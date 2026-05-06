I 20 migliori costumi di Halloween ispirati ai videogiochi del 2026 | Eneba Hub

Se stai cercando i migliori costumi di Halloween ispirati ai videogiochi per distinguerti davvero dalla massa, sei nel posto giusto.

Ogni anno setaccio i titoli preferiti dai fan, le nuove uscite e i forum di cosplay per trovare costumi che valga la pena sfoggiare. Alcuni sono costumi già pronti che sono fantastici appena tirati fuori dalla confezione, mentre altri sono fonte di ispirazione per cosplay dettagliati, se ti piace creare con le tue mani.

Puoi andare da solo, organizzare un tema per tutta la famiglia o sfoggiare un look da squadra con gli amici. In questa guida troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo. Scopriamo insieme i 20 migliori costumi per i giocatori che vogliono rendere Halloween indimenticabile.

Le nostre scelte migliori per i costumi di Halloween ispirati ai videogiochi

Quando ogni anno cerco i migliori costumi ispirati ai videogiochi, alcuni spiccano subito. Sono divertenti da indossare, facili da riconoscere e trasformano qualsiasi costume di Halloween in un vero e proprio evento.

Ecco le mie tre scelte migliori se vuoi saltare la ricerca e andare dritto al sodo:

Costume Peely Bone di Fortnite – Una banana scheletrica esilarante ma inquietante, immediatamente riconoscibile e perfetta per un look di Halloween divertente ma da brividi. Costume gonfiabile di Among Us – Si gonfia in pochi secondi e attira l’attenzione, il che lo rende perfetto anche per i gruppi o per chiunque voglia un costume ingegnoso senza doverlo fare da sé. Costume da Ender Dragon di Minecraft – Un look spettacolare con le ali per i giocatori che vogliono un costume imponente e di grande effetto ispirato a un personaggio famoso.

Una selezione niente male, vero? E questo è solo l’inizio: continua a scorrere per vedere la lista completa di tutti i 20 costumi di Halloween ispirati ai videogiochi, con caratteristiche, pro e contro, e il motivo per cui ognuno di essi si è guadagnato un posto in questa lista.

I 20 migliori costumi di Halloween ispirati ai videogiochi da provare nel 2025 — Scelte epiche

Preparati a scoprire alcune idee per costumi davvero divertenti ispirate ai tuoi videogiochi e personaggi preferiti. Ho selezionato 20 costumi di Halloween ispirati ai videogiochi, che spaziano da look semplici e casual a costumi da cosplay super curati.

1. Costume da Peely Bone di Fortnite [L’esclusiva scelta stagionale]

Se cerchi un costume da videogioco che faccia subito ridere e che sia comunque in tema con la stagione delle streghe, il costume da Peely Bone di Fortnite è un’ottima scelta. Questo personaggio, molto amato dai fan, trasforma la famosa mascotte a forma di banana in una strana creatura per metà scheletro e per metà cartone animato. Le ossa brillano di bianco sulla pelle gialla, quindi anche in condizioni di scarsa illuminazione il look risalta. Perfetto per le feste, per andare in giro a fare “dolcetto o scherzetto” con i bambini o per serate di cosplay informali con gli amici.

Perché l’abbiamo scelto Peely Bone azzecca in pieno il mix tra comicità e atmosfera da Halloween. È facile da indossare appena tolto dalla confezione e permette ai fan di Fortnite di sfoggiare una skin a tema rara anche nella vita reale.

Mi piace come questo costume unisca lo stile grafico giocoso di Fortnite a un'atmosfera inquietante da Halloween. È una rivisitazione ingegnosa di uno dei personaggi più riconoscibili del gioco. Aggiungi qualche semplice accessorio come guanti o stivali e sei pronto per la festa senza lo stress di dover creare nulla.



Pro Contro ✅ Skin di Fortnite immediatamente riconoscibile con un tocco spettrale



✅ Divertente ma comunque in linea con l’atmosfera di Halloween



✅ Tuta comoda che ti permette di muoverti facilmente



✅ Veloce da indossare, non serve cucire né fare lavoretti fai da te



✅ Ottima per idee di costumi ispirati ai videogiochi che non passano inosservati ❌ La tuta intera può risultare un po’ calda al chiuso, ma è abbastanza leggera per andare in giro a fare “dolcetto o scherzetto” all’aperto.

Il mio verdetto: il costume Peely Bone di Fortnite regala risate a non finire e brividi da Halloween senza alcuno sforzo. Se ami i costumi ispirati ai videogiochi che uniscono umorismo e paura, questa è una delle migliori opzioni che puoi scegliere. E se ti piacciono gli oggetti cosmetici di Fortnite, potresti anche divertirti a scoprire alcune delle (migliori skin di Halloween) migliori/più/ecc. skin di Halloween – non ancora disponibili – per abbinare il tuo stile nel gioco al tuo look nel mondo reale.

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2. Costume gonfiabile di Among Us [Divertimento virale e riconoscibilità immediata]

Se stai cercando un costume ispirato a un videogioco che tutti riconosceranno non appena entri in una festa, il costume gonfiabile di Among Us è praticamente un successo garantito. È una tuta che copre tutto il corpo, con un guscio dai colori vivaci e una visiera lucida sul davanti che riproduce il personaggio del gioco.

La ventola integrata lo mantiene gonfiato in modo silenzioso, così la tuta rimane rotonda e dall’aspetto cartoonesco per ore (non serve rigonfiarla continuamente).

Perché l’abbiamo scelto Questo costume gonfiabile da membro dell’equipaggio incarna alla perfezione ciò che dovrebbe essere un costume di gruppo per Halloween: facile da preparare, super riconoscibile e perfetto per gli amanti del cosplay che non vogliono passare ore a cucire. Funziona anche da indossare da solo, se vuoi semplicemente strappare una risata immediata.

Prende spunto da uno dei personaggi dei videogiochi più amati degli ultimi anni e lo trasforma in un look esilarante nella vita reale. Perfetto per bambini o adulti che cercano un tema di gruppo veloce: ognuno sceglie un colore e, in un attimo, ricreerete uno dei giochi di deduzione sociale più famosi di sempre. E se vuoi aggiungere un tocco in più, puoi indossare una semplice maschera o dei guanti.



Pro Contro ✅ Si gonfia in un attimo e rimane rotondo per ore



✅ Uno dei migliori costumi da videogioco per gruppi: più amici partecipano, maggiore è l’effetto



✅ Comoda tuta per bambini o adulti



✅ Non serve fare nulla, basta indossarla e via



✅ I colori vivaci lo rendono ben visibile alle feste ❌ Ingombrante in casa, ma sorprendentemente leggero e comodo da indossare

Il mio verdetto: il costume gonfiabile di Among Us è un’opzione semplice e di grande effetto per i giocatori che amano un look che non passa inosservato ma non vogliono cimentarsi nel fai da te. È uno dei migliori costumi ispirati ai videogiochi per gruppi o per chiunque voglia dare vita a questo gioco virale nella notte di Halloween.

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3. Costume da Drago dell’End di Minecraft [Il boss epico e raro per eccellenza]

A volte non vuoi essere solo l’ennesimo avventuriero pixelato, ma vuoi presentarti come il boss definitivo. Il costume da Ender Dragon di Minecraft ti permette di uscire direttamente dal gioco nei panni della sua creatura più temibile.

È una tuta integrale con scaglie scure e pixelate, ampie ali e un copricapo scolpito con occhi viola luminosi che richiamano lo sguardo minaccioso del drago nella dimensione End. La coda e il design spigoloso rimangono fedeli allo stile cubico di Minecraft, ma la combinazione di colori nero e viola gli conferisce un tocco leggermente gotico e inquietante, perfetto per Halloween.



Perché l’abbiamo scelto Trasformarti nell’Ender Dragon significa dominare la scena. Questo costume trasforma un semplice personaggio a blocchi in una presenza imponente e mozzafiato. È abbastanza semplice per chi è alle prime armi con il cosplay, ma abbastanza audace per i cosplayer esperti che vogliono un look immediatamente riconoscibile.

È l’ideale per chi vuole un costume audace e indimenticabile, che faccia girare la testa a tutti e garantisca un’entrata in scena spettacolare senza dover passare ore a prepararlo.

Pro Contro ✅ Il boss iconico di uno dei videogiochi più amati di sempre



✅ Il design cupo e inquietante si adatta perfettamente ad Halloween



✅ Tuta comoda con coda e copricapo integrati



✅ Un modo semplice per sfoggiare un look spettacolare senza doverlo fare da te



✅ Ottime idee per costumi da videogiochi per i giocatori che cercano qualcosa di raro ❌ L’apertura alare può sembrare ingombrante in spazi ristretti, ma è leggero e si ripiega facilmente per riporlo.

Il mio verdetto: indossare il costume da Ender Dragon di Minecraft è una mossa da vero boss. Sei tu il capo. È uno dei costumi da videogioco più audaci per Halloween e una scelta fantastica per chiunque voglia fare un’entrata di scena impressionante e spettacolare.

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4. Costume da Master Chief di Halo Infinite [La fantasia definitiva del potere verde]

Indossa la tuta e avrai subito il look da Spartan. Il costume da Master Chief di Halo Infinite include una tuta verde muscolosa con una stampa dettagliata che riproduce un'armatura fantascientifica, oltre a un elmetto con visiera dorata luccicante che completa alla perfezione il look da Spartan.

Non è pensato per l’horror, ma l’imponente atmosfera da soldato futuristico funziona alla grande per le notti di Halloween, quando vuoi apparire potente e un po’ misterioso.



Perché l’abbiamo scelto Master Chief rimane uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dei videogiochi. Questa tuta ti permette di interpretare un’amata icona fantascientifica con una preparazione minima, il che la rende perfetta per i principianti del cosplay che vogliono comunque sfoggiare un look epico ed eroico.

Mi piace come i dettagli blu-verdi intensi dell’armatura e il pettorale imbottito creino quella silhouette iconica da marine spaziale senza bisogno di schiuma pesante o ore di lavoro artigianale.

Pro Contro ✅ Stampa dell’armatura super dettagliata con imbottitura muscolare integrata



✅ Include l’iconico elmo con visiera dorata per un riconoscimento immediato



✅ Tuta comoda e facile da indossare per ore



✅ Perfetta per costumi di gruppo ispirati ai videogiochi insieme ad altri Spartan



✅ Ispirazione ideale per chiunque ami i look fantascientifici in stile militare ❌ Il casco ha una visione laterale limitata, ma è abbastanza leggero e traspirante per le feste.

Il mio verdetto: il costume da Master Chief di Halo Infinite dà vita alla fantasia di potere grazie alla sua armatura ricca di dettagli e alla visiera iconica. È uno dei costumi da videogioco più belli per chi vuole sentirsi un eroe nella notte di Halloween.

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5. Costume da Link di Legend of Zelda [L’eredità eroica senza tempo]

Se hai sempre sognato di salvare Hyrule, questo costume lo rende realtà. Il costume da uomo di Legend of Zelda include la caratteristica tunica verde di Link, il lungo cappuccio simile a un mantello, la cintura classica e i copristivali abbinati.

Ti trasforma all’istante in uno dei personaggi dei videogiochi più amati di sempre. E i toni terrosi e lo stile fantasy medievale gli conferiscono un’atmosfera nostalgica e avventurosa, perfetta sia come costume di Halloween che per eventi di cosplay informali.

Perché l'abbiamo scelto Link è una leggenda nella storia dei videogiochi. Questo costume riproduce alla perfezione la sua silhouette inconfondibile e lo rende la scelta perfetta sia per i fan di lunga data che per i neofiti che vogliono un look da eroe fantasy classico.

Con pochi elementi chiave (la tunica, il cappello a punta e alcuni semplici accessori), ti fa sembrare un vero eroe senza bisogno di essere un esperto di cucito.



Pro Contro ✅ Look immediatamente riconoscibile grazie alla tunica e al cappello



✅ Include cintura e copristivali per un outfit completo



✅ Facile da arricchire con una spada finta o una parrucca per una maggiore autenticità



✅ Vestibilità comoda per gli adulti alle feste o alle convention



✅ Ottima scelta per i costumi ispirati ai videogiochi d’altri tempi ❌ Il tessuto della tunica è leggero, ma aggiungendo strati o una giacca diventa più caldo e di qualità superiore.

Il mio verdetto: il costume da uomo di The Legend of Zelda è un successo nostalgico. Facile da indossare, immediatamente iconico e perfetto per chiunque voglia incarnare lo spirito avventuroso di Link questo Halloween.

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6. Costume di Halloween da zombie di Plants vs. Zombies [La minaccia buffa e ossessionata dal cervello]

Se preferisci strappare risate piuttosto che urla, il Costume da zombie di Plants vs. Zombies per Halloween è perfetto per trovare quel giusto equilibrio tra buffo e inquietante. Questo costume ispirato al videogioco include una giacca stampata, un copricapo oversize con occhi da cartone animato e pantaloni frastagliati che sembrano strappati dal gioco di difesa del prato.

Mantiene un’atmosfera spensierata pur rimanendo in tema con Halloween. Perfetto se cerchi qualcosa di un po’ inquietante ma adatto ai bambini.

Perché l'abbiamo scelto Lo zombie di PVZ è immediatamente riconoscibile e facile da indossare. È perfetto per chiunque voglia un look semplice e comodo che faccia comunque pensare a un “gamer”, senza bisogno di essere un mago del fai da te.

Il costume riprende lo stile grafico divertente della serie, strizzando l’occhio al folklore classico degli zombie: un’ispirazione perfetta per famiglie o gruppi che vogliono travestirsi in tema.



Pro Contro ✅ Personaggio iconico di un amatissimo videogioco tower defense



✅ Design spensierato e adatto ai bambini



✅ Include giacca stampata e pantaloni dall’effetto strappato



✅ Ottima scelta per costumi di gruppo ispirati ai videogiochi



✅ Abito semplice e pronto da indossare, non serve fare nulla da sé ❌ Il copricapo può sembrare un po’ grande, ma è abbastanza morbido e leggero per le feste e per andare in giro a fare “dolcetto o scherzetto” all’aperto.

Il mio verdetto: il costume di Halloween da zombie di Plants vs. Zombies è una scelta azzeccata per i giocatori che cercano qualcosa di divertente, adatto a tutta la famiglia e immediatamente riconoscibile. È un acquisto facile che non passa inosservato a nessun evento di Halloween.

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7. Costume di Octane di Apex Legends [L’amante del brivido ad alta velocità]

Se cerchi un costume da videogioco che trasudi energia e stile, il costume da Octane di Apex Legends incarna alla perfezione lo spirito di questo amante dell’adrenalina , con una tuta imbottita che esalta i muscoli, guanti tattici e una maschera dettagliata con i caratteristici tubi verdi di Octane.

Il look mescola lo stile streetwear (pensa a una giacca senza maniche, pantaloni tipo cargo e colori neon accesi) con un tocco post-apocalittico che si adatta perfettamente a Halloween.



Perché l’abbiamo scelto Octane è uno di quei personaggi che ti colpiscono subito per il suo fascino e sono facilmente riconoscibili. Questa tuta ti permette di ricreare facilmente il suo stile selvaggio senza dover costruire gadget o dipingere l’armatura da solo.

Questo design ha un tocco moderno e sportivo, pur rimanendo inconfondibilmente legato al mondo di Apex Legends. Un'ispirazione perfetta per i giocatori che vogliono apparire veloci e senza paura.



Pro Contro ✅ Il velocista del mondo di Apex Legends, riconoscibile al primo sguardo



✅ Include tuta imbottita, guanti tattici e maschera dettagliata



✅ I dettagli vivaci e la giacca aggiungono un tocco sportivo



✅ Comodo per il cosplay e le feste di Halloween



✅ Ottime idee per costumi da videogiochi per i giocatori che vogliono distinguersi ❌ La maschera può limitare leggermente la visione, ma è leggera e traspirante, quindi puoi comunque muoverti facilmente.

Il mio verdetto: se cerchi un costume di Halloween veloce, appariscente e pieno di carattere, il costume di Octane di Apex Legends è perfetto per te. È un modo semplice per dare vita a una leggenda amata dai fan senza bisogno di lavori artigianali impegnativi o assemblaggi complessi.

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8. Costume da Kirby [Puro, rosa, stravagante e "inspirabile"]

A volte hai proprio voglia di un costume da videogioco che sia carino, comodo e che faccia sorridere tutti, ed è qui che entra in gioco il costume da Kirby. Questa tutina rosa tenue ha il faccino rotondo di Kirby stampato sul cappuccio, oltre a braccia e piedini tozzi che rendono il look davvero giocoso.

Non fa paura, ma il suo colore vivace e i suoi grandi occhi allegri lo rendono un contrasto perfetto a qualsiasi festa di Halloween piena di mostri oscuri.

Perché l’abbiamo scelto Kirby va bene per tutte le età e tutti gli stili. È anche uno dei costumi ispirati ai videogiochi più semplici da realizzare, senza doverti preoccupare di accessori o trucco.

In pratica è come un pigiama da indossare: ti permette di muoverti facilmente, è comodo per le lunghe notti e facile da abbinare a scarpe o guanti se devi uscire.

Pro Contro ✅ Tuta rosa ultra comoda con cappuccio a forma di personaggio



✅ Riconoscibile da tutti e adatto a tutta la famiglia



✅ Facile da abbinare a scarpe o semplici accessori



✅ Perfetto per un cosplay veloce o un costume “al volo”



✅ Ottima scelta per chi cerca qualcosa di leggero e allegro ❌ Un po’ caldo per gli eventi all’aperto, ma il tessuto morbido lo rende perfetto per le feste al chiuso quando fa freddo.

Il mio verdetto: perfetto se cerchi la comodità piuttosto che la complessità. Il costume da Kirby ti tiene al caldo, ti fa sembrare carino e ti rende inconfondibilmente un appassionato di videogiochi, mentre tutti gli altri si affannano con armature e accessori.

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9. Costume da Yoshi [L’iconico e adorabile compagno]

Se vuoi qualcosa di vivace e nostalgico, il costume da Yoshi ti trasforma nel fedele compagno di Mario con una tuta verde integrale, una coda da dinosauro e un cappuccio arrotondato con i grandi occhi e il sorriso amichevole di Yoshi.

Perché l'abbiamo scelto Yoshi è uno di quei personaggi intramontabili che tutti riconoscono. Questo costume rende facile creare costumi di gruppo ispirati ai videogiochi, ma è anche un successo per chi vuole un look nostalgico e colorato da sfoggiare da solo.

I suoi colori vivaci saltano subito all’occhio, soprattutto se ti unisci ad amici vestiti da personaggi di Super Mario Bros o magari da principessa Peach.



Pro Contro ✅ Design verde brillante con una graziosa coda da dinosauro e un cappuccio



✅ Perfetto per i temi di gruppo ispirati a Super Mario Bros



✅ Comodo e facile da indossare per le feste



✅ Ottimo per i giocatori nostalgici e per i costumi di famiglia



✅ Adatto sia ai bambini che agli adulti ❌ La coda può urtare contro le sedie in spazi ristretti, ma è abbastanza morbida da non dare fastidio.

Il mio verdetto: il costume da Yoshi è una scelta facile se vuoi aggiungere un tocco di fascino Nintendo ad Halloween: colorato, nostalgico e perfetto da abbinare ad altri personaggi di Super Mario Bros.

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10. Costume da Zombie Pigman di Minecraft [Un look davvero particolare ispirato al Nether]

Se ti sei stufato dei soliti look da Creeper e Steve, il costume da Zombie Pigman di Minecraft è una scelta davvero originale. È una tuta squadrata con motivi che ricordano la carne rosa, le ossa e pezzi di armatura dorata, più un copricapo abbinato che riproduce esattamente il teschio pixelato del mob.

Il design trova il giusto equilibrio tra l’inquietante e il carino in stile Minecraft, perfetto per Halloween quando vuoi strizzare l’occhio al lato più inquietante del gioco senza cadere nell’horror puro e duro.

Perché l’abbiamo scelto Lo Zombie Pigman è un mob caratteristico del Nether che solo i veri giocatori di Minecraft sanno apprezzare. Questo costume è perfetto per chi cerca una scelta familiare ma meno scontata tra i costumi ispirati ai videogiochi.

I giocatori lo riconoscono subito, ma alle feste sembra davvero unico. È un ottimo modo per distinguersi tra i costumi più comuni, pur rimanendo adatto a tutta la famiglia.



Pro Contro ✅ Stampa distintiva in stile pixel con dettagli da non-morto



✅ Include un copricapo completo per un look autentico



✅ Riconoscibile da qualsiasi giocatore di Minecraft ma non troppo abusato



✅ Facile da abbinare a scarpe semplici o spade giocattolo



✅ Ottimo per i giocatori appassionati che vogliono qualcosa di unico ❌ La forma squadrata può risultare un po’ rigida quando sei seduto, ma il tessuto leggero lo rende comodo per andare in giro a fare “dolcetto o scherzetto”.

Il mio verdetto: il costume da Zombie Pigman colpisce proprio nel segno: inquietante, fedele al gioco e molto meno comune di un Creeper o di Steve. I veri giocatori di Minecraft lo apprezzeranno al volo.

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11. Costume da Warden di Minecraft [La nuova, terrificante minaccia dei mob]

Il costume da Warden di Minecraft ti trasforma in uno dei mob più spaventosi del gioco: una bestia gigantesca e cieca, con le costole blu luminose sul petto e corna enormi.

Questa tuta include un busto imbottito e una maschera dettagliata che ricrea alla perfezione l’aspetto inquietante, mentre il blu navy intenso e i dettagli blu brillano sotto determinate luci per un effetto ancora più suggestivo.

È senza dubbio una delle idee più spettacolari per un costume da videogioco, perfetta per chi vuole puntare sul fattore brivido.

Perché l’abbiamo scelto Il Warden è l’ultimo terrificante boss di Minecraft: enorme, intimidatorio e immediatamente riconoscibile da chiunque abbia esplorato il Deep Dark. Questo costume ti regala quell’aria minacciosa senza complicati lavoretti fai-da-te.

È perfetto per i ragazzi più grandi o gli adulti che amano il brivido dei nuovi aggiornamenti e vogliono dimostrare di stare al passo con il mondo in continua evoluzione di Minecraft.

Pro Contro ✅ Nuovo look da mob davvero imponente con dettagli blu luminosi



✅ Include una maschera con le corna davvero spettacolare



✅ Adatto sia ai bambini che agli adulti appassionati dell’universo di Minecraft



✅ Perfetto per costumi di Halloween spaventosi senza essere troppo cruenti



✅ Una scelta in primo piano per i giocatori che vogliono il boss dell’ultimo aggiornamento ❌ È più ingombrante rispetto ai costumi più semplici, ma il design imbottito lo rende sorprendentemente comodo da indossare per tutta la notte.

Il mio verdetto: il costume da Warden ti regala quel look imponente e temibile senza bisogno di creare nulla. È una scelta audace per la notte di Halloween. E dopo la festa, puoi mantenere viva l’atmosfera da brivido tuffandoti in alcuni dei migliori giochi horror per una serata da brividi a casa.

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12. Costume da Peashooter di Piante contro Zombi [L’adorabile e funzionale accessorio di gruppo]

Cambia squadra, per una volta. Questo costume da Peashooter di Piante contro Zombi ti fa entrare nella squadra delle Piante, completo di un cappello verde brillante a forma di bulbo del Peashooter, un colletto a foglie e un semplice corpo in stile tunica.

È divertente e fa subito pensare a “PvZ” senza bisogno di sangue finto o trucco pesante.

Perché l'abbiamo scelto Il Peashooter è uno dei personaggi più amati del videogioco Piante contro Zombi. Questo costume ti permette di distinguerti dai soliti look da brivido, mantenendo un tocco leggero e creativo.

È perfetto per gruppi coordinati: un amico può vestirsi da zombie, un altro da girasole, e in un attimo avrai una squadra a tema completa. Super pratico se stai cercando negozi che vendono costumi adatti a gruppi senza spendere una fortuna.



Pro Contro ✅ Design verde brillante con un body facile da infilare



✅ Il colletto a foglie e il cappello a forma di bulbo riproducono perfettamente il personaggio



✅ Ottimo per costumi di gruppo o in famiglia



✅ Leggero e comodo per lunghe passeggiate



✅ Economico e facile da trovare nei negozi più famosi ❌ Design più semplice rispetto ai costumi con armature pesanti, ma il comfort e la possibilità di indossarlo in gruppo ne valgono la pena.

Il mio verdetto: perfetto per chi vuole ribaltare la solita storia degli zombie, il costume da Peashooter è facile da indossare, ideale per le feste di gruppo e ti permette di dare un tocco in stile Piante contro Zombi alla notte di Halloween.

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Entra nei panni della principessa di Hyrule con questo costume da donna di Breath of the Wild, ricco di dettagli. Include una tunica simile a un abito, una gonna a motivi, leggings aderenti e persino una cintura integrata per ricreare il look da Campionessa di Zelda.

Perché l'abbiamo scelto Questo look da principessa di BOTW è perfetto per chi vuole un look fedele all’originale senza passare mesi a cucire. La parrucca inclusa ti fa risparmiare tempo nella realizzazione, pur garantendo un risultato autentico.

La combinazione di blu e oro ha un tocco regale ma avventuroso, perfetta se stai andando a una festa o a un evento di cosplay. È l’ideale per i giocatori che vogliono incarnare forza ed eleganza allo stesso tempo.

Pro Contro ✅ Abito e gonna ricchi di dettagli ispirati alla Tunica del Campione di Zelda



✅ Le finiture in blu reale e oro conferiscono un tocco di classe



✅ La parrucca opzionale completa la trasformazione



✅ Ottima scelta per chi ama il cosplay fedele all’originale (segue da vicino il design del gioco per un look identico a quello sullo schermo senza bisogno di ulteriori lavorazioni)



✅ Facile da abbinare con piccoli accessori o gioielli, come la Tavoletta Sheikah o la collana Hylian. ❌ Alcuni strati possono risultare un po’ caldi al chiuso, ma il tessuto traspirante aiuta durante gli eventi lunghi.

Il mio verdetto: se hai sempre sognato di entrare a Hyrule, questo costume di Zelda da Breath of the Wild ti permette di sentirti eroica e regale senza lo stress del fai da te. Basta disimballarlo, sistemarlo e sei pronta a salvare il regno.

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14. Costume da scheletro di Minecraft Classic [Il classico fantasma pixelato]

A volte la semplicità è perfetta. Il costume da scheletro di Minecraft Classic è composto da una tuta nera con ossa bianche stampate in stile pixel, più una maschera squadrata e a blocchi che si indossa facilmente. È minimal ma d’effetto. Chiunque abbia scavato nelle caverne del gioco conosce bene questo mob.

Perché l’abbiamo scelto Lo Scheletro è uno dei primi mob che i giocatori incontrano, un design rimasto immutato per anni. Questo costume mantiene viva quella nostalgia pur essendo facilissimo da indossare.

Crea un’atmosfera inquietante senza bisogno di finto sangue. Se cerchi qualcosa di veloce da indossare ma comunque fedele al look ispirato al mondo di Minecraft, questa è una scelta senza stress che va bene sia per i bambini che per gli adulti.

Pro Contro ✅ Classica stampa a scheletro in bianco e nero a blocchi



✅ Maschera leggera che si indossa sopra i vestiti normali



✅ Perfetta per bambini e adulti che cercano uno stile semplice e inquietante



✅ Conveniente rispetto alle armature più elaborate



✅ Ottimo modo per unirti ai costumi di gruppo di Minecraft senza bisogno di preparativi ❌ Molto essenziale rispetto a costumi più dettagliati, ma la sua semplicità lo rende una scelta vincente e senza stress per chi deve vestirsi all’ultimo minuto.

Il mio verdetto: minimo sforzo, massimo riconoscimento. Il costume da scheletro di Minecraft è un’ottima scelta se vuoi semplicemente entrare subito nell’atmosfera del gioco e stare comodo tutta la notte.

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15. Costume da Deadpool [L’antieroe che rompe la quarta parete]

Se preferisci fare battute piuttosto che spaventare, il costume da Deadpool è imbattibile. È composto da una tuta intera rossa e nera con muscoli imbottiti, una maschera abbinata e aperture per muoverti facilmente. C'è persino spazio per accessori extra come katana giocattolo o un arco da fissare sulla schiena.



Perché l'abbiamo scelto Deadpool è perfetto per i giocatori che adorano rompere la quarta parete. Questo costume è fantastico per il cosplay, gli eventi dedicati ai fumetti o anche per una maratona di film prima di andare a una festa.

È perfetto per gli amanti dei giochi d’azione, ma anche per chiunque sia appassionato dei film Marvel. Puoi improvvisare battute, prendere in giro il pubblico e sentirti subito come il Mercenario Chiacchierone.



Pro Contro ✅ Costume intero rosso e nero con imbottitura per i muscoli



✅ Maschera flessibile per un maggiore comfort e una respirazione agevole



✅ Design giocoso, perfetto per personaggi interattivi



✅ Facile da abbinare a accessori come spade o un arco



✅ Ottimo se ami i videogiochi e i film Marvel ❌ Il pettorale aderente può risultare un po’ stretto, ma contribuisce al look



elegante da supereroe

Il mio verdetto: il costume da Deadpool ti regala carisma, comicità e quella spavalderia ispirata ai videogiochi. In pratica, ti permette di vivere la tua fantasia da Ryan Reynolds per una notte.

16. Costume da Jawa di Star Wars [La silhouette avvolgente e misteriosa]

Se ti piacciono i costumi che tengono caldo ma mantengono un’aria misteriosa, il costume da Jawa fa proprio al caso tuo. La lunga tunica marrone cade come un abito ampio, con un cappuccio profondo che nasconde il viso dietro occhi gialli luminosi. Il tessuto a strati ti tiene al caldo nelle notti fredde, dandoti al contempo quel classico look da rovistatore di Tatooine.

Perché l’abbiamo scelto I Jawa fanno parte di Star Wars da anni, e questo semplice look con cappuccio ti permette di entrare a far parte della saga senza bisogno di armature o trucco.

È perfetto per i gruppi di famiglia: abbinalo a un droide, a un Mandaloriano o magari a qualcuno in completo da Jedi per ricreare all’istante una scena di Star Wars.

Pro Contro ✅ Lunga tunica marrone con cappuccio profondo e occhi luminosi



✅ Comoda da indossare a lungo e per il freddo



✅ Facile da abbinare ad altri costumi di Star Wars



✅ Design classico che i fan di Star Wars conoscono da decenni



✅ Ottima base se vuoi creare oggetti di scena fai-da-te in seguito ❌ Il cappuccio può limitare un po’ la vista, ma si adatta perfettamente all’atmosfera misteriosa del raccoglitore di rottami.

Il mio verdetto: perfetto se cerchi calore, mistero e un’atmosfera da Star Wars all’istante. Il costume da Jawa ti permette di sparire sotto il cappuccio mantenendoti al caldo per tutta la serata.

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17. Costume da Chewbacca di Star Wars [L’icona gigantesca e pelosa]

Questo costume punta proprio a fare le cose in grande. Il costume da Chewbacca ti ricopre dalla testa ai piedi di pelliccia sintetica, con una bandoliera integrata e un gilet imbottito per dare volume a quella imponente corporatura da Wookiee. Il muso scolpito e i denti della maschera contribuiscono a creare un'immagine a grandezza umana ma dall'aspetto bestiale, mentre la pelliccia ti tiene al caldo.

Perché l'abbiamo scelto Chewbacca è il compagno fedele per eccellenza. L’imponente struttura in pelliccia di questo costume e il pratico design con cerniera lo rendono perfetto se vuoi sentirti più alto di tutti senza dover ricorrere a complicati lavoretti fai da te.

Puoi aggiungere piccoli dettagli (come un comunicatore a forma di anello giocattolo o una balestra fai da te) per rendere davvero credibile l’atmosfera da esploratore galattico. È un modo divertente per parlare di Star Wars con altri fan a qualsiasi festa.

Pro Contro ✅ Pelliccia sintetica su tutto il corpo per un autentico look da Wookiee



✅ Include gilet imbottito e bandoliera



✅ Abbastanza caldo per le serate fredde



✅ Spazio per aggiungere accessori



✅ Si adatta subito a qualsiasi tema di gruppo di Star Wars ❌ La pelliccia pesante può farti sentire caldo al chiuso, ma funge da ottimo isolante per gli eventi all’aperto.

Il mio verdetto: vesti i panni del copilota preferito della galassia con il costume da Chewbacca. È caldo, d’effetto e perfetto se vuoi sfoggiare un’aria selvaggia e indomita.

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18. Costume da 2B di Nier Automata [L’icona dell’eleganza e della fantascienza d’avanguardia]

Il costume da 2B ti fa entrare subito nell’atmosfera dark e raffinata di Nier Automata. Include un abito di velluto nero con ricami bianchi, guanti lunghi, stivali alti fino alla coscia, oltre alla caratteristica parrucca con visiera e alla benda sugli occhi.

Il design gotico è perfetto per le feste notturne e persino per i servizi fotografici in stile gaming.

Perché l'abbiamo scelto 2B unisce l’eleganza a un tocco distopico. I tessuti di alta qualità e il design prêt-à-porter di questo set lo rendono perfetto per gli amanti del cosplay e dei JRPG che tengono allo stile.

Ti permette di vestire i panni di uno degli androidi più amati dei JRPG senza dover cucire all’infinito: basta indossarlo, prendere una lama come accessorio e sei pronto.

Pro Contro ✅ Abito nero riccamente dettagliato con ricami



✅ Include benda e parrucca di alta qualità



✅ Perfetto per il cosplay dei JRPG e le feste



✅ Forte impatto visivo con estetica gotica



✅ Facile da indossare senza bisogno di ulteriori lavorazioni ❌ Gli stivali non sono inclusi, ma aggiungerne di tuoi ti permette di personalizzare il look.

Il mio verdetto: perfetto se cerchi un mix tra il fascino fantascientifico e il glamour dell’alta moda. Il costume di 2B di Nier Automata ti permette di calarti senza sforzo nei panni di un potente Android.

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19. Costume da Joker di Persona 5 [L’elegante leader mascherato della ribellione]

Il costume da Joker di Persona 5 ti dona un carisma immediato. È composto da un lungo frac nero con guanti rossi, pantaloni eleganti e la maschera da ladro dal taglio deciso. Le sue linee nette hanno un tocco teatrale e un po’ ribelle, perfette se ami i giochi di ruolo con rapine ingegnose ed elementi scenografici di grande stile.

Perché l’abbiamo scelto Joker è sinonimo di ribellione e stile. Questo costume mantiene tutto quel fascino pur rimanendo comodo per lunghe feste o eventi come le convention di anime.

È anche molto pratico: abbastanza leggero da poterlo indossare tutta la notte, ma abbastanza d’effetto da attirare l’attenzione non appena entri in una stanza.

Pro Contro ✅ Include un cappotto su misura, guanti rossi e una maschera



✅ Design elegante in nero e rosso per un effetto immediato



✅ Tessuto comodo per indossarlo a lungo



✅ Perfetto per gli amanti dei giochi di ruolo e gli eventi di cosplay



✅ Ottimo spunto di conversazione per gli appassionati di giochi e anime ❌ Le scarpe non sono incluse, ma questo ti permette di abbinarle a quelle che preferisci in base al tuo stile personale.

Il mio verdetto: con uno stile accattivante e dettagli ingegnosi, il costume da Joker di Persona 5 è l’ideale per chiunque voglia calarsi nei panni di un ladro geniale, senza rinunciare al comfort e pronto per la festa.

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20. Costume tuta di Spyro the Dragon [La tuta nostalgica e giocosa della mascotte]

La tuta di Spyro ti avvolge in un morbido pile viola con piccole ali, corna e una coda giocosa. È comoda, ti permette di muoverti facilmente ed è perfetta per le lunghe serate di gioco o per andare in giro a fare “dolcetto o scherzetto” con tutta la famiglia.

Perché l’abbiamo scelta Spyro fa impazzire tantissimi giocatori nostalgici che amano i costumi semplici ma di carattere. Questa tuta è calda, semplice e immediatamente riconoscibile.

L’atmosfera retrò della mascotte colpisce nel segno per chiunque sia cresciuto con i classici platform. Ed è un capo tutto in uno: niente cuciture, niente accessori, basta chiudere la cerniera e sei pronto.

Pro Contro ✅ Comoda tuta in pile con ali, corna e coda



✅ Calda e flessibile, perfetta per indossarla a lungo



✅ Fantastico tuffo nel passato per gli appassionati di platform



✅ Design semplice con cerniera, nessuna preparazione extra



✅ Perfetta per feste a tema in famiglia o in gruppo ❌ Non molto traspirante al chiuso, ma perfetto per eventi all’aperto quando fa freddo.

Il mio verdetto: è comodo, nostalgico e pronto da indossare in un attimo. Il costume tuta di Spyro the Dragon è la scelta giusta se vuoi un’atmosfera da videogioco accogliente senza alcuna preparazione.

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Il mio giudizio finale sui migliori costumi di Halloween ispirati ai videogiochi

Il punto di partenza migliore per trovare idee sui costumi ispirati ai videogiochi dipende dal tipo di giocatore (e di festaiolo) che sei. Ecco come ti consiglierei di procedere:

Per l’icona intramontabile → Costume di Link di Legend of Zelda . Un eroe senza tempo con tunica, cappuccio e accessori semplici che conquistano subito i giocatori di ogni epoca.

. Un eroe senza tempo con tunica, cappuccio e accessori semplici che conquistano subito i giocatori di ogni epoca. Per l’horror squadrato e modulare → Costume da Warden di Minecraft . Un mob inquietante e perfetto al pixel che porta con sé l’atmosfera oscura del Nether o del Deep Dark senza bisogno di complicati progetti di crafting.

. Un mob inquietante e perfetto al pixel che porta con sé l’atmosfera oscura del Nether o del Deep Dark senza bisogno di complicati progetti di crafting. Per i successi della cultura pop moderna e l’estetica di tendenza → Costume da 2B di Nier Automata . Un elegante abito nero e una maschera che trasmettono l’energia dei giocatori alla moda.

. Un elegante abito nero e una maschera che trasmettono l’energia dei giocatori alla moda. Per un tema accogliente e divertente → Costume da Yoshi . Accogliente, giocoso e facile da indossare, con tanto fascino retrò per gli appassionati dei classici platform.

. Accogliente, giocoso e facile da indossare, con tanto fascino retrò per gli appassionati dei classici platform. Per le famiglie o i temi di gruppo → Costume da Peashooter di Piante contro Zombi. Allegro, colorato e perfetto con i bambini o con una comitiva “giardino contro non morti”.

Qui trovi un tocco fantascientifico, un po’ di nostalgia retrò o divertimento di gruppo perfetto per le feste. Questi costumi trasformano la tua passione per i videogiochi in uno stile di Halloween da urlo.

E una volta che ti sarai travestito, potrai tuffarti nei migliori videogiochi di Halloween per mantenere viva l’atmosfera da brivido.

Domande frequenti

Qual è il miglior costume di Halloween ispirato ai videogiochi?

Il miglior costume di Halloween ispirato ai videogiochi è il costume Peely Bone di Fortnite. È esilarante ma anche inquietante, facile da indossare appena tolto dalla confezione ed è perfetto per le feste o per andare in giro a fare "dolcetto o scherzetto". Il suo design, metà scheletro e metà banana, cattura perfettamente l’atmosfera di Halloween senza bisogno di complicati lavoretti fai da te.

Quali sono i costumi ispirati ai videogiochi più popolari per i gruppi?

I costumi ispirati ai videogiochi più popolari per i gruppi sono le combinazioni “Peashooter” e “Zombie” di Piante contro Zombi. Le famiglie adorano mescolare i difensori vegetali con gli zombie affamati di cervelli. Per gli appassionati di giochi di combattimento, travestirsi da squadra di Mortal Kombat funziona alla grande (un costume da Scorpion, anche se non è in questa lista, crea subito l’atmosfera giusta).

Quale personaggio dei videogiochi è facile da interpretare in cosplay?

Il personaggio dei videogiochi più facile da interpretare in cosplay è Yoshi. La tuta è semplice da indossare, non servono cuciture né accessori extra. Altre scelte che richiedono poco impegno sono Kirby o Spyro, mentre alcuni fan dei JRPG optano per i look di Final Fantasy VII (non presenti in questa lista) per dare un tocco in più.

Cos’è il cosplay nei videogiochi?

Il cosplay nel mondo dei videogiochi consiste nel travestirsi da personaggi dei tuoi videogiochi preferiti, che si tratti di semplici costumi acquistati in negozio o di armature o abiti realizzati interamente a mano. I giocatori ricreano eroi, cattivi o persino creature per dimostrare la loro passione, ad esempio indossando un kigurumi da orso o un elaborato costume da boss.