Gli 8 migliori giochi horror su Steam che ti terranno sveglio tutta la notte

I migliori giochi horror su Steam spaziano dai classici come Amnesia: The Dark Descent, Resident Evil 2 e Alien: Isolation fino agli incubi generati dall’intelligenza artificiale. Vuoi vedere l’IA che ti manda in tilt il cervello? KAGIDOKO e A.I.L.A. usano il deep learning per dare la caccia alle tue paure, mentre Mimesis copia alla perfezione le voci e i movimenti dei tuoi compagni di squadra, trasformando la modalità cooperativa in pura paranoia.

Suddivisione per genere

I classici

Amnesia: The Dark Descent definisce lo standard del survival horror eliminando le armi e lasciandoti solo con la luce e la sanità mentale da gestire.

Esplorare il castello fatiscente è opprimente, con ogni scricchiolio che ti fa ripensare al tuo prossimo passo. Gli enigmi ti tengono incollato al gioco, anche se a volte possono sembrare un po’ goffi.

L’illuminazione fioca, il sound design distorto e quell’effetto sfocato che ti fa perdere la sanità mentale rendono questo gioco uno dei titoli horror più suggestivi mai realizzati.

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Alien: Isolation riesce perfettamente a trasmettere il terrore di essere braccato, con l’IA imprevedibile dello xenomorfo che trasforma ogni angolo in un azzardo.

Giocare è davvero teso, soprattutto quando sei accovacciato sotto una scrivania a guardare il localizzatore che emette segnali sempre più rapidi. È survival horror nella sua forma più pura: niente armi superpotenti, solo rottami e gadget per ritardare la morte. Il ritmo a volte può essere un po’ lento, ma l’immersione è impareggiabile.

La grafica retro-futuristica sembra uscita direttamente dal film originale. Aggiungici la colonna sonora da brividi e gli effetti sonori da spavento improvviso, ed ecco la perfezione dell’horror per gli appassionati di fantascienza.

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Resident Evil 2 / Resident Evil 7: Biohazard

La serie Resident Evil si è evoluta magnificamente tra questi due titoli.

Resident Evil 2 riporta in vita Raccoon City con dettagli mozzafiato, con le sue sparatorie in terza persona e i corridoi stretti che fanno sì che ogni proiettile conti. Resident Evil 7 ribalta la formula, intrappolandoti in un incubo in prima persona con la famiglia Baker.

Giocare a entrambi è un’esperienza intensa, ma in modi diversi: RE2 mantiene l’azione costante, mentre le prime ore di RE7 sono puro panico da sopravvivenza. Entrambi hanno qualche problema di ritmo qua e là, ma la grafica è impeccabile – dalle strade bagnate dalla pioggia di RE2 alla grottesca villa del Sud di RE7 – supportata da colonne sonore che aumentano il senso di terrore.

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E

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Outlast vive di pura adrenalina, armato solo di una videocamera per sopravvivere al Mount Massive Asylum. La visione notturna offre appena la luce sufficiente per vedere figure contorte che si avvicinano furtivamente, ma consuma rapidamente le batterie.

Giocare sembra un inseguimento senza sosta: il cuore batte all’impazzata mentre salti sopra i letti o ti infili in spazi stretti con dei maniaci alle calcagna. È esaltante, ma correre sempre può diventare ripetitivo.

Dal punto di vista grafico, il gioco punta su un’atmosfera horror granulosa in stile visione notturna, e le urla distorte e il respiro gutturale amplificano il terrore. È crudo, brutale e una delle esperienze horror più claustrofobiche che abbia mai vissuto.

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Phasmophobia è ancora il re dei giochi cooperativi di caccia ai fantasmi, dove ogni sessione è diversa grazie all’imprevedibile attività paranormale.

Monitorare i livelli EMF, posizionare le telecamere e urlare nel microfono per provocare i fantasmi lo rende molto più di un semplice gioco di spaventi improvvisi; è un vero e proprio esperimento di paranoia. Con gli amici, la tensione oscilla tra il divertente e l’orrore, anche se le partite in solitaria possono essere davvero estenuanti.

Visivamente è semplice, ma l’illuminazione inquietante e i sottili segnali sonori sono tutto ciò che serve. A volte è un po’ caotico, ma incredibilmente coinvolgente.

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Giochi horror basati sull’intelligenza artificiale

Kagidoko

Kagidoko è un progetto horror sperimentale che usa il deep learning per stravolgere il gameplay in modo imprevedibile. L’IA studia come reagisci e stravolge gli eventi intorno a te.

Il gameplay è inquietante perché nulla è affidabile: le stanze cambiano forma, i suoni si distorcono e persino le meccaniche più familiari vanno in tilt. È affascinante, ma anche un po’ grezzo, con un ritmo che a volte crolla sotto il peso della tecnologia.

La grafica punta più sulla distorsione surreale che sulla raffinatezza, con effetti glitch e geometrie deformate che rendono il mondo instabile. Non si tratta tanto di una presentazione pulita, quanto piuttosto di puro disagio psicologico.

A.I.L.A

A.I.L.A spinge al limite l’horror con la sua IA adattiva che non si limita a darti la caccia: impara il tuo comportamento e lo usa contro di te.

Il gioco ti dà la sensazione di essere braccato da qualcosa di vivo, che anticipa i tuoi nascondigli e punisce ogni esitazione. Giocarci è stato stressante nel senso buono del termine, anche se a volte l’IA sembra ingiusta, lasciandoti poco respiro.

La presentazione è solida, con ambienti freddi e asettici in netto contrasto con improvvisi scoppi di caos. Il sound design spicca su tutto, con i sussurri distorti di A.I.L.A. che ti prendono in giro lungo i corridoi. Non è perfetto, ma il senso di terrore che crea non ha eguali.

MIMEIS

Mimesis prende l’horror cooperativo e ne spezza la fiducia alla radice. L’IA imita le voci e i movimenti dei tuoi compagni di squadra, costringendoti a chiederti se la persona accanto a te sia reale.

Giocare è snervante, dato che la comunicazione – l’ancora di salvezza della modalità cooperativa – diventa inaffidabile. La paranoia è incredibile, ma le meccaniche sembrano ancora sperimentali, a volte piene di bug e un po’ irregolari.

Graficamente è accettabile, con ambienti bui che fanno la maggior parte del lavoro, ma l’atmosfera si crea soprattutto grazie al suono: una voce familiare che chiama il tuo nome, per poi renderti conto che non è quella del tuo amico. È un po’ disordinato, ma l’idea è terrificante.

Perché continuiamo a tornare all’horror

L’horror ti colpisce su un’altra lunghezza d’onda. È tutta una questione di tensione, nervosismo e quella scarica di adrenalina che ti fa battere forte il cuore quando riesci a sopravvivere. Ho giocato a titoli che mi hanno fatto ridere e tremare tutto nello stesso momento. Quel mix di paura e brivido crea dipendenza, e per quanto ci distrugga, ci buttiamo sempre nella prossima sfida perché nient’altro ti fa provare la stessa sensazione.

Altri giochi horror che vale la pena provare

Se hai già finito i titoli più famosi, ci sono ancora un sacco di giochi da incubo là fuori. SOMA fonde il terrore fantascientifico con una storia che ti colpisce allo stomaco, The Forest ti tiene con il fiato sospeso con un survival horror nella natura selvaggia, e Dead by Daylight trasforma il multiplayer in un film slasher in cui sei o il cacciatore o la preda. Questi giochi ti mandano in tilt la testa in modi diversi, dando agli appassionati di horror nuovi motivi per perdere il sonno. I giocatori affamati di quel terrore nostalgico possono dare un’occhiata ai migliori giochi simili a Tormented Souls 2 per trovare esperienze che portano le meccaniche del survival horror vecchio stile nell’era moderna.