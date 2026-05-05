I 13 migliori giochi Metroidvania che Switch ha da offrire nel 2026

Il Metroidvania è uno di quei generi che non perde mai il suo fascino. I migliori giochi Metroidvania su Switch uniscono esplorazione, platform e azione, spingendoti a diventare sempre più forte.

Ogni nuova abilità non solo migliora il combattimento, ma ti permette anche di accedere ad aree che prima erano irraggiungibili, rendendo il mondo più ricco e interconnesso ad ogni nuova scoperta.

Ci sono tantissimi titoli Metroidvania in giro, ma quando si tratta dei migliori in assoluto su Nintendo Switch, solo pochi eletti si distinguono davvero. Con così tante scelte, restringere il campo è stata una sfida, ma non preoccuparti, ce l’ho fatta.

Ho messo insieme una lista dei migliori giochi Metroidvania disponibili oggi su Switch, ognuno dei quali offre un’avventura indimenticabile e mostra alla perfezione perché questo genere sia così amato dai fan.

Le nostre scelte migliori per i giochi Metroidvania su Switch

Ora, alcuni titoli spiccano, anche se inseriti tra i migliori. Per i giochi Metroidvania su Switch, questi sono nella lista dei “particolarmente fantastici”:

1 Hollow Knight 2017 Un fantastico gioco indie che è diventato una delle icone dei Metroidvania moderni. Buy now 2 Metroid Prime Remastered 2023 Si dice che non si possa migliorare la perfezione, ma questa versione rimasterizzata ci riesce proprio. Buy now 3 Metroid Dread 2021 Offre un mix magistrale di azione Metroid e stealth da cardiopalma. Buy now

Ma anche se questi giochi sono il meglio del meglio, vale assolutamente la pena dare un’occhiata a ogni titolo di questa lista. Continua a leggere per esplorare la selezione completa e scoprire quali mondi Metroidvania ti aspettano su Nintendo Switch.

I 13 migliori giochi Metroidvania per Switch che ogni giocatore dovrebbe provare

È facile capire perché il genere Metroidvania sia così popolare: meccaniche semplici, tanti modi diversi di affrontare la trama e l’integrazione di elementi RPG costituiscono una solida base per un gioco davvero ben fatto.

Ma mentre molti giochi riescono a centrare in pieno questo ciclo avvincente, alcuni vanno ben oltre, specialmente su Switch.

Ora, passiamo alla lista degli incredibili Metroidvania per Switch:

1. Hollow Knight [Il Metroidvania più iconico su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore Team Cherry Durata media di gioco circa 45 ore Punteggio Metacritic 90

Cominciamo con uno dei Metroidvania più rappresentativi dell’ultimo decennio: Hollow Knight.

Nonostante il genere sia piuttosto affollato, Hollow Knight è riuscito a distinguersi nettamente dai suoi concorrenti. La cosa migliore? Il Team Cherry ha fatto tutto alla grande, dai personaggi stravaganti ma indimenticabili ai combattimenti serrati e incisivi, passando per la sua interpretazione personale dello stile narrativo “Soulslike”: tutto questo rende questo gioco incredibile uno dei migliori Metroidvania di sempre.

Perché l’abbiamo scelto Hollow Knight si distingue per la sua magistrale combinazione di combattimenti serri e impegnativi, esplorazioni estese e un design del mondo indimenticabile. Questo gioco cattura perfettamente l’essenza di un Metroidvania aggiungendoci il suo stile unico, rendendolo un titolo imperdibile per qualsiasi collezione Switch.

In Hollow Knight vestirai i panni di un guerriero senza nome (e piuttosto carino). Davanti a te si estende il regno di Hallownest, vuoto e quasi privo di vita. Per scoprire chi sei e cosa devi fare, dovrai intraprendere una pericolosa avventura tra le rovine di questo regno e, alla fine, decidere il suo destino.

Per quanto riguarda il gameplay, Hollow Knight ha più in comune con i giochi in stile retrò per NES che con i titoli simili orientati ai giochi di ruolo. Con solo cinque maschere di salute all’inizio e pochi modi per recuperarle, dovrai padroneggiare il combattimento veloce, brutale e coinvolgente di Hollow Knight. Sia i nemici normali che i boss sono avversari formidabili, quindi preparati a essere messo davvero alla prova.

Ciò che però potrebbe sorprenderti più di ogni altra cosa è lo stile di Hollow Knight. Anche se l’ambientazione e i combattimenti potrebbero farlo sembrare cupo e malinconico, il gioco offre invece un’esplorazione di una bellezza struggente e quasi stravagante in un mondo di insetti, accompagnata da una colonna sonora fantastica, che rimane un punto di riferimento per i migliori Metroidvania.

Il mio verdetto: Hollow Knight è uno di quei rari giochi che fa tutto alla perfezione – ed è senza dubbio un titolo imperdibile per gli appassionati di Metroidvania.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Sixdayworkday ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Senza dubbio uno dei migliori Metroidvania a cui abbia mai giocato.

2. Metroid Prime Remastered [Il miglior Metroidvania originale rinato su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatori Retro Studios, con la collaborazione di Iron Galaxy Studios e molti altri Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 94

Una breve lezione di storia: l’ultimo gioco della serie Metroid prima di Metroid Prime era Super Metroid. Nessuno riusciva a capire come far funzionare il genere su N64, e superare Super Metroid sembrava impossibile.

Questo, però, ha dato alla gente un sacco di tempo per prepararsi, e quando Metroid Prime è finalmente uscito, è stato un successo pazzesco – talmente pazzesco, infatti, che non solo Nintendo ha cercato di replicarne il successo con una versione rimasterizzata, ma la gente non smette proprio di giocarci. Non c’è da stupirsi che sia anche uno dei migliori giochi per Nintendo Switch.

Perché l’abbiamo scelto Metroid Prime Remastered conserva tutto ciò che ha reso l’originale un classico, arricchendolo con una grafica moderna, comandi migliorati e sottili ritocchi al gameplay. Questo lo rende non solo un titolo imperdibile per i fan di lunga data di Metroid, ma anche una delle migliori esperienze Metroidvania su Nintendo Switch.

Metroid Prime Remastered è, per molti versi, quasi identico all’originale. È sempre la stessa avventura in prima persona su Tallon IV, e non è cambiato praticamente nulla. È sempre lo stesso Metroidvania ricco di azione in cui ti farai strada sparando e facendo esplodere tutto su un pianeta alieno, mentre raccogli strumenti di mobilità ed esplori l’ultimo vicolo cieco.

Ciò che è diverso, però, sono i numerosi miglioramenti visivi e audio che il gioco ha ricevuto. Metroid Prime Remastered ti offre una revisione grafica completa ed effetti sonori di gran lunga migliori (grazie all’hardware moderno), ma ha anche ricevuto tantissimi strumenti che migliorano l’esperienza di gioco, come comandi ottimizzati, modifiche alle armi e dettagli minuziosi che rendono il mondo ancora più vivo.

Il mio giudizio: anche se non ti interessa Metroid, questo gioco merita sicuramente di essere provato, anche solo per l’esperienza in prima persona.

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Cosa ne pensano i giocatori?

JudesNana ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pur rimanendo fedele all’originale, Metroid Prime Remaster offre una grafica aggiornata e alcune migliorie alla giocabilità. Ti consiglio vivamente di provarlo, soprattutto se ti è piaciuto il gioco originale.

3. Metroid Dread [Il miglior Metroidvania stealth ad alta tensione su Switch]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori Mercury Steam, Nintendo EPD, Nintendo Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic 88

Verrebbe da pensare che, visto il successo di Metroid Prime, tutti i giochi della serie Metroid sarebbero diventati sparatutto in prima persona. Come ha dimostrato Metroid Dread, il 2D (ok, 2,5D) è ancora la prospettiva preferita dai fan dei Metroidvania, e questo gioco sarebbe poi diventato uno dei migliori giochi di avventura di sempre.

Questo gioco riprende da dove si era interrotto Metroid Fusion. Quando i parassiti X rialzano ancora una volta la loro brutta testa (in senso figurato) sul pianeta ZDR, spetta all’unica persona immune all’infezione occuparsene.

Come se non bastasse, 7 robot E.M.M.I., inviati dalla Federazione Galattica, si sono ribellati. Queste macchine sono «fatte del materiale più resistente dell’universo», quindi non farti illusioni: se uno di loro cattura Samus, è praticamente game over, a meno che tu non sia davvero preciso con il QTE.

Perché l’abbiamo scelto È difficile riuscire a passare da un genere all’altro con la stessa maestria di Metroid Dread. Anche senza questo gameplay che mescola i generi, rimane comunque un gioco molto solido. I suoi intensi scontri con gli E.M.M.I. e l’esplorazione appagante lo rendono un Metroidvania di spicco su Switch.

E da qui la parte “dread” del titolo. A differenza di altri titoli della serie Metroid, Dread integra la furtività nel suo gameplay. Per padroneggiare questo nuovo ambiente, dovrai esplorare, utilizzare molti strumenti, imparare a muoverti in silenzio, restare nell’ombra ed evitare scontri che non puoi vincere.

Il mio verdetto: se cerchi qualcosa di nuovo nel mondo di Metroid, Metroid Dread ti soddisferà di sicuro.

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anawe_902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ho giocato solo a Prime e pensavo che un Metroid in 2D non mi sarebbe mai piaciuto. Sono felice di dire che Dread mi ha smentito.

4. Super Metroid [Il miglior classico Metroidvania su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme SNES, Nintendo Switch Anno di uscita 1994 Sviluppatori Nintendo R&D1, Intelligent Systems Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic N/A (il gioco è uscito prima che Metacritic fosse attivo)

Quando si parla di Metroidvania, ci sono alcuni giochi che vengono in mente, e Super Metroid è uno di questi.

In questo primo capitolo della serie, Samus insegue Ridley e le larve di Metroid rubate fino al pianeta Zebes. Come c’era da aspettarsi, le cose vanno a rotoli sia per Samus che per i pirati spaziali, quindi spetta alla cacciatrice di taglie sistemare tutto – e preparare il terreno per Fusion e Prime.

Perché l’abbiamo scelto Super Metroid è responsabile per metà del nome del genere. Anche se potrebbe sembrare datato per gli standard odierni, il suo level design e il suo gameplay sono ancora il punto di riferimento con cui vengono giudicati tutti gli altri Metroidvania.

Un design dei livelli compatto ma ricco (con una disposizione ingegnosa della mappa), un’esplorazione dal ritmo perfetto, comandi precisi e un’ambientazione fantastica si sono uniti per creare questo capolavoro indimenticabile.

Il mio verdetto: Super Metroid è vecchio, ma è ancora un gioiello. Se vuoi capire come i Metroidvania siano diventati il genere popolare che sono oggi, devi assolutamente provarlo.

Cosa ne pensano i giocatori?

ACID_Candy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È incredibile che un vecchio gioco regga così bene il passare del tempo.

5. Ori e la Volontà dei Fuscelli [La migliore avventura Metroidvania incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatori Moon Studios, Xbox Game Studios, Iam8Bit Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 90

Questo emozionante platform è stato per me un successo inaspettato. Ori e la Volontà dei Fuscelli mi ha conquistato con la sua presentazione e la sua storia. È davvero facile consigliare questo titolo come un ottimo Metroidvania per Nintendo Switch.

Nei panni di Ori, esplorerai una mappa vastissima e raccoglierai vari strumenti che ti aiuteranno a scoprire di più del mondo di gioco. Vorrei anche sottolineare che il sistema di combattimento è decisamente migliorato questa volta: le battaglie non consistono più solo nel “premere all’impazzata il pulsante di attacco”.

Perché l’abbiamo scelto La serie Ori stupisce sempre per la sua presentazione. Will of the Wisps, in particolare, è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra una grafica fantastica, un gameplay fluido e una storia di grande impatto.

Will of the Wisps si distingue dagli altri giochi Metroidvania per l’enfasi sulla trama, che non ha nulla da invidiare a quella dei migliori giochi narrativi. Mentre molti Metroidvania hanno una trama di facciata (perché, per la maggior parte, si tratta di macinare livelli, raccogliere oggetti rari e diventare più forti), la storia profondamente commovente traspare in quasi ogni aspetto del gioco.

Inoltre, “Ori e la Volontà dei Fuscelli” ha anche uno stile grafico unico, dipinto a mano, che è sempre una meraviglia da vedere, sia che tu stia esplorando il mondo o affrontando una serie di nemici.

Il mio verdetto: anche se hai già giocato a Ori e la foresta cieca, Ori e la Volontà dei Fuscelli è un Metroidvania che ti rimane nel cuore per molto tempo.

Cosa ne pensano i giocatori?

Fourthmanifold ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Migliore del primo gioco di Ori sotto ogni punto di vista.

6. Axiom Verge [Il miglior omaggio ai classici Metroidvania]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore Thomas Happ Games Durata media di gioco circa 12 ore Punteggio Metacritic 84

Axiom Verge sembra Super Metroid. Si gioca e dà la stessa sensazione di Super Metroid. Ma nonostante questa forte ispirazione, questo titolo è riuscito a ritagliarsi una nicchia tutta sua.

Creato dal grande sviluppatore di giochi indie Thomas Happ, Axiom Verge ti mette nei panni di Trace, una sopravvissuta a un incidente di laboratorio, intrappolata in uno strano mondo alieno. Per sopravvivere in questo ambiente e scoprire cosa è successo, dovrai affidarti a una vasta gamma di strumenti e gadget da raccogliere, oltre che alla guida di una voce misteriosa.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco non si limita ad attingere alla forza delle sue fonti di ispirazione, ma gioca anche con le aspettative dei giocatori veterani del genere Metroidvania. È proprio questa sfrontatezza, unita a un gameplay solido, che ha fatto guadagnare ad Axiom Verge un posto nella mia lista.

I nemici abbondano in Axiom Verge, ma per fortuna le tue armi sono perfette sia per il combattimento ravvicinato che per quello a distanza. Lungo il percorso troverai anche altri strumenti di mobilità che ti aiuteranno a raggiungere zone lontane e a svelare ulteriori parti della mappa. Niente di particolarmente originale.

Anche se sarebbe fin troppo facile creare un Metroidvania decente attingendo agli elementi chiave dei grandi classici del passato, Axiom Verge fa un passo in più. Offre comandi raffinati, una grafica incredibile che ricorda l’era del SNES e un’atmosfera curata nei minimi dettagli in ogni area.

Il mio verdetto: Axiom Verge è un omaggio pieno d’amore ai capostipiti della serie, ma vanta anche un gameplay eccezionale. I giocatori di lunga data dei Metroidvania vorranno sicuramente provarlo, ma è perfetto anche per i neofiti.

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FarmingInTheRain ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Una bella dichiarazione d’amore a Super Metroid. Lo consiglierei però soprattutto ai giocatori esperti di Metroidvania.

7. Blasphemous 2 [Il miglior Metroidvania horror a tema religioso su Switch]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori The Game Kitchen, Team17 Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 84

Essendo cresciuto in un ambiente decisamente cattolico, non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, che la religione potesse essere così… metal. Blasphemous e il suo seguito, Blasphemous 2, mi hanno convinto del contrario.

In questo Metroidvania, vestirai ancora una volta i panni del Penitente, risvegliato dal suo meritato riposo dal ritorno del Miracolo. Ancora una volta, dovrai indossare il tuo capirote e riprendere la tua penitenza attraverso una crociata nelle terre di Cvstodia, una terra folle e grottesca dove la fede deforma la carne e le preghiere trovano risposta in orecchie ultraterrene.

Come in Hollow Knight, Blasphemous 2 adotta un approccio più hardcore al combattimento. Anche se ci sono alcuni elementi RPG e Soulslike nel mix, le battaglie dipendono soprattutto da quanto hai padroneggiato gli strumenti a tua disposizione, oltre che dalla capacità di individuare i momenti chiave per sferrare contrattacchi decisivi.

Perché l’abbiamo scelto Questo Metroidvania non solo ha delle basi fantastiche, ma è anche spudoratamente se stesso. Quando pensi a un “Metroidvania sanguinario”, pensi a Blasphemous.

Dove Blasphemous 2 eccelle è nella presentazione. L’horror religioso è portato al massimo livello e non molla mai un attimo. Dai fanatici religiosi distorti dalla loro devozione agli innocenti fedeli le cui preghiere sono state prese fin troppo alla lettera, Blasphemous 2 non ha mai paura di mostrare quanto possano essere folli i suoi design e le sue animazioni.

Il mio verdetto: Blasphemous 2 è straordinario sia nel gameplay che nella presentazione. Chi è alla ricerca di un’avventura letteralmente viscerale non potrà che amarlo.

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oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un sequel fantastico di un gioco già fantastico. L'horror a sfondo religioso non è mai stato così avvincente.

8. Bloodstained: Ritual of the Night [Il miglior revival gotico in stile Metroidvania su Switch]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2019 Sviluppatori ArtPlay, 505Games, NetEase (versioni per dispositivi mobili) Durata media di gioco circa 30 ore Punteggio Metacritic 83

La mia prima esperienza con Bloodstained: Ritual of the Night è stata, in tutto e per tutto, come il meme di Anton Ego in Ratatouille. C’era tutto quello che amavo di Castlevania e Sinfonia della notte, ed è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione/Metroidvania a cui abbia mai giocato.

Nei panni della Shardbinder Miriam, ti risvegli da un sonno durato un decennio in un mondo completamente cambiato. La Gilda degli Alchimisti è in rovina, i demoni ora popolano il mondo e, cosa peggiore di tutte, il tuo amico d’infanzia Gebel regna ora come signore di un castello infernale.

Perché l'abbiamo scelto Bloodstained: Ritual of the Night è (oserei dire) un trionfale ritorno alle origini per Koji Igarashi. Anche senza considerare il fattore nostalgia, Bloodstained amplia notevolmente le basi gettate dagli altri titoli della serie Castlevania di IGA.

Dal punto di vista del gameplay, Bloodstained è molto simile sia a Sinfonia della notte che alla serie Sorrow. Ogni volta che abbatte un demone, Miriam può assorbirne i poteri – in modo doloroso – tramite i Frammenti, il che le permette di acquisire abilità attive, di evocazione e passive. Oltre a questo, può anche equipaggiarsi con varie armi e armature, oltre a salire di livello e diventare più forte.

È, come dicono alcuni, un’avventura che ti suona molto familiare. Ma anche se molti hanno già vissuto questo viaggio, vale comunque la pena intraprenderlo, visto che è opera del famoso Koji Igarashi, uno dei principali artefici di Sinfonia della notte.

Il mio verdetto: Bloodstained: Ritual of the Night potrebbe benissimo essere definito una versione moderna di Sinfonia della notte. Se stai cercando un Metroidvania con una forte componente RPG in cui affondare davvero i denti, questo fa proprio al caso tuo.

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AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un Castlevania a sé stante. In realtà è più vicino ai giochi originali: si sente davvero la differenza di IGA.

9. Castlevania Collezione Advance [La migliore raccolta di giochi Metroidvania su Switch]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore Konami Digital Entertainment Durata media di gioco circa 50 ore Punteggio Metacritic 83

Se ti sei appassionato a Castlevania o Bloodstained troppo tardi e ti sei perso alcuni titoli dei primi anni 2000, non preoccuparti: la Castlevania Advanced Collection fa al caso tuo. Questa antologia include 4 titoli della serie: Il cerchio della luna, Armonia della dissonanza, Aria of Sorrow e Dracula X.

Perché l'abbiamo scelto Non solo ognuno di questi titoli della Castlevania Collezione Advance offre uno sguardo alle radici del genere e alle sue prime fasi di sviluppo, ma sono anche giochi validi di per sé (anche se devo aggiungere che Il cerchio della luna è un po’ goffo, però).

Tutti questi giochi (tranne Dracula X) sperimentano con i sistemi di Sinfonia della notte. Non solo usano l’equipaggiamento per migliorare le statistiche, ma ognuno ha anche un sistema magico unico: dalle carte DSS di Circle, al libro degli incantesimi e alle combinazioni di armi secondarie di Harmony, fino al sistema delle anime di Aria, che vive ancora oggi nei frammenti di Bloodstained.

Anche se non sono così rivoluzionari per il genere come Symphony, tutti i giochi della Collezione Advance sono un ottimo modo per capire come si sarebbero sviluppate le prime innovazioni del genere – e sono anche piuttosto divertenti.

Il mio verdetto: Castlevania Collezione Advance è un must per chi vuole non solo immergersi nella storia dei Metroidvania, ma anche godersi alcuni titoli classici davvero ben fatti.

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AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Lo consiglierei comunque, perché secondo me tutti questi giochi sono imperdibili. Tranne CotM.

10. L’Express dell’Isola di Yoku [La migliore avventura ibrida in stile Metroidvania su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatori Villa Gorilla, Team17 Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 83

In L’Express dell’Isola di Yoku vesti i panni di Yoku, il minuscolo direttore dell'ufficio postale dell'isola di Mokumana. I tuoi piani per una vita tranquilla e comoda vanno in fumo quando scopri che devi sistemare l'isola aiutando il dio locale. Insomma, niente di che.

Ma anche se sembra la premessa di un Metroidvania serio, in realtà è tutt’altro. Yoku’s Island Express si distingue non solo per la grafica carina e accattivante, ma anche per il gameplay. Vedi, Yoku’s Island Express integra meccaniche da flipper nel suo gameplay.

Questo significa che non dovrai solo correre in giro a raccogliere oggetti per esplorare meglio l’isola, ma dovrai anche usare le palette e i respingenti del flipper per colpire la pallina di Yoku. Spero proprio che tu abbia un buon controller per Switch a portata di mano.

Perché l'abbiamo scelto “Pinball Metroidvania” è un’espressione che non mi sarei mai aspettato di sentire, ma Yoku’s Island Express fonde magistralmente entrambi i generi in un’avventura eccentrica, unica e, soprattutto, divertente.

Per fortuna, Yoku’s Island Express non cade nella trappola dell’eccessiva innovazione senza un adeguato playtesting. Anche se la premessa è originale, ti assicuro che il gameplay non è stato sacrificato per questa caratteristica, e che rimane comunque un Metroidvania molto solido e uno dei migliori giochi per tutta la famiglia su Nintendo Switch che puoi trovare.

Il mio verdetto: se cerchi una versione originale ma divertente dei Metroidvania, prova Yoku’s Island Express.

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Cosa ne pensano i giocatori?

This_Is_A_Username ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un Metroidvania relativamente facile. Carino e affascinante. Un titolo perfetto da giocare dopo il lavoro.

11. Monster Boy e il regno maledetto [Il miglior Metroidvania con cambio di forma su Switch]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 Sviluppatori Game Atelier, FDG Entertainment Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 86

In Monster Boy e il regno maledetto vesti i panni di Jin, che viene trasformato inaspettatamente in un maiale da suo zio Nabu mentre è ubriaco. Per fortuna, essere un maiale ha i suoi vantaggi, e così Jin deve imparare a usare la sua nuova forma per capire perché suo zio, di solito così gentile, abbia deciso di trasformare in animali tutte le persone del regno.

Il gameplay è composto dai classici elementi dei platform con un tocco di RPG. Non solo Jin può acquisire nuove forme animali, ognuna delle quali offre una serie di nuovi poteri, ma dovrai anche guadagnare oro per comprare equipaggiamento nuovo e migliore, che ti permetterà di affrontare i nemici a condizioni più equilibrate.

Perché l’abbiamo scelto “Monster Boy e il regno maledetto” è facile da imparare e da giocare e presenta solide meccaniche da gioco di ruolo. Il cambio di forma è la ciliegina sulla torta, e il fatto che tu possa combinare più forme per risolvere i problemi è davvero fantastico.

Tutto sommato, “Monster Boy e il regno maledetto” è un Metroidvania molto semplice ma ben realizzato. Grazie alla fantastica ambientazione fiabesca, lo considererei anche uno dei migliori giochi per Switch dedicati ai bambini.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco leggero ma comunque ricco di contenuti, "“Monster Boy e il regno maledetto” fa proprio al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

J154PS1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un Metroidvania davvero creativo che ti tiene sempre sulle spine, sfidandoti a combinare i punti di forza di ogni forma.

12. Il Principe di Persia: La corona perduta [Il Metroidvania più fluido e divertente per Switch]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2024 Sviluppatori Ubisoft Montpellier, Ubisoft Durata media di gioco circa 30 ore Punteggio Metacritic 86

Era da un bel po’ che non sentivo parlare di Il Principe di Persia – l’ultima volta che mi sono avvicinato alla serie è stato su SNES – quindi è stata una sorpresa scoprire che è tornato come titolo Metroidvania. Una sorpresa, certo, ma davvero gradita.

In questo Metroidvania vestirai i panni di Sargon, un membro degli Immortali, una setta d’élite di guerrieri. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa dopo una battaglia vinta a fatica si trasforma in un disastro, con il principe Ghassan rapito e le anomalie temporali che mandano tutto all’aria. Insomma, la solita storia.

Perché l’abbiamo scelto Sarò sincero: era da tantissimo tempo che non mi divertivo così tanto con un gioco Ubisoft. Il Principe di Persia: La corona perduta è semplice, piacevole, della giusta durata e, soprattutto, appagante da giocare.

La corona perduta sembra quasi una rinascita per il genere. Giocandoci, ho avuto l’impressione che il team stesse sperimentando per capire dove portare questa nuova versione della serie, e la storia è stata piuttosto altalenante per molte persone, me compreso.

Ma la cosa più importante è che gli elementi fondamentali del Metroidvania di *La corona perduta** – le piattaforme e il combattimento – sono davvero azzeccati, rendendo questo titolo un’ottima scelta a tutto tondo sia per i principianti che per i veterani. Forse la cosa migliore in assoluto di questo gioco è proprio il combattimento: teso, serrato e molto appagante, proprio come i migliori giochi di combattimento su Switch.

Il mio verdetto: Il Principe di Persia: La corona perduta ti soddisferà di sicuro se cerchi un’esperienza Metroidvania compatta e ricca di azione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

RenaissanceSucks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fa quasi tutto bene: mi piacerebbe solo che la trama fosse più avvincente, ma il gameplay compensa questo aspetto.

13. Ender Magnolia: Fioritura nella nebbia [Il miglior Metroidvania per Switch, cupo e ricco di contenuti]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Creatori Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Durata media di gioco circa 25 ore Punteggio Metacritic 84

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, c’è Ender Magnolia: Fioritura nella nebbia. Proprio come il gioco precedente, Ender Lilies: Quietus dei Cavalieri, anche questo è un Metroidvania cupo, suggestivo e malinconico – il che lo rende anche uno dei migliori giochi simili a Hollow Knight.

Perché l’abbiamo scelto Si vede chiaramente come gli sviluppatori abbiano imparato la lezione da Ender Lilies. Queste esperienze sono state messe a frutto nella creazione di Ender Magnolia: Fioritura nella nebbia: non solo è fantastico dal punto di vista meccanico, ma è anche indiscutibilmente originale, pur approfondendo l’universo di Ender.

In questo sequel, vestirai i panni di Lilac, un’Attuner con il potere di salvare gli Homunculi, potenti forme di vita artificiali che fungono da controparte di Magnolia agli spiriti di Lilies. Trattandosi di un Metroidvania con elementi RPG, Lilac può salire di livello ed equipaggiarsi con oggetti, anche se tieni presente che la maggior parte delle tue statistiche deriva proprio dall’equipaggiamento.

Molti dei piccoli fastidi presenti in Lilies sono stati appianati, e Magnolia porta Lilies un passo avanti, non solo nel gameplay, ma anche dal punto di vista della trama. Con una narrazione potente e commovente, Magnolia è un Metroidvania che fa centro non solo sul fronte dell’azione, ma anche per l’impatto emotivo.



Il mio verdetto: anche se non hai giocato al primo titolo, il mondo malinconico di Magnolia, il gameplay ben strutturato e la narrazione avvincente lo rendono un gioco facile da amare.

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Cosa ne pensano i giocatori?

cre8osoter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un fantastico Metroidvania con un'atmosfera fantastica. Anche la colonna sonora è stupenda.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco Metroidvania su Switch?

Il miglior gioco Metroidvania su Switch è una questione di gusti, ma personalmente direi Hollow Knight. Il suo vasto mondo interconnesso, i combattimenti impegnativi e il design suggestivo hanno stabilito un nuovo punto di riferimento per il genere su Nintendo.

Ci sono giochi Metroidvania tranquilli su Switch?

Sì! Anche se la maggior parte dei Metroidvania è incentrata sull’azione, su Switch ci sono alcune opzioni più tranquille. Yoku’s Island Express, Il ragazzo mostro e il regno maledetto e Ori e la Volontà dei Fuscelli offrono esplorazioni rilassanti, una grafica affascinante e un gameplay accessibile.

Qual è stato il primo vero gioco Metroidvania su Switch?

Il primo vero gioco in stile Metroidvania su Switch è stato Blaster Master Zero, uscito il 9 marzo 2017, appena 6 giorni dopo il lancio di Nintendo Switch.

Quale gioco di Castlevania è open-world?

Nessun gioco della serie Castlevania è open-world. I Metroidvania si basano su una progressione lineare, sul tornare sui propri passi e sull’uso di nuovi strumenti per esplorare aree prima irraggiungibili; questo è in netto contrasto con il design open-world che permette ai giocatori di vagare liberamente dove vogliono.

Quali sono i Metroidvania più difficili su Switch?

I Metroidvania più difficili su Switch sono una questione soggettiva, dato che ognuno ha le proprie difficoltà. Detto questo, io direi Hollow Knight: Silksong: è ancora più tosto di Hollow Knight.