I 10 migliori giochi di combattimento per Switch del 2026: una guida per ogni giocatore

I migliori giochi di combattimento per Switch riuniscono in un unico posto serie classiche, crossover con gli anime e titoli accessibili e perfetti per giocare in compagnia. Se sei un appassionato di videogiochi che ama le partite competitive equilibrate, mettere alla prova le tue abilità contro gli amici o semplicemente divertirti in modo caotico mentre sei in giro, la libreria di Nintendo Switch fa proprio al caso tuo.

Questa guida dettagliata mette in evidenza i giochi più interessanti che offrono meccaniche fluide, roster coinvolgenti e modalità adatte sia ai principianti che ai veterani. Con una scelta che spazia dai combattimenti ispirati agli anime a serie leggendarie come Mortal Kombat e Naruto Shippuden, ecco una panoramica completa di ciò che rende ogni titolo degno di essere giocato.

Le nostre scelte migliori per i giochi di combattimento su Switch

Con così tante opzioni disponibili, alcuni titoli spiccano come imperdibili per Nintendo Switch. Questi tre giochi offrono il miglior mix di meccaniche di combattimento, grafica e rigiocabilità, che li rendono in cima alla lista per gli appassionati di giochi di combattimento.

1 Mortal Kombat 11 2019 Questo titolo si aggiudica il primo posto grazie al suo sistema di combattimento ben rifinito, alla modalità storia dal taglio cinematografico e al vastissimo roster di combattenti iconici. Buy now 2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy 2017 Questa raccolta è perfetta per gli appassionati di anime e offre un modo completo per rivivere il viaggio di Naruto. Buy now 3 Dragon Ball FighterZ 2018 Noto per la sua grafica mozzafiato che rispecchia fedelmente l’anime, questo titolo è sia un picchiaduro competitivo che un gioco casual a cui puoi giocare in qualsiasi momento. Le battaglie a squadre 3 contro 3 offrono una grande varietà strategica, mentre le animazioni fluide fanno sì che ogni scontro sembri un episodio di Dragon Ball Z. Buy now

Queste scelte top evidenziano perché Switch rimane una piattaforma di punta per gli appassionati di giochi di combattimento. Continua a scorrere per vedere il resto della nostra classifica.

I 10 migliori giochi di combattimento su Switch da non perdere

Su Nintendo Switch non mancano certo i giochi di combattimento, con un’offerta che spazia da scontri da brivido a duelli in stile anime. Ho selezionato i migliori: quanti ne hai nella tua collezione?

1. Mortal Kombat 11 [La migliore esperienza di combattimento brutale]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2019 Creatori Sviluppatore: NetherRealm Studios • Editore: Warner Bros. Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Modalità storia cinematografica, mosse finali sanguinose, sistema di personalizzazione approfondito Ideale per Giocatori che cercano combattimenti competitivi e brutali e personaggi iconici Durata media di gioco 15–30 minuti per incontro Punteggio Metacritic 82

Mortal Kombat 11 non può mancare in nessuna lista dei migliori giochi della serie Mortal Kombat perché è spudoratamente assurdo, ma nel senso buono. La modalità storia è pura esagerazione, con colpi di scena pazzeschi tra un pestaggio e l’altro, mentre i combattimenti sono intensi, drammatici e magnificamente sanguinolenti. Su Switch mi ha sorpreso per quanto sia fluido e reattivo: non è assolutamente una versione annacquata.

Puoi scegliere tra un vastissimo roster di combattenti, tra cui personaggi leggendari come Scorpion, Sub-Zero e Raiden. Ogni personaggio ha mosse uniche e brutali attacchi finali che definiscono lo stile caratteristico della serie. Il sistema di equipaggiamento permette di personalizzare sia l’aspetto che le abilità, dandoti più controllo su come affrontare il combattimento.

Include anche diverse modalità, come Towers of Time, Klassic Towers e le partite classificate online. Queste modalità garantiscono un valore di rigiocabilità costante, sia che tu preferisca mettere alla prova le tue abilità contro l’IA o sfidare altri giocatori da tutto il mondo.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat 11 rappresenta il massimo in fatto di combattimenti competitivi su Switch, offrendo profondità, rifiniture e un'esperienza cinematografica che nessun altro titolo del genere riesce a eguagliare.

Verdetto finale: Mortal Kombat 11 si distingue come uno dei migliori giochi di combattimento su Switch perché offre un pacchetto completo in un'unica esperienza portatile.

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2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy [Il miglior picchiaduro anime incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Anno di uscita 2018 (versione per Switch) Creatori Sviluppatore: CyberConnect2 • Editore: Bandai Namco Entertainment Caratteristiche uniche Grafica fedele all'anime, battaglie cinematografiche, ampio roster di personaggi Ideale per Ai fan di Naruto e dei giochi di combattimento ispirati agli anime Durata media di gioco 20–40 ore (modalità storia) Punteggio Metacritic 70

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy è come una maratona anime definitiva racchiusa in uno dei giochi per Nintendo Switch più divertenti che tu possa trovare. Racchiude tre titoli amatissimi dai fan che ti accompagnano nel viaggio di Naruto, dalle sue rivalità agguerrite dei primi tempi alle battaglie epiche e ad alto rischio di Shippuden.

La grafica in cel-shading riproduce alla perfezione lo stile dell’anime, e i combattimenti sono puro caos nel senso migliore del termine, con combo esagerate e mosse finali spettacolari che fanno sembrare ogni incontro il finale di una stagione.

Quello che adoro è come ti permetta di immergerti in archi narrativi iconici, affrontare enormi battaglie contro i boss e poi voltarti per dare una lezione ai tuoi amici in partite locali o online. Anche il roster è ricchissimo: puoi giocare nei panni di quasi tutti i grandi eroi e cattivi, ognuno con mosse che si adattano perfettamente alla propria personalità. È uno di quei giochi che sembrano un fan service fatto come si deve, con abbastanza stile e varietà da tenerti incollato allo schermo per ore.

Perché l'abbiamo scelto Coglie l'essenza dell'universo di Naruto meglio di qualsiasi altro adattamento, offrendo ai fan sia un'esperienza nostalgica incentrata sulla trama sia una rigiocabilità competitiva ovunque ti trovi.

Verdetto finale: Per gli appassionati di anime, questa trilogia è uno dei migliori giochi di Naruto grazie alla sua narrazione fedele e alle battaglie spettacolari e ricche di azione.

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3. Dragon Ball FighterZ [Il miglior picchiaduro anime dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Anno di uscita 2018 (versione Switch) Autori Sviluppatore: Arc System Works • Editore: Bandai Namco Entertainment Caratteristiche uniche Combattimenti a squadre 3 contro 3, grafica fedele agli anime, facile da giocare per i principianti ma con una profondità competitiva Ideale per I fan di Dragon Ball e gli appassionati di giochi di combattimento Durata media 15–25 ore (modalità storia), rigiocabilità infinita nelle modalità versus e online Punteggio Metacritic 87

Dragon Ball FighterZ è uno dei giochi di combattimento più spettacolari dal punto di vista visivo disponibili su Switch. Ogni incontro sembra una scena dell’anime, con attacchi finali da film e animazioni dei personaggi super fluide. I giocatori formano squadre 3 contro 3, combinando eroi e cattivi iconici per creare la loro formazione ideale, da Goku e Vegeta a Freezer e Cell.

Il sistema di combattimento trova un equilibrio perfetto tra accessibilità e profondità. I principianti possono imparare velocemente le basi, mentre i giocatori esperti trovano tantissime meccaniche tecniche per il gioco competitivo. Le sue ottime prestazioni su Switch lo rendono uno dei titoli di spicco della serie, soprattutto se paragonato ad altri giochi di Dragon Ball che puntano di più su elementi RPG o di avventura.

Perché l’abbiamo scelto Il motivo per cui l’abbiamo scelto come uno dei migliori giochi di combattimento su Switch è che cattura lo spirito delle battaglie di Dragon Ball meglio di qualsiasi altro titolo della serie, il che tiene i giocatori incollati allo schermo e offre un’elevata rigiocabilità a livello competitivo.

Verdetto finale: Sia per i fan dell’anime che per gli appassionati di giochi di combattimento, Dragon Ball FighterZ è un titolo imperdibile su Switch.

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4. Collezione per il 30° anniversario di Street Fighter [Il miglior classico della tradizione dei picchiaduro]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Anno di uscita 2018 Creatori Sviluppatore: Digital Eclipse • Editore: Capcom Caratteristiche uniche 12 giochi classici in un'unica raccolta, modalità online per alcuni titoli Ideale per Appassionati di lunga data dei giochi di combattimento e nuovi giocatori della serie Durata media di gioco Decine di ore tra i vari giochi Punteggio Metacritic 81

Collezione per il 30° anniversario di Street Fighter è come una visita al museo in cui i reperti possono ancora darti un pugno in faccia. Racchiude 12 giochi che abbracciano tre decenni, permettendoti di rivivere gli esordi un po’ improvvisati di Street Fighter, il dominio mondiale di Street Fighter II e la genialità tecnica di Street Fighter III: Third Strike. È l’intera evoluzione della serie racchiusa in un’unica cartuccia, e onestamente è pazzesco vedere come ogni capitolo abbia preso spunto da quello precedente.

La vera gioia qui è sentire quei momenti chiave del gameplay che scattano. Street Fighter II regala ancora quell’adrenalina quando riesci a lanciare una palla di fuoco perfetta o a mettere a segno una super combo decisiva, mentre il sistema di parata di Third Strike trasforma ogni incontro in una danza ad alto rischio fatta di precisione e tempismo. E con le modalità arcade, allenamento e online incluse, sei libero di affinare le tue abilità contro l’IA, esercitarti con le combinazioni fino a farti venire i crampi ai pollici, oppure dimostrare di essere il miglior Ryu contro giocatori di tutto il mondo.

Un avvertimento, però: cercare di eseguire i movimenti perfetti del Dragon Punch con un controller scadente è un incubo: perderai continuamente i comandi. Fatti un favore e procurati un controller per Switch decente prima di impazzire.

Perché l’abbiamo scelto Questa raccolta racchiude l’intera evoluzione dei picchiaduro 2D, mostrando come Street Fighter sia passato dal caos del “martellare i pulsanti” a giochi mentali di parata di alto livello – e in qualche modo sia rimasto divertente in ogni fase.

Verdetto finale: per chiunque prenda sul serio i giochi di combattimento, questa raccolta è sia una lezione di storia giocabile sia un must-have per Switch.

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5. BlazBlue: Central Fiction Edizione Speciale [Il miglior picchiaduro anime 2D complesso]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Anno di uscita 2019 (Switch) Creatori Sviluppatore: Arc System Works • Editore: PQUBE Limited Caratteristiche uniche Un vastissimo roster di 35 personaggi, un sistema di combo molto articolato e una modalità storia in stile visual novel Ideale per Giocatori competitivi e appassionati di picchiaduro ispirati agli anime Durata media di gioco Decine di ore tra modalità storia e multiplayer Punteggio Metacritic 81

BlazBlue: Central Fiction Edizione Speciale è praticamente la dichiarazione d’amore ai picchiaduro anime di cui non sapevi di aver bisogno – a meno che tu non sia già un fan sfegatato, nel qual caso probabilmente stavi proprio aspettando questo pacchetto. È la versione definitiva della longeva serie 2D, ricca di battaglie fulminee, un sistema di combo altamente tecnico che premia chi ci mette tempo a sperimentare e un cast così vasto e variegato che troverai sicuramente quel personaggio che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco.

Le meccaniche incoraggiano la creatività: le combo possono concatenarsi in mosse speciali che riempiono lo schermo, facendoti sentire come se stessi dirigendo il climax del tuo anime personale. E se sei il tipo a cui piace qualcosa di più che scambiarsi pugni online, la modalità storia punta tutto sul formato visual novel, offrendoti una trama sorprendentemente ricca (e molto in stile anime) in cui immergerti.

Perché l'abbiamo scelto È la versione definitiva di BlazBlue, che offre infiniti modi per combattere, sperimentare e surclassare i tuoi rivali.

Verdetto finale: con la sua complessità, il vastissimo roster e la presentazione curatissima, questo titolo è perfetto per gli appassionati di picchiaduro che cercano una vera sfida.

6. Power Rangers: Battle for the Grid [Il miglior picchiaduro a coppie dal sapore nostalgico]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC Anno di uscita 2019 Autore/i Sviluppatore/Editore: nWay Caratteristiche uniche Battaglie a squadre 3 contro 3, comandi intuitivi Ideale per Appassionati di giochi di combattimento a squadre e dei Power Rangers Durata media di gioco 20–40 minuti per sessione Punteggio Metacritic 62

A prima vista, Power Rangers: Battle for the Grid potrebbe sembrare solo un tuffo nella nostalgia del sabato mattina, ma non farti ingannare dai costumi in spandex: questo è un vero e proprio picchiaduro a squadre con una grinta pazzesca. Il sistema di combattimento 3 contro 3 ti permette di passare dai Rangers ai cattivi durante l’incontro, aprendo la strada a combo fluide, sinergie di squadra pazzesche e super mosse che riempiono lo schermo, proprio come nella serie TV. Anche i comandi semplificati sono una manna dal cielo: anche se sei alle prime armi con i picchiaduro, puoi sfoderare mosse da lasciare a bocca aperta senza distruggerti i pollici, mentre i veterani possono comunque cimentarsi in combinazioni di assist e juggle avanzate.

È vero che il roster sembra un po’ scarso rispetto ai giganti del genere. Ma ecco la buona notizia: i personaggi presenti sono ben progettati, bilanciati e sempre divertenti da giocare, e gli sviluppatori sono noti per rilasciare contenuti extra nel corso del tempo.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco si distingue come un picchiaduro ben rifinito che bilancia l’accessibilità con la profondità competitiva, rendendolo uno dei migliori titoli su licenza disponibili su Switch.

Verdetto finale: “Power Rangers: Battle for the Grid” è un must per i fan della serie e un’ottima scelta per gli appassionati di giochi di combattimento che cercano un mix di divertimento e gioco competitivo.

7. Guilty Gear Strive [Il miglior gioco di combattimento anime moderno]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Autore/i Sviluppatore/Editore: Arc System Works Caratteristiche uniche Grafica anime in stile cel-shading, netcode rollback, grande enfasi sulle combo aggressive Ideale per Giocatori competitivi e appassionati di giochi di combattimento in stile anime Durata media di gioco 30–60 minuti per sessione Punteggio Metacritic 83

Guilty Gear Strive è uno dei picchiaduro in stile anime più eleganti e tecnicamente avanzati disponibili su Switch. Il gioco punta tutto su combattimenti ad alto impatto, combinando uno stile cinematografico con meccaniche fluide che premiano la precisione e l’aggressività. La grafica in cel-shading sembra un anime in movimento, mentre la dinamica colonna sonora rock amplifica l’intensità di ogni scontro. Per gli appassionati di picchiaduro 2D competitivi, questo titolo sembra il compagno ideale dei migliori giochi di Street Fighter che hanno plasmato il genere. Vale anche la pena dare un’occhiata alla lista dei candidati al premio “Miglior gioco di combattimento” dei Game Awards 2025 per scoprire altri contendenti di alto livello che stanno definendo il panorama moderno.

L’estetica visiva del gioco viene spesso elogiata come una delle migliori nel genere dei picchiaduro, grazie al mix tra lo stile anime e i movimenti fluidi in 3D. Le attività consistono principalmente nell’imparare le mosse uniche dei personaggi, eseguire combo e sfidarti in partite online o in locale. Strive è sia un punto di ingresso accogliente per i principianti, sia un titolo che richiede grande abilità per i veterani. Anche il suo netcode rollback è molto apprezzato, rendendo le partite online fluide e affidabili anche su lunghe distanze.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo incluso Guilty Gear Strive perché rappresenta il non plus ultra dei picchiaduro in stile anime, con uno spettacolo visivo mozzafiato e un livello di abilità molto alto che soddisfa i giocatori più esperti.

Verdetto finale: Guilty Gear Strive è un picchiaduro audace e adrenalinico che non delude né nello stile né nella sostanza, rendendolo una scelta eccellente sia per gli appassionati di anime che per gli amanti dei picchiaduro competitivi.

8. Pokkén Tournament DX [La migliore esperienza di combattimento Pokémon]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Creatori Sviluppatore: Bandai Namco Studios, The Pokémon Company • Editore: Nintendo Caratteristiche uniche Combinazione di combattimenti in 2D e 3D, sistema di supporto dei Pokémon, comandi intuitivi Ideale per Appassionati di Pokémon e giocatori occasionali o competitivi di giochi di combattimento Durata media di gioco 20–40 minuti per sessione Punteggio Metacritic 79

Pokkén Tournament DX dà vita alle battaglie Pokémon come i fan non le avevano mai viste prima. Invece degli scontri a turni, questo titolo punta sui combattimenti 3D in tempo reale, permettendo ai giocatori di controllare i propri Pokémon preferiti in duelli uno contro uno dal sapore cinematografico. Il gameplay alterna fasi in 2D e 3D, offrendo un ritmo unico che lo distingue dai picchiaduro tradizionali.

Puoi concatenare combo spettacolari, chiamare in aiuto i Pokémon di supporto per aggiungere un tocco strategico e padroneggiare i vari stili di combattimento del roster. La grafica è vivace e ispirata agli anime, rimanendo fedele all’universo Pokémon e offrendo al contempo l’intensità di un picchiaduro moderno.

Per chi ama i giochi Pokémon, questo spin-off offre un'esperienza nuova e coinvolgente.

Perché l'abbiamo scelto Offre qualcosa che nessun altro gioco di combattimento su Switch ha, ovvero la possibilità di partecipare a una battaglia Pokémon in un formato frenetico e competitivo.

Verdetto finale: Pokkén Tournament DX è un picchiaduro divertente e accessibile che cattura lo spirito delle battaglie Pokémon, rendendolo piacevole sia per i giocatori occasionali che per quelli competitivi.

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9. ARMS [Miglior gioco di combattimento con controllo del movimento]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Autore/i Sviluppatore/Editore: Nintendo Caratteristiche uniche Combattimenti con braccia estensibili, comandi di movimento, un coloratissimo cast di combattenti Ideale per Giocatori alla ricerca di un gioco di combattimento divertente e innovativo Durata media di gioco 15–30 minuti a sessione Punteggio Metacritic 77

ARMS stravolge la formula tradizionale dei giochi di combattimento. Invece del classico combattimento corpo a corpo, i personaggi usano braccia estensibili simili a molle per sferrare pugni a distanza. Gli incontri si svolgono in arene 3D coloratissime, con ogni personaggio che offre abilità uniche e accessori personalizzabili per i bracci, per variare le strategie. I comandi basati sul movimento rendono gli scontri intuitivi e realistici, mentre il gioco con i pulsanti standard è altrettanto soddisfacente sia in modalità portatile che collegato alla base.

Lo stile grafico vivace e in stile cartone animato del gioco crea un’atmosfera giocosa, rendendolo accessibile ai giocatori più giovani pur offrendo una profondità competitiva sufficiente per gli appassionati di giochi di combattimento più esperti. Con il suo mix di strategia, personaggi stravaganti e incontri adrenalinici, ARMS rimane una delle esperienze di combattimento più originali su Switch.

Perché l’abbiamo scelto ARMS dimostra che i giochi di combattimento non devono per forza seguire le regole tradizionali. Le sue meccaniche creative e l’integrazione divertente dei comandi a movimento lo rendono un’esclusiva davvero unica.

Verdetto finale: ARMS è un titolo fresco e innovativo nel catalogo di Switch, perfetto per chi cerca qualcosa di divertente e diverso dal solito.

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10. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics [Il miglior picchiaduro crossover con supereroi]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows Anno di uscita 2024 Creatore/i Sviluppatore/Editore: Capcom Caratteristiche uniche Include 7 classici picchiaduro arcade Marvel, netcode rollback online, modalità allenamento e museo Ideale per Appassionati di Marvel, Capcom e dei classici picchiaduro arcade Durata media di gioco 20–60 minuti per sessione Punteggio Metacritic 86

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è una raccolta definitiva di sette leggendari titoli arcade, tra cui X-Men: I figli dell’Atomo, I supereroi Marvel e l’iconico Marvel vs. Capcom 2: La nuova era degli eroi. Questa raccolta è un omaggio alla cultura arcade degli anni '90 e 2000, portata sulle piattaforme moderne.

I giocatori si cimenteranno in combattimenti 2D dal ritmo serrato, creando squadre da sogno composte da eroi Marvel e leggende Capcom, mentre eseguono super combo spettacolari e caotiche battaglie a squadre. La grafica in cel-shading e l’audace stile artistico da fumetto rimangono intramontabili, mentre il netcode rollback appena aggiunto garantisce un’esperienza online fluida e competitiva.

Il pacchetto è completato da modalità di allenamento e da un museo ricco di concept art, musica e storia, che lo rendono interessante sia per i neofiti che per i veterani. I fan dei giochi Marvel apprezzeranno in particolare l’attenzione ai dettagli nelle mosse e nelle animazioni dei personaggi.

Perché l’abbiamo scelto Rappresenta il meglio dei giochi di combattimento crossover: veloce, spettacolare e con una rigiocabilità infinita, con un roster che piace sia agli appassionati di fumetti che ai fan dei videogiochi.

Verdetto finale: Questo gioco è un omaggio sia alla Marvel che alla Capcom, perfetto per chi cerca divertimento caotico senza rinunciare alla profondità.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di combattimento su Switch?

Il miglior gioco di combattimento su Switch è Mortal Kombat 11, grazie ai suoi combattimenti ben curati, alla modalità storia cinematografica e al sistema di personalizzazione molto articolato.

Pokkén Tournament 2 è disponibile su Switch?

No, Pokkén Tournament 2 non è disponibile su Switch. L'unica versione disponibile è Pokkén Tournament DX, che include tutti i contenuti delle versioni arcade e Wii U, oltre a funzionalità aggiuntive esclusive per Nintendo Switch.

Qual è il gioco di combattimento a tema cibo su Switch?

Il gioco di combattimento a tema cibo su Switch è Boomerang Fu. In questo picchiaduro festoso, vesti i panni di adorabili personaggi a forma di cibo come l’avocado, il pane o il latte, e ti scontrerai con i boomerang. È frenetico, caotico e perfetto per divertirti in multiplayer su Nintendo Switch.

Ci sono giochi di combattimento anime su Switch?

Sì, su Switch ci sono diversi giochi di combattimento anime, tra cui Dragon Ball FighterZ, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy e BlazBlue: Central Fiction Edizione Speciale. Questi titoli presentano personaggi iconici, una grafica fedele agli anime e un gameplay frenetico.

Su Nintendo Switch ci sono giochi di combattimento con la spada?

Sì, la Switch include giochi di combattimento con la spada come ARMS e Samurai Shodown, oltre a titoli incentrati sull’azione come The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Questi giochi mettono in risalto il combattimento con le armi in stili diversi, dai picchiaduro competitivi alle esperienze incentrate sull’avventura.