I 12 migliori giochi di sopravvivenza per Switch del 2026 – La guida definitiva per i giocatori

I migliori giochi di sopravvivenza su Switch ti colpiscono in modo diverso perché ogni sessione di gioco sembra una storia a sé stante. Ci sono state notti in cui sono riuscito a malapena a superare una tempesta di neve in *The Long Dark*, o ho passato ore a costruire una base in *Minecraft*, solo per vederla distrutta dai mob. Giocare su Switch rende questi momenti ancora più belli.

Alcuni giochi puntano sull’azione pura e sul pericolo, mentre altri si concentrano sulla creazione di oggetti e sul lavoro di squadra, offrendoti tantissime opzioni tra cui scegliere. In ogni caso, tutti mettono alla prova la tua creatività e la tua pazienza a modo loro. Ecco la nostra lista dei migliori titoli di sopravvivenza su Switch nel 2026 , quelli che ci fanno tornare a giocare per “ancora una partita”.

Le nostre scelte migliori per i giochi di sopravvivenza su Switch

Alcuni giochi di sopravvivenza su Switch sono semplicemente diversi dagli altri. Sono quelli a cui torni più e più volte perché uniscono sfida, creatività e divertimento in un modo che ti rimane impresso. Ecco i tre che secondo noi si distinguono dagli altri.

Subnautica (2018) – Pochi giochi riescono a ricreare un’atmosfera come questa. È piuttosto tesa, emozionante e allo stesso tempo indimenticabile quando esplori oceani alieni e nuove profondità. Minecraft (2009) – È semplice: Minecraft è ancora il gioco di sopravvivenza da battere. Puoi costruire qualsiasi cosa, sopravvivere a notti infinite e addentrarti in grotte o fattorie. The Long Dark (2017) – Aspro, freddo e brutalmente realistico. Ogni singola decisione conta quando combatti contro la fame, il freddo e l’isolamento nella landa ghiacciata.

Questi sono i nostri preferiti, ma ci sono tantissimi altri giochi di sopravvivenza su Switch da provare.

I 12 migliori giochi di sopravvivenza su Switch – Lista completa

Puoi precipitare in mezzo all’oceano, perderti nella giungla o persino rimpicciolirti per combattere le formiche nel giardino di casa; la sopravvivenza su Switch assume le forme più disparate. Ogni titolo offre sfide, stili e opzioni uniche per tenerti incollato allo schermo. Diamo un’occhiata a tutti.

Quanti di questi migliori giochi di sopravvivenza su Switch hai provato?

1. Subnautica [Il migliore per l’esplorazione subacquea]

Valutazione 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Avventura, Esplorazione Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2018 (versione per Switch del 2021) Sviluppatore/i Unknown Worlds Entertainment Durata media di gioco 30–60 ore Ideale per Chi ama il survival horror unito all’esplorazione Cosa mi è piaciuto Il mix costante di stupore e terrore mentre esplori le zone più profonde

Ci sono giochi che vorresti poter rivivere con occhi nuovi. Subnautica è uno di questi: il momento in cui fuggi da un’astronave in fiamme e ti tuffi in un oceano alieno pieno di vita è indimenticabile. La versione per Nintendo Switch conserva quella sensazione di bellezza e terrore, unendo biomi colorati a terrificanti leviatani che si aggirano nell’oscurità.

Il meccanismo di gioco è semplice ma potente: raccogli risorse, crea strumenti, espandi la tua base sottomarina e sblocca veicoli come il Seamoth e il Cyclops per addentrarti sempre più in profondità in territori inesplorati. Ogni bioma ha una sua personalità, dalle foreste di alghe luminose ai relitti inquietanti che sembrano usciti direttamente da un film di Ridley Scott.

Perché l’abbiamo scelto L’ambientazione in un oceano alieno rende la sopravvivenza allo stesso tempo tesa e mozzafiato.

A differenza della maggior parte dei giochi di sopravvivenza, Subnautica è decisamente terrificante. La consapevolezza e la furtività contano più delle armi, il che rende ogni immersione una prova di nervi.

Il mio verdetto: se cerchi un’esperienza di sopravvivenza che mescoli meraviglia e paura pura, Subnautica è uno dei migliori giochi di sopravvivenza in assoluto .

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2. Minecraft [Miglior gioco di sopravvivenza sandbox]

Valutazione 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox, Sopravvivenza, Avventura Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 (edizione Switch 2017) Sviluppatore/i Mojang Studios / Xbox Game Studios Durata media di gioco Infinito Ideale per Giocatori che cercano una rigiocabilità infinita Cosa mi è piaciuto La portabilità di Switch, unita alla profondità del gameplay di sopravvivenza

Minecraft su Nintendo Switch unisce la portabilità della Pocket Edition alla comodità dei comandi da console. Il ciclo familiare di abbattere alberi, creare strumenti e respingere i mostri è coinvolgente tanto in modalità portatile quanto in modalità dock.

La versione per Switch eccelle in termini di praticità: puoi giocare online con gli amici o goderti una modalità cooperativa a schermo diviso a casa. La modalità a schermo diviso locale per due giocatori funziona meglio quando la console è collegata alla base, poiché lo schermo più piccolo rende difficile vedere bene il gioco da tavolo.

Perché l’abbiamo scelto La creatività e la creazione senza limiti lo rendono il sandbox per eccellenza su Switch.

Non è all’altezza delle funzionalità più recenti della versione per PC e mancano alcune cose, come il sistema di combattimento rinnovato e la gestione dell’inventario tramite touchscreen, ma i giocatori su Switch possono comunque godersi divertenti esclusive come le skin a tema Super Mario.

Il mio verdetto: per quanto riguarda la rigiocabilità, niente batte Minecraft. Su Switch è sia portatile che social, quindi rientra senza dubbio tra i migliori giochi per Nintendo Switch.

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3. The Long Dark [Miglior gioco di sopravvivenza realistico]

Valutazione 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Simulazione, In prima persona Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2017 (versione per Switch del 2020) Sviluppatore/i Hinterland Studio Durata media di gioco 50+ ore Ideale per Giocatori alla ricerca di un'esperienza lenta e impegnativa, all'insegna del realismo Cosa mi è piaciuto L'atmosfera opprimente e le notti buie come la pece che sembrano non finire mai

The Long Dark riesce a rendere la sopravvivenza come pochi altri giochi in circolazione. Su Nintendo Switch, la gelida landa selvaggia canadese sembra ancora più intensa. I colori tenui e lo stile grafico rendono il mondo stupendo ma allo stesso tempo spietato. E quelle notti? Sono un vero e proprio incubo. Quando è buio pesto, anche il fuoco più piccolo sembra un'ancora di salvezza.

La modalità Sopravvivenza ti catapulta nella natura con nient’altro che il tuo ingegno, e ogni cosa conta: la fame, la sete, il calore corporeo… tutto si sta esaurendo mentre lupi e orsi si aggirano ai margini del bosco. Un attimo prima lanci sassi ai conigli per procurarti la cena, quello dopo preghi che un lupo non senta il tuo odore.

Perché l’abbiamo scelto Le sue meccaniche brutalmente realistiche rendono ogni ora una lotta per la sopravvivenza.

Per i giocatori che cercano una struttura più definita, la campagna episodica Wintermute offre un'esperienza di sopravvivenza guidata dalla trama, mentre la modalità Sfida propone scenari brutali con obiettivi unici.

Il mio verdetto: The Long Dark è uno dei giochi di sopravvivenza più difficili ma anche più gratificanti su Switch e, pur non essendo uno dei migliori giochi di ruolo d’azione, offre quella stessa intensità in cui ogni ora sembra una lotta per l’esistenza.

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4. Don’t Starve Together [Miglior gioco di sopravvivenza in cooperativa]

Valutazione 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Creazione, Cooperativa Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2018 (edizione Switch) Sviluppatore/i Klei Entertainment Durata media di gioco 40+ ore Ideale per Amici che cercano una sfida di sopravvivenza impegnativa ma divertente Cosa mi è piaciuto Il mondo in stile Tim Burton, tanto divertente quanto crudele

Don’t Starve Together prende il gameplay di sopravvivenza impegnativo dell’originale e ci aggiunge il caos totale del multiplayer. Su Nintendo Switch, si trasforma subito in una prova di amicizia. Ti darai da fare per procurarti cibo, costruire attrezzi e destreggiarti tra sanità mentale, fame e salute, mentre il mondo fa di tutto per annientarti.

Perché l’abbiamo scelto Il caos eccentrico della modalità cooperativa trasforma persino la raccolta del cibo in un'avventura sfrenata.

La mappa è enorme e generata casualmente, quindi nessuna partita è uguale all’altra. In una partita muori congelato in inverno. In quella successiva, vieni braccato da mostri dell’ombra o perdi tutto a causa di un Deerclops scatenato.

Il mio verdetto: se cerchi una sopravvivenza spietata con un senso dell’umorismo contorto, Don’t Starve Together è uno dei migliori giochi di sopravvivenza su Switch da giocare con gli amici, specialmente se abbinato a un affidabile controller Switch per un caos cooperativo ancora più fluido.

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5. This War of Mine [Miglior gioco di sopravvivenza narrativo]

Valutazione 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Narrativa, Strategia Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 (Switch Complete Edition 2018) Sviluppatore/i 11 Bit Studios Durata media di gioco 30–40 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza di sopravvivenza emozionante e incentrata sulla trama Cosa mi è piaciuto Il modo in cui ogni decisione ha un peso e fa sentire in colpa

This War of Mine: Complete Edition porta la sopravvivenza in una dimensione completamente nuova, una città devastata dalla guerra dove non sei un soldato, ma un civile che cerca solo di cavarsela. Su Nintendo Switch, il gioco colpisce nel segno con il suo stile grafico cupo, le texture ruvide e il rumore costante degli spari in lontananza.

Perché l’abbiamo scelto Una narrazione emozionante trasforma la sopravvivenza in un’esperienza profondamente umana.

Di notte andrai in cerca di provviste, schiverai i cecchini, riparerai il tuo rifugio e farai in modo che tutti abbiano da mangiare e stiano al caldo. Ogni partita è diversa grazie ai personaggi e alle risorse casuali, e l’aggiunta di DLC come “The Little Ones” rende la sopravvivenza ancora più difficile quando ci sono dei bambini nel gruppo.

Il mio verdetto: se vuoi provare uno dei migliori giochi di strategia su Switch, This War of Mine è sicuramente una delle opzioni migliori.

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6. ARK: Survival Evolved [Il migliore per gli appassionati di dinosauri]

Valutazione 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Creazione, Multigiocatore Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2017 (versione per Switch 2018, aggiornamento Ultimate Survivor 2022) Sviluppatori Studio Wildcard / Snail Games Durata media di gioco Oltre 100 ore Ideale per Gli appassionati di dinosauri e di mondi di sopravvivenza su larga scala Cosa mi è piaciuto L'emozione di domare il tuo primo dinosauro e costruire basi enormi

ARK: Survival Evolved è un gioco di sopravvivenza con un tocco preistorico. Ti svegli quasi nudo su un’isola ostile piena di dinosauri, e il tuo unico obiettivo è arrivare alla fine della giornata. Le prime ore sono brutali: devi abbattere alberi per procurarti legna, costruire attrezzi e respingere i predatori che non vedrebbero l’ora di farti diventare il loro pranzo.

Perché l'abbiamo scelto Addomesticare e cavalcare i dinosauri aggiunge un brivido di sopravvivenza davvero unico.

Su Nintendo Switch, le prestazioni sono state un po’ altalenanti, anche se l’aggiornamento Ultimate Survivor Edition ha migliorato la stabilità e la grafica rispetto alla versione originale. In modalità portatile si riscontrano ancora problemi di pop-in, mentre in modalità dock l’esperienza è più fluida.

Costruire una base enorme e gestire una tribù richiede prestazioni affidabili, quindi molti giocatori scelgono un hosting di server ARK di alto livello per assicurarsi che il loro mondo rimanga stabile e senza lag.

Il mio verdetto: se hai sempre desiderato domare un T-Rex e costruire una fortezza in un mondo preistorico vivo e pulsante, ARK ti regala un’esperienza di sopravvivenza davvero selvaggia.

7. Stranded Deep [Il miglior gioco di sopravvivenza su un’isola]

Valutazione 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Esplorazione Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2015 (versione per Switch del 2020) Sviluppatore/i Giochi del Beam Team Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Gli appassionati di giochi di sopravvivenza realistici e dal ritmo lento Cosa mi è piaciuto La tensione pura di partire senza niente, se non una zattera

Stranded Deep inizia con un gran caos e un incidente aereo che ti scarica su una minuscola zattera in mezzo al Pacifico. Da quel momento, ci sei solo tu, qualche isola sparsa e la paura costante di ciò che si nasconde sotto le onde.

Perché l’abbiamo scelto L’ambientazione sull’isola deserta cattura perfettamente la fantasia di trovarsi naufraghi e soli.

L’impostazione è semplice ma efficace. Resta in vita tenendo sotto controllo fame, sete e salute mentre costruisci rifugi, cacci granchi e ti tuffi nei relitti alla ricerca di provviste. La versione per Switch non è perfetta, ma il ciclo di sopravvivenza ti cattura comunque.

Il mio verdetto: per i giocatori che sognano di sopravvivere su un’isola deserta, tra squali, tempeste e tutto il resto, Stranded Deep è un’opzione imperfetta ma avvincente su Nintendo Switch.

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8. Green Hell [L'esperienza di sopravvivenza più realistica]

Valutazione 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, Mondo aperto, Modalità storia Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2019 (versione per Switch 2020) Autore/i Creepy Jar Durata media di gioco 40–100 ore Ideale per Giocatori che cercano la simulazione di sopravvivenza nella giungla più realistica Cosa mi è piaciuto Ogni successo sembra davvero meritato, dall’acqua potabile a un accampamento funzionante

Green Hell ti catapulta nella foresta pluviale amazzonica con nient’altro che il tuo ingegno. Fin dall’inizio è una sfida senza tregua: disidratazione, parassiti, veleno, predatori e persino la tua stessa sanità mentale sono minacce costanti. A differenza di altri giochi di sopravvivenza su Switch, ogni meccanica sembra radicata nella realtà. Farai bollire l’acqua sporca nelle noci di cocco, medicerai le ferite con bende di foglie e toglierai le sanguisughe dalla tua pelle in prima persona.

Perché l’abbiamo scelto Una sopravvivenza nella giungla iperrealistica che spinge sia il corpo che la mente al limite.

Il sistema di crafting è articolato ma intuitivo: bastoni, pietre e liane si trasformano in asce, mentre le ossa degli animali ti permettono di potenziarle in armi. Accendere un semplice fuoco sembra già un traguardo, e quando finalmente riesci a sistemare un accampamento con acqua potabile e un riparo, provi una vera sensazione di progresso.

Il mio verdetto: se cerchi una sfida di sopravvivenza hardcore e coinvolgente, Green Hell è senza dubbio uno dei migliori giochi di sopravvivenza su Switch. La sua giungla spietata e la ripida curva di apprendimento piaceranno ai giocatori che amano le avventure impegnative e che mettono alla prova le tue abilità, e che sono già fan di giochi come Hollow Knight.

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9. Terraria [Miglior sandbox di sopravvivenza in 2D]

Valutazione 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox 2D, Sopravvivenza, Azione-Avventura Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 (versione per Switch del 2019) Sviluppatore/i Re-Logic / 505 Games Durata media di gioco Oltre 100 ore Ideale per Chi ama i giochi di sopravvivenza sandbox con combattimenti articolati Cosa mi è piaciuto La libertà di scavare, costruire e combattere come vuoi tu

Terraria viene spesso descritto come “Minecraft in 2D”, ma questa definizione non gli rende giustizia. È un enorme mondo sandbox in cui scaverai in profondità nel sottosuolo, costruirai basi tentacolari e affronterai una serie pazzesca di boss.

Perché l’abbiamo scelto Un sandbox in 2D che brilla per le infinite possibilità di esplorazione e gli epici combattimenti contro i boss.

L’esplorazione è il cuore del gioco. Ti imbatterai in dungeon, giungle e persino invasioni marziane, ognuna piena di bottini e nemici unici. Anche la costruzione è molto approfondita, con NPC amichevoli che si trasferiscono nelle case che progetti. Su Switch, i comandi possono sembrare un po’ goffi all’inizio, ma il supporto al touchscreen in modalità portatile rende la raccolta delle risorse molto più fluida.

Il mio verdetto: se cerchi creatività senza limiti unita a una sopravvivenza impegnativa, Terraria è sicuramente uno dei migliori giochi d’avventura.

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10. Grounded [Il gioco di sopravvivenza cooperativo più creativo]

Valutazione 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza cooperativa, Esplorazione Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox Anno di uscita 2020 (versione per Switch 2024) Sviluppatore/i Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Durata media di gioco Oltre 50 ore Ideale per Amici che cercano una sfida di sopravvivenza originale e a squadre Cosa mi è piaciuto Trasformare un giardino di periferia in un mondo enorme e pericoloso

Grounded è un gioco di sopravvivenza con una svolta: tu e i tuoi amici venite rimpiccioliti alle dimensioni di formiche e catapultati in un giardino che sembra pericoloso quanto l’Amazzonia. Una pozzanghera diventa un lago, una lattina di soda è un grattacielo e un solo ragno può spazzare via tutta la tua squadra. È un’ambientazione ingegnosa che rende epici gli oggetti di tutti i giorni.

Perché l’abbiamo scelto Un giardino trasformato in un enorme parco giochi rende ogni filo d’erba un’avventura.

Il gameplay segue le classiche dinamiche di sopravvivenza: raccogliere acqua e cibo, creare strumenti e costruire basi, ma è l’elemento cooperativo a renderlo davvero speciale. Lavorare insieme per fortificare il tuo accampamento o respingere ondate di insetti è allo stesso tempo teso e divertentissimo.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco di sopravvivenza divertente, unico e da goderti al meglio con gli amici, Grounded è uno dei migliori giochi di sopravvivenza su Switch.

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11. No Man’s Sky [La migliore avventura di sopravvivenza spaziale]

Valutazione 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza spaziale, Esplorazione, Sandbox Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2016 (versione per Switch del 2022) Autore/i Hello Games Durata media di gioco Oltre 100 ore Ideale per Giocatori che cercano un sandbox di sopravvivenza infinito nello spazio Cosa mi è piaciuto Scoprire pianeti alieni che sembrano davvero vivi

Pochi giochi di sopravvivenza su Switch sono ambiziosi come No Man’s Sky. Quello che nel 2016 era partito come un lancio deludente si è poi trasformato in una delle più grandi storie di rimonta nel mondo dei videogiochi. Su Switch, è un’enorme avventura di sopravvivenza in cui esplori pianeti generati proceduralmente, gestisci le risorse e potenzi gradualmente il tuo equipaggiamento e la tua astronave.

Perché l’abbiamo scelto Una galassia di pianeti offre una varietà senza pari in termini di esplorazione e sopravvivenza.

Ogni nuovo mondo sembra diverso. Magari ti ritrovi a esplorare piante strane, a combattere contro animali ostili o a cercare minerali rari mentre schivi tempeste tossiche. La versione per Switch non è perfetta (aspettati qualche pop-in e un po’ di sfocatura in modalità portatile), ma funziona in modo sorprendentemente fluido e riesce comunque a trasmettere quella sensazione di scoperta infinita.

Il mio verdetto: se hai sempre desiderato giocare a uno dei migliori giochi sandbox che unisce l’esplorazione fantascientifica alla gestione delle risorse, No Man’s Sky è la scelta perfetta.

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12. Astroneer [Ideale per i creativi]

Valutazione 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox di sopravvivenza, costruzione creativa Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2016 (versione per Switch del 2022) Sviluppatore/i System Era Softworks Durata media di gioco 60+ ore Ideale per Chi ama un'esperienza di sopravvivenza rilassante e creativa con gli amici Cosa mi è piaciuto Lo strumento per modellare il terreno è semplice, potente e divertente da usare

Astroneer ti catapulta su coloratissimi pianeti alieni con nient’altro che la tua tuta e uno strumento per modellare il terreno. A differenza dei giochi di sopravvivenza più impegnativi, qui l’attenzione non è sul combattimento, ma sull’esplorazione, la creazione di oggetti e la costruzione di basi tentacolari in mondi diversi.

Perché l'abbiamo scelto Un sandbox rilassante ma profondo che punta sulla creatività e sulla costruzione interplanetaria.

Il gameplay ruota tutto intorno alla raccolta di risorse, alla loro trasformazione in materiali e alla capacità di potenziare la tua base con nuove tecnologie. Potrai installare cavi per l’ossigeno, fondere minerali in leghe e, alla fine, costruire rover o navette per esplorare il sistema solare.

Il mio verdetto: per chi ama costruire, esplorare e sperimentare senza pressioni continue, Astroneer è uno dei migliori giochi di sopravvivenza creativa su Switch.

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Il nostro verdetto sui migliori giochi di sopravvivenza su Switch

La sopravvivenza su Switch ti colpisce in modo diverso quando un gioco ti rimane impresso a lungo dopo aver spento la console. The Long Dark coglie perfettamente quella sensazione. Ricordo ancora la mia prima notte passata a congelarmi nella natura selvaggia, stringendo un fiammifero come se la mia vita dipendesse da quello.

Minecraft rimane imbattibile in termini di pura creatività; il mio consiglio migliore è di iniziare in piccolo con dei rifugi prima di cimentarti in costruzioni imponenti. Poi c’è Subnautica: pochi momenti possono eguagliare quella prima immersione terrificante in cui intravedi un’ombra che si muove nelle profondità.

Ognuno di questi giochi offre una propria versione di sopravvivenza, che si tratti di realismo, creatività o stupore. Se sei pronto per la tua prossima avventura, questi tre sono proprio da dove dovresti partire.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di sopravvivenza su Switch?

Il miglior gioco di sopravvivenza su Switch è Subnautica. La combinazione di esplorazione subacquea, raccolta di risorse e una trama avvincente lo rende impegnativo e coinvolgente per i giocatori alla ricerca di un’esperienza di sopravvivenza unica.

Qual è il miglior gioco di sopravvivenza open-world su Switch?

Il miglior gioco di sopravvivenza open-world su Switch è No Man’s Sky. Anche The Long Dark e ARK: Survival Evolved si distinguono, ma l’immenso universo generato proceduralmente di No Man’s Sky è davvero difficile da battere.

Ci sono dei buoni giochi survival horror su Switch?

Sì, ci sono un paio di buoni giochi survival horror su Switch. Tra questi ci sono Subnautica, la serie Resident Evil e The Long Dark. Subnautica unisce l’esplorazione al terrore delle profondità marine, mentre Resident Evil offre il classico gameplay survival horror.

Ci sono giochi di sopravvivenza multipiattaforma su Switch?

Sì, su Switch ci sono giochi di sopravvivenza multipiattaforma. Minecraft, No Man’s Sky e Grounded supportano il gioco multipiattaforma, che ti permette di giocare in squadra con gli amici su PC, Xbox o PlayStation mentre tu giochi su Switch.

Ci sono giochi di sopravvivenza cooperativi su Switch?

Sì, ci sono giochi di sopravvivenza cooperativi per Switch, tra cui Don’t Starve Together, Grounded, Astroneer e Minecraft. Queste modalità cooperative ti permettono di costruire basi, condividere risorse e affrontare i pericoli in squadra.