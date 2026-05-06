I 13 migliori giochi da tavolo per tutta la famiglia del 2026: divertimento assicurato per tutti

Non c’è modo migliore di passare una serata che con gli amici, qualche stuzzichino e una pila di giochi fantastici sul tavolo. Le risate, i momenti al limite e il diritto di vantarsi sono ciò che rende la serata di giochi il miglior tipo di caos. Che ti piacciano le partite veloci da festa o le lunghe maratone strategiche, questa lista contiene i migliori giochi da tavolo per tutta la famiglia, adatti a ogni gruppo e a ogni umore.

Da ingegnosi duelli di parole ad avventure a squadre, queste scelte tengono tutti coinvolti senza rallentare il ritmo. Ho scelto giochi facili da imparare, difficili da smettere di giocare e perfetti sia per le famiglie che per i coinquilini o i giocatori esperti.

Quindi prendi qualche snack, libera il tavolo e preparati a dare una marcia in più al tuo prossimo momento di svago. Questi sono i migliori giochi per famiglie che promettono il massimo divertimento, una preparazione minima e ricordi che ti faranno ridere anche molto tempo dopo che i dadi avranno smesso di rotolare.

Le nostre scelte migliori per i giochi da tavolo per famiglie

Alcuni giochi hanno proprio quel mix perfetto di divertimento, tensione e rigiocabilità che fa sì che tutti chiedano “ancora un giro”. Credo che queste tre scelte si distinguano come successi immediati, sia che tu stia giocando con la famiglia, gli amici o il tuo gruppo più competitivo.

Ticket to Ride (2025) – Pochi giochi riescono a catturare lo spirito della competizione amichevole come Ticket to Ride. È facile da imparare, veloce da giocare e tiene tutti coinvolti fino alla fine. C’è qualcosa di profondamente soddisfacente nel conquistare tratte ferroviarie sulla mappa e mandare all’aria i piani dei tuoi amici all’ultimo secondo. È strategico ma non stressante. Ticket to Ride è un must per qualsiasi serata di giochi da tavolo in famiglia. Dixit (2021) – Se, proprio come me, adori le cose creative e stravaganti, Dixit fa proprio al caso tuo. Le illustrazioni oniriche daranno vita a tante chiacchierate e risate mentre i giocatori cercano di indovinare quale carta astratta corrisponda a ogni indizio. È un po’ un gioco di narrazione e un po’ un gioco di indovinelli, che trovo perfetto per i gruppi che amano qualcosa di leggero, colorato e un po’ fuori dagli schemi. Cascadia Junior (2025) – Bello, rilassante e sorprendentemente ingegnoso, Cascadia Junior porta strategia e serenità sul tavolo. I giocatori costruiscono i propri ecosistemi posizionando tessere e pedine di animali in armonia. È adatto alle famiglie ma comunque abbastanza coinvolgente per gli adulti, quindi puoi usarlo come un ottimo ponte tra i giochi per bambini e titoli più strategici.

Questi tre giochi racchiudono tutto ciò che rende speciali le serate di gioco: divertimento, condivisione e un po’ di caos amichevole. Ma questo è solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire le mie 13 fantastiche proposte che renderanno indimenticabile la tua prossima serata di gioco.

I 13 migliori giochi da tavolo per famiglie: i preferiti di sempre e i successi delle feste

Per me, i giochi da tavolo in famiglia sono sinonimo di risate, rivalità amichevoli e ricordi indimenticabili. Il gioco da tavolo giusto crea l’atmosfera perfetta.

Qui sotto ho raccolto le mie scelte migliori che uniscono creatività, competizione e collaborazione, così ce n’è per tutti i gusti per la serata che stai organizzando.

Dai classici intramontabili di strategia ai giochi spensierati da festa, con questi titoli ti prometto ore di divertimento e la giusta dose di caos. Quanti di questi giochi da tavolo per famiglie hai già provato?

1. Gioco da tavolo Ticket to Ride [Collega la tua famiglia attraverso la mappa o conquista tutto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-5 Durata della partita 30-60 minuti Genere/Tipo Strategia, Costruzione di percorsi, Raccolta di set Età consigliata 8 Editore Days of Wonder Versione digitale Sì (Steam, dispositivi mobili e console) Ideale per Famiglie, giocatori occasionali, appassionati di geografia Cosa mi è piaciuto Facile da spiegare, rigiocabile all’infinito, mix perfetto di strategia e fortuna

Se c’è un gioco da tavolo che non delude mai durante una serata in famiglia, quello è Ticket to Ride. Il principio è semplice ma stranamente coinvolgente: devi correre contro il tempo per collegare le città rivendicando tratte ferroviarie su una mappa splendidamente illustrata. Ogni carta che peschi e ogni tratta che conquisti ti dà quella piccola emozione di progresso, soprattutto quando riesci a intrufolarti e a bloccare il percorso di qualcuno proprio al momento giusto.

Quello che mi piace davvero è quanto sia facile imparare a giocare. Puoi spiegare le regole in cinque minuti e, già dal secondo turno, tutti stanno pianificando le proprie reti e guardando la mappa riempirsi di treni colorati. È competitivo, ma mai spietato, il che lo rende perfetto per le famiglie che amano un po’ di strategia senza stress.

Perché l’abbiamo scelto “Ticket to Ride” è un classico intramontabile per tutta la famiglia che unisce strategia, geografia e un pizzico di fortuna. L’emozione di correre per collegare le città, bloccare gli avversari e costruire i tuoi percorsi tiene tutti coinvolti, rendendolo uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie di tutti i tempi.

La presentazione aggiunge un tocco di fascino. È un vero piacere posizionare i trenini, le illustrazioni sono vivaci e accattivanti e la mappa sembra prendere vita, ricca di possibilità. È uno di quei rari giochi che, secondo me, trova il giusto equilibrio tra fortuna e strategia. È abbastanza semplice per i bambini, abbastanza coinvolgente per gli adulti e intramontabile per chiunque ami un po’ di sana rivalità attorno al tavolo.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco che tutti al tavolo vorranno davvero rigiocare, “Ticket to Ride” è quello che fa per te.

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2. Gioco da tavolo Dixit [Dove l’immaginazione crea tante storie e battute tra amici]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 3-6 Durata della partita 30-45 minuti Genere/Tipo Narrazione, Gioco di società, Indovinello Età consigliata 8+ Editore Libellud Versione digitale Sì (iOS, Android) Ideale per Famiglie, menti creative, gruppi che amano la fantasia e il divertimento Cosa mi è piaciuto Grafica stupenda, stimola la creatività, facile da imparare, si può giocare all’infinito

Dixit è un gioco di narrazione e indovinelli che mi ha subito conquistato con le sue carte surreali e bellissime. Il principio è molto semplice: quando è il tuo turno, scegli una carta dalla tua mano e dai un indizio, magari una parola, una frase o una breve storia, e gli altri giocatori cercano di indovinare a quale carta ti riferisci. È un gioco di immaginazione, creatività e quel giusto tocco di depistaggio.

Adoro quanto sia facile coinvolgere tutti, che al tavolo ci siano bambini, adolescenti o adulti. Il gioco stimola risate, conversazioni e momenti condivisi mentre ognuno interpreta ogni carta a modo suo.

Perché l’abbiamo scelto Dixit è perfetto per chiunque ami raccontare storie e dare sfogo alla creatività. Le illustrazioni oniriche stimolano l’immaginazione, incoraggiano i giocatori a pensare fuori dagli schemi e regalano risate a ogni partita, rendendolo uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie di tutti i tempi.

Anche se non c’è molta strategia in senso tradizionale, la sfida di dare un indizio che non sia né troppo ovvio né troppo oscuro lo rende avvincente. Le carte sono bellissime, piene di illustrazioni oniriche e stravaganti che stimolano idee e storie.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco che unisca la famiglia attraverso storie, risate e fantasia, Dixit è un must. È leggero, divertente e creativo: perfetto per qualsiasi serata in famiglia dedicata ai giochi da tavolo.

3. Gioco da tavolo Cascadia Junior [Natura, strategia e armonia familiare]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-4 Durata 20-40 minuti Genere/Tipo Posizionamento tessere, Puzzle, Strategia Età consigliata 6 Editore AEG (Alderac Entertainment Group) Versione digitale No Ideale per Famiglie, bambini, giocatori occasionali Cosa mi è piaciuto Rilassante, educativo, stimola il riconoscimento degli schemi e il pensiero critico

Cascadia Junior è un rilassante gioco di posizionamento tessere che mi ha conquistato subito con il suo gameplay tranquillo e colorato. Il gioco consiste nel posizionare tessere habitat e abbinare gettoni animali per costruire ecosistemi, cercando di creare le combinazioni migliori.

È un gioco ben congegnato senza essere troppo complicato, il che lo rende perfetto per le famiglie e i giocatori più giovani, ma comunque abbastanza coinvolgente da divertire anche gli adulti. Cascadia Junior mantiene lo stesso fascino accogliente e ispirato alla natura del suo pluripremiato predecessore, Cascadia, che ha persino ispirato diversi fantastici videogiochi basati su giochi da tavolo che catturano quella stessa atmosfera rilassante e strategica.

Perché l’abbiamo scelto Cascadia Junior è un gioco di puzzle tranquillo e adatto a tutta la famiglia, che bilancia il pensiero strategico con un ritmo rilassante. Le sue bellissime illustrazioni, le meccaniche intuitive e l’attenzione al riconoscimento di schemi lo rendono un gioco eccezionale per le famiglie che cercano un gioco da tavolo riflessivo e collaborativo.

Quello che mi piace davvero è come ogni turno ti offra scelte piccole ma significative. Tieni costantemente d’occhio il tabellone, decidendo dove posizionare tessere e pedine per ottenere il massimo effetto. La grafica è allegra e accattivante, e vedere gli ecosistemi crescere sul tabellone dà una sensazione di silenziosa soddisfazione. È un gioco che stimola il pensiero, la pianificazione e un po’ di sana competizione, senza mai risultare stressante.

Il mio verdetto: Cascadia Junior è perfetto per le famiglie che cercano un gioco semplice e coinvolgente, che stimoli la conversazione e una pianificazione attenta senza alcuno stress. È rilassante, stimolante e incredibilmente appagante per i giocatori di tutte le età.

4. Gioco da tavolo Catan [Strategia per famiglie e competizione amichevole]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 3-4 (espandibile fino a 6) Durata della partita 60-90 minuti Genere/Tipo Strategia, Scambi, Gestione delle risorse Età consigliata 10+ Editore Catan Studio Versione digitale Sì (Steam, dispositivi mobili, console) Ideale per Famiglie, appassionati di strategia, giocatori competitivi Cosa mi è piaciuto Scambi interattivi, tabellone in continua evoluzione, rigiocabilità, strategia sociale

Catan è il gioco che ha trasformato tantissime persone in appassionati di giochi da tavolo, e a ragione. L’obiettivo è costruire insediamenti, raccogliere risorse e fare scambi per arrivare alla vittoria mentre ti espandi su un’isola modulare. Ogni partita è diversa perché la disposizione del tabellone cambia ogni volta, e questa varietà mantiene l’esperienza sempre nuova, non importa quante volte ci giochi. Se ti piacciono i giochi che richiedono una pianificazione approfondita e decisioni tattiche, potresti anche dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi da tavolo di strategia per altri consigli.

Ciò che rende Catan così divertente per me è il suo lato sociale. Non puoi vincere senza scambiare, quindi negoziare per ottenere legno, minerale o pecore diventa metà del gioco. Quelle conversazioni portano a tante risate, accordi e, a volte, a qualche piccolo tradimento scherzoso. È strategico senza essere intimidatorio, il che è l’ideale per famiglie con adolescenti o adulti che vogliono qualcosa di un po’ più tattico ma comunque accessibile.

Perché l'abbiamo scelto Catan rimane uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie grazie al suo perfetto equilibrio tra fortuna, strategia e interazione sociale. Il suo sistema di scambio dinamico e il tabellone in continua evoluzione lo rendono un gioco che non ti stanchi mai di giocare.

Il mix tra la fortuna dei tiri di dadi e l’abilità nel pianificare le tue strade e i tuoi insediamenti conferisce al gioco un ottimo equilibrio. Adoro anche il modo in cui il tabellone si riempie gradualmente di colori man mano che tutti costruiscono, dando la sensazione di un mondo vivo che state plasmando insieme.

Il mio verdetto: Catan è perfetto se ami i giochi che uniscono le persone attraverso la negoziazione, la strategia e un pizzico di fortuna. È competitivo nel senso migliore del termine: pieno di scambi astuti, alleanze mutevoli e tante risate.

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5. Sushi Go! Gioco di carte [Un gioco di strategia per tutta la famiglia: veloce, divertente e delizioso]

Il nostro voto 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-5 Durata 15-20 minuti Genere/Tipo Scelta delle carte, Raccolta di set, Gioco per famiglie Età consigliata 8+ Editore Gamewright Versione digitale Sì (iOS, Android) Ideale per Famiglie, giocatori occasionali, bambini e adulti Cosa mi è piaciuto Turni veloci, grafica adorabile, facile da imparare, sorprendentemente strategico

Sushi Go! è un gioco di carte fantastico che dimostra che non serve la complessità per divertirsi. Ti trovi davanti a un nastro trasportatore di sushi a consumazione libera e devi afferrare i piatti migliori prima di chiunque altro. Ogni giocatore sceglie una carta, la scopre e passa la propria mano alla persona successiva, creando un ritmo veloce ed emozionante in cui le decisioni contano ma non ti sembrano mai troppo impegnative.

Adoro la rapidità con cui questo gioco coinvolge tutti. Ci vogliono meno di due minuti per spiegare le regole, eppure, già dal secondo turno, il tavolo è pieno di risate e di strategie fulminee mentre i giocatori cercano di completare combinazioni perfette di sushi. È un gioco spensierato, colorato e pieno di quei momenti del tipo “oh no, mi hai preso la carta!” che rendono indimenticabili le serate di gioco in famiglia.

Perché l’abbiamo scelto Sushi Go! azzecca alla perfezione quel mix di fascino e strategia. Le sue adorabili illustrazioni e il gameplay semplice lo rendono ideale per le famiglie che cercano un gioco veloce e facile da imparare, ma che premi comunque l’astuzia. È uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie da giocare dopo cena o in viaggio.

Le carte sono irresistibilmente carine, con gnocchetti sorridenti, wasabi o sashimi, mentre la piccola scatola di latta lo rende super facile da portare in giro. È il tipo di gioco che tengo sempre a portata di mano perché va bene per qualsiasi gruppo, qualsiasi età e qualsiasi umore.

Il mio verdetto: Sushi Go! è veloce, divertente e piace a tutti. È il gioco perfetto per quel “solo un altro giro” per le famiglie che cercano un po’ di strategia leggera e tante risate.

6. Gioco da tavolo Kingdomino [Costruisci un regno che piacerà a tutta la famiglia]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-4 Durata 15-20 minuti Genere/Tipo Posizionamento tessere, Draft, Strategia per tutta la famiglia Età consigliata 8+ Editore Blue Orange Games Versione digitale Sì (iOS, Android, Steam) Ideale per Famiglie, bambini, giocatori occasionali, appassionati di strategia leggera Cosa mi è piaciuto Regole semplici, sistema di punteggio ingegnoso, tessere bellissime, partite veloci

È ora di costruire il tuo regno! Kingdomino prende il fascino del domino classico e lo trasforma in un’avventura alla costruzione di un regno. Puoi diventare un sovrano espandendo il tuo territorio, pescando tessere composte da diversi tipi di terreno e posizionandole strategicamente per formare il regno più prospero. È facile da imparare e appagante da padroneggiare.

Ciò che lo rende perfetto per le serate in famiglia dedicate ai giochi da tavolo è il suo perfetto equilibrio tra accessibilità e profondità tattica. Mi piace molto che i turni siano veloci, che le decisioni contino e che il gioco premi una pianificazione intelligente senza penalizzare i principianti.

Perché l'abbiamo scelto Kingdomino si distingue come uno dei giochi di strategia per famiglie più eleganti in circolazione. Offre un ritmo rilassante, la soddisfazione di costruire qualcosa e la gioia di vedere il tuo piccolo regno prendere forma. È l’ideale per le famiglie che cercano qualcosa di intelligente ma non stressante: un classico moderno in divenire.

La grafica è davvero vivace e accattivante, le tessere sono robuste e lisce al tatto, e c’è quel tanto di competizione che basta per coinvolgere tutti senza creare tensione. Che tu giochi con i bambini o con gli adulti, tutti trovano qualcosa di divertente.

Il mio verdetto: Kingdomino è ingegnoso, colorato e sempre divertente. È il tipo di gioco che unisce le generazioni. Diventa subito uno dei preferiti delle famiglie che amano la competizione leggera e il pensiero creativo.

7. Gioco da tavolo Castle Panic [Unite le forze e difendetevi insieme]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 1-6 Durata della partita 45-60 minuti Genere/Tipo Cooperativo, Tower Defense, Strategia per famiglie Età consigliata 8 Editore Fireside Games Versione digitale No Ideale per Famiglie, giocatori che amano il gioco di squadra, appassionati di strategia occasionali Cosa mi è piaciuto Si gioca tutti insieme, tensione divertente, caos mostruoso, fantastici momenti di lavoro di squadra

Castle Panic stravolge completamente il solito copione dei giochi da tavolo per famiglie. Invece di combattervi l’uno contro l’altro, dovrete respingere tutti insieme un’orda di goblin, troll e orchi che cercano di ridurre il vostro castello in mille pezzi. Me lo immagino già: le mura tremano, i mostri si avvicinano e la vostra unica speranza è collaborare, scambiarvi le carte e pianificare le difese come una famiglia di strateghi medievali.

Il fascino del gioco sta proprio nel lavoro di squadra. Ognuno ha un ruolo da svolgere: qualcuno difende la foresta, qualcuno ripara le mura, qualcuno sacrifica le proprie carte migliori per il bene della squadra (sospiro drammatico). I turni scorrono veloci, la tensione sale rapidamente e quando finalmente eliminerai quell’ultimo mostro con una combo perfetta, ti ritroverai a dare il cinque a tutti intorno al tavolo.

Perché l'abbiamo scelto Castle Panic trasforma la serata in famiglia in un’esilarante e un po’ frenetica avventura di squadra, dove la vittoria è meritata e anche il fallimento è pieno di risate. È uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie se a casa tua ti piacciono le sfide cooperative che premiano la comunicazione e la prontezza di spirito.

Per quanto riguarda l’aspetto, questo gioco ha una grafica accattivante e audace che dà vita al caos medievale, con pedine mostruose e massicce e un tabellone che si riempie pian piano di pericoli. È facile da imparare ma ti tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo turno: il mix perfetto di panico e orgoglio.

Il mio verdetto: Castle Panic è la prova definitiva del lavoro di squadra in famiglia. Tiferete, litigherete (in modo affettuoso) e festeggerete insieme le vostre vittorie conquistate a fatica, perché in questo gioco è tutti per uno e uno per il castello.

8. Gioco da tavolo Codenames [Spia la tua strada verso la vittoria]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-8+ Durata della partita 15-30 minuti Genere/Tipo Parole, deduzione, a squadre Età consigliata 10 Editore Czech Games Edition Versione digitale Sì (browser + app) Ideale per Famiglie, amanti delle parole, gruppi di amici Cosa mi è piaciuto Indizi veloci, divertenti e ingegnosi, fantastiche battute tra compagni di squadra

Codenames è il risultato dell’incontro tra thriller di spionaggio e giochi di parole, e in qualche modo è esilarante. Due squadre rivali si sfidano per trovare i propri agenti segreti nascosti in una griglia di parole, ma c’è un intoppo: solo un giocatore (il “capo delle spie”) sa quali parole appartengono alla propria squadra. Gli altri devono indovinarle usando indizi criptici di una sola parola, senza rivelare per sbaglio gli agenti nemici o, peggio ancora, l’assassino letale.

È tutta una questione di comunicazione, intuizione e, a volte… puro caos. Avrai momenti di assoluta genialità (“Sì! ‘Oceano’ si collega a squalo e balena!”) seguiti da un crollo totale (“Aspetta, come fa la luna a collegarsi alla sedia?!”).

Perché l'abbiamo scelto Codenames è uno di quei rari giochi che fa sentire tutti intelligenti, un po’ sciocchi e leggermente paranoici, nel senso migliore del termine. È perfetto per le serate in famiglia, dove metà del divertimento sta proprio nel vedere come funzionano (o vanno completamente a rotoli) le menti degli altri.

È veloce, si può giocare all’infinito ed è in qualche modo sia competitivo che esilarante: perfetto per famiglie con persone di età diverse o gruppi di amici che amano i colpi di scena ingegnosi. L’allestimento minimalista (solo una griglia di carte con le parole) lo rende facile da mettere in valigia e da giocare ovunque. In più, c’è una versione digitale se vuoi continuare a divertirti online con i parenti lontani.

Il mio verdetto: Codenames trasforma semplici parole in esilaranti giochi di ingegno. È veloce, brillante e infinitamente sociale: un must per le famiglie che adorano superarsi a vicenda con nient’altro che indizi ingegnosi e ipotesi azzardate.

9. Gioco da tavolo Gli architetti di Amytis [Costruisci con ingegnosità]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-4 Durata della partita 45-60 minuti Genere/Tipo Strategia, Posizionamento tessere, Gestione delle risorse Età consigliata 10+ Editore Arcane Wonders Versione digitale No Ideale per Famiglie che amano il pensiero strategico e il gioco creativo Cosa mi è piaciuto Design stupendo, ritmo fluido, senso di progresso appagante

Gli architetti di Amytis è uno di quei giochi che mi fa sentire intelligente e creativo allo stesso tempo. Non combatti mostri né devi bluffare per risolvere indizi, ma progetti i Giardini Pensili di Babilonia, pezzo per pezzo, usando risorse limitate per creare qualcosa di veramente bello. Ad ogni turno, raccoglierai materiali, pianificherai le tue strutture e competerai per il prestigio mentre la tua città sboccia in una meraviglia del mondo antico.

È un gioco di strategia dal ritmo tranquillo, quasi meditativo. Ti assicuro che non c’è caos, né urla… Devi solo prendere decisioni intelligenti e proverai quella dolce soddisfazione quando il tuo progetto prenderà forma alla perfezione.

Perché l'abbiamo scelto Gli architetti di Amytis è un gioco di strategia perfetto per tutta la famiglia, che premia la pianificazione intelligente e la collaborazione. È competitivo senza essere spietato e insegna a gestire le risorse in un modo che sembra più arte che matematica: una combinazione rara e deliziosa.

Le famiglie che amano i giochi che uniscono creatività e competizione troveranno in questo titolo il perfetto equilibrio. Anche la grafica e i componenti sono stupendi e regalano ad ogni turno una gioia tangibile, quella del “orgoglio del costruttore”.

Il mio verdetto: se la tua famiglia ama i giochi che ti fanno riflettere senza farti litigare, credo che Gli architetti di Amytis sia uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie di tutti i tempi. È intelligente, elegante e alla fine fa sentire tutti dei veri maestri costruttori.

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-5 Durata della partita 15-20 minuti Genere/Tipo Festa, Carte, Umorismo, Bluff Età consigliata 7+ Editore Exploding Kittens LLC Versione digitale Sì (iOS, Android, PC) Ideale per Famiglie che amano i giochi veloci, divertenti e caotici Cosa mi è piaciuto Partite veloci, grafica esilarante, regole semplici, suspense continua

Qui non c’è nessuna strategia complessa né devi scervellarti: Exploding Kittens è pura, caotica allegria. A turno peschi le carte finché qualcuno, inevitabilmente, non pesca il temuto gattino esplosivo e salta in aria (a meno che non abbia una carta "disinnesco" a portata di mano). Il resto del mazzo è un mix di carte buffe e sabotatrici: ruba agli amici, salta un turno, sbircia in anticipo o semplicemente prega che la prossima carta non faccia "boom".

Ciò che lo rende così avvincente è la tensione e le risate che genera. Un attimo prima sei al sicuro, quello dopo vieni eliminato in modo spettacolare da un gatto dei cartoni animati con gli occhi laser. È un gioco veloce, facile da spiegare e finisce sempre con qualcuno che ride così forte da non riuscire a respirare. Le illustrazioni buffe e il caos imprevedibile lo rendono la scelta perfetta per le famiglie che non prendono i giochi da tavolo troppo sul serio.

Perché l'abbiamo scelto Exploding Kittens trasforma il semplice gesto di pescare una carta in uno scontro esilarante e pieno di suspense. È uno dei giochi migliori per una serata tra amici, perfetto per risate immediate e reazioni esagerate. Non serve una laurea in strategia, basta solo un buon senso dell’umorismo.

Un mio amico mi ha chiesto se si tratta di un gioco di deduzione sociale, quindi ho pensato fosse il caso di chiarire: Exploding Kittens non è proprio un gioco di deduzione sociale, ma ha quella stessa energia da “bluffare con gli amici” in cui tutti cercano di indovinare chi sta nascondendo una carta “disinnesco” o sta tramando vendetta. Se ti piace questo tipo di divertimento subdolo, dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi di deduzione sociale per trovare alcune ottime opzioni.

Il mio verdetto: Exploding Kittens è ridicolo nel senso migliore del termine. È chiassoso, divertente e puro intrattenimento dall’inizio alla fine: il tipo di gioco che garantisce risate a ogni riunione di famiglia.

11. Gioco da tavolo Bomb Busters [Tensione e trionfo]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-6 Durata 20-30 minuti Genere/Tipo Festa, Tenta la fortuna, Strategia Età consigliata 8 Editore Pegasus Spiele Versione digitale No Ideale per Famiglie che amano la tensione, le risate e le sfide veloci Cosa mi è piaciuto Caos frenetico, colpi di scena da brivido e reazioni esilaranti dei giocatori

Ho sempre voluto provare un gioco che facesse sudare, ridere e urlare tutti al tavolo allo stesso tempo, e ora posso confermarlo: Bomb Busters è proprio QUEL gioco. In pratica, tutto quello che devi fare è portare a termine i tuoi obiettivi evitando le bombe vere e proprie che aspettano solo di mandare in fumo le tue possibilità. Ogni turno è un azzardo, ed è proprio questo che lo rende così divertente.

Puoi mettere alla prova la tua fortuna, sfidare i tempi e a volte bluffare per farti strada nel caos, il tutto mentre guardi i tuoi avversari pregare che la loro bomba non esploda. La tensione è reale, ma non è mai stressante, dato che l’umorismo, la grafica giocosa e i turni veloci mantengono l’atmosfera leggera e piena di energia.

Perché l'abbiamo scelto Bomb Busters offre quel mix perfetto di suspense e risate che tiene tutti con il fiato sospeso, in senso buono. È quel tipo di divertimento caotico che unisce le famiglie, mescolando fortuna, coraggio e risate in un’esperienza esplosiva da serata di giochi da tavolo in famiglia.

È facile da imparare, si può giocare all’infinito ed è perfetto per le famiglie che amano un pizzico di pericolo nel divertimento (senza che nessuno perda davvero un arto, lol). Se alla tua combriccola piacciono i giochi imprevedibili e da sbellicarsi dalle risate, questo fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Bomb Busters trasforma la tensione in puro divertimento. Veloce, sfacciato e pieno di colpi di scena a sorpresa: è subito diventato uno dei preferiti della famiglia e dimostra che le esplosioni possono essere… beh, una vera esplosione di divertimento.

12. Gioco da tavolo Pergola [Costruisci il tuo giardino della pace]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-4 Durata della partita 30-45 minuti Genere/Tipo Posizionamento tessere, Creazione di schemi, Strategia per famiglie Età consigliata 8 Editore Playford Games Versione digitale No Ideale per Famiglie che amano i giochi tranquilli, che fanno riflettere e belli da vedere Cosa mi è piaciuto Un'esperienza di gioco rilassante, una grafica mozzafiato e rompicapi spaziali davvero appaganti

Se le serate di giochi in famiglia di solito diventano un po’ troppo chiassose, prova Pergola come antidoto. Questo gioco ti invita a rallentare e a trovare la calma nella creazione. Ognuno di voi progetterà il proprio piccolo giardino all’insegna del colore e dell’equilibrio. L’obiettivo è disporre le tessere per formare eleganti pergolati e motivi che diano una sensazione di soddisfazione e strategia.

Niente urla, niente tiri di dadi frenetici, niente tradimenti improvvisi. Tutto ciò che serve è concentrazione. Il gioco è accessibile ai bambini ma abbastanza complesso da spingere gli adulti a pensare con qualche mossa di anticipo. Le illustrazioni dai toni pastello e il tema rilassante rendono l’intera esperienza più simile a una piacevole sessione di puzzle che a una competizione.

Perché l’abbiamo scelto Pergola offre qualcosa di raro nei giochi da tavolo per famiglie: un’esperienza tranquilla, senza schermi, che ti aiuta a concentrarti. Stimola la creatività, l’abbinamento dei colori e una competizione serena. Perfetto per rilassarsi dopo cena o per iniziare insieme una tranquilla mattinata del fine settimana.

Ogni mossa è piccola ma significativa, e alla fine del gioco il tavolo è davvero splendido. È la scelta ideale per le famiglie che preferiscono giochi di strategia tranquilli, belli e appaganti fino all’ultima tessera.

Il mio verdetto: Pergola è come fare un respiro consapevole sotto forma di gioco da tavolo: tranquillo, creativo e silenziosamente competitivo. È un bel cambio di ritmo che dimostra che non tutti i giochi per famiglie devono essere rumorosi per essere divertenti.

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Giocatori 2-4 Durata della partita 15-20 minuti Genere/Tipo Deduzione, Gestione delle carte, Gioco di carte Età consigliata 10 Editore Asmodee Versione digitale Sì (Steam) Ideale per Famiglie, chi ha la mente veloce, giocatori che amano il bluff e la deduzione Cosa mi è piaciuto Partite veloci, facile da spiegare, deduzioni ingegnose, rigiocabile all’infinito

Love Letter è un gioco di carte piccolo ma potente che, in qualche modo, racchiude un sacco di strategia in sole 16 carte. L’idea di base è affascinante nella sua semplicità: devi consegnare la tua lettera alla principessa, cercando di superare in astuzia tutti gli altri. Ogni turno è un mix di deduzione, bluff e rischio calcolato, e i turni volano via in pochi minuti.

Quello che mi piace davvero è come riesca a coinvolgere tutti dall’inizio alla fine. Anche i giocatori più giovani riescono a cogliere la logica deduttiva, mentre gli adulti apprezzeranno i bluff sottili e la strategia. I componenti essenziali lo rendono portatile, perfetto da infilare nello zaino per un viaggio o per una partita veloce a tavola.

Perché l'abbiamo scelto Love Letter dimostra che la semplicità può essere geniale. Il suo gameplay veloce e strategico fa ridere, indovinare e tramare le famiglie in egual misura, rendendolo uno dei migliori giochi per famiglie per un divertimento veloce e in compagnia.

La grafica è minimalista ma affascinante, e ogni carta ha un ruolo ben preciso che rende ogni partita sempre nuova. Rimarrai sorpreso da quanto possa diventare competitivo un mazzo così piccolo!

Il mio verdetto: se cerchi un gioco portatile, ingegnoso e che costringa tutti a pensare con qualche mossa di anticipo, Love Letter è la scelta perfetta. Turni veloci, preparazione semplice e una rigiocabilità infinita lo rendono ideale per una serata in famiglia dedicata ai giochi da tavolo.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi da tavolo per famiglie

Che tu cerchi creatività tranquilla, strategia ingegnosa o pura spensieratezza, questa lista ha qualcosa per ogni famiglia. Ogni gioco garantisce risate, apprendimento e momenti indimenticabili attorno al tavolo: l’essenza di una serata di giochi perfetta.

Ecco una breve panoramica dei giochi di questa lista che si distinguono di più per i diversi tipi di giocatori e famiglie:

Ticket to Ride – Ideale per le famiglie che amano la strategia leggera e un pizzico di sana competizione.

Dixit – Perfetto per chi ha una mente creativa e ama raccontare storie, preferendo l’immaginazione alle meccaniche di gioco.

Catan – Ottimo per le famiglie a cui piacciono gli scambi, le trattative e le strategie in continua evoluzione.

Codenames – Perfetto per chi ama le parole e per i gruppi a cui piacciono gli indizi ingegnosi e le risate.

Exploding Kittens – Ottimo per le famiglie che amano il caos, l’umorismo e un po’ di bluff leggero.

Love Letter – Ideale per chi ha la mente veloce e ama la deduzione e le partite rapide e strategiche.

E se ami le avventure digitali ma vuoi portare quella stessa energia sul tavolo da gioco, c’è un intero mondo di giochi da tavolo ispirati ai videogiochi che vale la pena esplorare.

Domande frequenti