I 15 migliori giochi della serie Need for Speed del 2026

Ti sei mai chiesto qual è il miglior gioco della serie Need for Speed? Beh, essendo una delle serie più famose e affermate, NFS ha dato vita a tantissimi titoli iconici.

Molti giocatori hanno accumulato centinaia di ore di gioco nel tentativo di ottenere l’auto sportiva dei propri sogni o di diventare il pilota più ricercato in Most Wanted. Anche se il primo gioco della serie è uscito nel 1994, già allora stupiva i giocatori con una grafica all’avanguardia e una fisica delle auto realistica .

Ti stai avvicinando alla serie e non vuoi perderti i migliori giochi di corse? Allora la nostra raccolta dei migliori giochi da Need for Speed è fatta apposta per te!

Le nostre scelte migliori per i giochi da Need for Speed

Prima di passare alla classifica completa dei giochi, abbiamo selezionato alcune scelte top che meritano sicuramente la tua attenzione. Ecco i 15 migliori giochi da Need for Speed che si distinguono dagli altri della serie:

1 Need for Speed: Most Wanted 2005 Corse automobilistiche arcade con la polizia, un mondo aperto e un sistema "Blacklist". La modalità carriera prevede 15 avversari che dovrai sconfiggere lungo il tuo percorso verso il successo. Buy now 2 Need for Speed: Hot Pursuit 2010 Inseguimenti polizieschi intensi, emozioni da brivido e velocità da capogiro. La caratteristica unica del gioco è la possibilità di scegliere se giocare nei panni di un poliziotto o di un pilota. Buy now 3 Need for Speed: Rivals 2013 È uno dei primi giochi della serie NFS con un mondo aperto. È disponibile la modalità multigiocatore, oltre alla possibilità di cambiare dinamicamente ruolo tra poliziotti e piloti. Buy now

Questi sono solo alcuni dei titoli eccezionali presenti in questa lista, quindi continua a scorrere per saperne di più!

I 15 migliori giochi da Need for Speed del 2026

La maggior parte della serie è incentrata sulle gare illegali di strada e sui tentativi dei piloti di evitare di farsi beccare dalla polizia. A volte, però, gli sviluppatori si sono allontanati dalla trama principale, come nel gioco Shift, dove è stata introdotta una modalità di gara su circuiti professionali.

Una recensione dettagliata dei migliori giochi della serie ti aiuterà a scegliere qualcosa che ti interessi. Anche se l’ultimo gioco della serie è uscito nel lontano 2022, gli sviluppatori insistono nel dire che il progetto NFS non è chiuso, e potremmo presto trovarci di fronte a nuove avventure di corse. Entriamo subito nel vivo dell’argomento.



1. Need for Speed: Most Wanted [Il miglior gioco di corse automobilistiche con inseguimenti della polizia]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, serie Xbox, Xbox 360, GameCube, PSP Anno di uscita 2005 Caratteristiche di gioco Gare di strada con un sistema di progressione strutturato Interazione con la polizia Inseguimenti polizieschi intensi Durata media del gioco 15–20 ore (modalità carriera) Punteggio Metacritic 84

Need for Speed: Most Wanted non è solo un gioco di corse, ma un classico di culto che è ancora considerato un punto di riferimento tra i migliori giochi di corse di sempre. Riesce a combinare con successo diversi elementi chiave: un mondo aperto ben bilanciato, intensi inseguimenti della polizia e un sistema di progressione ben congegnato.

L'obiettivo principale del gioco è arrivare in cima alla "Blacklist" dei migliori piloti di corse di strada della città. Si può anche definire uno dei giochi più intensi dell'intera serie: lo sviluppatore ha raggiunto il perfetto equilibrio tra stile arcade e realismo. Cosa potrebbe piacerti:

Ogni gara può trasformarsi all’improvviso in un’emozionante scena d’azione con elicotteri, barricate e veicoli della SWAT.

Sono disponibili auto leggendarie, tra cui la BMW M3 GTR, che è diventata il simbolo della serie.

La città è piena di rampe, nascondigli per sfuggire alla polizia e percorsi panoramici.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Need for Speed: Hot Pursuit [Il miglior gioco di corse arcade]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (per la versione rimasterizzata) Anno di uscita 2010 Caratteristiche di gioco Gare in stile arcade Interazione con la polizia Inseguimenti dinamici con strumenti come EMP, strisce chiodate e blocchi stradali Durata media di gioco 12–15 ore (modalità carriera; di più in multiplayer) Punteggio Metacritic 88

Questo è un vero simulatore adrenalinico che ha riportato la serie alle sue origini. Il gioco presenta un sistema di inseguimenti dinamico in cui le unità di polizia hanno capacità ampliate, dalle strisce chiodate ai blocchi stradali. Questo gioco occupa spazio, ma in senso positivo. Qui troverai un vero gioco di corse open-world, dove ogni tracciato nella contea di Seacrest è progettato con cura.

Una delle novità è l’introduzione del sistema Autolog, che permette ai giocatori di confrontare i propri record e sfidare gli altri. Grazie a questa meccanica, la competizione va oltre le solite gare della modalità storia. Cosa ti piacerà durante il gioco:

Un gameplay in stile Burnout Paradise: ogni incidente è davvero spettacolare e gli inseguimenti sono da brivido

Le auto si comportano in modo realistico, ma i comandi rimangono semplici e reattivi

Veicoli esotici: il mondo di gioco presenta tantissime supercar d’élite, tra cui la Bugatti Veyron, la Lamborghini Murciélago e la McLaren F1 (sì, sì e ancora sì)

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Need for Speed: Rivals [La migliore esperienza multiplayer da Need for Speed]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2013 Caratteristiche principali Gare in un mondo aperto con perfetta integrazione tra modalità giocatore singolo e multigiocatore Interazione con la polizia I giocatori possono scegliere se essere piloti o poliziotti Durata media di gioco 18–25 ore (doppia campagna + modalità multigiocatore) Punteggio Metacritic 80

Need for Speed: Rivals ha rappresentato una vera svolta per la serie, combinando un gioco di corse open-world con una modalità multigiocatore dinamica in cui altri giocatori possono unirsi alla tua gara senza interruzioni. Questo gioco spicca nella lista dei migliori giochi open-world grazie alla facilità con cui puoi passare dal ruolo di pilota a quello di poliziotto. Ogni fazione ha le proprie caratteristiche e meccaniche uniche per influenzare gli avversari.

Il gioco ha introdotto il sistema AllDrive, eliminando i confini tra la modalità single-player e quella online. I giocatori possono sfidarsi in tempo reale senza schermate di caricamento.

Cosa mi è piaciuto:

La possibilità di partecipare subito alle gare con gli amici o di dare fastidio agli altri giocatori che cercano di arrivare al traguardo nella loro gara

Varie risorse della polizia come elicotteri, chiodi e dispositivi EMP, che rendono molto più difficile la gara ai piloti

Un ampio garage con auto di ogni tipo, dalle classiche truccate alle potenti supercar

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Need for Speed: Payback [Il miglior gioco in stile Fast & Furious con una trama avvincente]

Il nostro punteggio Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Caratteristiche di gioco Gare incentrate sulla trama con scene spettacolari in stile cinematografico Interazione con la polizia Inseguimenti della polizia prestabiliti durante missioni specifiche Durata media di gioco 20–25 ore (trama principale; oltre 35 per il completamento totale) Punteggio Metacritic 61

Need for Speed: Payback si allontana dalle classiche gare su strada e punta su una trama che ricorda i film della serie “Fast & Furious”. Qui non ci sono gare normali: ogni gara sembra una scena di un film d’azione con salti, inseguimenti e incidenti epici. Il gioco ha introdotto un sistema di personalizzazione molto approfondito, che permette ai giocatori di costruire l’auto dei propri sogni, partendo da una carrozzeria arrugginita per arrivare a una vera e propria hypercar. Il gameplay mescola gare di accelerazione, fuoristrada e drift, offrendo un’esperienza di guida davvero unica. Tuttavia, il prodotto finale ha ricevuto recensioni contrastanti a causa del sistema di loot box a pagamento presente al lancio, ma dopo gli aggiornamenti il gioco è migliorato notevolmente.

Caratteristiche:

Una trama dinamica, cosa piuttosto rara nei giochi di corse

La personalizzazione cambia non solo l’aspetto dell’auto, ma anche le sue caratteristiche tecniche

Un bellissimo mondo aperto: vasti deserti, canyon infiniti e, ovviamente, un’affascinante città notturna

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Need for Speed: The Run [Miglior gioco di corse cinematografico]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Anno di uscita 2011 Caratteristiche di gioco Gara di corsa campestre guidata dalla trama, da San Francisco a New York Interazione con la polizia Incontri con la polizia prestabiliti e integrati nella trama Durata media di gioco 6–8 ore (trama principale; esperienza breve e cinematografica) Punteggio Metacritic 68

Need for Speed: The Run non è solo una questione di corse: è un vero e proprio viaggio attraverso l’America, da San Francisco a New York. A differenza di altri giochi della serie, non c’è la possibilità di esplorare liberamente il mondo, ma ogni tratto del percorso è unico. Ti ritroverai tra montagne innevate e le desolate autostrade americane. Una delle novità del gioco è che, per la prima volta, sono stati aggiunti momenti in cui il protagonista può scendere dall’auto.

Anche le meccaniche di guida sono state aggiornate: qui non conta solo sorpassare l’avversario, ma anche evitare i vari ostacoli sul tracciato, tra cui il traffico in senso opposto e le frane naturali.

Cosa ti piacerà:

I filmati aggiungono tensione e creano un effetto cinematografico, rendendoli interessanti da guardare nel tuo tempo libero

Intense scene di inseguimento che non hanno nulla da invidiare ai blockbuster di Hollywood

Splendidi paesaggi naturali dell’America

★ PSN – top up PSN Gift Cards Fai acquisti su Eneba

6. Need for Speed Heat [La migliore personalizzazione delle auto della serie]

Il nostro punteggio Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Caratteristiche principali Gare in modalità doppia: di giorno gare ufficiali, di notte corse clandestine Interazione con la polizia Presenza aggressiva della polizia di notte con livelli di allerta sempre più alti Durata media del gioco 20–30 ore (trama principale + esplorazione) Punteggio Metacritic 72

Il gioco ha segnato un vero e proprio ritorno della serie alle classiche corse di strada, ma con una grafica moderna e meccaniche avanzate, che tengono conto di una fisica realistica. Tra le sue caratteristiche, posso sottolineare il cambio dinamico tra giorno e notte: le competizioni legali si svolgono di giorno, mentre le corse illegali avvengono di notte, dove dovrai anche vedertela con la polizia. Mi è piaciuta anche la personalizzazione delle auto; è una delle più dettagliate e approfondite di tutta la serie. La modalità open world ti permette di esplorare Palm City senza alcuna limitazione.

Cosa c’è di interessante nel gioco:

Emozionanti inseguimenti notturni con la polizia: più a lungo corri, più la polizia reagisce in modo aggressivo

Ogni aspetto dell’auto può essere personalizzato

Effetti al neon e una grafica brillante creano un’atmosfera unica

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Miglior gioco della serie NFS dedicato a un marchio automobilistico]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS1 Anno di uscita 2000 Caratteristiche principali L'attenzione è sulla storia della Porsche con un approccio alle corse in stile simulazione Interazione con la polizia Minima Durata media 12–15 ore (modalità carriera; di più se vuoi collezionare tutte le auto) Punteggio Metacritic 78

Need for Speed: Porsche Unleashed è uno dei titoli più originali della serie, interamente dedicato alle iconiche auto Porsche. Qui non ci sono inseguimenti della polizia né gare di strada: l’attenzione è tutta sulla guida e sulla storia del marchio. Potrai guidare diverse auto, dai modelli classici degli anni ’50 alle supercar moderne.

Cosa ti piacerà:

Un’occasione rara per scoprire l’evoluzione del marchio Porsche

Alcune auto sono piuttosto difficili da guidare e gli errori in pista possono costarti caro

Anche dopo anni, il gioco non ha perso la sua attualità

★ Best NFS Game Dedicated to a Car Brand Need for Speed: Porsche Unleashed Acquista su Amazon

8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [Il miglior gioco di corse arcade classico]

Il nostro punteggio Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, Xbox, GameCube Anno di uscita 2002 Caratteristiche di gioco Giochi di corse arcade Interazione con la polizia Molto presente; puoi scegliere se sfuggire alla polizia come pilota o giocare nei panni dei poliziotti Durata media del gioco 10–12 ore (progressione in carriera) Punteggio Metacritic 89

Need for Speed: Hot Pursuit 2 è uno dei migliori giochi di corse arcade dei primi anni 2000. Qui l’attenzione è tutta sull’azione pura, sugli inseguimenti spettacolari e sulle alte velocità. Il gioco presenta un sistema di inseguimento della polizia davvero unico. Non ci sono meccaniche complesse né un mondo aperto come in altri giochi, ma la velocità pura e l’adrenalina lo rendono incredibilmente divertente.

Cosa ci è piaciuto:

La polizia usa ogni mezzo possibile per fermare i piloti

Le auto si guidano in modo fluido, il che è perfetto per le corse arcade

Piste estive, cieli al tramonto e strade perfette per correre: cos’altro ti serve per un’esperienza di gioco emozionante?

★ The perfect gift for gamers Xbox Gift Cards Fai acquisti su Eneba

9. Need for Speed: Shift [Il miglior gioco di corse realistico della serie]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, dispositivi mobili (iOS, Android) Anno di uscita 2009 Caratteristiche di gioco Gara in stile simulazione incentrata su una fisica di guida realistica Interazione con la polizia Nessuna Durata media 10–15 ore (modalità carriera) Punteggio Metacritic 83

Need for Speed: Shift ha segnato una svolta radicale rispetto alle corse di strada e agli inseguimenti della polizia, offrendo uno stile di gioco più realistico che ricorda i simulatori di corse. Invece di girovagare liberamente e fare inseguimenti in città, ai giocatori vengono proposte gare professionali su circuiti. Inoltre, questa versione è disponibile per giocare sul tuo dispositivo mobile.

Cosa mi è piaciuto:

Fisica realistica che rende bene il peso e l’inerzia dell’auto

I danni alle auto più realistici di tutta la serie

Le gare si svolgono su circuiti famosi

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Need for Speed: Underground [Il miglior gioco di corse di strada con tuning]

Il nostro punteggio Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Anno di uscita 2003 Caratteristiche di gioco Gare di strada in città con ampia personalizzazione delle auto Interazione con la polizia Nessuna Durata media del gioco 12–15 ore (modalità carriera) Punteggio Metacritic 85

Un gioco iconico, probabilmente il miglior Need for Speed di sempre, che rimane attuale anche anni dopo la sua uscita. Per la prima volta è stata introdotta una meccanica di tuning delle auto molto approfondita. La personalizzazione ti permette di modificare non solo l’aspetto dell’auto, ma anche le sue specifiche tecniche. Il gioco è interamente incentrato sulle gare clandestine, comprese le gare di accelerazione e di drift.

Cosa mi è piaciuto:

Dettagli, kit carrozzeria, luci al neon, adesivi, messa a punto di ogni parte dell’auto: tutto quello che serve per personalizzarla

Le luci brillanti della città di notte, le auto alla moda e la colonna sonora che mi risuona ancora nella mente

Underground ha gettato le basi per i futuri successi della serie

★ Best Street Racing Game with Tuning Need for Speed: Underground Acquista su Amazon

11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Migliore impegno per il realismo nella serie NFS]

Il nostro punteggio Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Caratteristiche principali Simulatore di corse su pista con fisica avanzata Interazione con la polizia Nessuna Durata media di gioco 15–20 ore (carriera principale; di più per il 100%) Punteggio Metacritic N/A

Il simulatore di corse più estremo della serie NFS. Need for Speed Shift 2 Unleashed sostituisce gli inseguimenti in mondo aperto con un'IA aggressiva e una curva di apprendimento che mette alla prova il giocatore occasionale. Ma se ti piacciono le sfide, allora questo gioco diventerà la tua musa ispiratrice. Offre una personalizzazione approfondita, una telecamera sul casco per un'esperienza più coinvolgente e un'attenzione particolare ai circuiti reali.

Cosa mi è piaciuto:

Realismo brutale, soprattutto con la telecamera sul casco e il motion blur



Maneggevolezza delle auto autentica, non adatta ai deboli di cuore



Una vera prova di abilità alla guida, lontana anni luce dallo stile arcade

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Need for Speed Unbound [La migliore grafica innovativa della serie NFS]

Il nostro punteggio Enebameter 7.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X|S Anno di uscita 2022 Caratteristiche principali Gare di strada con effetti stilizzati e sistema di scommesse Interazione con la polizia Inseguimenti intensi e frequenti con livelli di allerta in continua crescita Durata media di gioco 18–25 ore (campagna; oltre 35 ore con i contenuti secondari) Punteggio Metacritic 77

Need for Speed Unbound dà vita ai graffiti con effetti cel-shading e animazioni audaci che trasudano personalità. È una nuova generazione di NFS. È un mix tra l’estetica hip-hop e una meccanica di gioco solida. E va bene. La trama è un po’ banale, MA la guida delle auto è qualcosa che non hai mai provato né visto nella serie. Inoltre, preparati a una grafica fantastica.

Cosa mi è piaciuto:

Uno stile visivo stravagante che funziona davvero in movimento



Le scommesse ad alto rischio prima delle gare aumentano la tensione



Una lista di auto moderne e una rifinitura da nuova generazione

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Need for Speed: High Stakes [Un classico estremamente sottovalutato]

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS1 Anno di uscita 1999 Caratteristiche principali Gare in stile arcade con una modalità carriera ben strutturata e un sistema di rischio Interazione con la polizia Sì. Inseguimenti mozzafiato su piste impegnative Durata media di gioco 10–12 ore (carriera + sfide) Punteggio Metacritic 86

Un gioiellino dimenticato che aggiungeva un tocco emotivo: se distruggi la macchina, ne paghi le conseguenze. High Stakes ha introdotto il sistema di danni e una modalità carriera con soldi in palio! Questo è probabilmente più intenso dei suoi predecessori. Gli inseguimenti della polizia erano spietati e la grafica era ottima per l’epoca.

Cosa mi è piaciuto:

Le gare sembravano personali perché c’erano auto vere e posta

in gioco reale

in gioco reale Uno dei primi giochi a rendere importante

il danno ai veicoli

il danno ai veicoli Ottimo equilibrio tra divertimento arcade e sfida

★ Extremely Underrated Classic Need for Speed: High Stakes Fai acquisti su Amazon

14. Need for Speed: No Limits [Miglior gioco NFS per dispositivi mobili]

Il nostro punteggio Enebameter 6.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2015 Caratteristiche principali Gare di strada brevi e potenziamenti per le auto Interazione con la polizia Inseguimenti occasionali, eventi speciali Durata media di gioco 20–30 ore (servizio live per dispositivi mobili in continuo aggiornamento; nessuna fine prestabilita) Punteggio Metacritic 67

Need for Speed No Limits è molto più di un semplice gioco free-to-play creato solo per fare soldi (e lo dico sul serio). È un gioco di corse sorprendentemente ben fatto, pensato proprio per i dispositivi mobili. Se hai voglia di qualcosa di casual e adrenalinico, eccolo qui. Le gare sono brevi e gli aggiornamenti richiedono un po’ di impegno, ma danno grandi soddisfazioni. È pensato per darti una scarica di adrenalina quando sei in giro, ed EA lo mantiene vivo con nuovi contenuti.

Probabilmente è il gioco ideale per i fan di NFS che sono spesso in giro. Solo perché non hai una console, non significa che non puoi divertirti con le corse.

Cosa mi è piaciuto:

La vera atmosfera di NFS a portata di mano



Grafica impressionante per un gioco

per cellulare

per cellulare Messa a punto realistica e struttura degli eventi ben fatta

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. Need for Speed: Carbon [Le migliori gare nei canyon e un'esperienza di gioco incentrata sulla squadra]

Il nostro punteggio Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Anno di uscita 2006 Caratteristiche di gioco Gare di strada a zona con meccaniche di squadra e duelli nei canyon Interazione con la polizia Sì, tramite inseguimenti intensi che si intensificano con l’aumentare del livello di ricercato Durata media di gioco 12–18 ore (modalità carriera + gare secondarie) Punteggio Metacritic 77

Need for Speed: Carbon ha ampliato il mondo delle corse clandestine introducendo dinamiche basate sulle squadre e l’emozionante modalità Canyon Duel. I giocatori potevano reclutare compagni di squadra con abilità specifiche. Dovevi cercare di ottenere vantaggi durante le gare. L’ambientazione del gioco passa dalle strade urbane alle strade di montagna, il che rende la guida davvero fantastica.

Cosa mi è piaciuto:

I Canyon Duels

da brivido

da brivido Meccaniche strategiche di squadra che aggiungono profondità alle gare



Ricche opzioni di personalizzazione che migliorano sia l’estetica che le prestazioni

★ The perfect gift for gamers Xbox Gift Cards Fai acquisti su Eneba

Giochi della serie Need for Speed: i titoli con le migliori meccaniche di guida

I giocatori odiano i comandi imprecisi. Parliamo quindi delle sensazioni di gioco. Need for Speed: Heat offre una guida precisa e reattiva, perfetta per chi ama le derapate, mentre Unbound è più orientato allo stile arcade. È divertente ma divide l’opinione. Nel frattempo, Hot Pursuit Remastered è puro caos ad alta velocità con quel tanto di precisione che basta a tenerti incollato allo schermo.

La maneggevolezza conta, e questa analisi lo dimostra chiaramente: alcuni titoli premiano il controllo, altri il coraggio. Quando scegli tra i migliori giochi da Need for Speed, controlla sempre come si guidano. Esplora la classifica e trova il gioco con la maneggevolezza perfetta per te.

Giochi NFS: l’evoluzione degli inseguimenti della polizia

All’inizio, i poliziotti in Need for Speed erano come uno sfondo: rumorosi, appariscenti e facili da ignorare. In Hot Pursuit (1998), sentivi una sirena e li seminavi in trenta secondi. Niente di che. Niente in gioco. Tutto solo per divertirsi. Ma poi è arrivato Most Wanted (2005) e tutto è cambiato.

All’improvviso, non era più una gara a meno che non schivassi i blocchi stradali o ti facessi strada tra le strisce chiodate come un mago di strada. Dovevi essere furbo e un po’ spericolato. Con Hot Pursuit (2010) e Rivals, i poliziotti erano armati. EMP, arieti elettrici. Stavi scappando da una squadra d’assalto coordinata, dotata di gadget e piena di rancore.

E poi Heat ha alzato l’asticella. Di giorno le gare erano tranquille. Ma di notte? È lì che le cose si facevano pericolose. Più correvi, più la situazione si faceva incandescente. I poliziotti non mollavano. Finivi uno sprint e venivi subito braccato come se avessi rubato la luna. Ecco come si intensificava il caos:

Livello di tensione 1 : Una macchina, qualche luce, solo per scaldare i motori.



: Una macchina, qualche luce, solo per scaldare i motori. Livello di intensità 2 : Cominciano a chiamare i rinforzi. Spuntano i posti di blocco.



: Cominciano a chiamare i rinforzi. Spuntano i posti di blocco. Livello di intensità 3 : elicotteri. Strisce chiodate. Le strade diventano anguste.



: elicotteri. Strisce chiodate. Le strade diventano anguste. Livello di intensità 4 : tirano fuori le Corvette. Ti speronano. A loro non importa.



: tirano fuori le Corvette. Ti speronano. A loro non importa. Livello di intensità 5: Rhino blindati, IA aggressiva e guerra di strada a tutto campo. Nessun limite alla lotta.

È in quel momento che Need for Speed sembra davvero vivo.

Quanto è davvero approfondita la personalizzazione in ogni gioco della serie NFS?

Non tutti i giochi della serie NFS rendono giustizia alla cultura delle mod. Underground 2 ha alzato l’asticella con la personalizzazione visiva completa, mentre Payback ha introdotto la ricerca di parti e le meccaniche di bottino. È un tema controverso e complesso. Heat ha unito tutto questo con un’interfaccia utente moderna e una libertà estetica sfrenata. Se ti piacciono le livree, i colori del fumo delle gomme e le regolazioni dell’ECU, questa caratteristica è importante. Punto.

Ogni titolo di punta della serie Need for Speed affronta la personalizzazione in modo diverso. Alcuni titoli vanno in profondità, altri si limitano a sfiorare l’argomento. Dai un’occhiata alla lista per scoprire quali giochi ti permettono di creare davvero la tua configurazione personalizzata.

Ordine di uscita dei giochi della serie Need for Speed

Dall’uscita del primo gioco, sono stati pubblicati 26 titoli della serie NFS. Ecco i titoli principali in ordine di uscita.

No. Titolo Data di uscita 1 La voglia di velocità 31 agosto 1994 2 Need for Speed II 31 marzo 1997 3 Need for Speed: V-Rally 3 luglio 1997 4 Need for Speed III: Hot Pursuit 25 marzo 1998 5 Need for Speed: High Stakes 1 marzo 1999 6 Need for Speed: Porsche Unleashed 29 febbraio 2000 7 Need for Speed: Hot Pursuit 2 2 ottobre 2002 8 Need for Speed: Underground 17 novembre 2003 9 Need for Speed: Underground 2 15 novembre 2004 10 Need for Speed: Most Wanted 15 novembre 2005 11 Need for Speed: Carbon 31 ottobre 2006 12 Need for Speed: ProStreet 14 novembre 2007 13 Need for Speed: Undercover 18 novembre 2008 14 Need for Speed: Shift 15 settembre 2009 15 Need for Speed: Nitro 3 novembre 2009 16 Need for Speed: World 27 luglio 2010 17 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) 16 novembre 2010 18 Shift 2: Unleashed 29 marzo 2011 19 Need for Speed: The Run 15 novembre 2011 20 Need for Speed: Most Wanted (2012) 30 ottobre 2012 21 Need for Speed: Rivals 15 novembre 2013 22 Need for Speed: No Limits 30 settembre 2015 23 Need for Speed (2015) 3 novembre 2015 24 Need for Speed: Payback 10 novembre 2017 25 Need for Speed: Heat 8 novembre 2019 26 Need for Speed Unbound 2 dicembre 2022

Domande frequenti