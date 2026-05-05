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I 7 migliori giochi di Telltale per mettere alla prova la tua morale, la tua pazienza e i tuoi riflessi

Djordje Djordjevic
Djordje Djordjevic Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood
Last updated: Oct 12, 2026 | 14 min read
I 7 migliori giochi di Telltale per mettere alla prova la tua morale, la tua pazienza e i tuoi riflessi
Image credit: Telltale

I migliori giochi di Telltale hanno reso popolare la “narrazione interattiva”, con percorsi ramificati, decisioni difficili e quel tanto di dilemma morale che ti tiene sulle spine. Alcune storie ti colpiscono nel profondo, altre sembrano un po’ goffe, ma quelle azzeccate sono dei veri e propri classici.

Ho passato più ore sui giochi Telltale di quante voglia ammettere. Mi sono tormentato sulle scelte, ho rigiocato capitoli solo per quella scena in più e ho sopportato a malapena i problemi di ritmo, proprio per evitare che tu debba farlo. 

Scorri verso il basso per scoprire le mie scelte migliori, una breve descrizione di ciascuna e perché meritano un posto nella mia lista.

Le mie scelte migliori tra i giochi Telltale

I migliori giochi Telltale ti catapultano nel caos, ti costringono a prendere decisioni strazianti e fanno sì che ogni momento conti. Ti bloccherai, ti farai prendere dal panico e, ogni tanto, riderai di quanto le cose possano andare a rotoli. Questi tre ti colpiscono più degli altri.

  1. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 2019
    NARRATIVE
    Corri per strade deserte, con gli zombie alle calcagna, e devi prendere decisioni impossibili in pochi secondi. La storia di Clementine ti trascina dentro. Ogni QTE ti fa sudare le mani, e le scelte nei dialoghi ti colpiscono come pugni che non ti aspettavi. All’ultimo episodio, hai lo stomaco in subbuglio.
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  2. Batman: The Telltale Series 2016
    NARRATIVE
    Gotham non aspetta che tu capisca da solo. Ti ritrovi a destreggiarti tra i segreti di Bruce, a schivare i nemici e a cercare di fare scelte moralmente corrette in una città piena di torti. Il lavoro da detective è ingegnoso e carico di tensione, i combattimenti sono incisivi e ogni conversazione potrebbe mandare all’aria tutto il tuo mondo.
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  3. The Walking Dead: Season 2 2013
    NARRATIVE
    Clementine è cresciuta, ma la posta in gioco è anche più alta. Devi agire in fretta, e un solo passo falso può distruggere la vita di qualcuno. Ogni scelta sembra pesare tantissimo, e ti renderai conto di quanto possa essere crudele questo mondo.
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Questi tre giochi dimostrano esattamente perché Telltale funziona. Le storie ti catturano, le scelte ti colpiscono nel profondo e non guarderai mai più un QTE con gli stessi occhi.

I 7 migliori giochi Telltale: storie che restano impresse, scelte che fanno male

Ecco la mia selezione dei migliori giochi Telltale che ti fanno davvero provare qualcosa. Alcuni ti catapultano in strade tese e piene di zombie, altri ti gettano nel caos disordinato di Gotham, e alcuni ti costringono a fare scelte che ti perseguiteranno a lungo dopo aver posato il controller. Ognuno di essi offre posta in gioco alta e drammi ancora più intensi

1. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series [Miglior gioco Telltale in assoluto]

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - Miglior gioco Telltale in assoluto

La storia di Clementine ti cattura fin dalla prima scena e non ti lascia più andare. Ogni conversazione è una trappola, ogni scelta può ferirti più di un morso di zombie. La grafica rimasterizzata fa sembrare vive le strade abbandonate e i rifugi fatiscenti, come se il pericolo fosse dietro ogni angolo.

È brutale e caotico. Una mossa sbagliata può rovinare un’amicizia, far morire qualcuno o tormentarti per ore. Andrai a saccheggiare le città, affronterai sconosciuti disperati e cercherai di proteggere le persone che contano mentre il mondo divora tutti gli altri. Gli zombie? Sono solo l’antipasto. Qui si tratta di sopravvivenza, fiducia e di pagare per ogni scelta che fai. Giochi come The Walking Dead hanno un impatto diverso nell’ambientazione di Telltale.

Il nostro punteggio
10
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS4, PS5 (tramite retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X/S (tramite retrocompatibilità)
Anno di uscita2019
Sviluppatore/editoreTelltale Games/Skybound Games
Durata media di gioco50+ ore
GiocabilitàUna narrazione ricca di scelte, con QTE adrenalinici e trame ramificate. Ogni decisione conta, e l’esplorazione e le interazioni a tempo ti tengono con il fiato sospeso.
TramaCopre l’intero viaggio di Clementine attraverso tutte le stagioni. Ogni personaggio, ogni decisione e ogni perdita ti rimangono impressi. Il ritmo è perfetto e l’apocalisse sembra davvero reale.
Colonna sonoraDelicata, evocativa ed emozionante. La musica intensifica i momenti di tensione e sottolinea il dolore senza mai sovrastare la storia.
Grafica e atmosferaGrafica rimasterizzata più nitida, animazioni più fluide e angolazioni cinematografiche. Le strade, i rifugi e le zone infestate dagli zombie sembrano tutti luoghi vissuti e minacciosi.
ProTrama completa, coinvolgente dal punto di vista emotivo, remaster curata, gameplay teso
ControVarietà di combattimento limitata, alcuni QTE risultano ripetitivi quando rigiochi
La cosa che mi piace di piùPrendere una decisione in una frazione di secondo che può distruggere o salvare qualcuno, e poi vedere come questa scelta si ripercuote sulla trama – il cuore mi batte forte ogni volta
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2. Batman – La serie di Telltale [Il migliore per scelte cupe e contorte]

Batman - The Telltale Series - Il gioco perfetto per scelte cupe e contorte

Mi ci sono buttato pensando che avrei semplicemente interpretato Batman. Dopo pochi minuti, mi ritrovo già a destreggiarmi tra bugie, segreti e sangue sulle mani. Una sola parola sbagliata può innescare una reazione a catena che potrebbe perseguitarti per il resto del gioco. Indagare sulle scene del crimine ti tiene sempre all’erta, mentre i combattimenti ti fanno battere forte il cuore. Niente è sicuro, niente è semplice. È così che inizia ogni grande gioco narrativo interattivo.

Le cose precipitano in fretta. Le alleanze crollano, le vite vengono rovinate e la città reagisce a ogni tua decisione. Gli esiti vanno dal terrificante al cupamente divertente. Essere Batman in questo gioco non significa prendere a pugni i cattivi, ma sopravvivere in una città che vuole distruggerti.

Il nostro punteggio
9.5
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili
Anno di uscita2016
Sviluppatore/editoreTelltale Games/Warner Bros. Interactive Entertainment
Durata media di gioco10-12 ore
GiocabilitàUna narrazione basata sulle scelte, con QTE ad alto rischio e dialoghi ramificati. Le indagini e le decisioni morali mantengono alta la tensione in ogni scena, mentre le sequenze di combattimento sono brevi ma incisive.
TramaSegue Bruce Wayne e Batman mentre affrontano la corruzione di Gotham. Ogni scelta conta, dai segreti personali alle conseguenze a livello cittadino. I colpi di scena e i tradimenti dei personaggi rendono ogni episodio un’esperienza da brivido.
Colonna sonoraCupa, suggestiva e cinematografica. La musica aumenta la tensione, accentua i colpi di scena e fa sentire Gotham pericolosa e viva.
Grafica e atmosferaGrafica stilizzata ispirata ai fumetti con angolazioni cinematografiche. Gotham appare opprimente, caotica e imprevedibile, in perfetta sintonia con il tono della storia.
ProIndagini intelligenti, narrazione ricca di tensione, scelte significative, ottimo ritmo episodico
ControPiù breve rispetto ad altri giochi Telltale, i combattimenti sono limitati
La cosa che mi è piaciuta di piùFare una scelta che sembra insignificante, per poi vederla avere ripercussioni in tutta la città e salvare qualcuno in un modo del tutto inaspettato
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3. The Walking Dead: Stagione 2 [Il migliore per le conseguenze strazianti]

The Walking Dead: Stagione 2 - La migliore per le conseguenze strazianti

Clementine è cresciuta e il mondo è diventato più crudele. Ogni passo nelle città abbandonate sembra pericoloso, le conversazioni potrebbero volarti in faccia e una scelta sbagliata può distruggere qualcuno a cui tieni. I QTE sono pieni di tensione e la storia continua a catapultarti in situazioni impossibili.

È implacabile. Le emozioni ti colpiscono molto più forte di qualsiasi cosa tu abbia provato nella prima stagione. Ogni decisione sembra pesare tantissimo e il gioco non perdona gli errori. Ti punisce, ti costringe a fare meglio e ti tiene sempre coinvolto nella sopravvivenza di Clementine. È innanzitutto un’esperienza drammatica straordinaria e, in secondo luogo, un solido gioco horror.

Il nostro punteggio
9
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili
Anno di uscita2013
Sviluppatore/editoreTelltale Games
Durata media di gioco10-12 ore
GiocabilitàUna trama ricca di scelte, con QTE adrenalinici e decisioni che determinano il percorso della storia. Ogni scelta conta, l’esplorazione mantiene alta la tensione e i dilemmi morali ti colpiscono nel profondo.
TramaContinua il viaggio di Clementine in un mondo più cupo e spietato. Le relazioni, la sopravvivenza e la fiducia vengono messe costantemente alla prova. Ogni decisione ha un peso e le conseguenze si ripercuotono su ogni episodio.
Colonna sonoraIntrigante, emozionante e delicata. La musica sottolinea le sequenze di suspense e i momenti strazianti, amplificando ogni incontro carico di tensione.
Grafica e atmosferaGrafica stilizzata con angolazioni fortemente cinematografiche. Città abbandonate, foreste e stazioni ferroviarie sembrano vive, minacciose e coinvolgenti.
ProPosta in gioco più alta, coinvolgimento emotivo, gameplay teso, scelte significative
ControQualche ripetizione nei QTE
La cosa che mi è piaciuta di piùVivere la crescita di Clementine attraverso scelte brutali. La tensione e lo strazio di questi momenti non ti lasciano mai andare.
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4. Batman: The Enemy Within – La serie di Telltale [Il migliore per i drammi con cattivi contorti]

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series - Il migliore per un dramma con cattivi contorti

Benvenuto nella tesa e imprevedibile Gotham e in uno dei migliori giochi di Batman in circolazione. Qui le scelte sono dolorose, le conversazioni crepitano di pericolo e John Doe (il Joker) è in agguato come una miccia pronta a esplodere. Indagare sui crimini mette alla prova il tuo ingegno, mentre i QTE fanno schizzare l’adrenalina alle stelle. Non c’è un attimo di tregua, né un angolo sicuro.

Il caos regna sovrano in città. Le alleanze crollano, i segreti vengono alla luce e le decisioni riecheggiano in ogni incontro. La moralità si complica più che mai e la posta in gioco sembra intensamente personale. Vedere John Doe reagire alle tue mosse è avvincente, snervante e oscuramente geniale: ogni interazione ha un peso (quasi eccessivo).

Il nostro punteggio
8.5
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili
Anno di uscita2017
Sviluppatore/editoreTelltale Games
Durata media di gioco8-10 ore
GiocabilitàUna narrazione basata sulle scelte, con dialoghi ramificati, QTE adrenalinici e dilemmi morali. Le indagini mettono alla prova le tue doti investigative, mentre le sequenze di combattimento sono brevi ma intense. Le decisioni che prendi influenzano l’evoluzione dei personaggi e l’esito della storia.
TramaContinua la lotta di Batman a Gotham, con John Doe/Joker che emerge come una forza centrale e imprevedibile. I rapporti si incrinano e le alleanze cambiano. Puoi importare le scelte della prima stagione, ma il gioco è perfettamente giocabile anche da solo.
Colonna sonoraCupa, suggestiva, cinematografica. La musica aumenta la suspense, accentua i colpi di scena e conferisce a Gotham un’atmosfera minacciosa e viva.
Grafica e atmosferaGrafica stilizzata ispirata ai fumetti con angolazioni cinematografiche. Gotham sembra opprimente, caotica e viva. Le espressioni dei personaggi trasmettono tensione e drammaticità in modo impeccabile.
ProPiù breve della prima stagione, i combattimenti sono limitati
ControQualche ripetizione nei QTE
La cosa che mi piace di piùVedere John Doe/Joker reagire alle scelte in modi imprevedibili. Piccole decisioni scatenano il caos, ed è sempre emozionante.
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5. Minecraft: Story Mode – Una serie di Telltale Games [Il miglior gioco Telltale per i fan di Minecraft]

Minecraft: Story Mode - Una serie di Telltale Games - Il miglior gioco Telltale per i fan di Minecraft

Di solito non ti aspetti una trama drammatica in giochi come Minecraft. Beh, indovina un po'? Jesse e la sua banda ti catapultano dritto nel caos, con scelte che hanno un impatto più forte del previsto in un mondo fatto di blocchi. Le conversazioni scatenano risate, tensioni imbarazzanti o guai immediati. I QTE ti costringono a stare all’erta e ogni decisione si ripercuote sulla storia.

La storia raggiunge momenti sorprendentemente intensi. I cattivi tramano, gli alleati tradiscono o ti salvano, e le tue mosse plasmano le amicizie e gli esiti. L’umorismo si mescola alla posta in gioco, e il mondo reagisce alle tue scelte in modi ingegnosi e spesso esilaranti.

Il nostro punteggio
8
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, Wii U, dispositivi mobili
Anno di uscita2015
Sviluppatore/editoreTelltale Games/Mojang
Durata media di gioco8-10 ore
GiocabilitàDialoghi a ramificazione, trama ricca di scelte e QTE leggeri. Esplorazione, creazione di oggetti e risoluzione di problemi creano tensione. Le decisioni influenzano le relazioni e gli eventi della storia.
TramaVesti i panni di Jesse, alla guida di un gruppo di amici in una missione per salvare il loro mondo dopo la disgregazione di un antico ordine di eroi. Il gruppo combatte mostri, affronta tradimenti inaspettati e risolve enigmi per sopravvivere.
Colonna sonoraAllegra, stravagante, giocosa. La musica alimenta la suspense, esalta la comicità e si adatta perfettamente a questo universo dai contorni squadrati.
Grafica e atmosferaStile "a blocchi" in stile Minecraft con angolazioni cinematografiche. Villaggi, grotte e avventure sembrano prendere vita, e gli ambienti reagiscono in modo dinamico alle tue azioni.
ProCast divertente, umorismo intelligente, colpi di scena sorprendenti, adatto a tutte le età
ControScelte morali piuttosto semplici, i combattimenti rimangono elementari
La cosa che mi piace di piùVedere come una singola decisione possa avere esiti esilaranti o eroici, cambiando le interazioni e gli esiti con un caos davvero appagante.
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6. Racconti dai confini [Il migliore per umorismo, caos e scelte folli]

Racconti dai confini - Il gioco perfetto per l&apos;umorismo, il caos e le scelte folli

Ti alterni tra Rhys, un aspirante uomo d’affari, e Fiona, una truffatrice dal carattere spigoloso, mentre ti muovi in una galassia esilarante e crudele. I dialoghi sono fulminanti, i QTE ti fanno battere forte il cuore e ogni missione ti trascina sempre più in profondità in trame folli.

Il gioco è un susseguirsi frenetico di tradimenti, rapine e sparatorie esagerate. È un mix di Cacciatori del Vault, psicopatici e scagnozzi delle grandi aziende. Quali truffe andranno a buon fine e chi rimarrà intrappolato nel caos? Dipende tutto da te.

Il nostro voto
7.5
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili
Anno di uscita2014
Sviluppatore/editoreTelltale Games/Gearbox Software
Durata media di gioco10-12 ore
GiocabilitàUna narrazione basata sulle scelte, con dialoghi ramificati, QTE e enigmi. Passando da un personaggio all’altro cambi prospettiva, e le tue azioni determinano quali piani avranno successo e chi sopravviverà agli scontri.
TramaRhys e Fiona fanno squadra per dare la caccia a un leggendario Vault e trarre profitto dal caos galattico. Si fanno strada tra gli intrighi di Hyperion con truffe, furtività e sparatorie, scontrandosi con psicopatici e vecchi rivali. Le tue scelte determinano quali truffe funzionano, quali alleati sopravvivono e come si svolgono i tradimenti. La storia bilancia la commedia assurda con la tensione da alta posta in gioco, facendoti ridere mentre ti tormenti sulle decisioni da prendere.
Colonna sonoraEnergica, eccentrica e cinematografica. La musica sottolinea alla perfezione i colpi di scena, i momenti comici e le sequenze d’azione.
Grafica e atmosferaGrafica stilizzata in stile Borderlands con cel shading ispirato ai fumetti. Gli ambienti sono caotici, vivaci e pericolosi, e catturano alla perfezione l’energia della serie.
ProUmorismo tagliente, personaggi ben caratterizzati, missioni caotiche, colpi di scena memorabili
ControI combattimenti sono ridotti al minimo, il ritmo cala nelle sezioni con dialoghi più lenti
La cosa che mi è piaciuta di piùMettere a segno una truffa che ti si ritorce contro in modo spettacolare, per poi vedere l’universo reagire in modi che non ti aspettavi.
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7. The Expanse: Una serie Telltale [Il miglior gioco Telltale di fantascienza cruda]

The Expanse: Una serie Telltale - Il miglior gioco Telltale di fantascienza dal tono crudo

Il gioco ti catapulta subito nella tensione della gravità zero. Ogni decisione stravolge le alleanze, scatena conflitti o ti mette nei guai con il tuo equipaggio. I dialoghi sono taglienti, i QTE sono pieni di tensione e le scelte fanno davvero male. Ti sembra davvero di comandare una nave da recupero ai confini della Cintura.

È brutale, intelligente e sorprendentemente personale. Devi destreggiarti tra le dinamiche dell’equipaggio, missioni serrate e dilemmi morali mentre la storia continua a sfuggirti di mano. La sceneggiatura è azzeccata, il ritmo ti tiene incollato allo schermo e le conseguenze ti fanno riflettere prima di ogni mossa.

Il nostro punteggio
7
GenereAvventura, incentrata sulla trama
PiattaformePC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
Anno di uscita2023
Sviluppatore/editoreTelltale Games/Deck Nine
Durata media di gioco6-8 ore
GiocabilitàProspettiva in terza persona con interazioni "punta e clicca". Le scelte nei dialoghi influenzano i rapporti tra i personaggi e l'esito della storia. I movimenti in assenza di gravità e gli enigmi ambientali aggiungono varietà.
TramaVesti i panni di Camina Drummer, alla guida di una squadra di recupero in una missione ad alto rischio. Man mano che i segreti vengono svelati, ti troverai di fronte a scelte che metteranno alla prova la tua leadership e la tua moralità. La narrazione esplora temi come la lealtà, la sopravvivenza e la dura realtà dello spazio
Colonna sonoraAtmosferica e ricca di tensione, si integra perfettamente con l’ambientazione fantascientifica del gioco. La musica esalta la suspense e i momenti più emozionanti.
Grafica e atmosferaAmbienti dettagliati con una fisica spaziale realistica. Le sequenze a gravità zero sono coinvolgenti, anche se alcune animazioni risultano un po’ rigide.
ProOttimo sviluppo dei personaggi, trama avvincente, fedele al tono della serie TV
ControProblemi di ritmo, qualche goffaggine meccanica, alcuni elementi di gameplay poco sviluppati
La cosa che mi piace di piùLe sequenze a gravità zero, senza dubbio!
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Domande frequenti

Qual è considerato il miglior gioco di Telltale?

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series è il miglior gioco della Telltale. È la saga completa di Clementine, con una grafica più nitida e quell’impatto emotivo che ha reso la serie un’icona. Pochi giochi riescono a eguagliare il suo mix di scelte difficili, ritmo serrato e personaggi memorabili.

Vale la pena giocare a The Walking Dead di Telltale?

Assolutamente sì. È una delle serie basate sulle scelte più avvincenti in circolazione, specialmente nella Edizione definitiva. La storia ti colpisce nel profondo, i personaggi sembrano reali e la grafica migliorata rende la rigiocabilità un gioco da ragazzi.

Qual è stato il gioco di maggior successo di Telltale?

“The Walking Dead” rimane il più grande successo di Telltale. Ha definito lo standard per i giochi basati sulla narrazione, ha venduto milioni di copie e ha reso lo studio un nome conosciuto da tutti.

Telltale Games è ancora attiva?

Sì, ma è un nuovo team che opera con lo stesso nome. Si stanno concentrando sul riportare in auge i vecchi classici e su nuovi progetti come The Expanse: Una serie Telltale.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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