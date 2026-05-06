20 giochi simili a Cult of the Lamb del 2026 che ti piaceranno da morire

Giochi come Cult of the Lamb uniscono un caos adorabile, una grafica inquietante ma carina e la magia della gestione di una setta, e ci sono molti altri titoli che catturano la stessa atmosfera. Ognuno aggiunge il proprio tocco personale all’umorismo nero, alle meccaniche ingegnose e al gameplay ricco di azione, offrendoti nuovi modi per guidare i tuoi eccentrici seguaci ed esplorare mondi contorti.

Ho raccolto le alternative più interessanti, caratterizzate dalla stessa energia, dallo stesso fascino e dalla stessa personalità fuori di testa che hanno reso Cult of the Lamb così avvincente. Dalle comunità stravaganti ai frenetici cicli di combattimento, c’è tantissimo da scoprire. Esploriamo insieme le migliori avventure contorte, accoglienti e caotiche che ci siano in giro.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Cult of the Lamb

I giochi simili a Cult of the Lamb offrono un mix di sopravvivenza stravagante, costruzione strategica di basi e un gameplay dal fascino oscuro. Guiderai colonie bizzarre, schiverai disastri folli ed esplorerai mondi che sono in egual misura inquietanti e esilaranti. Queste scelte top offrono lo stesso divertimento caotico, la stessa strategia ingegnosa e lo stesso umorismo nero che rendono ogni sessione un’avventura selvaggia da cui non riesci a staccarti.

1 Don’t Starve 2013 Un classico della sopravvivenza con una grafica originale disegnata a mano e un umorismo nero. Costruisci, crea oggetti e sopravvivi gestendo risorse scarse in un mondo pieno di caos. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Più che un semplice simulatore agricolo, offre segreti del paese, relazioni tra i personaggi e una soddisfacente esperienza di costruzione della base. Ti regala la stessa atmosfera accogliente con un tocco strategico in più. Buy now 3 RimWorld 2018 Gestisci una colonia di personaggi unici mentre affronti eventi casuali e disastri. La trama che si sviluppa spontaneamente e i momenti caotici rendono ogni partita sempre nuova. Buy now

Questi tre sono solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire tutti i 20 giochi che catturano il caos eccentrico e l’umorismo nero che hai amato in Cult of the Lamb. Troverai nuovi mondi da esplorare, strani seguaci da gestire e tantissime sorprese che renderanno ogni partita sempre nuova e divertente.

20 giochi simili a Cult of the Lamb da non perdere

Quanti di questi hai già provato? Se ti piace trasformare piccoli seguaci in fedeli servitori, esplorare mondi bizzarri e ridere di un caos oscuro e contorto, ti aspetta una bella sorpresa. Ho raccolto le migliori proposte che racchiudono tutta quella follia e molto altro: la lista definitiva dei giochi simili a Cult of the Lamb.

1. Don’t Starve [Sopravvivi e prospera in una natura selvaggia e ostile]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza nella natura selvaggia Piattaforme Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2013 Creatore/i Klei Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco circa 100 ore in media (i giocatori segnalano da 60 a 120+ ore) Ideale per Giocatori che amano la sopravvivenza ad alto rischio, la costruzione di basi e l’esplorazione Cosa mi è piaciuto Lo stile grafico cupo e stravagante; il permadeath e il mondo generato proceduralmente mantengono il gioco sempre fresco; i sistemi di crafting incoraggiano la creatività e la sperimentazione

Don’t Starve ti catapulta in un mondo cupo e inquietante, in stile cartone animato, dove ogni giorno è una corsa mozzafiato per la sopravvivenza, piena di colpi di scena inaspettati ed emozioni da brivido. Vesti i panni di uno scienziato naufrago bloccato in una bizzarra landa selvaggia, e il tuo obiettivo è semplice… restare in vita. Facile a dirsi, difficile da fare.

Dalla raccolta di risorse e dalla caccia a creature inquietanti alla creazione di strumenti, alla costruzione di rifugi e alla difesa da mostri da incubo, ogni giorno sembra un numero di giocoleria pianificato con cura. La grafica del gioco, ispirata a Tim Burton, e la colonna sonora di una bellezza inquietante gli conferiscono una personalità distintiva, al tempo stesso misteriosa e stranamente affascinante.

Perché l'abbiamo scelto Perché nessun altro gioco di sopravvivenza mescola fascino gotico, scoperte caotiche e continui momenti del tipo "oh no, e adesso?" proprio come questo.

La tua base è una tela su cui dare sfogo alla strategia e alla creatività. Pianificare dove posizionare trappole, coltivazioni e strutture può fare la differenza tra prosperare o fare una fine raccapricciante. Quel ciclo di sopravvivenza e costruzione della base crea dipendenza: ogni decisione conta e premia sia il ragionamento intelligente che la sperimentazione.

Il permadeath e i mondi generati proceduralmente rendono ogni partita tesa ed emozionante, mentre i sistemi di crafting approfonditi e i numerosi contenuti sbloccabili assicurano che la progressione non diventi mai noiosa. Anche la community di modding è enorme e offre infiniti modi per personalizzare il gameplay, aggiungere nuovi personaggi e mantenere il mondo sempre fresco anche dopo le tue prime dozzine di morti.

Il mio verdetto: I fan di Cult of the Lamb adoreranno Don’t Starve per il suo fascino caotico, l’umorismo nero e i cicli di sopravvivenza appaganti. È perfetto per chiunque ami pianificare, sperimentare e ridere delle proprie disavventure in un mondo contorto e meravigliosamente strano.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DON’T STARVE TOGETHER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Stardew Valley [Coltiva i campi, costruisci la fattoria dei tuoi sogni]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita in fattoria / RPG Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Anno di uscita 2016 Autore/i ConcernedApe; autopubblicato Durata media di gioco Centinaia di ore per molti giocatori (gli utenti di Reddit segnalano da oltre 500 a oltre 1.000 ore) Ideale per Giocatori che amano la gestione rilassata e senza limiti, l’agricoltura, l’artigianato e la costruzione di relazioni Cosa mi è piaciuto La libertà di plasmare la tua vita, l’affascinante pixel art, i sistemi sociali approfonditi e il ciclo infinito di progressione ed esplorazione

Stardew Valley inizia in modo semplice: erediti una piccola fattoria un po’ in disordine e decidi di dare una svolta alla tua vita trasferendoti in una cittadina tranquilla. Inizi a sgomberare le erbacce e a piantare qualche coltura. Poi il gioco ti coinvolge sempre di più. All’improvviso ti ritrovi a coltivare, pescare, estrarre minerali, cucinare, potenziare l’attrezzatura e, in qualche modo, a cercare ancora di ricordarti i compleanni di tutti.

L’atmosfera è fantastica. La pixel art trasmette calore e nostalgia senza sforzo, e Pelican Town sembra davvero un posto vissuto. Ogni personaggio ha la sua routine, le sue piccole stranezze e gli spunti narrativi che scopri pian piano semplicemente passando un po’ di tempo lì. È rilassante in un modo che ti coglie di sorpresa: ci entri “per un giorno o due”, e poi alzi lo sguardo e ti rendi conto di aver giocato per quattro ore senza accorgertene.

Perché l'abbiamo scelto Perché è il punto di riferimento per i simulatori di vita tranquilla, trasformando le semplici giornate in fattoria nella routine più appagante che tu possa mai amare.

È proprio la progressione che mi ha tenuto incollato allo schermo. Sei sempre diretto verso qualcosa: attrezzi migliori, nuovi edifici, nuove zone, nuovi pesci, nuove ricette, qualunque cosa ti piaccia. E il gioco non ti mette mai fretta. Ottimizza al massimo la tua fattoria o semplicemente decora la tua casa, accarezza i tuoi animali e goditi la colonna sonora. Aggiornamenti e mod non fanno che ampliare la già enorme quantità di contenuti.

Il mio verdetto: Stardew Valley è uno di quei giochi che avvii per un po’ di pace e tranquillità e finisci per rimanerne completamente assorbito. Se ti piacciono i mondi accoglienti con tantissima libertà e una progressione lenta ma appagante, capirai perché la gente lo adora.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STARDEW VALLEY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. RimWorld [Gestisci una colonia in un’atmosfera caotica e divertente]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione coloniale / Strategia Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Creatore/i Ludeon Studios (sviluppatore ed editore) Durata media di gioco Da decine a centinaia di ore; su Reddit molti giocatori dicono di averci giocato da oltre 500 a oltre 1000 ore Ideale per Giocatori che amano le trame profonde e dinamiche, la pianificazione strategica e i simulatori di colonie in stile sandbox Cosa mi è piaciuto La narrazione guidata dall’IA, gli eventi imprevedibili, la ricca simulazione dei tratti caratteriali e degli stati d’animo dei coloni e la rigiocabilità infinita grazie ai mondi generati proceduralmente

RimWorld vive di imprevedibilità, trasformando ogni colonia in una storia. All’inizio sembra abbastanza semplice: sei precipitato su un pianeta lontano con alcuni sfortunati coloni e il tuo compito è tenerli in vita. All’inizio sembra tutto facile. Poi qualcuno si becca un'intossicazione alimentare e un brillamento solare ti fa saltare la corrente. I predoni si presentano ubriachi e arrabbiati, mentre il tuo miglior medico perde completamente la testa per lo scoiattolo domestico della colonia.

Questo è RimWorld in poche parole: tutti i tuoi piani accuratamente elaborati vanno in fumo, puro caos narrativo nel senso migliore del termine. Ciò che lo rende così avvincente è il modo in cui ogni sistema si intreccia con gli altri. Devi gestire gli stati d’animo, il tempo, la disposizione della base, la ricerca, la produzione di cibo, gli eventi casuali e le personalità davvero discutibili dei tuoi coloni.

Perché l’abbiamo scelto Perché ogni partita diventa un generatore di storie bizzarre e indimenticabili, alimentato dal caos puro e da brillanti colpi di scena dell’IA.

E niente di tutto questo è prestabilito. Il gioco genera storie basate su qualsiasi follia accada nella tua colonia, quindi ogni partita sembra una nuova stagione di una serie che non sapevi nemmeno di stare creando. I disastri peggiori spesso diventano i ricordi più divertenti.

Visivamente, è semplice, pulito e affascinante in quel tipico stile minimalista da fantascienza. Ma non farti ingannare: questo gioco ha una profondità infinita. La community dei modder? Assolutamente fuori di testa, nel senso migliore del termine. Nuovi biomi, eventi, fazioni, narratori… puoi trasformare RimWorld in qualsiasi cosa, da un gioco di costruzione rilassante a un regno medievale fino a una simulazione di sopravvivenza horror.

Il mio verdetto: RimWorld è perfetto se ami i giochi di strategia che generano caos in modo organico. Ti dà la stessa sensazione di “i miei seguaci sono strani piccoli gremlin ma li adoro” che si prova con Cult of the Lamb, ma con molta più profondità e storie infinite e imprevedibili.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE RIMWORLD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Oxygen Not Included [Mantieni in vita i tuoi coloni sottoterra]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di colonia spaziale / Strategia Piattaforme Windows, macOS, Linux Anno di uscita 2019 Autore/i Klei Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Decine di ore, spesso tra le 70 e le 140+ Ideale per Giocatori che amano la gestione approfondita, la gestione delle risorse e la simulazione emergente Cosa mi è piaciuto I sistemi di automazione ingegnosi, i cicli di risorse messi a dura prova e la libertà di ottimizzare la tua colonia in condizioni estreme

Non mi aspettavo che un simulatore di colonia spaziale mi tenesse con il fiato sospeso, ma Oxygen Not Included mi ha subito smentito. Ogni piccolo duplicante ha le sue esigenze, e ogni tubo, linea elettrica e presa d’ossigeno è un potenziale disastro in agguato.

È proprio questo tipo di sfida a renderlo uno dei migliori giochi di sopravvivenza in circolazione: devi pensare sempre al futuro, destreggiarti tra le risorse e ridere (o andare nel panico) di fronte ai disastri che si verificano. Il fascino sta proprio nel modo in cui tutto interagisce. Devi bilanciare ossigeno, acqua, cibo, stress e ricerca, e ogni nuovo edificio o sistema automatizzato ti dà la sensazione di fare progressi.

Perché l’abbiamo scelto Perché i suoi rompicapi sulla costruzione della colonia rendono la gestione dell’ossigeno, dei bagni e dei duplicanti inclini al crollo mentale infinitamente divertente.

E proprio quando pensi di avere tutto sotto controllo nella tua colonia, un’ondata di caldo, un’epidemia o una creatura aliena ti ricorderanno chi comanda davvero. E l’umorismo si insinua ovunque: le piccole animazioni, le stranezze dei duplicanti e i disastri catastrofici rendono la sopravvivenza in una colonia che sta crollando stranamente divertente.

Visivamente, il gioco è pulito e colorato, con uno stile tecnico ma affascinante, come il taccuino di un ingegnere che prende vita. La colonna sonora accompagna con discrezione la tensione, ricordandoti sottilmente che tutto potrebbe andare storto da un momento all’altro.

Il mio verdetto: i fan di Cult of the Lamb che hanno amato la costruzione di basi e i loop di gestione adoreranno Oxygen Not Included. È complesso, imprevedibile e infinitamente appagante, regalando caos e trionfo in egual misura.

5. Moonlighter [Un’avventura che unisce l’esplorazione di dungeon alla gestione di un negozio]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Roguelite Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Digital Sun (sviluppatore), 11 Bit Studios (editore), Netflix Games (Android, iOS) Durata media di gioco ~20–30 ore per una partita standard (varia molto a seconda dello stile di gioco) Ideale per Giocatori a cui piace unire la gestione di un negozio all’esplorazione di dungeon Cosa mi è piaciuto L’alternanza giorno/notte tra la gestione del negozio e le avventure da eroe, la fusione di due stili di gioco molto diversi e l’affascinante pixel art

Ho passato ore su Moonlighter prima di rendermi conto che ero ossessionato sia dalla vendita che dall’uccidere mostri. Mi ritrovavo immerso in un dungeon, a schivare trappole di fuoco e a brandire la spada contro i goblin, per poi tornare nel mio negozio a stabilire con cura il prezzo dei bottini rari senza spaventare i clienti. In qualche modo, il gioco bilancia perfettamente entrambe le cose, ed è per questo che si colloca facilmente tra i migliori RPG d’azione.

Le esplorazioni dei dungeon sono intense ma eque. Ogni piano è generato proceduralmente, quindi non sai mai bene cosa ti aspetta dietro l’angolo. Sconfiggere i nemici è il modo principale per ottenere il bottino che alimenta direttamente il tuo negozio. E il tuo negozio? È sorprendentemente strategico. Scegliere cosa vendere, come potenziare gli oggetti e gestire le scorte sembra quasi un minigioco a sé stante.

Perché l’abbiamo scelto Perché passare dall’esplorazione dei dungeon alla gestione del negozio è la doppia vita più avvincente che tu possa mai vivere.

Ciò che ti fa rimanere incollato al gioco è quanto il ciclo di gioco risulti naturale. Sei sempre alla ricerca del prossimo potenziamento, di quell’oggetto difficile da trovare o del brivido di sopravvivere indenne a un piano del dungeon. La grafica pixel art è vivace e accattivante. La colonna sonora passa senza soluzione di continuità dalle atmosfere rilassate del negozio alla tensione del dungeon, rendendo ogni momento coinvolgente, e il gioco continua a trascinarti a fare un altro tentativo – o a concludere un’altra vendita.

Il mio verdetto: Moonlighter è divertimento puro e coinvolgente. È un mix raro di gestione e azione che ti fa pensare e muoverti allo stesso tempo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MOONLIGHTER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Hades [Combatti nell’Oltretomba e riemergi]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione roguelike Piattaforme Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Anno di uscita 2020 Creatore/i Supergiant Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Varia; molti giocatori su Reddit dicono di averci giocato più di 300 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti veloci, la rigiocabilità e le storie mitologiche Cosa mi è piaciuto Il ciclo di combattimento appagante, i percorsi di potenziamento variegati e i personaggi pieni di personalità. Ogni partita sembra importante, anche quando muori

È difficile da spiegare, ma Hades mi ha fatto innamorare del morire più e più volte. Vesti i panni di Zagreus, che cerca di liberarsi dal regno di suo padre, e ogni partita sembra una sfida tutta nuova. Il gioco è pieno di combattimenti adrenalinici, potenziamenti ingegnosi e stanze che ti costringono ad adattarti al volo.

La combinazione di combattimenti fluidi e potenziamenti costanti è uno dei motivi principali per cui Hades si colloca tra i giochi roguelike più emozionanti. Ogni partita, anche quando fallisci, ti avvicina al tuo obiettivo. Sblocchi nuove armi, potenziamenti e sviluppi della trama che rendono ogni partita significativa. Il combattimento è serrato e fluido, con ogni arma e ogni bonus che cambia il modo in cui affronti i nemici. È impegnativo, ma equo, e avere la meglio è sempre emozionante.

Perché l’abbiamo scelto Perché è l’esperienza definitiva del “solo un altro tentativo”, che unisce combattimenti da dio a una sceneggiatura e uno stile brillanti.

Dal punto di vista visivo, Hades è straordinario. Lo stile grafico vivace, le animazioni dettagliate e la colonna sonora epica ti coinvolgono, mentre la sceneggiatura conferisce ai personaggi una vera personalità. Tra battaglie intense e dialoghi spiritosi, il gioco ti tiene completamente immerso dall’inizio alla fine.

Il mio verdetto: se hai amato i cicli roguelike e il gameplay coinvolgente di Cult of the Lamb, Hades ti sembrerà subito familiare ma a un livello superiore: veloce, elegante e impossibile da smettere di giocare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Dead Cells [Combattimenti frenetici in mondi generati proceduralmente]

Il nostro voto 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelite / Metroidvania Piattaforme Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2018 Creatore/i Motion Twin (sviluppatore); Motion Twin & Playdigious (editore) Durata media di gioco circa 34 ore su Steam Ideale per Giocatori che amano i combattimenti veloci, i platform basati sull’abilità e un’elevata rigiocabilità Cosa mi è piaciuto I movimenti fluidi e reattivi; il perfetto equilibrio tra abilità e fortuna; le ricompense costanti per chi esplora

Dead Cells mi ha conquistato come pochi platform d’azione riescono a fare. È veloce, incisivo e costruito attorno a quella sensazione di “ancora un tentativo” che trasforma una sessione veloce in una serata intera. Ogni colpo, schivata e capriola è preciso e reattivo, e quando finalmente inizi a concatenare tutto insieme, il gioco scorre praticamente tra le tue mani.

Quello che mi ha davvero conquistato è il modo naturale in cui il gioco fonde i meccanismi roguelite con l’esplorazione in stile Metroidvania. C’è sempre qualcosa da scoprire: nuove armi, percorsi alternativi, stanze nascoste, e quella sensazione di costante avanzamento ti fa capire facilmente perché oggi venga spesso citato tra i migliori giochi Metroidvania. Anche quando vai fuori gioco, ti porti comunque a casa qualche progresso, quindi le partite non sembrano mai sprecate.

Perché l’abbiamo scelto Perché nessun altro platform d’azione è così fluido, reattivo e pericolosamente divertente quando vai a tutta velocità.

Dead Cells mantiene inoltre il gioco sempre fresco grazie a frequenti aggiornamenti e DLC. Ti ritroverai a esplorare aree familiari e all’improvviso scoprirai un nuovo bioma, un tipo di nemico o un progetto che cambierà completamente il tuo approccio. E il sistema di progressione è una manna dal cielo: piccoli potenziamenti nel corso delle partite smussano la curva di difficoltà senza mai far sembrare il gioco facile.

Il mio verdetto: se ami i combattimenti veloci basati sull’abilità e le esplorazioni di dungeon ricche di azione, Dead Cells è un gioco imperdibile. È uno di quei rari giochi che premia la pratica, rispetta il tuo tempo e rimane emozionante anche molto tempo dopo le prime dodici ore di gioco.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEAD CELLS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. The Binding of Isaac: Rebirth [Un’avventura roguelike oscura e piena di sorprese]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto d'azione roguelike Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Anno di uscita 2014 Creatore/i Nicalis, Inc. (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Centinaia di ore; molti giocatori dicono di averci giocato da oltre 500 a oltre 1.000 ore Ideale per Giocatori che amano le sinergie avvincenti tra gli oggetti, l’alta rigiocabilità e l’umorismo nero Cosa mi è piaciuto La pazzesca varietà di oggetti; le configurazioni contorte e imprevedibili; il tono cupo e l’enorme valore di rigiocabilità

The Binding of Isaac: Rebirth è quel tipo di gioco che inizi a provare per dieci minuti e all’improvviso… è mezzanotte. Ogni partita è come aprire un giocattolo a sorpresa: a volte trovi qualcosa di incredibile, a volte solo spazzatura, e a volte ottieni una combo così assurdamente potente che non puoi fare a meno di ridere.

Ciò che rende speciale Isaac è quanto possano diventare folli le interazioni tra gli oggetti. Inizi una partita pensando che sia tutto normale… e poi le cose si fanno interessanti. All’improvviso ti ritrovi a sparare laser di zolfo, a generare un numero esagerato di ragni e a trasformarti in una creatura nata in uno scantinato che, in qualche modo, rende la tua configurazione ancora più forte. È meravigliosamente fuori dagli schemi, esilarante ed è proprio quel tipo di imprevedibilità che rende Isaac così divertente.

Perché l'abbiamo scelto Perché le sue infinite combinazioni di oggetti trasformano ogni partita in un folle esperimento scientifico andato meravigliosamente storto.

A livello di atmosfera, si colloca proprio in quella nicchia oscura ma divertente che i fan di Cult of the Lamb adorano. È inquietante, è strano, è un po’ disgustoso e si cala completamente nell’atmosfera. Il gioco, poi, ti tiene sempre sulle spine: nuovi oggetti, nuovi nemici, nuove configurazioni delle stanze, nuovi personaggi, nuove sfide.

Anche dopo decine di partite, ti capita ancora di imbatterti in qualcosa che non hai mai visto prima. E se in qualche modo riuscissi a esaurire tutto questo? La community dei modder interviene dicendo: «Non preoccuparti, ne abbiamo ancora». Nuovi oggetti, nuovi piani, nuovi boss, praticamente un intero livello extra di divertimento.

Il mio verdetto: se ami la sperimentazione, le configurazioni imprevedibili e le partite veloci che degenerano in un’assoluta follia, Isaac è un gioco imperdibile. È caotico, ingegnoso e impossibile da smettere di giocare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE BINDING OF ISAAC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Slay the Spire [Costruzione strategica del mazzo e combattimento tattico]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike con costruzione del mazzo Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mega Crit (sviluppatore); Humble Games (editore) Durata media di gioco circa 75 ore secondo i dati di monitoraggio Ideale per Giocatori che amano la costruzione strategica dei mazzi e le partite rigiocabili Cosa mi è piaciuto Il perfetto equilibrio tra rischio e ricompensa; la varietà delle combinazioni di carte; il fatto che ogni partita sembri un puzzle diverso

Slay the Spire è uno di quei giochi che apri “solo per fare una partita” e all’improvviso ti ritrovi completamente immerso nel tuo mazzo. A prima vista sembra semplice: scegli un personaggio, scala una torre, combatti i nemici. Ma una volta che inizi a costruire il tuo mazzo, il gioco si trasforma in un rompicapo incredibilmente appagante. Non c’è da stupirsi che la gente lo definisca ancora uno dei giochi di costruzione di mazzi più influenti in circolazione.

Ciò che lo rende davvero speciale è come ogni scelta conti. Ogni carta che aggiungi cambia il corso della tua partita. Ogni reliquia spinge la tua strategia in una nuova direzione. E quando tutto scatta, quando le sinergie si incastrano alla perfezione e fai a pezzi gli avversari d’élite come se fossero fatti di burro, è difficile non sentirti un genio. Il gioco ti spinge costantemente a risolvere i problemi in modo creativo, ed è per questo che non ci sono mai due partite uguali.

Perché l’abbiamo scelto Perché ha perfezionato la strategia di costruzione del mazzo, facendo sì che ogni scelta sembri intelligente, rischiosa e profondamente soddisfacente.

La progressione è chiara e anche avvincente. Gli sblocchi sembrano davvero importanti, non semplici riempitivi, e i momenti di rischio/ricompensa (come prendere una reliquia maledetta o snellire il tuo mazzo) cambiano davvero il modo in cui affronti la scalata. È proprio questa profondità strategica che rende The Spire così rigiocabile.

Il mio verdetto: se ami i cicli di progressione tattica e le strategie ingegnose, questo è uno dei giochi più gratificanti che tu possa scegliere. I fan della struttura a run di Cult of the Lamb si sentiranno subito a casa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SLAY THE SPIRE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Darkest Dungeon [Sopravvivi allo stress, alla follia e a nemici letali]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG gotico a turni / Dungeon crawler Piattaforme Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Anno di uscita 2016 Creatore/i Red Hook Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco circa 40 ore per molti giocatori Ideale per Giocatori che amano la strategia ad alto rischio, ricca di tensione, e la gestione dei personaggi Cosa mi è piaciuto Il sistema delle afflizioni che rende gli eroi vulnerabili, l’atmosfera cupa e la narrazione, e il modo in cui la gestione della base e la morte permanente aumentano la tensione

Darkest Dungeon è brutale proprio come ci piace, ed è senza dubbio uno dei dungeon crawler più avvincenti che tu possa giocare. I mostri sono solo metà della minaccia; la vera sfida è lo stress strisciante che logora i tuoi eroi, stravolgendo le loro personalità grazie al suo geniale sistema di afflizioni.

Ogni spedizione ti fa sentire come se stessi camminando su una fune con una torcia che si sta spegnendo troppo in fretta. Le peculiarità, le paure e i punti di rottura del tuo gruppo diventano importanti tanto quanto le loro armi. E quando qualcuno crolla nel bel mezzo della battaglia e trascina giù con sé l’intera squadra… beh, è proprio lì che Darkest Dungeon dà il meglio di sé.

Perché l’abbiamo scelto Perché il suo sistema di stress e afflizioni rende ogni esplorazione dei dungeon tesa, impegnativa e indimenticabile.

Fuori dai dungeon, l’Hamlet ti offre quel livello strategico che mantiene tutto in movimento. Potenziamenti, gestione dello stress, addestramento delle abilità: ti ritrovi costantemente a destreggiarti tra le risorse, decidendo chi vale la pena salvare e chi è meglio lasciare indietro. È un ciclo duro, ma incredibilmente gratificante una volta che capisci come tutti i sistemi si alimentino a vicenda.

La grafica, la narrazione e l’atmosfera uniscono il tutto. È cupo, opprimente e stranamente bello nel modo più miserabile possibile.

Il mio verdetto: se ti piacciono le tattiche ad alto rischio e vedere storie imprevedibili che si svolgono, questo gioco fa per te. I fan del tono più cupo di Cult of the Lamb si sentiranno proprio a casa… se per “casa” si intende un dungeon che sta crollando, pieno di angoscia esistenziale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DARKEST DUNGEON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Il custode del cimitero [Gestisci un cimitero medievale e una bottega]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di gestione di un cimitero / Strategia Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Autori Lazy Bear Games (sviluppatore); tinyBuild (editore) Durata media di gioco ~62,5 ore (contenuti principali + secondari) Ideale per Giocatori che amano le simulazioni stravaganti, le scelte morali e l’umorismo nero in un’atmosfera rilassata Cosa mi è piaciuto L’umorismo fuori dagli schemi, i sistemi di crafting approfonditi, le missioni secondarie che ti sorprendono e il modo in cui le decisioni moralmente discutibili sembrano davvero significative

Il custode del cimitero è uno di quei giochi che ti prendono alla sprovvista. Inizi a pensare: «Sistemerò un paio di tombe e poi smetto per stasera», e all’improvviso ti ritrovi immerso fino alle ginocchia in scartoffie medievali, a dissotterrare cadaveri, a destreggiarti tra strani lavoretti extra e a chiederti come mai questo piccolo mondo bizzarro ti abbia catturato così tanto. Ha proprio quell’umorismo nero e quell’atmosfera accogliente da simulatore gestionale che i fan di Cult of the Lamb adorano.

Una volta superato il caos del tutorial, il gioco ti svela con discrezione quanta profondità nasconde. Catene di creazione, laboratori di alchimia, appezzamenti coltivati, sermoni in chiesa, dungeon, trattative con gli asini… basta nominarlo e probabilmente si ricollega a qualcos’altro. Ed è proprio questa progressione a più livelli che lo rende così in linea con altri giochi di strategia di spicco.

Perché l’abbiamo scelto Perché gestire un cimitero medievale con attività secondarie eticamente discutibili è più divertente di quanto dovrebbe essere.

Sei sempre lì a pianificare il prossimo potenziamento, il prossimo ciclo di produzione, il prossimo “miglioramento dell’efficienza” moralmente discutibile. Soddisfa quella parte del tuo cervello che vuole “ottimizzare tutto fino a trasformarlo in una macchina perfetta”. Ma ciò che rende davvero speciale l’esperienza è quanto tutto sia strano e affascinante.

Le missioni secondarie sembrano piccoli sketch comici, gli abitanti del villaggio sono deliziosamente fuori di testa e i DLC continuano ad aggiungere nuovi sistemi che rendono il mondo ancora più vivo (o non morto).

Il mio verdetto: se ti piacciono i simulatori di gestione con personalità, umorismo nero e cicli di progressione infiniti, Il custode del cimitero fa proprio al caso tuo. È rilassante, è ingegnoso ed è la scelta perfetta per i giocatori che amano costruire qualcosa di strano e appagante al proprio ritmo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GRAVEYARD KEEPER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. I figli di Morta [Avventura roguelike emozionante e ricca di storia]

Il nostro voto 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione incentrato sulla trama / Roguelite Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Dead Mage (sviluppatore), 11 Bit Studios (editore) Durata media di gioco circa 14–20 ore per la storia principale, fino a circa 25–30 ore se completi la maggior parte dei contenuti secondari Ideale per Giocatori che apprezzano le storie emozionanti, la varietà dei personaggi e le avventure d’azione rigiocabili Cosa mi è piaciuto La narrazione incentrata sulla famiglia, le classi variegate, la grafica in pixel art e il modo in cui la progressione nel gioco risulta allo stesso tempo soddisfacente e commovente

I figli di Morta occupa una nicchia davvero speciale, non solo perché è un roguelite con combattimenti fantastici, ma perché tiene davvero ai suoi personaggi. Invece di interpretare un eroe solitario, ti ritrovi a vivere le vicende dei Bergson, un’intera famiglia che lotta contro la corruzione. Ogni partita fa avanzare la storia, e il gioco intreccia momenti emozionanti in modo così naturale che finisci per tifare per loro come persone, non solo come classi di gioco.

Ciò che rende il gioco sempre nuovo è quanto ogni membro della famiglia sia diverso dagli altri. Uno dei fratelli è un ladro fulmineo, un altro usa la magia e un altro ancora incassa i colpi come un muro di mattoni. Cambiare personaggio cambia davvero il modo in cui affronti una partita, e il sistema di progressione tiene tutto insieme, permettendo all’intera famiglia di diventare più forte man mano che giochi.

Perché l’abbiamo scelto Perché pochi roguelike riescono a unire azione e narrazione incentrata sulla famiglia in modo così splendido.

Riesce a trovare un equilibrio davvero perfetto tra sfida e accessibilità: senti la pressione tipica dei roguelite, ma non ti ritrovi mai a sbattere contro un muro. E se ti piace giocare con qualcun altro? La modalità cooperativa è fantastica. Trasforma l’intera esperienza in un’avventura calorosa, caotica e condivisa che si adatta perfettamente al tema della famiglia.

Il mio verdetto: se cerchi un roguelite con un cuore e personaggi a cui ti affezioni davvero, I figli di Morta è quello che fa per te. È accogliente, stimolante e ti fa affezionare in un batter d’occhio.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CHILDREN OF MORTA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Entra nel Gungeon [Azione bullet-hell con armi infinite]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Dungeon crawler roguelike bullet-hell Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Anno di uscita 2016 Creatori Dodge Roll (sviluppatore), Devolver Digital (editore) Durata media di gioco circa 80–100 ore per completare il gioco Ideale per Giocatori che amano gli sparatutto frenetici, basati sull’abilità e ricchi di varietà Cosa mi è piaciuto L’assurda varietà di armi, i combattimenti serrati con schivate e rotolate, e il fatto che ogni partita sia imprevedibile e incredibilmente impegnativa

Entra nel Gungeon è puro caos, magnificamente controllato, sotto forma di videogioco. Ti catapulta in un labirinto di stanze piene di nemici, proiettili e armi assurde: dai fucili laser alle pistole che sparano vere api. Nel momento in cui inizi a schivare i proiettili rotolando come un piccolo eroe d’azione, l’adrenalina sale alle stelle e all’improvviso ti ritrovi a voler perfezionare ogni partita, alla ricerca di nuove armi e segreti.

Il combattimento è veloce, incisivo e basato soprattutto sull’abilità. La tua sopravvivenza dipende dal tempismo delle tue schivate, dalla scelta dell’arma giusta al momento giusto e dal non farti prendere dal panico quando lo schermo si trasforma in una tempesta al neon di proiettili. E succederà.

C’è un’infinità di follia improvvisa a seconda degli oggetti che raccogli: sinergie, maledizioni, compagni, strani modificatori. Le partite sono veloci ma incredibilmente diverse tra loro, il che rende la rigiocabilità assurdamente alta.

Perché l'abbiamo scelto Perché racchiude il caos più frenetico e stiloso del genere bullet hell in sessioni di gioco perfette per una pausa veloce.

Il gioco ha anche un sacco di fascino. I nemici sono adorabili piccole creature-proiettile, l’umorismo è leggero e autoironico, e ogni piano nasconde segreti in cui ti imbatterai per caso (o che passerai ore a cercare di sbloccare). Sembra un classico da sala giochi che in qualche modo ha imparato tutti i trucchi dei roguelike moderni.

Il mio verdetto: Entra nel Gungeon è veloce, divertente e rigiocabile all’infinito. Se ami le sessioni caotiche, le armi creative e quella soddisfacente sensazione di “essere sopravvissuto per un soffio”, questo gioco è una vera bomba.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ENTER THE GUNGEON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

14. Rogue Legacy [Piattaforma dinastica con sfide infinite]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Roguelite Piattaforme Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Anno di uscita 2013 Creatore/i Cellar Door Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco da ~16 ore (campagna principale) a ~37 ore (completamento) Ideale per Giocatori che amano i giochi platform combinati con una progressione legacy e le sfide Cosa mi è piaciuto Le morti dinastiche, i tratti eccentrici degli eredi e la profonda soddisfazione che si prova nel potenziare la tua tenuta

Rogue Legacy trasforma l’idea della morte in puro divertimento. Ogni volta che il tuo personaggio ci fa a pezzi, non è la fine, ma un nuovo inizio. Ti ritrovi nei panni del loro erede, ognuno con tratti stravaganti che possono rendere una partita esilarante e caotica o sorprendentemente complicata. Questa meccanica dinastica fa sì che ogni morte sia significativa, non frustrante, e ti tiene coinvolto nella stirpe mentre costruisci lentamente il tuo potere e sblocchi potenziamenti.

Il gameplay platform è preciso e reattivo, rendendo lo schivare le trappole, saltare sopra le punte e combattere i boss una sfida soddisfacente ogni volta. È facile capire perché Rogue Legacy si guadagni un posto tra i migliori giochi platform, con i suoi livelli generati proceduralmente, il design basato su partite brevi e l’intelligente progressione dinastica che rendono ogni partita fresca ed emozionante.

Perché l’abbiamo scelto Perché morire non è mai stato così divertente, grazie al suo albero genealogico in continua evoluzione di eroi imprevedibili.

La progressione crea dipendenza. Sbloccare nuove classi, potenziare la tua tenuta e scoprire percorsi segreti alimentano tutti questo ciclo costante di miglioramento. La varietà dei tratti dei personaggi, come eroi daltonici o eredi miopi, rende le partite divertenti e imprevedibili, aggiungendo personalità al gameplay.

Il mio verdetto: Rogue Legacy trasforma il fallimento in progresso con stile e umorismo. Se ti piacciono i giochi platform, i cicli di progressione ingegnosi e un roguelite che rende ogni morte gratificante, questo gioco è un must per gli appassionati di divertimento strategico e ricco di azione.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ROGUE LEGACY 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. La maledizione degli dei morti [Combattimenti frenetici e maledizioni strategiche]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike d’azione isometrico Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatori Passtech Games (sviluppatore); Focus Home Interactive (editore) Durata media di gioco ~21 ore per la campagna principale, ~38 ore con i contenuti extra Ideale per Giocatori a cui piacciono i combattimenti veloci, le scelte strategiche e le meccaniche rischio/ricompensa Cosa mi è piaciuto Il sistema delle maledizioni che ti costringe a prendere decisioni strategiche, il ciclo di raccolta del bottino ben strutturato e l’estetica cupa e pulp dei templi

In La maledizione dei morti Gods inizi in un tempio maledetto dall’atmosfera pulp, dove ogni stanza è una prova di abilità, tempismo e sangue freddo. Il combattimento è veloce, ponderato e sorprendentemente tattico: devi schivare continuamente, concatenare attacchi e prendere decisioni in una frazione di secondo che determinano la tua sopravvivenza.

Ciò che lo distingue davvero è il sistema delle maledizioni. Ogni maledizione che raccogli comporta dei compromessi che influenzano la tua configurazione, rendendo ogni partita un intricato rompicapo in cui rischio e ricompensa si contrappongono. Prendi quell’arma potente e accetti lo svantaggio, o vai sul sicuro sperando che la stanza successiva ti offra opzioni migliori? Ti tiene la mente sempre all’opera mentre i tuoi riflessi vanno a mille.

Perché l’abbiamo scelto Perché le sue meccaniche di maledizione trasformano ogni decisione in una scommessa deliziosamente pericolosa.

Anche il bottino e la progressione sono soddisfacenti. I potenziamenti si mantengono tra una partita e l’altra, garantendo ai tuoi personaggi una crescita significativa senza togliere la tensione delle spedizioni brevi e intense. Il design dei nemici è ben curato e vario, con il giusto mix di inquietante e pulp, rendendo ogni scontro teso ma divertente.

Il mio verdetto: se ti piacciono le partite veloci e basate sull’abilità, in cui ogni scelta conta, La maledizione degli dei morti è una vera bomba. È teso, gratificante e perfetto per chi ama l’azione tattica con un’atmosfera cupa e contorta.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CURSE OF THE DEAD GODS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

16. Per il Re [Avventure tattiche con gestione del gruppo]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia a turni / RPG roguelike Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Creatori IronOak Games (sviluppatore); Curve Games (editore) Durata media di gioco circa 8–12 ore per una tipica partita alla campagna principale Ideale per Giocatori che amano le decisioni tattiche, il gioco in cooperativa e le campagne rigiocabili Cosa mi è piaciuto Il mix di mappe procedurali e strategia in stile gioco da tavolo, le scelte nelle missioni che bilanciano rischio e ricompensa e il ciclo di progressione appagante con la gestione del gruppo e dei seguaci

For the King unisce le tattiche da gioco da tavolo all’imprevedibilità dei roguelike in un modo che è facile da imparare ma difficile da smettere di giocare. Guidi un gruppo di eroi attraverso mappe generate proceduralmente, affronti eventi casuali e gestisci le risorse mentre decidi chi portare con te in ogni viaggio. Che tu giochi da solo o in cooperativa, ogni partita è sempre nuova, con sorprese che ti aspettano dietro ogni angolo.

Il suo mix di strategia, gestione del gruppo e mappe rigiocabili lo rende un titolo di spicco tra i giochi di strategia a turni. Ti ritrovi costantemente a valutare rischi e ricompense, a decidere quali missioni affrontare e a gestire le abilità e l’equipaggiamento del tuo gruppo. Il gioco attinge allo stesso fascino del “gestire la tua piccola setta/colonia” che piace tanto ai fan di Cult of the Lamb, permettendoti di sentirti al comando di una squadra in continua crescita ed evoluzione.

Perché l’abbiamo scelto Perché fonde strategia da tavolo e avventura in modo così fluido che ti sembrerà di partecipare a una serata di avventure in modalità cooperativa.

Il combattimento è a turni ma non è mai lento. Ogni scontro richiede pianificazione, posizionamento e decisioni tattiche, rendendo significative anche le sessioni più brevi. Gli eventi procedurali e l’atmosfera narrativa aggiungono fascino e imprevedibilità, così nessuna partita è mai uguale all’altra.

Il mio verdetto: se ti piacciono le decisioni strategiche, la gestione del gruppo e un tocco roguelike sulle meccaniche da gioco da tavolo, For the King è perfetto per te. È ingegnoso, accessibile e divertente sia che tu giochi da solo che con gli amici.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. Il Dungeon dell’Infinito [Il tower defense incontra l’esplorazione roguelike]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido tra roguelike, tower defense e strategia Piattaforme Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2014 Creatore/i Amplitude Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco circa 9,5 ore per una partita completa Ideale per Giocatori che amano il posizionamento tattico, la strategia emergente e i loop di gioco ibridi Cosa mi è piaciuto Le decisioni difficili sulla gestione delle risorse, la soddisfazione di difendere la tua base e il modo in cui l’esplorazione casuale dei dungeon crea momenti intensi e inaspettati

Il Dungeon dell’Infinito è un mix pazzesco di tower defense, roguelike ed esplorazione che ti tiene sempre all’erta (e ti fa sudare) ad ogni passo. Guidi una piccola squadra attraverso dungeon generati proceduralmente, cercando di proteggere il tuo generatore mentre raccogli risorse, posizioni le difese e decidi quali stanze esplorare dopo. Ogni scelta conta, e un solo errore può scatenare una serie di disastri.

Il punto di forza del gioco sta nei suoi livelli tattici. Il flusso delle risorse, il posizionamento delle torrette e un’attenta gestione delle unità contribuiscono a creare sessioni brevi e intense che danno grande soddisfazione quando riesci a padroneggiarle. Ogni dungeon generato proceduralmente è diverso dagli altri, quindi ti ritrovi costantemente ad adattarti a nuove configurazioni, tipi di nemici e situazioni impreviste. Anche un singolo piano può riservarti sfide inaspettate, rendendo il gioco rigiocabile all’infinito.

Perché l'abbiamo scelto Perché nessun altro gioco riesce a catturare la gioia frenetica di difendere la tua base mentre cerchi disperatamente di raggiungere l’uscita.

L’ambientazione fantascientifica aggiunge personalità, con personaggi unici che apportano ciascuno i propri punti di forza e le proprie peculiarità alla squadra. Insieme alla grafica e all’atmosfera distintive, Dungeon of the Endless si distingue come un roguelike che risulta ingegnoso, teso e sempre nuovo ogni volta che ci giochi.

Il mio verdetto: se ami le micro-decisioni tattiche, il gameplay ibrido e la gestione ad alto rischio, Il Dungeon dell’Infinito è la scelta perfetta. I fan della pianificazione strategica e degli scontri caotici di Cult of the Lamb troveranno qui tantissimo da apprezzare.

18. Spiritfarer [Prenditi cura degli spiriti in un viaggio accogliente]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gestione / Simulazione narrativa Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2020 Creatore/i Thunder Lotus Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco ~35–45 ore (a seconda di quanto riesci a portare a termine il gioco) Ideale per Giocatori che preferiscono un'esperienza di gioco rilassante, storie emozionanti e un ritmo incentrato sulle relazioni Cosa mi è piaciuto La splendida grafica disegnata a mano, i rapporti sinceri con gli spiriti e il modo in cui ogni giornata sulla barca sembra significativa e serena

Spiritfarer è un gioco di gestione accogliente e incentrato sulla narrazione, che bilancia perfettamente sentimento e giocabilità. Ti calerai nei panni di Stella, una Spiritfarer incaricata di accompagnare gli spiriti nell’aldilà. Lungo il percorso, ti prenderai cura dei tuoi passeggeri, potenzierai la tua nave, raccoglierai risorse, creerai oggetti utili e costruirai relazioni significative. È un ciclo di gestione rilassante, gratificante e pieno di sentimento.

La grafica disegnata a mano del gioco è assolutamente stupenda e conferisce a ogni luogo e personaggio un fascino caldo e accogliente. La colonna sonora e la narrazione aggiungono profondità emotiva, trasformando semplici attività come cucinare, estrarre minerali o aiutare gli spiriti nelle missioni secondarie in momenti davvero speciali. Ogni spirito ha una storia unica e guidarli verso la pace è sorprendentemente appagante.

Perché l’abbiamo scelto Perché offre una narrazione emozionante avvolta in uno dei cicli di gestione più accoglienti mai realizzati.

C’è anche una progressione graduale nei potenziamenti della nave, nella creazione di oggetti e nelle relazioni, che rende ogni sessione significativa senza stress. La modalità cooperativa locale aggiunge un’esperienza condivisa divertente, mentre gli aggiornamenti frequenti continuano ad ampliare i contenuti, offrendo ai giocatori sempre più cose da esplorare e di cui godersi.

Il mio verdetto: Spiritfarer è perfetto per chiunque preferisca la gestione, i sistemi di cura e la narrazione al combattimento continuo. Il suo fascino, la sua carica emotiva e il gameplay accogliente lo rendono un titolo imperdibile per i fan di Cult of the Lamb alla ricerca di un’esperienza rilassante ma profondamente appagante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

19. Hand of Fate 2 [Avventura a carte con combattimenti d’azione]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido tra RPG d’azione e deck-building Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Creatore/i Defiant Development (sviluppatore e editore) Durata media di gioco circa 40–50 ore Ideale per Giocatori che amano la strategia, la costruzione di mazzi e i combattimenti ricchi di azione Cosa mi è piaciuto La tensione nel costruire un mazzo che plasma la tua avventura, il mix tra pianificazione e combattimenti in tempo reale, e il fatto che ogni scontro con un boss sia cinematografico e ad alta tensione

Hand of Fate 2 unisce la strategia dei giochi da tavolo a combattimenti roguelike ricchi di azione, in un mix che ti prende subito. Costruisci il tuo mazzo di carte e ognuna di esse determina gli incontri, le ricompense e le sfide che dovrai affrontare. È un mix intelligente di pianificazione e improvvisazione, in cui le tue scelte fuori dal combattimento influenzano direttamente le battaglie che combatterai.

Il combattimento è veloce e basato sull’abilità. Schivare, calcolare il momento giusto per attaccare e capire gli schemi dei nemici è fondamentale, soprattutto durante i combattimenti contro i boss, che sono tanto intensi quanto memorabili. Ogni partita ti tiene sempre all’erta, con modificatori, eventi casuali e sorprese legate alle carte che fanno sì che nessuna campagna sia mai uguale all’altra. Anche il sistema di rischio/ricompensa è soddisfacente: a volte, prendere una carta allettante può rendere la tua partita molto più difficile, ma è sempre una scommessa emozionante.

Perché l’abbiamo scelto Perché unire gli incontri basati sulle carte al combattimento in tempo reale crea un’avventura piena di sorprese.

La presentazione è di altissimo livello, dagli incontri cinematografici con le carte ai combattimenti dettagliati nell’arena, facendo sì che ogni sessione sembri una partita da tavolo ad alto rischio che prende vita. La varietà di carte, nemici e esiti conferisce al gioco un’immensa rigiocabilità, premiando una pianificazione attenta e tattiche intelligenti.

Il mio verdetto: Hand of Fate 2 è perfetto per i giocatori che amano la strategia unita all’azione. I fan di Cult of the Lamb apprezzeranno la costruzione del mazzo, l’assunzione di rischi e gli incontri carichi di tensione che rendono ogni partita emozionante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HAND OF FATE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

20. We Happy Few [Sopravvivi in una società oscura e distopica]

Il nostro voto 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura / Sopravvivenza Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Compulsion Games (sviluppatore); Gearbox Publishing (editore) Durata media di gioco circa 30–35 ore tra storia e contenuti extra Ideale per Giocatori che amano le trame distopiche, le scelte morali e le meccaniche di sopravvivenza Cosa mi è piaciuto L’inquietante ambientazione retro-futuristica, il mix teso tra azione furtiva e pressione sociale, e il modo in cui la narrazione ruota attorno a personaggi profondamente imperfetti in una società dominata dalla droga

We Happy Few ti catapulta in una città bizzarra e distopica dove tutti sono costretti a sfoggiare un sorriso perenne e a mantenere le apparenze… o ne pagheranno le conseguenze. Vesti i panni di uno dei tanti protagonisti, ognuno con la propria storia, che cercano di sopravvivere in un mondo pieno di segreti, regole sociali e una paranoia che si insinua sempre di più. Il gioco ha un tono cult e un po’ fuori dagli schemi che risulterà stranamente familiare ai fan di Cult of the Lamb.

Survival unisce la gestione della salute e delle risorse alla capacità di mimetizzarsi, a difficili scelte morali e alla decisione su quando combattere, muoversi di soppiatto o persuadere. Gli elementi procedurali e le missioni create a mano rendono ogni partita imprevedibile, mentre il crafting e la costruzione della base offrono obiettivi a lungo termine verso cui tendere. L’esplorazione premia la curiosità, con oggetti nascosti, personaggi e filoni narrativi dietro ogni angolo.

Perché l’abbiamo scelto Perché il suo mix di distopia, sopravvivenza e furtività sociale ti fa sentire come se stessi entrando nel luna park più inquietante che si possa immaginare.

La narrazione è forte, con molteplici prospettive e una costruzione del mondo a più livelli che ti fanno affezionare alla città e alla sua gente, anche a quelli più inquietanti. Ogni decisione ha il suo peso, e il mix di furtività, sopravvivenza e meccaniche sociali mantiene alta la tensione, permettendoti al contempo di sperimentare approcci diversi.

Il mio verdetto: We Happy Few è perfetto per i giocatori che amano la profondità narrativa, le scelte morali e i mondi oscuri e stravaganti. I fan di Cult of the Lamb apprezzeranno l’umorismo contorto, i sistemi sociali complessi e la sfida appagante di sopravvivere in una società tutt’altro che normale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Il mio verdetto finale

Allora, hai appena finito Cult of the Lamb e hai voglia di qualcosa che offra lo stesso mix di umorismo nero, gestione eccentrica e caos pieno d’azione. Ecco da dove inizierei:

Se ti piace sopravvivere contro ogni previsione mentre armeggi con la tua base, Don’t Starve è proprio quello che fa per te. Il mondo è spietato, il sistema di crafting è ingegnoso e ogni partita ti tiene sempre sulle spine.

Per chi cerca una storia e un po’ di sentimento oltre all’azione roguelike, I figli di Morta è la scelta perfetta. Le dinamiche familiari, i personaggi ben definiti e i momenti emozionanti rendono ogni partita davvero significativa.

Se quello che ti appassiona davvero sono i combattimenti basati sull’abilità e le partite frenetiche, con Hades vai sul sicuro. Ogni scontro è appagante, la progressione crea dipendenza e i dialoghi mantengono il gioco sempre fresco, non importa quante volte muori.

Per un’atmosfera più lenta e rilassata, con una gestione accogliente e momenti di cura, Spiritfarer è un vero gioiellino. Costruire la tua barca, aiutare gli spiriti e migliorare la tua casa è sorprendentemente gratificante ed emozionante.

E se ami la strategia con un tocco di originalità, Slay the Spire terrà la tua mente impegnata per ore con combinazioni di carte ingegnose e decisioni ad alto rischio.

Non importa cosa cerchi: sopravvivenza, trama, azione o strategia, qui troverai un gioco che racchiude la stessa magia strana e affascinante che hai amato in Cult of the Lamb.

Domande frequenti