I 10 migliori giochi di combattimento su Steam da non perdere

Cerchi i migliori giochi di combattimento su Steam nel 2025? Street Fighter 6, Tekken 8 e Guilty Gear -Strive- dominano la scena con un'intensa attività online e meccaniche di gioco solide. Sei nuovo del genere? Granblue Fantasy Versus: Rising fa proprio al caso tuo.

Per gli appassionati della modalità storia, Mortal Kombat 1 ti conquisterà nel miglior modo possibile. Classici intramontabili come King of Fighters e Dragon Ball FighterZ sono perfetti per qualsiasi appassionato di giochi di combattimento.

Analisi per genere

Sei pronto a lanciarti in battaglie epiche o a immergerti in un picchiaduro basato sulla trama? Continua a leggere per scoprire i migliori giochi di combattimento su Steam che ti terranno incollato allo schermo per ore.

Scelte moderne e popolari

Street Fighter 6 ridefinisce il genere dei picchiaduro con il nuovo Drive System, che rende ogni combattimento dinamico. Le partite online sono frenetiche, ma buona fortuna se sei alle prime armi: questo gioco ha una curva di apprendimento piuttosto ripida. La grafica è nitida e la colonna sonora è da urlo, spingendoti a dare il massimo a ogni pugno.

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Tekken 8 porta il classico picchiaduro 3D a un livello superiore. L’azione è fluida, le mosse sono spettacolari e le nuove meccaniche mantengono il gioco sempre fresco; perfetto per i giocatori esperti e appassionati. La grafica è mozzafiato, con personaggi iperrealistici, ma i nuovi giocatori potrebbero sentirsi subito sopraffatti.

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Guilty Gear -Strive- è un picchiaduro 2D da urlo: veloce, frenetico e assolutamente stupendo. Il sistema di combo è incredibilmente complesso, ma non aspettarti di impararlo dall’oggi al domani. Lo stile grafico è fuori dal mondo e la colonna sonora rock dà una carica pazzesca a ogni combattimento, ma la complessità potrebbe allontanare i giocatori occasionali.

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Mortal Kombat 1 torna alle origini con fatality brutali e combattimenti da lasciare a bocca aperta. Ha quell’atmosfera cupa e cruda che adori, e la nuova modalità storia? Epica. La grafica è dettagliata e gli effetti sonori sono perfetti, anche se i giocatori occasionali potrebbero trovare un po’ difficile buttarsi nella mischia senza un po’ di pratica.

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Granblue Fantasy Versus: Rising è un vero gioiellino per i principianti: comandi semplici, combo spettacolari e una modalità storia divertente. La modalità multigiocatore è solida ma non così approfondita come quella dei suoi rivali, anche se i contenuti potrebbero essere un po’ più incisivi per i giocatori esperti. La grafica in stile anime è pulita e la colonna sonora colpisce nel segno.

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I classici della serie

La serie The King of Fighters

King of Fighters rimane fedele alle sue origini con combattimenti 2D fluidi e meccaniche di squadra. È veloce e appagante, soprattutto per chi ama padroneggiare le combo. L’atmosfera retrò è forte, con una grafica pixel-perfect e una colonna sonora classica, ma può sembrare un po’ datato rispetto ai picchiaduro più recenti.

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Dragon Ball FighterZ dà vita all’anime con combo pazzesche e momenti DBZ esagerati. Le meccaniche sono facili da imparare, ma puoi perderti nella complessità se cerchi di padroneggiarle. La grafica è impeccabile, l’animazione è perfetta e la colonna sonora fa salire l’adrenalina, ma la modalità storia può diventare un po’ noiosa dopo un po’.

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Se cerchi pura nostalgia, Street Fighter 30th Anniversary Collection racchiude ben 12 giochi classici in un unico titolo. Rivivi i giorni di gloria delle sale giochi con questi personaggi iconici, ma non aspettarti meccaniche o funzionalità moderne. La grafica retrò e le melodie classiche ti conquisteranno, ma il gioco online risulta un po’ datato rispetto agli standard odierni.

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Menzioni d’onore

Skullgirls 2nd Encore si distingue per i combattimenti 2D fluidi e un gameplay ricco di c ombo. Ha quel ritmo frenetico e quel tocco tecnico, ma può essere difficile da padroneggiare. La grafica disegnata a mano è stupenda e la colonna sonora jazz si adatta perfettamente all’atmosfera, anche se per chi gioca da solo non c’è molto altro oltre ai combattimenti.

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Mortal Kombat 11 porta la brutalità a livelli pazzeschi con fatality folli e combattimenti tattici e articolati. La modalità storia è ben fatta e la personalizzazione dei personaggi aggiunge profondità, ma il ritmo può risultare più lento rispetto ad altri picchiaduro, il che potrebbe non piacere a chi ama la velocità. La grafica è mozzafiato, le mosse sono fluide e la colonna sonora ti carica da morire.

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Altri giochi che potrebbero piacerti

Vuoi provare la stessa scarica di adrenalina al di fuori dei picchiaduro? Devil May Cry 5 e Bayonetta ti permettono di fare a pezzi i nemici con combo pazzesche. For Honor offre duelli brutali in cui il tempismo decide tutto. E Naruto Storm 4? Puro entusiasmo da anime. Gusti diversi, stessa adrenalina.

Consigli per migliorare nei giochi di combattimento

Smettila di premere i pulsanti a caso. Esercitati con le combo in modalità allenamento, poi mettile alla prova online. Le sconfitte fanno male, ma è così che sali di livello. Guarda come si muovono i veterani, ruba i loro trucchi e presto sarai tu a mettere a segno i KO.