16 giochi simili a Shinobi: Art of Vengeance – Guida 2026

Se stai cercando giochi simili a Shinobi: L’arte della vendetta, probabilmente sei alla ricerca di quel mix veloce e preciso di platform, azione stealth e combattimenti incentrati sulle lame. Ho messo insieme una lista che spazia dai classici giochi d’azione a scorrimento laterale alle interpretazioni moderne della fantasia di potere ninja.

Shinobi occupa un posto di rilievo nell’eredità di Sega, al fianco di Golden Axe e Jet Set Radio, e ha persino sfiorato l’era del Sega Saturn, quindi ho cercato di bilanciare lo spirito retrò con il comfort moderno. Aspettati riferimenti alle sfide in stile NES, comandi intuitivi, un po’ di chiacchiere sui giochi di una volta e un’attenzione particolare al gameplay che premia la maestria.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Shinobi: L’arte della vendetta

Per una rapida carrellata di giochi simili a Shinobi: L’arte della vendetta, inizia da qui. Ho scelto cinque titoli eccezionali che richiamano lame veloci e un feedback preciso. Ognuno di essi offre un percorso verso la fantasia dello shinobi.

Queste scelte di punta bilanciano stile e rigiocabilità (e magari anche un po’ di sfida) per gli appassionati di ninja.

1 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Quando ho voglia di un gioco di spade che dia la priorità assoluta al tempismo, scelgo Sekiro. Rompere la guardia, parare, fare capriole e sferrare colpi mortali precisi richiedono tutta la tua attenzione sulla distanza e sui riflessi. Il rampino aggiunge percorsi verticali ingegnosi. Se ti piace la precisione, questo è il punto di riferimento moderno. Buy now 2 Mark of the Ninja 2012 Questo gioco trasforma l’invisibilità in un sistema intuitivo. Luce, suoni e linee visive sono ben visibili. Gli strumenti ti permettono di fare percorsi “fantasma” non letali o di usare tattiche di intimidazione silenziose. I punti di aggancio e i condotti di ventilazione premiano chi esplora con attenzione. È la scelta più ovvia per chi vuole un controllo totale della furtività. Buy now 3 Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 Comandi una squadra di assassini con abilità uniche, coordinando attacchi sincronizzati in tempo reale. Non si tratta tanto di riflessi fulminei quanto di pianificazione paziente, il che rende la soddisfazione ancora più grande quando tutte le guardie cadono all’unisono. Buy now

Continua a scorrere per le specifiche complete e le brevi recensioni di ogni titolo. Alla fine, avrai una lista ristretta e un’idea chiara di quale tra i migliori giochi simili a Shinobi: L’arte della vendetta si adatti al tuo umore stasera.

16 giochi simili a Shinobi: L’arte della vendetta – Dai classici ai moderni

Questa lista è il tuo viaggio attraverso giochi di furtività e platform di precisione che trasmettono lo spirito di Shinobi attraverso stili ed epoche diverse. Dai un’occhiata alle proposte, prendine nota per stasera, avvia il download e poi condividi la tua selezione.

Quanti di questi giochi hai provato tra i migliori simili a Shinobi: L’arte della vendetta?

1. Sekiro: Shadows Die Twice [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per parate precise e duelli letali tra shinobi]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione e avventura, Soulslike Piattaforme PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i FromSoftware, Activision Durata media di gioco 30 ore

Sekiro: Shadows Die Twice ti catapulta nel Giappone dell’era Sengoku nei panni di uno shinobi solitario. Il meccanismo di gioco è semplice e brutale. Attacca per prendere il sopravvento, para per non dare respiro all’avversario, poi non ti resta che sferrare il colpo decisivo. Il rampino trasforma tetti e scogliere in linee d’attacco, quindi anche la mobilità sembra un’arma.

Quello che mi ha colpito di più è come gli attacchi parati abbiano ancora la loro importanza. Una parata perfetta ruba equilibrio e ritmo, quindi anche la difesa sembra aggressiva. La direzione artistica è suggestiva e mitica, e i boss trasmettono il pericolo con schemi chiari e prevedibili. Mi è piaciuto tantissimo come gli strumenti della protesi da shinobi aggiungano opzioni senza sostituire l’attenta lettura dell’avversario e le basi fondamentali.

Perché l'abbiamo scelto Sekiro si basa tutto sulla postura. Ogni scontro è una sfida di lettura, e una deviazione pulita apre la strada al colpo di grazia. Premi la disciplina invece del panico.

Essendo uno dei giochi "soulslike" più straordinari sul mercato, pone standard altissimi per il combattimento con la spada basato sull’abilità. Quando la postura viene infranta, il fendente rosso che pone fine allo scontro cala come un verdetto, netto e definitivo.

Il mio verdetto: vuoi una versione moderna e letale del combattimento shinobi? Questo è il gioco che fa per te.

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2. Mark of the Ninja [Miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per una vera infiltrazione nell’ombra]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Piattaforma, Stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Klei Entertainment, Microsoft Studios Durata media di gioco 8,5 ore

Mark of the Ninja è il miglior corso di furtività in 2D che tu possa desiderare. Luce, suoni e linee visive sono ben rappresentati, così capisci sempre perché sei stato scoperto. Gli strumenti a tua disposizione ti permettono di distrarre le guardie o di passare inosservato. Lo stile grafico cel-shaded è immediatamente riconoscibile e allo stesso tempo nitido.

Esplori i percorsi di pattuglia e segni le uccisioni silenziose (tenendo d’occhio i coni visivi), poi combini le azioni con la Modalità Ombra per sferrare un attacco sincronizzato. Salvare spesso e tornare indietro incoraggia l’apprendimento senza noia.

Le mappe spaziano da fortezze innevate a città e ville sull’isola, con diversi punti di accesso e piccoli segreti nascosti dietro i percorsi di pattuglia.

Perché l’abbiamo scelto Visualizza la furtività come nessun altro. Luce, suoni e linee visive sono tutti mappati, così ogni successo sembra meritato e ogni fallimento ha un senso.

Adoro come separi il successo dalla violenza. Puoi completare una mappa come un fantasma o un’ombra che semina terrore. I movimenti sono fluidi e la fune da arrampicata scatta come un metronomo. La cadenza diventa meditativa man mano che i piani vanno a posto e gli appassionati di furtività entrano nel ritmo.

Il mio verdetto: La più pura fantasia di infiltrazione ninja in 2D, e ancora oggi il punto di riferimento per il genere.

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3. Shadow Tactics: Le lame dello Shogun [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per gli omicidi strategici]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Tattica in tempo reale, Stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Anno di uscita 2016 Sviluppatori Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Durata media di gioco 25 ore

In Ghostrunner, da una prospettiva isometrica, guidi una squadra di ninja e i loro alleati attraverso mappe aperte. Poni trappole e combini abilità per superare i livelli in silenzio. La Modalità Ombra registra le azioni di più personaggi, permettendoti di sferrare un attacco simultaneo.

Questo gioco sfiora il lato strategico della fantasia shinobi. È più simile a una partita a scacchi che a un picchiaduro, ma la soddisfazione è enorme quando il piano va a segno. Gli appassionati di controllo tattico ed eleganza discreta si troveranno perfettamente a loro agio, e questo titolo merita un posto tra i migliori giochi stealth per chi ama riflettere.

Perché l'abbiamo scelto Cinque specialisti, un attacco sincronizzato. La modalità Shadow ti permette di calcolare alla perfezione i tempi per le uccisioni multiple, dandoti la sensazione di aver portato a termine una rapina.

Sensory Boost ti permette di inclinarti a mezz’aria per schivare i proiettili, per poi sfruttare lo slancio in un taglio. I movimenti a catena tra i livelli giocano con checkpoint precisi, così le prove in loop risultano scattanti anziché frustranti.

P.S.: Gli aggiornamenti successivi sbloccano nuove angolazioni e strumenti per affrontare la folla, mentre le prove a tempo mettono ancora più alla prova la tua abilità nel tracciare i percorsi.

Il mio verdetto: Per gli assassini pazienti che amano risolvere i livelli come se fossero puzzle, questo è un vero gioiellino.

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4. Ghostrunner [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per un’azione cyber-ninja fulminea]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Platform Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Amazon Luna Anno di uscita 2020 Sviluppatori One More Level, Slipgate Ironworks, 505 Games, All in Games Durata media di gioco 7 ore

In prima persona, immerso nelle luci al neon e veloce come un rasoio. Ghostrunner trasforma ogni stanza in un rompicapo di movimento. Muori con un solo colpo. Anche i nemici. Questo ti spinge a mettere insieme percorsi perfetti con ganci, corse sui muri, azioni rapide e schivate in bullet time.

Perché l’abbiamo scelto Velocità e precisione si fondono in un tutt’uno. Ogni stanza diventa un rompicapo di movimento, dove le corse sui muri e le uccisioni con un solo colpo ti spingono verso un flusso perfetto.

Il gioco distilla la fantasia ninja in velocità e chiarezza. Fallisci, ricomincia, impara, entra nel flusso. Quando finalmente riesci a superare uno spazio senza farti colpire, il replay in tempo reale sembra un filmato di acrobazie. Si colloca anche tra i platform più veloci per i giocatori che bramano il ritmo.

Il mio verdetto: puro flusso cinetico per gli appassionati di giochi di ruolo d’azione che vogliono vivere sul filo del rasoio.

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5. Aragami [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per un'esperienza stealth in stile Phantom]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione e avventura, Stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Lince Works Durata media di gioco 7 ore

Aragami è un'avventura stealth stilizzata in cui l'oscurità alimenta i tuoi poteri. Shadow Leap ti permette di teletrasportarti tra punti in ombra, creare esche e svanire. Il mondo ha un aspetto pulito, in stile cel-shading, che rende tutto ben visibile.

Dato che il combattimento diretto è rischioso, ogni successo si ottiene grazie alla pazienza. Il gioco cattura l’atmosfera dei vecchi Shinobi, dove gli attacchi intelligenti e la scelta del percorso contano più delle semplici statistiche.

Perché l’abbiamo scelto Shadow Leap trasforma la mappa in una rete di punti sicuri. Interpretare la luce e l’oscurità diventa la tua abilità fondamentale.

Mi piace come le fonti di luce diventino fondamentali per orientarti, visto che i sentieri illuminati dalla luna e le torce delle guardie tracciano percorsi sicuri. Gli scontri diretti sono rischiosi, quindi devi pianificare i percorsi, avvicinarti di soppiatto dall’alto e nascondere i cadaveri per non allertare le pattuglie; è davvero il gioco perfetto da giocare su un buon portatile da gaming.

Il mio verdetto: un’esperienza elegante, incentrata sull’ombra, per i giocatori che vogliono sentirsi davvero invisibili.

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6. Strider [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per le classiche emozioni da ninja da sala giochi]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Piattaforma Piattaforme PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Double Helix Games, Capcom Durata media di gioco 5,5 ore

Il reboot di Strider sembra quasi un cugino della serie Shinobi. Ti fai strada attraverso una città fantascientifica con la lama Cypher, esplorando una mappa 2D semi-aperta che si sblocca man mano che ottieni nuovi strumenti. Acrobazie e velocità sono il vero punto forte del gioco.

Questo gioco richiede grinta. Verrai premiato se riesci a superare gli ostacoli in modo veloce e con stile. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del DNA arcade, che si inserisce perfettamente nella scia di altri platform di punta che puntano su un'esplorazione fluida e senza sforzo.

Perché l’abbiamo scelto Il DNA arcade con una rifinitura moderna. Strider premia l’aggressività e le acrobazie eleganti, che lo fanno sembrare un cugino diretto di Shinobi.

Unisce la velocità classica dei giochi arcade a una struttura leggera in stile Metroidvania, che soddisfa la stessa voglia dei vecchi livelli di Shinobi che nascondevano percorsi secondari per chi aveva l’occhio attento.

Il mio verdetto: energia arcade con un tocco moderno, ideale per i fan che sentono la mancanza di quella pura scarica di adrenalina.

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7. Katana ZERO [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per speedrun eleganti e letali]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Piattaforma, Hack and Slash Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Askiisoft, Devolver Digital Durata media di gioco 4,5 ore

Giocare a Katana ZERO è come creare lo storyboard di una partita perfetta. Un solo errore significa ricominciare da capo, ma il tuo potere di rallentare il tempo ti permette di tagliare i proiettili e coreografare le soluzioni. L’atmosfera è resa perfetta dal neon noir, dalle vibrazioni Cyberpunk e da una colonna sonora incisiva.

Ogni stanza è una sequenza “tutto o niente” con uccisioni in un colpo solo, tensione sottile, riavvii immediati e un’abilità di rallentamento del tempo per colpi precisi. Esplori il terreno con morti rapide, poi tracci la linea perfetta tra guardie e trappole, guardando un replay pulito quando tutto va per il verso giusto.

Perché l’abbiamo scelto Pianifica, rallenta il tempo e traccia la traiettoria perfetta attraverso una stanza. Il replay istantaneo è il tuo giro d’onore.

Riproduce la pressione dei classici giochi arcade in una veste moderna. Ogni livello completato aumenta quella scarica di dopamina. Ricco di loop compatti che richiedono grande abilità, è una vera delizia e si colloca tra i migliori giochi hack-and-slash di oggi per gli appassionati di precisione.

Il mio verdetto: Breve, elegante e preciso. Premia chi sa pensare con calma anche sotto pressione.

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8. Styx: Master of Shadows [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per eliminazioni spietate e invisibili]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Stealth, Avventura d’azione Piattaforme PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Cyanide Studio, Nacon Durata media di gioco 15,5 ore

Styx è un gioco incentrato completamente sulla furtività. Sei vulnerabile, i livelli sono percorsi a più livelli e la verticalità è la tua migliore alleata. L’invisibilità e un clone controllabile trasformano le pattuglie in enigmi da risolvere. Il combattimento è (come ho già detto) rischioso, quindi la strategia migliore è evitarlo e tenersi una via di fuga libera.

Questo gioco soddisfa la stessa voglia dei giochi di stealth puri, ma con un tocco goblin. È per i giocatori a cui piace osservare, creare punti di collegamento, muoversi di soppiatto (se vuoi) e scoprire i segreti.

Perché l'abbiamo scelto Mappe verticali, invisibilità e un clone birichino rendono ogni infiltrazione un rompicapo che richiede pazienza e pianificazione.

L’ambientazione è caratterizzata da pietra sporca, torce che diffondono un’atmosfera calda e ponti di corda che danno un senso di altezza. I checkpoint sono equi, quindi ti senti libero di sperimentare e le ripetute partite assumono un ritmo costante.

Il mio verdetto: Un sandbox stealth ingegnoso per chi ama pianificare con pazienza e apprezza il controllo totale.

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9. The Messenger [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per i platform ninja retrò]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Piattaforma, Metroidvania Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Sabotage Studio, Devolver Digital Durata media di gioco 12 ore

The Messenger inizia con una corsa frenetica in stile Ninja Gaiden, per poi trasformarsi in un Metroidvania che salta tra passato e futuro. Il “cloudstepping” ti permette di fare salti extra quando tocchi i nemici o le lanterne, trasformando il movimento in un gioco ritmico.

Man mano che avanzi sblocchi nuovi strumenti, poi la mappa si ripiega su se stessa mentre rivisiti le aree con una nuova mobilità e una strategia migliore. I boss ti insegnano a leggere bene la situazione, mentre le piccole stanze di sfida ti tengono le mani calde tra un momento clou e l’altro.

Perché l’abbiamo scelto Il passaggio dall’azione lineare in stile 8-bit a una mappa più ampia che salta da un’epoca all’altra è una vera sorpresa che arricchisce il gameplay.

È sia un capolavoro che un gioco a sé stante. La sceneggiatura è spiritosa, la musica è pazzesca e l’esplorazione aggiunge un tocco di freschezza. Si distingue tra i migliori giochi Metroidvania per chi ama le scoperte dopo un inizio teso.

Il mio verdetto: Un’evoluzione intelligente dell’azione ninja retrò, con cuore e cervello.

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10. Cyber Shadow [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per chi ama la nostalgia dei ninja a 8 bit]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Platform Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch, macOS, Linux Anno di uscita 2021 Sviluppatori Mechanical Head Studios, Yacht Club Games Durata media di gioco 6 ore

Cyber Shadow sembra un sequel perduto in stile 8-bit che ha fatto tesoro delle lezioni del presente. I livelli sono lineari e impegnativi, i boss colpiscono duro e le nuove abilità di ninjutsu sbloccano percorsi più agevoli.

La pixel art è una vera delizia, e la colonna sonora ricrea l’atmosfera dell’epoca senza sembrare antiquata. La mia nostalgia va soprattutto al NES, e per me questo è un ottimo titolo, perfetto da affiancare ad altri platform di punta che puntano sul tempismo e sulla chiarezza.

Perché l’abbiamo scelto Sembra un sequel perduto di Shinobi a 8 bit, solo più raffinato. Boss impegnativi e checkpoint ben distribuiti riportano in vita lo spirito del NES.

I checkpoint sono equi e chiari, e puoi andare alla ricerca dei segreti senza perdere di vista la trama principale. Ha lo stesso ritmo a scorrimento laterale dei primi Shinobi, solo con una maschera fantascientifica e un po’ più di tolleranza, davvero.

Il mio giudizio: una sfida autentica con checkpoint ben bilanciati e un sistema di comandi che tiene sulle spine.

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11. Shank [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per un'azione sanguinosa e in stile arcade]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Hack and Slash Piattaforme PS3, Xbox 360, PC Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Klei Entertainment, Electronic Arts Durata media di gioco 3 ore

È un picchiaduro che punta tutto sullo stile. Passa dai coltelli a un attrezzo pesante e alle pistole per sbarazzarti dei nemici. La modalità cooperativa aggiunge un’energia travolgente, e lo stile da fumetto è davvero sorprendente.

La campagna è breve e scorre veloce, mentre un prequel in modalità cooperativa locale separata ti regala una serata di gioco sul divano se ne vuoi ancora. Sulla carta sembra semplice, ma quando si presentano gruppi misti di nemici, il tempismo e la scelta del percorso diventano fondamentali.

Perché l'abbiamo scelto È un cartone animato che fa scintille. L'animazione è curatissima, le combo sono pazzesche, la progressione è sorprendentemente fluida e l'atmosfera è tutta un concentrato di grinta.

Non è un gioco di ninja, ma trasmette lo spirito arcade che i primi fan di Shinobi adorano. Breve, incisivo e perfetto per una serata in cui vuoi più spettacolo che furtività.

Il mio verdetto: Un picchiaduro chiassoso e ricco di combo che soddisfa la voglia di old school.

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12. Blazing Chrome [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per un caos ninja in stile bullet hell]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Run and Gun Piattaforme PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i JoyMasher, The Arcade Crew Durata media di gioco 2,5 ore

È il frutto dell’unione tra Contra e Metal Slug. Corri, salta, muoviti e falcia i nemici mentre i boss invadono lo schermo. La modalità cooperativa locale trasforma il caos in una vera e propria festa.

La tensione da sala giochi e il pericolo di morire con un solo colpo nelle modalità più difficili richiamano l’intensità di Shinobi. Per una sessione veloce ed esplosiva, è perfetto e si abbina benissimo a divertenti partite multigiocatore sul divano.

Perché l’abbiamo scelto È la rinascita di Contra Chaos, un pacchetto di caos cooperativo che offre quel pugno da arcade retrò che i fan di Shinobi continuano a desiderare.

La difficoltà è ben bilanciata, con modalità amichevoli per riscaldarti e impostazioni difficili che ti catapultano in un pericolo dove basta un colpo per farti fuori. Non è una storia di ninja, eppure il ritmo e la chiarezza richiamano l’essenza arcade che i fan più anziani di Shinobi ricordano.

Il mio verdetto: breve, esplosivo e rigiocabile. Uno sparatutto retrò ad alta tensione che rispetta il tuo tempo.

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13. Black Myth: Wukong [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per combattimenti mitici di nuova generazione]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione Piattaforme PS5, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Game Science Durata media di gioco 53 ore

Questo è un gioco di ruolo d'azione ricco e avvincente, ispirato alla mitologia cinese. Le tecniche con il bastone, le schivate e i cambiamenti di forma alimentano lunghi duelli con creature imponenti. Ha la raffinatezza e la portata di un titolo di punta. Le trasformazioni aggiungono varietà tattica, dato che un lupo veloce o un minuscolo insetto possono esplorare, schivare o contrattaccare oltre alle tecniche con il bastone.

Gli appassionati di giochi in stile Souls che amano studiare i modelli di comportamento dei nemici si appassioneranno subito. Non è una storia di samurai, ma il ritmo tra sfida e vendetta suona familiare.

Perché l’abbiamo scelto Le trasformazioni aggiungono profondità tattica ai combattimenti contro i boss, e il mondo è una festa per gli occhi dall’inizio alla fine.

Mi piace come le arene mettano in scena i duelli come se fossero spettacoli teatrali, con segnali chiari e spazio per aggirare l’avversario e colpirlo. Il mondo spazia tra foreste nebbiose, grotte sacre, scogliere di montagna e palazzi illuminati dalla luce della tempesta.

Il mio verdetto: Un’avventura grandiosa e impegnativa, con una grafica mozzafiato e un sistema di combattimento profondo.

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14. Wanted: Dead [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per un’azione esagerata]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione, Hack and Slash, Sparatutto in terza persona Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Soleil, 110 Industries Durata media di gioco 8 ore

È un gioco caotico, ma in modo affascinante. Unisci le tecniche con la katana alle mosse finali tipiche degli sparatutto, il tutto con un'atmosfera che ricorda la PS2. Quando scatta la scintilla, ti sembra un'esperienza selvaggia e unica.

Vesti i panni del tenente Hannah Stone, che si fa strada attraverso i livelli con combo di katana, parate fulminee e raffiche di colpi che tengono a bada i nemici. Gli scontri variano da corridoi stretti a cortili aperti con postazioni da cecchino, e capire come affrontare le diverse combinazioni di nemici è più importante delle semplici statistiche.

Deriva dal talento di Ninja Gaiden, quindi c’è un certo mordente sotto lo stile. È essenzialmente un gioco un po’ grezzo ma affascinante, con una vera profondità di combattimento: il tuo gioco “colpo di cuore”.

Perché l’abbiamo scelto Caotico ed elegante, in perfetto stile PS2. Mescola le combo con la katana alle sparatorie, creando un ciclo di combattimento un po’ approssimativo ma indimenticabile.

È un po’ grezzo in alcuni punti ma sincero, e quel mix può affascinare (non riesco davvero a smettere di giocarci) una volta che prendi il ritmo.

Il mio verdetto: imperfetto, chiassoso, ma divertente. Vieni per l’atmosfera, resta per i combattimenti intensi.

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15. Sifu [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per una brutale maestria nel combattimento corpo a corpo]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Picchiaduro, Azione Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Sloclap Durata media di gioco 10 ore

Sifu è un vero e proprio studio sul combattimento. Le parate e la gestione delle distanze accumulano danni alla struttura fino a quando le difese non cedono. Ogni errore ti fa invecchiare, aumentando i danni a scapito della salute. Il ciclo ti insegna attraverso la ripetizione.

La scelta delle armi e le proiezioni controllano lo spazio, mentre i contrattacchi puniscono le combo troppo avide. La presentazione richiama il cinema di kung fu, dai locali fumosi ai tetti bagnati dalla pioggia, il tutto accompagnato da una colonna sonora tesa.

Perché l’abbiamo scelto Il sistema di invecchiamento rende ogni morte dolorosa e ogni miglioramento una scarica di dopamina. La disciplina diventa una storia.

Rispecchia la mentalità Shinobi dell’allenamento e della maestria. Sifu è il modo migliore per affinare i riflessi e leggere gli attacchi con precisione. Difficile trovare un laboratorio per giocatore singolo migliore, e si colloca tra i migliori giochi di combattimento che danno priorità al tempismo.

Il mio verdetto: Senza dubbio il sistema di combattimento corpo a corpo più raffinato del settore.

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16. Dishonored 2 [Il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta per le uccisioni magiche nell’ombra]

Il nostro punteggio 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione e avventura, Stealth Piattaforme PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Arkane Lyon, Bethesda Softworks Durata media di gioco 12,5 ore

Dishonored 2 ti offre un arsenale di poteri e si affida alla tua creatività. Blink è un breve teletrasporto, Domino collega i bersagli in modo che un’azione abbia effetto su tutti, e i livelli sono sandbox meccanici che premiano la curiosità.

Livelli come la Clockwork Mansion e il Dust District spiccano come vere e proprie meraviglie scenografiche che ti insegnano come muoverti mentre esplori. La grafica fonde la tecnologia "whalepunk" con una nobiltà in declino, il tutto con grande realismo. Puoi percorrere i percorsi in modalità "ghost" senza uccidere nessuno, puntare su omicidi puliti o mescolare gli stili al volo sul tuo monitor.

Perché l'abbiamo scelto Un sandbox stealth basato sulla libertà, dove i livelli Domino e quelli a meccanismo ti permettono di tracciare i tuoi percorsi fantasma in stile shinobi attraverso un mondo vivo.

Cattura alla perfezione la fantasia del Ninpo, quella di piegare la realtà al tuo volere. I giochi stealth con sistemi troppo elaborati spesso si rivelano un disastro, eppure questo titolo si colloca tra i migliori giochi per giocatore singolo che incoraggiano la risoluzione giocosa dei problemi.

Il mio verdetto: Un parco giochi stealth dove si incontrano pianificazione, poteri e stile.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Shinobi: L’arte della vendetta?

Sekiro: Shadows Die Twice è il titolo moderno più simile per quanto riguarda i combattimenti con la spada basati sulla precisione e i duelli letali da shinobi. Per un’esperienza classica a scorrimento laterale, The Messenger colpisce nel segno con stile. Entrambe le scelte privilegiano la precisione e le mosse pulite rispetto alle statistiche, proprio come nel classico Shinobi.

Che tipo di gioco è Shinobi?

Shinobi è nato come platform d’azione in 2D con combattimenti incisivi e tempistiche precise. Il nuovo *L’arte della vendetta* è un reboot moderno con livelli ricchi di tensione e un accenno di esplorazione leggera tra uno scontro e l’altro. Aspettati reset veloci, segnali chiari dei nemici e sequenze platform davvero appaganti.

Shinobi è disponibile su PS5?

Sì. Shinobi: L’arte della vendetta è previsto per PS5 e PS4, oltre che per Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Su PlayStation è già disponibile una demo giocabile, così chi ha la PlayStation può farsi un’idea in anteprima. I piani di lancio indicano diverse regioni, quindi la disponibilità dovrebbe essere ampia.

Shinobi: L’arte della vendetta è un sequel?

No. Si tratta di un reboot della serie Shinobi che riporta in scena Joe Musashi con una grafica rinnovata e meccaniche moderne, piuttosto che continuare la trama di un titolo specifico precedente. Aspettati sviluppi narrativi nuovi, meccaniche aggiornate e una direzione artistica audace.

Chi sta realizzando Shinobi: L’arte della vendetta?

Il gioco è sviluppato da Lizardcube e pubblicato da Sega. Lizardcube ha già rivisitato classici come Streets of Rage 4, ed è per questo che molti fan sono entusiasti di vedere il tocco dello studio in questo titolo. I loro precedenti promettono combattimenti fluidi e un tuffo nella nostalgia.