è la sensazione che si prova durante i combattimenti. Questo nuovo mondo è inevitabilmente ostile e, che tu debba affrontare esseri umani disperati, banditi vagabondi o mostri, ogni battaglia brutale ti ricorderà che questo non è più il mondo che conoscevi un tempo.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi post-apocalittici

Anche con questa lista di soli 18 giochi, la scelta rimane comunque difficile. Dopotutto, ognuno cerca qualcosa di diverso, che si tratti di una storia di vendetta, di un simulatore di sopravvivenza o di un’esperienza hardcore con un’atmosfera apocalittica al massimo, dove basta un solo errore per morire.

Quindi, analizziamo la questione ancora più a fondo.

Il miglior punto di partenza per i giochi post-apocalittici di oggi?

Per le storie complesse → The Last of Us Part II

Una storia intricata di vendetta e perdono ambientata in un’apocalisse di morti viventi.



storia intricata di vendetta e perdono ambientata in un’apocalisse di morti viventi. Per le storie di sopravvissuti in gruppo → The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Perfetto per chi vuole immergersi nella storia di un gruppo di sopravvissuti mentre si fanno strada in una Terra post-zombie.



per chi vuole immergersi nella storia di un gruppo di sopravvissuti mentre si fanno strada in una Terra post-zombie. Per i giochi di ruolo d’azione → Fallout: New Vegas

Questo gioco di ruolo vecchio ma sempre valido unisce il meglio della crescita del personaggio, un gameplay fantastico e una libertà assoluta per un’esperienza nelle terre desolate senza pari.



gioco di ruolo vecchio ma sempre valido unisce il meglio della crescita del personaggio, un gameplay fantastico e una libertà assoluta per un’esperienza nelle terre desolate senza pari. Per l’esplorazione e la scoperta → Outer Wilds

Scopri i segreti dei tuoi antenati in questa spedizione spaziale in solitaria.



Scopri i segreti dei tuoi antenati in questa spedizione spaziale in solitaria. Per i giochi sandbox → 7 Days to Die

Combatti contro gli infiniti morti viventi in una Terra devastata mentre costruisci, crei oggetti e sviluppi il tuo personaggio.

Domande frequenti