I 13 migliori giochi di Star Wars da provare nel 2026: una lista galattica

I migliori giochi di Star Wars ti catapultano direttamente nei momenti più iconici della galassia; che si tratti di duelli con le spade laser, di guidare battaglie epiche o di vivere la fantasia di Star Wars.

Preparati a tuffarti in questa lista galattica, piena zeppa di giochi leggendari che garantiscono trame ricche e mondi coinvolgenti. Qui c’è qualcosa per ogni fan di Star Wars.

In questo articolo ho selezionato con cura i titoli migliori in base al gameplay, all’innovazione e all’impatto complessivo. Continua a leggere per scoprire quali giochi di Star Wars brillano davvero quest’anno e quali dovresti assolutamente aggiungere alla tua collezione.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Star Wars

Se vuoi sapere quali giochi di Star Wars si distinguono dagli altri, sei nel posto giusto. Non solo racchiudono tutto ciò che rende Star Wars leggendario, ma queste 3 scelte migliori offrono un divertimento tra i più intensi che si possano provare nella galassia:

1 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Il gioco di ruolo originale di Star Wars. Ha una trama profonda e un universo coinvolgente in cui perdersi. Buy now 2 Star Wars Jedi: Survivor 2025 Combattimenti con le spade laser, una grafica mozzafiato e una trama che ti tiene con il fiato sospeso. Ecco come dovrebbe essere un'azione Jedi. Buy now 3 Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 Un'avventura in solitaria avvincente in cui lotti per sopravvivere nei panni di uno degli ultimi Jedi, con combattimenti mozzafiato ed enigmi da risolvere. Buy now

Questi tre sono imperdibili, ma nella lista c’è molto altro ancora. Continua a scorrere per vedere tutti i 13 migliori giochi di Star Wars e trovare la tua prossima avventura.

I 13 migliori giochi di Star Wars: i titoli più importanti in classifica

Dai classici di una volta alle ultime uscite, questi sono i migliori giochi di Star Wars, assolutamente imperdibili per ogni fan. Quanti di questi hai già provato? Cominciamo!

1. Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di giochi di ruolo]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG Piattaforme PC, Xbox, macOS, iOS, Nintendo Switch Anno di uscita 2003 Sviluppatore/i BioWare Durata media di gioco 30-40 ore Ideale per Appassionati di giochi di ruolo, fan di Star Wars, giochi incentrati sulla trama Cosa mi è piaciuto Trama profonda, narrazione ramificata, personaggi memorabili, combattimenti a turni coinvolgenti

Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica è il mio gioco preferito quando cerco un RPG che sia più di un semplice gioco. C’è un’intera galassia da esplorare, con combattimenti a turni profondi e una storia che cambia in base a ogni tua decisione. Questo gioco ti permette di plasmare il tuo viaggio, dove ogni scelta ha un peso reale. E i colpi di scena? Cavolo, ti terranno incollato allo schermo.

Quello che mi colpisce davvero è il modo in cui fonde la straordinaria esperienza di gioco di ruolo con l’universo di Star Wars. Mi ritrovo immerso in un mondo che sembra vivo, dalle conversazioni con i compagni ai pianeti che esploro.

Non si tratta solo di scegliere da che parte stare, però; si tratta di sentirti davvero parte dell’universo di Star Wars. Anche se la grafica può sembrare un po’ datata, la storia e le scelte sembrano ancora attuali, anche dopo tutti questi anni.

Perché l’abbiamo scelto

La combinazione di una trama ricca, delle scelte da compiere e della costruzione del mondo rende KOTOR il miglior RPG di Star Wars di sempre.

Per quanto riguarda la grafica, lo stile artistico riesce perfettamente a cogliere l’essenza dell’universo di Star Wars. La musica? È iconica. La colonna sonora esalta ogni momento. KOTOR è un vero capolavoro dei giochi di ruolo che mi trasporta direttamente nella galassia di Star Wars.

Il mio verdetto: se sei un fan dei giochi di ruolo, KOTOR è il gioco che fa per te. È leggendario, intramontabile e rimane ancora oggi il punto di riferimento per i giochi di ruolo di Star Wars.

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2. Star Wars Jedi: Survivor [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di azione]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura / Hack and Slash Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Respawn Entertainment Durata media di gioco 18-25 ore Ideale per Gli amanti dei giochi d'azione e avventura, i fan del gameplay cinematografico Cosa mi è piaciuto Sistema di combattimento fluido, trama avvincente, grafica impressionante

Star Wars Jedi: Survivor è tutto quello che desideravo da un gioco d’azione sui Jedi. Ha combattimenti frenetici, poteri della Forza e duelli con la spada laser che sembrano pura magia cinematografica.

La storia riprende da dove si era interrotta in Jedi: Fallen Order, e cavolo, non delude affatto. Posso brandire la mia spada laser, sfoderare poteri della Forza pazzeschi e affrontare ondate di nemici; tutto questo mi fa sentire proprio il Jedi che ho sempre voluto essere.

I combattimenti sono una vera scarica di adrenalina. Sono sempre in movimento e faccio a fette i nemici. C’è anche un sacco di personalizzazione. Posso combinare i miei poteri della Forza, le abilità e le posizioni della spada laser per giocare a modo mio.

Perché l’abbiamo scelto

Jedi: Survivor prende tutto ciò che c’era di fantastico nel suo predecessore e lo porta alle stelle. Combattimenti veloci e una grafica da urlo lo rendono un gioco imperdibile per gli amanti dell’azione.

Una cosa che posso dire è che questo gioco è tutta una questione di tempismo e strategia. Non ti nascondo che ci sono combattimenti tosti che mi costringono a concentrarmi al massimo, ma è proprio questo che rende la vittoria ancora più dolce.

Dal punto di vista visivo, questo gioco è stupendo. I mondi sono vivaci, gli effetti di luce sono perfetti e le animazioni rendono ogni colpo di spada laser davvero d’effetto. La colonna sonora completa il tutto alla perfezione, contribuendo a mantenere l’azione intensa e coinvolgente.

Il mio verdetto: se vuoi sentirti un vero Jedi, Jedi: Survivor è il gioco che fa per te. È veloce ed è un vero spasso da giocare.

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3. Star Wars Jedi: Fallen Order [Il miglior gioco di Star Wars per avventurieri solitari]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura / Hack and Slash Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Respawn Entertainment Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per I fan di Star Wars, gli appassionati di giochi d’azione e avventura, chi ama le trame avvincenti Cosa mi è piaciuto Combattimenti con la spada laser coinvolgenti, trama fantastica, gameplay incentrato sull’esplorazione

Star Wars Jedi: Fallen Order è il sogno di ogni giocatore in solitaria. Unisce fantastici combattimenti con la spada laser all’esplorazione e alla risoluzione di enigmi, il tutto mentre racconta una storia emozionante sulla sopravvivenza all’indomani dell’Ordine 66.

Giocando nei panni di Cal Kestis, ho la possibilità di provare cosa significa essere un Jedi in fuga – e credimi, è un'avventura pazzesca. Il mix di combattimento e platform mantiene il gioco sempre fresco, e scopro continuamente nuove abilità e poteri della Forza.

Posso esplorare mondi bellissimi e vastissimi, dove ogni pianeta offre qualcosa di diverso. Che io stia facendo a pezzi i nemici con la mia spada laser o risolvendo enigmi per sbloccare nuove aree, c’è sempre qualcosa da fare.

Perché l’abbiamo scelto Jedi: Fallen Order è un’esperienza di avventura in solitaria: combina duelli con la spada laser, esplorazione e narrazione in un modo che sembra tipicamente Star Wars.

A volte la difficoltà può essere tosta, ma è proprio questo che rende ogni vittoria davvero fantastica. È una sfida appagante e il ritmo del gioco è perfetto.

La grafica è solida e, anche se non è il gioco più bello in circolazione, lo stile artistico fa sentire vivo il mondo di Star Wars. Gli ambienti sono vari e la musica mi riporta dritto nel cuore di Star Wars. È proprio quel mix di familiarità e novità che rende Fallen Order un titolo così forte nel catalogo dei giochi di Star Wars.

Il mio verdetto: per chiunque ami un’avventura in solitaria profonda, Jedi: Fallen Order è un gioco imperdibile. È l’esperienza Jedi completa racchiusa in un pacchetto coinvolgente e ben ritmato.

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4. LEGO Star Wars: La saga di Skywalker [Il miglior gioco di Star Wars per divertirsi in famiglia]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura / Gioco LEGO Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Racconti di viaggio Durata media di gioco 25-40 ore Ideale per Divertimento per tutta la famiglia, fan di Star Wars, appassionati dei giochi LEGO Cosa mi è piaciuto L’approccio divertente alla saga di Star Wars, i puzzle divertenti

LEGO Star Wars: La saga di Skywalker è puro divertimento per tutta la famiglia. È il gioco perfetto per coinvolgere un amico o un familiare e tuffarti nell’avventura, che tu sia un fan di Star Wars o meno.

Il fascino dei LEGO e l’iconico universo di Star Wars si fondono, creando un’esperienza decisamente buffa ma sorprendentemente profonda. Dalla trilogia originale a L’ascesa di Skywalker, posso giocare attraverso tutti e nove i film nel classico stile LEGO.

Quello che adoro di questo gioco è quanto sia accessibile. I comandi sono semplici e i puzzle sono facili da affrontare. Ma man mano che avanzo, posso sbloccare tantissimi personaggi, astronavi e abilità che mi spingono a continuare a giocare.

Perché l’abbiamo scelto

Se cerchi un gioco di Star Wars spensierato, pieno di divertimento e fascino, LEGO Star Wars: La saga di Skywalker è proprio quello che fa per te. È perfetto per le famiglie e per i giocatori occasionali.

L’umorismo è spensierato e divertente, perfetto per i giocatori più giovani o per chiunque voglia rilassarsi con una storia di Star Wars. Inoltre, la modalità cooperativa funziona alla grande, il che rende facilissimo giocare insieme a un amico.

Dal punto di vista visivo, lo stile LEGO aggiunge un tocco di umorismo e personalità all’universo di Star Wars. Gli ambienti sono coloratissimi e le animazioni sono esilaranti. Anche la musica e gli effetti sonori sono azzeccatissimi: riprendono tutte le note familiari, ma allo stesso tempo rendono l’esperienza fresca e originale.

Il mio verdetto: per un’esperienza di Star Wars rilassata e divertente, LEGO Star Wars: La saga di Skywalker è perfetto. È semplice, divertente e pieno di sorprese.

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5. Star Wars: Battlefront II [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati del multiplayer]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in terza persona, multigiocatore Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i DICE, Electronic Arts Durata media di gioco 20-30 ore Ideale per Gli appassionati di multiplayer, l’azione di Star Wars, gli sparatutto dal ritmo serrato Cosa mi è piaciuto Luoghi e personaggi iconici di Star Wars

Star Wars: Battlefront II è il gioco a cui mi rivolgo quando ho voglia di un caos multiplayer su vasta scala. Questo avvincente TPS mi permette di vivere le epiche battaglie di Star Wars, giocando nei panni di eroi, soldati o persino navi in combattimenti su larga scala su pianeti iconici.

Tutto in questo gioco mi fa sentire parte dell’azione nell’universo di Star Wars, con battaglie frenetiche e azione continua. Le modalità multigiocatore sono davvero il fiore all’occhiello. Posso lanciarmi in enormi battaglie 20 contro 20, controllando di tutto, dalle truppe di terra ai veicoli e persino eroi iconici come Darth Vader e Luke Skywalker.

Il sistema di progressione mi permette di far salire di livello il mio personaggio e sbloccare abilità e potenziamenti fantastici, il che rende ogni partita sempre nuova. E gli obiettivi dinamici in ogni modalità impediscono al gameplay di diventare ripetitivo.

Perché l'abbiamo scelto

Battlefront II è l'esperienza multiplayer definitiva di Star Wars, con battaglie su vasta scala, combattimenti dinamici e momenti epici che rendono ogni partita una vera e propria esperienza cinematografica.

L'unico neo è che al lancio c'erano alcuni problemi con le microtransazioni, ma gli aggiornamenti successivi hanno migliorato notevolmente il gioco.

Dal punto di vista visivo, Battlefront II è incredibile. I pianeti sembrano usciti direttamente dai film e i modelli dei personaggi sono ricchissimi di dettagli. Il sound design è di altissimo livello, con le iconiche colonne sonore e le battute di Star Wars che danno vita alla battaglia.

Il mio verdetto: per gli amanti del multiplayer, questo è il gioco di Star Wars che stavi aspettando. È divertentissimo e rigiocabile all’infinito.

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6. Star Wars: Republic Commando [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di sparatutto tattici]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona Piattaforme PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 Anno di uscita 2005 Sviluppatore/i LucasArts Durata media di gioco 8-10 ore

Ideale per Appassionati di sparatutto in prima persona, fan di Star Wars, gameplay tattico Cosa mi è piaciuto Tattiche di squadra, ambientazioni coinvolgenti, combattimenti intensi

Star Wars: Republic Commando porta l’azione cruda e dietro le quinte delle Guerre dei Cloni proprio a portata di mano.

Nei panni di soldati cloni d’élite, mi tuffo in combattimenti tattici a squadre che mi spingono davvero a pensare in modo strategico. Le missioni piene di scontri a fuoco mi mettono nei panni di un caposquadra, dove ogni mossa che faccio è fondamentale per la sopravvivenza.

Ciò che lo distingue è il modo in cui controllo la mia squadra. Posso impartire comandi, pianificare tattiche e dirigere la mia squadra. Tutto ciò che faccio qui aggiunge un ulteriore livello di profondità al gameplay, rendendolo uno dei giochi FPS più interessanti a cui abbia mai giocato.

Perché l’abbiamo scelto Republic Commando offre un’esperienza tattica unica nell’universo di Star Wars, incentrata sul lavoro di squadra, sulla strategia e sull’eliminazione del nemico con precisione.

Questo gioco mi costringe a pensare sempre un passo avanti, a posizionare bene la mia squadra e a sfruttare i punti di forza di ogni clone a mio vantaggio. I livelli sono cupi e suggestivi, in perfetta sintonia con l’atmosfera dell’universo di Star Wars.

La grafica, anche se un po’ datata rispetto ai titoli più recenti , riesce comunque a catturare l’atmosfera cruda dell’universo di Star Wars. Il sound design è perfetto, con i classici spari dei blaster e le esplosioni fragorose. È un mix divertente di strategia e azione pura che piacerà a tutti gli appassionati di sparatutto o di Star Wars.

Il mio verdetto: se ti piacciono gli sparatutto tattici, Republic Commando è un gioco imperdibile. È un’avventura impegnativa e coinvolgente attraverso le Guerre dei Cloni.

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7. Star Wars: L’Impero in guerra [Il miglior gioco di Star Wars per gli amanti della strategia]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia in tempo reale Piattaforme PC Anno di uscita 2006 Sviluppatore/i Petroglyph Games Durata media di gioco 20–30 ore Ideale per Appassionati di giochi di strategia, fan di Star Wars Cosa mi è piaciuto Combattimenti strategici spaziali e terrestri, battaglie su larga scala

Star Wars: L’Impero in guerra è l’esperienza definitiva di strategia in tempo reale. Posso controllare l’Impero o l’Alleanza Ribelle in battaglie strategiche su larga scala in tempo reale che mettono alla prova il mio ingegno tattico.

Quello che adoro di questo gioco è la possibilità di comandare unità iconiche come gli AT-AT e gli X-Wing, gestendo al contempo le risorse e pianificando i miei attacchi. La campagna offre un ottimo mix di strategia e storia di Star Wars, mentre la modalità schermaglia mi permette di tuffarmi in battaglie veloci e intense senza dovermi preoccupare della trama.

C’è un vero senso di grandezza quando controllo enormi battaglie spaziali o assalti terrestri, il che fa sentire la posta in gioco davvero alta. Tuttavia, l’IA può risultare ripetitiva e prevedibile, specialmente nelle missioni della campagna, il che può togliere un po’ di sfida al gioco.

Perché l’abbiamo scelto Empire at War unisce la strategia in tempo reale all’universo di Star Wars; offre battaglie emozionanti e un’esperienza tattica approfondita per gli appassionati di giochi di strategia.

La grafica regge bene per un gioco di strategia, con modelli dettagliati di navi e unità. La colonna sonora è in puro stile Star Wars e mi immerge nell’azione mentre prendo decisioni cruciali. Il ritmo del gioco è perfetto; ideale per gli amanti della strategia che vogliono immergersi nell’universo di Star Wars.

Il mio verdetto: se la strategia è la tua passione, Empire at War è il gioco che fa per te. Troverai un mix appagante di tattica, gestione delle risorse ed epiche battaglie di Star Wars.

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8. Star Wars: I fuorilegge [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di mondi aperti]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura open world Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Ubisoft Massive Durata media di gioco 25–35 ore Ideale per Appassionati di giochi di ruolo open world, fan di Star Wars, amanti dei giochi d’azione e avventura Cosa mi è piaciuto Esplorazione in mondo aperto, ambientazione coinvolgente, trama avvincente

Star Wars: I fuorilegge promette di portarmi in una nuova frontiera dell’universo di Star Wars; è un gioco open world coinvolgente con quella ricca narrazione che mi aspetto da questa serie. Nei panni di un furfante che si muove nell’Orlo Esterno, mi ritrovo coinvolto in audaci rapine e incontri imprevedibili che mi tengono sempre all’erta.

La cosa davvero emozionante è l’esplorazione del mondo aperto. Posso vagare per pianeti diversi, incontrare personaggi unici e tuffarmi in missioni che sembrano davvero senza limiti. Gli elementi RPG, insieme alle scelte dinamiche, fanno sì che ogni azione abbia un impatto significativo.

Perché l'abbiamo scelto

Star Wars: I fuorilegge porta una ventata di freschezza nell’universo di Star Wars con la sua esperienza open-world. Offre libertà e ti permette di immergerti nei meandri più oscuri della galassia.

La libertà di affrontare le situazioni a modo mio aggiunge un livello di rigiocabilità e immersione perfetto per i fan di Star Wars alla ricerca di qualcosa di nuovo. Detto questo, alcuni problemi di prestazioni e la mancanza di varietà nelle missioni secondarie potrebbero appesantire un po’ l’esperienza.

La grafica è mozzafiato, con pianeti pieni di vita e città futuristiche. La colonna sonora fonde i temi familiari di Star Wars con toni suggestivi che rendono ogni missione un’esperienza epica. Il tono del gioco è un mix perfetto di alta posta in gioco e grande avventura: cattura lo spirito della malavita galattica.

Il mio verdetto: se ami i giochi open-world e Star Wars, Outlaws ti lascerà a bocca aperta. È un’avventura sfrenata tra rapine ed esplorazione nella galassia.

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9. Star Wars: La Vecchia Repubblica [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di MMORPG]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco MMORPG Piattaforme PC Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i BioWare Durata media di gioco Oltre 100 ore (per un'esperienza completa) Ideale per Giocatori di MMORPG, fan di Star Wars, gameplay incentrato sulla trama Cosa mi è piaciuto Trame profonde, combattimenti basati sulle classi, un mondo

vastissimo

Star Wars: La Vecchia Repubblica è il MMORPG di Star Wars per eccellenza. Posso vivere la mia fantasia di Star Wars mentre mi imbarco in missioni epiche e mi lancio in battaglie su vasta scala contro altri giocatori. Il livello di personalizzazione e di gioco di ruolo in questo gioco mi fa sentire davvero parte della galassia.

Il sistema basato sulle classi è fantastico; mi permette di scegliere una fazione, abilità e trame uniche per il mio personaggio. I dialoghi sono interamente doppiati e le trame sono profonde, il che mi dà la sensazione reale di far parte di un universo di Star Wars vivo e pulsante.

Che io stia giocando da solo o in squadra con altri per un PvP su larga scala, la varietà dei contenuti è incredibile. Ma sì, alcune meccaniche un po’ datate e le strutture ripetitive delle missioni potrebbero non piacere a tutti.

Perché l’abbiamo scelto La Vecchia Repubblica è il MMORPG di Star Wars per eccellenza; è un mondo ricco e ben realizzato, con una narrazione dinamica e una vastissima gamma di esperienze di gioco.

La grafica forse non è più così nitida, ma il mondo è ancora coinvolgente e pieno di luoghi iconici. Il combattimento è appagante e i diversi pianeti da esplorare sembrano variegati e pieni di vita. La vastità del gioco offre infinite ore di avventura e rigiocabilità.

Il mio verdetto: se sei un fan degli MMORPG e un appassionato di Star Wars, La Vecchia Repubblica è il gioco che fa per te. È vasto, coinvolgente e ricco di contenuti che mi tengono incollato allo schermo per ore.

10. Star Wars: Squadrone Rogue II – Rogue Leader [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di combattimenti spaziali]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Combattimento spaziale, Sparatutto Piattaforme Nintendo GameCube Anno di uscita 2001 Sviluppatore/i Factor 5 Durata media di gioco 10-12 ore Ideale per Appassionati di combattimenti spaziali, fan di Star Wars Cosa mi è piaciuto Battaglie spaziali mozzafiato, navi iconiche di Star Wars, duelli aerei coinvolgenti

Star Wars: Squadrone Rogue II – Rogue Leader è un gioco di combattimento spaziale adrenalinico che mi fa volare nella cabina di pilotaggio delle iconiche astronavi di Star Wars.

Nei panni di un pilota ribelle, affronto missioni adrenaliniche: pensa a duelli aerei nello spazio e missioni di bombardamento contro obiettivi imperiali. La velocità e l’azione sfrenata rendono questa esperienza una delle più intense di Star Wars.

Il gioco eccelle per i comandi precisi e i combattimenti spaziali da brivido. Il design dei livelli è eccezionale, con percorsi e obiettivi multipli che rendono ogni missione sempre nuova. Certo, alcune missioni possono sembrare ripetitive dopo un po’ e la mancanza di varietà negli obiettivi potrebbe frustrare i perfezionisti.

Perché l’abbiamo scelto Squadrone Rogue II ti offre combattimenti spaziali emozionanti e dal ritmo serrato con quella classica atmosfera di Star Wars, perfetta per gli appassionati di combattimenti spaziali.

La grafica è di altissimo livello per l’epoca, con astronavi e ambientazioni super dettagliate che reggono ancora oggi. La colonna sonora rende ogni battaglia epica, e gli intensi duelli aerei mi fanno sentire proprio nel bel mezzo di una battaglia spaziale di Star Wars. È un gioco imperdibile per chiunque ami i combattimenti aerei e l’universo di Star Wars.

Il mio verdetto: se ti piacciono i duelli spaziali e Star Wars, Squadrone Rogue II è pura adrenalina. È un’esperienza veloce e coinvolgente che mi farà tornare a giocarci ancora e ancora.

11. Star Wars: Squadrons [Il miglior gioco di Star Wars per i combattimenti spaziali in realtà virtuale]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Combattimento spaziale, sparatutto in prima persona Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Motive Studios Durata media di gioco 8-12 ore Ideale per Appassionati di combattimenti spaziali, fan di Star Wars, modalità multigiocatore Cosa mi è piaciuto Duelli spaziali coinvolgenti, supporto VR, combattimenti a squadre

Star Wars: Squadrons mi mette ai comandi di iconici caccia stellari, per affrontare intensi combattimenti spaziali nell’universo di Star Wars. L’attenzione del gioco ai duelli in prima persona lo rende perfetto per i fan che vogliono sentirsi come se stessero vivendo la loro fantasia di pilota di caccia di Star Wars.

Quello che adoro di Squadrons sono i suoi duelli in linea con lo spirito di Star Wars. La possibilità di pilotare sia i TIE Fighter dell’Impero che gli X-Wing dei Ribelli e partecipare a battaglie spaziali tattiche su larga scala è incredibile. I comandi sono altamente personalizzabili, permettendomi di adattare la mia esperienza sia che giochi con un joystick, un controller o un visore VR.

La campagna per giocatore singolo è ricca di missioni basate sulla trama, mentre la modalità multigiocatore mi permette di mettere alla prova le mie abilità contro altri giocatori in emozionanti duelli aerei. Ma sì, devo ammettere che la campagna per giocatore singolo è relativamente breve, il che potrebbe lasciare i giocatori con la voglia di altri contenuti narrativi una volta terminata.

Perché l'abbiamo scelto Squadrons offre l'esperienza di combattimento spaziale di Star Wars più coinvolgente in assoluto, soprattutto per gli appassionati di realtà virtuale, con duelli ad alta velocità e modalità multigiocatore da brivido.

La grafica del gioco è stupenda, con modelli di astronavi dettagliati, ambientazioni spaziali mozzafiato e un sound design eccellente. L’aggiunta della modalità VR è una vera rivoluzione: rende le battaglie spaziali incredibilmente coinvolgenti. Posso solo dire che Squadrons cattura alla perfezione l’emozione del combattimento spaziale.

Il mio verdetto: se ami i combattimenti spaziali e vuoi un’esperienza più coinvolgente, Squadrons è il tuo biglietto per volare nella galassia di Star Wars. È un’emozione da capogiro dall’inizio alla fine.

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12. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di combattimenti con la spada laser]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Sparatutto in prima persona Piattaforme PC, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2002 Sviluppatore/i Raven Software Durata media di gioco 12-15 ore Ideale per Gli appassionati di giochi d'azione e avventura, gli amanti dei combattimenti con le spade laser di Star Wars Cosa mi è piaciuto Combattimenti con la spada laser molto realistici, trama coinvolgente, sparatorie in prima persona avvincenti

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast mi porta in un viaggio nei panni di Kyle Katarn, un ex Jedi diventato mercenario, alla ricerca di un modo per riscoprire il suo legame con la Forza. Il mix unico di combattimenti con la spada laser e poteri della Forza offre il perfetto equilibrio tra azione e strategia: un’esperienza davvero indimenticabile per i fan di Star Wars.

I combattimenti con la spada laser in J edi Outcast sono di altissimo livello, con duelli fluidi in cui posso brandire la mia spada laser come un vero Jedi (o Sith). I poteri della Forza aggiungono inoltre una dimensione tattica, permettendomi di spingere, tirare o strangolare i miei nemici in modi creativi.

Le missioni sono coinvolgenti, con tanti enigmi da risolvere ed esplorazioni che rendono il tutto più vario. La varietà nel gameplay è uno dei punti di forza principali: non c’è mai un momento di noia mentre mi faccio strada tra i nemici o uso la Forza per risolvere enigmi ambientali.

Perché l’abbiamo scelto

Jedi Outcast è il gioco di Star Wars perfetto per chiunque desideri duelli epici con la spada laser e il potere della Forza.

Anche se la grafica può sembrare un po’ datata per gli standard di oggi, il gameplay regge ancora bene. L’atmosfera e il sonoro mi fanno davvero immergere nell’universo di Star Wars, e le epiche battaglie con le spade laser non perdono mai il loro fascino. La trama è solida, con un buon mix di azione, suspense e la classica mitologia di Star Wars.

Il mio verdetto: se ami le battaglie con le spade laser e la mitologia di Star Wars, Jedi Outcast è un’esperienza coinvolgente che è ancora divertente da giocare oggi.

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13. Star Wars Episodio I: Racer [Il miglior gioco di Star Wars per gli appassionati di corse]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Corse Piattaforme Nintendo 64, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 1999 Autore/i Lucas Learning Durata media di gioco 5-8 ore Ideale per Appassionati di corse, fan di Star Wars Cosa mi è piaciuto Gare di podracing adrenaliniche, circuiti iconici di Star Wars, potenziamenti divertenti

Questo è un po’ diverso dagli altri: Star Wars Episodio I: Racer mi dà la possibilità di salire nell’abitacolo di un podracer e gareggiare in corse ad alta velocità in tutta la galassia.

Ispirato alla scena della corsa dei pod de *La Minaccia Fantasma*, il gioco offre gare frenetiche che ti danno una scarica di adrenalina pazzesca, mettendoti al volante di alcuni dei veicoli più veloci della galassia. Il gameplay è tutto una questione di abilità e velocità. Devi affrontare curve strette, schivare ostacoli e superare in astuzia i tuoi avversari per vincere le gare.

Ogni gara è intensa, con momenti emozionanti di azione ad alta velocità mentre sfreccio attraverso pianeti esotici e piste insidiose. La varietà di piste e piloti aumenta la rigiocabilità, e i comandi sono così precisi da permettermi di immergermi davvero nelle meccaniche di gara.

Perché l’abbiamo scelto

Episode I Racer è un’esperienza di corsa frenetica ed emozionante che ti permette di vivere le emozioni ad alta velocità dell’universo di Star Wars.

Beh, alcuni tracciati possono sembrare troppo impegnativi per i principianti, e la curva di apprendimento ripida potrebbe frustrare i giocatori occasionali.

La grafica, anche se un po’ datata per gli standard odierni, ha comunque un certo fascino. I circuiti sono vivaci e pieni di vita, e i podracer stessi sono fantastici. La colonna sonora è allegra e si abbina perfettamente alla velocità e all’adrenalina delle gare. È un gioco imperdibile per chiunque ami la velocità e la competizione nell’universo di Star Wars.

Il mio verdetto: se ami i giochi di corse e Star Wars, Episode I Racer è una vera bomba. È un’avventura divertente e ad alta velocità attraverso i circuiti iconici di Star Wars.

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I prossimi giochi di Star Wars

L'universo di Star Wars continua ad espandersi e ci sono titoli davvero entusiasmanti in arrivo. Ognuno promette nuove avventure e ancora più modi per immergerti nella galassia lontana lontana.

Star Wars Jedi 3 (data da definire, 2025) – Dopo il successo pazzesco di Jedi: Survivor, non vedo l’ora di scoprire come proseguirà il viaggio di Cal Kestis. Aspettati ancora più azione con le spade laser, trame più articolate e poteri della Forza ancora più folli, mentre Cal affronta nuove sfide in tutta la galassia.

– Dopo il successo pazzesco di Jedi: Survivor, non vedo l’ora di scoprire come proseguirà il viaggio di Cal Kestis. Aspettati ancora più azione con le spade laser, trame più articolate e poteri della Forza ancora più folli, mentre Cal affronta nuove sfide in tutta la galassia. Star Wars Eclipse (data da definire) – Ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, questo titolo è firmato Quantic Dream e mi ha già fatto impazzire. Uno sguardo nuovo su un’era completamente diversa di Star Wars? Ci sto alla grande. Si preannuncia un’esperienza immersiva e incentrata sulla narrazione.

– Ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, questo titolo è firmato Quantic Dream e mi ha già fatto impazzire. Uno sguardo nuovo su un’era completamente diversa di Star Wars? Ci sto alla grande. Si preannuncia un’esperienza immersiva e incentrata sulla narrazione. Star Wars: L’Impero in guerra Sequel (data da definire) – Ok, sarò sincero: sono anni che speriamo tutti in un sequel di Empire at War. Anche se non c’è ancora nulla di confermato, la community continua a parlare della possibilità. Strategia in tempo reale con battaglie spaziali? È proprio quello che ci serve.

– Ok, sarò sincero: sono anni che speriamo tutti in un sequel di Empire at War. Anche se non c’è ancora nulla di confermato, la community continua a parlare della possibilità. Strategia in tempo reale con battaglie spaziali? È proprio quello che ci serve. Remake di Knights of the Old Republic (data da definire) – Sto ancora trattenendo il respiro in attesa del remake di KOTOR. Certo, ci sono stati alcuni ritardi, ma l’idea di rivisitare questo leggendario gioco di ruolo con una grafica moderna e qualche ritocco al gameplay è già abbastanza per tenermi sulle spine. Speriamo che sia all’altezza dell’originale.

Questi nuovi giochi di Star Wars sono davvero di un altro livello, e io ci sto alla grande. La galassia sta per diventare ancora più grande, quindi preparati a delle avventure epiche!

Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi di Star Wars

I giochi di Star Wars sono come uno scrigno pieno di stili e avventure diverse. Se vuoi tuffarti nella galassia, c’è un gioco per ogni tipo di esperienza che cerchi. Ecco cosa consiglierei ai diversi tipi di giocatori:

Per gli appassionati di storie → Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica. È un gioco di ruolo fantastico. La trama è di altissimo livello; le tue decisioni contano davvero e ti ritroverai completamente preso dalla storia, dai personaggi e dai colpi di scena. Non posso che consigliarlo vivamente.

Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica. È un gioco di ruolo fantastico. La trama è di altissimo livello; le tue decisioni contano davvero e ti ritroverai completamente preso dalla storia, dai personaggi e dai colpi di scena. Non posso che consigliarlo vivamente. Per gli amanti dell’azione → Star Wars Jedi: Fallen Order. I combattimenti con la spada laser sono appaganti e l’esplorazione ti tiene sempre sulle spine. Se vuoi fare a pezzi gli stormtrooper e scoprire alcuni segreti nascosti dei Jedi, questo fa proprio al caso tuo.

Star Wars Jedi: Fallen Order. I combattimenti con la spada laser sono appaganti e l’esplorazione ti tiene sempre sulle spine. Se vuoi fare a pezzi gli stormtrooper e scoprire alcuni segreti nascosti dei Jedi, questo fa proprio al caso tuo. Per gli appassionati di giochi di ruolo → Star Wars: La Vecchia Repubblica . È un enorme mondo online di Star Wars dove puoi diventare qualsiasi cosa, da un Cavaliere Jedi a un Signore dei Sith. La personalizzazione dei personaggi e le missioni sono infinite, il che lo rende un must per i fan dei giochi di ruolo.

. È un enorme mondo online di Star Wars dove puoi diventare qualsiasi cosa, da un Cavaliere Jedi a un Signore dei Sith. La personalizzazione dei personaggi e le missioni sono infinite, il che lo rende un must per i fan dei giochi di ruolo. Per gli appassionati di strategia → Star Wars: L’Impero in guerra. Comanda eserciti, controlla pianeti e scontrati in battaglie spaziali. Se ti piacciono la strategia e la tattica, questo gioco ti dà tutto il potere che desideri.

Star Wars: L’Impero in guerra. Comanda eserciti, controlla pianeti e scontrati in battaglie spaziali. Se ti piacciono la strategia e la tattica, questo gioco ti dà tutto il potere che desideri. Per i fan dei LEGO → LEGO Star Wars: La saga di Skywalker. È l’intera saga di Star Wars in versione LEGO, con modalità cooperativa e tantissimo divertimento. È semplice, ma cavolo, è davvero uno spasso da giocare.

Che tipo di giocatore tu sia, l'universo di Star Wars ha qualcosa che ti conquisterà subito. Scegli la tua avventura e preparati a battaglie e storie epiche!

Domande frequenti