I 10 migliori giochi di corse per Switch del 2026: vivi l’adrenalina

Probabilmente ti sorprenderà sapere che i migliori giochi di corse per Switch vanno ben oltre i famosi e caotici giochi di go-kart. In realtà ci sono un sacco di serie divertenti e iconiche che sono arrivate sulla console tascabile di Nintendo.

Per aiutarti a trovare il tuo prossimo gioco di corse, ho messo insieme una lista variegata di 10 fantastici titoli del genere. Ci sono esperienze realistiche in stile simulatore, gare di strada in stile arcade e remake nostalgici: ce n’è per tutti i gusti.

Le nostre scelte migliori per i giochi di corse su Switch

Quando pensi al Nintendo Switch, probabilmente ti viene subito in mente Mario Kart, ma rimarrai sorpreso dalla varietà di giochi disponibili su questa piattaforma. In realtà ci sono tantissimi titoli, sia iconici che meno conosciuti, che sono davvero validi. Ecco i miei 3 giochi di corse preferiti per Nintendo Switch, e nessuno di questi è un gioco di kart:

Need for Speed: Hot Pursuit (2010, rimasterizzato nel 2020) – Offre ottime opzioni di personalizzazione, un ciclo di gioco unico “poliziotti contro piloti” e una colonna sonora che ti farà muovere la testa a ritmo mentre giochi. Gear.Club Unlimited (2017) – Non ci sono molte opzioni per i giochi di corse in stile simulazione su Switch, ma questo titolo colma davvero bene quella lacuna, pur rimanendo molto accessibile. GRID Autosport (2019) – Per chi cerca il realismo, questo è quanto di più vicino ci sia a un vero gioco di simulazione di corse su Switch. Offre diverse discipline di gara, una guida precisa e prestazioni eccellenti anche in modalità portatile.

Se queste tre scelte non bastano, allacciati le cinture, perché qui sotto ho messo insieme una lista di giochi di corse ancora più variegata. Continua a leggere per scoprire altre cose divertenti ed emozionanti pensate per gli appassionati di corse.

I 10 migliori giochi di corse per Switch perfetti per i fanatici della velocità

Se vuoi dare la caccia ai titoli in diverse serie, ho le versioni per Switch di titoli famosi e sequel spirituali per tenerti occupato. Pensi di riconoscerne alcuni? Ecco 10 dei migliori giochi di corse per Switch che puoi trovare in questo momento.

1. Need for Speed: Hot Pursuit [Il miglior inseguimento poliziesco ricco di azione]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2010 (originale), 2020 (rimasterizzato) Sviluppatori Criterion Games, Stellar Entertainment Caratteristiche uniche Meccanica "Cops vs Racers" e sistema di livellamento "Bounty" Punteggio Metacritic 74

Proveniente da una delle serie di giochi di corse più famose di sempre, con Need for Speed: Hot Pursuit non puoi proprio sbagliare. La versione per Nintendo Switch presenta una grafica rimasterizzata che rende il gioco fantastico, nonostante gli anni che ha.

Anche se non offre tutte le opzioni di personalizzazione che mi aspetterei da un gioco della serie Need for Speed, compensa ampiamente questa mancanza con il suo innovativo sistema di inseguimenti della polizia. Il gioco ti permette di giocare sia nei panni di un pilota di strada che di un poliziotto, sia nella modalità carriera che nel multiplayer online.

Consiglio dell’esperto Hot Pursuit è molto più incentrato sull’azione rispetto agli altri giochi della serie. Preparati a giocare duro sui suoi numerosi circuiti, perché verrai speronato un sacco di volte.

È davvero divertente, perché puoi sia gareggiare per arrivare primo, sia inseguire gli altri piloti lungo i circuiti e metterli fuori gioco con forza. Entrambe le fazioni hanno anche un sacco di equipaggiamento con cui divertirti. Se giochi nei panni di un poliziotto, puoi allestire posti di blocco o chiamare il supporto di un elicottero. Se sei uno dei piloti, puoi contrastare queste mosse con un disturbatore di frequenza o sperare che una spinta turbo al momento giusto sia sufficiente.

Il mio verdetto: Need for Speed: Hot Pursuit è un gioco ricco di azione che piacerà a tutti gli appassionati del genere, e la sua colonna sonora adrenalinica è proprio la ciliegina sulla torta.

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2. Gear.Club Unlimited [Migliore personalizzazione]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatori Eden Games Caratteristiche uniche Riavvolgimenti illimitati, personalizzazione approfondita e negozio di prestazioni personalizzato Punteggio Metacritic 64

Gear.Club Unlimited non è il solito gioco di corse in stile arcade per Switch, perché è stato progettato appositamente per gli appassionati di auto. Prende in prestito elementi da alcuni dei migliori giochi di simulazione in circolazione, con le sue meccaniche di personalizzazione e messa a punto approfondite che ti richiedono di costruire e gestire la tua officina personale.

Anche se non ci sono tantissime auto da sbloccare, compensa questa mancanza con un sacco di divertenti tracciati su cui gareggiare. Vale la pena notare che si tratta principalmente di un gioco per giocatore singolo con modalità multigiocatore locale. Purtroppo, non c’è una componente online per chi ama la competizione.

Perché l’abbiamo scelto Con Nintendo, non ci sono molte scelte quando si tratta di giochi di corse realistici e simili a simulatori. Gear.Club Unlimited trova un ottimo equilibrio tra realismo e gameplay casual.

Per quanto riguarda la precisione, le auto in questo gioco puntano a sembrare il più autentiche possibile. Procurati un bel volante da simulatore e preparati a un’esperienza di guida realistica con le auto da rally.

Gear.Club Unlimited è anche molto adatto ai giocatori occasionali e piacerà a tutti. Ha tantissime impostazioni di assistenza alla guida che puoi regolare, e c’è una funzione di rewind che ti permette di tornare indietro di qualche secondo, nel caso in cui commettessi un errore.

Il mio verdetto: questo titolo è perfetto per chi ama passare il tempo a personalizzare le proprie auto e a provarle su strada, perché in questo gioco le opzioni non mancano di certo.

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3. GRID Autosport [Miglior realismo]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 (originale), 2019 (Switch) Sviluppatori Codemasters, Feral Interactive Caratteristiche uniche Diverse discipline di gara, guida realistica e supporto per i grilletti analogici Punteggio Metacritic 79

GRID Autosport è un gioco fantastico per chi ama un'esperienza di guida più realistica. Ci sono un sacco di opzioni di accessibilità per aiutare i nuovi giocatori ad abituarsi alla natura del gioco, un po' meno arcade rispetto ad altri titoli.

Il gioco propone cinque discipline di gara uniche, ognuna delle quali rappresenta diversi tipi di veicoli e attività. A prescindere dalla disciplina che scegli, le auto hanno in generale un ottimo comportamento su strada. Puoi sfruttare i grilletti analogici per frenate e accelerazioni più precise usando un gamepad ufficiale per GameCube, che è uno dei migliori controller per Switch in circolazione.

Perché l’abbiamo scelto GRID Autosport è uno dei simulatori di corse più realistici disponibili su questa piattaforma, e il gameplay regge ancora oggi. È la scelta migliore dopo Forza Horizon.

Il gioco è bellissimo anche in modalità portatile e, per chi vuole massimizzare il framerate, l’impostazione grafica “performance” ti permette di raggiungere fino a 60 FPS, a costo di una grafica leggermente meno realistica.

Con diverse angolazioni di ripresa, inclusa la visuale dall’interno dell’auto, vivrai un’esperienza molto più coinvolgente rispetto alla maggior parte degli altri titoli. Questo è particolarmente vero se decidi di giocare a GRID Autosport con i controlli di movimento attivati o usando i grilletti analogici, che ti daranno la sensazione di guidare davvero.

Il mio verdetto: è la scelta ideale per chi preferisce un gameplay realistico, poiché è quanto di più vicino si possa ottenere a una vera guida in stile simulazione su Switch.

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4. Hot Wheels Unleashed [Il miglior creatore di piste]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatori Milestone Caratteristiche uniche Editor approfondito dei tracciati e personalizzazione delle auto Punteggio Metacritic 73

Hot Wheels Unleashed porta il famoso marchio di giocattoli su Nintendo Switch con un gameplay adrenalinico su una serie di piste progettate per assomigliare alle vere piste Hot Wheels.

Il gioco offre un ’ampia selezione di veicoli ispirati ai modellini in scala prodotti dall’omonima azienda, con l’aggiunta di alcune auto reali. Anche se non sono un collezionista, apprezzo quanto siano dettagliate le auto: ogni volta che esamini un veicolo, noterai tantissime caratteristiche visive curate nei minimi dettagli.

Perché l’abbiamo scelto I fan di Hot Wheels lo adoreranno sicuramente, ma anche se non fai parte di quel gruppo, questo gioco ha tutte le carte in regola per reggersi da solo come un solido gioco di corse arcade.

Il gioco riesce a ricreare alla perfezione il divertimento di guardare le macchinine sfrecciare su un tracciato tortuoso fatto di plastica. Una volta che ti metti al volante, i comandi rispondono sorprendentemente bene e anche le derapate sono piuttosto ben realizzate. C'è persino un alto livello di difficoltà, con quelle acrobazie aeree inaspettatamente divertenti.

Infine, Hot Wheels Unleashed include un impressionante editor di piste che ti permette di creare il tuo percorso personalizzato per giocare con i tuoi amici.

Il mio verdetto: anche se non sei un grande fan di Hot Wheels, ti divertirai un mondo con l’editor di piste e l’enorme selezione di auto con cui sbizzarrirti, tra cui la Formula Flashback e l’Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [Migliore mappa open world]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2008 (originale), 2020 (rimasterizzata per Switch) Sviluppatori Criterion Games, Stellar Entertainment Caratteristiche uniche Esplorazione in mondo aperto e corse ricche di azione Punteggio Metacritic 78

Ti conviene allacciarti le cinture, perché Burnout Paradise Remastered porta questo classico caotico ma iconico nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch. Qui non ti limiterai a lottare per il primo posto, perché a quanto pare dovrai anche combattere per la tua vita.

Con la sua forte enfasi sulla distruzione e sugli incidenti, non c’è quasi mai un momento di noia in nessuna gara. Ti fa anche partire con una serie di auto DLC stravaganti che si sbloccano fin dall’inizio, anche se puoi sempre ignorarle e andare avanti normalmente se preferisci usare i veicoli giocabili di base.

Perché l’abbiamo scelto Burnout Paradise Remastered offre tantissima libertà e premia l’esplorazione molto più di alcuni dei migliori giochi open world del momento. Ad esempio, alcune auto si sbloccano trovandole e distruggendole sulle strade aperte.

Sebbene il gioco originale sia uscito tantissimo tempo fa, la versione rimasterizzata gli dona un aspetto moderno e fresco, mantenendo al contempo prestazioni elevate nonostante sia un gioco di corse open world.

Penso sia fantastico che questo gioco, a cui giocavo su Xbox, venga ora proposto a una generazione completamente nuova, e i fan dei giochi più orientati all’azione si sentiranno proprio a loro agio qui. In pratica , quando corri in Burnout Paradise, metti da parte ogni buon senso , dato che usare il nitro per speronare un altro pilota o persino l’ambiente circostante è fortemente incoraggiato.

Il mio verdetto: i giocatori che cercano più libertà si troveranno perfettamente a loro agio con il suo sistema open-world, dove puoi partecipare a gare distruttive o semplicemente mandare all’aria la città per divertimento.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Le migliori modalità di gioco]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Autori Nintendo Caratteristiche uniche Modalità di combattimento diverse, ognuna con uno stile di gioco unico Punteggio Metacritic 92

Non dovrebbe sorprendere che Mario Kart 8 Deluxe si ritrovi in una lista come questa. A chiunque tu lo chieda, questa serie salta quasi sempre fuori nelle discussioni sui migliori giochi di corse di tutti i tempi.

Offre il mix perfetto tra gameplay competitivo e accessibilità per tutti. È semplicemente divertentissimo, soprattutto grazie ai comandi facili da imparare e ai tracciati incredibilmente vari. Le buffonate con gli oggetti non stancano mai, specialmente quando riesci a rubare il primo posto con un guscio blu.

Perché l'abbiamo scelto Mario Kart è un must nella collezione di ogni appassionato di giochi di corse, e questo titolo è ancora un punto di riferimento dopo tutti questi anni.

Anche se tecnicamente non è un nuovo gioco di Mario Kart, amplia notevolmente la versione originale per Wii U aggiungendo tantissimi nuovi personaggi, modalità extra e varie modifiche al bilanciamento.

Anche adesso, le lobby online si riempiono in un batter d’occhio, il che non sorprende visto che continua a registrare ottime vendite, al punto da superare persino l’ultimo capitolo della serie Mario Kart. Insomma, qualsiasi momento è quello giusto per provarlo.

Il mio verdetto: Mario Kart è un party game solido, facilissimo da imparare e giocare, e il suo fascino informale è il motivo per cui è generalmente considerato uno dei migliori titoli per Nintendo Switch in assoluto.

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7. Crash Team Racing Nitro-Fueled [Il miglior drifting basato sull’abilità]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori Beenox Caratteristiche uniche Derapate basate sull’abilità e grafica di alta qualità Punteggio Metacritic 80

Anche se Mario Kart occupa il primo posto nel suo sottogenere, Crash Team Racing Nitro-Fueled è un secondo posto molto vicino. Per chi preferisce un’alternativa più competitiva, questo gioco di corse ti darà esattamente quello che stai cercando.

È un remake del gioco originale Crash Team Racing della fine degli anni '90 e include contenuti extra dal sequel, che era giocabile su varie piattaforme come il GameCube.

Ha un livello di difficoltà molto elevato grazie alle sue modalità di gioco più impegnative e alla meccanica di drift, difficile ma molto gratificante.

Consiglio dell’esperto Se vuoi imparare a eseguire un drift boost, presta molta attenzione alle ruote. Si illumineranno brevemente per indicarti il momento perfetto per accelerare.

La grafica è davvero impressionante. Ha un’estetica vivace con luci dinamiche, e anche i modelli dei personaggi sono particolarmente dettagliati. Un aspetto negativo, però, è che i tempi di caricamento potrebbero non essere dei migliori, e il framerate è bloccato a 30 per garantire prestazioni più costanti.

Nel complesso, il gioco è davvero divertente, nonostante la curva di apprendimento piuttosto ripida, e i fan di vecchia data possono tirare un sospiro di sollievo perché questo remake rimane fedele all’originale.

Il mio verdetto: è l’alternativa perfetta per chi ama le gare di kart e cerca più spazio per esprimere la propria abilità e meccaniche di gioco più articolate in generale.

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8. Wreckfest [Migliore fisica di distruzione]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 (originale), 2022 (Switch) Sviluppatori Bugbear Entertainment Caratteristiche uniche Gare in stile demolition derby, veicoli stravaganti e un sistema di distruzione molto articolato. Punteggio Metacritic 79

Wreckfest è un altro titolo che prende un po’ troppo alla lettera l’espressione “sfidare gli altri piloti”. Come suggerisce il nome, distruggere le auto degli avversari è fondamentale in questo gioco di corse incentrato sul combattimento.

Il gioco presenta una selezione di auto davvero insolita, tra cui camper e scuolabus. E come se non bastasse, puoi persino gareggiare con tosaerba o divani con le ruote.

In Wreckfest, la distruzione è l’attrazione principale, e mantenere la tua auto intatta è importante tanto quanto tagliare il traguardo. Con un sistema di danni alle auto molto dettagliato e una fisica realistica, non finirai praticamente mai una gara completamente indenne.

Consiglio dell’esperto Questo gioco è l’esperienza definitiva del derby di distruzione, e anche solo un leggero accartocciamento cambierà drasticamente le prestazioni della tua auto.

I giocatori che preferiscono i giochi di corse in cui non c’è quasi nulla di convenzionale si divertiranno un mondo qui. La velocità passa in secondo piano, mentre distruggere le auto dei tuoi rivali diventa un modo legittimo per vincere una gara.

Anche i circuiti da soli sono così assurdi e pericolosi che gli altri piloti sono l’ultimo dei tuoi problemi. Dover fare i conti con tutti i dossi e i detriti mentre cerchi di farti strada tra di essi può essere davvero divertente.

Il mio verdetto: Wreckfest è il titolo definitivo dei demolition derby e, in alcuni casi, ti dimenticherai persino che in certi tracciati c’era un traguardo da tagliare.

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9. Cruis'n Blast [Miglior gameplay in stile arcade]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori Raw Thrills Caratteristiche uniche Gare super veloci e grafica pazzesca Punteggio Metacritic 70

Uscito originariamente in esclusiva per le sale giochi, Cruis’n Blast è il seguito di un titolo passato un po’ inosservato ai tempi della Wii. È un gioco incredibilmente appariscente e frenetico che ti permette di raggiungere velocità pazzesche.

È semplicissimo da giocare, e chi preferisce comandi intuitivi e un’azione a base di nitro a non finire lo apprezzerà tantissimo.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco è semplicissimo e spensierato nel senso migliore del termine. È un’ottima scelta che puoi iniziare a giocare e goderti facilmente anche se hai poco tempo a disposizione.

Cruis’n Blast è decisamente stravagante. Preparati a sfrecciare su percorsi pazzeschi pieni di effetti accattivanti e vari personaggi non giocanti. Ci sono anche un sacco di veicoli buffi da provare, come un vero dinosauro e un hovercraft.

Purtroppo, il gioco è principalmente per un solo giocatore, a meno che tu non abbia un gruppo di persone che giocano nello stesso spazio. Hai la possibilità di giocare in modalità schermo diviso locale o multiplayer wireless, quindi è un ottimo gioco da festa.

Il mio verdetto: anche se il suo stile estremamente buffo potrebbe non piacere a tutti, ti divertirai un mondo con il suo gameplay veloce, anche se ci giochi solo in brevi sessioni da 5 minuti.

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10. F-Zero 99 [Miglior gioco d’azione battle royale]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Autori Nintendo Caratteristiche uniche Combattimenti in stile battle royale e uno splendido stile grafico retrò Punteggio Metacritic 82

Seguendo la tendenza di Nintendo di riproporre giochi retrò con una variante da 99 giocatori, F-Zero 99 trasforma la classica serie di corse in un caotico battle royale.

Avere 99 piloti che si danno battaglia per essere l’ultimo a rimanere in gara potrebbe sembrare troppo caotico, ma cercare modi per farti letteralmente strada tra la folla è davvero divertente. C’è una quantità inaspettata di strategia da mettere in campo mentre cerchi di evitare di farti saltare in aria, e una caratteristica che spicca è lo Skyway, che puoi usare ogni tanto per portarti in testa.

Consiglio dell’esperto Lo Skyway è un circuito sopraelevato a cui puoi accedere raccogliendo le scintille lasciate dagli altri giocatori quando si scontrano tra loro.

Ci sono tantissime ricompense da sbloccare, tra cui una vasta gamma di colori per i veicoli, decalcomanie e molto altro. Puoi ottenerle completando varie sfide e, con certi oggetti cosmetici equipaggiati, sembrerai un vero asso delle corse.

F-Zero 99 offre un'elevata rigiocabilità, soprattutto grazie ai Pro Tracks, percorsi più impegnativi con un calendario in continuo cambiamento. Ci sono persino modalità di gioco a squadre in cui tu e i tuoi amici potrete sfidare altri gruppi.

Il mio verdetto: questo titolo è perfetto per chi cerca un gameplay caotico e ricco di azione, dato che arrivare in testa passa in secondo piano rispetto al sopravvivere all’assalto iniziale degli altri giocatori.

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Il mio verdetto sui migliori giochi di corse per Switch

I giochi di corse su Switch variano molto, soprattutto se cerchi un'esperienza ricca di azione e adrenalina. Per questo, Need for Speed: Hot Pursuit è una scelta fantastica nel complesso, e non dimenticherò mai quegli inseguimenti mozzafiato mentre giocavo nei panni di un poliziotto contro altri giocatori.

Gear.Club Unlimited è un po’ più rilassante, e l’unico consiglio che ti do è di prenderti il tempo necessario per imparare a usare le postazioni di lavoro dell’officina e armeggiare con le tue auto.

A proposito di personalizzazioni, Hot Wheels Unleashed offre un tipo diverso di personalizzazione che adoro. Potrei passare ore a costruire un circuito stravagante, e cercare di battere gli altri nelle loro creazioni sarà sempre divertente.

Come puoi vedere, le opzioni in questo genere non mancano di certo. Ce ne sono molte altre con caratteristiche distintive, ma queste tre sono tutte ottimi punti di partenza se stai cercando la tua prossima dose di corse.

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