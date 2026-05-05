I 10 migliori giochi NASCAR del 2026: Pronti, partenza, via!

Se non vedi l’ora di trovare il miglior gioco NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) che ti metta al volante e ti faccia battere il cuore più forte di una ripartenza con bandiera verde, sei nel posto giusto.

Dagli iconici circuiti ovali ai percorsi brevi da brivido, c’è un’esperienza NASCAR che ti farà inseguire la gloria dal tuo salotto fino alla prossima Daytona o Talladega.

Ma diciamoci la verità: alcuni giochi proprio non riescono a catturare l’adrenalina a tutto gas delle gare NASCAR del 2026 . Ecco perché ho messo insieme questa guida ai migliori giochi NASCAR in circolazione, per assicurarmi che tu non ti ritrovi con un gioco scadente quando potresti sfrecciare in pista con stile sul tuo PC o sulle tue console.

Che tu sia un fan di lunga data della NASCAR o un neofita attratto dal brivido delle corse ad alta velocità, questi giochi hanno la potenza necessaria per farti divertire per ore.

Le nostre scelte migliori per i videogiochi NASCAR

Preparati a far rombare i motori perché, onestamente, ci tufferemo a capofitto nell’emozionante mondo dei giochi NASCAR! Questi titoli si distinguono non solo per le emozioni ad alta velocità e l’atmosfera autentica delle corse, ma anche per come riescono a portare l’adrenalina della pista direttamente sul tuo schermo.

Ecco le nostre scelte migliori:

1 NASCAR Heat 5 2020 L'ultimo capitolo della serie NASCAR Heat, che offre un'intensa azione di stock car con piloti e squadre aggiornati. Buy now 2 NASCAR Heat 4 2019 Un'esperienza di guida avvincente con stagioni dinamiche, un comportamento su strada realistico e opzioni di personalizzazione approfondite per gli appassionati di NASCAR. Buy now 3 NASCAR 21: Ignition 2021 Il titolo NASCAR di nuova generazione con una grafica mozzafiato e una modalità carriera coinvolgente, anche se ha avuto un lancio un po’ travagliato. Buy now

E questa è solo la bandiera verde, amici! Continua a leggere per scoprire la lista completa dei migliori videogiochi NASCAR che ti faranno sfiorare le auto avversarie, perfezionare i tuoi pit stop e inseguire quel giro d’onore in men che non si dica.

I 10 migliori giochi di corse NASCAR per ogni appassionato

Dalle condizioni meteorologiche dinamiche che ti terranno sempre all’erta alla fisica realistica e alle auto personalizzabili che ti permettono di esprimere il tuo stile di guida, ogni gioco ti regala una scarica di adrenalina e pura gioia che nessun altro gioco riesce a eguagliare.

Allacciati le cinture perché stiamo per tuffarci nel mondo dei videogiochi NASCAR, pensati per la velocità e ricchi di colpi di scena. Se sei pronto, bruciamo un po’ di gomma.

1. NASCAR Heat 5

Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore 704Games, Giochi di sport motoristici Caratteristiche uniche Modalità carriera migliorata, nuova modalità di prova e piloti, squadre e circuiti ufficiali della NASCAR.

NASCAR Heat 5 è un gioco di corse mozzafiato che ti mette al volante con tutta l’emozione delle vere gare NASCAR. Migliora ciò che funzionava già in Heat 4, offrendo comandi più fluidi e un’IA migliorata, tosta ma leale. La modalità carriera è il vero punto forte, permettendoti di costruire la tua leggenda attraverso una gestione intelligente e gare da cardiopalma.

Dal punto di vista visivo è solido: le auto sono ben definite, i circuiti sembrano vivi e la sensazione di velocità è sempre presente. Anche se non è il gioco più appariscente in termini di grafica, riesce a ricreare perfettamente l’atmosfera della NASCAR. La guida è precisa e reattiva, rendendo ogni giro una prova di abilità e tempismo – specialmente quando insegui quell’ultimo posto sul podio evitando gli incidenti in pista!

Una delle novità migliori di Heat 5 è la modalità di prova, che ti permette di mettere a punto la tua auto e sperimentare per trovare l’assetto perfetto. C’è persino una cabina di verniciatura per personalizzare l’aspetto della tua auto in base al tuo stile. Con i roster ufficiali e i circuiti reali della NASCAR Cup Series, è il titolo più completo della serie fino ad oggi.

Certo, non reinventa la ruota, ma NASCAR Heat 5 perfeziona e rifinisce tutto ciò che l’ha preceduto. Per chiunque ami la NASCAR o voglia semplicemente provare l’adrenalina delle emozioni ad alta velocità, questo è un vero successo.

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2. NASCAR Heat 4

Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore 704Games Caratteristiche uniche Grafica migliorata, modalità carriera più approfondita, mappe dei circuiti dinamiche e IA competitiva.

NASCAR Heat 4 segna un notevole miglioramento per la serie, offrendoti un’esperienza NASCAR ancora più emozionante. Fin dall’inizio, è chiaro che la grafica è più nitida, con un’illuminazione migliorata e dettagli del tracciato più vivaci che danno vita alle gare.

Il punto forte di questo coinvolgente videogioco sportivo è la tua progressione di carriera, che aggiunge profondità e sfida mentre ti fai strada tra sponsorizzazioni, rivalità e la necessità di mantenere la tua auto in perfette condizioni. La guida è fluida come il burro, con un ottimo equilibrio tra simulazione e azione in stile arcade che ti farà tornare a giocare per “solo un’altra gara”.

L'IA è intelligente e competitiva, garantendoti una sfida equa in ogni momento. Non è perfetto – la grafica non è strabiliante – ma per gli appassionati di corse di stock car, Heat 4 è un’esperienza elettrizzante. Se cerchi un gioco NASCAR divertente e profondo senza essere troppo impegnativo, Heat 4 è una scelta eccellente.

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3. NASCAR 21: Ignition

Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore Giochi di automobilismo Caratteristiche uniche Grafica mozzafiato grazie all’Unreal Engine, una carriera avvincente e contenuti ufficiali della NASCAR Cup Series.

NASCAR 21: Ignition punta a diventare il nuovo re non solo dei migliori giochi multiplayer su Xbox, ma anche delle corse di stock car, e in gran parte ci riesce. Essendo il primo gioco a usare Unreal Engine, la grafica è davvero impressionante: le auto brillano al sole e i circuiti sembrano realistici e pieni di vita. È una gioia per gli occhi e la sensazione di velocità è elettrizzante.

Farsi strada nella carriera è gratificante e ti catapulta nella NASCAR Cup Series con squadre e circuiti reali. L’IA è tosta e aggressiva, tenendoti sempre all’erta dall’inizio alla fine. Sentirai la pressione di ogni gara mentre lotti per la bandiera a scacchi.

Il punto di forza di Ignition è la guida. Le auto sembrano pesanti e realistiche, e ci vuole vera abilità per padroneggiarle. È impegnativo, ma dà una soddisfazione pazzesca una volta che ci prendi la mano.

Ci sono alcuni intoppi: possono capitare bug e glitch, e alcune funzionalità sembrano un po’ incomplete. Ma quando tutto funziona alla perfezione, è davvero uno spasso. NASCAR 21: Ignition rappresenta un ambizioso passo avanti per la serie, offrendo ai fan della NASCAR un modo nuovo ed emozionante per soddisfare la loro voglia di corse.

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4. NASCAR ‘15 Victory

Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2015 Sviluppatore Eutechnyx Caratteristiche uniche Roster aggiornato al 2015, esperienza NASCAR classica e dinamiche di gara perfezionate.

NASCAR ’15 Victory ormai potrebbe sembrare un po’ datato, ma resta comunque un’ottima scelta per i fan che vogliono rivivere le classiche gare NASCAR. Ultimo capitolo della serie NASCAR di Eutechnyx, ti offre tutti i piloti, le auto e i circuiti della stagione 2015, con una modalità carriera semplice ma appagante. Puoi buttarti subito nella mischia e provare l’adrenalina di sfrecciare lungo la pista a bordo della tua stock car preferita!

Dal punto di vista grafico, non ti lascerà a bocca aperta, ma riesce a ricreare l’atmosfera dei circuiti reali della NASCAR con dettagli discreti e colori vivaci. I comandi sono facili da imparare, il che lo rende un ottimo punto di partenza se sei alle prime armi con i giochi NASCAR. L’IA tende a giocare un po’ sul sicuro, quindi aspettati una gara in cui conta di più perfezionare i tuoi giri piuttosto che scontrarti con rivali aggressivi.

Eppure, c’è qualcosa di intramontabile in NASCAR ’15 Victory: è semplice, divertente e rappresenta un bel tuffo nel passato per i fan della serie. Se hai voglia di quell’esperienza NASCAR vecchio stile senza troppi fronzoli, vale la pena provarlo.

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5. NASCAR Heat 2

Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore 704Games Caratteristiche uniche Tre serie NASCAR, modalità multigiocatore a schermo diviso e IA specifica per ogni pista.

NASCAR Heat 2 è il punto di svolta per la moderna serie Heat. Ha tutta l’energia delle classiche gare di stock car, con tutti i circuiti NASCAR che ami e un avvincente percorso di carriera che ti farà tornare a giocare ancora e ancora. Per la prima volta, questo gioco include anche la NASCAR Xfinity Series e la Camping World Truck Series, aggiungendo ancora più profondità ed emozioni ai tuoi weekend di gara.

La grafica è solida e, anche se non ti lascerà a bocca aperta, riesce a catturare bene la velocità e lo spirito della NASCAR. Le meccaniche di guida sono più raffinate in questo titolo e si percepisce davvero il peso dell’auto e il controllo mentre affronti ogni curva. La maneggevolezza è precisa e reattiva, il che è perfetto per darsi battaglia negli ultimi giri.

Uno dei punti di forza? La modalità multigiocatore a schermo diviso e online: perfetta per sfidare i tuoi amici e dimostrare che sei il migliore in pista. Certo, non è il gioco più appariscente in circolazione, ma NASCAR Heat 2 azzecca in pieno quel mix soddisfacente di divertimento e competizione. Se cerchi un gioco NASCAR ben strutturato, facile da iniziare e difficile da smettere di giocare, questo è un vero vincitore.

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6. NASCAR 14

Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2014 Sviluppatore Eutechnyx Caratteristiche uniche IA dinamica, atmosfera NASCAR autentica e modalità carriera dettagliata.

NASCAR 14 sarà anche un po’ datato, ma è ancora una vera chicca per chi ama le corse di stock car. Con piloti, squadre e circuiti NASCAR reali, ti porta tutta l’emozione della Sprint Cup Series a portata di mano. La progressione nella carriera è semplice ma coinvolgente, permettendoti di farti strada e sentirti un vero professionista della NASCAR.

Dal punto di vista grafico, è discreto per l’epoca: modelli di auto ben realizzati, dettagli realistici dei circuiti e un’atmosfera NASCAR generalmente coinvolgente. Ma è la gara in sé la vera protagonista: è veloce, divertente e sembra davvero reale, soprattutto quando ti ritrovi a lottare in un gruppo affollato.

I comandi sono intuitivi e facili da imparare, il che lo rende una scelta fantastica per giocatori di ogni livello. L’IA può essere un po’ incostante – a volte troppo cauta, altre sorprendentemente aggressiva – ma rende le cose interessanti mentre ti fai strada tra gli avversari.

NASCAR 14 è perfetto se cerchi un’esperienza NASCAR semplice e divertente. Forse non ha tutta la raffinatezza dei titoli più recenti, ma è comunque un vero spasso per gli appassionati che vogliono tuffarsi nel mondo ad alta velocità delle stock car.

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7. NASCAR Heat 5: Edizione Definitiva

Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore 704Games, Giochi di sport motoristici Caratteristiche esclusive Tutti i DLC di NASCAR Heat 5 inclusi, roster aggiornati e l'esperienza NASCAR Heat più completa di sempre.

NASCAR Heat 5: Edizione Definitiva prende tutto ciò che ami di NASCAR Heat 5 e ci aggiunge un tocco in più. Include tutti i DLC, compreso l’aggiornamento della stagione 2020, così avrai il pacchetto completo fin dalla bandiera verde. Questo significa più auto, più circuiti e più modi per gareggiare come un vero professionista.

La grafica regge bene, con modelli di auto realistici e atmosfere vivaci in pista che ti catapultano dritto nel vivo dell’azione. La guida è fluida e reattiva, con un ottimo equilibrio tra l’azione arcade e la sfida tipica dei simulatori. Se cerchi quella sensazione autentica della NASCAR, l’Edizione Definitiva fa proprio al caso tuo.

La modalità Carriera è il vero fiore all’occhiello: fatti strada tra le classifiche, metti a punto le impostazioni della tua auto e scopri se hai la stoffa per vincere la Coppa. Ci sono anche le modalità multigiocatore a schermo diviso e online, per poterti vantare con i tuoi amici come si deve.

L’unico lato negativo? In sostanza è Heat 5 con un sacco di extra – quindi, se hai già il gioco base e i DLC, potrebbe non sembrarti un acquisto imperdibile. Ma per i neofiti o i fan sfegatati della NASCAR, è un pacchetto completo e pronto a sfrecciare in pista.

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8. NASCAR The Game 2013

Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore Eutechnyx Caratteristiche uniche Piste NASCAR autentiche, modellazione realistica dei danni e personalizzazione approfondita delle auto.

NASCAR The Game 2013 è una vera chicca per gli appassionati di corse di stock car. Magari non è l’ultimo arrivato, ma cattura l’essenza della NASCAR con una grafica solida e alcune funzionalità sorprendentemente approfondite. Dalle stagioni multiple alle gare veloci, c’è tutto quello che serve per tenerti al volante per ore.

La grafica è discreta: niente di strabiliante, ma abbastanza buona da rendere ogni gara vivace. Anche i comandi sono piuttosto intuitivi, il che rende il gioco accessibile a chi vuole semplicemente mettersi al volante e correre. C’è un buon equilibrio: abbastanza realistico per gli appassionati di NASCAR, ma comunque tollerante se sei più un giocatore occasionale.

Il punto forte è la progressione nella carriera. Puoi personalizzare la tua auto, mettere a punto le tue strategie e scalare la classifica fino a diventare un vero campione della NASCAR. I piloti controllati dall’IA ti tengono sempre all’erta e ogni giro è ricco di emozioni.

Nel complesso, NASCAR The Game 2013 non è il gioco più spettacolare in circolazione, ma è un titolo di corse NASCAR solido e appagante, che regge ancora bene per chiunque voglia rivivere l’emozione delle gare di stock car.

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9. NASCAR Heat Evolution

Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore Monster Games Caratteristiche uniche IA dinamica, sfide specifiche per ogni circuito e difficoltà progressiva sia per i principianti che per i veterani.

NASCAR Heat Evolution è stato il primo gioco della serie NASCAR Heat ad arrivare sulle console moderne e, anche se presenta qualche imperfezione, è un ottimo punto di partenza per chi si avvicina per la prima volta al mondo della NASCAR. Troverai tutti i piloti e i circuiti ufficiali della stagione 2016: un modo semplice per buttarti nella mischia e iniziare a giocare.

Visivamente è discreto, ma si vede chiaramente che è un po’ datato rispetto ai titoli successivi. I circuiti sono comunque ben ricreati e c’è un certo fascino nella sua presentazione essenziale. I comandi sono facili da imparare: perfetti per far entrare i nuovi fan nel mondo delle corse NASCAR.

La progressione di carriera è piuttosto semplice, ma ti dà la possibilità di farti strada da pilota di serie minore fino a diventare una star della Cup Series. L’IA non è delle più aggressive, quindi si tratta più di affinare le tue traiettorie e padroneggiare il percorso che di un’azione intensa con scontri ravvicinati.

NASCAR Heat Evolution non sarà il titolo più profondo, ma è un solido punto di partenza se sei nuovo alla NASCAR o vuoi semplicemente un po’ di divertimento senza pretese. È la NASCAR, essenziale e pronta a partire.

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10. NASCAR Heat 3

Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore 704Games Caratteristiche uniche Nuovo Xtreme Dirt Tour, tornei online e una modalità carriera più approfondita con più opzioni di gara.

NASCAR Heat 3 ha rappresentato un grande passo avanti rispetto a Evolution e Heat 2, offrendo ai fan un pacchetto più completo con un po’ di tutto. Ci sono tutti i grandi nomi e i circuiti reali che ti aspetteresti, oltre alla serie su sterrato per un po’ di divertimento nel fango.

Dal punto di vista grafico è davvero ben fatto: le auto sono belle, i circuiti sembrano vivi e si percepisce una bella sensazione di velocità mentre sfrecci lungo il tracciato. L’IA è notevolmente migliorata, offrendoti ostacoli veri e propri mentre lotti per la bandiera a scacchi.

È nella modalità Carriera che Heat 3 dà il meglio di sé. Puoi farti strada attraverso le diverse serie, costruendo la tua squadra e affinando le tue abilità. Le modalità multigiocatore online e a schermo diviso aggiungono ancora più rigiocabilità per chi vuole sfidare gli amici in gare ruota a ruota.

Non è privo di qualche stranezza – alcuni potrebbero trovare la guida un po’ fluttuante – ma è un’esperienza NASCAR ben equilibrata e facile da affrontare. Se cerchi un gioco NASCAR accessibile, ricco di funzionalità e semplicemente divertente, Heat 3 è un’ottima scelta.

Se ti piacciono le esperienze di guida realistiche, probabilmente apprezzerai anche altri giochi di simulazione di alto livello.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco NASCAR?

Il miglior gioco NASCAR dipende da cosa cerchi! NASCAR Heat 5 è uno dei preferiti dai fan per la sua modalità carriera e la sua autenticità, mentre NASCAR 21: Ignition brilla per la grafica mozzafiato e la guida realistica, perfetta per i fan sfegatati della NASCAR.

Quando uscirà il nuovo gioco NASCAR?

L'uscita di un nuovo gioco NASCAR non è stata ancora confermata, ma i fan sperano in novità nel 2026 . Tieni d'occhio gli annunci ufficiali per le ultime notizie sul prossimo capitolo!

Forza include la NASCAR?

Sì, Forza Motorsport 6 includeva un pacchetto di espansione dedicato alla NASCAR con piloti, auto e circuiti reali, che ti permetteva di gareggiare in autentici eventi NASCAR all’interno del mondo incredibilmente coinvolgente del gioco.