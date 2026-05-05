I 7 migliori giochi d’azione per PS5 da provare nel 2026

Quando si parla dei migliori giochi d’azione per PS5, ti ritrovi immerso in un mondo in cui tutta la potenza immersiva della PlayStation 5 viene sfruttata al massimo. La PlayStation 5 offre una vasta selezione dei migliori giochi d’azione che sfruttano appieno la potenza senza pari della console. Da combattimenti intensi e narrazioni cinematografiche a vaste esplorazioni in mondo aperto, ce n’è per tutti i gusti.

Ho stilato una lista dei migliori giochi d’azione per PS5 che rappresentano il massimo che si possa ottenere sulla console Sony. Tuffiamoci alla scoperta di questi giochi d’azione accattivanti, coinvolgenti e visivamente spettacolari che ti terranno incollato allo schermo per ore.

Le nostre scelte migliori per i giochi d’azione su PS5

Questa sezione mette in evidenza i 3 giochi migliori che rappresentano davvero il genere d’azione su PS5, combinando una grafica mozzafiato con meccaniche di gioco ricche. Questi giochi offrono tutto ciò che un vero appassionato di giochi d’azione desidera, da storie epiche a combattimenti fluidi. Tuffiamoci nell’azione!

Clair Obscur: Expedition 33 (2025) è un gioco incredibilmente avvincente che unisce combattimenti a turni dinamici a una trama coinvolgente e a paesaggi mozzafiato. God of War Ragnarök (2022) è un capolavoro d’azione che unisce combattimenti brutali a una trama profonda ed emozionante. In questo gioco controlli Kratos, che intraprende un viaggio attraverso i regni per impedire la fine del mondo. Astro Bot (2024) è un platform affascinante e innovativo che mette in mostra le potenzialità della PlayStation 5 con un design dei livelli creativo e un gameplay gioiosamente nostalgico.

Ognuno di questi giochi rappresenta l’apice dei giochi d’azione su PS5. Se cerchi i migliori giochi con una narrazione cinematografica, combattimenti emozionanti e mondi vastissimi, questi titoli sono imperdibili. Ora continua a leggere per scoprire di più sui migliori giochi che ti regaleranno quel brivido.

I 7 migliori giochi d’azione per PS5 per farti pompare l’adrenalina

Preparati a tuffarti alla scoperta dei migliori giochi d’azione per PS5 che uniscono un gameplay intenso e mozzafiato a una grafica sbalorditiva e a esperienze indimenticabili.

Questi epici giochi per PS5 rappresentano il meglio del meglio, offrendo un mix perfetto di azione, esplorazione e adrenalina. Si parte! Che l’azione abbia inizio!

Il nostro voto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Sviluppo indipendente Durata media del gioco 10-15 ore Ideale per Strategia, narrazione Caratteristiche uniche Combattimenti a turni, decisioni guidate dalla trama

Clair Obscur: Expedition 33 è un’avventura visivamente coinvolgente, suggestiva e che fa riflettere, che unisce elementi di strategia tattica, una trama inquietante e un’esplorazione articolata. È ambientato in un mondo aperto di straordinaria bellezza, dove l’ambiente è pieno di immagini simboliche e forze ultraterrene. I giocatori hanno il compito di guidare un gruppo di esploratori d’élite, noti come gli Scriveners, in un viaggio pericoloso per affrontare una forza misteriosa che minaccia l’equilibrio del loro mondo.

Il gioco presenta una grafica stupenda che contribuisce a dare vita a un ambiente inquietante e suggestivo, dove ogni singolo angolo nasconde un segreto e un pericolo. Per goderti appieno l’eccellenza visiva di questo gioco e degli altri presenti in questa lista, ti consiglio di abbinare il tuo dispositivo a un monitor di alta qualità per PS5.

Questo mondo vasto e inesplorato ha un’atmosfera misteriosa che ricorda “Star Wars”, dove sono all’opera forze intergalattiche. L’obiettivo del gioco è svelare questi segreti e affrontare i pericoli sconosciuti usando strategia e combattimento.

Il gameplay ruota attorno a un sistema di combattimento a turni unico e dinamico, in cui i giocatori devono pensare in modo strategico e prendere decisioni veloci. Il gioco offre una ventata di novità al genere d’azione grazie a una fusione perfetta tra combattimento ed esplorazione, concentrandosi al contempo sulla risoluzione di enigmi complessi e sulla lotta contro i nemici in sequenze di combattimento in tempo reale.

Clair Obscur: Expedition 33 porta il genere d’azione a un nuovo livello con una fantastica fusione tra la creazione di un mondo inquietante, le strategie di battaglia e il combattimento in tempo reale. L’accento è posto sulla narrazione visiva, su un’atmosfera tesa e su un gameplay innovativo, creando un equilibrio fantastico per chi ama elaborare strategie diverse, prendere decisioni al volo e giocare a ritmi serrati. Dai un’occhiata alla nostra guida ai giochi simili a Clair Obscur: Expedition 33 per scoprire altri titoli che soddisferanno la tua voglia di avventure.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Santa Monica Studio Durata media di gioco 20-30 ore Ideale per Combattimenti cinematografici, trama emozionante Caratteristiche uniche Avventura mitologica, combattimenti fluidi, enigmi ambientali

In God of War Ragnarök, i giocatori intraprendono un viaggio pericoloso insieme a Kratos e suo figlio, Atreus, attraversando i Nove Regni che sono sull’orlo del collasso. L’obiettivo è impedire l’arrivo del Ragnarök, ovvero la fine del mondo.

Il viaggio di Atreus è costellato di sfide legate al ruolo di padre, mentre affronta divinità, mostri e vecchi nemici. Il gioco unisce una trama elaborata e incentrata sui personaggi a intensi combattimenti corpo a corpo e a una ambientazione mozzafiato. Se sei un fan di giochi come Stellar Blade, dove la narrazione e il combattimento vanno di pari passo, adorerai la profondità emotiva e il gameplay ricco di azione di God of War Ragnarök.

Il cuore del gameplay è radicato in combattimenti viscerali e potenti, in cui Kratos usa armi iconiche come l’Ascia del Leviatano e le Lame del Caos. L’inclusione di Atreus come personaggio giocabile aggiunge profondità al gioco, offrendo meccaniche di combattimento uniche e un approccio strategico alle battaglie.

Per gli appassionati di questi intensi combattimenti corpo a corpo, dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi hack-and-slash per scoprire altri titoli con un gameplay simile, ricco di azione.

God of War Ragnarök offre un mix perfetto tra combattimenti frenetici e spettacolari e una trama profondamente emozionante e incentrata sui personaggi. È una combinazione di caratteristiche che trovi solo nei migliori giochi di ruolo d’azione in assoluto.

Puoi passare dal personaggio di Kratos a quello di Atreus e goderti un gameplay vario e coinvolgente mentre esplori i paesaggi nordici e affronti creature mitologiche che possono balzarti addosso in qualsiasi momento da qualsiasi angolo. Avrai anche la possibilità di risolvere enigmi complessi che metteranno alla prova le tue abilità di combattimento e di risoluzione dei problemi.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5 Anno di uscita 2020 Sviluppatore Japan Studio Durata media di gioco 6–8 ore Ideale per Azione adatta a tutta la famiglia, appassionati di platform Caratteristiche uniche Integrazione con il controller DualSense, affascinante platform 3D, design dei personaggi divertente

Astro Bot è un platform 3D stravagante e creativo in cui vesti i panni di Astro, un piccolo e adorabile robot. Il tuo obiettivo è esplorare mondi ricchissimi di dettagli e onirici, pieni di ostacoli bizzarri e sfide adrenaliniche.

Anche se non è così intenso come alcuni degli altri titoli di questa lista, Astro Bot offre un’avventura platform in 3D incantevole e ricca di fantasia. Compare sempre nelle liste e nelle classifiche dei migliori giochi d’azione e avventura.

Con il controller DualSense della PS5, ogni azione, che si tratti di saltare, scattare o combattere i nemici, è ancora più coinvolgente. Questo controller offre un feedback tattile e grilletti adattivi, che rendono l’esperienza ancora più immersiva e interattiva. Con tutte queste caratteristiche eccezionali, sarebbe un peccato non godersi questo gioco con la migliore configurazione possibile. Dai un’occhiata a questa guida sui migliori televisori per PS5 per darti la possibilità di sfruttare al massimo questi giochi eccezionali.

Il gioco ha un design accattivante, con i suoi ambienti vivaci e i puzzle intricati, che rendono l’esperienza ancora più piacevole. Offre un equilibrio perfetto tra divertimento e sfide.

Astro Bot è la scelta perfetta per i giocatori che cercano un platform divertente e ricco di azione, senza l’intensità travolgente dei giochi incentrati esclusivamente sul combattimento. Il design ispirato dei livelli e l’uso innovativo delle funzionalità della PS5 regalano un’esperienza che sembra davvero fresca, rendendolo la scelta perfetta per gli amanti dell’azione alla ricerca di qualcosa di stimolante e divertente. È un’avventura che ti mette di buon umore e ti farà sorridere da un orecchio all’altro.

Per altri platform, dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi platform.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U, Nintendo 3DS, Android, iOS Anno di uscita 2023 Sviluppatore Insomniac Games Durata media di gioco 20-25 ore Ideale per Esplorazione in mondo aperto, combattimenti da supereroi Caratteristiche uniche Gameplay con due Spider-Man, spostamenti fluidi per la città, meccaniche di combattimento dinamiche

All’altezza dei primi tre giochi, Spider-Man 2 della Marvel porta avanti l’eredità del primo capitolo e dà vita all’iconica esperienza del supereroe in un mondo senza limiti. È ambientato nei tempi bui della malavita di New York City, e puoi passare da Peter Parker a Miles Morales, con ogni personaggio dotato di abilità e stili di combattimento unici.

Il gioco bilancia l’azione intensa, tipica dei migliori giochi di combattimento, con una narrazione incentrata sui personaggi. Ti ritroverai a dondolarti tra i grattacieli, a lanciarti in combattimenti impegnativi o persino a risolvere intricati enigmi.

Il combattimento in Marvel Spider-Man 2 è esattamente quello che ti aspetteresti da un gioco di Spider-Man, con movimenti acrobatici e fluidi e spostamenti dinamici. Mentre ti muovi in un mondo aperto vasto e intricato, ti ritroverai a combattere contro nemici classici e nuovi cattivi in scontri incredibilmente spettacolari che mantengono alta la tensione e rendono il gameplay davvero emozionante. Se cerchi azione ancora più adrenalinica o mondi in cui immergerti completamente, i migliori giochi per PS5 offrono una vasta gamma di titoli da scoprire.

Per gli appassionati di azione, Spider-Man 2 della Marvel è un sogno che diventa realtà. Questo fantastico gioco offre un'esperienza di gioco fluida grazie al suo mondo aperto, realistico e vasto, e a esperienze ricche di azione che alzano l'asticella. Ti ritroverai costantemente a combattere contro qualcuno, a mettere in pratica manovre da supereroe e, di tanto in tanto, persino a esplorare angoli nascosti e misteriosi della città.

Questo gioco è divertente sia per chi è un fan di lunga data di Spider-Man, sia per chi si avvicina alla serie per la prima volta e non ne conosce bene la storia.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Insomniac Games Durata media di gioco 10-15 ore Ideale per Appassionati di platform, amanti dei giochi d'azione e d'avventura Caratteristiche uniche Meccaniche di salto tra le dimensioni, armi innovative, combattimenti frenetici

Ratchet & Clank: Rift Apart è un gioco platform visivamente mozzafiato e ricco di azione che porta una ventata di novità nel mondo dei giochi d’azione. Questo fantastico titolo introduce meccaniche di salto tra le dimensioni. I giocatori prendono il controllo di Ratchet, Clank e Rivet mentre attraversano mondi e galassie diverse, combattendo contro nemici bizzarri e risolvendo al contempo intricati enigmi. Se vuoi proteggere la tua connessione online o migliorare le prestazioni mentre giochi, una VPN per PS5 potrebbe essere un’aggiunta preziosa alla tua configurazione.

Il gioco offre un'esperienza platform dal ritmo serrato e una collezione straordinaria di armi, che garantisce un'avventura elettrizzante che ti terrà con il fiato sospeso. L'idea alla base è quella di esplorare dimensioni dal design intricato, ognuna con il proprio mondo vivace, i propri nemici e le proprie sfide.

Puoi passare dal personaggio di Ratchet a quello di Rivet, entrambi dotati di abilità speciali e di un arsenale di armi pericolose da usare contro i nemici. La possibilità di spostarti tra diverse dimensioni ti permette di vivere transizioni emozionanti tra ambienti diversi e rende i combattimenti ancora più interessanti.

Ratchet & Clank: Rift Apart è un must per tutti gli amanti del brivido che apprezzano l’azione intensa con un tocco creativo. Il passaggio fluido tra le dimensioni, unito a una grafica mozzafiato e a mondi curati fin nei minimi dettagli, fa sì che questo gioco si distingua tra i migliori titoli per PS5. Questo gioco e altri titoli impegnativi danno il meglio di sé se giocati sulla console giusta. Dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori laptop da gaming per qualche idea in merito.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Infinity Ward Durata media di gioco 10-15 ore (modalità giocatore singolo) Ideale per Combattimenti militari realistici, esperienza multigiocatore Caratteristiche uniche Campagna cinematografica, multigiocatore competitivo, modalità Operazioni Speciali

Call of Duty: Modern Warfare II offre un’azione militare intensa e frenetica che ti terrà con il fiato sospeso in ogni missione e in ogni scontro a fuoco. I giocatori vestono i panni di soldati d’élite, impegnati in operazioni ad alto rischio in varie località del mondo. La trama presenta una narrazione avvincente e quel tipo di combattimento intenso che ti tiene con il fiato sospeso.

Ciò che rende Call of Duty: Modern Warfare II così avvincente sono le sparatorie realistiche e la rappresentazione autentica della guerra moderna. Ogni colpo che spari sembra potente e ogni arma appare più realistica dell’altra. Il gioco eccelle nell’offrire un’autentica simulazione di combattimento con meccaniche appaganti e mappe dal design accattivante, caratteristiche sempre presenti nei migliori giochi TPS.

Puoi lanciarti in prima linea in una campagna o affrontare altri giocatori da tutto il mondo, vivendo emozioni da brivido in ogni momento. Per i fan di Star Wars che amano i combattimenti cinematografici, questo sparatutto militare offre un’esperienza simile con i suoi intensi scontri a fuoco e la trama avvincente.

Per gli appassionati di azione attratti da combattimenti spietati, grafica nitida e varietà di gameplay, puoi praticamente giocare a tutti i titoli della serie Call of Duty in ordine, ma Call of Duty: Modern Warfare II in particolare è un’esperienza elettrizzante a tutto tondo. È un gioco fantastico che ha qualcosa per tutti, che tu preferisca scontri a fuoco frenetici, un gameplay strategico o missioni in cooperativa. È la scarica di adrenalina definitiva per qualsiasi appassionato di giochi d’azione. Se vuoi capire come questo gioco si inserisce nel franchise più ampio, dai un’occhiata a questa guida.

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Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Housemarque Durata media di gioco 10-15 ore Ideale per Amanti della fantascienza, fan dei roguelike Caratteristiche uniche Gameplay roguelike, generazione procedurale del mondo, gameplay incentrato sulla narrazione

Returnal è un intenso sparatutto roguelike di fantascienza che ti catapulta nei panni di Selene, un’esploratrice spaziale intrappolata in un loop temporale su un pianeta alieno in continua evoluzione.

Il tuo obiettivo è sopravvivere abbastanza a lungo da riuscire a svelare altri segreti del pianeta e fuggire. Ogni volta che il tuo personaggio muore, vieni riportato all’inizio e il mondo intorno a te torna al suo stato iniziale. Se ti piacciono gli sparatutto fantascientifici come Returnal, ti consiglio vivamente di esplorare il mondo degli sparatutto in prima persona con alcuni dei migliori giochi FPS disponibili.

Questo tipo di gameplay, unito a combattimenti intensi contro nemici mostruosi, crea un’atmosfera ad alta tensione in cui ogni decisione conta in questo straordinario gioco roguelike. Dovrai adattarti a nuovi ambienti, esplorare e cercare armi potenti, e imparare da ogni tentativo fallito per sopravvivere più a lungo.

Returnal non è per i deboli di cuore. È un’esperienza spietata che richiede concentrazione, riflessi eccellenti e tenacia. L’ambiente dinamico e le creature ostili ti tengono sempre all’erta, mentre la paura costante di dover ricominciare da capo aggiunge tensione a ogni scontro. Con una grafica nitida e meccaniche di combattimento fluide, è un’avventura elettrizzante che ti terrà incollato allo schermo.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco d’azione per PS5?

Uno dei migliori giochi d’azione per PS5 è Clair Obscur: Expedition 33. Pur fondendo elementi di RPG a turni con meccaniche d’azione in tempo reale, il suo combattimento frenetico e reattivo – caratterizzato da parate, schivate e combo a tempo – offre un’esperienza d’azione profondamente appagante e strategica.

Ci sono giochi d’azione multipiattaforma su PS5?

Sì, Call of Duty: Modern Warfare II è uno dei migliori giochi nella categoria multipiattaforma. È disponibile su PS5 e permette di giocare in multiplayer su diverse console.