20 giochi simili a *What Remains of Edith Finch 2026* – Esperienze narrative intense

I migliori giochi simili a *Ciò che resta di Edith Finch* sono esperienze che ti restano nel cuore anche molto tempo dopo aver posato il controller. Non sono semplici giochi qualsiasi: sono ricchi, emozionanti e originali.

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente ti piace assaporare e goderti i giochi piuttosto che completarli in fretta. Potresti essere interessato a misteri familiari intimi, narrazioni poetiche incentrate sull’ambiente o altri temi che privilegiano la trama, i personaggi e l’atmosfera rispetto al combattimento o alle meccaniche di gioco.

Ogni gioco in questa lista è stato scelto per la sua risonanza emotiva e la creatività narrativa. Continua a leggere per trovare un’esperienza che ti coinvolga, una scena toccante alla volta.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a *Ciò che resta di Edith Finch*

Potrebbe sembrare un genere ristretto, ma ci sono molti giochi brillanti simili a Edith Finch. Se decidi di provarne solo tre, inizia da qui:

1 Gone Home 2013 L'esplorazione in prima persona di una casa apparentemente vuota svela una storia familiare piena di sorprese. La narrazione ambientale ti fa percepire ogni biglietto e ogni foto nascosti, catturando la tranquilla intimità della vita familiare. La nostalgia trasuda da ogni stanza, permettendo ai giocatori di ricostruire i segreti al proprio ritmo. Buy now 2 Firewatch 2016 Ambientato nelle lande selvagge del Wyoming, Firewatch unisce una grafica suggestiva a una narrazione basata sui dialoghi. Le tue conversazioni plasmano la trama, e la bellezza della foresta rispecchia la tensione e l’isolamento del mistero centrale. È un gioco che ti fa sentire solo e connesso allo stesso tempo. Buy now 3 Everybody’s Gone to the Rapture 2015 Esplora un villaggio inglese deserto e svela un mistero che coinvolge l’intera località. La storia si snoda attraverso registrazioni audio e indizi ambientali, creando un intreccio emotivo in cui ogni passo sembra importante. L’atmosfera inquietante renderà il tuo viaggio indimenticabile. Buy now

Queste scelte rappresentano l’apice della narrazione guidata dalle emozioni e dimostrano perché giochi come Ciò che resta di Edith Finch sono più che semplice intrattenimento: sono vere e proprie esperienze. Edith Finch ti invita a esplorare al tuo ritmo, scoprendo storie nascoste in ogni angolo della sua casa splendidamente dettagliata.

Continua a scorrere per vedere la lista completa dei 20 giochi che esplorano la memoria, il lutto e i legami umani in modi innovativi.

I 20 migliori giochi simili a Ciò che resta di Edith Finch che raccontano storie in modo meraviglioso

Sei pronto per un'analisi approfondita di alcuni dei migliori giochi simili a Edith Finch? Ho selezionato il meglio del meglio, per darti tutte le informazioni che ti servono per trovare la tua prossima avventura. Cominciamo!

1. Gone Home [Il miglior gioco narrativo simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in prima persona / Avventura narrativa Piattaforme PC, Mac, Linux Anno di uscita 2013 Creatore/i The Fullbright Company (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 2–4 ore

Ideale per Gli appassionati di storie intime e incentrate sui personaggi

Entra nelle stanze vuote della casa dei Greenbriar in Gone Home, una storia tranquilla raccontata attraverso l’esplorazione piuttosto che l’azione. Ti sposti di stanza in stanza, rovistando tra cassetti, armadi e lettere, scoprendo pian piano una storia che parla di famiglia, identità e di ciò che non viene detto.

Perché l'abbiamo scelto Gone Home porta l’esplorazione narrativa alla sua forma più pura, permettendo ai giocatori di scoprire una storia profondamente personale al proprio ritmo.

Ambientato negli anni ’90, cattura l’atmosfera di quell’epoca senza forzare la nostalgia: ogni oggetto sembra significativo, ogni scoperta personale. Non ci sono combattimenti né tempistiche da rispettare, solo il ritmo costante della curiosità e della riflessione, lo stesso tipo di narrazione tranquilla che ha reso Ciò che resta di Edith Finch così toccante.

La grafica è sobria ma ricca di atmosfera, e la colonna sonora vibra della stessa sottile emozione che pervade l’intera esperienza. Gone Home è l’ideale per chiunque apprezzi un impatto emotivo delicato e una narrazione ambientata nell’ambiente circostante più dell’azione o dei puzzle tradizionali.

Il mio verdetto: se hai amato l’approccio intimo e incentrato sui personaggi di Edith Finch, Gone Home offre un’esperienza altrettanto toccante. Ogni stanza in cui entri svela strati di storia familiare e verità personali, lasciando un’impressione emotiva duratura.

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2. Firewatch [La migliore storia ambientata come in Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura in prima persona / Esplorazione narrativa Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Creatore/i Campo Santo (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore

Ideale per Chi ama le storie ricche di atmosfera e le trame incentrate sui personaggi

Firewatch ti catapulta nella natura selvaggia del Wyoming nei panni di Henry, una guardia antincendio il cui unico legame con il mondo esterno è la sua supervisore, Delilah, dall’altra parte della radio. È un gioco basato sulle conversazioni e sull’atmosfera, dove ogni scelta contribuisce a creare un legame che sembra davvero umano.

Perché l’abbiamo scelto Firewatch eccelle nel fondere la profondità narrativa con un'esplorazione coinvolgente. Il suo sistema di dialoghi ramificati offre ai giocatori una vera libertà nelle interazioni, rendendo la storia personale senza ricorrere a combattimenti o enigmi.

Vaghi tra foreste soleggiate, vecchie baite e sentieri tranquilli, ricostruendo il mistero di una scomparsa mentre il mondo intorno a te oscilla tra bellezza e isolamento. Qui c’è poca azione – solo esplorazione, dialoghi e riflessioni – ma è proprio questo il punto.

Il gioco ti rimane nel cuore e nella memoria: ogni fotogramma è composto come un fotogramma di un film, ogni suono trasmette la tensione e la calma di trovarsi completamente soli nella natura selvaggia.

Il mio verdetto: chi ama i migliori giochi narrativi interattivi apprezzerà il ritmo contemplativo, la carica emotiva e la ricca narrazione ambientale. Firewatch trasforma un semplice lavoretto estivo in un’esperienza narrativa profondamente coinvolgente, in cui ogni scelta conta.

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3. “Sono tutti andati al Rapimento” [La migliore narrazione poetica, come Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in prima persona / Avventura narrativa Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Autori The Chinese Room (sviluppatore), Sony Computer Entertainment (editore) Durata media di gioco 6–10 ore

Ideale per Giocatori che apprezzano una narrazione poetica e riflessiva

Ambientato in un villaggio inglese deserto, “Sono tutti andati al Rapimento” ti permette di scoprire cosa è successo ai suoi abitanti scomparsi. Cammini tra campi, casette di campagna e strade silenziose, ricostruendo pian piano la storia grazie a sottili indizi nell’ambiente, suoni che si protraiono nell’aria e luci misteriose.

Perché l’abbiamo scelto Il suo punto di forza sta nell’approccio poetico alla narrazione. Eliminando la pressione tipica del gameplay tradizionale, mette in primo piano la trama e l’atmosfera, creando un’esperienza meditativa che ti tocca nel profondo.

Il gioco punta sull’osservazione e sulla riflessione, mostrando le relazioni umane, la perdita e la fragilità della vita senza ricorrere a dialoghi pesanti. Le sue meccaniche semplici ti permettono di esplorare al tuo ritmo, lasciando che le emozioni ti entrino dentro in modo naturale.

Ogni piccolo dettaglio – dal modo in cui il grano ondeggia al vento al suono flebile di una campana di chiesa in lontananza – contribuisce a rendere il villaggio realistico, anche se è stranamente vuoto.

Il mio verdetto: I fan di Edith Finch rimarranno affascinati dal mistero che si svela lentamente nel gioco e dalla sua narrazione delicata e incentrata sull’uomo. “Sono tutti andati al Rapimento” è un viaggio contemplativo che ti rimane dentro a lungo anche dopo che lo schermo diventa nero.

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4. La scomparsa di Ethan Carter [Il miglior giallo poliziesco simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in prima persona / Avventura misteriosa Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2014 Creatori The Astronauts (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per Gli appassionati di storie investigative e mondi suggestivi

In La scomparsa di Ethan Carter vesti i panni del detective Paul Prospero, alla ricerca di un ragazzino scomparso in una valle bellissima ma inquietante. Il gioco mescola misteri soprannaturali e narrazione ambientale: dovrai ricostruire ciò che è successo esaminando oggetti e indizi.

Perché l’abbiamo scelto La sua meccanica di ricostruzione dei ricordi lo rende unico, offrendo un modo creativo per ricostruire gli snodi della trama e aumentare l’immersione.

Esplorare è gratificante: ogni casa vuota, ogni riva del fiume e ogni radura nella foresta può svelarti qualcosa in più sulla storia. La narrazione non è lineare, quindi devi prestare attenzione ai dettagli. La grafica è mozzafiato, l’audio è coinvolgente e il mondo sembra vivo e inquietante, emanando quella stessa atmosfera agrodolce che ha reso Ciò che resta di Edith Finch così memorabile.

Il mio verdetto: Per chi ama le indagini poliziesche ricche di atmosfera e i misteri che ti toccano nel profondo, questo gioco offre un’esperienza avvincente, da vivere al proprio ritmo, che ti rimane dentro anche molto tempo dopo che il caso è stato risolto.

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5. Dear Esther [La migliore storia minimalista in stile Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in prima persona / Simulatore di passeggiata Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 2012 Creatore/i The Chinese Room (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 2–3 ore

Ideale per Giocatori che apprezzano una narrazione poetica e riflessiva

Dear Esther ti catapulta su un’isola solitaria e battuta dal vento, dove ogni sentiero, ogni roccia e ogni edificio in rovina ti svela frammenti di una storia. Non ci sono combattimenti né obiettivi: solo esplorazione. La storia si svela attraverso le voci fuori campo e l’ambiente circostante, creando un’esperienza tranquilla e riflessiva.

Perché l'abbiamo scelto La sua maestria nel creare atmosfera e nel raccontare storie in modo minimalista dimostra che i giochi possono suscitare emozioni profonde senza meccaniche complesse o combattimenti.

Ogni scena è un intreccio di emozioni, in cui memoria e immaginazione si confondono. Il design minimalista lascia che siano il suono, la luce e il paesaggio a raccontare la storia. In poche ore riesce a catturare malinconia, mistero e riflessione, rendendolo un gioco imperdibile per chi ha amato Ciò che resta di Edith Finch. Il ritmo ti spinge a rallentare e a goderti ogni dettaglio, lasciando che la bellezza dell’isola e la sua sottile malinconia ti entrino nel cuore.

Il mio verdetto: se desideri un viaggio introspettivo e carico di emozioni, Dear Esther ti regala un’esperienza intima e indimenticabile che ti rimarrà nel cuore.

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6. Layers of Fear [Il miglior horror psicologico simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico / Esplorazione in prima persona Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Creatore/i Bloober Team (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–8 ore (di più per chi vuole completare tutto)

Ideale per Gli appassionati di horror d’atmosfera incentrato sulla trama

In Layers of Fear vesti i panni di un pittore tormentato che vaga in una dimora vittoriana che sembra trasformarsi intorno a te, rispecchiando la mente del tuo personaggio. Il gioco non è incentrato sul combattimento, ma sulla creazione di tensione, utilizzando stanze che cambiano forma, immagini strane e suoni inquietanti per trascinarti nella psiche dell’artista che sta crollando.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco eccelle nel fondere una direzione artistica inquietante con una narrazione avvincente, facendo sì che ogni scoperta sembri personale e inquietante.

Attraverso diari, schizzi e dettagli nascosti, la storia svela lentamente ossessione, tragedia e follia. Ogni corridoio, ogni crepa nel muro contribuisce al senso di disagio mentre la storia si snoda. Se Edith Finch ti ha colpito, apprezzerai il modo in cui l’ambiente stesso guida sia la trama che l’esperienza psicologica.

Il mio verdetto: se cerchi una storia che ti entri sotto pelle e ti rimanga dentro a lungo dopo aver giocato, Layers of Fear è un viaggio inquietante e indimenticabile.

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7. Oxenfree [Il miglior thriller soprannaturale simile a Edith Finch]

Il nostro voto 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Thriller soprannaturale / Avventura narrativa / Platform 2D a scorrimento laterale Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2016 Creatore/i Night School Studio (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 5–6 ore

Ideale per Chi ama le storie basate sui dialoghi e le atmosfere inquietanti

Oxenfree ti catapulta su un’isola misteriosa con un passato oscuro, dove un gruppo di amici scatena per caso una serie di eventi soprannaturali. Il sistema di dialoghi è il suo punto di forza: le tue scelte influenzano le relazioni e la trama in tempo reale, senza rallentare mai il ritmo.

Perché l’abbiamo scelto La combinazione di dialoghi naturali e ambienti inquietanti e mutevoli crea una storia ricca di suspense che si adatta alle decisioni del giocatore.

Esplorare l’isola è un’esperienza intima e suggestiva, grazie alle interazioni con i personaggi, alla narrazione ambientale sottile e alla graduale rivelazione di un mistero soprannaturale.

Oxenfree mescola horror, dramma adolescenziale e umorismo discreto, il tutto avvolto in uno stile visivo unico e una colonna sonora suggestiva. Chi è affascinato dalla narrazione di Finch apprezzerà il modo in cui il gioco privilegia la trama e le emozioni rispetto all’azione, rendendo ogni scelta davvero importante.

Il mio verdetto: per chi ama i giochi di fantascienza coinvolgenti o è alla ricerca di intrighi soprannaturali con una dimensione personale, Oxenfree offre un thriller avvincente e ricco di sfaccettature emotive.

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8. Una notte nel bosco [La migliore storia incentrata sui personaggi, simile a Edith Finch ma con l’atmosfera di una piccola città]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura / Esplorazione narrativa Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Infinite Fall (sviluppatore), Finji (editore) Durata media di gioco 8–10 ore

Ideale per Chi ama le storie emozionanti, incentrate sui personaggi e con un tocco di mistero

Una notte nel bosco racconta la storia di Mae Borowski, una ragazza che ha abbandonato l’università e torna nella sua tranquilla città natale, Possum Springs: un posto dove le miniere hanno chiuso, i negozi sono vuoti e la gente fa del suo meglio per andare avanti. Mentre Mae riallaccia i rapporti con i vecchi amici, nel bosco fuori città iniziano ad accadere cose strane, che lasciano intuire che sotto la superficie si nasconda qualcosa di più oscuro.

Perché l’abbiamo scelto Proprio come Ciò che resta di Edith Finch, Una notte nel bosco cattura il silenzioso strazio della vita quotidiana attraverso una narrazione intima e dettagli osservati con grande attenzione. Ogni conversazione sembra autentica e umana, trasformando semplici interazioni in momenti di vera connessione.

Esplorando la città giorno dopo giorno, vivrai avventure notturne, suonerai in una band, parlerai di come si cresce e scoprirai segreti tanto personali quanto inquietanti. Il suo stile grafico 2D è affascinante ma malinconico, ed è un ottimo titolo d’avventura da giocare, che si integra perfettamente con i temi del cambiamento, della perdita e dell’appartenenza.

Il mio verdetto: Pochi giochi riescono a fondere così bene umorismo, nostalgia e riflessione esistenziale. Una notte nel bosco è un viaggio indimenticabile attraverso il declino di una piccola città e la scoperta di sé – un gioco imperdibile per chiunque abbia amato l’onestà emotiva di Edith Finch.

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9. La parabola di Stanley [Il miglior gioco meta-narrativo simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura meta-narrativa Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 2013 Autore/i Galactic Cafe Durata media di gioco 2–4 ore

Ideale per Chi ama le storie autocoscienti e satiriche

Uno dei migliori giochi indie in circolazione, La parabola di Stanley ti mette nei panni di Stanley, un impiegato il cui mondo inizia a crollare quando tutti gli altri scompaiono all’improvviso. Il gioco ruota tutto intorno alle scelte, guidate – o manipolate – da un narratore spiritoso, che portano a diversi percorsi narrativi e finali. Il suo fascino sta nel prendere in giro la narrazione e il controllo del giocatore, mescolando la satira con qualche riflessione esistenziale.

Perché l'abbiamo scelto Sfida abilmente le aspettative narrative, offrendo umorismo, meta-commenti e sorprese che ti invogliano a rigiocarlo, premiando la tua voglia di esplorare.

Le meccaniche sono semplici, così da mantenere l’attenzione sulla storia e sull’umorismo. Se ti è piaciuto come Edith Finch riesca a dare importanza a ogni piccolo dettaglio, qui ti sentirai proprio a tuo agio.

Il mio verdetto: La parabola di Stanley è perfetto per chi cerca una narrazione intelligente e stimolante, unita a un umorismo autocosciente.

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10. La guida per principianti [La migliore storia introspettiva in stile Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Narrazione interattiva / Simulatore di passeggiata Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 2015 Autore/i Davey Wreden (Sviluppatore e Editore) Durata media di gioco 2–3 ore

Ideale per Giocatori che amano le storie autocoscienti e satiriche

La guida per principianti ti accompagna alla scoperta dei giochi incompiuti di uno sviluppatore, offrendoti uno sguardo personale e a volte inquietante sul suo percorso creativo. Ti muovi attraverso diversi livelli mentre un narratore condivide riflessioni, rivelando le intenzioni, le difficoltà e i dubbi dello sviluppatore.

Perché l’abbiamo scelto Se sei un fan di Ciò che resta di Edith Finch, troverai che il suo ritmo contemplativo, la narrazione innovativa e la risonanza emotiva sono perfetti per sessioni di gioco introspettive.

Il gioco sfuma il confine tra creatore e creazione, rendendo la storia molto intima e riflessiva. La sua caratteristica distintiva è la meta-narrazione: non stai solo esplorando i livelli, ma stai vedendo il mondo attraverso gli occhi di qualcun altro. Il design minimalista e l’assenza di un gameplay tradizionale ti permettono di rallentare e riflettere davvero su ciò che stai vivendo.

Il mio verdetto: se Edith Finch ti ha lasciato la voglia di un altro viaggio riflessivo ed emozionante, questo gioco ti offre la stessa energia introspettiva a modo suo.

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11. Brothers: La storia di due fratelli [La migliore avventura in stile Fable, come Edith Finch]

Il nostro voto 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura / Puzzle-platform Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2013 Creatori Starbreeze Studios (sviluppatore), 505 Games (editore) Durata media di gioco 4–6 ore

Ideale per Giocatori che amano le avventure toccanti con meccaniche originali

Brothers: La storia di due fratelli è un’avventura narrativa tranquilla e realizzata con grande cura, con qualche leggero elemento di puzzle. Guidi due fratelli in un viaggio alla ricerca di una cura per il loro padre, controllandoli entrambi contemporaneamente: una meccanica semplice che risulta sorprendentemente intima. Gli enigmi non sono difficili, ma si intrecciano perfettamente con momenti di collaborazione e scoperta che ti fanno prestare attenzione a ogni gesto e sguardo.

Perché l'abbiamo scelto Un'avventura compatta e sentita che dimostra come una narrazione sottile possa colpire più di quanto le parole potrebbero mai fare.

Proprio come in *Ciò che resta di Edith Finch*, la storia si sviluppa attraverso l’interazione piuttosto che con spiegazioni dirette. Non ci sono dialoghi superflui né lunghe scene animate: solo una narrazione sottile che si svela man mano che giochi. È breve, riflessivo ed emotivamente autentico, e dimostra quanto si possa dire senza dire nulla.

Il mio verdetto: Brothers offre quella profondità emotiva e quella narrazione creativa che i fan di Ciò che resta di Edith Finch riconosceranno e apprezzeranno immediatamente.

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12. Journey [La migliore narrazione senza parole, come Edith Finch]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura / Esplorazione Piattaforme PC, PS4, PS5 Anno di uscita 2012 Autore/i Thatgamecompany (sviluppatore), Sony Interactive Entertainment (editore) Durata media di gioco 2–3 ore

Ideale per Giocatori che vogliono lasciarsi emozionare senza dire una parola

Journey non è il solito gioco in cui devi macinare livelli o rincorrere obiettivi: è un platform d’atmosfera che sostituisce la competizione con la contemplazione. Attraversi vaste dune verso una montagna luminosa, guidato solo dalla curiosità e dalla luce. Non ci sono dialoghi né istruzioni, solo un legame silenzioso tra te, il mondo e la musica. A volte incontri un altro viaggiatore. Non puoi parlare, emetti solo un leggero cinguettio, ma si crea comunque un legame. Quando se ne va, ti colpisce in un modo che nessuna storia scritta potrebbe mai eguagliare.

Perché l’abbiamo scelto È il tipo di gioco che ti rimane dentro – non per quello che fai, ma per ciò su cui ti fa riflettere.

Le immagini sembrano quadri in movimento, e la colonna sonora di Austin Wintory si abbina perfettamente alla sabbia e al cielo che cambiano continuamente. Journey non ti dice cosa provare: ti lascia vivere l’esperienza da solo.

Il mio verdetto: se *Ciò che resta di Edith Finch* sembrava un libro di ricordi, *Journey* è il momento tra una pagina e l’altra – il respiro prima che inizi la prossima storia.

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13. La vita è strana [Il miglior dramma per adolescenti simile a Edith Finch]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa / A episodi Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2015 Creatori Dontnod Entertainment (sviluppatore), Square Enix (editore) Durata media di gioco 10–15 ore

Ideale per Chi ama le storie incentrate sui personaggi con scelte significative

La vita è strana sembra più di leggere il diario di qualcuno che di giocare a un videogioco: disordinato, emozionante e stranamente familiare. Prende in prestito l’intimità dei giochi di tipo visual novel, ma la trasforma in qualcosa di cinematografico, permettendoti di rivedere momenti su cui la maggior parte di noi continua a rimuginare anche anni dopo.

Vesti i panni di Max, una goffa studentessa di fotografia che scopre di poter manipolare il tempo – il che sembra fantastico finché non ti rendi conto che correggere un errore finisce per combinare un altro pasticcio.

Perché l'abbiamo scelto Le meccaniche di manipolazione del tempo creano un’esperienza narrativa personale, permettendo ai giocatori di plasmare la storia rimanendo profondamente immersi nella prospettiva di Max.

Quello che mi ha conquistato non è stato il viaggio nel tempo né il mistero, ma il modo in cui La vita è strana riesce a cogliere quello strano mix di nostalgia e disagio che accompagna il diventare adulti. Ogni scelta sembra pesare, ogni conversazione è un po’ troppo reale. Le storie d’amore opzionali non sono lì solo per accontentare i fan: plasmano silenziosamente il tono della storia di Max, aggiungendo calore o strazio a seconda di ciò che scegli. È lento, imbarazzante, bellissimo ed esattamente confuso dal punto di vista emotivo come lo era avere 18 anni.

Il mio verdetto: per chiunque abbia voglia di un dramma adolescenziale mescolato a elementi soprannaturali, questo è un gioco imperdibile. È un gioco narrativo in cui le scelte contano davvero e l’impatto emotivo rimane a lungo anche dopo i titoli di coda.

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14. To the Moon [La migliore storia emozionante in pixel art, simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa / A episodi Piattaforme PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2011 Creatore/i Freebird Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore, incentrato sulla trama, gameplay

minimale Ideale per Giocatori che cercano una storia commovente e incentrata sui personaggi

To the Moon racconta la storia di Johnny, un anziano il cui ultimo desiderio è andare sulla Luna. Tu vesti i panni di due medici che esplorano i suoi ricordi per realizzare quel sogno. Il gioco combina una pixel art dal sapore nostalgico con una storia profondamente personale, rendendo il viaggio tra ricordi e rimpianti un’esperienza davvero intima.

Perché l’abbiamo scelto L’idea di base del gioco, il viaggio nei ricordi, permette ai giocatori di assistere allo svolgersi naturale di una storia di vita, conferendo a To the Moon una profondità emotiva rara nei videogiochi.

Il gameplay è essenziale, per mantenere l’attenzione sulle emozioni e sulla narrazione, mentre la musica e la grafica esaltano i momenti agrodolci. I temi dell’amore, della perdita e del desiderio sono trattati con delicatezza, lasciando un’impressione che rimane a lungo anche dopo la fine del gioco.

Il mio verdetto: Se hai voglia di un’avventura toccante e incentrata sulla storia, che ricordi Edith Finch, questo viaggio in pixel art offre una narrazione commovente in un pacchetto compatto e indimenticabile.

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15. Alla ricerca del paradiso [La migliore storia emotiva a episodi, in stile Edith Finch]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa / A episodi Piattaforme PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2017 Creatore/i Freebird Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore, incentrato sulla trama, gameplay

minimale Ideale per Gli appassionati di avventure ricche di storia e piene di sentimento

Alla ricerca del paradiso riprende la storia di To the Moon, seguendo i medici mentre aiutano un nuovo paziente a rivivere e fare i conti con ricordi importanti. Esplorerai un mondo pixelato dal sapore nostalgico, scoprendo momenti che rivelano le scelte, i rimpianti e le gioie di una persona.

Perché l’abbiamo scelto La sua perfetta continuazione della narrazione emozionante di To the Moon aggiunge profondità narrativa e risonanza tematica, creando un’esperienza profondamente commovente.

Il gameplay rimane semplice, incentrato sulla trama, sui dialoghi e sulle decisioni che determinano gli esiti emotivi. Ogni scena è pensata per farti riflettere, che si tratti di una tranquilla passeggiata nei ricordi o di un momento commovente con le persone care. La musica e la pixel art catturano perfettamente l’atmosfera agrodolce, facendo sì che gli alti e bassi della storia ti colpiscano nel modo giusto.

Il mio verdetto: per chi ama i viaggi incentrati sui personaggi e la narrazione introspettiva, Alla ricerca del paradiso è uno dei migliori giochi narrativi in circolazione.

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16. Eastshade [La migliore esplorazione tranquilla in stile Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione open-world / Avventura Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatore/i Eastshade Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 15–20 ore

Ideale per Giocatori alla ricerca di esperienze tranquille e ricche di effetti visivi

In Eastshade vesti i panni di un artista itinerante che esplora un coloratissimo mondo aperto. Invece di combattere, i tuoi strumenti sono il pennello e la tela, che ti permettono di immortalare la bellezza dei paesaggi e le storie delle persone. Le missioni sono incentrate sulla scoperta, la conversazione e la creatività, permettendoti di risolvere le sfide a modo tuo.

Perché l’abbiamo scelto Eastshade si distingue per la sua capacità di trasformare l’esplorazione in un’esperienza creativa ed emozionante, fondendo arte e narrazione in modo perfetto.

Il mondo sembra vivo, pieno di NPC interessanti, storie secondarie e luoghi panoramici che premiano la tua curiosità. La musica delicata e i suoni ambientali esaltano il ritmo meditativo, rendendo l’esplorazione coinvolgente e rilassante. Dalle città affollate alle foreste tranquille e ai laghi sereni, ogni angolo invita alla riflessione e alla connessione.

Il mio verdetto: Per chi preferisce un’esplorazione rilassata e ricca di storia all’azione, e cerca uno dei migliori giochi di simulazione del genere, Eastshade offre un’avventura tranquilla e riflessiva che sembra quasi di dipingere con il controller in mano.

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17. The Long Reach [Il miglior horror psicologico in 2D simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico 2D / Avventura Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Painted Black Games, Silver Lining Interactive Durata media di gioco 8–12 ore

Ideale per Gli appassionati di storie cupe e ricche di atmosfera

The Long Reach è uno dei migliori giochi di avventura punta e clicca del genere. Esplorerai una piccola città inquietante, piena di mistero e tensione psicologica. Seguirai un protagonista che cerca di scoprire la causa di strani eventi, usando l’esplorazione e gli enigmi per ricostruire la storia.

La grafica in pixel art crea una sensazione di terrore e isolamento, mentre l’ambiente stesso racconta parte della storia, rendendo ogni dettaglio importante. I dialoghi e le scelte determinano lo svolgimento della narrazione, mettendo in luce la fragilità umana, la paura e l’ambiguità morale.

Perché l’abbiamo scelto Questo titolo si distingue come un horror psicologico che punta sull’atmosfera, sulla narrazione e sulla percezione del giocatore piuttosto che su spaventi improvvisi o azione.

Non ci sono combattimenti: l’attenzione è tutta sull’osservazione, la deduzione e il mettere insieme indizi frammentati. La musica e gli effetti sonori creano una tensione sottile, rendendo anche i momenti più tranquilli pieni di intensità.

Il mio verdetto: Per chi ama le storie profondamente inquietanti con enigmi che mettono alla prova la mente, The Long Reach offre un’avventura memorabile e suggestiva in un mondo 2D davvero suggestivo.

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18. Il viaggio del vecchio [La migliore avventura puzzle riflessiva in stile Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura enigmistica / Narrativa Piattaforme PC, Mac, iOS, Android Anno di uscita 2017 Creatore/i Broken Rules (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 3–5 ore

Ideale per Giocatori alla ricerca di una narrazione contemplativa

Il viaggio del vecchio ti permette di vestire i panni di un anziano che riflette sulla propria vita. Risolverai semplici enigmi ambientali per rimodellare il mondo e aprirti la strada, scoprendo lungo il percorso i suoi ricordi e i suoi rimpianti. La grafica disegnata a mano e i colori tenui rendono ogni scena simile a un quadro in movimento.

Perché l'abbiamo scelto È bravissimo a trasformare semplici interazioni in una storia profondamente personale e contemplativa, perfetta per chi ama i giochi incentrati sulla trama come Edith Finch.

L’esplorazione è lenta e rilassante, incentrata sulla riflessione, la nostalgia e le emozioni piuttosto che sulle meccaniche di gioco. Con pochissimo testo, sono le immagini e la musica a raccontare la storia, creando un’esperienza in cui tutti possono riconoscersi.

Il ritmo tranquillo ti invita a fermarti, riflettere e immergerti nella silenziosa bellezza e nella sottile malinconia del viaggio.

Il mio verdetto: per chi desidera un’avventura tranquilla e ricca di emozioni con enigmi ingegnosi, Il viaggio del vecchio offre un’esperienza sincera e indimenticabile.

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19. Tacoma [La migliore storia fantascientifica simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa / Esplorazione Piattaforme PC, Xbox One, Mac, PS4 Anno di uscita 2017 Creatore/i Fullbright (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore

Ideale per Gli appassionati di fantascienza e di esplorazione basata sulla trama

In Tacoma esplori una stazione spaziale abbandonata, scoprendo la storia del suo equipaggio scomparso. Grazie alle registrazioni in realtà aumentata, vedi gli eventi da diverse prospettive, ricostruendo relazioni e conflitti. La trama non lineare ti spinge a osservare attentamente e a rivisitare le scene per capire appieno cosa è successo.

I movimenti in assenza di gravità e gli oggetti interattivi rendono l’esplorazione avvincente senza alcun combattimento, mentre l’ambiente stesso rivela le personalità e le difficoltà dell’equipaggio. La grafica mescola interni eleganti e futuristici con tocchi personali e umani.

Perché l’abbiamo scelto Trasforma l’ambiente e la prospettiva in strumenti narrativi, offrendo un’esperienza narrativa fantascientifica ricca di profondità e sfumature che gli appassionati di Edith Finch apprezzeranno.

I dialoghi, i gesti e i dettagli sottili danno vita ai personaggi, rendendo ogni scoperta significativa. L’esperienza è coinvolgente, cinematografica e riflessiva, e ti invita a rallentare per apprezzare sia la tecnologia che le emozioni umane.

Il mio verdetto: per chi è alla ricerca di un’esplorazione fantascientifica profonda e di una narrazione ricca di sfaccettature, Tacoma offre un’avventura davvero coinvolgente e che ti tocca nel profondo.

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20. Il cigno incompiuto [Il miglior gioco da scoprire per la sua estetica, simile a Edith Finch]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa / Puzzle Piattaforme PC, PS4, PS3 Anno di uscita 2012 Creatore/i Giant Sparrow (sviluppatore e Sony Computer Entertainment, editore) Durata media di gioco 3–5 ore

Ideale per Gli appassionati di esplorazione e narrazioni artistiche

Il cigno incompiuto ti catapulta in un mondo bianco e vuoto, dove puoi svelare l’ambiente spruzzando vernice, scoprendo spazi nascosti e segreti. Questa semplice meccanica trasforma l’esplorazione in un’esperienza giocosa e tattile, fondendo enigmi ed espressione artistica.

Perché l'abbiamo scelto Unendo l’esplorazione a un mondo pittorico e interattivo, il gioco offre un’avventura rara e meditativa che piacerà ai fan di Edith Finch alla ricerca di profondità emotiva senza combattimenti.

La storia è delicata ed esplora temi come la scoperta, la perdita e l’immaginazione attraverso personaggi memorabili e spunti narrativi essenziali. La grafica e l’audio creano un’atmosfera onirica e rilassante, facendo sembrare ogni momento una passeggiata all’interno di un quadro. Il ritmo del gioco ti permette di prenderti tutto il tempo che vuoi, premiando la curiosità e la voglia di sperimentare in ogni stanza.

Il mio verdetto: *Il cigno incompiuto* è un viaggio breve ma indimenticabile, che unisce arte, meccaniche creative e una narrazione sentita per un’esperienza che ti rimane nel cuore anche dopo i titoli di coda.

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Il mio giudizio complessivo

Per i giocatori attratti da narrazioni profondamente emozionanti e non convenzionali, il miglior punto di partenza tra giochi come *Ciò che resta di Edith Finch* è *Gone Home*. La sua esplorazione intima in prima persona di una casa di famiglia offre un’introduzione delicata e coinvolgente alla narrazione ambientale.

Per chi ama i dialoghi suggestivi e lo sviluppo dei personaggi, Firewatch ti regala una straordinaria avventura nella natura selvaggia del Wyoming, dove le conversazioni plasmano la storia tanto quanto l’esplorazione. La grafica del gioco e i suoi misteri sottili ti affascinano senza richiedere riflessi fulminei.

Se preferisci le narrazioni poetiche incentrate sul mondo di gioco, “Sono tutti andati al Rapimento” ti offre un suggestivo villaggio inglese da esplorare, dove le storie umane si svelano attraverso indizi ambientali, musica e un ritmo che premia la pazienza.

Per i giocatori alla ricerca di una narrazione eccentrica o sperimentale, La parabola di Stanley sfida le convenzioni con umorismo e molteplici percorsi ramificati, mentre Il cigno incompiuto fonde enigmi ed esplorazione pittorica, attirando chi ama la creatività insieme alla profondità narrativa.

Questi titoli rappresentano nel loro insieme lo spettro della narrazione emotiva e interattiva disponibile oggi. Sia chi si avvicina per la prima volta ai giochi narrativi, sia gli esploratori esperti di mondi virtuali apprezzeranno il coinvolgimento emotivo, il design artistico e le meccaniche intuitive. Questi giochi offrono tutti un ottimo punto di partenza per chiunque sia alla ricerca della magia di Ciò che resta di Edith Finch.

Domande frequenti