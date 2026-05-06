I 20 migliori giochi per PS5 in modalità giocatore singolo che devi assolutamente provare

C'è qualcosa nei migliori giochi per PS5 in modalità giocatore singolo che i titoli multiplayer non riescono proprio a eguagliare. Giocare da solo significa che la storia appartiene a TE. Ed esplorare al tuo ritmo ti fa sentire libero.

Puoi davvero immergerti nel viaggio dei personaggi senza le distrazioni delle interazioni multiplayer con altri giocatori o con i tuoi amici.

Su PS5, il catalogo dei giochi per giocatore singolo copre tutti i generi che ti vengono in mente, e questa guida ti presenta i titoli migliori che danno il meglio di sé quando giocati da solo. Continua a leggere per scoprire quali avventure vale la pena iniziare oggi stesso.

La nostra selezione di giochi per PS5 in modalità giocatore singolo

Ho dedicato tantissimo tempo ai giochi per giocatore singolo su PS5. E tre di questi spiccano davvero come imperdibili. Anche se ognuno adotta un approccio diverso al design per giocatore singolo, offrono tutti qualcosa che rende l’acquisto della console davvero conveniente.

1 Horizon Forbidden West 2022 Un'avventura in solitaria assolutamente mozzafiato che porta avanti la storia del titolo precedente con momenti ricchi di azione. Buy now 2 Ghost of Tsushima 2022 Un'avventura samurai indimenticabile, ricca di battaglie epiche. Buy now 3 Horizon Zero Dawn 2017 Il primo gioco a dare vita al mondo di Aloy e a gettare le basi per una delle serie di videogiochi più originali di sempre. Buy now

Questi titoli rappresentano il tipo di esperienza di gioco con cui confronterai gli altri giochi negli anni a venire. Ogni partita riserva delle sorprese, ed è proprio questo che li rende così fantastici.

I 20 migliori giochi per PS5 in modalità giocatore singolo per chi preferisce giocare da solo

I tre giochi sopra citati sono i pezzi da novanta, quelli che ti consiglierei per primi. Ma la libreria dei giochi in modalità giocatore singolo per PS5 non si ferma qui. La lista qui sotto contiene 20 dei migliori giochi per PS5 a cui puoi giocare da solo proprio adesso. Quanti di questi hai già provato? Scorri verso il basso per scoprirlo.

1. Horizon: Forbidden West [Un epico viaggio in un mondo aperto attraverso il futuro della natura]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore – Guerrilla Games; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 29 ore Punteggi su Metacritic 88

Horizon: Forbidden West è il seguito del primo gioco, Horizon Zero Dawn. L’idea centrale del gioco è la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. Qui, le creature meccaniche dominano il territorio.

Aloy (la protagonista) parte per un viaggio alla scoperta della verità dietro una misteriosa piaga che minaccia di spazzare via ogni forma di vita. Lungo il percorso, si trova ad affrontare tribù rivali che la guardano con sospetto e diffidenza.

Deve stringere alleanze con le comunità sparse per il Forbidden West, mentre combatte contro macchine che sono diventate sempre più aggressive e pericolose.

Consiglio dell’esperto Usa le Ondate di Valorant contro le macchine di grandi dimensioni per sfruttare i loro punti deboli elementali.

Il sistema di combattimento amplia le basi gettate nel primo capitolo della serie. Nei panni di Aloy, dovrai scansionare le macchine per individuare i punti deboli prima di attaccare. Le armi sembrano più varie questa volta. Aloy ora può anche prendere il controllo delle macchine volanti per usarle come cavalcature.

L’esplorazione subacquea aggiunge una nuova dimensione all’esperienza. Nuotando tra le rovine allagate scoprirai segreti nascosti sotto la superficie. Dai un’occhiata agli altri migliori giochi open-world per PS5 se cerchi avventure simili.

La cosa migliore di Forbidden West è come riesce a bilanciare la trama con la libertà di esplorazione. Puoi proseguire con la storia principale o passare ore a svolgere missioni secondarie. E le missioni secondarie spesso si intrecciano con la trama principale, invece di sembrare semplici riempitivi.

Il mio verdetto: dare la caccia alle macchine con l’arco è ancora un’esperienza incredibile in Horizon: Forbidden West. L’albero delle abilità ampliato ti offre più modi per affrontare i combattimenti.

2. Ghost of Tsushima [La storia di un samurai all’insegna dell’onore, della furtività e di paesaggi mozzafiato]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2020 Creatori Sviluppatore – Sucker Punch Productions; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~62 ore Punteggi su Metacritic 87

Ghost of Tsushima mi ha catapultato subito nel suo mondo. L’avventura in modalità giocatore singolo ruota attorno a Jin Sakai, uno degli ultimi samurai sopravvissuti sull’isola di Tsushima. Siamo nel 1274 e l’Impero mongolo ha invaso il Giappone.

Lo zio di Jin, il signore Shimura, si aggrappa al codice d’onore dei samurai anche mentre le loro forze stanno crollando. Jin deve scegliere se onorare la tradizione o diventare qualcosa di diverso per salvare il suo popolo.

Jin impara tattiche di furtività e tecniche di avvelenamento considerate disonorevoli secondo gli standard dei samurai. Diventa “Il Fantasma”, una leggenda di cui si mormora tra i nemici.

Consiglio dell’esperto Se tempisti bene la tua parata, romperai subito la guardia del nemico. Esercitati con il ritmo contro i nemici più semplici prima di affrontare i samurai più tosti.

La trama del gioco ti chiede cosa sei disposto a sacrificare per la vittoria. Ogni scelta che Jin fa lo allontana sempre di più dal guerriero che era stato addestrato a diventare. Ma lo avvicina all’eroe di cui la sua isola ha bisogno.

Dal punto di vista visivo, è mozzafiato. L’atmosfera è impareggiabile. Vedrai campi di fiori che ondeggiano al vento. Tempeste si profilano all’orizzonte e foglie dorate volteggiano nell’aria mentre le battaglie si susseguono. È un’epica saga di samurai che ti fa sentire parte di una LEGGENDA ogni volta che ci giochi.

Il mio verdetto: la lotta di Jin tra onore e sopravvivenza in Ghost of Tsushima crea una tensione autentica dall’inizio alla fine. Il combattimento ti fa sentire un maestro di spada fin dal primo duello.

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3. Horizon Zero Dawn [Dove le macchine incontrano la sopravvivenza primordiale]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2017 Creatori Sviluppatore – Guerrilla Games; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 22 ore e mezza Punteggi su Metacritic 89

Horizon Zero Dawn è stato il gioco che ci ha fatto conoscere per la prima volta il mondo di Aloy. Aloy è un’emarginata e cresce senza sapere perché sia stata cacciata né chi fosse sua madre.

Il mondo che la circonda è dominato da creature meccaniche che danno la caccia agli umani. Antiche rovine lasciano intravedere una civiltà crollata secoli fa, ma nessuno ricorda cosa sia successo. Aloy vuole scoprire la verità sul suo passato e sulla misteriosa caduta del mondo.

L’atmosfera è inquietante. Macchine antiche vagano per il territorio come predatori, mentre gli insediamenti tribali lottano per sopravvivere. Aloy si sente piccola di fronte a queste macchine imponenti e a questi antichi misteri.

Consiglio dell’esperto Prima di iniziare, usa il tuo Focus per scansionare le macchine. Conoscere la posizione dei componenti e i punti deboli ti fa risparmiare frecce e riduce la durata dei combattimenti.

È proprio quell’equilibrio tra natura e tecnologia a rendere questo mondo indimenticabile. Il Focus di Aloy (un gadget leggero) le permette di vedere come pattugliano i nemici. Il combattimento con l’arco è davvero soddisfacente quando le frecce colpiscono il bersaglio. Le trappole possono ribaltare le sorti degli scontri più difficili.

Cacciare le macchine richiede strategia. Tutte le creature hanno punti vulnerabili che puoi sfruttare contro di loro. Creare munizioni con le risorse raccolte ti permette di essere sempre pronto.

L’ambiente post-apocalittico unisce tribù primitive a rovine high-tech. Le aree ricoperte da fitte foreste nascondono edifici abbandonati che le persone si sono lasciate alle spalle. Le montagne innevate offrono punti di osservazione sul paesaggio.

Il design delle macchine fonde in modo innovativo le caratteristiche degli animali con componenti meccanici.

I migliori giochi di ruolo per PS5 offrono meccaniche di gioco perfette, con combattimenti all’arco contro bestie meccaniche giganti. La trama ti tiene incollato allo schermo fino alla rivelazione finale.

Il mio verdetto: anche a distanza di anni, la prima avventura di Aloy in Horizon Zero Dawn sembra ancora speciale e merita di essere rivissuta.

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4. God of War Ragnarök [Un finale mitico degno delle leggende]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore – Santa Monica Studio; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 26 ore e mezza Punteggi su Metacritic 94

God of War Ragnarök mi ha colpito più di quanto mi aspettassi. È molto più di un semplice sequel. La storia ruota attorno alla paternità e al rompere il circolo vizioso della violenza.

Kratos, il padre, vuole proteggere Atreus, suo figlio, dalla profezia e impedirgli di commettere gli stessi errori sanguinari che ha commesso lui. Il legame padre-figlio, messo alla prova dalla profezia e dalla guerra nei nove regni, è raccontato con una crudezza che vedo raramente nei giochi.

Il combattimento si basa sulle fondamenta del reboot del 2018. L’Ascia del Leviatano e le Lame del Caos tornano con nuovi poteri. Atreus migliora nelle abilità di combattimento. In alcuni momenti, puoi passare da un personaggio all’altro.

Consiglio dell’esperto Potenzia gli scudi prima delle armi. Nella maggior parte degli scontri con i boss, parare e bloccare i colpi è più utile che limitarsi a infliggere danni.

La grafica del gioco è incredibile. Noterai che ogni regno ha un aspetto unico. Le fucine dei nani a Svartalfheim sono illuminate dal metallo fuso, mentre le giungle di Vanaheim pullulano di animali pericolosi.

E su PS5, ogni dettaglio risplende, dal ghiaccio che si aggrappa all’ascia di Kratos alle espressioni sul volto di Atreus. La resa cinematografica ti fa quasi dimenticare di avere in mano un controller DualSense.

Nel complesso, questa epica avventura narrativa offre una conclusione potente alla saga norrena. Vedere Atreus crescere mentre Kratos impara a lasciarlo andare rende il loro viaggio profondamente umano, nonostante l’ambientazione mitica.

Il mio verdetto: le battaglie contro i boss da God of War Ragnarök sono tra le migliori della serie. Questo finale rende onore a entrambi i personaggi e lascia loro spazio per crescere.

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5. Kingdom Come: Deliverance II [Realismo e narrazione medievale al loro meglio]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Creatori Sviluppatore – Warhorse Studios; Editore – Deep Silver Durata media di gioco 54 ore Punteggi su Metacritic 88

Il protagonista di Kingdom Come: Deliverance II è Henry, figlio di un fabbro. Ha perso tutto quando le truppe di Sigismondo di Lussemburgo hanno dato fuoco alla sua casa. L’attacco ha causato la morte dei suoi genitori e lo ha costretto a fuggire per sopravvivere.

All’inizio era solo un ragazzino senza alcuna vera esperienza in combattimento. Col tempo, diventa un uomo temprato dalle perdite subite. E ben presto si ritrova coinvolto in battaglie e intrighi politici ben al di là della sua condizione sociale.

Questo sequel continua il suo viaggio, concentrandosi sull’autenticità storica e sulla vita di un uomo comune in circostanze straordinarie. Henry non è un eroe prescelto con poteri magici. In una società dominata dalla nobiltà, è un giovane che sta imparando a maneggiare la spada.

Consiglio dell’esperto Allenati regolarmente con il capitano Bernard nell’arte della scherma. La ripetizione è l’unico modo efficace per sviluppare la memoria muscolare necessaria per il complesso sistema di combattimento.

Nei sistemi RPG del gioco, il realismo ha la precedenza sulla comodità. Le spade richiedono manutenzione e si smussano se non le curi. La fame influisce sulle tue prestazioni. In combattimento serve vera abilità, non solo vantaggi nelle statistiche. Ti piace questo gioco? Dai un’occhiata ad altri giochi simili a Kingdom Come: Deliverance.

La profondità del gioco di ruolo è enorme. Le scelte nei dialoghi determinano le interazioni. Anche la reputazione e le abilità influenzano il modo in cui le persone ti trattano.

Il mio verdetto: a differenza della maggior parte dei giochi fantasy, Kingdom Come: Deliverance II sembra più realistico ed è allo stesso tempo impegnativo e gratificante.

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6. Baldur's Gate [La perfezione dei giochi di ruolo basati sulle scelte]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Anno di uscita 2023 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Larian Studios Durata media di gioco 44 ore Punteggi su Metacritic 96

Baldur's Gate 3 ti offre una libertà che non pensavo fosse possibile in un videogioco. Ogni decisione, dai dialoghi ai combattimenti, cambia la trama. Sembra che sia il mondo ad adattarsi alle tue scelte, e non il contrario.

Il gioco inizia con il tuo rapimento da parte dei mind flayer (mostri). Ti impiantano un girino nel cervello che può trasformarti in un mind flayer nel giro di pochi giorni.

Ti ritrovi a terra dopo un atterraggio di fortuna e incontri altre vittime infette. Insieme, cercate una cura.

Consiglio dell’esperto Salva rapidamente prima di ogni scelta importante nei dialoghi. L’esito delle conversazioni influisce notevolmente sulla disponibilità delle missioni e sui rapporti con i compagni.

Il gameplay unisce combattimenti a turni a un'esperienza di gioco di ruolo approfondita. Puoi scegliere di essere un eroe, un cattivo o qualcosa a metà strada. A seconda di cosa scegli, la storia può prendere molte direzioni diverse. I percorsi ramificati e le infinite combinazioni di personaggi lo rendono naturalmente uno dei giochi più rigiocabili disponibili oggi.

Ogni battaglia sembra una partita a scacchi. Ho provato incantesimi e strategie diverse, e hanno funzionato. Il gioco dà il meglio di sé in modalità cooperativa, ma anche la modalità per giocatore singolo è altrettanto valida, rendendolo il migliore tra i giochi per giocatore singolo di punta.

Dal punto di vista visivo, gli ambienti sono variegati, dalle paludi maledette alle città luminose. I personaggi sembrano vivi, con i volti che esprimono emozioni che rendono la storia davvero avvincente. La trama complessa e i personaggi ben caratterizzati rendono ogni partita un’esperienza unica. Una sola partita non basterà per vedere tutto.

Il mio verdetto: le tue scelte cambiano il corso degli eventi in Baldur's Gate in modi che la maggior parte dei giochi di ruolo finge solo di offrire.

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7. Death Stranding 2: Sulla spiaggia [L’odissea surreale di Kojima continua]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma PS5 Anno di uscita 2025 Creatore/i Sviluppatore – Kojima Productions; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 35 ore Punteggi su Metacritic 89

Death Stranding 2 è strano, ma in un modo davvero indimenticabile. La trama ruota attorno alla comprensione del nostro rapporto con la mortalità e l’isolamento. Il gameplay consiste nel rimettere insieme i pezzi di un mondo in frantumi attraverso le consegne.

Sam Porter Bridges è il protagonista. Lavora come corriere e possiede poteri speciali che gli permettono di percepire e sopravvivere agli incontri con i BT (creature spettrali provenienti dal regno tra la vita e la morte).

Nel primo gioco, ha ricollegato tra loro città americane isolate. Nella seconda parte, Sam si trova ad affrontare nuove minacce provenienti dalla Spiaggia, mentre il fenomeno Death Stranding diventa sempre più instabile. Questa recensione di Death Stranding 2 analizza più da vicino come queste minacce crescenti influenzino sia la trama che il gameplay principale.

Consiglio dell’esperto Costruisci strade e strutture nelle zone ad alto traffico. I tuoi edifici aiutano gli altri giocatori e, in cambio, ti aiutano a tua volta.

Gli spostamenti costituiscono il cuore del gameplay. Mentre attraversi terreni pericolosi, dovrai bilanciare il peso del tuo carico. Costruire strade e strutture ti aiuterà nei viaggi futuri.

I diversi veicoli affrontano i terreni accidentati in modi diversi. Il combattimento c’è, ma spesso la furtività si rivela la scelta più intelligente. E gestire il tuo equipaggiamento diventa una seconda natura già dopo le prime ore di gioco.

Il mondo post-apocalittico sembra stranamente vuoto. Città in rovina punteggiano il paesaggio e le montagne si stagliano in lontananza. È un viaggio artistico e meditativo firmato Hideo Kojima. La visione di Kojima rimane meravigliosamente strana e sorprendentemente emozionante. Un’esperienza così unica si è naturalmente guadagnata un posto nella lista completa dei candidati al premio Premio “Best Player’s Voice” ai Game Awards 2025.

Il mio verdetto: anche se Death Stranding 2: Sulla spiaggia a volte è strano e lento, non c’è nient’altro che gli assomigli.

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8. Elden Ring [Maestria open-world forgiata nelle prove]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore – FromSoftware; Editori – Bandai Namco Entertainment, JP: FromSoftware Durata media di gioco 60 ore Punteggi su Metacritic 92

Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Elden Ring è uno dei giochi per PS5 più venduti. Il suo mondo aperto è immenso e ogni angolo nasconde pericoli o scoperte.

Nel gioco vesti i panni di un Tarnished, un esiliato che molto tempo fa ha perso la grazia dell’Erdtree (un enorme albero dorato che è la fonte del potere e della vita nel mondo).

L’Elden Ring (una forza mistica che mantiene l’ordine e la realtà stessa) si è frantumato, e i semidei ne hanno impossessato i frammenti. Per rivendicare il tuo posto, devi sconfiggerli. Ogni semidio che affronti rappresenta un diverso aspetto del potere corrotto.

Consiglio dell’esperto Porta il Vigor a 40 prima di altre statistiche. La sopravvivenza conta più del danno quando impari le mosse dei boss.

Puoi evitare i nemici più tosti e tornare più tardi. La trama ti permette di scegliere la tua interpretazione e il tuo finale. Puoi ripristinare il vecchio ordine, abbracciare il caos o forgiare qualcosa di completamente nuovo.

Il combattimento delle Anime si integra perfettamente con l’esplorazione del mondo aperto . Il mondo si estende in ogni direzione. La direzione artistica fonde l’horror gotico con l’high fantasy, e ogni regione ha una propria identità visiva distintiva. Nel complesso, il gioco è una prova del fuoco, ma ne vale davvero la pena.

Il mio verdetto: Elden Ring è un capolavoro di libertà e sfida, con sorprese in ogni angolo della mappa.

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9. Assassin’s Creed Shadows [Il Giappone feudale prende vita tra furtività e acciaio]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Anno di uscita 2025 Creatori Sviluppatore – Ubisoft Quebec; Editore – Ubisoft Durata media di gioco 34 ore e mezza Punteggi su Metacritic 81

Assassin’s Creed: Shadows mi ha dato quello che ho sempre desiderato: il Giappone nell'universo di Assassin's Creed! L'ambientazione è piena di samurai, shinobi e intrighi feudali.

Il gioco è ambientato durante l’era Sengoku in Giappone. Controlli due protagonisti con abilità diverse: Naoe, un’abile shinobi, e Yasuke, un leggendario samurai africano.

Il gameplay mette perfettamente in risalto i punti di forza di ciascun personaggio. Naoe eccelle negli spostamenti in verticale. Può nascondersi nell’ombra e usare strumenti come i kunai e le bombe fumogene. Yasuke non è così bravo a muoversi di soppiatto, ma compensa con abilità di combattimento brutali.

Consiglio dell’esperto Sfrutta l’ambiente a tuo vantaggio con entrambi i personaggi. Naoe distrae i nemici, mentre Yasuke si fa strada e li schiaccia frontalmente.

Puoi passare da un personaggio all’altro in momenti specifici della storia. Alcune missioni privilegiano la furtività e richiedono le abilità di Naoe. Altre prevedono combattimenti aperti, dove l’addestramento da samurai di Yasuke dà il meglio di sé. La modalità di gioco si adatta al personaggio che scegli.

Dal punto di vista visivo, è semplicemente FANTASTICO. I paesaggi giapponesi sono ricchi di dettagli. I fiori di ciliegio fluttuano nei cortili dei templi e i castelli sovrastano i villaggi circostanti. Insomma, l’ambiente cambia con il passare delle stagioni.

I cicli diurni e notturni modificano le abitudini delle guardie. Su PS5, dettagli come le trame dei tessuti e il clangore delle spade risaltano, rendendolo un titolo imperdibile in qualsiasi lista dei migliori giochi per PS5.

Il mio verdetto: Assassin’s Creed Shadows è una ventata di freschezza per la serie che finalmente rende la furtività e il combattimento ugualmente emozionanti.

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10. Demon’s Souls (Remake) [La rinascita di un capolavoro impegnativo]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5 Anno di uscita 2020 Sviluppatori Sviluppatori – Japan Studio, Bluepoint Games; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 24 ore Punteggi Metacritic 92

Demon’s Souls (Remake) torna come capostipite dell'intero genere Souls. Ma questa volta è stato completamente rifatto per PS5.

Bluepoint Games ha ripreso il gioco originale del 2009 e ne ha rinnovato la grafica, mantenendo però la difficoltà estrema per cui è famoso. Dai un’occhiata agli altri migliori giochi in stile Souls per sfide simili.

La storia inizia con il regno di Boletaria avvolto da una nebbia maledetta. Il re Allant XII ha risvegliato l’Antico, un demone millenario che ora divora le anime. Tu arrivi nei panni di un guerriero senza nome, deciso a porre fine a questo flagello.

Dovrai esplorare cinque regioni diverse per sconfiggere gli arcidemoni.

Consiglio dell’esperto Ucciditi nel Nexus dopo aver sconfitto i boss per mantenere la forma fisica anche altrove. Questo impedisce che la tendenza del mondo cambi involontariamente.

Il combattimento richiede precisione perché ogni nemico può ucciderti se sei distratto. La scelta dell’arma influenza il tuo intero approccio. Le configurazioni con scudo si giocano in modo diverso rispetto a quelle incentrate sulle schivate.

Questa versione aggiornata mette perfettamente in risalto le potenzialità della PS5. I castelli di pietra sembrano fotorealistici e gli effetti di luce creano un’atmosfera suggestiva nei corridoi bui.

La grafica rinnovata mantiene l'atmosfera claustrofobica dell'originale. I tempi di caricamento tra una morte e l'altra sono praticamente inesistenti. La difficoltà sembra equa, non artificiosa. Nel complesso, il remake dimostra che il design dell'originale regge ancora dopo tutti questi anni.

Il mio verdetto: Demon’s Souls (Remake) è un remake splendido ma spietato che mostra da dove hanno avuto origine i moderni giochi della serie Souls.

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11. Final Fantasy XVI [High Fantasy incontra il combattimento cinematografico]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore – Square Enix Creative, Business Unit III; Editore – Square Enix Durata media di gioco 38 ore Punteggi su Metacritic 87

Da bambino, Clive Rosfield assiste all’omicidio di suo fratello. Anni dopo, in Final Fantasy XVI, cerca vendetta in un mondo dilaniato dalla guerra. I Dominanti brandiscono il potere degli imponenti Eicon in battaglia. Clive deve padroneggiare queste abilità mentre svela una cospirazione che minaccia l’intera Valisthea.

Il combattimento abbandona la tradizione a turni per passare all’azione in tempo reale. Potrai schivare gli attacchi nemici e contrattaccare con combo devastanti. Le abilità degli Eikon possono essere combinate a piacere per adattarsi a diversi stili di gioco. Le battaglie contro altri Eikon si trasformano in spettacoli cinematografici. La portata di questi scontri sembra senza precedenti per la serie.

Consiglio dell’esperto Prova diverse combinazioni di abilità degli Eikon. Alcuni abbinamenti di poteri creano sinergie devastanti che rendono banali anche gli scontri più difficili.

I regni di Valisthea hanno ciascuno culture ed estetiche distinte. I paesaggi devastati dalla guerra mostrano il prezzo del conflitto. I modelli dei personaggi durante i filmati rivaleggiano con la qualità cinematografica e il tono più cupo distingue questo titolo dai precedenti capitoli della serie.

Questo gioco di punta della serie Final Fantasy, emotivamente maturo, si allontana dal tradizionale combattimento a turni per qualcosa di più immediato. Presenta combattimenti frenetici e una narrazione epica e più cupa, incentrata su imponenti battaglie contro i boss basate sulle evocazioni. Le battaglie con le evocazioni sono spettacoli che vale la pena vivere. Il combattimento abbandona la tradizione per qualcosa che sembra fresco e appagante.

Dal punto di vista visivo, Final Fantasy XVI è uno dei giochi più belli su PS5. La grandiosità delle battaglie, i dettagli dei castelli e il design dei mostri sono al massimo livello.

Il mio verdetto: Final Fantasy XVI rappresenta una nuova e audace direzione per la serie, con combattimenti veloci e personaggi carismatici.

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12. Stellar Blade [Un mix di azione, bellezza e mistero fantascientifico]

Il nostro voto 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2024 Creatore/i Sviluppatore – Shift Up; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 56 ore e mezza Punteggi su Metacritic 81

Stellar Blade mi ha sorpreso con il suo mix di azione fantascientifica e una storia emozionante che va più in profondità di quanto mi aspettassi. Giocare nei panni di Eve ti fa sentire potente, ma il mondo che la circonda ti tiene sempre con il fiato sospeso. Il gioco è ambientato su una Terra del futuro invasa da creature aliene chiamate Naytiba.

L’umanità è fuggita in una colonia su un altro pianeta generazioni fa. Eve arriva come membro della 7ª Squadra Aerotrasportata inviata a riconquistare il pianeta. La missione va subito a rotoli, lasciando Eve bloccata tra le rovine.

La trama segue le indagini di Eve su cosa sia successo ai precedenti tentativi di riconquista. Il combattimento punta tutto sulla precisione nei tempi e sul riconoscimento degli schemi.

Consiglio dell’esperto Padroneggia il tempismo perfetto per schivare e attivare Blink. Questo sistema di contrattacco infligge danni significativi e garantisce alcuni fotogrammi di invincibilità.

Parare al momento giusto espone i nemici a contrattacchi devastanti e il repertorio di mosse di Eve si amplia man mano che vai avanti. Gli scontri con i boss richiedono di imparare gli schemi di attacco.

L’ambientazione post-apocalittica fonde una vegetazione rigogliosa con i resti della tecnologia. Le città in rovina offrono campi di battaglia suggestivi. Il design dei nemici spazia dal grottesco a una bellezza inquietante. Le animazioni dei personaggi scorrono fluidamente durante le battaglie intense.

Questo gioco d’azione per giocatore singolo offre combattimenti eleganti e curatissimi, oltre a un’estetica unica. Si distingue per le battaglie fluide e ad alta velocità e per il design accattivante dei personaggi.

Il mio verdetto: in Stellar Blade il sistema di combattimento premia la precisione e il tempismo. Gli scontri con i boss richiedono tutta la tua attenzione.

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13. Marvel’s Spider-Man 2 [Il web-swinging nella sua versione più eroica]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore – Insomniac Games; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 17 ore Punteggi su Metacritic 87

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei migliori giochi d’avventura per PS5 che ti regala il massimo brivido da supereroe. Stavolta, Spider-Man non è da solo. Marvel’s Spider-Man 2 vede protagonisti sia Peter Parker che Miles Morales, che insieme combattono per proteggere New York.

Entrambi gli Spider-Man devono affrontare difficoltà personali proprio mentre la città ha bisogno di loro. Il legame che li unisce diventa fondamentale per fermare un pericolo che nessuno dei due può affrontare da solo. Il gameplay è fluido, veloce e ricco di varietà. Puoi passare da Peter a Miles e viceversa durante tutta la storia.

Consiglio dell’esperto Lanciati velocemente ma resta basso per individuare più facilmente i crimini. Usa i gadget in combattimento per aggiungere stile ed efficienza.

I poteri simbionti di Peter aggiungono opzioni aggressive. Miles mette in campo attacchi con veleno bioelettrico. L’oscillazione con la ragnatela è efficiente e più veloce rispetto ai giochi precedenti.

New York è davvero stupenda, con una maggiore densità e un livello di dettaglio migliorato. Il Queens e Brooklyn ampliano l’area giocabile. I luoghi al chiuso spezzano la struttura open-world . La città sembra più viva grazie al viavai dei pedoni e agli eventi dinamici.

La trama tratta entrambi i personaggi allo stesso modo per tutto il gioco. Le battaglie contro i boss li spingono al limite, con sequenze cinematografiche che sembrano uscite direttamente dai fumetti.

Il mio verdetto: dondolarsi per New York nei panni di due diversi Spider-Man in Marvel’s Spider-Man 2 fa sembrare la formula sempre nuova. La storia tratta entrambi i personaggi allo stesso modo.

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14. Days Gone [La lotta per la sopravvivenza di un motociclista solitario in un mondo a pezzi]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PC, PS5 Anno di uscita 2019 Creatori Sviluppatore – Bend Studio; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 36 ore e mezza Punteggi Metacritic 78

Days Gone è un gioco crudo e spietato. Nei panni di Deacon St. John, ti ritrovi catapultato in un mondo invaso dai Freaker, dove sopravvivere non è mai facile.

Il gameplay è intenso. Sei sempre in sella alla tua moto, dovendo gestire i livelli di carburante mentre attraversi territori pericolosi. La moto è la tua ancora di salvezza e il tuo bagagliaio. Rimanere senza benzina in zone ostili ti fa venire un vero e proprio attacco di panico.

Il combattimento è un mix di furtività, sparatorie e combattimento corpo a corpo. La furtività ti aiuta a evitare di trovarti in inferiorità numerica. I Freaker viaggiano in orde che possono arrivare a centinaia. Affrontarli frontalmente significa morte certa. Devi creare esplosivi, piazzare trappole e usare l’ambiente circostante per incanalare i nemici.

Consiglio dell’esperto Conserva le bombe Molotov e gli esplosivi per gli scontri con le orde. I singoli Freaker muoiono facilmente in corpo a corpo, ma le folle richiedono danni ad area.

L’ambientazione del Pacifico nord-occidentale è bellissima nonostante l’apocalisse. Le fitte foreste nascondono punti di agguato. Le città abbandonate raccontano storie attraverso i dettagli ambientali.

Il mondo stesso ti è ostile. Pioggia, nebbia e luce mutevole cambiano il comportamento dei nemici. I Freaker sono più attivi di notte, rendendo gli spostamenti diurni più sicuri ma non privi di rischi.

Gli scontri con le orde definiscono l’esperienza. Centinaia di Freaker si riversano dai loro covi durante alcune missioni. Li senti prima ancora di vederli: un’ondata di urla che ti avverte che devi scappare o prepararti.

Il mio verdetto: un po’ grezzo qua e là, ma le battaglie contro le orde rendono Days Gone indimenticabile.

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15. Hogwarts Legacy [Il mondo magico, finalmente tutto tuo da esplorare]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore – Avalanche Software; Editore – Warner Bros. Games Durata media di gioco 26 ore e mezza Punteggi su Metacritic 84

Hogwarts Legacy mi ha fatto sentire come se stessi finalmente vivendo nell’universo magico. Il gioco ti mette nei panni di uno studente del quinto anno che arriva a Hogwarts negli anni ’90 del XIX secolo. La storia esplora il mondo magico prima degli eventi dei libri di Harry Potter.

Hai un’abilità insolita: riesci a percepire e a usare la magia antica. Un goblin di nome Ranrok guida una ribellione, alla ricerca dei luoghi dove si custodisce questo potere antico. Crede che i maghi abbiano oppresso i goblin per secoli e vuole rovesciare l’ordine del mondo magico.

Consiglio dell’esperto Completa presto le Prove di Merlino per espandere gli slot dell'inventario dell'equipaggiamento. Lo spazio limitato diventa un grosso problema durante l'esplorazione.

L'uso degli incantesimi è il cuore del combattimento. Potrai combinare incantesimi diversi per ottenere vantaggi tattici. Pozioni e piante offrono ulteriori opzioni.

L'esplorazione svela segreti in tutto il castello e nelle aree circostanti. Volare in scopa ti permette di raggiungere le Highlands scozzesi. Le attività secondarie vanno dalla raccolta di creature magiche alla risoluzione di enigmi.

Il castello cattura perfettamente l’atmosfera magica dei libri. I ritratti parlano quando ci passi davanti. Passaggi segreti collegano luoghi distanti. Il paesaggio circostante include il villaggio di Hogsmeade e la Foresta Proibita. I cambiamenti stagionali influenzano l’aspetto dell’ambiente.

Questa esperienza fantasy per giocatore singolo ti permette di creare il tuo mago personale e frequentare l’iconica scuola di magia e stregoneria. Vivere le fantasie di Hogwarts è bello proprio come te lo aspetti. Non potrai fare a meno di esplorare il castello da cima a fondo.

Il mio verdetto: Hogwarts Legacy è un sogno per i fan di Harry Potter che offre la libertà di vivere la vita scolastica a Hogwarts.

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16. Cyberpunk 2077 [Caos inondato di neon e storie indimenticabili]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Anno di uscita 2020 Creatori Sviluppatore – CD Projekt Red; Editore – CD Projekt Durata media di gioco 26 ore Punteggi su Metacritic 75

Cyberpunk 2077 è audace e caotico. La storia parla di identità e sopravvivenza, e non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo.

Sei V, un mercenario che cerca di farsi un nome a Night City. Una rapina va a finire in modo catastrofico. V si ritrova con un biochip contenente la coscienza digitalizzata di Johnny Silverhand impiantata nel cervello.

Johnny (un terrorista rockerboy morto cinquant’anni fa) va lentamente sovrascrivendo la personalità di V. V ha poche settimane per trovare una soluzione prima di scomparire del tutto.

Il gameplay offre diversi approcci per ogni situazione. Puoi hackerare e fare a pezzi i sistemi nemici e rivolgere le loro stesse armi contro di loro. Questo lo rende un gioco che spicca tra i migliori titoli hack-and-slash.

Consiglio dell’esperto Investi nelle abilità tecniche per creare oggetti leggendari. L’equipaggiamento fatto da te è di gran lunga migliore di quello che trovi nei negozi.

La modalità furtiva ti permette di superare le missioni senza uccidere nessuno. Il combattimento diretto premia le tattiche aggressive con le lame di mantide e le armi intelligenti. La prospettiva in prima persona rende i mercati affollati quasi opprimenti. Gli NPC seguono routine che rendono la città viva pur essendo solo di contorno.

Johnny e V partono in contrasto, ma condividere lo stesso corpo li costringe a capirsi. Le scelte nei dialoghi influenzano il modo in cui interagiscono e quale finale sbloccherai. La storia ti chiede cosa conta davvero quando la morte è inevitabile e l’identità diventa negoziabile.

Il mio verdetto: dopo gli aggiornamenti, Cyberpunk 2077 è finalmente il gioco di ruolo che doveva essere, pieno di vita e di scelte.

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17. Black Myth: Wukong [Mito, magia e arti marziali ridefiniti]

Il nostro punteggio 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Creatore/i Sviluppatore/Editore – Game Science Durata media di gioco 38 ore Punteggi su Metacritic 76

Black Myth: Wukong si ispira a "Il viaggio in Occidente", uno dei più grandi classici della letteratura cinese. Vesti i panni del Prescelto, seguendo le orme di Sun Wukong (il Re Scimmia). La leggendaria scimmia ha affrontato diverse prove e raggiunto l'illuminazione secoli fa.

Ora, demoni ed esseri celesti metteranno alla prova la tua idoneità a ereditare la sua eredità.

Il combattimento ruota attorno alle tecniche con il bastone e alle trasformazioni. Sbloccherai diverse posizioni che cambiano il tuo repertorio di mosse. Le abilità magiche integrano gli attacchi in mischia.

Consiglio dell’esperto Concentra i punti sulle abilità di trasformazione prima che su altre abilità. I poteri di mutazione offrono enormi vantaggi contro i boss più impegnativi.

I combattimenti contro i boss rubano la scena. Questi scontri richiedono di imparare gli schemi e sfruttare i punti deboli. La difficoltà può aumentare notevolmente durante gli scontri più importanti, e schivare e posizionarsi bene contano più delle statistiche. Dai un’occhiata agli altri migliori giochi di ruolo d’azione per esperienze epiche simili.

La grafica si ispira fortemente all’arte e alla mitologia cinese. I templi sono incastonati tra montagne avvolte dalla nebbia. Le foreste nascondono minacce soprannaturali. I boss spaziano da bestie gigantesche a immortali corrotti. La direzione artistica distingue questo gioco dall’estetica fantasy occidentale.

In sostanza, il gioco fonde azione e mitologia in un viaggio indimenticabile. Reinterpreta il “Viaggio in Occidente” attraverso gli occhi di un nuovo eroe, che si guadagna un posto tra le leggende.

Il mio verdetto: sono rimasto sbalordito dalla bellezza di Black Myth: Wukong, e i combattimenti impegnativi mi hanno tenuto incollato allo schermo.

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18. Ghost of Yōtei [Un inquietante viaggio samurai nel silenzio dell’inverno]

Il nostro punteggio 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5 Anno di uscita 2025 Creatori Sviluppatore – Sucker Punch Productions; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 35 ore e mezza Punteggi Metacritic 87

Questo gioco porta la formula del samurai in un mondo aperto verso territori più oscuri. Ambientato all’ombra del Monte Yōtei, a Hokkaido, esplora una terra segnata dalla guerra e dalle forze soprannaturali.

A differenza di altri giochi sui samurai, titoli come Ghost of Yōtei puntano molto sui temi del survival horror. Il gioco fonde il folklore giapponese con la storia reale.

Vesti i panni di un ronin errante perseguitato da visioni. Queste visioni confondono il confine tra realtà e mondo degli spiriti. Ti spingono a scoprire se i demoni sono reali o frutto della crudeltà umana. La trama si sviluppa attraverso percorsi ramificati e le tue scelte plasmano il tuo destino e il mondo che ti circonda.

Consiglio dell’esperto Adatta il tuo stile di gioco alle abilità uniche del nuovo protagonista. Le tecniche di Atsu differiscono in modo significativo dall’approccio al combattimento di Jin Sakai.

Il combattimento si basa sulle fondamenta del gioco originale. I duelli con la spada rimangono al centro degli scontri e le opzioni di furtività si ampliano grazie a nuovi strumenti.

La natura selvaggia e innevata di Hokkaido crea un’atmosfera diversa rispetto a Tsushima. Le montagne incombono sui laghi ghiacciati, mentre le bufere di neve ostacolano la vista durante l’esplorazione. La bellezza austera dei paesaggi invernali contrasta con la violenza della tua missione.

Questa avventura storica per giocatore singolo porta il combattimento e l’esplorazione acclamati da un’altra era nel Giappone feudale. Presenta un nuovo protagonista con una storia di vendetta. Tutto ciò che ha reso speciale il primo gioco ritorna con elementi nuovi.

Il mio verdetto: Ghost of Yōtei è un degno successore di Tsushima, con una grafica mozzafiato e combattimenti avvincenti.

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19. L’ascesa dei rōnin [Libertà e arte della spada in un Giappone in trasformazione]

Il nostro voto 6.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2024 Creatori Sviluppatore – Team Ninja; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 67 ore e mezza Punteggi su Metacritic 76

L’ascesa dei Rōnin ti permette di vestire i panni di un guerriero errante in un’epoca turbolenta del Giappone. La storia ruota attorno a lealtà, ribellione e sopravvivenza, e mi sono sentito travolto dalla tempesta della storia.

Ti ritrovi diviso tra fazioni rivali, ognuna delle quali pretende la tua lealtà mentre nasconde le proprie ambizioni. Le scelte che fai determinano chi trionfa e chi soccombe.

Il gioco non ti offre risposte semplici. Ogni alleanza comporta un sacrificio, e il peso morale delle decisioni ti accompagna a lungo anche dopo la fine delle battaglie. Un attimo prima combatti al fianco dei rivoluzionari, e quello dopo ti chiedi se la loro visione sia davvero migliore di quella dello shogunato.

Consiglio dell’esperto Mantieni in equilibrio il tuo indicatore del karma per ottenere i migliori risultati nella trama. Un allineamento estremo in una delle due direzioni ti impedisce di seguire determinati percorsi di missione.

Il combattimento unisce il tradizionale duello con la spada alle armi da fuoco. Puoi passare da un’arma all’altra durante lo scontro. Combinare spade e pistole in battaglia funziona meglio di quanto ci si aspetterebbe.

L’ambientazione riflette un Giappone diviso tra due mondi. L’architettura tradizionale si affianca agli edifici occidentali. I campi di battaglia mostrano lo scontro tra le vecchie e le nuove forme di guerra. I dettagli d’epoca radicano l’azione in un momento specifico di cambiamento.

L’esplorazione offre ricompense tutte sue. Le città sono in fermento per i disordini politici, i villaggi portano i segni della guerra e la campagna aperta sembra viva, piena di opportunità e pericoli. Le missioni secondarie svelano storie personali di gente comune che sopravvive in tempi caotici.

Il mio verdetto: Non è perfetto, ma L’ascesa dei Rōnin è una solida avventura open-world con combattimenti con la spada davvero appaganti.

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20. Clair Obscur: Expedition 33 [Un mix mozzafiato di arte e innovazione nei giochi di ruolo]

Il nostro punteggio 6.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now Anno di uscita 2025 Creatori Sviluppatore – Sandfall Interactive; Editore – Kepler Interactive Durata media di gioco 28 ore e mezza Punteggi su Metacritic 93

In Clair Obscur: Expedition 33, la Pittrice si risveglia ogni anno per dipingere un numero. Tutti quelli che hanno quell’età muoiono quando lei finisce. Quest’anno ha dipinto il 33. La spedizione deve raggiungere il suo monumento e porre fine alla maledizione prima che scada il tempo.

La storia prende ispirazione dalla Belle Époque francese e ha una forte profondità emotiva. Le motivazioni di ogni personaggio sono profonde, e questa profondità traspare da ogni dialogo.

Consiglio dell’esperto Studia come attacca il nemico durante i combattimenti a turni. Il sistema di combattimento Active Time Battle premia un tempismo accurato e l’osservazione attenta.

Il combattimento è una combinazione di decisioni a turni e azioni in tempo reale.

Dovrai calcolare bene quando premere i pulsanti per aumentare il danno o ridurre gli attacchi subiti. Il posizionamento è fondamentale per gli attacchi ad area. La composizione del gruppo influisce sulle strategie disponibili. Le battaglie contro i boss richiedono sia pianificazione tattica che abilità nell’esecuzione. Tutto questo contribuisce a rendere i combattimenti avvincenti.

Le immagini ti lasciano senza parole. Lo stile artistico surreale fa sembrare ogni fotogramma un dipinto. L’estetica Art Nouveau caratterizza l’architettura e il design dei personaggi.

Il mondo mescola ispirazioni storiche con elementi fantasy. È uno dei giochi di ruolo più originali che abbia mai visto su PS5.

Il mio verdetto: innovativo e creativo, Clair Obscur: Expedition 33 è tra i migliori giochi di ruolo della nuova generazione.

Il mio verdetto finale

Il modo migliore per passare ore sulla tua PS5 da solo? Dipende dal tipo di avventura che cerchi, ma questi giochi per giocatore singolo regalano esperienze indimenticabili:

Per chi ama esplorare i mondi aperti → Horizon: Forbidden West . Ogni panorama sembra vivo e le bestie meccaniche ti tengono sempre sulle spine. Ho passato ore semplicemente a vagare, scoprendo nuove zone e provando il sistema di combattimento.

. Ogni panorama sembra vivo e le bestie meccaniche ti tengono sempre sulle spine. Ho passato ore semplicemente a vagare, scoprendo nuove zone e provando il sistema di combattimento. Per gli appassionati di samurai che amano le storie avvincenti → Ghost of Tsushima . La lotta di Jin tra onore e sopravvivenza ti trascina in un mondo cinematografico. I duelli con la spada, le scelte, la tensione: tutto questo ti fa vivere appieno ogni momento.

. La lotta di Jin tra onore e sopravvivenza ti trascina in un mondo cinematografico. I duelli con la spada, le scelte, la tensione: tutto questo ti fa vivere appieno ogni momento. Per gli appassionati di sopravvivenza → Horizon Zero Dawn. Le macchine vagano in uno splendido mondo post-apocalittico e ogni incontro mette alla prova la tua strategia. Il modo in cui esplorazione e combattimento si fondono ti fa perdere facilmente la cognizione del tempo.

Ogni gioco qui presente mette in mostra ciò che la PS5 sa fare meglio in modalità single-player, dai vasti mondi aperti ai sistemi di combattimento ben strutturati e alle storie indimenticabili.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco per PS5 in modalità giocatore singolo?

Il miglior gioco per PS5 in modalità giocatore singolo è Horizon Forbidden West. Questo gioco offre un ambiente post-apocalittico perfetto e la sopravvivenza dipende da quanto sei bravo a elaborare le tue strategie. Anche il combattimento in Horizon: Forbidden West non è secondo a nessuno.

Quali sono i migliori giochi in modalità storia per giocatore singolo su PS5?

I migliori giochi per PS5 in modalità storia per giocatore singolo sono Horizon: Forbidden West e Ghost of Tsushima. Entrambi ti catapultano in vasti mondi aperti ricchi di dettagli. Inoltre, le missioni di entrambi i giochi ti terranno incollato allo schermo per un bel po’.

Qual è il gioco di ruolo per PS5 in modalità giocatore singolo con il miglior sistema di combattimento?

Il gioco di ruolo per PS5 in modalità giocatore singolo con il miglior sistema di combattimento è Elden Ring. La varietà di armi e tattiche presenti nel gioco rende il suo sistema di combattimento infinitamente rigiocabile e davvero appagante.

Quali sono i migliori sparatutto in modalità giocatore singolo su PS5?

I migliori sparatutto per giocatore singolo su PS5 sono Cyberpunk 2077 e Death Stranding 2: Sulla spiaggia. Entrambi offrono un’ampia varietà di armi e un’esperienza di gioco fantastica per gli appassionati del genere.

Quali sono i migliori giochi di sopravvivenza per giocatore singolo su PS5?

I migliori giochi di sopravvivenza per giocatore singolo su PS5 sono Days Gone e Horizon Zero Dawn. Questi due giochi di sopravvivenza mostrano diversi aspetti del genere: uno ti offre libertà in vasti paesaggi, l’altro ti intrappola in un mondo senza via di fuga.