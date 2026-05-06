I giochi più attesi in uscita nel 2026: titoli da tenere d’occhio

Quando si parla dei giochi più attesi in uscita nel 2026, ognuno ha le proprie priorità. Alcuni potrebbero aspettare grandi uscite come Grand Theft Auto VI, altri potrebbero sperare in nuovi titoli, e c’è anche chi non vede l’ora di vedere le versioni rimasterizzate. In ogni caso, il 2026 si preannuncia un anno fantastico per i giocatori.

Sono sicuro che hai già i tuoi titoli da tenere d’occhio per l’anno prossimo, ma concentrarsi solo su pochi titoli può farti perdere di vista il quadro generale. Per aiutarti a rimanere aggiornato su ciò che sta succedendo nel mondo dei videogiochi, ho preparato una lista di 25 giochi da tenere d’occhio.

Le nostre scelte migliori tra i giochi in uscita nel 2026

Ci sono tantissimi giochi in uscita l’anno prossimo, ma questi titoli sono particolarmente attesi:

1 Grand Theft Auto VI 2026 Questo gioco sandbox poliziesco open-world si fa attendere da tantissimo tempo ed è stato addirittura rinviato a novembre. Forse quest’anno sarà quello giusto? Buy now 2 Resident Evil: Requiem 2026 Il ritorno di Capcom alle sue origini nel genere survival horror si è rivelato vincente, e il ritorno a Raccoon City fa sì che questo titolo si distingua immediatamente. Buy now 3 Pragmata 2026 Una nuova IP di Capcom in cui vesti i panni di un investigatore che esplora una stazione lunare abbandonata insieme a un compagno Android. Buy now

Questi non sono gli unici grandi giochi da tenere d’occhio, quindi continua a leggere.

I 25 giochi più attesi in uscita nel 2026

Questa lista è tutt’altro che completa; dopotutto, nel 2026 usciranno tantissimi giochi. Quello che ti proponiamo qui, però, sono 25 titoli che hanno decisamente fatto scalpore e sono tra i più chiacchierati.

E ora, passiamo alla lista. Quanti di questi giochi stai seguendo personalmente?

1. Grand Theft Auto VI [Un sandbox criminale open world di nuova generazione]

Data di uscita annunciata 19 novembre 2026 Piattaforme confermate PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatore Rockstar Games

Come probabilmente nessuno si stupirà, Grand Theft Auto VI è in testa alla classifica dei giochi più attesi del 2026. Dopo l’enorme successo di Grand Theft Auto V, era naturale che i fan non vedessero l’ora di averne ancora.

Perché l'abbiamo scelto Quando si parla di “simulatore di crimini in mondo aperto”, GTA è quasi sicuramente il primo gioco che ti viene in mente, e anche se il VI ha un’eredità pesante da portare avanti, pochi negheranno l’entusiasmo che si è già creato attorno a questo titolo.

Questo capitolo dell’epica serie racconta le avventure della coppia di criminali Jason Duval e Lucia Caminos nella soleggiata Leonida e promette di essere più grande, più audace e più sfacciato di tutti i suoi predecessori, che erano già di per sé giochi open world molto intensi.

Ora, Grand Theft Auto VI ha avuto un sacco di contrattempi per quanto riguarda la data di uscita (2026 di sicuro, vero?), ma questo non ha minimamente smorzato l’entusiasmo dei fan; semmai, ha solo alimentato le aspettative e li ha lasciati ad aspettare con ansia qualsiasi notizia. Speriamo che tutto questo clamore dia i suoi frutti e che ci regali un altro GTA allo stesso livello di Vice City.

Il mio verdetto: anche se personalmente sto adottando un approccio “aspetta e vedrai” su Grand Theft Auto VI, ho molta fiducia nella capacità di Rockstar di rilasciare un prodotto ben rifinito e, soprattutto, divertente.

2. Resident Evil: Requiem [Una svolta nella telecamera di Resident Evil]

Data di uscita annunciata 27 febbraio 2026 Piattaforme confermate PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatore Capcom

Dopo i grandi successi di Resident Evil 7 e Resident Evil Village, la serie sta vivendo una sorta di rinascita, tornando alle sue radici nel genere survival horror. Non fraintendermi: ho adorato la modalità cooperativa del 5 e del 6, ma in termini di survival horror erano decisamente un po’ carenti. Per fortuna, Requiem è un altro gioco in questo stile.

In questo survival horror di prossima uscita, vestirai i panni dell’analista dell’FBI Grace Ashcroft mentre torna a Raccoon City. Ma questa volta sarai costretto ad adottare un approccio diverso, dato che Grace non è né Jill, né Chris, né Ethan. Come ha detto il regista Koshi Nakanishi (che ha diretto il 7), Requiem oscillerà selvaggiamente tra gli estremi dell’horror da brivido e della vittoria catartica.

Perché l’abbiamo scelto Con Resident Evil è difficile sbagliare. Anche se non sono certo tutti uguali, ogni gioco della serie è pieno zeppo di sorprese terrificanti e azione dinamica, e Resident Evil Requiem offrirà una nuova interpretazione di tutto questo.

Ciò che spicca particolarmente in Resident Evil Requiem è l’aggiunta del cambio di prospettiva. Mentre nei giochi precedenti eri vincolato alla prima o alla terza persona, Requiem ti permetterà di passare da una all’altra al volo; ciascuna offrirà un’esperienza completamente diversa che quasi sicuramente lascerà il segno nei giocatori.

Il mio verdetto: il cambio di marcia e di prospettiva di Resident Evil Requiem lo distingue già dai suoi predecessori. Appassionati di horror, questo titolo dovrebbe assolutamente essere nella vostra lista dei giochi da tenere d’occhio.

3. Pragmata [Una nuova IP fantascientifica di Capcom]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatori Capcom

Il prossimo è Pragmata, che è (con una certa sorpresa) una nuova IP di Capcom. Se sei come me, probabilmente sei stanco di vedere sempre e solo remake, remaster e sequel, ed è proprio per questo che titoli come Pragmata spiccano.

In questo gioco di azione e avventura fantascientifico, vesti i panni di Hugh Williams, un uomo che sta indagando su una stazione lunare apparentemente abbandonata. In poco tempo, si verifica un disastro e lui viene salvato da una ragazza Android di nome Diana. Insieme, i due dovranno esplorare la stazione e trovare un modo per tornare sulla Terra. Un commento su YouTube l’ha definito “Dad Space” e sì, è piuttosto azzeccato.

Perché l'abbiamo scelto Non fraintendermi: i remake sono belli, ma sono le nuove IP a spingere il settore in avanti, ed è fantastico che Capcom, un’azienda di livello tripla A, stia provando qualcosa di nuovo.

Pragmata punta a distinguersi dai giochi simili grazie al suo sistema di hacking unico. Mentre Hugh avrà a disposizione una varietà di strumenti e armi per sconfiggere i robot impazziti della stazione, dovrai usare Diana per hackerarli. Quindi, non dovrai solo avere riflessi pronti, ma anche essere veloce e deciso nel risolvere gli enigmi di hacking nel pieno del combattimento.

Il mio verdetto: sono ottimista su Pragmata. A giudicare dai trailer e dai video di gameplay, sembra davvero ben fatto e giocabile, e il combattimento d’azione ibrido sembra promettere un’esperienza divertente.

4. Fable [Reboot della serie]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, Xbox Series X/S Sviluppatore/i Playground Games, Xbox Game Studios

A proposito di reboot, anche Fable ne avrà uno nel 2026. Dopo un passato lungo e travagliato, iniziato con la chiusura di Lionhead Studios e il passaggio del progetto da uno studio all’altro, sembra che finalmente ci siamo.

Dato che si tratta di un reboot della serie, Fable porterà i giocatori a vivere un’avventura epica in un mondo da fiaba. Almeno, così dovrebbe essere sulla carta; mi baso solo sul fatto che l’hanno definito un reboot. È una sfida tosta, soprattutto perché il Fable originale era un gioco fantasy davvero eccezionale.

Perché l’abbiamo scelto Onestamente, sono solo felice che stia per uscire un altro gioco di Fable. Pensavo che The Journey fosse la fine della serie.

Fable si distingue dagli altri giochi del genere per il suo umorismo sottile, le scelte che determinano le conseguenze e l’irriverenza verso il proprio genere. Spesso, aspetti come questi si perdono nei remake, quindi spero davvero che questo reboot riesca a catturare quell’atmosfera caratteristica.

Il mio verdetto: un altro Fable è sempre una buona notizia, e sono cautamente ottimista sul fatto che questo reboot riesca a catturare la magia dell’originale.

5. Wolverine della Marvel [Un gioco per adulti dedicato a un personaggio amatissimo]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PlayStation 5 Sviluppatore/i Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Wolverine è noto da tempo per essere il migliore nel suo campo e, in questo caso specifico, il suo campo è quello di essere il protagonista di giochi di supereroi per adulti, come il prossimo Wolverine della Marvel.

Questo gioco di ruolo d’azione dal tono crudo ti mette nei panni di Logan, con la sua tuta gialla, un personaggio che ormai non ha bisogno di presentazioni. Anche se per ora non sappiamo molto della trama, quello che abbiamo è davvero tosto e super promettente: fare a pezzi i cattivi in modo spettacolare e sanguinario, correre e sfrecciare sui tetti e, probabilmente, ubriacarti nei bar.

Perché l'abbiamo scelto Anche se non sei un fan dei giochi sui supereroi, Wolverine della Marvel ti dà la sensazione di giocare in un film d’azione. A quanto pare ci saranno anche tanti riferimenti agli X-Men e alla storia personale di Logan, il che piacerà sicuramente un sacco ai fan del personaggio.

Vorrei anche sottolineare che Wolverine della Marvel può contare sul supporto di sviluppatori di grande livello, in particolare Insomniac Entertainment, lo studio che ha realizzato la serie Spider-Man della Marvel. Questo significa che puoi stare tranquillo: il materiale originale sarà trattato con cura e rispetto, e Wolverine sarà un’aggiunta davvero valida alla tua collezione.

Il mio verdetto: le premesse per Wolverine della Marvel sono perfette: uno sviluppatore eccezionale con una storia di grandi giochi sui supereroi alle spalle, un personaggio potente e coinvolgente e un approccio più maturo rispetto ai soliti giochi sui supereroi.

6. Saros [Espansione dell’universo di Returnal]

Data di uscita annunciata 20 marzo 2026 Piattaforme confermate PlayStation 5 Sviluppatore/i Housemarque, Sony Interactive Entertainment

Returnal è stato un gioco davvero fantastico sotto tutti i punti di vista, ma Saros, il suo sequel spirituale del 2026, sembra deciso a superare il precedente successo di Housemarque. A quanto pare, sembra proprio possibile.

Perché l’abbiamo scelto Come ho detto prima, portare nuova linfa nell’industria dei videogiochi moderna è una cosa fantastica. Anche se Saros non è proprio una novità, è comunque piuttosto fresco, e io sono assolutamente favorevole a cercare una strada per andare avanti.

Dal punto di vista del gameplay, Saros è simile a Returnal. Il suo gameplay di base sarà anche semplice, sì, ma è arricchito non solo dall’azione cinematografica, ma anche da quanto Housemarque riesca a spingere oltre il concetto di “nemici che ti sparano addosso”. Aiuta anche il fatto che l’esecuzione sia incredibilmente azzeccata, regalando un’esperienza da sparatutto d’azione che ti soddisferà di sicuro.

Questa volta vestirai i panni di Arjun Devraj, un Soltari Enforcer alla ricerca di risposte sul pianeta mutaforma di Carcosa, che sembra un po’ ispirato ad Arrakis. Come detto, questo è un successore spirituale, quindi Arjun può ottenere potenti potenziamenti permanenti e meta-risorse che, si spera, ti permetteranno di scoprire di più sulla trama al tuo prossimo tentativo.

Il mio verdetto: Saros si sta rivelando un serio concorrente nel genere degli sparatutto d’azione, e il fatto che sia un successore spirituale significa che puoi godertelo anche se non hai mai giocato a Returnal.

7. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection [La nuova avventura dello spin-off]

Data di uscita annunciata 13 marzo 2026 Piattaforme confermate PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatori Capcom

Sarò sincero: non pensavo che Monster Hunter Stories avrebbe avuto successo. Invece ce l’ha fatta, e alla grande, tanto che ora siamo già alla terza puntata della serie, in arrivo all’inizio del prossimo anno.

Perché l'abbiamo scelto Come per i remake e i reboot, mi fa piacere che Capcom non abbia paura di sperimentare con un titolo già affermato.

A differenza dei giochi principali della serie Monster Hunter, dove si uccidono animali selvatici rari ed esotici per trasformarli in cappelli, gli spin-off sono JRPG incentrati sulla trama in cui si cavalcano i mostri. Se ti sembra un’esperienza più leggera e soft, è proprio così: i mondi vivaci, i legami emotivi con i mostri e le battaglie tattiche a turni offrono un’esperienza nettamente diversa dal solito. Per un'analisi più approfondita di come questo titolo sfrutti questi punti di forza, dai un'occhiata a questa recensione di Monster Hunter Stories 3

In questo titolo, sarai testimone delle devastazioni causate dall’Invasione di Cristallo (Zoh Shia?), un disastro che sta colpendo i regni rivali di Azuria e Vermeil. Trattandosi di un JRPG tradizionale, sono sicuro che riuscirai a prevedere come si svilupperà la trama, ma questo probabilmente non sminuirà la narrazione, la grafica e l’atmosfera generale di Capcom.

Il mio verdetto: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è l’ennesima evoluzione del già formidabile spin-off di Capcom e piacerà sicuramente sia ai fan di Monster Hunter che agli amanti dei JRPG.

8. Forza Horizon 6 [Gioco di corse di nuova generazione]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5 (data di uscita da definire), Xbox Series X/S Sviluppatore/i Playground Games, Xbox Game Studios

Quando si parla dei migliori giochi di corse, la serie Forza ti viene subito in mente. Non è difficile capire perché, con la sua grafica mozzafiato e la fisica di guida super realistica. Detto questo, probabilmente l’annuncio di Forza Horizon 6 non ti ha sorpreso affatto, anche se ci è voluto un po’ prima che venisse confermato.

Questa volta correrai in Giappone e nei dintorni, con località come il Monte Fuji, Hokkaido e Tokyo già confermate nel gioco. Sebbene non si tratti di riproduzioni 1:1 dei luoghi reali, sono stati studiati a fondo dal team di Forza Horizon e curati per offrire un’atmosfera e un aspetto autenticamente giapponesi.

Perché l’abbiamo scelto Con la loro fisica stilizzata, le auto realistiche e le condizioni meteorologiche dinamiche, è difficile non consigliare uno qualsiasi dei giochi della serie Forza Horizon, e il 6 sarà probabilmente ancora migliore sotto ogni aspetto.

Quando si tratta di corse, Forza Horizon non ha rivali. Certo, la fisica non è la più precisa in assoluto, ma non si può negare che guidare auto sia reali che di fantasia attraverso paesaggi mozzafiato sia incredibilmente divertente, anche se non sei un grande appassionato di giochi di corse.

Il mio verdetto: Forza Horizon 6 offre lo stesso fantastico gameplay dei precedenti titoli della serie Forza, ma con un salto di qualità sia dal punto di vista grafico che delle meccaniche di gioco.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Finalmente in arrivo su Switch e Xbox]

Data di uscita annunciata 22 gennaio 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 4/5 (già disponibile), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (in arrivo) Creatori Square Enix

Ok, tecnicamente non è un gioco nuovo, ma non posso sottovalutare l’enorme sospiro di sollievo che un sacco di gente ha tirato quando Final Fantasy VII Remake Intergrade è stato finalmente confermato per Switch 2 e Series X/S. Ci è voluto mezzo decennio, ma almeno ora è finalmente qui.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è una rivisitazione dell’originale Final Fantasy VII. Quindi sì, è la storia di Cloud Strife nel mondo di Midgar. Ma non si tratta di una semplice riproposizione: grazie al motore di gioco più potente, alla grafica migliorata, ai combattimenti ottimizzati e alla narrazione avvincente di Remake Intergrade, anche se la storia di FF7 è già stata raccontata, vale assolutamente la pena riviverla.

Perché l’abbiamo scelto Final Fantasy VII Remake Intergrade è un fantastico JRPG che vale al 100% la pena di giocare, anche se hai già giocato all’originale tanto tempo fa. Davvero, non potrei raccomandarti abbastanza questo gioco.

Infine, vale la pena notare che il remake completo di Final Fantasy VII è suddiviso in tre parti. Remake Intergrade è il primo della trilogia, Rebirth è il secondo, mentre il terzo non è ancora uscito. Per fortuna, Rebirth è già disponibile su Switch 2 e Series X/S, quindi se temi di rimanere indietro, puoi stare tranquillo.

Il mio verdetto: Final Fantasy VII Remake Intergrade è un capolavoro dei JRPG e, se non hai ancora potuto giocarci a causa delle limitazioni della console, la tua attesa è finita.

10. Subnautica 2 [Sopravvivenza nelle profondità del mare blu]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, Xbox Series X/S Sviluppatore/i Unknown Worlds Entertainment, Krafton

Subnautica è un vero e proprio colosso tra i giochi, e se non hai ancora provato questo fantastico titolo fantascientifico, ti stai davvero perdendo qualcosa di incredibile. Il gameplay e la premessa di base di Subnautica sono semplici: precipiti su un pianeta oceanico e, armato solo di un fabbricatore, dovrai imparare a sopravvivere nella tua nuova casa.

Naturalmente, Subnautica 2 amplia tutto ciò che c'era nell'originale. Ma la cosa più importante è questa: Subnautica 2 supporta il multiplayer fino a 4 persone. Non che avere compagnia renderà gli oceani meno spaventosi, intendiamoci, dato che dovrai comunque immergerti nelle oscure profondità per procurarti i materiali essenziali. Almeno ora qualcuno può fare da esca, immagino.

Perché l'abbiamo scelto Subnautica è un titolo davvero notevole nel genere survival, grazie alla sua impostazione originale e all’esplorazione francamente terrificante, e Subnautica 2 sembra promettere un’esperienza ancora più raffinata rispetto al primo gioco.

Anche se Subnautica 2 è atteso con grande entusiasmo, devo sottolineare che lo sviluppo sta attraversando un periodo difficile, tra dimissioni di membri dello staff e cause legali. Non si sa ancora come tutto questo possa influire sulla data di uscita, ma spero davvero che il gioco esca in tempo e non risenta di questi conflitti interni.

Il mio verdetto: Subnautica 2 sembra destinato a superare il suo predecessore in termini di portata e profondità, nel vero senso della parola, e chi è alla ricerca di una nuova interpretazione del genere survival dovrebbe tenerlo d’occhio.

11. Star Wars: Zero Company [Tattiche di squadra in Star Wars]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatore/i Bit Reactor, Electronic Arts

Se conosci la serie di Star Wars, avrai sicuramente sentito parlare delle Guerre dei Cloni. E anche se ci sono già tanti fantastici giochi TPS e RPG su questo tema, abbiamo dovuto aspettare fino a quest’anno per avere quello che molti di noi desideravano: finalmente avremo XCOM in versione Star Wars con Star Wars: Zero Company.

Perché l’abbiamo scelto Zero Company non solo parte da una premessa forte, ma la combinazione tra una guerra galattica, un franchise amatissimo e un genere di gioco che calza a pennello fa sì che il gioco parta con il piede giusto.

Zero Company si svolgerà tra gli eventi de L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Vestirai i panni di Hawks, un ex ufficiale della Repubblica completamente personalizzabile che guiderà la Zero Company in battaglia contro un nemico sconosciuto che minaccia l’intera esistenza della galassia.

Il tuo gruppo di combattenti sarà composto da un cast di personaggi ben caratterizzati, dai mercenari agli ex soldati (probabilmente), tutti personalizzabili e dotati di storie personali e motivazioni proprie. Ma alla fine, il destino dell’universo è nelle mani di Hawks, e qualsiasi scelta tu faccia avrà conseguenze di vasta portata.

Il mio verdetto: le speranze che avevamo riposto in un gioco tattico di Star Wars si sono concretizzate in Star Wars: Zero Company, e questo lo aggiungo sicuramente alla mia lista dei giochi da tenere d’occhio.

12. Onimusha: La via della spada [Un ritorno tanto atteso]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatore/i Capcom

Sembra proprio che quest’anno si preannunci pieno di sorprese: Onimusha non è un nome che pensavo di sentire di nuovo, e invece sta per arrivare un nuovo gioco della serie con Onimusha: La via della spada, un gioco d’azione e avventura intenso ma fluido, ambientato in una versione più cupa di Kyoto durante il periodo Edo.

Nei panni di Miyamoto Musashi, dovrai esplorare il territorio e sbaragliare orde di spadaccini, demoni e altri nemici soprannaturali. Non farti ingannare: non si tratta di un gioco hack-and-slash frenetico, ma di un'esperienza di combattimento con la spada ben studiata, ricca di parate, rotture di guardia e colpi mortali. Non è però un Soulslike, quindi non preoccuparti.

Perché l’abbiamo scelto Se c’è una cosa che mi ha davvero colpito nelle anteprime e nei trailer di gameplay di La via della spada, è proprio il combattimento. Le battaglie in La via della spada sembrano super fluide ed eleganti e, sebbene ci sia sicuramente spazio per esprimere la propria abilità, non sembrano essere impegnative come in Sekiro.

Oltre a questo, Musashi è anche armato di un guanto magico che funge da aspiratore e divora le anime dei nemici caduti, ognuna delle quali funge da una sorta di valuta. Le anime gialle curano, quelle rosse possono essere spese per potenziamenti e quelle blu fungono da munizioni per certe armi.

Il mio verdetto: Quello che sappiamo finora su Onimusha: La via della spada lo descrive come un RPG d’azione incredibilmente fluido che stupisce dal punto di vista della presentazione.

13. 007: Prima luce [Un gioco di James Bond dagli sviluppatori di Hitman]

Data di uscita annunciata 27 marzo 2026 Piattaforme confermate PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatori IO Interactive

James Bond non è sempre stato una super spia affascinante e sexy. Come ogni professionista esperto, h a dovuto imparare e crescere dai suoi giorni da apprendista, ed è qui che entra in gioco 007: Prima luce.

In questa storia originale, vestirai i panni di James Bond, che però non è ancora 007. Almeno, non ancora. Per ottenere la licenza di uccidere dovrà dare la caccia a un agente ribelle in giro per il mondo e, nel frattempo, potrai fare cose da spia davvero fighe, come muoverti di soppiatto e usare i tuoi gadget per prendere il sopravvento, sparare ai cattivi e guidare auto sportive. Speriamo, almeno per quest’ultima cosa.

Perché l’abbiamo scelto Ciò che colpisce di più di 007: Prima luce sono i suoi sviluppatori, IO Interactive. Per darti un’idea, sono gli stessi che hanno creato Hitman, quindi sono abbastanza sicuro che avrà successo.

Come se non bastasse, le immagini che abbiamo di “007: Prima luce” sono bellissime e cinematografiche, e trasmettono davvero l’atmosfera di un set da blockbuster in stile James Bond. Inoltre, ha avuto un sacco di tempo per maturare (la produzione è iniziata dopo l’uscita completa della trilogia di Hitman), quindi spero che IO sia riuscita a ricreare appieno l’atmosfera di un film di spionaggio.

Il mio verdetto: 007: Prima luce è il gioco di spionaggio che non sapevo di volere, e il suo approccio libero al genere piacerà sicuramente sia a chi ama giocare di nascosto sia a chi preferisce l’azione ad alto volume.

14. Lords of the Fallen 2 [Un gioco brutale in stile Dark Souls]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatori Hexworks, CI Games

Sì, sta per uscire un altro Lords of the Fallen. Stavolta c’è davvero un numero, visto che Lords of the Fallen 2 è il seguito di Lords of the Fallen del 2023. Finalmente hanno aggiunto un numero a uno dei loro giochi, e avrei voluto che lo avessero fatto prima.

Non sappiamo ancora molto sulla trama, a parte il ritorno del Lampbearer (o forse ne abbiamo uno nuovo?) e il fatto che sia davvero arrabbiato. Comunque, Lords of the Fallen 2 continuerà la sua tradizione di battaglie gloriosamente sanguinose e viscerali, con sistemi di combattimento profondi, armi massicce e, ovviamente, combattimenti contro i boss davvero impegnativi. Dopotutto, è un Soulslike.

Perché l’abbiamo scelto Per quanto adori la serie di Dark Souls e Elden Ring, abbiamo bisogno che più sviluppatori si buttino nella mischia per aiutare il genere a crescere. Lords of the Fallen (tutti i capitoli) rappresentano un approccio nuovo e rinfrescante al genere, e speriamo che questo sequel aiuti la serie a distinguersi.



Lords of the Fallen 2, come il resto della serie, è spudoratamente cupo, tetro e molto tagliente. Non che sia una cosa negativa, intendiamoci: l’estetica gotica e l’impegno nel rendere l’atmosfera contribuiscono davvero a far credere che la storia si svolga in un mondo a pezzi, e l’unico alleato su cui puoi contare è il tuo braccio armato.

Il mio verdetto: Lords of the Fallen 2 offre una visione diversa del genere “soulslike” con la sua estetica più apertamente cupa e i combattimenti d’azione spettacolari.

15. Super Meat Boy 3D [Un platform incredibilmente difficile]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatori Team Meat, Sluggerfly

Anche se molti fan di Edmund McMillen (me compreso) non vedono l’ora che esca Mewgenics, non dimentichiamoci che anche Super Meat Boy 3D, un platform divertente ma super difficile, uscirà l’anno prossimo. E come tutto ciò a cui Ed mette mano (anche se in questo gioco non ha lavorato), Super Meat Boy 3D sarà stravagante, sanguinolento e divertentissimo.

Super Meat Boy 3D è praticamente una trasposizione diretta del gioco originale in un mondo 3D. Vestirai ancora una volta i panni di Super Meat Boy, impegnato in una missione per salvare la sua ragazza Bandage Girl dal diabolico Dr. Fetus. Hai capito bene.

Perché l'abbiamo scelto Anche se non è per tutti, chi ama i platform di precisione super difficili apprezzerà senza dubbio Super Meat Boy 3D. Il passaggio al 3D aggiungerà sicuramente un sacco di brutte e sanguinose sorprese anche per i veterani del genere.



Come platform, il gameplay di Super Meat Boy 3D è apparentemente semplice: vai dal punto A al punto B. Quello che non viene detto, però, è l’enorme quantità di lame circolari, trituratori, nemici e altri pericoli che faranno a pezzi il nostro eroe se solo li sfiora. Il gioco si basa su riavvii veloci e azione intensa, e posso confermare che, pur essendo difficile, è anche molto accessibile.

Il mio verdetto: chi è alla ricerca di platform difficili ma gratificanti dovrebbe tenere d’occhio Super Meat Boy 3D.

16. The Sinking City 2 [Horror di sopravvivenza lovecraftiano]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatore Frogwares

E ora qualcosa di completamente diverso. Negli ultimi anni c’è stata una grave carenza di grandi giochi ispirati a Lovecraft; a parte Outlast: Il Bunker, non mi viene in mente nessun altro titolo mainstream. Per fortuna, The Sinking City 2 è qui per rimediare a questa mancanza, e sarà un survival horror adrenalinico nonché il seguito del primo gioco.

Per quanto riguarda il gameplay, Frogwares descrive The Sinking City 2 come un po’ survival horror, un po’ gioco investigativo e molto lovecraftiano. Esplorerai le strade allagate di Arkham, muovendoti tra case abbandonate ed edifici fatiscenti mentre affronti orrori che la mente umana non è in grado di comprendere.

Perché l’abbiamo scelto The Sinking City 2 racchiude tantissime cose fantastiche in un unico pacchetto dalle dimensioni eldritch: generi di gioco che si adattano perfettamente al tema, un fantastico design ambientale e un mondo semi-aperto in cui potrai immergerti completamente.



In base a ciò che abbiamo visto finora, posso dire con certezza che il punto di forza principale di The Sinking City 2 è la sua presentazione. Arkham cattura perfettamente l’atmosfera di una città un tempo vivace, e c’è sempre quella sensazione pervasiva di “c’è qualcosa che non va, ma non riesco a capire cosa”, che secondo me è l’essenza delle opere di Lovecraft.

Il mio verdetto: i giochi ispirati a Lovecraft puntano tutto sulla creazione di ambientazioni inquietanti e misteriose, e The Sinking City 2 sembra proprio promettere bene. Da tenere d’occhio se ti piacciono i survival horror.

17. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (Remake) [Una fedele rivisitazione]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate Nessuna, ma molto probabilmente PC, PlayStation 4/5 e Xbox Series X/S Sviluppatore Ubisoft



Se hai seguito gli sviluppi di questo remake, probabilmente conosci bene i suoi alti e bassi. Per chi non lo sapesse, è stato annunciato per la prima volta nel 2020, ma è stato poi accantonato e rinviato più volte prima di essere finalmente riconfermato nel 2024.

Anche se stiamo ancora aspettando i video completi del gameplay, il fatto che questo titolo sia etichettato come remake significa che possiamo aspettarci che sia fedele all’originale. Tuttavia, “remake” implica anche che avremo tutti i vantaggi di una produzione moderna, come un motore grafico migliore, una grafica più curata, un audio più coinvolgente e miglioramenti alla giocabilità.

Perché l'abbiamo scelto L'originale Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è stato un successo pazzesco, e se questo remake è una trasposizione fedele (o quasi), sarà persino migliore del primo gioco.



Infine, vorrei sottolineare che, anche se il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo uscirà presto, vale ancora davvero la pena giocare all’originale nel 2025. Se non hai ancora avuto l’occasione di provare questo capolavoro nella sua forma più pura, questa potrebbe essere la tua ultima occasione.

Il mio verdetto: vista la qualità dell’originale, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo dovrebbe rivelarsi una delle più grandi uscite del 2026 nel genere azione-avventura.

18. LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro [Un’avventura LEGO divertente ma eroica]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatori Traveller’s Tales, Warner Bros. Games



Non farti ingannare dal titolo LEGO: anche se questo Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro è decisamente divertente, rimane comunque un’avventura eroica che celebra l’eredità di Batman. Come dice il presidente della DC Comics Jim Lee, questo gioco è “una lettera d’amore a Batman”.

Questo gioco in uscita racconterà un nuovo capitolo della storia del giustiziere mascherato, impegnato a proteggere Gotham City. Potrai giocare non solo nei panni di Batman, ma anche scegliere tra altri 7 personaggi giocabili, ognuno con abilità e equipaggiamento speciali di cui avrai bisogno per superare le tante sfide che incontrerai.

Perché l’abbiamo scelto LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro riesce perfettamente a trovare il giusto equilibrio tra fascino e simpatia, offrendo al contempo combattimenti ricchi di azione. Che, tra l’altro, puoi giocare anche in modalità multigiocatore locale.



Nessun gioco di Batman sarebbe completo senza un cast corale, quindi LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro non solo riporta in scena volti noti come il Joker, il Pinguino, Catwoman e Bane, ma li ha anche modellati sugli attori che li hanno interpretati nei film. Proprio così, avremo Danny DeVito e Tom Hardy, ben distinti dal punto di vista legale.

Il mio giudizio: LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro offre una versione divertente, un po’ birichina ma comunque fedele dell’eroe iconico, che piacerà sicuramente sia ai nuovi giocatori che ai fan di lunga data.

19. Il mare dei resti [Un gioco di ruolo piratesco free-to-play]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Android, iOS Sviluppatori Joker Studio, NetEase Games

Un gioco per cellulare in questa lista? Perché no? Il mare dei resti di Joker Studio è sicuramente interessante, con la sua ambientazione RPG piratesca, i personaggi che sembrano marionette e la sua grande ambizione. Sul serio, sembra proprio che questo gioco sia pronto a dare del filo da torcere a titoli come Sea of Thieves.

In Il mare dei resti vesti i panni di un marinaio affetto da amnesia, accompagnato da una ragazza misteriosa. Insieme esplorerete un mondo vasto e dinamico, incontrerete un nutrito cast di personaggi, prenderete decisioni che cambieranno il mondo, potenzierete la vostra nave e, ovviamente, combatterete mostri e pirati per accaparrarvi il bottino.

Perché l'abbiamo scelto La combinazione tra uno stile grafico accattivante e un RPG piratesco con un mondo aperto enorme e dinamico fa sì che Il mare dei resti si distingua tra le altre uscite del 2026.

Sorprendentemente, Il mare dei resti è l’unico in questa lista ad essere free-to-play. Anche se di solito questo comporta qualche svantaggio (gacha, meccaniche a pagamento, ecc.), per ora non abbiamo ancora alcuna conferma su nulla di tutto ciò. Per lo meno, non ti costerà nulla provare Il mare dei resti per bene.

Il mio verdetto: Il mare dei resti unisce una grafica fantastica a solidi elementi di gameplay e a una versione per dispositivi mobili, il che gli garantirà un ingresso esplosivo nel 2026.

20. Slay the Spire 2 [Ancora più perfezione nella costruzione del mazzo]

Data di uscita annunciata Marzo 2026 Piattaforme confermate PC Sviluppatore Mega Crit

Senza dubbio, Slay the Spire è uno dei migliori giochi roguelike di costruzione di mazzi. Certo, non è stato il primo, ma è così raffinato e quasi perfetto sotto ogni punto di vista che rappresenta un esempio lampante del genere. Quindi, come si fa a superarlo? Ma con Slay the Spire 2, ovviamente.

Slay the Spire 2 ha lo stesso gameplay di base dell’originale: scegli una classe, costruisci un mazzo, combatti i mostri e cerchi di sconfiggere il boss finale della Spire. Tuttavia, Slay the Spire 2 si baserà su tutto ciò che ha reso grande Slay the Spire.

Perché l’abbiamo scelto Il sequel di uno dei migliori deck builder roguelike in assoluto deve per forza superare l’originale sotto ogni aspetto. Difficile, certo, ma noi di Mega Crit abbiamo già un po’ di esperienza.

Tutto questo per dire che Slay the Spire 2 è essenzialmente lo stesso gioco, ma ancora più grande e migliore. Con ancora più scelte tattiche, strategie ramificate, mostri più subdoli e probabilmente boss ancora più tosti, Slay the Spire 2 punterà al primo posto del suo predecessore.

Il mio verdetto: se c’è qualcuno in grado di trovare due volte la formula perfetta per un roguelike deck builder, quello è Mega Crit, e Slay the Spire 2 sarà sicuramente un successo enorme per gli amanti del genere.

21. Squadron 42 [Uno spin-off di Star Citizen]

Data di uscita annunciata Marzo 2026 Piattaforme confermate PC Sviluppatore Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.



Prima di iniziare, devo avvertirti che Squadron 42 è uno spin-off per giocatore singolo dell’universo di Star Citizen. Sì, proprio quel Star Citizen. Ti ho avvisato, anche se continuo a sperare che alla fine esca e superi tutte le aspettative.

Detto questo, Squadron 42 merita davvero tutto il clamore che sta suscitando. Nessun altro gioco d’azione con astronavi si avvicina alla sensazione di nitidezza e intensità che offre Squadron 42, e tutto sembra davvero un’epopea fantascientifica. Non mi sorprenderebbe se, nei prossimi anni, Squadron 42 venisse indicato come il punto di riferimento per tutti gli altri giochi d’azione.

Perché l'abbiamo scelto Non ci sono dubbi: Squadron 42 è molto probabilmente il gioco di astronavi che stavi aspettando. Tutto in questo titolo supera le aspettative, e spero che gli sviluppatori riescano finalmente a ottenere un successo con l’uscita di questo gioco.

Oltre alla grafica da film di Squadron 42, il gioco può contare su una performance capture e su un cast di attori di livello hollywoodiano, con nomi del calibro di Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies e Henry Cavill, solo per citarne alcuni.

Il mio verdetto: sembra che la produzione travagliata di Squadron 42 stia per dare i suoi frutti, vista la sua straordinaria qualità. Ma non fidarti solo della mia parola: vai a vedere il trailer su YouTube con i tuoi occhi. Ti prometto che è come guardare un film.

22. In perfetta sintonia [Estrazione furtiva PvPvE]

Data di uscita annunciata Marzo 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatori Otherside Entertainment, Megabit Publishing

Non so te, ma

io sono un po’ stanco del genere battle royale. Correre in giro, sparare agli altri giocatori, lottare per essere l’ultimo a rimanere in piedi. È divertente, certo, ma per me è diventato noioso piuttosto in fretta. Ecco perché In perfetta sintonia mi ha colpito subito: in questo battle royale si tratta di rubare il bottino di nascosto e scappare prima di farti scoprire.

Questo elegante gioco cooperativo di rapine abbandona (si spera) il solito gameplay "corri e spara" a favore di piani furtivi, avventure audaci e fughe adrenaliniche; è un po’ come un puzzle game complesso che dovrai risolvere al volo, vista la sua natura multiplayer.

Perché l'abbiamo scelto Thick of Thieves offre un approccio davvero originale a un genere di nicchia (che non credo sia mai stato esplorato prima), e sono molto curioso di vedere se avrà successo.

Inoltre, Thick of Thieves è sviluppato da veterani del settore, in particolare Warren Spector, che ha lavorato a Thief e Deus Ex. Anche se questo non è certo una garanzia di successo, avere dei veterani che lavorano su un’idea nuova è un segnale promettente.

Il mio verdetto: l’adattamento di “Inseparabili” di quello che di solito è un gioco per giocatore singolo in un’esperienza multiplayer è davvero ambizioso, e gli amanti del gioco stealth vorranno sicuramente provarlo.

23. Titan Quest II [ARPG mitologico hack-and-slash]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatori Grimlore Games, THQ Nordic

Non mi sarei mai aspettato che Titan Quest avesse un seguito. Dopo lo scioglimento di Iron Lore Entertainment e la creazione dell’eccellente Grim Dawn, l’IP di Titan Quest sembrava spacciata, finché un annuncio improvviso non ha promesso non solo di riportarla in vita, ma di renderla più grande e migliore che mai.

In questo ARPG, vestirai i panni di un guerriero mortale braccato da Nemesi, la dea della vendetta. La sua potente mano segnerà la tua vita con una scia sanguinosa, quindi dovrai impugnare le armi, rafforzarti e trovare alleati disposti a sfidare il destino stesso. Ah, e raccogli un bottino epico, perché a quanto pare anche l’antica Grecia era piena di scrigni del tesoro.

Perché l'abbiamo scelto Titan Quest II è un gioco che fa tutto alla grande. Anche se non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda le meccaniche degli ARPG, quello che c'è è solido e la curva di difficoltà è proprio quella giusta in ogni fase.

Mi sto divertendo un sacco con la versione in accesso anticipato di Titan Quest II; anche se non c’è nulla di nuovo per quanto riguarda le meccaniche degli ARPG (anche se il sistema a doppia classe e il combattimento vero e proprio sono davvero ben fatti), Titan Quest II trasuda personalità e offre una curva di difficoltà costante che sembra sempre perfetta.

Il mio verdetto: Titan Quest II offre una deliziosa interpretazione mitologica del classico ARPG, e tutto, dall’interfaccia al doppiaggio, ti aiuta a immergerti nell’epopea dell’eroe.

24. Yoshi e il libro misterioso [Un platform semplice ma divertente]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate Nintendo Switch 2 Sviluppatore Nintendo



Come detto prima, Super Meat Boy 3D sarà fantastico, ma anche molto impegnativo. Yoshi e il libro misterioso di Nintendo, invece, offre un’esperienza platform più rilassante che sicuramente ti piacerà.

Questa affascinante avventura platform vede protagonista Yoshi, che sta cercando di aiutare Mr. E a recuperare le informazioni che ha scritto al suo interno. Dato che tutto si svolge tra le pagine di Mr. E, “Yoshi e il libro misterioso” avrà uno splendido stile grafico realizzato a mano.

Perché l’abbiamo scelto Puoi dire quello che vuoi su di loro, ma non si può negare che Nintendo abbia un ottimo curriculum quando si tratta del genere platform.

Per avanzare tra le pagine di Mr. E, Yoshi dovrà non solo correre, saltare, mangiare oggetti e metterli nelle uova, ma anche sfruttare le abilità delle creature presenti in ogni capitolo per andare avanti. Chissà, magari troverai soluzioni creative a problemi complicati.

Il mio verdetto: Yoshi e il libro misterioso sembra essere un’altra valida aggiunta alla crescente libreria di fantastici platform di Nintendo.

25. La Bestia della Reincarnazione [Il secondo titolo AAA di Game Freak]

Data di uscita annunciata 2026 Piattaforme confermate PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creatori Game Freak, Fictions

Dopo anni passati a fare nient’altro che Pokémon, Game Freak sta finalmente per lanciare un gioco AAA: La Bestia della Reincarnazione. La cosa divertente è che il gioco sarà disponibile sulla maggior parte delle console moderne (incluso Xbox Game Pass), ma, cosa degna di nota, non su Switch né su Switch 2.

La Bestia della Reincarnazione è ambientato in un Giappone post-apocalittico in un lontano futuro. Nei panni di Emma la Sigillatrice, attraverserai le rovine della civiltà insieme al tuo compagno canino Koo alla ricerca della bestia malvagia che sta corrompendo il mondo. Non mancheranno nemmeno i combattimenti, con tante scene di duelli con la spada contro robot, mostri e enormi animali mutanti.

Perché l'abbiamo scelto È davvero una boccata d’aria fresca vedere Game Freak prendere una direzione diversa da quella dei Pokémon. Ma anche se questo è il punto forte di La Bestia della Reincarnazione, il gioco è anche visivamente sbalorditivo e stilisticamente bellissimo.

Nessun gioco d’azione è completo senza gadget (o qualcosa di simile), ed Emma ha il suo arsenale personale. Vedi, anche lei sembra essere stata contagiata da qualunque cosa stia corrompendo il mondo, e può usare queste abilità non solo per orientarsi, ma anche per avere la meglio in combattimento. Probabilmente ne avrai bisogno.

Il mio verdetto: con una premessa intrigante e uno splendido stile grafico, La Bestia della Reincarnazione potrebbe essere proprio la grande occasione AAA di cui Game Freak ha bisogno per dimostrare di non essere bloccata con i Pokémon.

Il mio verdetto generale sui giochi più attesi del 2026

Ora che hai un’idea di quali siano i giochi più attesi del 2026, probabilmente sai già quali tenere d’occhio. Ma se sei nuovo nel settore, la scelta potrebbe non essere così chiara. In tal caso, analizziamo la situazione ancora più nel dettaglio.

Il miglior punto di partenza per i giochi in uscita nel 2026?

Per gli appassionati di open world → Grand Theft Auto VI. I giochi sandbox a tema criminale di Rockstar sono sempre caratterizzati da mondi enormi e vivaci, e GTA 6 porterà quasi sicuramente l’open world a un livello superiore.



I giochi sandbox a tema criminale di Rockstar sono sempre caratterizzati da mondi enormi e vivaci, e GTA 6 porterà quasi sicuramente l’open world a un livello superiore. Per le storie crude e realistiche → Wolverine della Marvel. Questo gioco d’azione è duro e tosto, proprio come il personaggio, e vista l’esperienza di Insomniac, sai di essere in ottime mani.



Questo gioco d’azione è duro e tosto, proprio come il personaggio, e vista l’esperienza di Insomniac, sai di essere in ottime mani. Per i nuovi personaggi → Pragmata, Saros, La Bestia della Reincarnazione. Tutte queste IP nuove o in crescita sono passi nella giusta direzione e, con il tempo e un po’ di fortuna, diventeranno dei punti di riferimento per i loro sviluppatori.



Tutte queste IP nuove o in crescita sono passi nella giusta direzione e, con il tempo e un po’ di fortuna, diventeranno dei punti di riferimento per i loro sviluppatori. Per le piattaforme → Super Meat Boy 3D, Yoshi e il libro misterioso . Ognuno di questi platform ha il suo fascino, ma ciò che li accomuna è un’azione di platforming serrata e meccanicamente precisa.



. Ognuno di questi platform ha il suo fascino, ma ciò che li accomuna è un’azione di platforming serrata e meccanicamente precisa. Per l’horror → Resident Evil: Requiem, The Sinking City 2. Abbiamo superato da un pezzo la fase dei semplici “jumpscare”, e questi thriller in arrivo vantano ambientazioni incredibilmente inquietanti che ti faranno sicuramente venire la pelle d’oca.

Domande frequenti