I 7 migliori giochi di Telltale per mettere alla prova la tua morale, la tua pazienza e i tuoi riflessi

I migliori giochi di Telltale hanno reso popolare la “narrazione interattiva”, con percorsi ramificati, decisioni difficili e quel tanto di dilemma morale che ti tiene sulle spine. Alcune storie ti colpiscono nel profondo, altre sembrano un po’ goffe, ma quelle azzeccate sono dei veri e propri classici.

Ho passato più ore sui giochi Telltale di quante voglia ammettere. Mi sono tormentato sulle scelte, ho rigiocato capitoli solo per quella scena in più e ho sopportato a malapena i problemi di ritmo, proprio per evitare che tu debba farlo.

Scorri verso il basso per scoprire le mie scelte migliori, una breve descrizione di ciascuna e perché meritano un posto nella mia lista.

Le mie scelte migliori tra i giochi Telltale

I migliori giochi Telltale ti catapultano nel caos, ti costringono a prendere decisioni strazianti e fanno sì che ogni momento conti. Ti bloccherai, ti farai prendere dal panico e, ogni tanto, riderai di quanto le cose possano andare a rotoli. Questi tre ti colpiscono più degli altri.

1 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 2019 Corri per strade deserte, con gli zombie alle calcagna, e devi prendere decisioni impossibili in pochi secondi. La storia di Clementine ti trascina dentro. Ogni QTE ti fa sudare le mani, e le scelte nei dialoghi ti colpiscono come pugni che non ti aspettavi. All’ultimo episodio, hai lo stomaco in subbuglio. Buy now 2 Batman: The Telltale Series 2016 Gotham non aspetta che tu capisca da solo. Ti ritrovi a destreggiarti tra i segreti di Bruce, a schivare i nemici e a cercare di fare scelte moralmente corrette in una città piena di torti. Il lavoro da detective è ingegnoso e carico di tensione, i combattimenti sono incisivi e ogni conversazione potrebbe mandare all’aria tutto il tuo mondo. Buy now 3 The Walking Dead: Season 2 2013 Clementine è cresciuta, ma la posta in gioco è anche più alta. Devi agire in fretta, e un solo passo falso può distruggere la vita di qualcuno. Ogni scelta sembra pesare tantissimo, e ti renderai conto di quanto possa essere crudele questo mondo. Buy now

Questi tre giochi dimostrano esattamente perché Telltale funziona. Le storie ti catturano, le scelte ti colpiscono nel profondo e non guarderai mai più un QTE con gli stessi occhi.

I 7 migliori giochi Telltale: storie che restano impresse, scelte che fanno male

Ecco la mia selezione dei migliori giochi Telltale che ti fanno davvero provare qualcosa. Alcuni ti catapultano in strade tese e piene di zombie, altri ti gettano nel caos disordinato di Gotham, e alcuni ti costringono a fare scelte che ti perseguiteranno a lungo dopo aver posato il controller. Ognuno di essi offre posta in gioco alta e drammi ancora più intensi

1. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series [Miglior gioco Telltale in assoluto]

La storia di Clementine ti cattura fin dalla prima scena e non ti lascia più andare. Ogni conversazione è una trappola, ogni scelta può ferirti più di un morso di zombie. La grafica rimasterizzata fa sembrare vive le strade abbandonate e i rifugi fatiscenti, come se il pericolo fosse dietro ogni angolo.

È brutale e caotico. Una mossa sbagliata può rovinare un’amicizia, far morire qualcuno o tormentarti per ore. Andrai a saccheggiare le città, affronterai sconosciuti disperati e cercherai di proteggere le persone che contano mentre il mondo divora tutti gli altri. Gli zombie? Sono solo l’antipasto. Qui si tratta di sopravvivenza, fiducia e di pagare per ogni scelta che fai. Giochi come The Walking Dead hanno un impatto diverso nell’ambientazione di Telltale.

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS4, PS5 (tramite retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X/S (tramite retrocompatibilità) Anno di uscita 2019 Sviluppatore/editore Telltale Games/Skybound Games Durata media di gioco 50+ ore Giocabilità Una narrazione ricca di scelte, con QTE adrenalinici e trame ramificate. Ogni decisione conta, e l’esplorazione e le interazioni a tempo ti tengono con il fiato sospeso. Trama Copre l’intero viaggio di Clementine attraverso tutte le stagioni. Ogni personaggio, ogni decisione e ogni perdita ti rimangono impressi. Il ritmo è perfetto e l’apocalisse sembra davvero reale. Colonna sonora Delicata, evocativa ed emozionante. La musica intensifica i momenti di tensione e sottolinea il dolore senza mai sovrastare la storia. Grafica e atmosfera Grafica rimasterizzata più nitida, animazioni più fluide e angolazioni cinematografiche. Le strade, i rifugi e le zone infestate dagli zombie sembrano tutti luoghi vissuti e minacciosi. Pro Trama completa, coinvolgente dal punto di vista emotivo, remaster curata, gameplay teso Contro Varietà di combattimento limitata, alcuni QTE risultano ripetitivi quando rigiochi La cosa che mi piace di più Prendere una decisione in una frazione di secondo che può distruggere o salvare qualcuno, e poi vedere come questa scelta si ripercuote sulla trama – il cuore mi batte forte ogni volta

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE WALKING DEAD: THE TELLTALE DEFINITIVE SERIES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Batman – La serie di Telltale [Il migliore per scelte cupe e contorte]

Mi ci sono buttato pensando che avrei semplicemente interpretato Batman. Dopo pochi minuti, mi ritrovo già a destreggiarmi tra bugie, segreti e sangue sulle mani. Una sola parola sbagliata può innescare una reazione a catena che potrebbe perseguitarti per il resto del gioco. Indagare sulle scene del crimine ti tiene sempre all’erta, mentre i combattimenti ti fanno battere forte il cuore. Niente è sicuro, niente è semplice. È così che inizia ogni grande gioco narrativo interattivo.

Le cose precipitano in fretta. Le alleanze crollano, le vite vengono rovinate e la città reagisce a ogni tua decisione. Gli esiti vanno dal terrificante al cupamente divertente. Essere Batman in questo gioco non significa prendere a pugni i cattivi, ma sopravvivere in una città che vuole distruggerti.

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2016 Sviluppatore/editore Telltale Games/Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco 10-12 ore Giocabilità Una narrazione basata sulle scelte, con QTE ad alto rischio e dialoghi ramificati. Le indagini e le decisioni morali mantengono alta la tensione in ogni scena, mentre le sequenze di combattimento sono brevi ma incisive. Trama Segue Bruce Wayne e Batman mentre affrontano la corruzione di Gotham. Ogni scelta conta, dai segreti personali alle conseguenze a livello cittadino. I colpi di scena e i tradimenti dei personaggi rendono ogni episodio un’esperienza da brivido. Colonna sonora Cupa, suggestiva e cinematografica. La musica aumenta la tensione, accentua i colpi di scena e fa sentire Gotham pericolosa e viva. Grafica e atmosfera Grafica stilizzata ispirata ai fumetti con angolazioni cinematografiche. Gotham appare opprimente, caotica e imprevedibile, in perfetta sintonia con il tono della storia. Pro Indagini intelligenti, narrazione ricca di tensione, scelte significative, ottimo ritmo episodico Contro Più breve rispetto ad altri giochi Telltale, i combattimenti sono limitati La cosa che mi è piaciuta di più Fare una scelta che sembra insignificante, per poi vederla avere ripercussioni in tutta la città e salvare qualcuno in un modo del tutto inaspettato

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. The Walking Dead: Stagione 2 [Il migliore per le conseguenze strazianti]

Clementine è cresciuta e il mondo è diventato più crudele. Ogni passo nelle città abbandonate sembra pericoloso, le conversazioni potrebbero volarti in faccia e una scelta sbagliata può distruggere qualcuno a cui tieni. I QTE sono pieni di tensione e la storia continua a catapultarti in situazioni impossibili.

È implacabile. Le emozioni ti colpiscono molto più forte di qualsiasi cosa tu abbia provato nella prima stagione. Ogni decisione sembra pesare tantissimo e il gioco non perdona gli errori. Ti punisce, ti costringe a fare meglio e ti tiene sempre coinvolto nella sopravvivenza di Clementine. È innanzitutto un’esperienza drammatica straordinaria e, in secondo luogo, un solido gioco horror.

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2013 Sviluppatore/editore Telltale Games Durata media di gioco 10-12 ore Giocabilità Una trama ricca di scelte, con QTE adrenalinici e decisioni che determinano il percorso della storia. Ogni scelta conta, l’esplorazione mantiene alta la tensione e i dilemmi morali ti colpiscono nel profondo. Trama Continua il viaggio di Clementine in un mondo più cupo e spietato. Le relazioni, la sopravvivenza e la fiducia vengono messe costantemente alla prova. Ogni decisione ha un peso e le conseguenze si ripercuotono su ogni episodio. Colonna sonora Intrigante, emozionante e delicata. La musica sottolinea le sequenze di suspense e i momenti strazianti, amplificando ogni incontro carico di tensione. Grafica e atmosfera Grafica stilizzata con angolazioni fortemente cinematografiche. Città abbandonate, foreste e stazioni ferroviarie sembrano vive, minacciose e coinvolgenti. Pro Posta in gioco più alta, coinvolgimento emotivo, gameplay teso, scelte significative Contro Qualche ripetizione nei QTE La cosa che mi è piaciuta di più Vivere la crescita di Clementine attraverso scelte brutali. La tensione e lo strazio di questi momenti non ti lasciano mai andare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Batman: The Enemy Within – La serie di Telltale [Il migliore per i drammi con cattivi contorti]

Benvenuto nella tesa e imprevedibile Gotham e in uno dei migliori giochi di Batman in circolazione. Qui le scelte sono dolorose, le conversazioni crepitano di pericolo e John Doe (il Joker) è in agguato come una miccia pronta a esplodere. Indagare sui crimini mette alla prova il tuo ingegno, mentre i QTE fanno schizzare l’adrenalina alle stelle. Non c’è un attimo di tregua, né un angolo sicuro.

Il caos regna sovrano in città. Le alleanze crollano, i segreti vengono alla luce e le decisioni riecheggiano in ogni incontro. La moralità si complica più che mai e la posta in gioco sembra intensamente personale. Vedere John Doe reagire alle tue mosse è avvincente, snervante e oscuramente geniale: ogni interazione ha un peso (quasi eccessivo).

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 Sviluppatore/editore Telltale Games Durata media di gioco 8-10 ore Giocabilità Una narrazione basata sulle scelte, con dialoghi ramificati, QTE adrenalinici e dilemmi morali. Le indagini mettono alla prova le tue doti investigative, mentre le sequenze di combattimento sono brevi ma intense. Le decisioni che prendi influenzano l’evoluzione dei personaggi e l’esito della storia. Trama Continua la lotta di Batman a Gotham, con John Doe/Joker che emerge come una forza centrale e imprevedibile. I rapporti si incrinano e le alleanze cambiano. Puoi importare le scelte della prima stagione, ma il gioco è perfettamente giocabile anche da solo. Colonna sonora Cupa, suggestiva, cinematografica. La musica aumenta la suspense, accentua i colpi di scena e conferisce a Gotham un’atmosfera minacciosa e viva. Grafica e atmosfera Grafica stilizzata ispirata ai fumetti con angolazioni cinematografiche. Gotham sembra opprimente, caotica e viva. Le espressioni dei personaggi trasmettono tensione e drammaticità in modo impeccabile. Pro Più breve della prima stagione, i combattimenti sono limitati Contro Qualche ripetizione nei QTE La cosa che mi piace di più Vedere John Doe/Joker reagire alle scelte in modi imprevedibili. Piccole decisioni scatenano il caos, ed è sempre emozionante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Minecraft: Story Mode – Una serie di Telltale Games [Il miglior gioco Telltale per i fan di Minecraft]

Di solito non ti aspetti una trama drammatica in giochi come Minecraft. Beh, indovina un po'? Jesse e la sua banda ti catapultano dritto nel caos, con scelte che hanno un impatto più forte del previsto in un mondo fatto di blocchi. Le conversazioni scatenano risate, tensioni imbarazzanti o guai immediati. I QTE ti costringono a stare all’erta e ogni decisione si ripercuote sulla storia.

La storia raggiunge momenti sorprendentemente intensi. I cattivi tramano, gli alleati tradiscono o ti salvano, e le tue mosse plasmano le amicizie e gli esiti. L’umorismo si mescola alla posta in gioco, e il mondo reagisce alle tue scelte in modi ingegnosi e spesso esilaranti.

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, Wii U, dispositivi mobili Anno di uscita 2015 Sviluppatore/editore Telltale Games/Mojang Durata media di gioco 8-10 ore Giocabilità Dialoghi a ramificazione, trama ricca di scelte e QTE leggeri. Esplorazione, creazione di oggetti e risoluzione di problemi creano tensione. Le decisioni influenzano le relazioni e gli eventi della storia. Trama Vesti i panni di Jesse, alla guida di un gruppo di amici in una missione per salvare il loro mondo dopo la disgregazione di un antico ordine di eroi. Il gruppo combatte mostri, affronta tradimenti inaspettati e risolve enigmi per sopravvivere. Colonna sonora Allegra, stravagante, giocosa. La musica alimenta la suspense, esalta la comicità e si adatta perfettamente a questo universo dai contorni squadrati. Grafica e atmosfera Stile "a blocchi" in stile Minecraft con angolazioni cinematografiche. Villaggi, grotte e avventure sembrano prendere vita, e gli ambienti reagiscono in modo dinamico alle tue azioni. Pro Cast divertente, umorismo intelligente, colpi di scena sorprendenti, adatto a tutte le età Contro Scelte morali piuttosto semplici, i combattimenti rimangono elementari La cosa che mi piace di più Vedere come una singola decisione possa avere esiti esilaranti o eroici, cambiando le interazioni e gli esiti con un caos davvero appagante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Racconti dai confini [Il migliore per umorismo, caos e scelte folli]

Ti alterni tra Rhys, un aspirante uomo d’affari, e Fiona, una truffatrice dal carattere spigoloso, mentre ti muovi in una galassia esilarante e crudele. I dialoghi sono fulminanti, i QTE ti fanno battere forte il cuore e ogni missione ti trascina sempre più in profondità in trame folli.

Il gioco è un susseguirsi frenetico di tradimenti, rapine e sparatorie esagerate. È un mix di Cacciatori del Vault, psicopatici e scagnozzi delle grandi aziende. Quali truffe andranno a buon fine e chi rimarrà intrappolato nel caos? Dipende tutto da te.

Il nostro voto 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 Sviluppatore/editore Telltale Games/Gearbox Software Durata media di gioco 10-12 ore Giocabilità Una narrazione basata sulle scelte, con dialoghi ramificati, QTE e enigmi. Passando da un personaggio all’altro cambi prospettiva, e le tue azioni determinano quali piani avranno successo e chi sopravviverà agli scontri. Trama Rhys e Fiona fanno squadra per dare la caccia a un leggendario Vault e trarre profitto dal caos galattico. Si fanno strada tra gli intrighi di Hyperion con truffe, furtività e sparatorie, scontrandosi con psicopatici e vecchi rivali. Le tue scelte determinano quali truffe funzionano, quali alleati sopravvivono e come si svolgono i tradimenti. La storia bilancia la commedia assurda con la tensione da alta posta in gioco, facendoti ridere mentre ti tormenti sulle decisioni da prendere. Colonna sonora Energica, eccentrica e cinematografica. La musica sottolinea alla perfezione i colpi di scena, i momenti comici e le sequenze d’azione. Grafica e atmosfera Grafica stilizzata in stile Borderlands con cel shading ispirato ai fumetti. Gli ambienti sono caotici, vivaci e pericolosi, e catturano alla perfezione l’energia della serie. Pro Umorismo tagliente, personaggi ben caratterizzati, missioni caotiche, colpi di scena memorabili Contro I combattimenti sono ridotti al minimo, il ritmo cala nelle sezioni con dialoghi più lenti La cosa che mi è piaciuta di più Mettere a segno una truffa che ti si ritorce contro in modo spettacolare, per poi vedere l’universo reagire in modi che non ti aspettavi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TALES FROM THE BORDERLANDS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. The Expanse: Una serie Telltale [Il miglior gioco Telltale di fantascienza cruda]

Il gioco ti catapulta subito nella tensione della gravità zero. Ogni decisione stravolge le alleanze, scatena conflitti o ti mette nei guai con il tuo equipaggio. I dialoghi sono taglienti, i QTE sono pieni di tensione e le scelte fanno davvero male. Ti sembra davvero di comandare una nave da recupero ai confini della Cintura.

È brutale, intelligente e sorprendentemente personale. Devi destreggiarti tra le dinamiche dell’equipaggio, missioni serrate e dilemmi morali mentre la storia continua a sfuggirti di mano. La sceneggiatura è azzeccata, il ritmo ti tiene incollato allo schermo e le conseguenze ti fanno riflettere prima di ogni mossa.

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Avventura, incentrata sulla trama Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/editore Telltale Games/Deck Nine Durata media di gioco 6-8 ore Giocabilità Prospettiva in terza persona con interazioni "punta e clicca". Le scelte nei dialoghi influenzano i rapporti tra i personaggi e l'esito della storia. I movimenti in assenza di gravità e gli enigmi ambientali aggiungono varietà. Trama Vesti i panni di Camina Drummer, alla guida di una squadra di recupero in una missione ad alto rischio. Man mano che i segreti vengono svelati, ti troverai di fronte a scelte che metteranno alla prova la tua leadership e la tua moralità. La narrazione esplora temi come la lealtà, la sopravvivenza e la dura realtà dello spazio Colonna sonora Atmosferica e ricca di tensione, si integra perfettamente con l’ambientazione fantascientifica del gioco. La musica esalta la suspense e i momenti più emozionanti. Grafica e atmosfera Ambienti dettagliati con una fisica spaziale realistica. Le sequenze a gravità zero sono coinvolgenti, anche se alcune animazioni risultano un po’ rigide. Pro Ottimo sviluppo dei personaggi, trama avvincente, fedele al tono della serie TV Contro Problemi di ritmo, qualche goffaggine meccanica, alcuni elementi di gameplay poco sviluppati La cosa che mi piace di più Le sequenze a gravità zero, senza dubbio!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Domande frequenti

Qual è considerato il miglior gioco di Telltale?

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series è il miglior gioco della Telltale. È la saga completa di Clementine, con una grafica più nitida e quell’impatto emotivo che ha reso la serie un’icona. Pochi giochi riescono a eguagliare il suo mix di scelte difficili, ritmo serrato e personaggi memorabili.

Vale la pena giocare a The Walking Dead di Telltale?

Assolutamente sì. È una delle serie basate sulle scelte più avvincenti in circolazione, specialmente nella Edizione definitiva. La storia ti colpisce nel profondo, i personaggi sembrano reali e la grafica migliorata rende la rigiocabilità un gioco da ragazzi.

Qual è stato il gioco di maggior successo di Telltale?

“The Walking Dead” rimane il più grande successo di Telltale. Ha definito lo standard per i giochi basati sulla narrazione, ha venduto milioni di copie e ha reso lo studio un nome conosciuto da tutti.

Telltale Games è ancora attiva?

Sì, ma è un nuovo team che opera con lo stesso nome. Si stanno concentrando sul riportare in auge i vecchi classici e su nuovi progetti come The Expanse: Una serie Telltale.