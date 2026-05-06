I 15 migliori giochi per Switch che ti faranno stare tranquillo

I migliori giochi rilassanti per Nintendo Switch mettono al primo posto il benessere emotivo. Invece di mettere alla prova i tuoi riflessi, ti aiutano a rilassare la mente. Le meccaniche di gioco terapeutiche che offrono aprono le porte a un divertimento tranquillo e spensierato, perfetto sia per brevi sessioni che per partite più lunghe .

Grazie alla sua portabilità, Nintendo Switch è l’ideale per giocare in tutta tranquillità. Puoi prenderti cura di giardini virtuali mentre vai al lavoro o risolvere tranquilli puzzle prima di andare a dormire.

In questo articolo ho raccolto i giochi per Switch più rasserenanti, che trovano il giusto equilibrio tra calma e divertimento rilassante. Continua a leggere per scoprire quale avventura potrà arrivare presto sulla tua console.

Le nostre scelte migliori per i giochi accoglienti su Nintendo Switch

Sebbene ce ne siano molti nella libreria di Switch, i cinque migliori giochi rilassanti sono elencati qui sotto. Ti coinvolgono con un gameplay rilassante e mondi affascinanti. E i loro personaggi sono così buffi da rendere ogni sessione di gioco un’esperienza a cui vale la pena tornare.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Un paradiso di simulazione di vita in cui puoi costruire l'isola dei tuoi sogni e decorarla come preferisci. Buy now 2 Stardew Valley 2017 Il classico simulatore agricolo che unisce coltivazioni e amicizie con gli animali in un ciclo infinitamente appagante. Buy now 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Esplora Hyrule al tuo ritmo e scopri i segreti di un mondo aperto davvero meraviglioso. Buy now

Se hai tempo solo per qualche gioco accogliente per Switch, questi cinque sono quelli da provare per primi. Ma perché fermarsi a cinque? Nintendo Switch è pieno di altri titoli accoglienti che sono altrettanto carini. Diamo un’occhiata al resto.

15 giochi "cozy" per Switch per evadere, esplorare e divertirti

Ogni gioco di questa lista offre un’esperienza di gioco accogliente su Switch, dalle tranquille routine quotidiane alle avventure divertenti che non ti sembrano mai troppo impegnative. Ho giocato a tutti i titoli sulla Switch OLED, il che ha reso i mondi vivaci, la grafica nitida e le atmosfere rilassanti ancora più coinvolgenti.

Insieme, questi giochi e la Switch sono la combinazione perfetta per sessioni di gioco rilassanti. Scopriamoli!

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1. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti [L’esperienza definitiva di vita tranquilla sull’isola su Switch]

Il nostro voto 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Autori Sviluppatore – Nintendo EPD

Editore – Nintendo Durata media di gioco 62 ore Punteggio Metacritic 90

Quando si parla dei migliori giochi rilassanti per Switch, Animal Crossing: Nuovi Orizzonti viene quasi sempre menzionato. L’idea alla base del gioco è semplice: ti trasferisci su un’isola deserta e inizi a trasformarla nella comunità dei tuoi sogni. E prima che te ne accorga, le tue giornate si riempiono di pesca e caccia agli insetti.

Il gameplay rispecchia il tempo reale, quindi le mattine, i pomeriggi e le notti sulla tua isola si sincronizzano con l’orologio della tua console. Questo aggiunge un senso unico di routine. Ogni visita sembra diversa. A volte ti collegherai solo per qualche minuto per innaffiare i fiori, altre volte passerai ore a ridisegnare la tua casa e a scambiare oggetti con gli amici.

Consiglio dell’esperto Porta la tua frutta sull’isola di un amico. Vendere frutta non autoctona lì ti fa guadagnare molte più campane rispetto a venderla a casa tua.

E con il nuovo aggiornamento gratuito in arrivo insieme alla Nintendo Switch 2 Edition, potrai decorare le camere d’albergo per gli ospiti, visitare le fiabesche Isole del Sonno e sbloccare oggetti a tema tratti da The Legend of Zelda e Splatoon. È un’aggiunta piccola ma divertente che rende il ritorno sulla tua isola ancora più stimolante.

Ciò che rende speciale New Horizons è il modo in cui celebra la creatività senza pressioni. Il gioco non ha una schermata di game over. Non troverai limiti di tempo né modi sbagliati di giocare. Il gioco sostiene tutto ciò che ti rende felice, e questo lo rende anche uno dei migliori giochi per Switch per i bambini.

Il mio verdetto: è come avere una casa al mare dove l’unica responsabilità è decidere quale maglietta sta meglio al tuo amico cervo antropomorfo.

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2. Stardew Valley [Il simulatore di vita in fattoria più accogliente su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android Anno di uscita 2017 Autore Sviluppatore/Editore – ConcernedApe Durata media di gioco 53½ ore Punteggio Metacritic 87 (Switch), 88 (iOS), 89 (PC), 86 (PS4), 89 (Xbox One)

Se qualche anno fa qualcuno ti avesse detto che coltivare in pixel art sarebbe stato il modo migliore per rilassarti, avresti riso. E invece eccoci qui: Stardew Valley ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Questo gioco di fattoria, accogliente e carino, ti catapulta a Pelican Town con nient’altro che un annaffiatoio arrugginito e grandi sogni di fuggire dalla routine quotidiana del lavoro d’ufficio.

Coltivi i campi, ti prendi cura degli animali, scopri caverne nascoste e, poco a poco, trasformi la fattoria fatiscente di tuo nonno in qualcosa di magnifico. Il gameplay è magico nella sua semplicità. Ci sono i combattimenti, ma non sono mai troppo impegnativi, e il minigioco di pesca diventa stranamente coinvolgente una volta che ci prendi la mano.

Consiglio dell’esperto Pianta le pastinache nella tua prima primavera e reinvesti tutti i profitti in altri semi. Questo crea un effetto valanga che ti permette di finanziare miglioramenti importanti, come gli irrigatori e gli animali da stalla, già entro l’estate.

Dal punto di vista visivo, il gioco presenta uno stile pixel art nostalgico che trasmette calore e accoglienza. Ogni stagione porta con sé una tavolozza di colori distintiva che rende la tua fattoria viva e in continuo cambiamento. La colonna sonora completa perfettamente l’atmosfera. Le melodie delicate in sottofondo rendono pacifiche anche le attività più banali.

Per gli appassionati di giochi fantastici come Stardew Valley su Switch, la selezione di avventure accoglienti è impressionante. Provali e vedrai che questi giochi trasformano le meccaniche di gestione agricola e di simulazione di vita in qualcosa di veramente artistico . Non c’è un modo “giusto” di giocare, ed è per questo che così tante persone continuano a tornarci.



Il mio verdetto: questo capolavoro accogliente dimostra che a volte le avventure migliori si vivono nel tuo giardino, tra galline e macchine per la maionese.

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3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Il punto di riferimento per le avventure open-world]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2017 Creatore/i Sviluppatore – Nintendo EPD

Editore – Nintendo Durata media di gioco 50½ ore Punteggio Metacritic 97 (Switch), 95 (Switch 2), 96 (Wii U)

All’inizio potresti non pensare a Zelda come a un gioco rilassante. Ma una volta che ti calerai nei panni di Link (l’eroe principale di Hyrule), ti sembrerà uno dei modi più rilassanti per passare qualche ora sulla Switch. Ti sveglierai nei panni di Link dopo un lungo sonno per salvare il regno da Calamity Ganon. Ma il gioco non si limita a salvare il regno.

Il gameplay è molto aperto e non ti dice mai esattamente cosa fare. Piuttosto, ti spinge ad agire con la curiosità. Puoi esplorare le montagne. Attraversare valli. Prenderti un po’ di tempo per pescare. Se vuoi esplorare in tutta tranquillità, puoi evitare completamente i combattimenti. Risolvere gli enigmi nei santuari offre un soddisfacente esercizio mentale senza frustrazioni, il che lo rende anche uno dei migliori giochi di enigmi in circolazione.

Consiglio dell’esperto Se vuoi effetti che durino a lungo, punta su pasti a ingrediente singolo. Cinque porzioni dello stesso cibo fanno durare l’effetto molto più a lungo.

Lo stile grafico del gioco non è eccessivamente realistico, ma è ricco di dettagli che trasmettono calore e bellezza. Lo scenario, con i suoi campi ondulati e i tramonti luminosi, è semplicemente incantevole. L’atmosfera si arricchisce grazie al sonoro. Le note del pianoforte risuonano dolcemente. Mentre ti muovi, senti anche il vento e i versi degli animali selvatici, il che rende rilassante vagare per il mondo.

Ciò che lo distingue dagli altri giochi è il perfetto equilibrio tra sfida e tranquillità. Puoi combattere quando sei pronto o semplicemente vagare per il mondo e rilassarti. Sembra un mix di avventura e serenità, cosa piuttosto rara.

Il mio verdetto: è il gioco perfetto che ti fa sentire come se vagare senza meta fosse la cosa più importante che potresti fare.

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4. Disney Dreamlight Valley [Un magico crossover tra simulatore di vita e mondo Disney]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore – Gameloft Montreal

Editore – Gameloft Durata media di gioco 32 ore e mezza Punteggio Metacritic 70

In questo mondo davvero adorabile, le accoglienti avventure di simulazione di vita si arricchiscono di un tocco di magia Disney. Ti trasferisci in una valle che ha perso i suoi colori e il suo spirito, e il tuo compito è riportarla in vita. Se hai già giocato a simulatori di vita in fattoria o ad Animal Crossing, l’impostazione ti risulterà familiare. Ma qui potrai passare il tempo con personaggi come Topolino, Moana o Buzz Lightyear.

Ci sono un sacco di piccole attività da svolgere nel gioco. Pianti fiori, cucini, peschi e decori. Ogni attività che completi aiuta la valle a rigenerarsi e sblocca nuove aree da esplorare.

Consiglio dell’esperto Fai crescere l’amicizia con i personaggi che ti regalano semi rari o oggetti da creare. Le ricompense migliori arrivano quando raggiungi livelli di amicizia più alti.

Il fascino Disney traspare dallo stile grafico. I personaggi sono curati nei minimi dettagli e gli ambienti sono pieni di colore. I biomi mettono in mostra vari mondi Disney. Spiccano il mondo ghiacciato di Frozen e le spiagge di Moana. La musica e le voci aggiungono calore, così anche le faccende più semplici diventano affascinanti.

Ciò che distingue questo gioco dagli altri migliori giochi di fattoria è l’approccio incentrato sulla trama, unito a personaggi che ti fanno provare nostalgia. Ogni attività sembra importante perché stai contribuendo a riportare in vita un mondo pieno di ricordi d’infanzia.

Il mio verdetto: giocare a questo gioco è come vivere in un mondo Disney, dove la scelta più difficile è decidere con quale personaggio passare il tempo.

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5. Tamagotchi Plaza [Un simpatico viaggio nostalgico tascabile]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 Creatori Sviluppatore – Hyde, Inc.

Editore – Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 19 ore e mezza Punteggio Metacritic 43

Se sei un fan dei vecchi Tamagotchi, ti sentirai subito a tuo agio con Tamagotchi Plaza. È una rivisitazione in chiave moderna del classico mondo aperto dedicato agli animaletti virtuali. Anzi, qui il mondo sembra più grande e vivace, rendendolo uno dei migliori giochi open world in circolazione.

Si inizia allevando un solo personaggio. E in men che non si dica la città si riempie di stravaganti personaggi Tamagotchi. Il gioco è un mix di minigiochi e gestione della città. Ti divertirai a gestire panetterie, negozi di moda e altri locali divertenti, il tutto cercando di soddisfare i clienti.

Consiglio dell’esperto Gioca spesso con sessioni brevi. Mantenere felice il tuo Tamagotchi è più facile che cercare di risollevargli il morale dopo averlo trascurato.

La grafica è vivace, buffa e decisamente carina. Colori vivaci e design stravaganti rendono ogni angolo della piazza allegro. La musica ha toni giocosi che rendono il mondo spensierato e divertente.

L’attenzione del gioco sulla creazione di una comunità, piuttosto che sulla cura di un animale domestico, lo rende accessibile ai nuovi giocatori e allo stesso tempo soddisfa i fan di lunga data. In breve, devi costruire un posto dove i tuoi personaggi Tamagotchi si sentano a casa.

Il mio verdetto: una rivisitazione nostalgica del Tamagotchi tradizionale. I giocatori si divertono senza essere sopraffatti, grazie all’enfasi sulla comunità e sui minigiochi.

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6. A Short Hike [La mini-avventura più rilassante che potresti giocare]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Autori Sviluppatori – Adam Robinson-Yu, Adamgryu

Editori – Adam Robinson-Yu, Adamgryu, Whippoorwill Limited Durata media di gioco 1 ora e mezza Punteggio Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 82 (PS4)

A volte le avventure migliori sono quelle più piccole, e A Short Hike lo dimostra alla grande. Questo gioiellino indie ti propone un obiettivo semplice: raggiungere la vetta della montagna per avere campo sul cellulare.

Lungo il percorso incontrerai escursionisti e scoprirai segreti nascosti in tutta la montagna. L’esplorazione è naturale e senza fretta, il che lo rende uno dei migliori giochi di avventura. Lo stile grafico pixelato ha un fascino unico che fa sembrare tutto un accogliente diorama.

Consiglio dell’esperto Parla con tutti quelli che incontri sulla montagna. Molti ti daranno indizi su aree nascoste o su come raggiungerle più velocemente.

La tavolozza dei colori cambia magnificamente man mano che sali più in alto, e la colonna sonora si abbina perfettamente all’atmosfera tranquilla dell’escursione. Gli effetti meteorologici e i cambiamenti di luce rendono la montagna viva e dinamica.

Ciò che rende questo gioco speciale è il modo in cui riesce a catturare l’atmosfera meditativa di un’escursione vera e propria. Il gioco non prevede combattimenti né pressioni temporali. Non ha nemmeno sistemi complessi. Ci sei solo tu e la montagna, e sei tu a decidere il tuo ritmo. Il gioco ti ricorda che il viaggio può contare più della destinazione.

Il mio verdetto: è l’equivalente videoludico di una perfetta passeggiata pomeridiana in cui hai dimenticato la tua destinazione ma hai trovato esattamente ciò di cui avevi bisogno.

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7. Spiritfarer [Un gioco di gestione accogliente e commovente]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Linux, macOS, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS, Android Anno di uscita 2020 Creatore Sviluppatore/Editore – Thunder Lotus Games Durata media di gioco 42 ore e mezza Punteggio Metacritic 84 (Switch), 84 (PC), 83 (PS4)

Spiritfarer affronta temi pesanti con una delicatezza sorprendente. Vesti i panni di Stella, che guida gli spiriti verso l’aldilà. E nonostante ruoti attorno al tema della “morte”, il gioco bilancia magnificamente storia e gameplay.

I giocatori possono creare oggetti, cucinare, coltivare e esplorare diverse isole mentre ascoltano le loro storie. Ogni spirito ha una personalità e una storia uniche, che li aiutano a realizzare i loro ultimi desideri e a passare nell’aldilà.

Consiglio dell’esperto Aumenta la velocità della tua nave il più in fretta possibile. Viaggiare più velocemente rende gli spostamenti tra le isole meno noiosi.

Le animazioni disegnate a mano conferiscono un incredibile calore a ogni personaggio e scena. Lo stile grafico sembra quello di un libro di fiabe animato, con movimenti fluidi dei personaggi e splendidi dettagli ambientali. La musica orchestrale cresce nei momenti chiave, creando un’atmosfera che bilancia malinconia e speranza.

Il gioco si distingue per come affronta il tema della mortalità. Anziché sorvolare sull’argomento, la storia lo affronta con calore e comprensione. Ti ritroverai sinceramente commosso dalle storie degli spiriti, provando al contempo una sensazione di pace nell’aiutarli a passare oltre.

Il mio verdetto: Spiritfarer è più di un semplice simulatore gestionale. È un viaggio che ti tocca il cuore e ti fa apprezzare sia le piccole routine quotidiane che i legami che crei.

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8. Unpacking [Una narrazione attraverso gli oggetti]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, iOS, Android, Linux, Switch, Xbox One, PS4, PS5 Anno di uscita 2021 Autori Sviluppatore – Witch Beam

Editore – Humble Bundle Durata media di gioco 3 ore e mezza Punteggio Metacritic 84 (PC), 86 (Switch), 81 (Xbox One), 84 (PS5)

Chi l’avrebbe mai detto che mettere in ordine le proprie cose potesse raccontare una storia così avvincente? Unpacking presenta una narrazione attraverso gli oggetti. E questa idea unica lo fa risaltare tra tutti i migliori giochi per Nintendo Switch di cui abbiamo parlato sopra.

In ogni livello ci sono scatole piene di oggetti che vanno sistemati nell’ordine giusto. Il gioco ti dà qualche piccolo suggerimento su dove mettere le cose, rispettando però il tuo istinto organizzativo. Qui, ogni oggetto ha un significato. Alcuni riflettono gli anni della tua infanzia, mentre altri rappresentano le tappe importanti della tua vita successiva.

Consiglio dell’esperto Pensa bene a dove mettere gli oggetti. Posizionarli correttamente ti aiuterà a superare i livelli e ti svelerà anche di più sulla vita del personaggio.

Lo stile pixel art conferisce peso e personalità agli oggetti di uso quotidiano. Le tavolozze di colori cambiano per adattarsi alle diverse fasi della vita e ai diversi stili di vita. Il sound design rende piacevole ogni posizionamento, e i sottili segnali audio rendono l’esperienza di disimballaggio più meditativa.

L'approccio narrativo colpisce per la sua sottigliezza. Gli eventi importanti della vita emergono attraverso gli oggetti. Ogni disposizione crea momenti di silenziosa scoperta. Inizi a farti un'idea sulle relazioni, sul lavoro e sulla crescita basandoti solo su ciò che vedi.

Il mio verdetto: trasforma il banale compito di disfare i bagagli in un viaggio inaspettatamente emozionante attraverso l’intera vita di qualcuno.

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9. Palia [L’MMO più accogliente e incentrato sulla community]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, PS5 Anno di uscita 2023 Creatore Sviluppatore/Editore – Singularity 6 Durata media di gioco 67½ ore Punteggio Metacritic 77

Palia è un MMO pensato per rilassarsi e stare in compagnia, che sembra più una vacanza estiva che una routine noiosa. Qui puoi passare del tempo con gli amici mentre ti prendi cura dei raccolti. Puoi partecipare a grandi progetti di artigianato con gli altri o occuparti dei tuoi raccolti.

Grazie al suo design incentrato sulla community, il gioco si colloca tra i migliori titoli sandbox disponibili su Switch. Sembra un mix tra una simulazione agricola e un luogo di ritrovo sociale, con migliaia di giocatori reali rilassati proprio come te.

Consiglio dell’esperto Unisciti a un gruppo non appena finisce l’introduzione. Giocare con gli altri accelera la raccolta delle risorse e sblocca attività di gruppo.

Il design di Palia mette il relax al primo posto. La grafica del gioco è pensata per essere accogliente. Grazie alla direzione artistica, sembra di essere in un libro di fiabe. Ti ritrovi subito immerso in ambientazioni vivaci e personaggi accattivanti.

Con tantissime aree sia per stare tranquilli da soli che per socializzare, il mondo sembra accogliente e vivo. Anche con la complessità del multiplayer, il gioco è fluido.

Ciò che rende Palia unico è la sua attenzione alle interazioni sociali costruttive. Il design incoraggia la collaborazione, mentre la competizione passa in secondo piano.

Il risultato finale è una comunità calda e accogliente. Mentre persegui i tuoi obiettivi di vita virtuale, scoprirai che stai stringendo vere amicizie.

Il mio verdetto: è un po’ come vivere in una piccola città dove tutti vanno d’accordo e non ci sono mai giornate brutte.

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10. Cozy Grove [L’isola più accogliente di Hunted Island, dove vorrai tornare]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One Anno di uscita 2021 Autori Sviluppatore – Spry Fox

Editore – Spry Fox, Quantum Astrophysicists Guild Durata media di gioco 73 ore Punteggio Metacritic 72 (Switch), 71 (PS4), 72 (PC)

Cozy Grove unisce il mistero soprannaturale alla simulazione di vita. Sei uno Spirit Scout che risolve i problemi di orsi fantasma su un’isola infestata. E c’è una svolta davvero adorabile sui fantasmi: non sono spettri terrificanti.

Sono orsi davvero carini, dai colori pastello, con storie emotive complesse che ti faranno dire “aww” e “oh no” nello stesso istante. I misteri leggeri che si svelano danno profondità al mondo di gioco, ma non ti sembrano mai opprimenti. Puoi giocare con calma e goderti ogni momento.

Consiglio dell’esperto Inizia ogni giornata completando le missioni principali. Una volta terminate, potrai esplorare liberamente senza perdere i progressi fatti.

Lo stile grafico passa dal monocromo a colori vivaci man mano che riporti in vita le diverse aree. Questo cambiamento visivo è incredibilmente appagante e ti dà un chiaro feedback sui progressi.

L'uso del controller superiore della Switch esalta il ritmo rilassato e l'atmosfera accogliente di Cozy Grove. Si distingue inoltre dalle altre simulazioni di vita grazie al suo sistema di progressione in tempo reale.

Non puoi affrettare i contenuti, il che all’inizio sembra limitante ma alla fine crea un ritmo di gioco più sano. La struttura quotidiana rispetta il tuo tempo e allo stesso tempo alimenta l’attesa per le avventure di domani.

Il mio verdetto: è un po’ come fissare appuntamenti quotidiani con fantasmi amichevoli che hanno bisogno di qualcuno che ascolti i loro problemi.

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11. La mia esperienza a Portia [Tutto su fai da te e vita quotidiana]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS, macOS Anno di uscita 2019 Creatori Sviluppatore – Pathea Games

Editore – Team17 Durata media di gioco 69 ore Punteggio Metacritic 73 (PC), 71 (Switch), 75 (PS4), 73 (Xbox One), 72 (iOS)

La mia esperienza a Portia porta il genere dei giochi di fattoria in una nuova direzione. Sembra una versione più raffinata di Stardew Valley. Erediti un laboratorio in una città post-apocalittica che non ha nulla di cupo. Anzi, Portia è piena di personaggi carini e storie affascinanti.

Il sistema di creazione offre obiettivi chiari e percorsi di progressione. Raccoglierai risorse e porterai a termine missioni che aiutano a ricostruire la città.

Il combattimento c’è, ma sembra facoltativo. La varietà di attività impedisce che una singola attività diventi ripetitiva.

Consiglio dell’esperto Ogni mattina prendi un incarico dalla bacheca. I piccoli lavori ti aiutano a migliorare la tua reputazione e a ottenere contratti più remunerativi.

Lo stile grafico 3D crea un mondo allegro pieno di luoghi memorabili. In un certo senso, il mondo post-apocalittico sembra più ottimista che cupo.

Incoraggia la ricostruzione piuttosto che la distruzione. I dettagli ambientali rendono l’esplorazione gratificante e la città sembra davvero viva.

Il sistema di progressione strutturato piace ai giocatori che cercano obiettivi più chiari rispetto a quelli offerti dai tipici simulatori agricoli. Ogni missione contribuisce all’espansione del paese. Per questo, il lavoro sembra davvero importante grazie a quel progresso collettivo.

Il mio verdetto: è come essere l’artigiano più importante di una cittadina dove tutti apprezzano davvero il tuo lavoro.

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12. Fae Farm [Un'esperienza agricola magica da sogno]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Creatore Sviluppatore/Editore – Phoenix Labs Durata media di gioco 32 ore e mezza Punteggio Metacritic 75 (Switch), 75 (PC)

Fae Farm è il punto d’incontro tra agricoltura e magia. In questo gioco puoi coltivare ed esplorare la magia allo stesso tempo. Le colture crescono proprio accanto a calderoni ribollenti e libri di incantesimi luminosi. Qui, gli incantesimi possono avere effetti strani su diverse attività.

Alcune combinazioni magiche rallentano lo scorrere della giornata o modificano il corso delle tempeste, mentre altre aumentano i raccolti.

Con l’aiuto della magia, cambia persino il tempo stesso. Ogni volta che scopri qualcosa di nuovo, ottieni incantesimi più potenti che ti permettono di fare di più.

Consiglio dell’esperto Quando puoi, usa le serre per le tue colture. Le piante crescono in tutte le stagioni senza problemi legati al tempo.

Lo stile grafico mescola una fantasia stravagante con tonalità pastello e personaggi dal design adorabile.

L'ambientazione magica giustifica varie comodità di gioco pur mantenendo una logica interna. I cambiamenti stagionali risultano più suggestivi grazie agli elementi fantasy.

Gli abitanti di Fae Farm, d’altra parte, sono ciò che rende il gioco davvero speciale. Ogni personaggio ha un lavoro magico speciale, come la nonna che prepara pozioni o l’apprendista mago che sperimenta idee folli. Queste persone danno vita al villaggio.

Il mio verdetto: è una simulazione agricola con tanta magia da far sembrare l’annaffiare le colture quasi come lanciare incantesimi.

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13. L’avventura sull’isola di Hello Kitty [La fuga più dolce e accogliente con il fascino Sanrio]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, macOS, Apple TV, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC Anno di uscita 2023 Creatore Sviluppatore/Editore – Sunblink Durata media di gioco 18 ore Punteggio Metacritic 80

L’avventura sull’isola di Hello Kitty dà vita agli amati personaggi di Sanrio in un gioco d'avventura sorprendentemente ricco.

Dietro l’aspetto carino si nascondono meccaniche avvincenti di risoluzione di enigmi ed esplorazione che piacciono anche a giocatori al di fuori del pubblico di riferimento.

Esplorerai una vasta isola insieme a Hello Kitty e ai suoi amici. Il sistema di progressione premia sia l’avanzamento nella storia principale che l’esplorazione facoltativa.

Le opzioni di creazione e personalizzazione ti permettono di rendere unica la tua esperienza mentre stringi legami con personaggi iconici.

Consiglio dell’esperto Trascorri un po’ di tempo con i personaggi ogni giorno. Stringere amicizia sblocca storie, ricette e nuove aree da esplorare.

Lo stile visivo cattura perfettamente l’estetica di Sanrio con colori vivaci e animazioni adorabili. Le interazioni tra i personaggi sono fedeli alle loro personalità ben definite, e gli ambienti dell’isola offrono una varietà incredibile. L’attenzione ai dettagli nel ricreare l’universo di Hello Kitty stupirà i fan di lunga data.

Il punto di forza del gioco sono i personaggi. Ti trasmettono un senso di nostalgia e allo stesso tempo di freschezza, proprio come i ricordi che riaffiorano all’improvviso.

Gli enigmi hanno quel giusto grado di difficoltà. Sono ingegnosi senza essere troppo impegnativi. Esplorare il mondo di gioco sembra una vera avventura e ogni momento ti tiene sinceramente incuriosito.

Il mio verdetto: dimostra che i personaggi carini possono essere protagonisti di avventure davvero coinvolgenti senza rinunciare al loro fascino essenziale.

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14. Ooblets [Il mix più stravagante tra agricoltura e battaglie di ballo]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox One Anno di uscita 2022 Creatore Sviluppatore/Editore – Glumberland Durata media di gioco 38 ore e mezza Punteggio Metacritic 74 (Switch), 62 (PC)

Battaglie tra mostri? Che noia. Gare di ballo? Fantastiche. Ooblets sostituisce le tradizionali battaglie tra creature con gare di ballo, creando uno dei giochi più originali degli ultimi tempi. Coltivi e raccogli creature chiamate Ooblets.

Quando sorgono dei disaccordi, si risolvono con divertenti sfide di ballo. E proprio le meccaniche delle sfide di ballo hanno fatto guadagnare al gioco un posto in cima alla classifica dei migliori giochi di simulazione. Ogni regione ha il proprio stile di ballo, e questo mette in evidenza le differenze culturali tra i gruppi di Ooblet.

Consiglio dell’esperto Non saltare le sfide di ballo. Vincendole otterrai semi e oggetti chiave che ti aiuteranno nella crescita e nella raccolta.

Lo stile grafico del gioco è colorato e in stile cartone animato. Il mondo è pieno di dettagli bizzarri ma affascinanti, dai funghi che rimbalzano agli abitanti del paese con dialoghi stravaganti. Gli Ooblet sono davvero carinissimi e guardarli ballare non stanca mai.

Ciò che rende speciale questo gioco è che i conflitti si basano sul ritmo e sulla creatività. Il design del mondo risulta coerente e accogliente in ogni sua parte. Oltre alle battaglie, puoi decorare la tua fattoria, raccogliere risorse e goderti il mondo colorato al tuo ritmo.

Il mio verdetto: è il gioco di raccolta di creature perfetto per chi preferisce ballare piuttosto che combattere, e onestamente, mi sembra davvero fantastico.

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15. La mia esperienza a Sandrock [Il miglior gioco di costruzione post-apocalittico dall’atmosfera accogliente]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore – Pathea Games

Editore – PM Studios, Focus Entertainment Durata media di gioco 125 ore Punteggio Metacritic 80 (PC), 64 (Switch), 80 (PS5)

La mia esperienza a Sandrock porta la formula di Portia in un’ambientazione desertica. La cittadina post-apocalittica nel deserto ha bisogno di essere ricostruita, e tu sei il proprietario dell’officina che può farlo.

Trascorrerai le tue giornate raccogliendo risorse e potenziando gli attrezzi per aiutare a ricostruire la città. Coltivare, estrarre minerali ed esplorare il deserto circostante sono tutti elementi fondamentali per espandere la tua officina e sostenere la comunità.

Gli abitanti della città hanno i loro ritmi e le loro personalità, quindi stringere amicizie e portare a termine le missioni aggiunge un tocco personale al tuo viaggio.

Consiglio dell’esperto Concentrati sui potenziamenti dell’officina prima di quelli della casa. Attrezzi e macchinari più potenti rendono tutto il resto più veloce e redditizio.

Il crafting sembra più avanzato questa volta. La maggiore profondità rende ogni attività più coinvolgente. L’acqua è ora una risorsa da gestire, il che cambia il modo in cui raccogli i materiali.

Su Switch, il gioco bilancia il gameplay sandbox aperto con una progressione in stile RPG. Questo mix rende La mia esperienza a Sandrock uno dei migliori giochi di ruolo in circolazione.

Le sabbie aride e il cielo sconfinato di Sandrock rendono l’ambientazione piuttosto ostile. Eppure lo stile grafico mantiene il tono ottimista della serie, nonostante l’ambiente impegnativo.

Il design dei personaggi e le animazioni mostrano un netto miglioramento rispetto al gioco precedente.

Il mio verdetto: sei la persona di riferimento in una cittadina nel deserto dove tutti contano su di te, ed è sorprendentemente più divertente di quanto ti aspetteresti.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi "cozy" per Switch

Se hai poco tempo e vuoi provare solo alcuni giochi rilassanti, inizia con i primi tre della classifica.

Per gli appassionati di vita contadina , Stardew Valley è la scelta migliore. È un’esperienza infinitamente gratificante, con progressi appaganti, personaggi che ti scaldano il cuore e routine quotidiane rilassanti che non ti fanno mai sentire di fretta.

, Stardew Valley è la scelta migliore. È un’esperienza infinitamente gratificante, con progressi appaganti, personaggi che ti scaldano il cuore e routine quotidiane rilassanti che non ti fanno mai sentire di fretta. Per chi ama la vita slow , Animal Crossing: Nuovi Orizzonti offre una via di fuga quotidiana. Rilassati al tuo ritmo; e con la nuova edizione Switch 2 in uscita a gennaio 2026 , potrai decorare le camere d’albergo, visitare le Isole del Sonno e collezionare oggetti a tema per un divertimento ancora più accogliente.

, Animal Crossing: Nuovi Orizzonti offre una via di fuga quotidiana. Rilassati al tuo ritmo; e con la nuova edizione Switch 2 in uscita a , potrai decorare le camere d’albergo, visitare le Isole del Sonno e collezionare oggetti a tema per un divertimento ancora più accogliente. Per un’esplorazione tranquilla, The Legend of Zelda è la scelta definitiva. Unisce la calma della scoperta alla creatività, permettendoti di esplorare al tuo ritmo mentre scopri nuove avventure ad ogni angolo.

Una volta provati questi titoli, capirai quale atmosfera ti si addice di più. Potrebbe essere la vita da contadino, lo “slow living” o un’esplorazione leggera. Dopodiché, Switch ha tantissime perle accoglienti che ti aspettano.

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Domande frequenti