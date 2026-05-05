Tutti i giochi di The Walking Dead in ordine: la guida alla serie nel 2026

Cercare di mettere in ordine i giochi di The Walking Dead può sembrare come districare il groviglio di catene di uno zombie. Nel corso degli anni, abbiamo avuto storie strazianti della Telltale, spin-off inaspettati per dispositivi mobili e persino incubi in realtà virtuale – ed è facile perdere il filo di quali siano stati i primi. È qui che entra in gioco questa guida. Invece di farti scervellare, ho messo in fila ogni singola uscita nell’ordine esatto in cui sono state pubblicate.

Quindi, che tu stia seguendo la storia di Clementine dall’inizio o sia semplicemente curioso di scoprire i titoli meno conosciuti, ecco la tua mappa per attraversare l’apocalisse.

Le nostre scelte migliori per i giochi da The Walking Dead in ordine

Con così tanti titoli da The Walking Dead in circolazione, può essere difficile capire quali valgano davvero la pena. Ecco la mia top 5 che ogni fan dovrebbe provare prima di tuffarsi nell’ordine completo di uscita.

1 The Walking Dead: Season One 2012 Non c’è da stupirsi. La prima stagione di Telltale ha ridefinito il concetto stesso di gioco narrativo. È emozionante, indimenticabile e rimane il fiore all’occhiello della serie. Se devi giocare a un solo gioco di The Walking Dead, scegli questo. Buy now 2 The Walking Dead: Season Two 2013 Clementine diventa la protagonista assoluta e la trama diventa sempre più cupa e coinvolgente. Questo sequel non solo è all’altezza della Stagione Uno, ma dimostra che la serie non è stata solo un successo passeggero. Buy now 3 The Walking Dead: The Final Season 2018 Una conclusione potente per il viaggio di Clementine. Con una grafica più curata, un ritmo migliore e un finale emotivamente appagante, chiude in modo splendido la saga. I fan lo considerano uno dei migliori finali nella storia dei videogiochi. Buy now

Questi cinque sono, secondo me, i migliori punti di ingresso nella serie. Ma ovviamente sono solo una parte della storia più ampia. Continua a scorrere per vedere l’elenco completo dei giochi di The Walking Dead in ordine, così non ti perderai nemmeno un pezzo della serie.

I 20 giochi da The Walking Dead in ordine – Elenco completo del franchise

Da capolavori incentrati sulla trama a spin-off inaspettati, la serie TWD ha offerto negli anni un’incredibile varietà di esperienze di gioco. Qui sotto troverai i giochi da The Walking Dead in ordine cronologico: ogni titolo, elencato proprio come è uscito sul mercato. Quanti di questi hai già giocato e quanti sono ancora in attesa di essere provati?

1. The Walking Dead: Stagione 1 [Migliore narrazione emozionante in un gioco di zombie]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2012 Creatori Telltale Games Durata media di gioco 12–15 ore Punteggio Metacritic 82 (PC)

La Stagione 1 è una scelta ovvia per questa categoria perché nessun altro gioco di zombie memorabile riesce a raccontare una storia così emozionante come questo. I giocatori parlano ancora del legame tra Lee e Clementine a più di dieci anni di distanza, e a ragione. Il gioco fa sentire ogni scelta come un peso, come se potesse cambiare tutto, ed è proprio quell’impatto emotivo che ha reso famosa Telltale.

Certo, non è perfetto. I fan spesso sottolineano le animazioni un po’ rigide e qualche occasionale intoppo tecnico, ed è vero che lo slogan “le tue scelte contano” è un po’ esagerato, dato che i momenti salienti della trama rimangono per lo più gli stessi. Ma, onestamente, il peso di quelle decisioni ti colpisce ancora proprio dove serve.

Il gameplay in sé è semplice: per lo più scelte di dialogo, qualche enigma e alcuni quick-time event. Potrebbe sembrare limitato, ma in realtà funziona alla perfezione per questo tipo di storia. Non devi stare lì a falciare zombie senza sosta, ma devi provare cosa significa sopravvivere grazie alla fiducia, al sacrificio e a decisioni impossibili. Anche la grafica ispirata ai fumetti regge ancora bene. Dà all’intero gioco un aspetto senza tempo che lo mantiene legato ai romanzi grafici originali.

Ciò che rende speciale la Stagione Uno è quanto ti rimanga impressa. Non è il tipo di gioco che finisci e poi ti dimentichi. Ti fa riflettere sulle scelte che hai fatto e sulle persone che hai cercato di proteggere.

Il mio verdetto: È qui che inizia il viaggio di Clementine, e rimane la colonna portante emotiva dell’intera serie. Capolavoro della narrazione interattiva, The Walking Dead: Stagione Uno è un must per chiunque voglia immergersi nella serie.

2. The Walking Dead: 400 Days [La migliore esperienza narrativa breve]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Creatore/i Telltale Games Durata media di gioco 2–3 ore Punteggio Metacritic 78 (PC)

Questo DLC si merita un posto in classifica perché nessun altro titolo riesce a raccontare una storia in formato breve come fa 400 Days. Invece di seguire un unico protagonista, ti ritrovi a passare da un sopravvissuto all’altro, per un totale di cinque personaggi, ognuno con la propria prospettiva sui primi 400 giorni dell’epidemia. Sembra una serie di mini-episodi, tutti legati da sottili collegamenti che alla fine si ricollegano alla seconda stagione.

I giocatori apprezzano quanto la sceneggiatura sia ben strutturata e mirata, con alcune delle scelte morali più intense concentrate in un tempo di gioco breve. D’altra parte, la critica principale è che sembra troppo breve e che alcuni personaggi non abbiano la profondità che meritano. Molti fan sono rimasti con la voglia di saperne di più su certe trame.

Il gameplay segue la solita formula di Telltale che conosci: scelte di dialogo, quick-time event ed esplorazione leggera. Ciò che lo rende speciale è la rapidità con cui ti trascina nel mondo di ogni personaggio. Anche in un capitolo di 20 minuti, senti la tensione della sopravvivenza e il peso di ogni decisione. Torna lo stile grafico ispirato ai fumetti, che mantiene quell’atmosfera cruda ma stilizzata che contraddistingue la serie.

Personalmente, penso che “400 Days” sia sottovalutato. Non è epico come una stagione completa, ma la varietà di prospettive lo rende affascinante. Ti fa capire davvero come persone diverse affrontano la fine del mondo, e questa varietà arricchisce molto l’universo narrativo.

Questo DLC viene spesso consigliato anche nelle classifiche dei migliori giochi horror per la sua capacità di trasmettere tensione e atmosfera in un tempo di gioco così compatto.

Il mio giudizio: Perfetto per chi vuole altri contenuti da The Walking Dead senza doversi impegnare per un’intera stagione. 400 Days racchiude una narrazione avvincente in un’esperienza più breve, ma che ti coinvolge comunque emotivamente.

3. The Walking Dead: Stagione 2 [Migliore evoluzione dei personaggi della serie]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Creatore/i Telltale Games Durata media di gioco 12–14 ore Punteggio Metacritic 80 (PC)

La seconda stagione si distingue perché ti mette direttamente nei panni di Clementine, e pochi giochi riescono a rappresentare la crescita di un personaggio in modo così intenso come questo. Vederla uscire dall’ombra di Lee e cercare di sopravvivere da sola rende ogni decisione più pesante e più personale. I giocatori spesso dicono che questa stagione colpisce di più dal punto di vista emotivo perché non stai più proteggendo Clementine: stai diventando lei.

I punti di forza sono evidenti. La trama è più cupa e brutale, con momenti ad alta tensione che ti costringono a prendere decisioni impossibili. Il peso emotivo di giocare nei panni di un bambino in un mondo che sta crollando è qualcosa che pochi giochi hanno mai nemmeno tentato di rappresentare. D’altra parte, alcuni fan ritengono che i personaggi secondari siano meno memorabili rispetto alla prima stagione e che la storia non raggiunga sempre gli stessi livelli di eccellenza. Alcuni sostengono addirittura che l’illusione di poter scegliere sembri qui un po’ più debole.

Il gameplay segue la formula Telltale che già conosci: opzioni di dialogo, quick-time event e brevi sezioni di esplorazione. Lo stile grafico rimane fedele al look ispirato ai fumetti, che conferisce al mondo un’atmosfera cruda e stilizzata che mantiene forte l’immersione. Per apprezzare al meglio gli ambienti dettagliati e le sottili animazioni dei personaggi, è meglio usare uno schermo di alta qualità; ecco perché molti giocatori abbinano il gioco a un monitor da gaming di fascia alta per un’esperienza visiva completa.

Questa stagione è speciale perché è qui che la serie ha dimostrato di non essere solo un successo isolato. Forse non ha proprio la magia dell’originale, ma porta avanti il viaggio di Clementine in modi che ti rimangono impressi a lungo dopo aver posato il controller.

Il mio verdetto: la seconda stagione eleva l’esperienza da The Walking Dead con temi maturi, decisioni difficili e un forte nucleo emotivo. I giocatori che hanno amato la prima stagione si ritroveranno completamente coinvolti nel viaggio di Clementine e nel mondo inquietante in cui si muove.

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Il nostro punteggio 5.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Realtà terminale Durata media di gioco 6–8 ore Punteggio Metacritic 32 (PC)

Ha senso nominare Istinto di sopravvivenza come lo spin-off più deludente perché, anche se l’idea di giocare nei panni di Daryl Dixon, uno dei personaggi preferiti dai fan, sembrava entusiasmante, il prodotto finale non è riuscito a soddisfare le aspettative. Sulla carta, prometteva ricerca di risorse, gestione delle scorte e una sopravvivenza cruda basata sulla furtività. In pratica, il gioco ha faticato a causa di missioni ripetitive, meccaniche goffe e una grafica che sembrava già superata anche per l’epoca.

Ciò che il gioco azzecca è l’atmosfera. Giocare nei panni di Daryl aggiunge una certa autenticità cruda, e ci sono momenti in cui le uccisioni furtive o le munizioni limitate creano una tensione reale. I fan hanno apprezzato la possibilità di esplorare i suoi primi anni insieme a Merle, e gli elementi di sopravvivenza – come la ricerca di benzina, cibo e munizioni – rafforzano quella costante sensazione di disperazione, motivo per cui viene spesso citato tra i giochi di sopravvivenza degni di nota.

Ma i problemi sono difficili da ignorare. Il combattimento risulta goffo, gli zombie controllati dall’IA sono spesso prevedibili e il design dei livelli è lineare, invece che l’esperienza aperta che molti giocatori speravano di trovare. I critici hanno spesso sottolineato come il gioco non fosse all’altezza della profondità emotiva della serie di Telltale né della rifinitura di altri titoli di azione-sopravvivenza. Personalmente, ho trovato che, sebbene alcuni scontri concitati avessero del potenziale, il gioco nel suo complesso mancasse della rifinitura e della varietà necessarie per rimanere coinvolgente.

Il mio verdetto: “Istinto di sopravvivenza” vale la pena provarlo solo se sei un fan sfegatato di “The Walking Dead” e sei curioso di scoprire il passato di Daryl. Ci sono sprazzi di tensione e alcuni momenti di azione furtiva divertenti, ma il gameplay ripetitivo e le imperfezioni tecniche lo rendono uno dei titoli più deboli della serie.

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Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita Anno di uscita 2015 Sviluppatori Team17, Mouldy Toof Studios Durata media di gioco 10–12 ore Punteggio Metacritic 65 (PC)

Questo gioco si merita la nomination come Miglior Crossover Creativo perché prende le meccaniche di puzzle in stile sandbox di The Escapists e le fonde sorprendentemente bene con l’universo di The Walking Dead. Invece di correre e sparare per farti strada tra gli zombie, il tuo compito è pianificare elaborate fughe dalla prigione mantenendo in vita il tuo gruppo. È una svolta eccentrica ma azzeccata per la serie.

I giocatori controllano Rick e altri personaggi noti come Michonne, Glenn e Carl, ognuno dei quali contribuisce a mettere in atto fughe strategiche da luoghi invasi dagli zombie. Il mix tra la creazione di strumenti, la gestione delle risorse e il muoversi di soppiatto tra i walker crea un’esperienza di gioco tesa ma appagante. Mi è piaciuto soprattutto il fatto che sei costretto a pensare diverse mosse in anticipo: un grimaldello o una pala possono fare la differenza tra la libertà e finire come pasto per gli zombie.

Tra gli aspetti positivi, i fan hanno apprezzato l’integrazione intelligente della trama del fumetto nel gameplay incentrato sulle fughe. È impegnativo, strategico e sembra diverso da qualsiasi altro titolo da The Walking Dead.

Se ti piacciono la pianificazione e la strategia metodica, condivide persino un po’ del DNA dei migliori RPG tattici grazie alla sua attenzione all’uso intelligente delle risorse e alle decisioni a lungo termine. La grafica di ispirazione retrò è affascinante e sorprendentemente efficace nel creare atmosfera, anche se ammetto che non piacerà a tutti.

Il punto debole del gioco è la ripetitività. A volte le missioni possono sembrare un po’ ripetitive, e i picchi di difficoltà potrebbero frustrare i giocatori non abituati a pianificare ogni mossa con precisione. Anche il combattimento è piuttosto essenziale, il che si adatta all’enfasi sulla sopravvivenza del gioco ma potrebbe deludere chi si aspetta più azione. Personalmente, l’ho trovato rinfrescante come approccio più lento e metodico all’apocalisse, ma capisco perché alcuni giocatori abbiano perso interesse nel ciclo di tentativi ed errori.

Il mio verdetto: direi che questo gioco è una rivisitazione originale dell’universo di The Walking Dead. È strategico, impegnativo e sorprendentemente divertente coordinare le fughe mentre si evitano orde di zombie.

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6. The Walking Dead: No Man’s Land [Migliore esperienza di strategia su cellulare]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, iOS, Android Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Next Games Durata media di gioco 15–20 ore Punteggio Metacritic 74 (iOS)

Ho scelto No Man’s Land come Migliore Esperienza Strategica su Cellulare perché è uno dei pochi giochi da The Walking Dead che riesce davvero a rendere al meglio il genere strategico sui telefoni. La maggior parte degli spin-off per cellulare sembrano solo prodotti annacquati fatti per fare soldi, ma questo mi ha sorpreso per quanto possa essere tattico e coinvolgente.

Ti ritrovi a dover costruire un accampamento di sopravvissuti, reclutare combattenti e mandarli in missione, in un mix di strategia a turni e pressione costante dell’apocalisse. Quello che mi ha davvero conquistato è quanto il mondo del gioco sia riconoscibile. Incontrare Daryl o Michonne mi ha fatto subito pensare alla serie TV, e le missioni spesso riproducono luoghi che i fan riconosceranno all’istante. È un mix ben riuscito tra il legame con la serie TV e le meccaniche di gioco.

I giocatori apprezzano il modo in cui il combattimento ti fa riflettere sul posizionamento, sugli attacchi di copertura e sul tempismo. Mandare il sopravvissuto sbagliato in battaglia può rivelarsi un disastro, quindi potenziare la tua squadra e creare armi migliori fa davvero la differenza. Mi sono ritrovato preso dal ciclo di addestrare i sopravvissuti, renderli più forti e metterli alla prova in missioni sempre più difficili.

Certo, ci sono anche alcuni aspetti negativi. Come molti giochi per cellulare, No Man’s Land punta molto sul grinding e sui timer. Prima o poi ti ritroverai a ripetere le missioni all’infinito o a essere spinto a spendere soldi veri per accelerare i tempi. Personalmente, l’ho trovato più divertente in sessioni brevi, perfetto per i viaggi in autobus o mentre aspetti in fila, meno adatto a maratone di gioco.

Il mio verdetto: se sei un fan da The Walking Dead e ti piacciono anche i giochi di strategia, vale la pena scaricare No Man’s Land. Ha abbastanza profondità da farti riflettere, abbastanza fan service da farti sorridere e abbastanza praticità da adattarsi facilmente alla tua giornata. Preparati solo a un po’ di “grind” lungo il percorso.

7. The Walking Dead: La strada verso la sopravvivenza [Il titolo per dispositivi mobili più ambizioso (ma imperfetto)]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2015 Autore/i IUGO Mobile Entertainment / Scopely Durata media di gioco 10–20 ore (modalità storia + PvP) Punteggio Metacritic 73

Tra tutti i titoli per dispositivi mobili da The Walking Dead, La strada verso la sopravvivenza è probabilmente quello che si è spinto più in là nel cercare di offrire ai giocatori “il pacchetto completo”. Non ti limitavi a combattere gli zombie, ma gestivi una base, raccoglievi rifornimenti, addestravi i sopravvissuti e prendevi decisioni che influenzavano la trama. Il combattimento a turni aggiungeva vera tensione, con le abilità uniche di ogni sopravvissuto che potevano decidere le sorti di uno scontro. E la grafica in stile fumetto lo ricollegava ai fumetti originali in modo davvero autentico.

Per molti giocatori, quell’ambizione è stata sia il punto di forza principale del gioco che il suo più grande punto debole. Più andavi avanti, più la monetizzazione aggressiva entrava in gioco. Sbloccare sopravvissuti potenti di solito significava buttarti a capofitto nel sistema gacha, e il PvP competitivo spesso dava l’impressione di premiare più la spesa che l’abilità. La community adorava i personaggi e gli sviluppi della trama, ma la routine “pay-to-win” ha lasciato l’amaro in bocca.

I server sono stati chiusi ufficialmente nel 2024, il che significa che non puoi più giocarci, anche se volessi. Guardando indietro, La strada verso la sopravvivenza sembra in qualche modo un gioco in anticipo sui tempi, che offre decisioni tattiche complesse e una gestione della base che lo collocano ancora tra i giochi di strategia degni di nota.

Il mio verdetto: non è più giocabile, ma se ne parla ancora. Per alcuni è stata un’esperienza avvincente di strategia e sopravvivenza. Per altri, una routine che prosciugava il portafoglio. In ogni caso, ha lasciato il segno come uno dei giochi per cellulare da The Walking Dead più ambiziosi mai realizzati.

8. The Walking Dead: Michonne [La trama più personale]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2016 Creatore/i Telltale Games Durata media di gioco 4–6 ore Punteggio Metacritic 67

Questa nomination ha perfettamente senso perché la miniserie dedicata a Michonne non verte tanto sulla minaccia degli zombie quanto su di lei: il suo dolore, i suoi rimpianti e il peso psicologico che si porta dietro. Tra tutti i titoli di Telltale, questo è quello che sembra più intimo, come se finalmente ti fosse permesso di sbirciare dietro la maschera di una delle sopravvissute più iconiche della serie.

Il gameplay segue la ben nota formula di Telltale, fatta di dialoghi a ramificazione, quick-time event e scelte morali, ma in questo caso è incentrato sulla vita interiore tormentata di Michonne. L’estetica da fumetto mantiene viva l’atmosfera da graphic novel, e i combattimenti, pur essendo limitati, aggiungono abbastanza tensione da tenerti con il fiato sospeso. Giocare su un portatile da gaming affidabile garantisce prestazioni fluide e ti permette di apprezzare appieno la narrazione visiva.

Consiglio dell’esperto Alcune opzioni di dialogo sembrano secondarie, ma cambiano il modo in cui gli altri personaggi tratteranno Michonne in seguito. Se vuoi ottenere il massimo coinvolgimento emotivo, rimani coerente con le sue scelte di personalità.

Personalmente mi è piaciuto quanto questa storia risulti cruda rispetto alle stagioni più corpose di Telltale. Il ritmo è serrato, le emozioni colpiscono più forte e la breve durata gioca a suo favore, evitando riempitivi. Tuttavia, alcuni giocatori hanno fatto notare che alcune scelte sembrano avere meno impatto rispetto alla Stagione Uno o Due, e il formato in tre episodi li ha lasciati con la voglia di maggiore profondità.

Il mio verdetto: non è il titolo Telltale più rifinito o ampio, ma offre un’istantanea potente e personale di un personaggio amato. Se ti piacciono le avventure incentrate sulla trama che mettono le emozioni al primo posto, questa vale assolutamente la pena di essere vissuta.

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9. The Walking Dead: Una nuova frontiera [Migliore trama incentrata sulla famiglia]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Creatori Telltale Games Durata media di gioco 8–10 ore Punteggio Metacritic 69

Questa nomination è azzeccata perché Una nuova frontiera sposta i riflettori da Clementine a Javier, un ex giocatore di baseball diventato leader suo malgrado che cerca di tenere unita la sua famiglia ormai divisa. A differenza delle stagioni precedenti, incentrate soprattutto sulla sopravvivenza, questa si addentra davvero nei legami familiari e nel prezzo della lealtà.

Personalmente, mi è piaciuto che “Una nuova frontiera” sembrasse un po’ più frenetico rispetto alla seconda stagione. L’azione è più intensa e il nuovo cast, soprattutto Javier e Kate, porta una ventata di freschezza. Detto questo, molti giocatori hanno trovato che Clementine fosse stata messa troppo in secondo piano, con la sua storia che a volte sembrava secondaria nonostante fosse il punto di riferimento emotivo della serie. Altri hanno criticato alcune scelte perché non avevano lo stesso peso a lungo termine dei giochi precedenti.

Nonostante questi difetti, l’attenzione alla famiglia fa sì che “Una nuova frontiera” si distingua. Non si tratta tanto di sopravvivere all’apocalisse da lupo solitario, quanto piuttosto di tenere unite le persone che contano di più quando tutto va in pezzi.

Il mio verdetto: se ti appassiona l’universo di The Walking Dead, vale la pena giocare a questo capitolo. Forse non raggiunge le stesse vette emotive della Stagione Uno, ma offre una trama forte e incentrata sulla famiglia, ricca di tensione e scelte difficili che ti tengono incollato allo schermo.

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10. Fear the Walking Dead: Dead Run [Miglior spin-off per dispositivi mobili]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2016 Autori Versus Evil / AMC Durata media di gioco 5–7 ore (gioco occasionale) Punteggio Metacritic Da definire

Quando è uscito Fear the Walking Dead: Dead Run, sembrava uno dei tentativi più intelligenti di portare la serie sui dispositivi mobili. Invece di essere l’ennesimo endless runner, mescolava schivate e scorrimenti frenetici con elementi di sopravvivenza come la raccolta di risorse e i potenziamenti dei sopravvissuti. Quel mix di azione basata sui riflessi e strategia leggera ha dato al gioco un tocco unico e gli ha fatto guadagnare una base di fan affezionati per un po’.

Ciò che ha funzionato davvero è stato il modo in cui il gioco ha saputo cogliere il tono della serie TV Fear the Walking Dead. La grafica cruda ma colorata, unita al ritmo frenetico e alle improvvise imboscate degli zombie, rendeva ogni corsa piena di tensione. I giocatori hanno apprezzato anche il sistema di potenziamento della squadra, che ti permetteva di recuperare equipaggiamento migliore e migliorare i sopravvissuti, evitando che il gameplay diventasse ripetitivo troppo in fretta.

Detto questo, non era privo di difetti. Come molti giochi per cellulare di quel periodo, puntava molto sulla monetizzazione: i frequenti inviti a spendere soldi per potenziamenti o bonus hanno frustrato molti giocatori. E nonostante le idee intelligenti, alcuni hanno ritenuto che le meccaniche diventassero comunque ripetitive dopo poche ore di gioco.

Purtroppo, il gioco è stato poi rimosso dagli store e non è più disponibile per il download, il che lo rende più una reliquia del suo tempo che un’opzione attuale.

Il mio verdetto: Dead Run si è distinto per aver dato al genere runner un tocco alla “Walking Dead” con vera tensione e un pizzico di strategia, ma la sua monetizzazione aggressiva e la successiva rimozione dagli store ne hanno abbreviato la vita. Se te lo sei perso all’epoca, ormai non puoi più scaricarlo ufficialmente, ma rimane un divertente esperimento "what if" nel mondo dei giochi di sopravvivenza per dispositivi mobili.

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Autori Telltale Games / Skybound Games Durata media di gioco 10–12 ore Punteggio Metacritic 77

Se segui Clementine fin dalla primissima stagione, giocare a “L’ultima stagione” è come chiudere un capitolo della tua vita da giocatore. Vestire i panni di Clem mentre cresce AJ non significa solo schivare gli zombie o barattare per procurarsi del cibo. Si tratta di crescere un bambino in un mondo a pezzi e, onestamente, questo mi ha colpito più di quanto mi aspettassi. Ogni decisione portava con sé il peso non solo della sopravvivenza, ma anche del futuro che stai costruendo per AJ.

Lo stile grafico è sempre stato uno dei tratti distintivi di Telltale, ma qui brilla davvero. Il look ispirato ai fumetti è più nitido, l’illuminazione più cinematografica e gli ambienti, dalle foreste in penombra alla scuola di un silenzio inquietante, ti immergono sia nella bellezza che nella disperazione. Ricordo di aver messo in pausa un paio di volte solo per godermi appieno l’atmosfera che si respirava.

Certo, non è perfetto. Alcuni giocatori fanno notare che il sistema di moralità di AJ non sempre riflette le tue scelte in modo coerente, e il ritmo negli episodi centrali può sembrare un po’ irregolare. Ma per me, quei momenti non hanno mai superato la ricompensa emotiva. Quando sono apparsi i titoli di coda, ho provato un misto di malinconia, sollievo e gratitudine per il fatto che il viaggio di Clementine abbia avuto la conclusione che meritava.

Il mio verdetto: se hai seguito Clementine fin dall’inizio, L’ultima stagione è la conclusione di una storia di cui hai fatto parte per anni. È cruda, emozionante e indimenticabile. E quando è finita, mi sono reso conto che stavo dicendo addio a un pezzo della mia storia da giocatore.

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12. The Walking Dead: Our World [L’apocalisse nel tuo giardino]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2018 Creatore/i Next Games Durata media di gioco In corso / a sessioni Punteggio Metacritic Da definire

E se l’apocalisse zombie si abbattesse proprio sul tuo quartiere? The Walking Dead: Our World prende spunto da questa idea e la sviluppa, usando la realtà aumentata per trasformare ciò che ti circonda in campi di battaglia infestati dagli zombie. Un attimo prima stai andando a fare la spesa, e quello dopo ti ritrovi a sparare ai vaganti fuori dal bar sotto casa o a cercare provviste nel parco. È una sensazione inquietante ma esaltante, come se la tensione della serie si fosse riversata nella tua vita di tutti i giorni.

Il gameplay è piacevolmente semplice ma ti cattura subito. Abbattere gli zombie nei combattimenti in realtà aumentata è davvero soddisfacente, soprattutto quando riesci a piazzare colpi perfetti mentre ti muovi. Salvare i sopravvissuti aggiunge uno scopo che va oltre il semplice accumulo di uccisioni, mentre potenziare le tue armi e i tuoi eroi come Rick, Michonne e Daryl mantiene il gioco sempre fresco man mano che vai avanti.

I giocatori spesso apprezzano il fatto che collezionare personaggi iconici dia quella sensazione di “sogno dei fan che si avvera”, anche se alcuni notano che la routine per ottenere i potenziamenti può sembrare un po’ ripetitiva dopo un po’.

Dal punto di vista visivo, il gioco raggiunge un buon equilibrio. Le sovrapposizioni in realtà aumentata sono curate e pulite, mentre i modelli dei personaggi mantengono quel tocco di crudezza che ti ricorda che questo è The Walking Dead, non uno sparatutto casual. Forse non raggiunge i livelli cinematografici dei titoli narrativi di Telltale, ma mantiene la promessa del “gioca ovunque” meglio di qualsiasi altro titolo da The Walking Dead.

Il mio verdetto: se hai mai desiderato provare la sensazione che l’apocalisse abbia colpito proprio la tua città natale, questo gioco fa proprio al caso tuo. Non è perfetto, il sistema di potenziamenti può risultare un po’ lento, ma come avventura di sopravvivenza in formato tascabile, è una versione divertente e originale del franchise.

13. The Walking Dead di Overkill [Una visione cooperativa interrotta]

Il nostro voto 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Overkill Software Durata media di gioco 20–30 ore (campagna + missioni in cooperativa) Punteggio Metacritic 51 (PC)

The Walking Dead di Overkill ha voluto reinventare la serie come uno sparatutto cooperativo in prima persona dal tono crudo e, nei momenti migliori, è riuscito a creare una tensione davvero palpabile. Ti univi ad altri tre sopravvissuti, ognuno con la propria classe e abilità potenziabili, per tuffarti in missioni che richiedevano pianificazione, furtività e comunicazione. Non si trattava solo di falciare gli zombie; un compagno poteva fornire fuoco di copertura mentre un altro andava in ricognizione alla ricerca di rifornimenti, e quella costante necessità di coordinamento dava al gioco un tocco di realismo.

L’atmosfera era uno dei suoi punti di forza. Ambienti cupi e opprimenti, abbinati a effetti di combattimento viscerali, ti facevano sentire tutta la brutalità della sopravvivenza. Quando funzionava, le missioni trasmettevano un’energia tesa che mi ricordava Left 4 Dead, ma con maggiore attenzione alla gestione delle risorse e alla costruzione dell’accampamento.

Ad alcuni giocatori piaceva davvero il modo in cui il gioco premiava il lavoro di squadra e penalizzava gli stili di gioco da “lupo solitario”, ma altri lo trovavano macchinoso e irregolare, con bug e problemi di bilanciamento che smorzavano l’emozione.

Purtroppo, quella promessa non è durata a lungo. Il gioco ha avuto un lancio travagliato, recensioni negative e un numero di giocatori in calo. Nel 2019 è stato rimosso dal mercato e oggi è ufficialmente chiuso. Tuttavia, per chiunque sia interessato agli sparatutto in prima persona e alle sparatorie cooperative, rimane una voce degna di nota nelle liste dei migliori giochi FPS.

Per i fan che preferiscono esperienze più affidabili, probabilmente troverete una soddisfazione a lungo termine maggiore nei titoli della nostra lista dei migliori giochi per PC in modalità single-player, che offrono lo stesso tipo di atmosfera senza la frustrazione delle chiusure dei server.

Il mio verdetto: The Walking Dead di Overkill non sarà più giocabile, ma merita un riconoscimento per ciò che ha cercato di realizzare. Anche se alla fine non è riuscito a centrare l’obiettivo, ha portato nel franchise una visione unica basata sul gioco di squadra che nessun altro gioco da The Walking Dead ha mai tentato su questa scala.

14. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series [La raccolta definitiva di racconti]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatori Telltale Games / Skybound Games Durata media di gioco Oltre 50 ore (tutte le stagioni e i DLC) Punteggio Metacritic 82 (PC)

Se c’è una raccolta che definisce davvero cosa significhi The Walking Dead nel mondo dei videogiochi, è proprio questa. La serie definitiva di Telltale riunisce tutte e quattro le stagioni, il DLC 400 Days e The Walking Dead: Michonne in un unico pacchetto, permettendo ai giocatori di vivere la storia di Clementine dall’inizio alla fine. La nominerò per il titolo di “Migliore esperienza narrativa completa” perché ti offre l’arco narrativo completo, dagli esordi di Clementine come bambina vulnerabile nella Stagione Uno fino al suo ruolo di leader temprata nella Stagione Finale.

La versione rimasterizzata introduce lo stile visivo “Graphic Black”, che rende il look cel-shaded ancora più nitido, come se fosse stato strappato direttamente da una vignetta di un fumetto. È suggestivo, cinematografico e fa sì che rigiocare i vecchi episodi sembri sempre una novità. Oltre a questo, ci sono anche contenuti extra come i commenti degli sviluppatori, un lettore musicale e filmati dietro le quinte che i fan di lunga data adorano scoprire.

Giocare tutta la serie di fila mette davvero in risalto quanto sia coerente la narrazione di Telltale, e gli ingegnosi enigmi e le sfide decisionali del gioco lo rendono non solo una storia avvincente, ma anche uno dei giochi di enigmi più coinvolgenti che tu possa provare. I momenti di grande intensità emotiva, come il finale straziante della prima stagione, colpiscono ancora con la stessa forza anche a distanza di anni, mentre i momenti più tranquilli dedicati ai personaggi continuano a risplendere.

Il mio verdetto: se ti interessa la narrazione nei videogiochi, questa serie è imperdibile. È emozionante, straziante e profondamente umana: il tipo di viaggio che ti rimane nel cuore anche molto tempo dopo aver posato il controller.

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15. The Walking Dead: Santi e peccatori [Migliore esperienza di sopravvivenza in VR]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC (VR), PSVR, Meta Quest Anno di uscita 2020 Autore/i Skydance Interactive Durata media di gioco 15–20 ore (trama principale, le missioni secondarie allungano ulteriormente la durata) Punteggio Metacritic 81 (PC VR)

Se dovessi dare a questo gioco un titolo, sarebbe senza dubbio “Migliore esperienza di sopravvivenza in VR”. The Walking Dead: Santi e peccatori non ti permette solo di guardare l’apocalisse, ma ti catapulta proprio nel bel mezzo di essa, tra le rovine allagate di New Orleans. Ogni decisione sembra avere un peso enorme. Ti rischi a setacciare una casa buia e infestata dagli zombie in cerca di cibo, o vai sul sicuro e ti lasci sfuggire l’equipaggiamento di cui potresti avere disperatamente bisogno? Aiuti un sopravvissuto che ti supplica, o gli volti le spalle sapendo che potrebbe non ricambiare il favore in seguito?

È proprio nel combattimento che il gioco dà il meglio di sé. Brandire una mazza, conficcare un coltello nel cranio di un walker o sparare un colpo tremolante in realtà virtuale ti dà una sensazione di realismo che è allo stesso tempo elettrizzante e terrificante. Ho giocato a un sacco di giochi di sopravvivenza, ma questo mi ha davvero fatto irrigidire come pochi altri sono riusciti a fare. La gestione delle risorse e i potenziamenti della base aggiungono un livello strategico ben concreto, sfiorando quasi il design dei giochi di sopravvivenza in stile sandbox, anche se qui è tutto avvolto dall’intensità della realtà virtuale.

Quello che mi è piaciuto di più è stata la sensazione di vitalità del mondo. Le strade bagnate dalla pioggia, le chiese abbandonate e i quartieri allagati non sono solo scenari di sfondo, ma creano l’atmosfera, facendo sì che ogni uscita alla ricerca di provviste sembri una storia a sé stante. Molti giocatori hanno elogiato questa immersione, dicendo che è stato il primo gioco in realtà virtuale a farli sentire davvero come se stessero vivendo l’apocalisse.

Detto questo, altri hanno fatto notare che i comandi a volte possono risultare un po’ goffi, e non tutti hanno apprezzato il sistema di resistenza che rendeva i combattimenti estenuanti se non stavi attento. Comunque, la maggior parte concorda sul fatto che sia uno dei giochi in realtà virtuale più indimenticabili in circolazione.

In più, la progressione in stile RPG – con il potenziamento delle abilità, la creazione di armi e la possibilità di decidere come interpretare il tuo personaggio – lo pone alla pari con alcuni dei migliori giochi di ruolo d’azione. Non si tratta solo di brandire armi; si tratta di plasmare la tua storia di sopravvivenza.

Il mio verdetto: per me, Santi e peccatori è il gioco che più si avvicina a simulare la lotta cruda e disperata per la sopravvivenza nell’universo di The Walking Dead. È brutale, emozionante e incredibilmente coinvolgente. Se hai un visore VR, questo è il gioco che ti farà capire che ne vale davvero la pena.

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16. The Walking Dead: Onslaught [Miglior adattamento spin-off in realtà virtuale]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC (VR), PSVR Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Survios Durata media di gioco 7–10 ore Punteggio Metacritic 61

A differenza di Santi e peccatori, che ti immerge in una storia originale di sopravvivenza, Onslaught prende una strada diversa, permettendoti di vestire direttamente i panni di Rick, Daryl, Michonne e altre leggende della serie TV. È proprio questo il suo punto di forza: c’è un certo brivido nel brandire la balestra di Daryl o nel fare a pezzi gli zombie nei panni di Michonne, che crea subito un legame tra i fan della serie e il gioco.

Il gameplay punta molto sul combattimento VR in stile arcade. Le missioni di rifornimento e la costruzione della base ad Alexandria danno un po’ di struttura alla storia, ma il cuore dell’esperienza è l’azione: brutale, frenetica ed esagerata. Brandire armi da mischia o scaricare munizioni contro orde di zombie è innegabilmente divertente a brevi intervalli, anche se le meccaniche a volte sembrano ripetitive. Ricostruire Alexandria aggiunge un ulteriore livello di immersione, offrendo ai fan la fantasia di riportare in vita uno dei rifugi più iconici della serie.

Il punto debole di Onslaught è la rifinitura. La grafica è accettabile, ma manca del realismo e dell’atmosfera di Santi e peccatori, e le prestazioni possono calare durante le sequenze più caotiche. I commenti dei giocatori mettono spesso in evidenza questo squilibrio: i fan apprezzano la possibilità di giocare nei panni dei personaggi amati e di godersi i combattimenti catartici, mentre per chi ama giocare in squadra con gli amici, è considerato uno dei migliori giochi cooperativi della serie VR di The Walking Dead.

Il mio verdetto: Onslaught non sostituirà Santi e peccatori come esperienza VR definitiva da The Walking Dead, ma se cerchi combattimenti veloci e appaganti e il piacere di giocare nei panni dei tuoi eroi della serie TV, vale la pena provarlo. A volte, farsi strada tra le orde nei panni di Daryl è proprio la scusa che ti serve.

17. The Walking Dead: I sopravvissuti [Miglior gioco di strategia e sopravvivenza per dispositivi mobili]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2021 Autore/i Elex / Galaxy Play Technology Durata media di gioco In corso (progressione MMO) Punteggio Metacritic Da definire

Se ti sei mai chiesto come sarebbe gestire la tua comunità di sopravvissuti durante l’apocalisse degli zombie, The Walking Dead: I sopravvissuti ti mette praticamente le chiavi in mano. Invece di seguire la storia di un singolo personaggio come nei giochi in realtà virtuale, qui sei tu a comandare tutti: costruisci la tua base, addestri i sopravvissuti e cerchi di tenere in vita la tua gente mentre respingi sia gli zombie che gli altri giocatori.

Quello che adoro di questo gioco è quanto la strategia conti davvero. Ogni scelta – dove potenziare, chi mandare in incursione, quali alleanze stringere – può cambiare completamente le sorti del tuo insediamento. Mi è capitato di trovarmi in difficoltà a causa di un improvviso attacco di walker, e vedere le mie difese, costruite con cura, reggere l’assalto è stato davvero soddisfacente. La grafica ispirata ai fumetti conferisce al gioco un aspetto unico, colorato e accattivante, pur mantenendo quell’atmosfera cupa e tesa della serie TV.

Gli altri giocatori sembrano apprezzare davvero il mix tra sopravvivenza e competizione PvP. Alcuni hanno detto che il grinding può essere un po’ lungo, soprattutto quando stai stringendo alleanze o salendo di livello, ma la sensazione di progresso e vedere crescere la tua comunità lo rendono davvero avvincente. Personalmente, mi sono ritrovato a controllare il gioco ogni giorno, solo per vedere come stavano i miei sopravvissuti, e pianificare la prossima mossa importante è diventata quasi un’abitudine.

Il mio verdetto: se ti piace superare in astuzia gli altri mentre mantieni in vita il tuo insediamento, Survivors è sorprendentemente divertente e gratificante. Per gli appassionati di strategia competitiva su mobile che amano anche The Walking Dead, questo gioco merita sicuramente di essere provato.

18. The Walking Dead: All-Stars [Il miglior RPG per dispositivi mobili con collezione di eroi]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Com2uS Holdings Durata media di gioco In corso (progressione RPG) Punteggio Metacritic Da definire

Se ti è sempre piaciuto mettere insieme una squadra di eroi e vederli dare una bella lezione agli zombie, The Walking Dead: All-Stars fa proprio al caso tuo. A differenza di altri giochi per cellulare da The Walking Dead, questo si concentra sulla raccolta di eroi e sulla progressione in stile RPG. Puoi reclutare sia i sopravvissuti preferiti dai fan che personaggi originali, per poi formare squadre strategiche con cui affrontare ondate di vaganti e nemici rivali.

Mi è piaciuto molto come il gioco si ispiri alla grafica dei fumetti. I ritratti dei personaggi risaltano sullo schermo e le animazioni di battaglia sono spettacolari senza essere troppo complicate. Anche se il combattimento è in parte automatizzato, c’è abbastanza profondità nella scelta delle combinazioni di eroi, nel farli salire di livello e nella gestione delle risorse per mantenere il gioco coinvolgente.

I giocatori con cui ho parlato adorano l’aspetto della collezione di eroi. Alcuni menzionano la frustrazione occasionale dovuta all’attesa di certi potenziamenti, ma la maggior parte concorda sul fatto che l’emozione di vedere i propri personaggi preferiti crescere e dominare nelle battaglie superi di gran lunga i momenti di stallo. Personalmente, mi sono ritrovato a sperimentare diverse formazioni di squadra, provando eroi che non mi aspettavo mi sarebbero piaciuti, e, sorprendentemente, questo mi ha spinto a continuare a giocare.

Il mio verdetto: Per chiunque ami la strategia, collezionare eroi e il mondo crudo ma colorato di The Walking Dead, All-Stars è proprio quello che ci vuole. È un gioco appagante, accessibile e abbastanza profondo da far tornare sia i fan occasionali che quelli più appassionati.

19. The Walking Dead: Santi e peccatori – Capitolo 2: Retribution [La migliore esperienza di survival horror in VR]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC (VR), PS VR2, Meta Quest 2, PICO 4 Anno di uscita 2022 Autore/i Skydance Interactive Durata media di gioco 15–25 ore Punteggio Metacritic 72 (PC VR)

Se il primo Santi e peccatori ti ha fatto stringere forte i controller VR, il Capitolo 2: Retribution ti farà praticamente sudare. Tornando in una New Orleans infestata dai walker, questo sequel alza la posta in gioco con armi più potenti, maggiore libertà e scelte che sembrano davvero fare la differenza.

Dalla ricerca di provviste alla creazione di attrezzature di fortuna, ogni decisione può cambiare la tua storia di sopravvivenza. Il combattimento è per me un punto di forza: brandire un’ascia o spintonare un walker in realtà virtuale ti dà una sensazione cruda, pesante e a volte scomodamente reale. Insieme alle trame ramificate, mi sono spesso ritrovato a fermarmi a pensare: «Voglio davvero correre questo rischio?». È un livello di immersione che fa sentire la posta in gioco davvero personale, non solo un altro gioco.

Gli altri giocatori con cui ho chiacchierato sono entusiasti dell’atmosfera. New Orleans sembra viva e pericolosa, e la tensione continua a crescere sia che ti muova furtivamente per le strade allagate sia che tu debba affrontare un’orda in spazi ristretti. Alcuni dicono addirittura che sia il miglior survival horror in VR a cui abbiano mai giocato, perché fonde strategia, fisicità e narrazione in modo perfetto. Personalmente, continuavo a tornarci per vedere come si sarebbero risolte le mie scelte, e la varietà di esiti mi ha tenuto incollato allo schermo.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco in realtà virtuale che ti faccia sudare le mani, eccolo qui. Santi e peccatori: Capitolo 2 non ti offre solo zombie da uccidere, ma ti catapulta in un mondo disperato e ti chiede fino a che punto sei disposto a spingerti per sopravvivere.

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20. The Walking Dead: Destinies [Migliore esperienza narrativa interattiva]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Flux Games Durata media di gioco 12–18 ore Punteggio Metacritic 29 (PS5)

Se ti è mai capitato di stare sul divano a sbraitare davanti alla serie TV The Walking Dead, desiderando di poter guidare Rick o fare una scelta diversa, Destinies ti dà proprio quel potere. Partendo dal risveglio in ospedale nei panni di Rick Grimes, il gioco ti permette di esplorare scenari “e se…” che possono cambiare drasticamente chi sopravvive e chi prende il comando. Vuoi che sia Shane a comandare al posto di Rick? Puoi farlo, e le ripercussioni sul gruppo rendono ogni decisione davvero importante.

Il gameplay unisce combattimenti in terza persona, ricerca di risorse e scelte morali. Il combattimento in sé è abbastanza semplice: puoi passare da armi da fuoco ad armi da mischia e gestire con attenzione le munizioni, ma il vero punto forte è plasmare la storia.

Mi è piaciuto tantissimo provare scelte diverse per vedere come cambiavano le dinamiche del gruppo e quali momenti si potevano riscrivere completamente. Anche altri giocatori hanno condiviso questo entusiasmo, sottolineando che anche le decisioni più piccole possono innescare un effetto valanga con conseguenze intense che ti tengono incollato a ogni scena.

Il mio verdetto: se ti è mai capitato di urlare allo schermo durante la serie pensando “Io avrei fatto diversamente”, questa è la tua occasione per dimostrarlo. Destinies forse non reinventa il genere survival, ma realizza il sogno di riscrivere una delle storie di zombie più famose della TV.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco da The Walking Dead?

Il miglior gioco da The Walking Dead è spesso considerato “The Walking Dead: Stagione 1”" di Telltale. La sua narrazione emozionante, lo sviluppo dei personaggi e i legami con i fumetti di The Walking Dead lo rendono un'esperienza di gioco davvero unica. Molti fan lo considerano ancora migliore delle stagioni successive e del gioco basato sulla miniserie.

Qual è il primo gioco da The Walking Dead?

Il primo gioco da The Walking Dead è “The Walking Dead: Stagione 1”, uscito nel 2012. Questo gioco d’avventura ha fatto conoscere ai giocatori Clementine e Lee, gettando le basi per il percorso emotivo che i titoli successivi hanno approfondito. Il suo successo ha influenzato la seconda stagione e tutti i titoli precedenti della serie.

Qual è il gioco da The Walking Dead più facile?

Il gioco di The Walking Dead più facile è la versione per PC della prima stagione, grazie ai comandi semplici e alle indicazioni chiare. A differenza dei titoli successivi, come la terza stagione o il gioco finale, si concentra sulle scelte narrative invece che su meccaniche complesse, rendendolo perfetto per i principianti.

Da quale gioco da The Walking Dead dovrei iniziare?

Dovresti iniziare dalla prima stagione, poiché introduce i personaggi principali e la trama. Giocare in ordine ti aiuta a seguire la crescita di Clementine attraverso le stagioni precedenti, la seconda stagione, la terza stagione e infine il gioco finale, senza perderti sviluppi chiave dei personaggi o dettagli inspiegati del mondo di gioco.

Quante stagioni ci sono nel gioco da The Walking Dead, in ordine?

Ci sono quattro stagioni principali nella serie di videogiochi di The Walking Dead: la prima stagione, la seconda stagione, la terza stagione (Una nuova frontiera) e il gioco finale (L’ultima stagione). Oltre a queste, c'è anche la miniserie (Michonne), che si collega al mondo non ancora spiegato dei fumetti di The Walking Dead.