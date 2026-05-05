I 12 giochi di Halo in ordine cronologico: un viaggio nell’evoluzione del combattimento

Per i fan che vogliono giocare ai titoli di Halo in ordine cronologico, la serie offre oltre due decenni di leggendarie battaglie fantascientifiche e un gameplay in continua evoluzione. Dagli esordi di Bungie fino alle attuali creazioni di 343, Halo ha contribuito a definire il genere degli sparatutto e a stabilire nuovi standard per il multiplayer su console.

Ogni titolo si basa su quello precedente, portando la storia di Master Chief e la lotta dell’umanità per la sopravvivenza verso orizzonti sempre più audaci. Questa guida elenca tutti i 12 giochi di Halo in ordine di uscita e ti offre un percorso chiaro attraverso la serie, sia che tu preferisca l’ordine cronologico o quello di uscita.

I giochi di Halo in ordine: la Top 5

Alcuni giochi di Halo hanno segnato delle svolte decisive per la serie:

1 Halo: Combat Evolved 2001 Quello da cui è partito tutto. Sparatorie frenetiche, mappe iconiche e una campagna che ha presentato Master Chief al mondo. Halo: Combat Evolved ha stabilito lo standard di riferimento per gli sparatutto su console. Buy now 2 Halo 2 2004 Questo sequel ha ridefinito il concetto di gioco online. La modalità multigiocatore online ha contribuito a trasformare Halo in un fenomeno sociale, mentre la narrazione cinematografica e le nuove prospettive di gioco hanno alzato l'asticella per la serie. Buy now 3 Halo 3 2007 Halo 3 è un gioco di grande successo che offre battaglie su vasta scala e un finale spettacolare per la trilogia originale di Bungie. È un gioco che ha affascinato i fan per anni ed è un ottimo esempio di come concludere una trilogia. Buy now

I 12 giochi di Halo in ordine: la guida completa al franchise

Il franchise di Halo è cresciuto fino a diventare un universo di battaglie epiche, spin-off e sequel che abbracciano oltre 20 anni di guerra spartana. Ogni uscita ha aggiunto qualcosa di nuovo, che si trattasse di un salto di qualità nel multiplayer, di un audace cambiamento nella trama o di una nuova interpretazione della formula. Continua a leggere per scoprire tutti i 12 giochi di Halo in ordine di uscita e vedere dove si collocano i tuoi preferiti.

1. Halo: Combat Evolved [Il classico FPS più influente]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox, Windows, Mac Anno di uscita 2001 Sviluppatore/i Bungie, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 9-10 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo: Combat Evolved ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi quando è uscito più di vent'anni fa, nel 2001. Questo sparatutto fantascientifico ha fatto conoscere a milioni di giocatori Master Chief e nuove meccaniche di gioco. Il sistema di scudi e l'integrazione dei veicoli sono solo alcune delle caratteristiche che molti giochi FPS usano ancora oggi.

In Halo: Combat Evolved vesti i panni di Master Chief, un super soldato geneticamente potenziato che combatte contro le forze aliene del Covenant. La campagna mescola ambientazioni mozzafiato a un’IA intelligente, che rende gli scontri davvero realistici. È un’avventura memorabile, ma è stata la modalità multigiocatore quella in cui ho passato la maggior parte del tempo. Milioni di giocatori conservano bei ricordi delle partite a “Cattura la bandiera” giocate fino alle prime ore del mattino.

Perché l’abbiamo scelto Halo: Combat Evolved ha ridefinito il genere degli sparatutto per console e ha dato vita a una delle serie più amate nel mondo dei videogiochi. Ha gettato le basi per tutti i giochi di Halo che sono seguiti, dimostrando che gli sparatutto per console potevano essere innovativi e memorabili quanto quelli per PC.

Halo: Combat Evolved ha gettato le basi che hanno reso la serie Halo un nome conosciuto da tutti. La campagna presenta gli elementi chiave dell’universo di Halo, e le sezioni con i veicoli spezzano perfettamente l’azione a piedi. Il gioco è invecchiato bene grazie alla Master Chief Collection ed è il miglior punto di partenza per chiunque voglia provare i giochi di Halo in ordine cronologico.

Verdetto finale: un classico senza tempo che ha rivoluzionato gli sparatutto per console con un’IA brillante, armi iconiche e un gameplay con i veicoli fluido. Ideale sia per i nuovi giocatori che vogliono scoprire le origini di Halo, sia per i veterani in cerca di nostalgia. Le campagne epiche e il caos multigiocatore di Halo: The Master Chief Collection lo rendono un’aggiunta degna di nota alla lista dei migliori giochi simili a Doom.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

guslord31 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È davvero incredibile poter giocare a Halo Combat Evolved su una TV gigante a 4K e 60 fps. È una gioia che non posso proprio dare per scontata.

2. Halo 3 [Migliore innovazione multigiocatore]

Il nostro punteggio

9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox, Windows Anno di uscita 2004 Sviluppatore/i Bungie, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 8-9 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo: Combat Evolved ha fissato lo standard per tutti i giochi successivi della serie, e Halo 2 è riuscito ad alzare ulteriormente l’asticella. È il primo gioco della serie Halo che permette ai giocatori di usare due armi contemporaneamente, e Xbox Live ha portato il multiplayer a livelli di intensità mai visti prima.

La storia di Master Chief continua nel sequel, che alterna le vicende del Chief e dell’Arbiter. La trama è fantastica, anche se alcuni giocatori non erano entusiasti di giocare nei panni dell’Arbiter. È stato un cambiamento significativo, ma importante, che ha aggiunto maggiore profondità alla trama. Anche la modalità multigiocatore ha ricevuto un aggiornamento enorme con il supporto di Xbox Live, i clan e il matchmaking avanzato.

Perché l’abbiamo scelto Halo 2 ha rivoluzionato il multiplayer su console e ha ampliato l’universo di Halo con un pizzico di intrigo politico. Le funzionalità online hanno creato un modello per gli sparatutto moderni e sono state fondamentali per portare gli eSport sulle console.

Halo 2 ha dimostrato che i sequel possono migliorare la perfezione pur continuando a correre rischi creativi. La struttura con due protagonisti era unica, e Xbox Live ha reso Halo il gioco a cui tutti giocavano online. Il multiplayer competitivo ha trovato spazio nelle case di tutto il mondo, il che lo consolida tra i giochi multiplayer leggendari.

Verdetto finale: un sequel rivoluzionario che ha perfezionato il multiplayer online su console grazie a Xbox Live, all’azione con due armi in mano e a una storia con due protagonisti, che aggiunge ulteriore profondità alla trama. Perfetto per gli appassionati del gioco competitivo e delle narrazioni fantascientifiche cinematografiche.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Halo: Reach [Il finale perfetto della trilogia]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2007 Sviluppatore/i Bungie, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 8-10 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo era già un fenomeno mondiale quando Halo 3 uscì nel 2007. I fan avevano aspettative altissime dopo il gioco precedente e non sono rimasti delusi dal finale di questa epica trilogia fantascientifica.

La campagna di Halo 3 offre luoghi memorabili e battaglie epiche, oltre a nuove armi del Comando Spaziale delle Nazioni Unite. Gli scudi a bolla erano una figata, e la trama si inserisce perfettamente nei primi due giochi della serie. Le mappe più grandi sono state un’altra gradita novità, insieme a Forge. Forge ha ampliato il multigiocatore con nuovi strumenti creativi che ti permettevano di modificare le mappe con facilità e con funzionalità come la modalità Teatro.

Perché l'abbiamo scelto Halo 3 ha dato ai fan tutto quello che volevano in un finale con battaglie epiche, una conclusione della storia ben costruita e una modalità multigiocatore che ha tenuto la gente incollata al gioco per anni. È un gioco che ha dimostrato come i finali possano davvero essere all’altezza delle aspettative.

Il gioco in rete è stato una parte fondamentale di Halo 3, e uno dei motivi principali per cui il gioco è rimasto popolare per molti anni dopo la sua uscita. Il mix di momenti fantastici nella campagna e strumenti per la community lo ha reso la migliore esperienza Halo di sempre. È difficile accontentare tutti, ma Bungie ha centrato in pieno tutto ciò che i fan volevano da un finale di trilogia.

Verdetto finale: un finale epico che offre battaglie intense, strumenti creativi come Forge e una conclusione narrativa. Un gioco imperdibile per chi apprezza le campagne memorabili e il multiplayer incentrato sulla community.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Halo Wars [Miglior esperimento di genere]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360, Xbox One, Windows Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 12 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

I primi tre titoli della serie Halo sono sparatutto in prima persona fantascientifici, ma Halo Wars ha adottato un approccio completamente diverso. Si tratta di un prequel ambientato decenni prima di Combat Evolved, incentrato sul gameplay RTS e sugli albori della guerra tra gli umani e il Covenant.

In Halo Wars, invece di controllare Master Chief, i giocatori comandano interi eserciti di truppe e veicoli dell’UNSC. La storia ripercorre i primi giorni del conflitto, introducendo al contempo nuovi personaggi nell’universo di Halo. È un gioco accessibile grazie a uno schema di comandi perfetto per le console. Gestire nei minimi dettagli la tua fazione UNSC o del Covenant è un gioco da ragazzi, invece di essere complicato.

Perché l’abbiamo scelto Halo Wars ha offerto una nuova prospettiva sul conflitto con il Covenant, dando ai giocatori il controllo su interi eserciti invece che su un singolo soldato. Il suo mix di meccaniche semplificate e filmati di alta qualità ha rappresentato una ventata di freschezza per i fan di Halo.

Halo Wars non è il gioco di strategia in tempo reale più complesso in circolazione, ma quando è uscito era davvero unico e ha portato la serie in una nuova direzione. L’esperimento ha funzionato perché è rimasto fedele allo spirito di Halo, riuscendo al contempo a far funzionare il gameplay RTS sulle console. Rimane uno dei giochi di strategia più accessibili disponibili su Xbox rispetto ai titoli più complessi del genere.

Verdetto finale: un audace passaggio alla strategia in tempo reale che dà vita al mondo di Halo attraverso il comando delle truppe e scene cinematografiche. Ottimo sia per gli appassionati di strategia che per chi si avvicina alla serie per la prima volta.

5. Halo 3: ODST [Il miglior gioco crudo e con un cambio di narrativa]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Bungie, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 9-12 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Anche il sesto capitolo della serie si discosta dalla formula degli sparatutto in prima persona che ha reso famoso Halo. In Halo 3: ODST, Master Chief resta in secondo piano mentre tu prendi il controllo degli Orbital Drop Shock Troopers in una campagna più piccola e intima.

Il gameplay scorre bene, ma in Halo 3: ODST dovrai adottare un approccio furtivo . Gli scudi non sono un’opzione e la potenza di fuoco schiacciante è fuori discussione, quindi dovrai pensare come un soldato “normale”. Gli scontri a fuoco sono comunque intensi per tutta la campagna, ma risultano più memorabili. Questo grazie in parte all’atmosfera suggestiva di New Mombasa, al doppiaggio e alla colonna sonora jazz. Questa esperienza ricca di atmosfera sacrifica la grandiosità a favore di quel tocco noir che spesso caratterizza alcuni giochi per giocatore singolo davvero eccezionali.

Perché l’abbiamo scelto ODST ha offerto ai fan di Halo un cambiamento di ritmo rinfrescante grazie all’atmosfera, ai personaggi vulnerabili e alla prospettiva unica su come la guerra tra gli umani e il Covenant influisca sui civili.

La modalità campagna è breve, anche per uno di Halo, ma il multiplayer e la modalità Firefight hanno tenuto la community impegnata per anni. L’approccio incentrato sulla trama e l’organizzazione delle missioni si sono distinti, insieme alla rappresentazione realistica dei soldati in Halo 3: ODST.

Verdetto finale: una deviazione malinconica e suggestiva che punta sui soldati comuni, su una narrazione d’atmosfera e su un gameplay stealth ben strutturato. Ideale per i giocatori che desiderano un’esperienza Halo realistica e incentrata sulla trama.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Halo: Reach [Il miglior prequel dal punto di vista emotivo]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Bungie, Microsoft Game Studios Durata media (campagna) 8 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo: Reach è il prequel di Bungie e il loro addio alla serie che hanno creato. Questo gioco racconta cosa è successo prima di Combat Evolved e segue una squadra di Spartan mentre difende il pianeta Reach.

Vesti i panni di Noble Six, entrando a far parte di una squadra d’élite che affronta le schiaccianti forze dei Covenant. La storia punta sul lavoro di squadra e ti colpisce nel profondo. Ci fermiamo qui per evitare spoiler. Le scene chiave hanno un che di cinematografico e la modalità multigiocatore è forte come sempre. Abilità come i jetpack e lo sprint rendono il gameplay più vario, mentre la grafica mette in risalto ambientazioni mozzafiato. Le opzioni di personalizzazione ti permettono di personalizzare il tuo Spartan con diversi pezzi di armatura e colori.

Perché l'abbiamo scelto Halo Reach unisce una narrazione emozionante a un gameplay eccezionale, regalando l’addio di Bungie alla serie in modo indimenticabile. Il suo equilibrio tra momenti cinematografici della campagna, profondità del multiplayer e personalizzazione lo rende un titolo di spicco nella storia di Halo.

Halo Reach è un gioco imperdibile che ti fa provare emozioni intense, pur mantenendo intatto il classico spirito di Halo. Bungie ha racchiuso nel suo ultimo gioco della serie tutto ciò che i fan hanno sempre amato, dalla trama emozionante agli scontri a fuoco mozzafiato. È considerato da molti uno dei migliori titoli della serie, il che lo rende un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori e un addio perfetto per i fan di lunga data.

Verdetto finale: un prequel emozionante e cinematografico con una trama incentrata sulla squadra, una grafica mozzafiato e una personalizzazione completa. Un addio degno di Bungie e un ottimo punto di partenza per i nuovi fan.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Forhaver. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Halo Reach è stato il finale perfetto per l'avventura di Bungie con la serie.

7. Halo 4 [Miglior saga personale rilanciata]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i 343 Industries, Microsoft Studios Durata media (campagna) 7-8 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo 4 ha segnato il primo tentativo di 343 Industries di portare avanti la storia di Master Chief dopo che Bungie ha ceduto il testimone. La campagna riprende anni dopo Halo 3 e si concentra sul rapporto tra Chief e Cortana mentre affrontano le minacce dei Precursori.

Il gameplay di Halo 4 ha introdotto nuove meccaniche e configurazioni d’arma che ti offrono maggiore flessibilità durante i combattimenti. Gli scontri a fuoco sono spettacolari e la grafica spiccava su Xbox 360. Risulta ancora migliore su un ottimo monitor da gaming se giochi a questo titolo tramite la Master Chief Collection. La trama è una delle preferite dai fan e il sistema di punteggio permette finalmente ai giocatori di guadagnare punti anche per azioni diverse dalle uccisioni.

Perché l’abbiamo scelto Halo 4 riporta in scena Master Chief con una storia personale, un gameplay perfezionato e una grafica migliorata. La combinazione di momenti cinematografici e una modalità multigiocatore moderna rende questo titolo un solido seguito della saga di Halo.

Alcuni fan non erano contenti dei cambiamenti apportati alla formula e del passaggio di testimone a 343 Industries, ma Halo 4 è riuscito a portare la serie nell’era moderna, offrendo al contempo una storia che ha conquistato il pubblico. La campagna mette in risalto sia il pensiero strategico che il classico gunplay di Halo, mentre la modalità multigiocatore offre un’elevata rigiocabilità.

Verdetto finale: Un nuovo inizio sotto l’egida di 343 Industries che esplora il legame tra il Capo e Cortana attraverso una grafica accattivante e un sistema di combattimento raffinato. Ideale per chi cerca un’esperienza Halo moderna e personale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Halo: Spartan Assault [Il miglior gioco d’azione Halo per console portatili]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360, Xbox One, Windows, Windows Phone, iOS Anno di uscita 2013 Sviluppatori 343 Industries, Vanguard Games, Microsoft Studios Durata media (campagna) 4-5 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo: Spartan Assault è uscito nel 2013 come sparatutto a doppio stick ambientato tra Halo 3 e Halo 4. Anche se la prospettiva dall’alto era diversa, le armi e i veicoli erano quelli a cui eri abituato, indipendentemente dal fatto che giocassi su PC, console o dispositivo mobile.

Le missioni in Halo: Spartan Assault sono frenetiche. Non c’è una campagna da 10 ore da completare, ma più di 20 missioni con una varietà di obiettivi. Ogni livello mette alla prova i giocatori in modi sempre nuovi, dalla difesa di punti chiave all’eliminazione di ondate di nemici. I punteggi più alti e le classifiche hanno dato ai giocatori un incentivo a rigiocare le missioni e a perfezionare la loro strategia.

Perché l’abbiamo scelto Spartan Assault dimostra che le missioni più brevi e tattiche possono essere altrettanto divertenti per i fan di Halo. Obiettivi rapidi, nemici familiari e comandi precisi lo rendono un’esperienza divertente e accessibile.

Sebbene più breve e semplice rispetto ai giochi della serie principale, Halo: Spartan Assault dà comunque la sensazione di far parte a pieno titolo dell’universo di Halo. Il combattimento è fantastico e i nemici sono facilmente riconoscibili. Questa esperienza su piccola scala ha funzionato bene su diverse piattaforme e ha portato Halo sui dispositivi mobili per la prima volta.

Verdetto finale: un’avventura Halo compatta a doppio stick con combattimenti appaganti e una varietà di missioni che funziona bene su tutte le piattaforme. Ideale per brevi sessioni di Halo veloci e accessibili quando sei in giro.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Halo: Spartan Strike [Migliore esperienza arcade su mobile]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Windows Phone, iOS Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i 343 Industries, Microsoft Studios Durata media (campagna) 4-5 ore Modalità Giocatore singolo

343 Industries è tornata alle origini con Halo: Spartan Strike, il seguito del suo primo sparatutto a doppio stick. La premessa rimane sostanzialmente la stessa nel sequel, ma la grafica e il gameplay hanno ricevuto un bel miglioramento.

Spartan Strike riprende la formula di Halo: Combat Evolved, ma con una grafica più nitida e comandi migliorati. Il gioco risulta più fluido e l’azione si fa sempre più frenetica man mano che avanzi. La varietà delle missioni è maggiore, il che offre ai giocatori più motivi per rigiocare e cercare di ottenere punteggi più alti. La trama si collega vagamente agli eventi di Halo 2, partendo dall’invasione di New Mombasa di Halo 2, per poi fare un salto in avanti di anni verso una nuova minaccia su Gamma Halo. Dato che è tutto presentato come una simulazione, la trama salta da un punto all’altro e non è una narrazione lineare.

Perché l’abbiamo scelto Spartan Strike ha migliorato l’esperienza di Halo su dispositivi mobili con missioni più serrate e un gameplay ottimizzato. È un altro titolo di Halo che dimostra quanto bene la serie possa funzionare al di fuori del genere sparatutto in prima persona.

Halo: Spartan Strike rimane un gioco piuttosto snello, pensato per sessioni veloci di circa 10 minuti. La selezione di armi si è ampliata con nuove opzioni che danno una bella sensazione quando le usi, e l’IA dei nemici sembra più reattiva durante gli scontri a fuoco. È un altro gioco pensato per i dispositivi mobili, ma funziona alla grande su un portatile da gaming di alta qualità.

Verdetto finale: uno sparatutto per dispositivi mobili più incisivo e snello, con comandi fluidi, missioni variegate e un vago legame con l’universo di Halo. Ottimo per partite brevi incentrate sul raggiungimento del punteggio più alto.

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i 343 Industries, Microsoft Studios Durata media (campagna) 8-9 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo 5: Guardians ha cercato di ampliare la saga di Master Chief dividendo l’attenzione tra due squadre di Spartan guidate da Master Chief e Spartan Locke. La doppia trama puntava a dare più respiro alla storia, anche se molti fan non erano proprio entusiasti del fatto che il Chief fosse stato messo in secondo piano.

La campagna ha ricevuto un’accoglienza tiepida, ma le sequenze di sparatorie, insieme alle nuove abilità degli Spartan come il “ground pound”, hanno rivoluzionato il combattimento in modi inediti. Anche la modalità Forge si è evoluta, offrendo nuove opzioni creative ai giocatori. Il multigiocatore è tornato a uno stile di gioco in arena, abbandonando il sistema di equipaggiamento che aveva diviso i fan in Halo 4. La modalità cooperativa a quattro giocatori è diventata fondamentale per l’esperienza della campagna in Halo 5, rendendolo uno dei giochi cooperativi imperdibili.

Perché l’abbiamo scelto Halo 5: Guardians si è guadagnato il suo posto grazie a una modalità multigiocatore veloce e competitiva. Modalità come Warzone e Arena hanno offerto ai giocatori tanta varietà, rendendo le partite sempre emozionanti. Anche se la campagna ha lasciato molti con la voglia di qualcosa in più, il gioco online ha portato il titolo a un livello superiore.

Halo 5 ha faticato a soddisfare le aspettative sulla campagna, ma ha offerto alcune delle migliori esperienze multigiocatore della serie. Il supporto post-lancio ha inoltre dimostrato l’impegno di 343 nel mantenere vivi i giochi anche molto tempo dopo l’uscita.

Verdetto finale: una campagna con risultati altalenanti, bilanciata da modalità multigiocatore avvincenti e nuove abilità ingegnose come il “ground pound”. Ideale per i giocatori che apprezzano combattimenti fluidi e un coinvolgimento a lungo termine nel multigiocatore.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

-HoleInTheWall-. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La quantità di nuove funzionalità, nuovi nemici, nuovi personaggi, per non parlare del gameplay davvero ben bilanciato, contribuiscono tutti a creare un'esperienza di gioco fantastica.

11. Halo Wars 2 [Il miglior RTS per console, perfezionato]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i 343 Industries, Microsoft Studios Durata media (campagna) 8-10 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo Wars 2 riporta la battaglia in una prospettiva tattica con un altro titolo di strategia in tempo reale. L'azione riprende decenni dopo l'originale, mentre prendi il controllo dell'equipaggio della Spirit of Fire nella loro lotta contro i Banished.

Creative Assembly ha perfezionato la formula RTS da console tipica dei giochi di strategia in tempo reale più impegnativi per Halo Wars 2, migliorando i controlli delle unità e la gestione delle basi. Le missioni della campagna spaziano dalla tradizionale costruzione di basi a scenari mirati e incentrati su obiettivi specifici. Il gameplay è fluido e il ritmo è vivace, anche se molti fan hanno ritenuto che la costruzione delle basi avrebbe potuto essere migliorata. La storia amplia inoltre l’universo di Halo, introducendo alcuni nuovi personaggi memorabili.

Perché l'abbiamo scelto Halo Wars 2 dimostra che i giochi di strategia in tempo reale possono avere successo sulle console, se realizzati nel modo giusto. Creative Assembly ha perfezionato i comandi e aggiunto una varietà di missioni che mantiene il ritmo serrato, ampliando al contempo l’universo di Halo.

Halo Wars 2 dimostra che i giochi di strategia possono avere successo sulle console se progettati nel modo giusto. Anche se ci sono alcuni aspetti da migliorare, i comandi risultano naturali. Il gioco riesce benissimo a coniugare accessibilità e profondità.

Verdetto finale: un RTS ben rifinito con comandi più precisi, missioni variegate e un’espansione della storia di Halo. Una scelta sicura per chi ama i giochi di strategia accessibili anche su console.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Halo Infinite [Miglior ritorno in grande stile]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox One, Xbox Series X/S, Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i 343 Industries, Microsoft Studios Durata media (campagna) 10-12 ore Modalità Giocatore singolo, Multigiocatore

Halo Infinite riporta Master Chief sotto i riflettori con una campagna che sembra familiare ma apre nuovi orizzonti. Le vaste zone di Zeta Halo mescolano i classici scontri a fuoco nei corridoi con l’esplorazione libera, offrendo ai giocatori un assaggio della libertà del mondo aperto.

Le caratteristiche sparatorie e le scene d’azione tipiche della serie sono in piena mostra in Halo Infinite, ma per molti il Grappleshot è stato il vero protagonista. Cambia il modo in cui giochi, mentre la natura sandbox del gioco ti spinge a sperimentare. Ogni scontro a fuoco sembra imprevedibile, e penso che nel complesso sia un gioco molto più fluido rispetto a Guardians. È senza dubbio la scelta migliore per i giocatori che vogliono provare per la prima volta il multiplayer di Halo.

Perché l’abbiamo scelto Halo Infinite è riuscito a riportare la serie ai suoi valori fondamentali rinnovando al contempo i sistemi chiave, dimostrando che il gameplay classico di Halo può ancora reggere il confronto con i leggendari sparatutto in prima persona moderni.

La trama non è sempre avvincente quanto l’azione in Halo Infinite, ma dimostra che la serie sa adattarsi senza perdere ciò che la rende speciale. Riporta in auge la tensione e la grandiosità dei giochi originali, offrendo al contempo ai giocatori nuovi strumenti e molta più libertà.

Verdetto finale: Un potente ritorno alla forma che unisce l’esplorazione libera alle classiche sparatorie, arricchito dal Grappleshot e da un gameplay fluido. Il punto di partenza ideale per i nuovi giocatori che vogliono scoprire il Halo moderno nel modo giusto.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

McQuiznos. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Adoro l'elemento open world: è davvero divertente anche solo esplorare il mondo e ricostruire cosa è successo quando trovi un marine morto.

La cronologia dei giochi di Halo spiegata: ordine di uscita vs. ordine narrativo

Il modo migliore per giocare ai giochi di Halo dipende dall’ordine di uscita o dall’ordine cronologico. Quando giochi a tutti i titoli di Halo in ordine, la serie offre due percorsi distinti, ognuno dei quali offre una visione diversa della saga.

Giocare i giochi di Halo in ordine di uscita significa seguire lo stesso percorso intrapreso dai fan quando è uscito il gioco originale. Si inizia con Combat Evolved, la storia delle origini di Halo, per poi passare ai sequel, con spin-off come ODST e Reach che compaiono nel punto in cui si collocano nella storia. Questa opzione mette in evidenza l’evoluzione di Halo ed è l’esperienza di gioco più fluida, poiché le caratteristiche si espandono in modo naturale invece di saltare da un’era all’altra.

Scegliere di giocare ai titoli di Halo in ordine cronologico riorganizza quel percorso. Si parte con Halo Wars e Reach prima della trilogia originale, per poi immergersi in Halo 4, Guardians e Infinite. Questo percorso mette in risalto la trama e ti permette di seguire la guerra tra umani e Covenant man mano che si svolge in sequenza. Il compromesso è un'esperienza di gioco più irregolare, dato che gli spin-off si giocano in modo diverso rispetto agli sparatutto della serie principale.

Entrambi gli ordini vanno bene. Se vuoi seguire la storia della serie, segui l’ordine di uscita. Se invece vuoi immergerti subito nella trama, l’ordine cronologico ti catapulterà direttamente nella guerra per l’umanità.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Halo?

Halo 3 è il migliore di tutti i giochi della serie, con una campagna che ha regalato un finale epico alla trilogia originale. La modalità multigiocatore ha influenzato a lungo gli sparatutto online, mentre funzioni come le modalità Forge e Theater hanno aggiunto un tocco di creatività.

Qual è il primo gioco di Halo?

Il primo gioco di Halo è stato Halo: Combat Evolved, che ha dato il via alla serie nel 2001. Ha presentato al grande pubblico Master Chief, Cortana e i Covenant. Ha anche stabilito un nuovo standard per gli sparatutto su console con un mix di solide meccaniche di combattimento e modalità multigiocatore a schermo diviso.

Qual è il gioco di Halo più facile?

Il gioco di Halo più facile è Halo 4. La campagna presenta un’IA più indulgente con comandi più fluidi che riducono la difficoltà rispetto ai giochi precedenti. Le nuove abilità dell’armatura e le armi migliorate lo rendono inoltre accessibile ai principianti.

Quanti giochi di Halo ci sono?

I giochi principali della serie Halo sono 12, contando gli sparatutto principali e gli spin-off più importanti come Halo Wars e Halo 3: ODST. C’è anche Halo Recruit, basato sulla realtà virtuale, e un gioco a gettoni chiamato Halo: Fireteam Raven.

Qual è il miglior gioco di Halo per i principianti?

Il miglior gioco di Halo per i principianti è Halo: The Master Chief Collection. Questo pacchetto include i primi quattro giochi principali insieme a ODST e Reach. I titoli più vecchi hanno ricevuto aggiornamenti che ne hanno migliorato la grafica, il che lo rende perfetto per chi vuole vivere la storia di Halo dall’inizio godendosi meccaniche di gioco e grafica perfezionate.

Posso giocare a Halo Infinite senza giocare con altri?

Sì, puoi giocare a Halo Infinite senza giocare con altri. Il gioco include una campagna per giocatore singolo completa che segue la lotta di Master Chief contro i Banished, offrendo un’esperienza narrativa completa per chi preferisce esplorare e combattere al proprio ritmo.

Quando uscirà il prossimo gioco di Halo?

Al momento non ci sono notizie sul prossimo gioco di Halo. Halo Infinite riceve ancora aggiornamenti, ma la serie è entrata in un periodo di transizione. La nuova Halo Studios si sta concentrando su progetti a lungo termine, tra cui un remake da Halo: Combat Evolved e Halo 7, che vengono sviluppati da zero con Unreal Engine 5.

Quali giochi di Halo sono in modalità schermo diviso?

Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach, Halo 4 e Halo Infinite offrono tutti ai giocatori la possibilità di giocare con i propri amici senza bisogno di una connessione online. Tutti questi titoli supportano la modalità a schermo diviso, che permette ai giocatori di unirsi in squadra per la campagna cooperativa o di sfidarsi a vicenda nelle modalità multigiocatore locali.