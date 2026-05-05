I 7 migliori giochi indie per PS5: titoli unici da non perdere!

Setacciare il PlayStation Store alla ricerca dei migliori giochi indie per PS5 può essere frustrante, ma per fortuna sei nel posto giusto! Oggi ti accompagnerò in un viaggio approfondito nella vasta collezione indie di PlayStation per mostrarti il meglio del meglio, la crema del mondo indie su questa piattaforma.

Dai titoli indie più amati a quelli meno conosciuti ma incredibilmente ben realizzati, questi giochi sviluppati in modo indipendente osano sorprenderci in modi incredibili e inaspettati , ed è proprio per questo che vale davvero la pena provarli. Analizzeremo il loro gameplay e ciò che li rende così speciali, così potrai trovare giochi fantastici da aggiungere alla tua collezione.

Andiamo subito al sodo!

Le nostre scelte migliori per i giochi indie su PS5

Ecco una rapida carrellata di alcune delle nostre scelte migliori tra i migliori giochi indie per PS5 inclusi nella lista:

Hades – Vagando per l’inferno, cerchi di fuggire dagli Inferi e dal tuo perfido… padre? Hades è un roguelike fenomenale che ti permette di usare i poteri degli antichi dei greci mentre cerchi di scappare dall’inferno e svelare il mistero dei tuoi legami familiari. Outer Wilds – Ti piacciono le avventure spaziali? Outer Wilds ti catapulta in un mondo in cui sei intrappolato in un loop temporale, alla scoperta di pianeti strani e meravigliosi per svelare il mistero del loop prima di finire carbonizzato in una supernova senza fine! Stray – Vesti i panni di un adorabile gatto rosso mentre attraversa una città distopica e Cyberpunk nel suo viaggio per ricongiungersi con i suoi compagni pelosi, altrettanto adorabili! Un’avventura affascinante da una prospettiva unica, come non ne abbiamo mai viste prima!

Questa è solo una piccola anteprima dei migliori giochi indie per PlayStation, con tantissimi altri in arrivo da scoprire, ognuno dei quali ti regalerà un senso di meraviglia e meccaniche di gioco uniche che i titoli AAA semplicemente non offrono.

Dai un’occhiata alla lista completa e alle recensioni di ciascuno dei migliori giochi indie per PS5 qui sotto per saperne di più!

I 7 migliori giochi indie per PS5: un’alternativa per ogni giocatore

Il panorama indie è vastissimo, quindi la lista comprende una grande varietà di generi tra cui scegliere. Che tu sia un giocatore che ama l’atmosfera rilassata, adori il parkour 2D impegnativo o cerchi azione adrenalinica, ce n’è per tutti i gusti:

1. Hades

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2021 Sviluppatore Supergiant Games Genere Dungeon crawler roguelike Durata media di gioco 45 ore

Se parliamo dei migliori giochi indie per PlayStation, è difficile non citare uno dei titoli più popolari della piattaforma: Hades. È un dungeon crawler roguelike in cui vesti i panni di Zagreus, il figlio del sovrano degli Inferi, Ade.

Zag sta attraversando una fase un po’ ribelle e vuole fuggire dagli Inferi per ricongiungersi con la sua vera madre, dopo essere stato ingannato per tutta la vita.

Spinto dal desiderio di lasciarsi alle spalle l’Oltretomba per pascoli letteralmente più verdi, Zag affronta i demoni che popolano l’Oltretomba, combattendo contro nemici spietati che custodiscono ogni regno, muoiono e rinascono in un bagno di sangue.

Per aiutarti a sostenere i tuoi tentativi di fuga, Zag si rivolge ai suoi parenti perduti da tempo, altri dei del pantheon greco come Zeus, Poseidone, Atena, Ares e molti altri dei importanti della mitologia greca.

Questi poteri, chiamati “Boons”, sono le armi principali che usa per farsi strada tra le guardie e i capi di suo padre, fornendogli diverse abilità come scudi, attacchi ad area, aumento del danno critico e altri poteri a seconda del dio da cui ricevi il “Boon”.

Il gameplay è davvero avvincente, con stanze casuali e lievi variazioni nei boss, oltre alla possibilità di acquisire potere e abilità ad ogni tentativo riuscito. Ma ciò che rende Hades uno dei migliori giochi roguelike degli ultimi tempi è proprio la storia.

Man mano che avanzi nel gioco, ripeti i tentativi di fuga e muori, finirai per fare amicizia con gli abitanti degli Inferi.

Ogni volta che li incontrerai, imparerai qualcosa di nuovo, sbloccherai nuove interazioni o li aiuterai in una missione per costruire legami che sembrano davvero significativi, e la narrazione continua è un tocco fantastico che rende il gioco più “completo” di quanto ti aspettassi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Outer Wilds

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2019 Sviluppatore Mobius Digital Genere Avventura esplorativa in prima persona Durata media di gioco 20 – 25 ore

Outer Wilds è una versione unica del genere dell’esplorazione spaziale e ti catapulta in un’avventura disorientante nei panni della nuova recluta del programma spaziale “Outer Wilds Ventures”. Ma, come spesso capita nella vita, non sei una recluta qualsiasi: hai il compito di esplorare un sistema solare misterioso e pericoloso.

Dopo esserti avventurato nel sistema solare, ti ritrovi intrappolato tra le stelle in un loop temporale senza fine. Ogni ciclo dura 22 minuti, finché il Sole, al centro del sistema solare, non diventa una supernova.

A quel punto verrai catapultato di nuovo nella tua avventura per riviverla da capo.

Ma la sfida sta nel fatto che, mentre esplori i mondi del sistema solare, troverai sempre più rovine aliene e indizi che ti aiuteranno a capire il ciclo temporale e, si spera, a porvi fine.

I mondi del gioco sono incredibilmente affascinanti da esplorare, con esopianeti tempestosi e pieni di tornado, mondi marini e paesaggi rocciosi da inferno, che ti costringeranno a lottare per sopravvivere, gestendo i livelli di ossigeno e arrostendo un marshmallow o due!

Il gioco adotta una prospettiva in prima persona, proprio come i tuoi FPS preferiti, il che rende la guida della tua astronave ancora più coinvolgente. Onestamente, non posso approfondire troppo la trama o le meccaniche del gioco perché rovinerebbe l’esperienza.

Entrarci alla cieca, svelare il mistero, sopravvivere e capire come affrontare le meccaniche di ogni mondo fa parte della sfida. Se ami il mistero e le avventure spaziali, questo è uno dei giochi per giocatore singolo più impressionanti disponibili sulla piattaforma.

Il team di sviluppo è piccolo, eppure è riuscito a catturare quella sensazione unica di avventurarsi nello spazio, perso e solo, svelando un mistero cosmico che è davvero un tesoro unico che troverai solo nella scena indie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Stray

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2022 Sviluppatore BlueTwelve Studio Genere Avventura rompicapo Durata media di gioco 5 – 10 ore

Hai mai desiderato essere un gatto, fare cose da gatto, in una città Cyberpunk futuristica illuminata dai neon? Allora Stray è proprio quello che stai cercando, perché non è solo un ottimo titolo indie, ma anche un gioco che sfrutta alla perfezione le caratteristiche hardware della PS5, regalando alla console qualche punto in più nel dibattito PS5 contro Xbox Series X.

In Stray, ti ritrovi improvvisamente nei panni di un adorabile gatto randagio arancione. Questo fantastico gioco in terza persona ti terrà incollato al suo mondo vivace, con il protagonista peloso – che vorrai accarezzare in continuazione – sempre in primo piano.

Da gatto randagio, ti ritrovi perso in una città robotica, inquietante e distopica, e la storia segue il viaggio del gatto per tornare in superficie dopo essere caduto da un tubo scricchiolante, per dedicarti alle attività da gatto insieme alla tua famiglia di gatti randagi! Sai, cose tipo bere dalle pozzanghere, saltare sui tetti, quel genere di cose.

Alla fine incontrerai un compagno drone altrettanto adorabile, B-12, che ti aiuterà a muoverti nei panni del tuo lato animale attraverso i luoghi del gioco, ad esempio hackerando dispositivi tecnologici, traducendo e interagendo con altre tecnologie.

Il più delle volte, però, giocherai nei panni del gatto smarrito per scoprire il mondo durante il suo viaggio per fuggire dalla città murata, con tante buffonate da gatto come saltare da una piattaforma all’altra, fare un pisolino, rovesciare oggetti e graffiare le porte! In più, il gioco (per essere un titolo indie) è stupendo, con ambienti dettagliati e coinvolgenti da esplorare, e rende alla grande sui migliori televisori per PS5!

Non so te, ma per me Stray è semplicemente uno dei migliori giochi per PS5, già solo per quanto è carino il gatto! Se cerchi un’avventura breve, adorabile e coinvolgente come non ne hai mai viste prima, Stray è un vero gioiellino da provare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Inscryption

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2021 Sviluppatore Daniel Mullins Games Genere Gioco di carte horror con elementi roguelike Durata media di gioco 15 – 30 ore

Il prossimo titolo della nostra lista dei migliori giochi indie per PlayStation è Inscryption, il gioco horror acclamato dalla critica. Quello che all’inizio sembra un gioco di carte roguelike a tema horror, ispirato a titoli come Slay the Spire, prende rapidamente una piega “bizzarra” e inquietante man mano che scopri i segreti del gioco.

Mentre rischi le tue carte sfidando il sinistro gamemaster, dovrai tenere la testa sulle spalle, perché in alcuni momenti dovrai alzarti dal tavolo e attraversare la capanna buia e desolata. Qui dovrai risolvere enigmi in stile escape room per scoprire di più sui segreti del gioco e sulla sua meta-narrazione.

In sostanza, però, giocherai parecchie mani di carte grazie a un sistema di combattimento solido, semplice ma impegnativo, con meccaniche uniche e una grande varietà di nemici da affrontare.

Ma, onestamente, il vero punto di forza del gioco è l’atmosfera inquietante in cui non sai mai se hai davvero visto degli occhi nascosti nell’oscurità, che ti fissano dietro la fioca luce delle candele, e l’effetto è particolarmente inquietante sui monitor ottimizzati per PS5.

È una svolta fantastica rispetto al gameplay spesso unidimensionale di altri giochi di carte, con un’atmosfera inquietante davvero ben riuscita, che lo rende uno dei giochi horror più originali su PS5.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Celeste

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2018 Sviluppatore Giochi davvero OK Genere Piattaforma 2D Durata media di gioco 15 – 25 ore

Se ti piacciono i platform brutali e impegnativi, forse il gioco più popolare e impegnativo della scena indie è proprio Celeste. In questo titolo, vesti i panni di Madeline nel suo viaggio alla conquista del Monte Celeste.

Madeline cerca una risposta per risolvere il suo tumulto interiore e i suoi demoni correndo verso la cima del Monte Celeste. Lungo il percorso, combatte contro l’ansia e le paure più profonde, ma continua a scalare con determinazione, sperando che raggiungere la vetta plachi le sue inibizioni interiori.

Lungo il percorso incontrerà una schiera di personaggi stravaganti che la aiuteranno con consigli o le daranno la possibilità di farsi ascoltare. Ma il cuore del gioco è un'esperienza platform intensa ma incredibilmente appagante, con oltre 700 sfide e segreti da scoprire.

L’affascinante stile pixel art, unito agli ambienti stilizzati, rende la sfida ancora più avvincente, ma è quasi come se fossi in lotta con la montagna stessa, quindi preparati a morire un bel po’ di volte a causa di un salto fuori tempo o di una corsa contro qualche spuntone insidioso.

Personalmente, mi è sembrato che la sfida fosse molto simile a quella di Super Meat Boy: se l’hai provato, sai che è un platform davvero spietato e brutale. Ma i comandi precisi, “semplici” da usare ma difficili da padroneggiare, rendono Celeste un platform davvero amato dagli appassionati più accaniti.

E infine, come bonus, se vuoi giocarci in giro, Celeste sarà perfetto non solo per la tua PS5 ma anche per il tuo amato portatile da gaming. La grafica in pixel art in stile 2D fa sì che il gioco non sia troppo impegnativo, e il gameplay da platform lo rende perfetto per giocare senza bisogno del mouse.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Blasphemous 2

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2023 Sviluppatore The Game Kitchen Genere Azione 2D in stile Pixel Art, Metroidvania Durata media di gioco 25 – 30 ore

Per gli appassionati di combattimenti spietati che richiedono una pianificazione accurata e ottimi riflessi, come quelli di Elden Ring e altri Soulslike, ma con una splendida grafica 2D in pixel art, Blasphemous 2 è un eccellente gioco di ruolo d’azione.

Blasphemous 2 è il seguito e una versione notevolmente migliorata del Blasphemous originale, con nuove meccaniche, armi e strumenti per sconfiggere i tuoi nemici grotteschi e mostruosi.

Vesti i panni del Penitente mentre ti prepari a mettere alla prova il tuo coraggio e ad affrontare mostri titanici, serpenti giganti e un enorme bambino bendato. Si può dire senza dubbio che Blasphemous 2 presenta boss e nemici incredibilmente particolari e accattivanti, che contribuiscono enormemente a creare quell’atmosfera unica che si respira solo in un titolo indie come questo.

La sua struttura è essenzialmente quella di un metroidvania, con un mix di platform a scorrimento laterale e combattimenti intensi. Troverai una moltitudine di missioni e uno splendido mondo aperto pieno di segreti che ti ricompensano se torni sui tuoi passi.

È difficile spiegare a parole cosa renda Blasphemous 2 così fantastico, ma se sei un fan dei giochi d’azione in 2D ambientati in un mondo super stilizzato con una pixel art eccellente, è un titolo da non perdere. E se ti piace questo, ti consiglio vivamente di dare un’occhiata al Blasphemous originale, dato che la storia prosegue nel sequel!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Darkest Dungeon II

Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2023 Sviluppatore Red Hook Studios Genere Strategia a turni roguelike Durata media di gioco 65 – 90 ore

L’ultimo della lista dei migliori giochi indie su PlayStation non è altro che Darkest Dungeon II. Si tratta di un titolo unico nel suo genere, uno dei giochi di strategia per PS5 più impegnativi in stile roguelike a turni, ambientato in uno scenario cupo, oscuro e da horror eldritch, con un’incredibile estetica gotica.

Darkest Dungeon II rappresenta una netta evoluzione rispetto all’originale, trasformandosi in un vero e proprio roguelike incentrato sulla tua ardua impresa verso The Mountain.

La Montagna ospita tutto il male e l’oscurità, e tu recluterai mercenari per affrontare sia bestie malvagie che esseri umani ribelli. Prima di iniziare una partita, formerai la tua squadra da un gruppo eterogeneo di mercenari, soldati e malfattori.

Ci sono tantissimi personaggi tra cui scegliere, ognuno con il proprio stile di gioco, posizionamento e abilità. Ad esempio, un guerriero in grado di incassare i colpi, un bandito armato di un fidato pugnale e una pistola per abbattere i nemici, o un chierico per curare i tuoi feriti.

In Darkest Dungeon II, come in tutti i migliori giochi di strategia, il posizionamento è fondamentale, poiché determina a quali abilità possono accedere i tuoi personaggi. Il gioco presenta anche un sistema unico di “stress” e relazioni, che determina l’andamento della tua avventura.

Man mano che avanzi nel paese, i tuoi eroi dovranno affrontare orrori indicibili e decisioni difficili, che determineranno se andranno d’accordo con gli altri membri del gruppo, generando peculiarità positive e negative che influenzeranno la partita.

Una mossa sbagliata e ne pagherai le conseguenze: quando ti imbatterai nei nemici spietati che ti sbarrano la strada, morirai un sacco di volte. Tutto quello che puoi fare è andare avanti con le Candele che guadagni nelle partite precedenti per fare scorta e creare nuovi oggetti, ottenere nuove potenti abilità e potenziare i personaggi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco indie per PS5?

Il miglior gioco indie su PS5 è Hades, per il suo eccellente mix di meccaniche di combattimento impegnative e variegate, una narrazione affascinante e lo stile complessivo in termini di design dei personaggi, grafica e ambientazioni.

Ci sono giochi indie multipiattaforma su PS5?

Sì, ci sono giochi indie multipiattaforma su PS5, ma sono pochi e rari. Alcuni titoli indie per PlayStation degni di nota che supportano il multiplayer con altre piattaforme/console includono Among Us, Rust e No Man’s Sky (anche se quest’ultimo si trova in una zona un po’ grigia a causa della promozione di Sony).