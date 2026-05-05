I 10 migliori giochi di strategia per PC per diventare un maestro della tattica nel 2026

I migliori giochi di strategia per PC, secondo me, sono quelli che ti catapultano in mondi in cui le tue decisioni contano davvero. Ogni mossa che fai potrebbe portarti alla vittoria o alla sconfitta. Sono proprio questi i giochi che apprezzano e premiano il tuo pensiero tattico. Potrai provare l’emozione di comandare il tuo esercito, ideare strategie geniali, risolvere enigmi e molto altro ancora!

Questi giochi sono bravissimi a farti immergere nei loro mondi e a regalarti innumerevoli ore di divertimento. Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata ai giochi di questa lista per trovare la tua prossima ossessione strategica.

Le nostre scelte migliori per i giochi di strategia per PC

Quando si parla dei migliori giochi di strategia per PC, ho selezionato alcuni titoli che, secondo me, sono i migliori per la loro rigiocabilità, profondità e complessità. Insomma, è proprio quello che cerchi in un gioco di strategia, giusto?

Quando penso a un gioco di strategia, la prima cosa che mi viene in mente è l’immagine di come elaboravano le loro tattiche di guerra in “Il Trono di Spade”. Il tavolo gigante davanti a loro, ogni nemico rappresentato da una statuetta con un emblema diverso. Ghaa! Che figata!

I giochi qui sotto ti regalano la stessa sensazione, unendo sfida strategica e risoluzione creativa dei problemi. Tuffiamoci nella lettura!

1 Sid Meier's Civilization VI 2016 Costruisci e guida una civiltà attraverso epoche di guerra, diplomazia e progresso tecnologico. Buy now 2 Stellaris 2016 Guida il tuo impero alieno mentre esplora la galassia, stringe alleanze e molto altro ancora! Buy now 3 Into The Breach 2018 Supera in astuzia enormi mostri alieni in questo gioco tattico su piccola scala, dove ogni tua mossa è importante. Buy now

Questi 3 migliori giochi di strategia per PC portano le tattiche a turni, la strategia in tempo reale e la costruzione di imperi a un livello completamente nuovo. Se sei pronto per una sfida seria, questo è il punto di partenza perfetto per te. Continua a leggere per maggiori dettagli su questi giochi tattici e per altri cinque titoli incredibili!

I 10 migliori giochi di strategia per PC per i geni della tattica

I giochi di strategia mettono alla prova la tua mente, la tua pazienza e le tue capacità di pianificazione. Ognuno di questi 10 migliori giochi di strategia per PC ti offre la possibilità di cimentarti in un gameplay tattico e nella costruzione di un impero. Preparati a mettere alla prova le tue abilità!

1. Civilization VI di Sid Meier

Piattaforme PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, iOS, Android Data di uscita 20 ottobre 2016 Sviluppatore Firaxis Games Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Diplomazia dinamica, condizioni di vittoria multiple, supporto alle mod, espansioni per una maggiore profondità

Civilization VI di Sid Meier è un emozionante gioco di strategia a turni in cui prendi il controllo di una civiltà e la guidi attraverso diverse epoche , mentre impari a padroneggiare la diplomazia, la guerra e l'innovazione. Il tuo obiettivo è semplice: raggiungere la vittoria, sia con l'esercito che con la diplomazia.

Inizi ad espandere il tuo impero e ti ritrovi con nuove responsabilità. Ora devi gestire le città e stringere rapporti con i leader delle altre civiltà. È la rappresentazione perfetta dei fantastici giochi 4X, con la sua profondità, la diplomazia e il ritmo misurato.

Sei costantemente incoraggiato a pianificare strategicamente mentre gestisci le tue risorse, la tecnologia e il tuo esercito. Ogni volta che giochi a Civilization VI, ti vengono in mente nuove idee a cui forse stavi pensando proprio prima di addormentarti. Ogni civiltà con cui interagisci ha le sue caratteristiche e i suoi edifici, e questo ti fa sentire come se non giocassi mai due volte lo stesso gioco.

Se sei un appassionato di strategia, Civilization VI è uno dei giochi più brillanti del genere. In realtà è uno dei miei giochi preferiti. Adoro il fatto che in questo gioco non ci sia un unico percorso o un solo modo per fare le cose. Ogni decisione che prendi ti porta su una strada diversa, proprio come nella vita reale.

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2. Stellaris

Piattaforme PS4, Xbox X/S, Xbox One, PC Data di uscita 9 maggio 2016 Sviluppatore Paradox Interactive Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Generazione procedurale della galassia, diplomazia approfondita, imperi personalizzabili, crisi galattiche, supporto alle mod

In Stellaris, come suggerisce il nome, il gioco è ambientato nella galassia, dove hai il tuo impero interstellare. Il destino dell’impero è nelle tue mani. Sei tu a guidarlo e a proteggerlo da qualsiasi minaccia.

Mentre giochi, ti sembra di avere 100 schede aperte nella tua mente. Devi destreggiarti costantemente tra l’economia, la diplomazia e la guerra dell’impero, e ti trovi persino ad affrontare molti dilemmi etici. Stellaris offre una profondità maggiore rispetto ai precedenti giochi dello stesso genere.

Questo gioco è pensato per chi dà il meglio sotto pressione e ama pianificare bene le cose. Inoltre, se ti piacciono i giochi di strategia ambientati nello spazio, dai un’occhiata ai migliori giochi di guerra per battaglie più intense e una maggiore profondità strategica. A differenza di altri giochi in cui la diplomazia passa in secondo piano, Stellaris pone l’accento sulla negoziazione di alleanze e sulla gestione di situazioni politiche complesse.

Il gioco offre una grafica eccezionale che ti regala un’esperienza davvero coinvolgente. Se vuoi apprezzare appieno la grafica dettagliata della galassia di Stellaris, assicurati di passare a un ottimo monitor da gaming. Puoi trovare le migliori opzioni nella nostra guida ai migliori monitor da gaming.

Stellaris soddisfa tutte le aspettative degli appassionati di strategia grazie alle sue meccaniche approfondite di diplomazia ed espansione dell’impero, oltre che ad alcuni contenuti in accesso anticipato che offrono un assaggio di ciò che verrà. È sicuramente uno dei migliori giochi di strategia!

Un altro aspetto che spicca è la sua rigiocabilità. I giocatori sostengono che non ci si stanca mai (figuriamoci annoiarsi) di giocare a Stellaris.

C’è sempre qualcosa di nuovo e c’è sempre un nuovo modo di fare le cose. Ogni decisione cambia il corso del tuo viaggio. Da provare assolutamente, senza dubbio!

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3. Verso la breccia

Piattaforme PC, Nintendo Switch, Android, iOS Data di uscita 27 febbraio 2018 Sviluppatore Subset Games Durata media di gioco 10-20 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Combattimenti su griglia, missioni procedurali, squadre multiple di mech, sfide tattiche rigiocabili

"Lascia perdere la diplomazia! Manda in campo i mech!" Questo è il motto di Into the Breach, dove comandi la tua squadra di mech giganti e il tuo obiettivo è difendere i civili dagli invasori alieni.

La precisione è fondamentale quando si tratta delle tattiche che usi. Devi superare in astuzia i tuoi nemici ed evitare conseguenze devastanti durante la battaglia.

La tensione è alta perché, prima di fare la tua mossa, devi stare molto attento alla minaccia attuale, ma anche a quelle nuove che potrebbero presentarsi. Per saperne di più su questo genere tattico, dai un’occhiata ai migliori giochi di strategia a turni.

Questo gioco tattico a turni ti permette di gestire la tua squadra di mech mentre combattono i tuoi nemici al posto tuo. Partecipi a combattimenti a turni e ogni decisione che prendi è fondamentale. Grazie alla generazione procedurale del gioco, non ci saranno mai due missioni uguali, ed è proprio questo che ti tiene incollato allo schermo. Se vuoi giocare a Into the Breach ovunque ti trovi, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori laptop da gaming per le massime prestazioni in mobilità.

Gli appassionati di strategia adorano le meccaniche impegnative da Into the Breach, che sono davvero fantastiche e ti tengono con il fiato sospeso. Questo gioco è perfetto per chi ama i combattimenti abbinati a enigmi da risolvere. Le recensioni della critica sottolineano in particolare la rigiocabilità del gioco e le mappe ben progettate, notando come questo renda il gameplay più dinamico e coinvolgente.

Consiglio bonus: se ti piacciono i combattimenti tattici con sfide intense, Maghi dell’irruzione tattica offre un’esperienza simile a quella di Into the Breach.

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4. XCOM 2

Piattaforme PS4, Xbox One, PC, Android, Nintendo Switch Data di uscita 5 febbraio 2016 Sviluppatore Firaxis Games Durata media di gioco 20-100 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Soldati personalizzabili, gestione della base, percorsi narrativi dinamici, supporto alle mod

Non vorrei sembrare troppo entusiasta, ma XCOM 2 è davvero una figata. Questo fantastico mix di combattimenti intensi, gestione delle risorse e costruzione della base sembra proprio la combinazione perfetta per qualsiasi appassionato di strategia. XCOM 2 si distingue per la sua capacità di far sentire ogni decisione cruciale e di coinvolgerti completamente nelle battaglie.

In questo gioco guidi un movimento di resistenza guerrigliera che combatte un’invasione aliena sulla Terra. Il tuo obiettivo è personalizzare i tuoi soldati e guidarli in combattimenti a turni.

C’è tantissimo da fare! Ti tieni aggiornato su tutte le nuove tecnologie aliene, lavori per espandere la tua resistenza e ti prepari a eventuali attacchi improvvisi. Dipende tutto da te e devi stare molto attento a ogni mossa che fai.

Il gameplay è incentrato principalmente sui combattimenti tattici, e muovi i tuoi soldati attraverso le caselle di un campo di battaglia a griglia. Ma, come già sai, non si tratta solo di combattimenti; devi anche gestire la resistenza e lavorare per espandere la tua base. Questo gioco si colloca tra i migliori giochi per PC nel genere strategico, ma offre anche un’esperienza eccezionale per i giocatori su PS5, con un mix perfetto di combattimenti tattici e gameplay coinvolgente.

Per gli appassionati di strategia, XCOM 2 ha tutto ciò che serve: combattimenti tattici, gestione delle risorse e decisioni ad alto rischio che lo distinguono dagli altri giochi del genere. L’intero gioco è incentrato sulle battaglie tattiche, dove ogni decisione conta. Se sei un fan della strategia ad alta tensione, dai un’occhiata ai migliori giochi per PC in modalità giocatore singolo.

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5. Crusader Kings III

Piattaforme PC Data di uscita 1 settembre 2020 Sviluppatore Paradox Development Studio Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Gestione della dinastia, sviluppo complesso dei personaggi, matrimoni strategici, sistemi politici articolati

Immagina di essere nel Medioevo e di non dover gestire solo un regno, ma un’intera dinastia. In Crusader Kings III sei tu al comando e guidi la dinastia attraverso guerre e intrighi politici. Puoi vestire i panni di personaggi diversi, e ognuno di loro ti condurrà in un viaggio diverso, con i propri obiettivi e le proprie caratteristiche.

Questo è un gioco che offre davvero tantissimo. Avrai la possibilità di provare cose che prima potevi solo immaginare, cose che hai visto solo nei film. Parteciperai a intrighi politici, lavorerai alla creazione di alleanze, organizzerai matrimoni a tuo vantaggio politico e molto altro ancora.

Con eventi dinamici, sistemi complessi per lo sviluppo dei personaggi e la possibilità di plasmare la tua saga familiare, Crusader Kings III offre un livello di profondità che si vede raramente nei giochi di strategia. È sicuramente l’ultimo gioco che porta la grande strategia a un livello superiore.

Per gli appassionati di strategia, Crusader Kings III garantisce un’esperienza davvero unica. L’attenzione ai personaggi, all’eredità e alle complessità della politica medievale lo rende perfetto per chi ama una strategia profonda e incentrata sulla narrazione, con una rigiocabilità infinita. Se ti piacciono i sistemi politici dinamici, dai un’occhiata ai migliori giochi multiplayer per scoprire altri modi di elaborare strategie insieme agli altri.

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6. Hearts of Iron IV

Piattaforme PC Data di uscita 6 giugno 2016 Sviluppatore Paradox Development Studio Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Strategia in tempo reale, gestione militare dettagliata, sistemi politici dinamici, supporto alle mod

Hearts of Iron IV porta la strategia a un livello completamente nuovo. Non hai un paese specifico da governare. Puoi controllare qualsiasi nazione del mondo nel 1936 o nel 1939 e guidarla attraverso il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il tuo obiettivo è lavorare per il futuro della tua nazione gestendo le risorse, rafforzando l’esercito e mantenendo un equilibrio diplomatico con gli altri paesi.

Il gameplay ruota attorno alla gestione dell’esercito, dell’economia e della politica della tua nazione, mentre prendi decisioni importanti che influenzano il futuro del tuo paese. Potrai sperimentare diverse strategie, come stringere un’alleanza per ottenere la vittoria o adottare un approccio aggressivo per dominare il campo di battaglia.

Hearts of Iron IV ti dà la sensazione di vivere davvero quei periodi storici. Gli appassionati di strategia adorano il modo in cui il gioco offre una ricca combinazione di strategia globale, meccaniche di combattimento dettagliate e la libertà di tracciare il proprio percorso attraverso la storia. Per altri giochi ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi sulla Seconda Guerra Mondiale.

Consiglio bonus: se ti è piaciuto Company of Heroes, Hearts of Iron IV ti piacerà un sacco.

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7. Total War: Three Kingdoms

Piattaforme PC Data di uscita 23 maggio 2019 Sviluppatore Creative Assembly Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Battaglie tattiche in tempo reale, sistemi politici complessi, Il Romanzo dei Tre Regni, guerre su larga scala

POV: Siamo nell ’era dei Tre Regni. Ti trovi nell’antica Cina. Hai assunto il comando di un signore della guerra e combatti per la supremazia. Il tuo obiettivo principale è unificare la Cina sotto un’unica bandiera, e devi usare tutti i metodi e gli strumenti a tua disposizione: conquiste militari, diplomazia e alleanze strategiche.

Total War: Three Kingdoms unisce combattimenti tattici in tempo reale a una grande strategia a turni. Questo ti dà la possibilità di comandare eserciti imponenti e gestire intricati sistemi politici. Se questo è il tuo tipo di guerra, dai un’occhiata a questa lista dei migliori giochi di grande strategia.

Total War: Three Kingdoms offre un’esperienza di gioco fluida che include la gestione delle risorse, il comando di eserciti in grandi battaglie e la gestione delle dinamiche politiche dei Tre Regni. Dovrai trovare il giusto equilibrio tra le risorse e gestire i rapporti con alleati e nemici.

Per gli appassionati di strategia storica, Total War: Three Kingdoms si distingue come il gioco migliore! È un mix perfetto di strategia approfondita e combattimenti in tempo reale. In più, la trama storica davvero avvincente rende il tuo gameplay un’esperienza unica. Inoltre, se cerchi altre campagne storiche, dai un’occhiata ai migliori giochi indie per una nuova prospettiva sulla strategia.

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8. Age of Empires IV

Piattaforme PC, Xbox X/S, Xbox One Data di uscita 28 ottobre 2021 Sviluppatore Relic Entertainment Durata media di gioco 30-100 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Campagne storiche, costruzione di basi, battaglie su larga scala, modalità multigiocatore

Age of Empires IV porta l’eccezionale esperienza di strategia in tempo reale sui PC moderni. Ti permette di controllare diverse civiltà nel corso della storia. Il tuo compito è creare un impero fiorente, bilanciando la gestione delle risorse, le conquiste militari e i progressi tecnologici mentre competi con altre civiltà.

Il gameplay principale prevede molta costruzione. Mentre crei il tuo insediamento, dovrai raccogliere risorse e comandare il tuo esercito in battaglie mozzafiato. Puoi scegliere tra diverse civiltà, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Per ogni civiltà, dovrai adattare una strategia unica per vincere varie campagne o partite multigiocatore. A proposito, per un viaggio davvero avvincente attraverso la storia, un ’ottima TV da gaming può fare la differenza.

Age of Empires IV è il sogno di ogni appassionato di strategia! Offre una visione fresca e moderna di un genere molto amato. La sua attenzione sia alla pianificazione strategica che alle battaglie in tempo reale, unita a campagne dettagliate, garantisce che ci sia qualcosa sia per i principianti che per i giocatori esperti. Se ti piace costruire imperi, dai un’occhiata ai migliori giochi cooperativi per un’esperienza collaborativa.

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9. Planet Coaster

Piattaforme PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Data di uscita 17 novembre 2016 Sviluppatore Frontier Developments Durata media di gioco 20-100 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Progettazione di parchi a tema, simulazione gestionale, personalizzazione, fisica realistica

Planet Coaster è un gioco fantastico per chiunque ami le simulazioni di parchi a tema. Ti calerai nei panni di un gestore di un parco a tema con un carico di lavoro davvero pesante. Costruisci e mantieni le attrazioni, gestisci le finanze e ti impegni per rendere l’esperienza il più divertente possibile per i visitatori. Hai sempre un unico obiettivo in mente: creare un parco a tema di successo dove poter dare sfogo alla tua creatività, ma anche realizzare un profitto.

Nel gioco dovrai progettare montagne russe, costruire aree a tema e decidere come saranno il tuo staff e i prezzi. Ma la sfida più grande è accettare che non tutto dipende da te.

Dovrai affrontare eventi imprevisti come gli incidenti, che possono influire sulla reputazione del parco. Se cerchi altri giochi di simulazione con un alto livello di personalizzazione, potresti anche divertirti a scoprire i migliori giochi di ruolo per PC.

Per gli appassionati di strategia, Planet Coaster unisce la creatività alla simulazione gestionale. È la formula di gioco perfetta per chiunque ami sia pianificare che realizzare grandi idee. Gli elementi di design dettagliati e le opzioni di personalizzazione approfondite lo rendono un’esperienza unica. A differenza dei giochi precedenti, Planet Coaster offre una nuova prospettiva sulla simulazione e sulla gestione.

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10. Europa Universalis IV

Piattaforme PC Data di uscita 13 agosto 2013 Sviluppatore Paradox Development Studio Durata media di gioco 50-200 ore (a seconda dello stile di gioco) Caratteristiche uniche Strategia approfondita, Grande strategia in tempo reale, Intrighi politici, Conquista globale

Europa Universalis IV è un fantastico gioco di strategia in tempo reale che ti regala un’esperienza davvero divertente, permettendoti di prendere il controllo di una nazione dal Medioevo fino all’inizio dell’età moderna. La tua missione è trasformare la tua nazione in una superpotenza. Sta a te decidere se usare la guerra, la diplomazia o il dominio economico per raggiungere questo obiettivo.

Ci sono tantissime cose che puoi fare in questo iconico gioco di Paradox. Potrai cimentarti nella diplomazia, nel commercio, nella guerra e nella gestione degli affari interni della tua nazione.

Ci sono tantissimi sistemi complessi che devi capire per riuscire a stringere alleanze con altre nazioni e sviluppare le infrastrutture del tuo paese, il tutto mentre sei in costante competizione con gli altri per il controllo.

Europa Universalis IV è noto per offrire una delle esperienze di strategia su larga scala più dettagliate e vaste disponibili sul mercato. La sua attenzione al dominio mondiale rende il gioco profondo e rigiocabile, perfetto per gli appassionati di strategia e per chi ama le simulazioni storiche. Inoltre, l’editor di mappe è un’altra fantastica funzionalità che ti permette di plasmare il tuo mondo di strategia.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di strategia per PC?

Dipende dal tuo stile di gioco. Civilization VI di Sid Meier e Total War: Three Kingdoms sono le scelte più popolari per la loro profondità, rigiocabilità e sfide tattiche.

Esistono giochi di strategia per PC multipiattaforma?

Sì, alcuni giochi di strategia come Stellaris e Age of Empires IV offrono il gioco multipiattaforma, permettendo ai giocatori su sistemi diversi di competere e collaborare nelle stesse sessioni di gioco.