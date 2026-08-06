I 10 migliori giochi di Digimon del 2026 per ogni tipo di addestratore

Trovare i migliori giochi di Digimon significa scegliere una strada, dato che la serie ora spazia dai simulatori di allevamento di mostri ai JRPG a turni, dai giochi di strategia tattica ai picchiaduro da arena pensati per addestratori molto diversi tra loro.

Con Bandai Namco che sta espandendo il Mondo Digitale grazie a *Digimon Story: Time Stranger* su Nintendo Switch 2 e agli aggiornamenti continui di *Digimon Alysion*, non mancano certo i modi per rituffarti in questo mondo.

Dall’allevare un compagno digitale da un uovo al salvare l’universo da un’anomalia spazio-temporale, questa lista raccoglie i migliori videogiochi Digimon di tutti i tempi , in ordine di classifica .

Le nostre scelte migliori per i giochi Digimon

Se vuoi la risposta più breve possibile, ecco i tre titoli più forti dell’intera serie in questo momento – quelli a cui continuo a tornare e che consiglio senza esitazione:

1 Digimon Story: Time Stranger 2025 Il gioco di ruolo Digimon più recente e curato di sempre, incentrato sull’evoluzione di oltre 450 Digimon nello splendido Mondo Digitale di Iliad. La versione per Nintendo Switch 2, uscita a luglio 2026, lo rende più accessibile che mai. Buy now 2 Digimon Story: Cyber Sleuth 2015 Il gioco che ha riportato i giochi di ruolo di Digimon alla ribalta, con una struttura da JRPG incentrata sulla trama così accessibile da conquistare regolarmente i fan di Pokémon già al primo contatto. Buy now 3 Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory 2017 Una storia parallela ambientata nello stesso universo di Cyber Sleuth, che segue le vicende di un hacker deciso a riabilitare il proprio nome, con nuove digievoluzioni e dungeon sufficienti a premiare i giocatori che hanno già completato il gioco originale. Buy now

Ancora indeciso? Tieni pronto il tuo Digivice, perché la lista completa qui sotto copre ogni stile di gioco, dai classici nostalgici per PlayStation agli ultimi capolavori RPG su console di ultima generazione.

I 10 migliori giochi di Digimon da giocare nel 2026

Di seguito trovi la nostra classifica completa dei migliori giochi Digimon da provare in questo momento. La lista tiene conto della qualità moderna, dell’impatto della serie, della rigiocabilità e dei titoli di cui i fan parlano ancora di più.

1. Digimon Story: Time Stranger [Il miglior gioco di Digimon in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 (PS5/Xbox/PC) – 2026 (Nintendo Switch 2) Sviluppatore Media.Vision Durata media di gioco ~50 ore Genere RPG a turni

Digimon Story: Time Stranger è l’ultimo RPG di punta della serie e ha raggiunto in un batter d’occhio la vetta dei migliori giochi di Digimon. Segue la formula di Story con una presentazione decisamente più curata, un sistema di combattimento ampliato e quel tipo di progressione nell’allevamento dei mostri che i fan di Digimon chiedevano a gran voce sin dai tempi di Cyber Sleuth.

Ciò che lo distingue è la sicurezza. Il Mondo Digitale di Iliad è uno degli scenari visivamente più suggestivi della serie, e il passaggio dagli incontri casuali a quelli basati sui simboli rende l’esplorazione davvero vivace.

In realtà vuoi esplorare il mondo piuttosto che sfrecciarci attraverso. Il ritorno alle statistiche massime illimitate per i percorsi di evoluzione è un dettaglio piccolo ma significativo che premia i giocatori che dedicano tempo al proprio gruppo.

La versione per Nintendo Switch 2, uscita a luglio 2026, aggiunge la Modalità Visiva a 4K/30 fps e la Modalità Prestazioni a 1080p/60 fps, rendendola la versione tecnicamente più completa del gioco. Se vuoi la risposta più aggiornata alla domanda “qual è il miglior gioco di Digimon?”, questo è il titolo che probabilmente ti verrà in mente per primo – e a ragione.

Il mio verdetto: Digimon Story: Time Stranger è uno dei migliori JRPG usciti su Switch negli ultimi anni. Riprende la formula che tutti hanno amato in Cyber Sleuth e la porta avanti senza perdere ciò che la rendeva speciale.

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2. Digimon Story: Cyber Sleuth [Ideale per chi si avvicina ai JRPG]

Il nostro punteggio Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore Media.Vision Durata media di gioco ~40 ore Genere JRPG incentrato sulla trama

Il prossimo nella lista dei migliori giochi di Digimon è Digimon Story: Cyber Sleuth. È il titolo che ha riportato in auge i giochi di ruolo di Digimon per un’intera generazione di giocatori, ed è ancora uno dei consigli più facili da dare in questo genere.

La sua struttura incentrata sulla trama, le battaglie a turni e il ciclo di raccolta appagante si fondono in un modo che lo fa sembrare meno un gioco su licenza e più un vero e proprio JRPG che, per caso, ha come protagonisti i Digimon. È anche uno dei migliori giochi di ruolo a turni con addestramento di mostri su Steam, soprattutto perché la Complete Edition include il gioco base e i contenuti post-campagna in un unico acquisto.

La meccanica di scansione è proprio il punto forte dei migliori giochi di Digimon. Accumulare una percentuale su un Digimon finché non riesci a replicarlo e aggiungerlo alla tua squadra è molto più interessante di quanto sembri, e una volta ottenuta la tua prima evoluzione a livello Mega, il ciclo di gioco diventa davvero difficile da interrompere.

La trama non è certo la più complessa mai scritta in un JRPG, ma ha un fascino e uno slancio che ti accompagnano dall’inizio alla fine.

Anche a distanza di anni dall’uscita, questo rimane il primo gioco di Digimon che consiglio ai neofiti – specialmente a chi viene dal mondo di Pokémon e cerca qualcosa di un po’ più grintoso e complesso. Il sistema di limite di memoria ti costringe a comporre una squadra in modo più intelligente rispetto a quanto la maggior parte dei giochi di cattura mostri abbia mai tentato, ed è proprio questa sfida che ti fa sentire di esserti guadagnato la ricompensa.

Il mio verdetto: Cyber Sleuth è il punto di partenza per la maggior parte dei fan di Digimon, e a ragione. Rimane ancora oggi uno dei migliori punti di accesso ai JRPG che la serie abbia mai prodotto.

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3. Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory [Il miglior titolo complementare della serie]

Il nostro punteggio Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore Media.Vision Durata media di gioco ~45 ore Genere JRPG a turni

Digimon Story: La memoria dell’hacker viene spesso incluso insieme a Cyber Sleuth nelle edizioni da collezione, e mi sembra proprio la scelta giusta. Non è tanto un sequel quanto un gioco complementare: ambientato nello stesso mondo, segue un protagonista diverso attraverso eventi che si svolgono in parallelo al primo gioco.

Questa struttura parallela fa sì che momenti che in Cyber Sleuth erano misteriosi qui diventino improvvisamente chiarissimi, il che è davvero gratificante per chiunque li abbia giocati uno dopo l’altro.

I sistemi di base sono stati perfezionati piuttosto che ricostruiti da zero. Le restrizioni nella composizione della squadra dovute al limite di memoria sono più rigide, il roster dei Digimon è stato ampliato e la narrazione si addentra maggiormente nella sottocultura hacker che dà alla serie Story la sua identità. Se Cyber Sleuth dava l’impressione di trattenersi un po’ nella costruzione del mondo di gioco, La memoria dell’hacker colma le lacune con grande sicurezza.

Non ti consiglierei di iniziare da qui se non hai prima giocato a Cyber Sleuth: la struttura parallela di questi due grandi giochi di Digimon perde gran parte del suo impatto senza quel contesto. Ma se hai già completato il primo gioco e ne vuoi ancora, con un tocco più incisivo, La memoria dell’hacker ti offre esattamente questo.

Il mio verdetto: La memoria dell’hacker è uno di quei rari titoli complementari che aggiunge più di quanto tolga. Giocalo subito dopo Cyber Sleuth e i due ti sembreranno un unico gioco completo.

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4. Digimon World: Next Order [Il migliore per allevare i mostri]

Il nostro punteggio Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2016 Sviluppatore B.B. Studio Durata media di gioco ~60 ore Genere Simulatore di allevamento di mostri

Digimon World: Next Order non è per chi ha poca pazienza, ed è proprio questo il bello. Allevare due Digimon partner contemporaneamente – seguire i loro programmi di allenamento, gestire la loro durata di vita, vederli invecchiare e alla fine morire per poter allevare i loro successori – crea un legame tra te e i Digimon che nessun altro gioco della serie riesce a eguagliare.

I cicli di fine vita e rinascita in stile V-Pet che hanno caratterizzato il Digimon World originale sono qui riproposti in una veste più moderna, e il ciclo risulta gratificante piuttosto che punitivo.

Il sistema a doppio partner è la caratteristica principale, e a ragione. I tuoi due partner si evolvono in modo diverso a seconda di come li alleni, e vederli entrambi raggiungere le loro forme Mega dopo ore di gestione attenta è una delle soddisfazioni più grandi in qualsiasi gioco di Digimon.

La struttura open-world conferisce alla progressione un senso di grandezza che fa sì che i cicli ripetitivi di allenamento sembrino sempre significativi, anche in una partita che può facilmente superare le 60 ore.

Potrebbe frustrare i giocatori alla ricerca di un JRPG lineare, ma se ti piace gestire i mostri a lungo termine e vuoi sentirti come se stessi davvero allevando dei Digimon invece di limitar ti a farli salire di livello, Next Order è un titolo davvero eccezionale.

Il mio verdetto: Next Order non è solo uno dei migliori giochi di Digimon, ma anche un’esperienza di allevamento dei mostri degna di nota all’interno della serie. Richiede molto del tuo tempo e della tua pazienza, ma ti ripaga fino in fondo.

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5. Digimon World [Il miglior gioco classico di allevamento di mostri]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Anno di uscita 1999 Sviluppatore Bandai Durata media di gioco ~30 ore Genere Simulatore di allevamento di mostri

Il Digimon World originale è ancora uno dei giochi più importanti della serie, e giocarci oggi lo rende ancora più chiaro, non meno. Ha introdotto quella formula di allevamento dei mostri, strana, affascinante e a volte brutalmente spietata, che ha contribuito a definire i giochi Digimon per anni: l’idea che il tuo Digimon sia una creatura vivente con abitudini, stati d’animo e una durata di vita, non solo un’unità che gestisci in base alle statistiche.

Il ciclo di scadenza della vita e rinascita del V-Pet ha un impatto diverso quando ci giochi per la prima volta. Vedere un compagno che hai addestrato per ore morire perché ti sei dimenticato di metterlo a dormire al momento giusto è devastante in un modo che i giochi più rifiniti non riescono mai a riprodurre del tutto.

Quella qualità grezza e imprevedibile è esattamente ciò che i fan ricordano con tanto affetto, e ciò che Next Order avrebbe poi trasformato in qualcosa di più accessibile senza perderne l’anima.

Per gli standard odierni, è davvero un po’ grezzo: la traduzione è strana, alcune meccaniche sono oscure e il mondo aperto richiede una pazienza che i giochi moderni raramente esigono.

Ma è un titolo di riferimento proprio perché sembra così diverso da qualsiasi altra cosa del genere. La sua natura sperimentale e grezza ci ricorda perfettamente perché così tanti giocatori cercano attivamente grandi giochi indie per vivere esperienze uniche e all’avanguardia che gli studi mainstream oggi raramente osano realizzare.

Il mio verdetto: il Digimon World originale è grezzo, strano e a volte fa impazzire – ed è uno dei giochi di mostri più memorabili mai realizzati. Una pietra miliare della serie che devi assolutamente provare, soprattutto se sei alla ricerca dei migliori giochi di Digimon.

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6. Digimon World 3 [Ideale per gli appassionati dei JRPG classici]

Il nostro punteggio Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Anno di uscita 2002 Sviluppatore BEC Durata media di gioco ~40 ore Genere JRPG a turni

Digimon World 3 è un gioco che i fan difendono con passione, e giocandoci un po’ capisci subito perché. A differenza dei precedenti giochi della serie Digimon World, incentrati sull’allevamento dei mostri, questo titolo punta su una struttura tradizionale da JRPG: creazione del gruppo, dungeon, sviluppi narrativi e quel tipo di esplorazione tipica dell’era PlayStation che premia i giocatori disposti a perdersi un po’.

I primi anni 2000 non sono stati un periodo facile per i giochi su licenza, ma Digimon World 3 ha in gran parte evitato quella trappola puntando con vera convinzione sulla sua struttura da RPG. I tre Digimon iniziali che scegli all’inizio plasmano l’intera tua avventura, e far salire di livello diversi Digimon per sbloccare i loro percorsi di evoluzione conferisce alla progressione una profondità che mi ha sorpreso quando ci ho giocato per la prima volta.

Il ritmo a tratti è un po’ lento e la localizzazione presenta qualche stranezza, ma il nucleo del gameplay RPG è così solido che la sua fedele base di fan lo ha tenuto vivo nelle conversazioni per più di due decenni. Per i giocatori che vogliono un approccio più tradizionale in stile JRPG a Digimon, senza la complessità dei giochi della serie “Story”, questa è una delle scelte retrò più affidabili della lista.

Il mio verdetto: Digimon World 3 è un gioco alimentato dalla nostalgia, incentrato sul genere JRPG, e si merita davvero un posto in questa lista dei migliori giochi di Digimon. La sua appassionata base di fan lo ha tenuto in vita per un motivo.

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7. Digimon Survive [Ideale per chi ama le trame avvincenti]

Il nostro punteggio Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Hyde Durata media di gioco ~30–40 ore Genere Visual Novel / RPG tattico

Digimon Survive porta il franchise in un territorio che non aveva mai esplorato prima, e il risultato è uno dei titoli più controversi e originali della serie.

La struttura da visual novel domina l’esperienza: lunghi dialoghi tra i personaggi, decisioni guidate dalla trama ed evoluzioni ramificate basate sul karma, plasmate dalle scelte che fai nel corso della storia. Le sezioni di combattimento tattico sono al servizio della storia, piuttosto che il contrario.

Questo cambiamento ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan che si aspettavano qualcosa di più simile a Cyber Sleuth, ma se affronti Survive come un’esperienza incentrata sulla storia con lievi elementi RPG, piuttosto che come un RPG con una veste da visual novel, ti conquisterà in un modo che è difficile da dimenticare.

È nel sistema del karma che risiede la vera profondità: il modo in cui rispondi ai personaggi e alle situazioni determina quali percorsi di evoluzione si aprono per il tuo Digimon, il che significa che una seconda partita può sembrare davvero diversa.

Il tono è più cupo e maturo rispetto a quasi tutti gli altri titoli della serie. I personaggi devono affrontare conseguenze reali, gli elementi horror colpiscono più forte del previsto e la trama non sceglie la via più facile come spesso accade nelle narrazioni dei giochi su licenza. Se il dramma dei personaggi e l’atmosfera sono le tue priorità, Survive è il titolo più memorabile di questa lista dopo i giochi della serie Story.

Il mio verdetto: Digimon Survive è la mossa creativa più audace della serie. Se riesci ad accettarlo per quello che è, è il gioco di Digimon più avvincente dal punto di vista narrativo mai realizzato.

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8. Digimon World DS [Il migliore per giocare in portatile]

Il nostro punteggio Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2006 Sviluppatore BEC Durata media di gioco ~30 ore Genere RPG con allevamento di mostri

Digimon World DS ha portato il franchise sui dispositivi portatili proprio nel momento in cui la serie aveva bisogno di una forte presenza in questo settore, ed è stato uno dei giochi più avvincenti che l’era del Nintendo DS avesse da offrire.

La combinazione tra le meccaniche di allevamento dei Digimon, l’esplorazione dei dungeon e la progressione costante tipica dei giochi di ruolo gli ha conferito un ritmo in cui era facile immergersi durante gli spostamenti e dal quale era difficile staccarsi una volta che i percorsi di evoluzione iniziavano a sbloccarsi.

La disposizione a doppio schermo funziona particolarmente bene in questo caso. Gestire le statistiche dei tuoi Digimon, monitorarne i progressi e tenere traccia delle estese tabelle di evoluzione DigiForm sul touch screen conferisce alla gestione dei menu una sensazione tattile che i titoli per console fisse non sono mai riusciti a replicare del tutto. Quella nostalgica sensazione del doppio schermo è una parte fondamentale del fascino dei migliori giochi di Digimon.

Non è il gioco Digimon più profondo di questa lista e, secondo gli standard moderni, i limiti dell’era delle console portatili si notano. Ma per i giocatori che cercavano un’esperienza Digimon affidabile e meccanicamente onesta da portare in giro, questa era una delle migliori opzioni disponibili – e soddisfa ancora quella particolare voglia.

Il mio verdetto: Digimon World DS è un titolo per console portatile compatto e appagante che regge meglio della maggior parte dei giochi della sua epoca. Un'ottima scelta per chi ama i giochi portatili in cui si allevano mostri.

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9. Digimon: Battaglia con le carte digitali [Ideale per gli appassionati di giochi di carte]

Il nostro punteggio Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Anno di uscita 2000 Creatore Bandai Durata media di gioco ~15 ore Genere RPG con battaglie a carte

Digimon: Battaglia con le carte digitali è un franchise che fa qualcosa di veramente diverso, e lo fa così bene da essere sopravvissuto alla maggior parte dei suoi contemporanei come classico di culto. Invece di allevare mostri o seguire la classica progressione da RPG, trasforma l’universo dei Digimon in un sistema di battaglie con le carte – un sistema molto più interessante dal punto di vista meccanico di quanto la sua epoca e la licenza potrebbero far pensare.

La costruzione del mazzo ha una profondità notevole per un gioco su licenza dell’era PlayStation. Le carte vengono disposte in spazi colorati su un tabellone di battaglia, e sincronizzare le tue mosse in base agli schemi dell’avversario crea un ritmo che diventa sorprendentemente tattico una volta compreso il sistema.

Il roster dei Digimon è ben rappresentato nel mazzo di carte, e andare alla ricerca delle carte più rare per completare il tuo mazzo è un’esperienza che i fan ricordano ancora con affetto a più di due decenni di distanza.

Forse non è il gioco di Digimon più famoso, ma ha un’identità forte e un autentico senso di raffinatezza meccanica che manca completamente alla maggior parte dei giochi di carte su licenza dello stesso periodo. Se ti piacciono i Digimon e il gameplay basato sulle carte, questo è uno degli esperimenti più interessanti del franchise.

Il mio verdetto: “Digimon: Battaglia con le carte digitali” è un classico di culto tra i migliori giochi di Digimon, e c’è un motivo. È ben strutturato, meccanicamente onesto e offre più soddisfazioni di quanto chiunque si aspettasse da un semplice prodotto commerciale.

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10. Digimon Rumble Arena 2 [Il migliore per un divertimento multigiocatore veloce]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Anno di uscita 2004 Sviluppatore Black Ship Games Durata media di gioco ~10 ore Genere Piattaforma e combattimento

Digimon Rumble Arena 2 chiude la lista come il titolo più accessibile qui presente; un picchiaduro platform pensato per chi vuole azione al posto dei sistemi RPG, e la vuole subito. Il roster è pieno zeppo di Digimon riconoscibili nelle loro forme evolute, i comandi sono così semplici che li impari in pochi minuti e la modalità multigiocatore caotica – una sorta di cugino di Super Smash Bros. – mantiene esattamente ciò che promette.

Non voglio far finta che abbia la stessa profondità della maggior parte degli altri giochi di questa lista. I contenuti per giocatore singolo sono scarsi, l’IA è incostante e le meccaniche di combattimento sono piuttosto semplici se paragonate a quelle dei picchiaduro dedicati. Ma per delle sessioni informali con gli amici che volevano partite veloci e divertimento senza complicazioni, all’epoca i giochi d’azione di Digimon erano una rarità.

La selezione dei personaggi, che include evoluzioni di livello Mega provenienti da diverse linee di Digimon amate dai fan, è ancora una delle parti più divertenti del gioco. Vedere Wargreymon scambiarsi colpi con Metalgarurumon mentre il caos si scatena su un semplice palco da arena è proprio il tipo di intrattenimento senza complicazioni per cui questo gioco è stato creato.

Il mio verdetto: Digimon Rumble Arena 2 punta a essere divertente. E da questo punto di vista, funziona ancora come un picchiaduro nostalgico, facile da prendere in mano per sessioni occasionali.

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I migliori giochi Digimon in sintesi: analisi del gameplay e delle evoluzioni

Non sai quale dei migliori giochi di Digimon si adatta al tuo stile di gioco? Questa analisi copre l’elenco completo per genere, meccanismo evolutivo principale e cosa rende ogni titolo degno di essere provato. Questa tabella ti indirizza direttamente al gioco giusto.

Se ti piace questo ciclo di raccolta di mostri e vuoi altri titoli simili, dai un’occhiata alla nostra lista di giochi simili a Pokémon.

Titolo del gioco Stile di gioco principale Elemento chiave di coinvolgimento evolutivo Il miglior rapporto qualità-prezzo su Eneba Digimon Story: Time Stranger RPG a turni Fai evolvere oltre 450 Digimon nel Mondo Digitale di Iliad Il gioco di ruolo Digimon di punta, il più curato e aggiornato Digimon Story: Cyber Sleuth JRPG incentrato sulla trama Scansiona i dati dei Digimon per replicarli e creare linee evolutive Il miglior punto di partenza per i nuovi giocatori e i fan dei Pokémon Digimon Story: La memoria dell’hacker JRPG a turni Creazione di squadre con limite di memoria e roster di Digimon ampliato Il miglior gioco da giocare in compagnia dopo Cyber Sleuth Digimon World: Next Order Simulatore di allevamento di mostri Durata di vita dei due partner, programmi di allenamento e fusione del DNA Ideale per chi vuole davvero allevare i propri Digimon Digimon World Simulatore di allevamento di mostri Ciclo di vita dei V-Pet e rinascita Una pietra miliare della serie: grezza, bizzarra e imperdibile Digimon World 3 JRPG a turni La scelta iniziale determina i percorsi di evoluzione per tutta la partita La scelta migliore tra i JRPG retrò per i fan della PlayStation classica Digimon Survive Visual Novel / RPG tattico Evoluzioni ramificate basate sul karma e influenzate dalle scelte narrative Il capitolo più cupo e incentrato sulla trama dell’intera serie Digimon World DS RPG in cui si allevano mostri Tabella delle evoluzioni DigiForm su doppio schermo Il miglior titolo Digimon per console portatile Digimon: Battaglia con le carte digitali RPG con battaglie a carte Costruzione del mazzo e battaglie a tempo con slot per le carte, con l'intero roster dei Digimon La scelta migliore per gli appassionati di giochi di carte e i cacciatori di classici cult Digimon Rumble Arena 2 Piattaforma di combattimento Scontri evolutivi di livello Mega in caotiche risse nell’arena La scelta migliore tra i giochi multiplayer casual di Digimon

Sei nuovo nel mondo dei Digimon? Ecco da dove iniziare

Non tutti i migliori giochi di Digimon sono pensati per chi gioca per la prima volta, ma questi tre sono il punto di partenza ideale a seconda di cosa stai cercando:

Digimon Story: Time Stranger (2025) – se vuoi passare direttamente al titolo più recente e rifinito, Time Stranger è pensato per essere accessibile senza rinunciare alla profondità. La versione per Nintendo Switch 2 è il punto di partenza migliore

– se vuoi passare direttamente al titolo più recente e rifinito, Time Stranger è pensato per essere accessibile senza rinunciare alla profondità. La versione per Nintendo Switch 2 è il punto di partenza migliore Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) – la scelta più semplice in assoluto, e quella verso cui la maggior parte dei fan di Pokémon gravita naturalmente. Meccaniche intuitive, una trama ben costruita e un ciclo di raccolta che dà subito soddisfazione.

– la scelta più semplice in assoluto, e quella verso cui la maggior parte dei fan di Pokémon gravita naturalmente. Meccaniche intuitive, una trama ben costruita e un ciclo di raccolta che dà subito soddisfazione. Digimon World: Next Order (2016) – se vuoi l’esperienza di allevamento dei mostri per cui la serie è famosa, ma in una veste moderna, inizia da qui. Il sistema a doppio partner è impegnativo, ma l’approccio iniziale è più graduale rispetto al Digimon World originale.

Tutti e tre sono disponibili su Eneba come codici digitali economici di Bandai Namco. Scegli quello che si adatta meglio al tuo stile di gioco e parti da lì.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi di Digimon

I migliori giochi di Digimon ti coinvolgono in modi diversi a seconda del tipo di addestratore che sei. Alcuni cercano il profondo legame che si crea crescendo un compagno da zero, altri preferiscono una vera e propria trama da JRPG o il caos di una rissa veloce con gli amici. Ma qui c’è qualcosa per ogni tipo di giocatore:

Per gli appassionati di JRPG incentrati sulla trama: “Digimon Story: Time Stranger ” o “Cyber Sleuth ”. Questi titoli dimostrano che Digimon può competere con i migliori JRPG del genere, non solo con i migliori giochi su licenza.

”. Questi titoli dimostrano che Digimon può competere con i migliori JRPG del genere, non solo con i migliori giochi su licenza. Per gli appassionati di allevamento di mostri: Digimon World: Next Order . Nessun altro gioco in questa lista riesce a eguagliare l’affetto che si crea grazie al sistema di vita del doppio partner.

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Non importa da dove inizi, nei migliori giochi di Digimon c'è sempre un compagno che ti aspetta. L'unica domanda è: quale Digimon sei pronto ad allevare?

Domande frequenti