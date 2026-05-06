I 7 migliori giochi di strategia per PS5 per i geni della tattica nel 2026

Quando si parla dei migliori giochi di strategia per PS5, le opzioni sono davvero tantissime. Lo so, non è facile scegliere. Sono qui per cercare di renderti le cose più semplici. Esploreremo una selezione di giochi di strategia che includono trame fantastiche e ti richiedono di mettere alla prova le tue capacità di pensiero strategico, gestire le tue risorse e partecipare a scontri intensi che ti terranno incollato allo schermo per ore.

Questa lista contiene un po’ di tutto. Tutti i giochi elencati appartengono al genere dei giochi di strategia, ma ognuno presenta elementi unici che vale la pena scoprire. Quindi, mettiti comodo e cominciamo.

Le nostre scelte migliori per i giochi di strategia su PS5

Prima di passare alla nostra lista completa dei migliori giochi di strategia per PS5, volevo soffermarmi sulla nostra selezione dei 3 titoli migliori.

Questo ti darà un’idea della posizione di ogni gioco nella nostra classifica degli esperti e di quale dovresti provare per primo se vuoi testarne più di uno.

Civilization VII (2025) – un gioco creativo e articolato che ti permette di costruire un impero partendo da zero, dove potrai mettere alla prova le tue abilità diplomatiche e militari gestendo al meglio le tue risorse. Civilization VII è una vera e propria reinvenzione dei giochi di strategia incentrati sulla costruzione di imperi, con una grafica mozzafiato e meccaniche innovative. Age of Empires II (2020, Definitive Edition) – un classico gioco di strategia che arriva come versione rimasterizzata del leggendario Age of Empires II. In questo gioco puoi costruire ed espandere il tuo impero man mano che avanzi nella storia, mettere alla prova il tuo ingegno nei combattimenti strategici e gestire le tue risorse nel miglior modo possibile. Frostpunk (2020, Edizione completa) – un gioco di strategia cupo e ad alto rischio che ti permette di prendere il controllo dell’ultima città sulla Terra, durante un’apocalisse ghiacciata. Tutto ruota attorno alle scelte che fai. Le tue decisioni morali determineranno il destino dell’umanità.

Questi 3 giochi di strategia sono assolutamente imperdibili per tutti gli appassionati di combattimenti tattici che amano le decisioni difficili e il brivido di superare in astuzia il nemico. Continua a leggere per maggiori dettagli su ciascuno di essi e per scoprire un paio di altri titoli dello stesso genere.

I 7 migliori giochi di strategia per PS5 per menti tattiche

Ti piacciono i giochi di strategia ben fatti? Questa lista dei 7 migliori giochi di strategia per PS5 analizza ogni titolo, fornendoti dettagli sui loro punti di forza, su ciò che li contraddistingue e su qualsiasi altra informazione importante. Cominciamo, che ne dici?

1. Civilization VII [Il migliore per costruire imperi epici]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2025 Sviluppatore Firaxis Games Durata media di gioco 50+ ore Ideale per Gli appassionati di giochi di strategia a turni profondi e di costruzione di imperi Caratteristiche uniche Guida una civiltà dall’Età della Pietra all’Età dell’Informazione, con diplomazia avanzata, costruzione di città e tattiche militari

Civilization VII è un gioco assolutamente leggendario che offre un’esperienza profonda e coinvolgente, molto amata dagli appassionati di strategia. In questo gioco, sei incaricato di guidare una civiltà dall’Età della Pietra fino all’Età dell’Informazione. Gestisci le risorse, metti in mostra le tue abilità diplomatiche negoziando accordi e guidi il tuo esercito, con l’obiettivo di espandere il tuo impero.

Ogni scelta che fai nel gioco sembra un punto di svolta che plasma il futuro del tuo impero. Ti occupi dei progetti di costruzione delle città, della ricerca tecnologica e delle strategie militari. In qualità di sovrano, devi trovare il perfetto equilibrio tra le esigenze della tua civiltà e i tuoi obiettivi a lungo termine e di ampio respiro per sconfiggere i nemici ed espandere il tuo impero.

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Ciò che distingue Civilization VII dagli altri giochi è la sua grande rigiocabilità. Non ti stanchi mai di giocarci! Puoi passare da una civiltà all’altra, ognuna con le proprie caratteristiche e condizioni speciali, e ognuna ti regala un’esperienza completamente nuova. Visto che siamo in tema di giochi di civiltà, ecco i miei consigli sui migliori titoli della serie Civilization da provare.

Civilization VII è un gioco imperdibile per gli appassionati di strategia a turni, poiché offre un mix perfetto di complessità e accessibilità. In Civilization VII non ti limiti a rivivere la storia: crei la tua storia alternativa, dove le tue decisioni cambiano il corso del mondo.

Il mio verdetto: Firaxis Games ha perfezionato la formula della strategia a turni con Civilization VII, un gioco in cui ogni decisione si ripercuote attraverso i secoli e crea la tua versione personale della storia.

2. Age of Empires II [La migliore esperienza RTS storica]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2020 (Edizione definitiva) Sviluppatore Relic Entertainment Durata media di gioco 40–50 ore Ideale per Appassionati di giochi RTS storici, simulatori di costruzione di città e combattimenti tattici Caratteristiche uniche Guida civiltà storiche attraverso diverse epoche, battaglie su larga scala e meccaniche strategiche approfondite

Age of Empires II è un eccezionale gioco di strategia in tempo reale (RTS) che ti permette di prendere il controllo di una delle tante civiltà storiche presenti nel gioco. Questa edizione, chiamata L’edizione definitiva (2020), è un remake eccellente del classico Age of Empires II che ha rivoluzionato il genere RTS.

Gli obiettivi principali del gioco includono la costruzione di città, la gestione delle tue risorse, la negoziazione con altri imperi, la formazione di alleanze e, infine, l’impegno in combattimenti strategici. Se ami i giochi RTS storici come Age of Empires II, dai un’occhiata alla nostra raccolta dei migliori giochi per PS5 per titoli ancora più coinvolgenti.

Il tuo compito è supervisionare lo sviluppo economico, le operazioni militari e il progresso tecnologico della tua civiltà, coinvolgendola al contempo in guerre contro altre potenze. Aggiungici campagne innovative e una grafica migliorata, e otterrai un gioco incredibilmente coinvolgente e memorabile.

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Ciò che distingue questo gioco è la sua accuratezza storica e il fatto che riesca a trovare un equilibrio tra storia e innovazione, offrendo un’esperienza di gioco rinnovata. Comandare potenti fazioni rivali è fondamentale in Age of Empires II, dove combatti per espandere il tuo impero e cerchi modi per superare in astuzia i tuoi nemici.

Per gli appassionati di strategia in tempo reale (RTS), Age of Empires II offre un’esperienza straordinaria, ricca di gameplay tattico, immersione storica e combattimenti strategici. Il gioco è un mix perfetto di campagne per giocatore singolo e battaglie multigiocatore.

Il mio verdetto: Age of Empires II di Relic Entertainment rimane il punto di riferimento per la strategia in tempo reale storica, bilanciando l’autenticità con un gameplay tattico avvincente che ha resistito alla prova del tempo.

3. Frostpunk [Miglior gioco di sopravvivenza e costruzione di città]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore 11 bit studios Durata media di gioco 15–30 ore Ideale per Gli appassionati di strategia di sopravvivenza, costruzione di città e scelte morali Caratteristiche uniche Costruisci e gestisci l’ultima città in un mondo ghiacciato, affronta difficili scelte morali e gestisci le risorse

In questo impegnativo gioco open world, l’umanità è stata spazzata via da una nuova era glaciale. Nei panni del sovrano dell’ultima città sopravvissuta, avrai diversi compiti da svolgere: gestire le tue risorse, costruire infrastrutture e prendere decisioni fondamentali che influenzeranno il benessere di tutti i tuoi sudditi.

Frostpunk ti spingerà al limite mettendoti di fronte a decisioni morali difficili, come, ad esempio, se applicare leggi severe alla tua popolazione o se adottare un approccio più morbido e allentare le restrizioni. C’è una lotta costante tra dare priorità ai bisogni della tua popolazione e combattere gli elementi della terra ghiacciata.

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Il gioco ti sfida a creare e guidare una civiltà attraverso tempi difficili, offrendo al contempo una grafica mozzafiato e un’atmosfera inquietante. Ecco una lista dei nostri consigli sui migliori monitor per PS5 per goderti la straordinaria grafica di Frostpunk.

Gli appassionati di strategia in tempo reale (RTS) apprezzeranno la combinazione perfetta tra la costruzione di città, la gestione delle risorse e le scelte morali. Questo gioco è un must per chiunque ami mettersi alla prova ideando strategie complesse che richiedono un giudizio morale. Dai un’occhiata a questa guida ai migliori giochi di strategia per scoprire altri titoli simili a questo.

Il mio verdetto: 11 bit studios ti costringe a scelte impossibili in Frostpunk, dove sopravvivenza e moralità si scontrano in una landa ghiacciata che mette alla prova la tua leadership come nessun altro gioco di strategia.

4. Tropico 5 e 6 [Il miglior gioco di strategia satirico-politico]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Tropico 5: PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Tropico 6: PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Anno di uscita Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Sviluppatore Limbic Entertainment Durata media di gioco 30–40 ore Ideale per Appassionati di giochi di costruzione di città, simulazione e strategia politica Caratteristiche uniche Gestisci una nazione insulare, governa nei panni di "El Presidente", attraversa diverse epoche storiche e trova il giusto equilibrio tra risorse e potere politico

In Tropico 5 e 6, vesti i panni di El Presidente, che guida un paese insulare tropicale attraverso diverse epoche storiche, dal periodo coloniale all’era moderna. Il tuo compito è governare il tuo paese, gestire le tue risorse e pianificare le tue mosse politiche. Ma questo non significa che non ci siano scontri. Ti trovi costantemente di fronte a sfide da parte di altri paesi e devi impegnarti al massimo per non perdere il potere.

Ci sono parecchie differenze tra questi due titoli. Tropico 5 è ambientato su un’isola, mentre Tropico 6 su un arcipelago, dove puoi passare da un’isola all’altra man mano che procedi.

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Tropico 5 offre un sistema di posizionamento degli edifici molto intuitivo, mentre Tropico 6 aggiunge i sistemi di trasporto pubblico. Inoltre, Tropico 6 introduce un sistema di incursioni, grazie al quale puoi incaricare i tuoi personaggi di rubare le meraviglie del mondo, mentre questa funzione non è presente in Tropico 5.

Per gli appassionati di strategia che amano la costruzione di città con un divertente tocco politico, Tropico 5 e 6 sono la scelta definitiva. Tropico adotta un approccio divertente al governo, concentrandosi più sulle assurdità dell’essere un dittatore che sulla pianificazione strategica e sulla gestione. Se sei un appassionato di strategia politica e city-building, assicurati di dare un’occhiata ai migliori giochi di strategia a turni per scoprire altri titoli incentrati su decisioni ponderate e gestione.

Il mio verdetto: Limbic Entertainment trasforma la dittatura in una commedia nera con Tropico 5 & 6, dove l’assurdità e la gestione strategica creano un’esperienza di costruzione di città unica e divertente.

5. Midnight Suns della Marvel [Miglior combattimento tattico a carte]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, Xbox X/S, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Firaxis Games Durata media di gioco 30–40 ore Ideale per Appassionati di giochi di ruolo tattici, combattimenti a turni e fan della Marvel Caratteristiche uniche Sistema di combattimento basato sulle carte, costruzione di relazioni con gli eroi Marvel, trama cupa ambientata nell’universo Marvel

Marvel’s Midnight Suns è una fantastica combinazione di gioco di ruolo tattico (RPG) e simulazione di costruzione di relazioni che mette in luce il lato più oscuro dell’universo Marvel.

In questo incredibile gioco Marvel, vesti i panni di Hunter, ma puoi comunque allearti con tutti gli eroi iconici come Iron Man, Capitan America e Spider-Man – con Peter Parker come uno dei personaggi chiave – e collaborare contro diverse forze che minacciano il mondo.

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Questo è un gioco che ti richiede di pensare in modo strategico prima di fare qualsiasi mossa. Si tratta di un gioco di combattimento a turni con carte che mostrano le tue abilità. Ogni giocatore ha il proprio mazzo di carte e deve riflettere attentamente prima di scegliere quale carta usare. Midnight Suns della Marvel sfrutta anche il controller DualSense, sfruttandone le caratteristiche come il feedback tattile e i grilletti adattivi per un'esperienza di gioco fantastica.

Marvel’s Midnight Suns è la scelta perfetta se ti piacciono i giochi di ruolo che uniscono combattimenti strategici allo sviluppo dei personaggi e a trame ricche di emozioni. Anche se è incentrato sulla modalità giocatore singolo, puoi divertirti anche in modalità cooperativa, alleandoti con gli amici per combattimenti tattici. È un titolo imperdibile per gli appassionati dell’universo Marvel e dei giochi di strategia che cercano quella stessa atmosfera nei videogiochi.

Il mio verdetto: Firaxis Games ha unito l’azione dei supereroi a una strategia tattica approfondita in Marvel’s Midnight Suns, dimostrando che i combattimenti basati sulle carte possono essere avvincenti quanto i tradizionali sistemi a turni.

6. Crusader Kings III [Miglior simulatore di dinastie]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox X/S, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Paradox Interactive Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Appassionati di strategia su larga scala, intrighi politici e gestione dinastica Caratteristiche uniche Gioco incentrato sui personaggi, gestione della dinastia, drammi politici e personali

Crusader Kings III è un gioco di ruolo e strategia su larga scala davvero eccezionale, in cui vesti i panni del sovrano di un’antica dinastia e guidi la tua famiglia attraverso generazioni di intrighi politici, conflitti bellici e drammi familiari. Non è il solito gioco di strategia. In Crusader Kings III, oltre al pensiero strategico necessario per governare un paese, dovrai anche affrontare drammi personali direttamente legati alle lotte di potere all’interno della dinastia. Questo gioco offre la retrocompatibilità, quindi che tu stia giocando su PS4 o godendoti le funzionalità avanzate su PS5, l’esperienza rimane comunque avvincente.

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Ti ritroverai in situazioni in cui dovrai prendere decisioni difficili, come stringere alleanze, combinare matrimoni, dichiarare guerra, ecc. Man mano che giochi, ti renderai conto che ogni mossa che fai può portare alla vittoria e a un aumento del potere, oppure a una sconfitta devastante.

Crusader Kings III è un titolo imperdibile per gli appassionati di strategia che cercano giochi con trame profonde, unite a dinamiche politiche e personali complesse. Non si tratta solo di costruire un impero e governare. Si tratta di creare qualcosa che rimarrà per le generazioni a venire. Come bonus, ecco altre opzioni da esplorare nella nostra guida ai giochi di grande strategia.

Il mio verdetto: Paradox Interactive ha realizzato con Crusader Kings III un capolavoro incentrato sulla costruzione di un’eredità, in cui i drammi personali e gli intrighi politici contano tanto quanto le conquiste militari nel corso delle generazioni.

7. Collezione XCOM 2 [Miglior combattimento tattico a turni]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, PC Anno di uscita 2020 (Raccolta) Sviluppatore Firaxis Games Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Appassionati di combattimenti tattici, strategia a turni e guerra fantascientifica Caratteristiche uniche Meccaniche di permadeath, personalizzazione della squadra, gestione della base e missioni generate proceduralmente

Collezione XCOM 2 ti catapulta in una lotta disperata per la sopravvivenza dell’umanità contro un’occupazione aliena. Nei panni del comandante di un movimento di resistenza, gestisci un quartier generale mobile, recluti e addestri soldati, studi la tecnologia aliena e guidi missioni tattiche a squadre in cui ogni decisione può significare la vita o la morte.

Il brutale sistema di "permadeath" del gioco fa sì che perdere un soldato non sia solo una battuta d’arresto. Perdi un personaggio che hai impiegato ore a sviluppare, completo di abilità uniche e storia personale. Questo crea una tensione autentica in ogni missione, costringendoti a pensare diverse mosse in anticipo e a valutare attentamente i rischi.

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Oltre al combattimento, dovrai destreggiarti tra la gestione delle risorse e la strategia globale. Costruirai strutture, stringerai alleanze con cellule di resistenza e correrai contro il conto alla rovescia del piano alieno. La raccolta include tutti i contenuti DLC del gioco base e dell’espansione War of the Chosen, che aggiunge ancora più profondità con nuove classi di soldati e livelli strategici.

Per gli appassionati che apprezzano la profondità tattica unita alla gestione strategica della base, Collezione XCOM 2 rappresenta una delle esperienze più appaganti del genere. La tensione del “permadeath”, unita alle ampie opzioni di personalizzazione, lo rende uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati.

Il mio verdetto: Firaxis Games ha raggiunto l’apice della strategia tattica con Collezione XCOM 2, dove la posta in gioco del “permadeath” e la personalizzazione della squadra danno vita a storie indimenticabili di trionfo e delusione.

Il mio verdetto generale sui migliori giochi di strategia per PS5

La selezione di giochi di strategia per PS5 soddisfa stili di gioco molto diversi, quindi il tuo punto di partenza ideale dipende interamente dal tipo di sfida strategica che ti appassiona di più. Ogni gioco di questa lista eccelle nella propria nicchia, ma questi tre si distinguono per tipi specifici di giocatori:

Per chi si avvicina per la prima volta ai giochi di grande strategia e cerca un titolo che unisca profondità e accessibilità → Civilization VII . Firaxis ha perfezionato l’equilibrio tra complessità e accessibilità, permettendoti di plasmare civiltà nel corso dei millenni senza tutorial opprimenti o meccaniche incomprensibili.

→ . Firaxis ha perfezionato l’equilibrio tra complessità e accessibilità, permettendoti di plasmare civiltà nel corso dei millenni senza tutorial opprimenti o meccaniche incomprensibili. Per gli appassionati di combattimenti tattici che amano prendere decisioni ad alto rischio → Collezione XCOM 2 . Ogni missione diventa una partita a scacchi da cardiopalma, dove le conseguenze della morte permanente ti costringono a pensare tre mosse avanti, creando storie emergenti indimenticabili di trionfo e tragedia.

→ . Ogni missione diventa una partita a scacchi da cardiopalma, dove le conseguenze della morte permanente ti costringono a pensare tre mosse avanti, creando storie emergenti indimenticabili di trionfo e tragedia. Per i giocatori che preferiscono un po’ di umorismo nella strategia → Tropico 5 & 6. Limbic Entertainment ha trasformato la dittatura in divertimento satirico, dove gestire una nazione insulare sembra meno una questione di fogli di calcolo e più come recitare nella tua commedia politica personale.

Ogni gioco rappresenta un aspetto diverso del genere strategico, dalla costruzione di imperi a turni alla gestione della sopravvivenza in tempo reale. Il bello del catalogo di giochi di strategia per PS5 è che puoi passare dalla costruzione di civiltà antiche al comando di combattenti alieni in disperata resistenza, fino al governo di paradisi tropicali senza mai uscire dal genere.

Domande frequenti