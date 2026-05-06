I 20 migliori giochi per Nintendo DS che nel 2026 ti colpiranno come un guscio blu

I migliori giochi per Nintendo DS hanno segnato un’intera generazione. Li portavano con sé nelle loro minuscole cartucce come eroi pieni zeppi di pixel. Dai giochi di ruolo che hanno rivoluzionato il genere alla follia del touchscreen, passando per l’iconica magia Nintendo, il catalogo del DS era pieno zeppo di capolavori .

Che tu stia rispolverando la tua vecchia console portatile o avviando un emulatore, questi sono i migliori giochi per DS di tutti i tempi. Dopo averci giocato a lungo, mi sono assicurato di proporti solo titoli imperdibili.

Pronto a tuffarti nei giochi che hanno reso cool lo stilo e i due schermi il futuro? Facciamo una classifica, rievociamo e riviviamo i giorni di gloria dei migliori giochi per Nintendo DS.

Le nostre scelte migliori per i giochi Nintendo DS

Ridurre questa lista a soli cinque titoli non è stata un’impresa da poco. È stato come cercare di scegliere il mio Pokémon iniziale preferito con il tempo che scorre. Questi sono i migliori giochi per Nintendo DS che si sono guadagnati un posto permanente nella mia scheda di memoria. Sono ingegnosi, rigiocabili all’infinito e ancora oggi reggono il confronto come veri campioni.

Mario Kart DS (2005) – Il miglior gioco per DS che va ben oltre la nostalgia. È un vero capolavoro per quanto riguarda la precisione dei comandi, il design dei tracciati e il caos più totale. Senza contare che ha segnato anche l’inizio di Mario Kart online. Che tu stia sbandando a Delfino Square o che ti arrabbi a morte per un fulmine all’ultimo giro, questo gioco non delude mai. Advance Wars: Dual Strike (2005) – Il miglior gioco per DS se ti piacciono le tattiche geniali. Dual Strike ti permette di dare libero sfogo al tuo genio militare. Gestisci le unità via terra, via mare e via aria: c’è proprio tutto. È un po’ come Fire Emblem con i carri armati e meno crisi emotive. Ghost Trick: Il detective fantasma (2011) – Questo gioco porta l’aldilà in azione. Dalla mente che ha creato Ace Attorney, mi ha conquistato con le sue meccaniche di puzzle ingegnose e una storia incredibilmente originale. Stai letteralmente risolvendo il tuo stesso omicidio, ed è fantastico proprio come sembra.

Questi cinque titoli sono stati selezionati in base all’impatto duraturo, all’innovazione, alla qualità del gameplay e a quanto siano ancora validi oggi. Ho cercato titoli che sfruttassero l’hardware del DS in modo intelligente o che semplicemente riuscissero perfettamente nel loro intento. Nella mia lista completa qui sotto troverai molti altri capolavori per DS.

I 20 migliori giochi per Nintendo DS che hanno reso la console una leggenda

Sia i giochi di corse frenetici che i misteri da rompicapo hanno dimostrato che le cartucce per Nintendo DS potevano regalare esperienze incredibili. Ho giocato a tutti questi titoli sul mio Nintendo DS Lite, e si distinguono come le avventure più iconiche, creative e davvero divertenti che la console avesse da offrire, molte delle quali reggono ancora oggi.

Ecco la mia lista definitiva dei migliori giochi per Nintendo DS. Quanti di questi hai giocato davvero?

★ Play through the classics Nintendo DS Lite Acquista su Amazon

1. Mario Kart DS [Il miglior gioco per DS che va oltre la nostalgia]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di corse con kart, arcade, caos multiplayer Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2005 Sviluppatore Nintendo Editore Nintendo Durata media 15-30+ ore (infinito in modalità multigiocatore) Ideale per Gli appassionati di corse competitive Caratteristiche uniche Multigiocatore online, modalità missione, meccanica "snaking"

Mario Kart DS ha portato il caos delle gare di kart nel mondo delle console portatili, rendendolo ancora più divertente. Con comandi super reattivi, meccaniche di derapata precise e una ricca selezione di tracciati classici e originali, questo titolo ti fa cadere nella trappola del “solo un’altra gara”. È anche il primo Mario Kart con il multiplayer online, una novità rivoluzionaria all’epoca (e ancora divertente oggi con il gioco wireless locale).

Il gioco gira alla grande sul DS, con una grafica 3D pulita e sprite colorati che trasmettono ancora tanta personalità. La sua Modalità Missione è una variante molto amata dai fan, che propone mini-sfide e battaglie contro i boss che vanno ben oltre il tipico Gran Premio.

I veterani discutono ancora sull’arte dello “snaking”, una tecnica che premia i giocatori più abili con accelerazioni continue, dimostrando quanto questo gioco di corse sia in realtà profondo sotto la superficie. È senza dubbio uno dei migliori giochi di corse per DS.

Consiglio dell’esperto Impara presto a fare le derapate e a “snaking” sui rettilinei. Concatenare i mini-turbo in questo modo ti permette di stare davanti al gruppo, specialmente nelle gare da 150cc. Preparati però alla delusione del guscio blu quando sei in testa.

Il mio verdetto: Mario Kart DS non ha mai perso il suo fascino. I tracciati, il caos, la manovrabilità precisissima: c’è tutto ancora qui ed è ancora altrettanto coinvolgente. Questo è il gioco di corse per console portatile al suo apice, e uno dei migliori giochi per Nintendo DS che puoi avviare in qualsiasi momento e divertirti un mondo.

2. Advance Wars: Dual Strike [Il miglior gioco per DS che richiede tattiche geniali]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni, strategia, simulazione di guerra Piattaforme Nintendo DS, Wii U Anno di uscita 2005 Sviluppatore Sistemi intelligenti Editore Nintendo Durata media di gioco 25-80+ ore Ideale per Appassionati di giochi tattici, amanti delle strategie a turni, perfezionisti Caratteristiche uniche Battaglie su doppio schermo, poteri CO in squadra, enorme varietà di unità

Advance Wars: Dual Strike riprende il combattimento serrato a turni dei titoli per GBA e lo potenzia con ingegnosi espedienti tipici del DS. Comandi fanteria, carri armati, unità aeree e forze navali su mappe colorate a griglia. Il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio tra il controllo delle risorse e l’anticipazione delle mosse nemiche. Il sistema “Dual Strike” ti permette di far collaborare due ufficiali in comando, combinando i loro poteri per ottenere un effetto devastante.

Il gioco utilizza davvero entrambi gli schermi del DS. Alcune missioni prevedono battaglie simultanee su entrambi gli schermi, costringendoti a dividere la tua attenzione. Ricordo ancora una missione in cui la mia aviazione resisteva a malapena dall’alto mentre le mie unità di terra lottavano per conquistare ogni città sottostante. Gestire entrambi i fronti sembrava caotico, ma era anche incredibilmente soddisfacente quando tutto andava per il verso giusto.

Lo stile grafico è pulito e accattivante, con una pixel art vivace che nasconde meccaniche di gioco sorprendentemente profonde. Ogni CO ha punti di forza e di debolezza ben definiti, il che rende la composizione della squadra importante tanto quanto le tue mosse sul campo.

Consiglio dell’esperto Non sprecare subito i poteri dei tuoi CO. Conservali per quando puoi concatenarli entrambi in un unico turno. Il cambio di ritmo può farti vincere la partita.

Il mio verdetto: questo è il DS che sfrutta il potenziale del doppio schermo nel modo più intelligente possibile. Advance Wars: Dual Strike è un gioco profondo, coinvolgente e la scelta perfetta se ti piace pensare con tre turni di anticipo.

★ instant eshop credit Nintendo eShop Gift Cards Fai acquisti su Eneba

3. Ghost Trick: Il detective fantasma [Il miglior gioco per DS che porta l’aldilà nell’azione]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle, avventura, mistero Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2010 Sviluppatore Capcom Editore Capcom Durata media di gioco 12-18 ore Ideale per Gli appassionati di mistero, enigmi e giochi incentrati sulla trama Caratteristiche uniche Enigmi basati sulla possessione, meccaniche "fantasma" in tempo reale, animazioni eleganti

Ghost Trick: Il detective fantasma parte con un colpo di scena: sei morto. Beh… morto da poco. Vesti i panni di Sissel, uno spirito in grado di possedere e manipolare gli oggetti per alterare il corso degli eventi. Il tuo obiettivo? Risolvere il tuo omicidio e salvare un sacco di gente dal proprio, il tutto prima dell’alba.

Gli enigmi sono pura magia per DS: un po’ tempismo, un po’ creatività e un po’ “ma come diavolo funzionerà?”. Ho adorato anche lo stile di animazione del gioco, che è ancora incredibile. La sua incredibile creatività gli è valsa un posto nella mia lista dei migliori giochi di enigmi.

Il cast è allo stesso tempo commovente e assurdo, e la storia ti coglierà di sorpresa con colpi di scena davvero azzeccati. Mi viene ancora da sorridere se penso al livello in cui ho salvato la vita a qualcuno usando un frigo, un frullatore e una palla da demolizione.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni oggetto con cui puoi interagire prima di fare la tua prima mossa. Se ti sfugge anche un solo oggetto, potresti mandare all’aria l’intero piano di salvataggio.

Il mio verdetto: Ghost Trick ha le risate, lo stile e gli enigmi che ti fanno davvero riflettere. È uno di quei rari giochi che vorresti ricominciare da capo solo per riviverlo come se fosse la prima volta. A me succede proprio così.

4. Mario & Luigi: L’avventura dentro Bowser [Il miglior gioco per DS in cui Bowser diventa il tuo compagno]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG, commedia a turni, avventura Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2009 Sviluppatore AlphaDream Editore Nintendo Durata media di gioco 30-50 ore Ideale per Gli appassionati di giochi di ruolo, commedie e Bowser Caratteristiche uniche Gioca nei panni di Bowser, meccaniche di gioco interne ed esterne, dialoghi esilaranti

Questo è una versione davvero fuori dagli schemi del solito gioco di Mario di alto livello. Qui sei tu a vestire i panni di Bowser. Sì, proprio quel Koopa scontroso e sputafuoco che amiamo odiare. Tu vai in giro a schiacciare i nemici mentre i tuoi fratellini si muovono all’interno di Bowser per risolvere enigmi e aiutarlo. Passare dal gigante ai fratellini rende il gioco sempre nuovo e molto più divertente di quanto ti aspetteresti.

La sceneggiatura è a metà strada tra il buffo e il geniale. Gli esilaranti sfoghi di Bowser e le buffonate dei fratelli mi hanno fatto innamorare di questo fantastico gioco di ruolo. In una missione mi sono messo a ridere a crepapelle quando l’indicatore di rabbia di Bowser ha raggiunto il massimo dopo che Mario e Luigi hanno sferrato una combo pazzesca.

Il combattimento richiede tempismo preciso e riflessi rapidi. Qui non basta sparare attacchi a raffica. Dovrai imparare gli schemi dei nemici e azzeccare alla perfezione quelle mosse caricate, soprattutto per rompere gli scudi e infliggere danni velocemente.

Consiglio dell’esperto Tieni sempre d’occhio la salute di Bowser e conserva le tue mosse caricate più potenti per i nemici protetti da scudo. Se le sferri al momento giusto, puoi ribaltare l’intera battaglia.

Il mio verdetto: “Bowser’s Inside Story” è ingegnoso, caotico e pieno di risate. Unisce il combattimento a una personalità travolgente, e questo mi piace tantissimo. Il gameplay “dall’interno all’esterno” è stata una ventata di aria fresca e mette alla prova il tuo tempismo in ogni momento.

5. Hotel Dusk: Room 215 [Il miglior gioco per DS che ti fa sentire come se avessi in mano un romanzo giallo]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura punta e clicca/romanzo visivo Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2007 Sviluppatore Cing Editore Nintendo Durata media di gioco 10-20 ore Ideale per Gli appassionati di giochi misteriosi punta e clicca e di trame avvincenti Caratteristiche uniche Enigmi da risolvere con lo stilo, stile grafico noir abbozzato, narrazione coinvolgente

Giocare a questo titolo è come avere tra le mani un romanzo giallo in cui puoi toccare, sondare e interferire con la trama. Sei Kyle Hyde, un ex poliziotto in disgrazia che indaga sugli strani avvenimenti in un hotel losco. Il gioco usa il touchscreen del DS per tutte le tue indagini. Quindi, punta, tocca e trascina per risolvere i puzzle e svelare i segreti.

Lo stile grafico ha quell’atmosfera grezza e da schizzo noir. È crudo, cupo e rappresenta l’ambientazione perfetta per un mistero che ti fa scervellare. La storia parte lentamente, ma poi ti trascina in un mondo di ospiti strani e segreti loschi. Ricordo di essere rimasto lì seduto per ore, a mettere insieme indizi da conversazioni casuali e appunti sparsi. Il segreto sta proprio nel cogliere i piccoli dettagli.

Consiglio dell’esperto Non saltare le conversazioni secondarie e non ignorare i dettagli strani. Piccoli indizi si nascondono ovunque e possono aiutarti a risolvere il caso.

Il mio verdetto: Hotel Dusk è un gioco imperdibile se ti piace mettere alla prova il tuo cervello con misteri avvincenti e dal ritmo lento. La sua grafica unica e gli enigmi ingegnosi lo rendono speciale, ed è uno dei pochi giochi per DS che sembra davvero un romanzo interattivo per cui vale la pena dedicare del tempo.

6. Serie Il professor Layton [Il miglior gioco per DS che allena la mente e il cuore]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle, avventura Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2007 (primo gioco) Sviluppatore Level-5 Editore Level-5, Nintendo Durata media di gioco 15-25 ore per titolo Ideale per Gli appassionati di enigmi, belle storie e mistero Caratteristiche uniche Puzzle da rompicapo, trama accattivante, grafica disegnata a mano

Il professor Layton è un gioco per giocatore singolo fantastico che incarna alla perfezione il genere avventura-rompicapo con grande stile. La grafica disegnata a mano e i personaggi eccentrici ti coinvolgono subito. Esplori città strane, chiacchieri con abitanti bizzarri e affronti enigmi che vanno da “semplici e logici” a “ma da dove diavolo comincio?”.

Le storie partono da piccoli spunti, come un oggetto smarrito o una strana voce, per poi trasformarsi in misteri sempre più grandi. Ogni enigma che risolvi ti dà indizi e fa avanzare la trama. Non sembrano mai solo riempitivi, però, visto che c’è anche una storia interessante e un gameplay fluido.

In sostanza, Layton propone un ritmo unico: esplora, risolvi enigmi, segui la storia, e ricomincia. Alcuni enigmi li supererai in un attimo. Altri ti faranno fermare, strapparti i capelli o addirittura allontanarti per un po’. Ma è proprio questo il fascino. Fa sì che risolvere quello successivo ti sembri una vera vittoria.

Consiglio dell’esperto Usa un taccuino o il blocco note del gioco. Annota gli indizi o disegna gli schemi dei puzzle per tenere traccia di tutto senza impazzire.

Il mio verdetto: Layton mette alla prova il tuo cervello e ti affascina da morire. È una serie rara, intelligente senza essere presuntuosa. È perfetta se ti piacciono i misteri avvincenti e impegnativi.

7. Castlevania: Dawn of Sorrow [Il miglior gioco per DS che combatte Dracula con stile]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, metroidvania, platform Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2005 Sviluppatore Konami Editore Konami Durata media di gioco 15-30 ore Ideale per Gli appassionati di azione, metroidvania e horror gotico Caratteristiche uniche Sistema di assorbimento delle anime, incantesimi tramite touchscreen, progressione approfondita

Soma Cruz torna con combattimenti veloci e fluidi in questo eccezionale gioco in stile Metroidvania. Rubare le anime dei nemici aggiunge un tocco strategico e ti permette di combinare i poteri per adattarli a diversi stili di gioco. Gli incantesimi tramite touchscreen si inseriscono in modo naturale nel flusso di gioco senza rallentarlo.

L’esplorazione è ben fatta, con una mappa piena di segreti e un design dei livelli intelligente. I combattimenti contro i boss richiedono tempismo e abilità (qui non basta premere i pulsanti a caso). Sbloccare nuove anime e provare le combo mi ha tenuto incollato allo schermo per ore. Il modo in cui il gioco bilancia l’azione classica di Castlevania con nuove meccaniche ingegnose è proprio azzeccato: mai opprimente, sempre gratificante.

Ogni potere che ottieni può cambiare il tuo approccio. Un attimo prima stai incassando colpi con un’anima scudo, quello dopo stai facendo saltare in aria i nemici da lontano con la magia. È il tipo di sistema che ti tiene curioso e ti spinge a sperimentare continuamente.

Consiglio dell’esperto Prova diverse combinazioni di anime per scoprire potenti sinergie. Alcune configurazioni rendono gli scontri difficili molto più semplici.

Il mio verdetto: il sistema di rubo delle anime da Dawn of Sorrow aggiunge una vera e propria componente strategica al classico combattimento di Castlevania, e il design dei livelli ti spinge a cercare segreti senza sosta. Se cerchi un gioco per DS che premi l’abilità e la curiosità, questo vale ogni singolo minuto.

8. New Super Mario Bros. [Il miglior gioco per DS che reinventa il piacere di saltare]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, azione Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2006 Sviluppatore Nintendo Editore Nintendo Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per Gli appassionati di platform impegnativi e di un design dei livelli ben congegnato Caratteristiche uniche Il classico gameplay 2D di Mario rivisitato in chiave moderna, nuovi potenziamenti e modalità multigiocatore

New Super Mario Bros. prende le meccaniche di salto che tutti conosciamo e le porta alle stelle. I livelli sono pieni di segreti e salti complicati che ti tengono sempre all’erta. I power-up non sembrano mai aggiunti a caso: cambiano il tuo modo di giocare e rendono il tutto sempre interessante.

Durante le mie prove, il gioco è risultato estremamente fluido. I comandi sono precisi e reattivi, e fallire un salto spesso sembra più una sfida che una punizione. Inoltre, la modalità multigiocatore garantisce momenti esilaranti se giochi con amici che sanno davvero come sfruttare al massimo il gioco.

Consiglio dell’esperto Impara a concatenare i salti rotanti per aumentare la portata e il danno delle combo. Fa davvero la differenza quando cerchi di sfrecciare veloce attraverso i livelli.

Il mio verdetto: Non è la solita nostalgia di Mario in modalità automatica. È un platform veloce e intelligente che continua a sorprendere e a spaccare anche dopo tutti questi anni.

★ instant eshop credit Nintendo eShop Gift Cards Fai acquisti su Eneba

9. Animal Crossing: Mondo Selvaggio [Il miglior gioco per DS che ti fa sentire come se vivessi in un villaggio tascabile]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita, social Piattaforme Nintendo DS, Wii U Anno di uscita 2005 Sviluppatore Nintendo Editore Nintendo Durata media di gioco Oltre 50 ore Ideale per Gli appassionati di giochi rilassanti, a finale aperto e simulatori sociali Caratteristiche uniche Orologio in tempo reale, multiplayer online, personalizzazione infinita

Animal Crossing: Mondo Selvaggio trasforma il tuo DS in un piccolo villaggio dove sei sindaco, architetto e migliore amico di un gruppo di animali stravaganti. L’orologio in tempo reale fa sì che il mondo di gioco cambi a seconda del giorno, della stagione e degli eventi speciali. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Il gameplay è rilassante ma crea dipendenza. Pesca, cattura insetti, personalizza la tua casa, stringi amicizie e modella pian piano il villaggio a modo tuo. La modalità multigiocatore ti permette di visitare i villaggi dei tuoi amici, scambiare oggetti o semplicemente passare un po’ di tempo insieme.

Qui ho perso la cognizione del tempo più di una volta. È il gioco perfetto da provare quando vuoi qualcosa di rilassante ma comunque appagante. Niente fretta, niente stress da classifiche, solo la tua piccola vita virtuale in uno dei migliori giochi di simulazione in circolazione.

Wild World ha gettato le basi per quello che alla fine è sbocciato nello splendido Animal Crossing: Nuovi Orizzonti che tutti conoscono e amano oggi. E sta per diventare ancora migliore: Animal Crossing: Nuovi Orizzonti – Edizione per Nintendo Switch 2 arriverà il 15 gennaio 2026 con una risoluzione migliorata, comandi Joy-Con 2 in stile mouse, modalità online ampliata e altre chicche esclusive per Switch 2.

In più, un aggiornamento gratuito arriverà sia sulla versione Switch 2 che su quella Switch con un hotel resort, potenziamenti per gli amiibo, oggetti in collaborazione e molto altro. Segnatevi la data, isolani!

Consiglio dell’esperto Scuoti ogni albero da frutto che vedi, anche se non è un frutto autoctono. La frutta non autoctona si vende a un prezzo più alto in Bells e puoi ripiantarla per creare il tuo frutteto redditizio.

Il mio verdetto: Wild World offre un divertimento che cresce piano piano e ti conquista sempre di più. È un gioco in cui costruisci il tuo mondo al tuo ritmo, con eventi sempre nuovi e vicini stravaganti che rendono tutto più interessante. Se cerchi una fuga rilassante che premia la pazienza, questa è la tua scelta perfetta per il DS.

10. Metroid Prime: Hunters [Il miglior gioco per DS che punta alle stelle con lo stilo]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona, avventura Piattaforme Nintendo DS, Wii U Anno di uscita 2006 Sviluppatore Nintendo Editore Nintendo Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per Appassionati di sparatutto fantascientifici e di giochi di esplorazione Caratteristiche uniche Mira tramite touchscreen, ambientazioni suggestive, modalità multigiocatore

Metroid Prime: Hunters era probabilmente il miglior gioco sparatutto in prima persona dell’epoca (per console portatili). Mi ci è voluto un po’ per abituarmi alla mira tramite touchscreen, ma una volta capito il meccanismo mi è sembrata precisa e naturale. La campagna per giocatore singolo offre esplorazioni avvincenti e scontri a fuoco in ambientazioni fantascientifiche ricche di atmosfera.

Sei Samus, alla ricerca di uno strano segnale, e ti ritrovi a scontrarti con cacciatori rivali e alieni inquietanti. I livelli ti costringono a riflettere prima di sparare. I combattimenti contro i boss? Dimentica il "button mashing". Devi calcolare bene i tempi o verrai distrutto.

Era anche uno dei migliori giochi multiplayer, quando il Nintendo WFC era ancora in voga. Io però mi sono limitato alla modalità giocatore singolo. Esplorare, sparare e andare a caccia di segreti mi ha tenuto incollato allo schermo molto più a lungo di quanto mi aspettassi. Gli enigmi e i potenziamenti nascosti rendono la campagna davvero ricca di contenuti (nessun sparatutto per console portatile mi è mai sembrato così solido).

Consiglio dell’esperto Usa spesso lo scanner per scoprire segreti nascosti e avere un vantaggio sui nemici.

Il mio verdetto: Hunters è molto più avvincente di quanto ti aspetteresti da un gioco per DS. I comandi sono precisi, il sistema di tiro è solido e la campagna per giocatore singolo ti coinvolge davvero. Se ti piacciono gli sparatutto fantascientifici da portare con te, questo gioco merita davvero il tuo tempo.

★ Play through the classics Nintendo DS Lite Acquista su Amazon

11. Chrono Trigger [Il miglior gioco per DS che ti permette di riscrivere il destino]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, avventura Piattaforme SNES, Nintendo DS Anno di uscita 1995 (SNES), 2008 (versione per DS) Sviluppatore Square Enix Editore Square Enix Durata media del gioco 40-50 ore Ideale per Gli appassionati di RPG classici, storie sui viaggi nel tempo e avventure epiche Caratteristiche uniche Finali multipli, sistema di combattimento dinamico, colonna sonora indimenticabile

Chrono Trigger è stato il gioco di ruolo di cui tutti parlavano un tempo. E la versione per DS ha contribuito a mantenere vivo quell’entusiasmo. Viaggi nel tempo (dall’era dei dinosauri a futuri high-tech), cercando di sistemare un mondo a pezzi con una squadra di personaggi che sembrano davvero reali. La storia è ricca di colpi di scena, dramma e abbastanza umorismo da farti sorridere.

I combattimenti non sono i soliti noiosi scontri a turni. Il sistema di combattimento attivo fa sì che il tempismo e le combo siano fondamentali. Inoltre, se riesci a creare la giusta sinergia tra i membri del tuo gruppo, puoi sbloccare mosse incredibilmente potenti che ti permettono di sbaragliare i boss in un batter d’occhio. La versione per DS aggiunge qualche rifinitura senza stravolgere l’originale (come il bestiario, per esempio).

Ne sono rimasto completamente affascinato. Ogni salto nel tempo mi ha coinvolto sempre di più. La ricerca dei finali nascosti mi ha tenuto incollato allo schermo ben oltre la fase del “solo un’altra battaglia”. Se ami i giochi di ruolo con intelligenza, cuore e stile, questo è un gioco da non perdere. D’altra parte, se cerchi un ottimo gioco di ruolo d’azione, Chrono Trigger non fa per te.

Consiglio dell’esperto Mescola e abbina la tua squadra. Alcune combo sbloccano attacchi “triple-tech” che fanno fuori i boss in un attimo.

Il mio verdetto: Chrono Trigger è un capolavoro in termini di narrazione, giocabilità e rigiocabilità. La versione per DS garantisce un’esperienza fluida e portatile. Se vuoi un gioco che rimanga appagante ogni volta che ci torni, questo è proprio quello che fa per te.

12. Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Tempo/delle Tenebre [Il miglior gioco per DS che ti permette di diventare il Pokémon protagonista]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Dungeon crawler roguelike Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2007 Sviluppatore Spike Chunsoft Editore Nintendo Durata media di gioco 40-60 ore Ideale per Gli appassionati di Pokémon che cercano qualcosa di più profondo delle semplici battaglie Caratteristiche uniche Dungeon generati proceduralmente, creazione della squadra, storia sorprendentemente emozionante

Ti svegli nei panni di un Pokémon senza memoria e con un mistero da risolvere. I dungeon sono battaglie tattiche a turni in cui ogni mossa conta. Mettere insieme la tua squadra non dovrebbe significare solo scegliere i tuoi preferiti. Le mosse e i ruoli sono fondamentali perché alcune combinazioni distruggono i nemici, mentre altre falliscono miseramente.

La storia ti colpisce più di quanto ti aspetteresti da uno spin-off di Pokémon. Vivrai momenti di vera amicizia, perdita e sacrificio. I dungeon più avanzati aumentano la difficoltà e dovrai ripensare la tua strategia invece di limitarti a macinare livelli. Devo ammettere che non mi aspettavo che la serie Pokémon riuscisse a realizzare uno dei migliori giochi dungeon crawler per DS.

Ho passato ore a gestire le squadre e a memorizzare le mosse dei nemici. L’imprevedibilità di ogni dungeon ti terrà sempre all’erta e premierà chi gioca con intelligenza.

Consiglio dell’esperto Combina Pokémon che si coprono a vicenda i punti deboli. Schierare solo i tuoi preferiti non ti porterà lontano.

Il mio verdetto: Questo gioco è un solido dungeon crawler con una trama sorprendentemente avvincente. È impegnativo, gratificante e assolutamente da provare se vuoi dei Pokémon che abbiano davvero grinta.

13. Elite Beat Agents [Il miglior gioco per DS che balla tra i pericoli]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ritmo, musica Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2006 Sviluppatore iNis Editore Nintendo Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per Gli appassionati di sfide ritmiche con un senso dell’umorismo un po’ stravagante Caratteristiche uniche Gameplay basato su tocchi e scorrimenti con lo stilo, missioni fuori dal comune, colonna sonora pop-rock da urlo

Elite Beat Agents ti fa lavorare lo stilo a pieno ritmo, seguendo i ritmi e scorrendo sullo schermo con precisione. Secondo me, è di gran lunga il miglior gioco musicale per DS. Le missioni sono bizzarre nel senso buono del termine, come aiutare una mamma a dare il meglio al saggio di danza o salvare il mondo grazie al potere della chitarra immaginaria. Una missione mi ha fatto imprecare per via dei suoi tocchi follemente veloci, ma superarla è stato come vincere una sfida a "guerra dei pollici" contro un professionista.

La musica è un po’ un mix: alcuni brani mi sono rimasti in testa, altri sembravano solo di riempimento, ma le scene animate stravaganti e i momenti dei personaggi hanno reso il tutto divertente. Non mi aspettavo che i frammenti di storia tra una canzone e l’altra fossero così stranamente affascinanti e buffi.

Consiglio dell’esperto Non affrettare le sezioni più difficili; toccare troppo velocemente ti fa perdere il ritmo più che andare piano ma con costanza.

Il mio verdetto: Elite Beat Agents mette alla prova il tuo tempismo e la tua precisione come pochi altri giochi per DS. Le missioni stravaganti e l’umorismo eccentrico fanno sì che le sezioni difficili sembrino meno una faticaccia e più una divertente prova di abilità.

14. Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies [Il miglior gioco per DS che porta avventure epiche nelle tue tasche]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2009 Sviluppatore Level-5 Editore Square Enix Durata media di gioco 60-80 ore Ideale per Gli appassionati di RPG che amano una trama avvincente con meccaniche classiche Caratteristiche uniche Personaggi personalizzabili, sistema di missioni vastissimo, trama eccellente

Dragon Quest IX offre tutto ciò che puoi desiderare da un classico gioco di ruolo: battaglie a turni, un mondo vastissimo e una trama che va ben oltre il semplice “salvare il mondo”. I due schermi del DS gestiscono perfettamente menu e mappe, rendendo la navigazione fluida senza interrompere il ritmo del gioco. La personalizzazione dei personaggi è ben fatta, con un sacco di classi e abilità da scegliere in base al tuo stile di gioco.

Devo ammettere che mi sono bloccato in alcuni dungeon. Gli enigmi non sono sempre ovvi. Come quel complicato enigma degli interruttori nel dungeon del vulcano Gollund, dove devi accendere le torce in un ordine specifico evitando le colate di lava. Mi ci è voluto un bel po’ per risolverlo. I boss possono colpire duro se non ti prepari, specialmente lo scontro con il Drago dell’Ombra, che richiede una strategia precisa e un gruppo ben bilanciato.

Il sistema delle missioni è vastissimo, con missioni secondarie che a volte si trascinano un po’, ma che ti propongono anche alcune sfide ingegnose. All’epoca, anche la modalità cooperativa online era una bella chicca. Se ami i classici giochi di ruolo con un gameplay solido e una grande avventura, questo è un titolo su cui puoi puntare. Il grinding può essere davvero impegnativo, ma la personalizzazione e la trama ti tengono incollato allo schermo.

Consiglio dell’esperto Concentrati sullo sbloccare e padroneggiare le classi Mercante e Ladro fin dall’inizio. Insieme, ti danno un vantaggio notevole sia per raccogliere risorse che per sopravvivere.

Il mio verdetto: Dragon Quest IX offre un’azione RPG solida con un mondo enorme e configurazioni dei personaggi ben studiate. Il grinding è davvero impegnativo e alcuni enigmi possono risultare fastidiosi, ma il gameplay e la trama ti trascinano avanti. Se cerchi un vero RPG per DS, questo fa proprio al caso tuo.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [Il miglior gioco per DS in cui è la tua immaginazione a risolvere tutto]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle, sandbox Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2009 / 2010 Sviluppatore 5th Cell Editore Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco 15-25 ore Ideale per Gli appassionati di creatività e di soluzioni originali ai problemi Caratteristiche uniche Evoca oggetti usando le parole, enigmi a soluzione aperta, vocabolario vastissimo

Scribblenauts ti conquista con un’idea semplice ma geniale: digita praticamente qualsiasi parola e la evochi. Ti serve una scala? Digitala. Vuoi un unicorno volante? Scatenati.

Super Scribblenauts aggiunge gli aggettivi, che ti permettono di trasformare quell’unicorno in un “unicorno volante gigante e amichevole” e vedere il caos (o le soluzioni) dispiegarsi. La meccanica di base ti permette di risolvere gli enigmi come preferisci, e raramente c’è una sola risposta.

In un enigma ero bloccato finché non ho provato a evocare un “elefante-palloncino” per sorvolare un muro. Una mossa del tutto inaspettata, ma ha funzionato. Momenti come questi fanno sì che il gioco sembri meno un rompicapo e più un parco giochi per le tue idee stravaganti.

Consiglio dell’esperto Non limitarti a evocare oggetti standard. Sperimenta con gli aggettivi per modificare gli oggetti. Può trasformare un oggetto inutile nella chiave perfetta per risolvere un enigma. Un “drago volante amichevole” potrebbe aprire porte che un “drago normale” non riesce ad aprire.

Il mio verdetto: La magia di questo gioco sta nella risoluzione degli enigmi in stile sandbox. Se ti piacciono i giochi che ti permettono di infrangere le regole e dare sfogo alla tua creatività, Scribblenauts fa proprio al caso tuo. Ma non aspettarti enigmi classici: questo gioco segue un suo bizzarro insieme di regole.

16. Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift [Il miglior gioco per DS che premia la pazienza tattica]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle, sandbox Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2009 / 2010 Sviluppatore 5th Cell Editore Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco 15-25 ore Ideale per Gli appassionati di creatività e di soluzioni originali ai problemi Caratteristiche uniche Evocazione di oggetti tramite parole, enigmi a soluzione aperta, vastissimo vocabolario

Final Fantasy Tactics A2 rimane fedele alle radici dei classici RPG tattici, ma aumenta notevolmente la libertà. Il sistema delle classi ti permette di combinare diverse classi per creare combinazioni davvero stravaganti. Nelle battaglie tutto ruota attorno al posizionamento e al tempismo: una mossa sbagliata e sei fritto. I due schermi mantengono chiari sia i menu che il campo di battaglia, così non perdi mai il ritmo.

La trama non è delle più profonde, ma i personaggi e l’ambientazione hanno abbastanza fascino da rendere il tutto interessante. Ecco una vera sfida che ho dovuto affrontare: durante la missione secondaria “La pietra senza nome”, ti trovi di fronte al Muro Demoniaco – un boss che infligge debuff e usa “Respingere” per spingere le tue unità fuori dalla mappa. Superare quella prova senza abbastanza “Ribbon” o difese contro i debuff è davvero tosta. Mi ha costretto a ripensare all’equipaggiamento e a concentrarmi sull’armatura protettiva, non solo sull’attacco.

Ogni missione mi ha spinto sempre più in là. Alcune avevano trappole, altre erano lunghe, ma nessuna mi è sembrata inutile. Anche quelle più difficili mi hanno fatto riflettere, elaborare strategie e tornare più preparato. FFT A2 non vincerà certo il titolo di miglior gioco della serie Final Fantasy, ma è stata un’esperienza sorprendentemente piacevole.

Consiglio dell’esperto Scegli subito alcune combinazioni di classi preferite e padroneggiale. Cercare di fare tutto ti disperde troppo e porta a sconfitte sicure.

Il mio verdetto: FFT A2 offre battaglie tattiche hardcore con una profondità tale da tenerti sempre impegnato a destreggiarti tra le strategie. Se cerchi un gioco per DS che rispetti il tuo ingegno e premi le configurazioni intelligenti, questo è davvero eccezionale.

17. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume [Il miglior gioco per DS che mette alla prova la tua voglia di vincere a tutti i costi]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2008 Sviluppatore tri-Ace Editore Square Enix Durata media di gioco 40-60 ore Ideale per Gli appassionati di storie cupe, sistemi di gioco complessi e meccaniche basate sul sacrificio Caratteristiche uniche Meccanica "Destiny Plume", sistema delle quote di peccato, finali ramificati in più direzioni

Vesti i panni di Wylfred, un ragazzo che incolpa la valchiria Lenneth per la morte di suo padre. Fai un patto con Hel e ottieni il Piuma del Destino, che ti permette di potenziare la tua forza a costo della vita di un compagno di squadra. Quella scelta determina il ramo della tua storia e le tue abilità. Il gioco presenta tattiche brutali su mappe a griglia, inoltre il layout a doppio schermo tiene i menu lontani dal campo di battaglia.

È qui che per me le cose si sono fatte serie: all’inizio, ho dovuto raggiungere il 200% di Peccato in un dungeon per evitare un nemico devastante più avanti. Mi ha costretto a eliminare ogni unità in modo spietato, sfruttare i knockdown e concatenare gli attacchi alla perfezione. Quel sistema di quota di Peccato stravolge i rinforzi e la difficoltà nei capitoli successivi, rendendo ogni battaglia una sfida strategica.

I giocatori di solito definiscono questo gioco “uno degli SRPG più originali” e apprezzano il modo in cui le “plume” ti costringono a scelte morali senza via d’uscita. Non c’è da stupirsi che Valkyrie Profile abbia un seguito così fedele.

Consiglio dell’esperto Usa con saggezza le abilità del pennacchio, come il Risveglio di Vali. Raddoppiano temporaneamente le statistiche di Wylfred e attirano l’aggro, trasformando i boss in bersagli facili.

Il mio verdetto: Questo gioco è difficile, cupo e premia chi pensa con tre mosse di anticipo. Se cerchi un gioco di strategia che sia impegnativo ma che ricompensi anche i sacrifici intelligenti e i sistemi di gioco profondi, questo è il tuo cavallo oscuro per il DS.

18. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy [Il miglior gioco per DS che trasforma le aule di tribunale in campi di battaglia]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Visual novel, avventura in aula Piattaforme Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 Sviluppatore Capcom Editore Capcom Durata media di gioco 15-25 ore per partita Ideale per Gli appassionati di arguzia, mistero e casi bizzarri Caratteristiche uniche Interazione con le prove tramite stilo, trame stravaganti, momenti finali da “OBIEZIONE!”

La trilogia di Phoenix Wright: Ace Attorney riunisce i primi tre giochi in un unico pacchetto ben curato e ti offre un posto in prima fila per assistere ai processi più esagerati mai realizzati in pixel art. Ti ritroverai a curiosare sulle scene del crimine, a mettere alle strette i testimoni, a smascherare le contraddizioni e a gridare “OBIEZIONE!” come una vera rockstar del diritto.

La versione rimasterizzata migliora la grafica senza perdere il fascino degli sprite originali del DS, e la sceneggiatura continua a colpire nel segno con ogni battuta e colpo di scena. Ogni caso è un mix di enigmi logici, dialoghi taglienti e momenti in cui ti sentirai la persona più intelligente del mondo… proprio prima di renderti conto di esserti perso completamente un indizio ovvio.

È lineare, certo, ma è proprio questo il bello. Il divertimento sta proprio nel seguire questa folle montagna russa narrativa. Se non hai mai giocato ad Ace Attorney, questo è il punto di partenza perfetto. È anche un ottimo gioco per Nintendo Switch, se cerchi qualcosa di più attuale su cui giocare.

Consiglio dell’esperto Prendi appunti. Sul serio. Alcune contraddizioni dipendono da dettagli che hai notato ore fa, e non c’è niente di più soddisfacente che smascherare un bugiardo con le sue stesse parole.

Il mio verdetto: tre giochi pieni di dramma in aula e commedia d’oro. È ingegnoso, divertente e ancora ineguagliabile nel genere dei “simulatori di avvocati” – ammesso che urlare contro i testimoni si possa considerare vera e propria legge.

19. Nintendogs [Il miglior gioco per DS che rende gli animali domestici più reali che mai]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di animale domestico virtuale Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2005 Sviluppatore Nintendo Editore Nintendo Durata media di gioco 10-30 ore (potenzialmente molto di più per i giocatori più accaniti) Ideale per Gli amanti dei cani e di un'esperienza di gioco rilassante e carina Caratteristiche uniche Interazioni tramite touchscreen e microfono, diverse razze, competizioni, routine quotidiana di cura

Nintendogs non è un gioco che si “finisce”. È più simile a un cucciolo tascabile a cui devi dare un’occhiata ogni tanto. Scegli una razza, dai un nome al tuo cane, poi gli dai da mangiare, lo toeletti e gli insegni dei trucchetti. Il microfono e il touchscreen del DS lo rendono sorprendentemente interattivo per l’epoca. Chiamare il tuo cane per nome sembra magico… finché non ti ignora come se parlassi marziano.

Il divertimento sta nelle piccole routine: lanciare palline, gare di obbedienza o cercare regali durante le passeggiate. Niente trama, niente pressioni, solo tenerezza e intimità. Ha creato quel ciclo di “controlli quotidiani” prima ancora che i giochi per cellulare lo rendessero una tendenza.

Può diventare ripetitivo una volta sbloccato tutto e addestrato il tuo cane, ma le sessioni brevi e piacevoli con il tuo animale digitale conservano ancora il loro fascino. Questo è uno dei pochi giochi che ho emulato sul mio portatile da gaming di fascia alta, solo per non dovermi portare dietro il mio DS di prova.

Consiglio dell’esperto Insegna presto i trucchetti al tuo cucciolo e partecipa alle gare per sbloccare razze rare e accessori fantastici. Continua a esercitarti con i comandi vocali. Il tuo cane ti ascolta meglio di quanto pensi.

Il mio verdetto: Nintendogs offre un divertimento rilassato e a piccole dosi, incentrato più sullo stare insieme che sui punteggi altissimi. Se vuoi una pausa spensierata e senza pressioni o semplicemente adori i cuccioli, vale ancora la pena accendere il tuo DS.

20. Final Fantasy IV [Il miglior gioco per DS che dà una seconda vita al fantasy]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, strategia a turni Piattaforme Nintendo DS (originariamente SNES) + numerose versioni Anno di uscita 2007 (remake per DS) Sviluppatore Square Enix Editore Square Enix Durata media 30-40 ore Ideale per Gli appassionati di giochi di ruolo incentrati sulla trama e dei classici combattimenti a turni Caratteristiche uniche Grafica e doppiaggio migliorati per DS, sistema di combattimento a tempo attivo, sviluppo approfondito dei personaggi

Final Fantasy IV per DS è un vero must per chiunque ami i JRPG vecchio stile con una trama avvincente. Vesti i panni di Cecil, un cavaliere tenebroso e meditabondo che si trasforma in un vero eroe. Le battaglie utilizzano il sistema Active Time Battle: è a turni, ma ti tiene sempre sulle spine. Anche gli scontri con i boss ti spingono a riflettere e a pianificare.

La storia è piena di colpi di scena, momenti strazianti e quel classico tocco drammatico tipico di Square Enix. Mi sono bloccato in alcuni combattimenti, soprattutto quando il gioco mi ha costretto a cambiare la mia squadra e le mie tattiche. Qualcuno ha affrontato i Four Fiends? Nel remake per DS sono molto più tosti.

Le missioni secondarie aggiungono una bella varietà, e la versione per DS include un doppiaggio che funziona davvero, oltre a una grafica migliorata che non rovina la nostalgia. Inoltre, il gioco ha un ottimo aspetto se abbini il tuo emulatore a un buon monitor da gaming.

Consiglio dell’esperto Non limitarti a potenziare un solo personaggio. Mescolare la tua squadra e usare le abilità al momento giusto è fondamentale. Prova a lanciare buff e debuff fin dall’inizio; trasformano i combattimenti difficili in scontri gestibili.

Il mio verdetto: Final Fantasy IV su DS è ancora una bomba. Ha battaglie ben congegnate, una storia che ti colpisce nel profondo e abbastanza fascino da tenerti incollato allo schermo. Se vuoi un RPG con grinta e cuore, questo è un gioco da non perdere.

★ instant eshop credit Nintendo eShop Gift Cards Fai acquisti su Eneba

Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi per Nintendo DS

Il Nintendo DS non era solo una console portatile: era un vero e proprio fenomeno. I due schermi, i comandi touch e il caos scatenato dallo stilo hanno trasformato ogni tragitto casa-lavoro, ogni pausa in classe e ogni sessione di gioco a mezzanotte in pura magia. Dai giochi di corse ai giochi di ruolo, dai puzzle ai simulatori di animali domestici, il DS ha dimostrato che per divertirsi non servono grafiche in 4K: bastano creatività, passione e una piccola cartuccia piena di ricordi.

Per gli amanti delle corse e delle emozioni forti → Mario Kart DS – [Il miglior gioco per DS che va ben oltre la nostalgia]. Ancora oggi il campione indiscusso per chiunque ami i tracciati stretti, le derapate perfette e il dolce dolore di un guscio blu.

– [Il miglior gioco per DS che va ben oltre la nostalgia]. Ancora oggi il campione indiscusso per chiunque ami i tracciati stretti, le derapate perfette e il dolce dolore di un guscio blu. Per i geni della strategia → Advance Wars: Dual Strike – [Il miglior gioco per DS che richiede tattiche geniali]. Una battaglia di ingegno profonda e intelligente che faceva sembrare che a ogni turno la vittoria o la sconfitta fossero in bilico.

– [Il miglior gioco per DS che richiede tattiche geniali]. Una battaglia di ingegno profonda e intelligente che faceva sembrare che a ogni turno la vittoria o la sconfitta fossero in bilico. Per gli amanti del mistero → Ghost Trick: Il detective fantasma – [Il miglior gioco per DS che porta l’aldilà in azione]. Enigmi acuti, una narrazione da urlo e un colpo di scena che ti perseguiterà (in senso buono).

– [Il miglior gioco per DS che porta l’aldilà in azione]. Enigmi acuti, una narrazione da urlo e un colpo di scena che ti perseguiterà (in senso buono). Per i fan dei giochi di ruolo incentrati sulla trama → Mario & Luigi: L’avventura dentro Bowser – [Il miglior gioco per DS che fa di Bowser il tuo compagno di avventure]. Un viaggio esilarante e commovente in cui anche i cattivi hanno un percorso di crescita per cui vale la pena tifare.

– [Il miglior gioco per DS che fa di Bowser il tuo compagno di avventure]. Un viaggio esilarante e commovente in cui anche i cattivi hanno un percorso di crescita per cui vale la pena tifare. Per chi ama le esplorazioni tranquille → Animal Crossing: Mondo Selvaggio – [Il miglior gioco per DS che ti fa sentire come se vivessi in un villaggio tascabile]. Nessuna pressione, nessuna fretta: solo tu, i tuoi eccentrici vicini e un mondo che vive di fascino.

Qualunque sia il tuo stile di gioco, il DS aveva qualcosa per tutti. Era l’innovazione in tasca: audace, stravagante e con una rigiocabilità infinita. Rispolvera quella console portatile, ricarica lo stilo e rivivi i giochi che ci hanno fatto credere che due schermi fossero meglio di uno.

★ Play through the classics Nintendo DS Lite Acquista su Amazon

Domande frequenti