I 20 migliori giochi simili ad Anno 117: Pax Romana – I preferiti dai fan nel 2026

Se stai cercando giochi simili ad Anno 177 Pax: Romana, questa lista ti propone subito i titoli che racchiudono quel mix di costruzione di città, commercio e gestione di un impero che tutti noi desideriamo.

Da appassionato di sviluppo delle province e ottimizzazione delle catene di produzione, conosco bene l’emozione di vedere un piccolo avamposto trasformarsi in una fiorente potenza in stile Impero Romano. E ti assicuro che qui troverai proprio lo stesso fascino: la soddisfazione di prendere il comando, organizzare le risorse e guidare il tuo popolo attraverso nuove sfide .

Qualunque sia il tuo stile, questi fantastici giochi ti offriranno profondità strategica, decisioni sempre nuove e tanto spazio per far crescere il tuo prossimo impero.

Le nostre scelte migliori per giochi simili ad Anno 117: Pax Romana

Prima di tuffarti nell’elenco completo, ecco i tre titoli che, secondo la mia esperienza, riescono a catturare quel mix di pianificazione, strategia e sviluppo di insediamenti in un impero fiorente meglio di qualsiasi altro:

1 Tropico 6 2019 Un mix perfetto di intrighi politici, abilità economiche e gestione di una città-isola. Le sue catene di produzione flessibili e le decisioni continue da prendere lo rendono perfetto se cerchi nuove sfide che vadano oltre le classiche province romane. Buy now 2 Cities: Skylines 2015 Un gioco di costruzione di città in chiave moderna che premia le soluzioni urbanistiche intelligenti e la pianificazione a lungo termine. Vedere la tua città prendere vita lo rende uno dei giochi davvero fantastici per chiunque ami creare e perfezionare sistemi urbani. Buy now 3 Banished 2014 Un'esperienza impegnativa di costruzione di una città, in cui ogni risorsa conta e la vita della tua gente è sempre in pericolo. Perfetto per gli appassionati di giochi simili che richiedono un'attenta pianificazione fin dalla prima capanna. Buy now

Questi tre sono già tra le scelte migliori, ma continua a scorrere: la lista completa offre ancora più profondità, varietà e mondi da esplorare.

I 20 migliori giochi simili ad Anno 117: Pax Romana – Scelte strategiche

Preparati a immergerti ancora di più nella creazione di città ricche, in dure battaglie terrestri, nell’espansione del tuo impero e nella creazione di nuove province. Questa selezione completa ha tutto ciò che serve per tenerti incollato allo schermo. Quanti di questi giochi simili ad Anno 117: Pax Romana hai già provato?

1. Tropico 6 [Il miglior gioco di gestione cittadina con tematica politico-economica]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Politico-economico / city builder Piattaforme PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2019 Creatori Limbic Entertainment (sviluppatore), Kalypso Media (editore) Durata media di gioco 30–100 ore Ideale per Appassionati di espansione dell’impero, strategia economica e gestione delle isole Cosa mi è piaciuto La struttura dell’arcipelago + le meccaniche politiche divertenti

In Tropico 6, ti calerai nei panni di El Presidente e gestirai la tua nazione insulare (o meglio, un arcipelago), destreggiandoti tra infrastrutture, economia, diplomazia e persino potenza militare. Questo rende ogni sessione dinamica, permettendoti di creare una nazione plasmata dalle tue scelte, dal tuo stile di leadership e dalla direzione verso cui vuoi che il suo futuro si incami.

L’estetica visiva del gioco è colorata, satirica e vivace. Costruirai ponti tra le isole, organizzerai il commercio, emanerai editti e, a volte, organizzerai incursioni alla conquista delle meraviglie del mondo.

Perché l’abbiamo scelto La possibilità di espandersi tra le isole, compiere incursioni strategiche e governare con strumenti sia politici che economici conferisce a Tropico 6 un tocco unico. Se cerchi un gioco di costruzione che dia uguale importanza alle abilità diplomatiche e alla competenza economica, questo fa proprio al caso tuo.

Una cosa che salta all’occhio è come ti permetta di guidare una potenza emergente in stile Impero Romano (senza i romani) attraverso isole tropicali, unendo umorismo a sistemi strategici profondi.

Il mio verdetto: Se ti piace unire la creazione di città su isole a manovre politiche ad alto rischio e a una crescita a lungo termine in stile impero, Tropico 6 è un must. È divertente, profondo e ti costringe costantemente a scegliere tra progresso, potere e popolarità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

webkilla ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Secondo me, Tropico è molto più divertente e coinvolgente dei giochi della serie Anno. Devi riflettere e adattarti molto di più, soprattutto durante le missioni.

Apatride ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È molto diverso da Anno e Cities, ed è di gran lunga il mio preferito tra tutti e tre.

2. Cities: Skylines [Miglior simulatore di gestione urbana moderna]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di costruzione di città / gestione urbana Piattaforme PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Colossal Order (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 40–200 ore Ideale per Giocatori che vogliono creare città grandi, complesse e realistiche Cosa mi è piaciuto Zonizzazione flessibile, strumenti di trasporto avanzati, supporto alle mod

Cities: Skylines prende quella familiare soddisfazione che provi giocando a titoli come Anno 117: Pax Romana e la trasferisce in un sandbox contemporaneo dove ogni decisione influenza il modo in cui i tuoi lavoratori vivono e si spostano. Invece di guidare una provincia attraverso l’era degli imperi, qui fai crescere una metropoli moderna, regolando la suddivisione in zone, il flusso del traffico e i servizi pubblici su tutto il territorio che controlli.

Man mano che i quartieri crescono, il gioco ti coinvolge nel bilanciare i servizi e ottimizzare il traffico, dandoti spazio per sperimentare con layout ispirati alla natura, a Roma o persino alla rivoluzione industriale. La sua vasta comunità di modding ti permette di creare città dettagliate, testare politiche e aggiungere nuovi strumenti, mentre il supporto costante e i sistemi di ricerca aggiuntivi mantengono il gioco sempre fresco.

Perché l'abbiamo scelto Cities: Skylines si distingue perché ti permette di plasmare città enormi e vivaci con un livello di dettaglio straordinario. La profondità delle politiche, gli strumenti di trasporto e la flessibilità nel modding gli conferiscono quel peso strategico che i fan si aspettano dai giochi di costruzione in stile impero.

Vedere i minuscoli personaggi muoversi nei quartieri affollati rende ogni scelta significativa, ed è facile modificare i progetti non appena ti viene in mente un percorso migliore.

Il mio verdetto: se ti piace vedere una metropoli sorgere da un terreno vuoto, Cities: Skylines ti offre la stessa soddisfazione strategica che provi giocando ad Anno 117: Pax Romana, ma rivisitata in chiave moderna e urbana.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/earthquakejake03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco crea una dipendenza pericolosa. Ricordo che la prima volta che ci ho giocato, sono rimasto sveglio tutta la notte.

u/UrbanPlanningNerd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco crea davvero dipendenza. Ci sono state volte in cui l'ho sognato; questo gioco mi ha fatto scoprire la mia passione per l'urbanistica.

3. Banished [Il miglior simulatore di insediamento in condizioni di sopravvivenza estreme]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza e insediamento / strategia Piattaforme PC Anno di uscita 2014 Creatore/i Shining Rock Software (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–80 ore Ideale per Giocatori che amano la microgestione, il realismo e le sfide di sopravvivenza impegnative Cosa mi è piaciuto Gestione spietata delle risorse, sistema di invecchiamento della famiglia, pressione delle stagioni

Banished sembra l’esatto opposto di un trionfo romano: invece di crogiolarti nella gloria di un imperatore, cerchi solo di mantenere in vita un minuscolo villaggio abbastanza a lungo da vedere arrivare un’altra stagione. È un gioco di costruzione di città in stile fantasy su piccola scala, quasi cupo, in cui la fame, il freddo e le tempeste che arrivano al momento sbagliato possono spazzare via tutto ciò per cui hai lavorato. E, onestamente, è proprio questo che lo rende così avvincente.

Guidi un gruppetto di esiliati che devono sopravvivere usando tutto ciò che riescono a raccogliere. Non ci sono combattimenti diretti né sistemi militari: i tuoi veri nemici sono l’inverno, la carenza di risorse e quel momento in cui ti rendi conto che tutti i tuoi lavoratori sono invecchiati contemporaneamente. Ogni abitante ha un ciclo di vita, si formano le famiglie, i bambini crescono e se muoiono troppi anziani tutti insieme… beh, vedrai presto cosa succede.

Perché l’abbiamo scelto Banished si distingue perché ogni risorsa conta. Il suo sistema di invecchiamento, la carenza di manodopera e le tensioni stagionali lo rendono un gioco di sopravvivenza e costruzione in cui la sopravvivenza viene prima di tutto, con caratteristiche che nessun altro gioco simile riesce a gestire così bene.

L’interfaccia minimale ti permette di giocare in tutta semplicità, tenere sotto controllo le catene di approvvigionamento e reagire velocemente quando le cose vanno male.

Il mio verdetto: se ti piace guidare una comunità vulnerabile e affrontare condizioni estreme, Banished ti regala quella sensazione di “sopravvivenza a tutti i costi” che adori in Anno 117: Pax Romana, ma con la posta in gioco ancora più alta e senza alcuna pietà.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/NeosapienX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco è tosto… basta un errore e tutta la città crolla, ma è proprio per questo che lo adoro.

u/DarklK1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sono tornato a giocare a Banished dopo anni. È ancora uno dei giochi di sopravvivenza e costruzione più appaganti mai realizzati.

4. Frostpunk [La migliore sfida di costruzione di città all’insegna della morale e della sopravvivenza]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia di sopravvivenza / gestione della società Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Autore/i 11 bit studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–60 ore Ideale per Giocatori a cui piacciono le decisioni difficili, la sopravvivenza al freddo e i dilemmi morali Cosa mi è piaciuto Il sistema giuridico, l’atmosfera, la pressione disperata per procurarsi le risorse

Frostpunk ti catapulta in un mondo ghiacciato dove la tua gente sopravviverà solo se sarai disposto a prendere decisioni brutali. Vesti i panni del leader dell’ultimo insediamento dell’era industriale, stabilendo leggi che influenzano direttamente la vita quotidiana (lavoro minorile, turni prolungati, punizioni severe), ognuna con conseguenze che sentirai immediatamente.

L’estetica è desolante e mozzafiato: tempeste di neve che inghiottono gli edifici, lavoratori rannicchiati vicino al generatore e quella sensazione costante che una sola decisione sbagliata possa far crollare tutto. Gestire i livelli di calore, le scorte di carbone, la produzione di cibo e la speranza dei cittadini diventa una lotta costante contro il freddo, piuttosto che contro un nemico tradizionale.

Perché l’abbiamo scelto k si distingue per il modo in cui le tue scelte morali rimodellano la società. Nessun altro gioco di sopravvivenza riesce a intrecciare in modo così efficace la creazione delle leggi, la scarsità delle risorse e le conseguenze narrative.

Ciò che mantiene alta la tensione è il modo in cui ogni scenario aggiunge nuove caratteristiche che mettono alla prova i tuoi limiti, rendendolo uno dei giochi di costruzione di città più interessanti che devi assolutamente provare. Il mio verdetto: se ti piace guidare le persone attraverso situazioni impossibili e prendere decisioni che poi ripenserai più volte, Frostpunk offre un’esperienza di sopravvivenza avvincente che colpisce più profondamente della maggior parte dei giochi di strategia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Anonymous-Meme-284 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Frostpunk è un ottimo esempio di gioco di costruzione di città con un’anima. Adoro i giochi di questo genere, ma molti di essi hanno lo stesso problema: sono troppo… aridi? Frostpunk ti dà un motivo emotivo per agire, ed è proprio questo che mi piace di più.

u/Unable-Angle-4212 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Finalmente ho finito questo gioco senza andare troppo avanti. La tempesta però è davvero pazzesca…

5. They Are Billions [Il miglior gioco di costruzione di basi post-apocalittico con combattimenti strategici]

Il nostro voto 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS / gioco di sopravvivenza e costruzione di basi Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatore/i Numantian Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–120 ore Ideale per Giocatori che amano le configurazioni difensive impegnative e la pressione costante Cosa mi è piaciuto La costruzione delle mura, la strategia dei punti di strozzatura, la tensione che sale sempre di più

They Are Billions ti catapulta in un mondo invaso da orde di infetti, dove ogni sessione sembra una battaglia per la sopravvivenza contro ogni probabilità. Vesti i panni del capo di una fragile colonia, espandendo la tua base mentre ti prepari alla prossima ondata.

L’atmosfera è steampunk e cupa, quasi come se fossi un imperatore che cerca di mantenere l’ordine mentre il mondo va a fuoco. La tua squadra raccoglie risorse, costruisce difese e rinforza le mura prima che un solo errore mandi tutto all’aria.

Perché l'abbiamo scelto Ti costringe a combattere in modo più intelligente, non più duro. Ottimizzare i punti strategici, potenziare le truppe e sapere esattamente quando promuovere nuove unità gli conferisce una profondità che pochi titoli RTS riescono a eguagliare.

Ciò che ti tiene davvero incollato allo schermo è la tensione: mappe generate proceduralmente, sciami improvvisi e quella sensazione inquietante che una singola breccia possa mandare all’aria tutto. Nel momento in cui gli infetti si intrufolano attraverso un punto debole, la colonia crolla in un attimo e tu inizi subito a pianificare il prossimo tentativo. È quel tipo di pressione che rende ogni partita nuova ed emozionante.

Il mio verdetto: se ami la pressione strategica e vedere una base crescere o crollare in base a ogni minima decisione, They Are Billions ti regala quella scarica di adrenalina che nessun altro RTS di sopravvivenza può eguagliare.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/xXRHUMACROXx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ogni volta che torno a giocare a questo gioco divento avido e mi spingo oltre non appena costruisco i muri, e ogni volta finisco per perdere perché uno zombie perso si trasforma in un miliardo di zombie, ahahah.

u/lentil_farmer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 They Are Billions è un gioco difficile da classificare… è quasi come un RTS creato da zero usando meccaniche prese da altri giochi. Il risultato è un titolo interamente per giocatore singolo che risolve tutti i problemi che ho con questo genere.

6. Surviving Mars [La migliore esperienza di gestione di una colonia fantascientifica]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di colonia fantascientifica / strategia gestionale Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Haemimont Games (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 30–150 ore Ideale per Giocatori che amano la logistica, il progresso tecnologico e la pianificazione a lungo termine Cosa mi è piaciuto Le catene di supporto vitale, la disposizione delle cupole, l’automazione dei rover

Surviving Mars ti catapulta sul Pianeta Rosso con nient’altro che droni, cupole e un bisogno disperato di tenere tutti in vita. Invece di costruire una provincia come nell’antica Roma, ti ritrovi praticamente a fare da governatore futuristico, destreggiandoti tra ossigeno, acqua, energia e la salute mentale dei coloni che crollano sotto pressione.

L’atmosfera è pulita, in stile fantascienza retrò, con cupole colorate che brillano di notte e rover che sfrecciano qua e là come una piccola squadra che si occupa del lavoro pesante.

Perché l'abbiamo scelto Il mix tra logistica di sopravvivenza, alberi di ricerca e gestione dei rischi rende questo gioco uno dei simulatori di colonie più intelligenti in circolazione, soprattutto per chi ama un gameplay sistemico e approfondito senza sentirsi sopraffatto. Inoltre, si colloca tranquillamente tra i migliori giochi di fantascienza se ti piacciono le strategie con un po’ di atmosfera e una pianificazione a lungo termine.

Ciò che lo rende avvincente è il modo in cui ogni innovazione tecnologica cambia sottilmente la tua strategia. Una scoperta potrebbe favorire la piena automazione, un’altra modificare completamente il flusso delle risorse. Che tu scelga la modalità sandbox totale o segua i misteri guidati dalla trama, il ritmo risulta sempre fresco.

Il mio verdetto: se ti piace espandere con cura una colonia mentre combatti le condizioni estreme di Marte, Surviving Mars offre un mix soddisfacente di struttura, scoperta e sopravvivenza fantascientifica.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/BlackFenrir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Negli ultimi mesi mi sono divertito un mondo con Surviving Mars, ma c’è una cosa che mi dà un po’ fastidio e penso che forse qualcuno di voi potrebbe aiutarmi a risolvere il problema.

u/Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi sembra che in “Surviving Mars” si dia molta più importanza alle linee di rifornimento, mentre in “Frostpunk” il focus sia sulle difficoltà e sulla scarsità.

7. Planetbase [Il miglior simulatore di colonizzazione planetaria incentrato sulle risorse]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di colonia fantascientifica / gestione delle risorse Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2015 Creatore/i Madruga Works (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 15–50 ore Ideale per Giocatori che amano la logistica serrata, la tensione della sopravvivenza e obiettivi di espansione chiari Cosa mi è piaciuto I cicli di supporto vitale, il sistema di priorità, le basi modulari ben strutturate

Planetbase ti mette al comando di un piccolo avamposto extraterrestre dove ogni generatore di ossigeno, pannello solare e pasto conta. Non è l’ultimo arrivato nel genere, ma è comunque uno dei giochi di sopravvivenza e gestione più ben strutturati in circolazione.

Guidi i tuoi coloni mentre costruiscono moduli, automatizzano le attività ed espandono la base, mentre il pianeta ti mette alla prova con tempeste di sabbia, siccità e notti rigide. A volte sembra che sia l’ambiente stesso a decidere se risparmiarti o meno, quasi come se gli dei del pianeta lanciassero una moneta.

Perché l’abbiamo scelto Planetbase si distingue per i suoi cicli di risorse rigorosi e il sistema di pianificazione intelligente. Pochi giochi di colonizzazione riescono a rendere l’efficienza così gratificante senza sopraffare il giocatore.

Man mano che vai avanti, entrano in gioco gli obiettivi di metà partita (produzione di plastica, robotica, impianti minerari) e il tuo equipaggio si trasforma naturalmente in una forza lavoro a tutti gli effetti. All’inizio è semplice, ma c’è abbastanza profondità da mantenere le cose interessanti man mano che la tua base si espande.

Il mio verdetto: chi ama i giochi di costruzione incentrati sulla sopravvivenza, dove ogni risorsa conta, troverà Planetbase incredibilmente appagante. È un’esperienza di gestione fantascientifica ben strutturata, in cui ogni espansione sembra davvero meritata.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/mblaser ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il gioco base sembra “risolvibile”, se capisci cosa intendo. Mi viene ancora voglia di tirarlo fuori una volta all’anno o ogni due anni e provare qualche sfida.

u/alton1515 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Planetbase è un po’ come Banished, nel senso che la produzione pro capite è molto bassa. Non hai molte risorse in eccesso a disposizione, e un’espansione eccessiva ti causerà dei problemi.

8. Humankind [Miglior strategia di costruzione culturale su scala civile]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X / costruzione di un impero Piattaforme PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Anno di uscita 2021 Creatori Amplitude Studios (sviluppatore), SEGA (editore) Durata media di gioco 40–200 ore Ideale per Giocatori che amano la pianificazione a lungo termine, la creazione di culture e le strategie di ampio respiro Cosa mi è piaciuto L’evoluzione delle epoche, il sistema di fusione culturale, la struttura flessibile delle città-regioni

Invece di catapultarti in una civiltà fissa, Humankind ti offre una tabula rasa in cui il tuo popolo si evolve attraverso le epoche. Ogni volta che passi a una nuova era, scegli una cultura diversa: gli egizi in una partita, i romani in quella successiva, poi qualcosa di completamente diverso.

Il divertimento sta proprio nel vedere come le tue scelte rimodellano l’intera direzione della tua civiltà ogni volta che entri in una nuova era. Espanderai le regioni, gestirai l’influenza, guiderai la tua popolazione e deciderai come si svilupperà la tua società, sia dal punto di vista visivo che meccanico.

Perché l’abbiamo scelto Humankind è uno dei migliori giochi di strategia, grazie alla sua meccanica di fusione culturale, che ti permette di costruire una civiltà che sembra davvero unica a ogni partita. È perfetto per i giocatori che amano la progressione tra le epoche ma vogliono un maggiore controllo sull’identità e sulla direzione da prendere.

Lo stile grafico unisce un’interfaccia utente moderna e pulita a un terreno dai toni caldi e pittorici, rendendo le mappe enormi facili da leggere man mano che il tuo territorio si espande.

Il mio giudizio: Questo gioco è perfetto per gli appassionati di strategia che vogliono prendere decisioni su scala civile senza rimanere vincolati a un’unica cultura predefinita. I cambiamenti di epoca rendono ogni campagna sempre nuova e piena di sorprese.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/ThrawnAgentOfSHIELD ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non so se sia perché mi sono stufato di Civ 6 o se Humankind sia davvero migliore, ma di sicuro è quello che preferisco. … Il mondo di Humankind mi sembra più vivo e vivace rispetto a quello di Civilization.

u/5ingle5hot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ho scoperto questo gioco un po’ in ritardo, ma lo trovo fantastico. È una versione davvero originale dei giochi 4X in stile Civilization. Ci sono ancora alcuni aspetti da perfezionare, ma mi piace molto di più dei giochi di Sid Meier.

9. Pharaoh: Una nuova era [Il miglior city-builder ambientato in un impero antico]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco City-builder storico / strategia di gestione Piattaforme PC Anno di uscita 2023 (remake) Creatori Triskell Interactive (sviluppatore), Dotemu (editore) Durata media di gioco 30–120 ore Ideale per Giocatori che cercano meccaniche profonde, uno stile storico e meccaniche di gestione classiche Cosa mi è piaciuto La costruzione dei monumenti, la produzione basata sul Nilo, i sistemi di servizi articolati

Pharaoh: Una nuova era riporta in vita uno dei giochi di gestione sull’antico Egitto più iconici, con un look moderno e pulito e la stessa profondità che ha reso l’originale un vero classico. In questo gioco dovrai plasmare intere province egizie, gestire l’irrigazione, sfamare il tuo popolo e sviluppare quartieri che si muovono attraverso diversi livelli sociali.

Lo stile grafico è luminoso e dipinto a mano, e vedere il Nilo straripare ogni anno è ancora incredibilmente appagante.

Perché l’abbiamo scelto Questo remake mantiene le intricate catene di approvvigionamento, i servizi distrettuali e la costruzione di monumenti che i fan adoravano, rendendo al contempo tutto più fluido e facile da seguire. È fedele all’originale, rifinito e perfetto per i giocatori che amano la gestione storica complessa.

Man mano che avanzi nella campagna, ogni scenario ti spinge a perfezionare la disposizione degli spazi, a bilanciare le risorse e a destreggiarti tra le esigenze culturali come l’intrattenimento e la religione. Il ritmo ti tiene coinvolto senza sopraffarti, e ogni monumento completato ti dà la sensazione di un vero e proprio traguardo.

Il mio verdetto: Pharaoh: Una nuova era è un'ottima scelta per gli appassionati di strategia che amano la gestione storica con tante variabili in gioco. È un'esperienza classica rinnovata per i giocatori di oggi senza perdere ciò che l'ha resa grande.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/MilesBeyond250 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Miglioramenti alla qualità di gioco: questa sarà sicuramente la novità più interessante… il gioco è molto più fluido e intuitivo. Correzioni di bug: finora ANE sembra aver risolto i problemi presenti nella versione originale. … Tutto sommato, per ora ANE mi sta piacendo davvero tanto.

u/MissyWeatherwax ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sì, penso che ne valga la pena. L'ho comprato solo perché mi ha fatto piacere che qualcuno si fosse preso la briga di realizzarlo, e alla fine ci ho giocato più che con l'originale.

10. Crusader Kings III [Miglior simulatore di strategia epica e dinastico ambientato nel Medioevo]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Grande strategia / simulazione dinastica Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X|S Anno di uscita 2020 Creatori Paradox Development Studio (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 50–300 ore Ideale per Giocatori che amano gli intrighi politici, i giochi di ruolo e la strategia a lungo termine Cosa mi è piaciuto La narrazione dinastica, la politica dei vassalli, la profondità degli eventi

Ciò che fa risaltare subito Crusader Kings III è il modo in cui tratta il potere: non come qualcosa che comandi, ma come qualcosa che negozi attraverso le generazioni. Gestire il potere si trasforma rapidamente in un gioco di equilibrio tra eredi ambiziosi, vassalli intriganti e matrimoni che causano più problemi di quanti ne risolvano. Le alleanze nascono e svaniscono per un singolo passo falso a corte, e la mappa del mondo, che sembra un dipinto, conferisce a ogni regno un’atmosfera unica mentre la tua influenza si estende su vaste province.

Perché l'abbiamo scelto Il mix tra una narrazione incentrata sui personaggi e meccaniche politiche complesse rende CK3 diverso da qualsiasi altro gioco di grande strategia. Le decisioni hanno delle conseguenze e il dramma che ne scaturisce offre una rigiocabilità infinita.

La tua dinastia può raggiungere grandi vette con poche decisioni intelligenti, oppure crollare se un erede sviluppa pessime abitudini. Quel mix di intrighi e meccaniche economiche leggere rende ogni partita imprevedibile.

Il mio verdetto: Crusader Kings III è perfetto per gli appassionati di strategia che cercano una narrazione a lungo termine unita a una profondità politica. Ogni partita diventa una saga medievale a sé stante, piena di sorprese.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/faceintheblue ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Penso che questo gioco sia fantastico. Ha il potenziale per migliorare? Assolutamente sì. Ha un potenziale immenso e un sacco di cose da migliorare. Ma adoro CK3 anche così com’è adesso. È molto divertente e piacevole da giocare, e vale sicuramente il tempo che ci dedico.

u/9__Erebus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 È abbastanza chiaro che sia un bel gioco. … I DLC (che costano quanto un gioco indie standard) arricchiscono l’esperienza, ma secondo me senza di essi il gioco non è altrettanto avvincente.

11. Sid Meier’s Civilization VI [Il miglior gioco 4X a turni per costruire un impero]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X a turni Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Firaxis Games (sviluppatore), 2K (editore) Durata media di gioco 50–300 ore Ideale per Giocatori a cui piace gestire un impero su larga scala attraverso diverse epoche Cosa mi è piaciuto Politiche flessibili, alberi tecnologici approfonditi, rigiocabilità infinita

Civilization VI ti catapulta su una mappa nuova di zecca e ti permette di guidare una fazione dall’antichità fino al lontano futuro. Invece di guardare un insediamento crescere in tempo reale come in Anno 117: Pax Romana, qui ogni scelta influisce sul quadro generale, dalla diplomazia e dalla cultura alle decisioni militari e al modo in cui vive il tuo popolo man mano che le tue province si espandono.

Gli alberi tecnologici e civici ti permettono di plasmare la tua identità man mano che giochi, e lo stile grafico pulito rende ogni regione immediatamente riconoscibile. Inoltre, il ritmo a turni ti dà spazio per pensare in anticipo, soprattutto quando pianifichi le rotte di rifornimento o gestisci i confini con vicini aggressivi che preferiscono combattere piuttosto che dialogare.

Perché l'abbiamo scelto Civilization VI eccelle nel darti quel controllo a “quadro generale”. La progressione delle ere, le politiche flessibili e l’enorme rigiocabilità lo rendono perfetto per chi ama la strategia con conseguenze a lungo termine, ed è anche un’ottima scelta per chiunque apprezzi i giochi di strategia a turni che lasciano spazio a riflettere su ogni mossa.

Mod, scenari e abilità uniche delle civiltà mantengono il gioco sempre fresco, anche anni dopo l’uscita dell’ultimo capitolo.

Il mio verdetto: Civilization VI dà il meglio di sé quando vuoi il pieno controllo sulla storia stessa, permettendoti di far crescere le culture, stringere alleanze e guidare il tuo popolo attraverso i secoli con scelte che contano davvero.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/ACorania ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È il mio gioco preferito, quindi sì, te lo consiglio. Se ti piacciono i giochi in cui parti con pochissime risorse e devi costruire la tua società, fare ricerca e vedere come tutto diventa sempre più complesso, allora questo è perfetto. I DLC aggiungono solo altro contenuto.

u/whateveritwas100 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Civ 6 mi ha conquistato tantissimo: il modo in cui i distretti ti costringono a riflettere sulla disposizione della città e il vedere il tuo impero evolversi nel corso dei secoli è davvero profondamente appagante. Per me è uno dei migliori del genere.

12. Regni e castelli [Il miglior e affascinante gioco di costruzione di insediamenti medievali]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruttore di città medievali / simulatore di difesa leggero Piattaforme PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Anno di uscita 2017 (PC), 2023–2024 (console) Sviluppatore/i Lion Shield (sviluppatore e editore), BlitWorks (editore per console) Durata media di gioco 10–40 ore Ideale per Giocatori che cercano un gioco di costruzione medievale accogliente con incursioni e draghi Cosa mi è piaciuto Strumenti di progettazione semplici, la tensione divertente tipica dei giochi tower defense

Tra regni e castelli inizi con un minuscolo villaggio, un mastio e appena abbastanza lavoratori per dare il via alle danze. Da lì, costruisci gradualmente un fiorente regno medievale, sistemando case, fattorie, granai, torri e mura mentre i tuoi contadini si danno da fare nel corso delle stagioni in tempo reale.

Man mano che il tuo insediamento cresce, i guai iniziano a bussare alla porta. I vichinghi attaccano i punti deboli, i draghi bruciano tutto ciò che hai dimenticato di proteggere e qualche disastro improvviso ti tiene sempre all’erta. Ma niente sembra troppo difficile, ti spinge solo a rafforzare le difese e a ripensare un po’ la disposizione delle strutture.

Perché l'abbiamo scelto Regni e castelli si guadagna un posto nella classifica grazie al modo in cui riesce a unire perfettamente l’accessibilità a un gioco strategico intelligente. Le minacce sempre più intense ti danno un senso di progressione, la disposizione delle difese conta davvero e l’affascinante grafica voxel rende facile leggere l’intera mappa anche quando la situazione si fa frenetica.

Una volta che ti sei abituato al ritmo di rafforzare le mura, fare scorta di beni essenziali e adattare la tua disposizione man mano che compaiono nuove minacce, il gioco diventa sorprendentemente coinvolgente, perfetto per rilassarsi, ma abbastanza gratificante da farti sperimentare per ore.

Il mio verdetto: se ti piace il ciclo strategico di giochi come Anno 177: Pax Romana ma vuoi qualcosa di più rilassato e affascinante, Regni e castelli è un’accogliente alternativa medievale con un gioco difensivo davvero soddisfacente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/SugarFreeSauce ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un gioco fantastico, soprattutto se cerchi qualcosa di informale: a me piace mettere su un bel podcast e lasciarmi trasportare. Ci sono un sacco di dinamiche da imparare, come il posizionamento, la difesa, la gestione delle priorità e le interazioni con gli altri regni (anche se quest’ultimo aspetto è un po’ deludente).

u/ill_never_GET_REAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Me lo sto godendo su Xbox! … A dire il vero, ho scoperto che questo gioco è uno dei titoli di strategia per console più adatti al gamepad, forse subito dopo Cities: Skylines.

13. Aven Colony [Il miglior gioco di colonizzazione su un pianeta alieno]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore gestionale fantascientifico / gioco di costruzione di colonie Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Creatori Mothership Entertainment (sviluppatore), Team17 (editore) Durata media di gioco 15–60 ore Ideale per Giocatori che cercano un gioco di costruzione fantascientifico ben strutturato, con pericoli e progressione Cosa mi è piaciuto Biomi suggestivi, curva di difficoltà costante

Aven Colony ti catapulta direttamente in un mondo alieno dove l’aria non è respirabile, le piante brillano di notte e il terreno stesso sembra ostile. Il tuo compito è far crescere un avamposto funzionante gestendo energia, qualità dell’aria, reti idriche, produzione alimentare e morale, il tutto in tempo reale. All’inizio è tranquillo, quasi come una breve demo pensata per farti prendere confidenza, ma non appena atterrerai nelle regioni successive, dovrai affrontare spore, tempeste tossiche, notti gelide e altre stranezze planetarie.

Man mano che ti espandi, sblocchi moduli specializzati grazie alla ricerca: centrali geotermiche, hub per droni, centri VR, raffinerie chimiche… ognuno dei quali spinge la tua struttura industriale in una nuova direzione.

Perché l'abbiamo scelto Aven Colony si distingue per come riesce a fondere in modo armonioso i sistemi di sopravvivenza con infrastrutture futuristiche. L’ecologia aliena ti costringe a prendere decisioni intelligenti, l’albero delle ricerche plasma la tua crescita a lungo termine e ogni bioma è abbastanza diverso dagli altri da spingerti a sperimentare sempre di più.

Le missioni della campagna ti guidano attraverso biomi più complessi con obiettivi chiari, mentre la modalità sandbox ti permette di costruire liberamente senza quella dispersione tipica dei giochi Ubisoft.

Il mio verdetto: se ti piace la logica in stile Anno ma la vuoi in un mondo più strano e suggestivo, Aven Colony è un’ottima scelta: ben strutturato, bellissimo da vedere e sempre coinvolgente senza mai sembrare opprimente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Aeredor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È stato un bel gioco. Mi sono divertito con la campagna e con alcune mappe extra. Avrei voluto che fosse più rigiocabile.

u/youreaw1zard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se ti piacciono i giochi di costruzione di città, vale la pena dargli un'occhiata. La campagna e il livello di difficoltà lasciano un po' a desiderare, ma a me è piaciuto.

14. The Settlers 7: Paths to a Kingdom 2010 [Il miglior gioco di costruzione medievale incentrato sul commercio]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di costruzione medievale / strategia con espansione tattica Piattaforme PC Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Blue Byte (sviluppatore), Ubisoft (editore) Durata media di gioco 20–100 ore Ideale per Giocatori che amano la gestione strategica delle risorse e gli stili di gioco flessibili Cosa mi è piaciuto Catene di produzione articolate, controllo del territorio appagante

The Settlers 7 ti catapulta in un coloratissimo mondo medievale dove ogni piccolo laboratorio, mulino e convoglio si collega a una rete di produzione più ampia. Invece di destreggiarti tra demoni o forze fantasy, tutto si basa su una pianificazione intelligente: spostare le merci in modo efficiente, scegliere quali regioni conquistare e decidere come vuoi che la tua fazione cresca.

Puoi scegliere un percorso strategico (economico, tecnologico o militare) che cambia completamente il modo in cui costruisci ed espandi. La disposizione delle tue strutture influenza davvero l’andamento degli scontri, e la campagna ti insegna le basi con calma prima di lanciarti nelle schermaglie o nel multiplayer, dove il gioco diventa davvero avvincente.

Perché l'abbiamo scelto The Settlers 7 si distingue per il modo in cui i suoi cicli di produzione sono strettamente legati al controllo del territorio. La disposizione delle tue unità influisce davvero sulla potenza in combattimento, e i diversi percorsi strategici rendono ogni partita sempre nuova.

Lo stile grafico è vivace e ricorda quasi un gioco da tavolo, rendendo facile capire cosa sta succedendo man mano che la tua rete si espande.

Il mio verdetto: se ti piacciono i giochi di strategia in cui la gestione intelligente delle risorse e le scelte territoriali determinano il vincitore, The Settlers 7 rimane una delle scelte medievali più appaganti in circolazione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Kagemand ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Penso che S7 abbia una delle trame migliori tra tutti i giochi… La modalità multigiocatore è davvero ben fatta perché si svolge come un gioco da tavolo, cioè una vera e propria sfida competitiva con diverse vie per arrivare alla vittoria.

u/Bitter_Economy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Il 7 mi è piaciuto molto di più di qualsiasi sequel uscito dopo il 3-4, ma lo trovo comunque un po’ carente: l’economia è un po’ superficiale e tutta quella microgestione a volte diventa ripetitiva.

15. Port Royale 3 [Il miglior gioco di strategia economica e commerciale ambientato nei Caraibi]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore gestionale caraibico / strategia navale Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2012 Creatori Gaming Minds Studios (sviluppatore), Kalypso Media (editore) Durata media di gioco 20–120 ore Ideale per Chi ama gestire rotte, flotte e la crescita a lungo termine Cosa mi è piaciuto Il controllo dei convogli, le reti commerciali flessibili

Ciò che fa risaltare subito Port Royale 3 è quanto sia vivace la sua mappa dei Caraibi. Ogni porto ha i propri livelli di rifornimento, le proprie esigenze e i propri prezzi, quindi il trasporto delle merci non è solo una questione di profitto, ma diventa un vero e proprio livello strategico in cui il tempismo conta tanto quanto il carico stesso.

Costruirai città grazie a piantagioni, officine e linee di produzione, il tutto mentre navighi tra una e l’altra con convogli che personalizzi nave per nave.

Perché l’abbiamo scelto Port Royale 3 si guadagna il suo posto grazie al modo in cui combina perfettamente la strategia dei convogli con un mercato caraibico dinamico. I prezzi che cambiano, i mari movimentati e la specializzazione delle città rendono ogni viaggio diverso dagli altri.

Neanche i mari sono tranquilli. Pirati, corsari e nazioni rivali possono interrompere le tue rotte, aggiungendo un po’ di tensione. È strategico senza essere stressante, e le battaglie navali danno un vero scopo ai potenziamenti della tua flotta.

Il mio giudizio: un'ottima scelta se ti piace costruire reti, mettere a punto le flotte e vedere la tua influenza espandersi nei Caraibi. Mantiene un ottimo equilibrio tra profondità e facilità di gioco, offrendoti tantissimo da gestire senza mai risultare pesante.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Acetronaut ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un gioco fantastico! … È proprio il sistema economico a rendere questo gioco davvero speciale. Puoi costruire un intero impero commerciale in tutti i Caraibi. È sicuramente un gioco diverso dal solito, ma comunque divertente.

Steam user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La fase avanzata del gioco offre tantissime possibilità con PR3. In pratica puoi fondare il tuo paese, creare una flotta, entrare in guerra con altre nazioni e conquistare città.

16. SimCity 4 (Deluxe) [Il miglior classico sandbox di costruzione di città]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione urbana / gestione sandbox Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 2003 Autore/i Maxis (sviluppatore), Electronic Arts (editore) Durata media di gioco 40–200 ore Ideale per Giocatori che amano i sistemi complessi e la sperimentazione a lungo termine Cosa mi è piaciuto La profondità del mondo di gioco, la progressione a lungo termine

SimCity 4 ti catapulta in una regione enorme dove ogni mappa può trasformarsi in un gigantesco centro urbano, il tutto collegato tramite autostrade, ferrovie e servizi pubblici. Passi il tempo a plasmare i quartieri, a modificare la zonizzazione, a gestire l’energia elettrica e l’acqua, e a osservare lentamente come cambiano i flussi del traffico man mano che la popolazione cresce.

Man mano che ti espandi su diverse caselle, ogni zona sviluppa una propria personalità, dai distretti industriali ai centri cittadini densamente popolati fino alle zone suburbane più tranquille, creando una regione che sembra fatta a mano. È il tipo di gioco in cui una piccola modifica al flusso del traffico può cambiare l’atmosfera di un intero quartiere, ed è proprio per questo che regge ancora oggi.

Perché l’abbiamo scelto I servizi articolati del gioco, i ricchi strumenti di trasporto e i collegamenti industriali sorprendentemente intricati lo rendono uno dei sandbox più flessibili mai pubblicati. Aggiungici l’enorme comunità di modder e diventa una fonte inesauribile di rigiocabilità.

Lo stile grafico è pulito e intuitivo, e la Deluxe Edition aggiunge scenari extra che ti sfidano con obiettivi specifici, lasciandoti comunque libero di sperimentare al tuo ritmo. E se ami questo genere di simulatori urbani, vale la pena dare un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi simili a SimCity per trovare sandbox ancora più incentrati sulla gestione.

Il mio verdetto: ideale per i giocatori che amano armeggiare, bilanciare le infrastrutture e plasmare lentamente qualcosa di enorme nel tempo. Pochi classici funzionano ancora così bene.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Throwaway4SC4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cavolo, sì! La versione base è già fantastica, ma con l'edizione Deluxe, NAM e un paio di mod grafiche, il gioco è ancora più bello!

u/TowerofPisa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cosa rende SimCity 4 così bello? È incredibilmente flessibile e offre una sfida continua, ma in tanti modi diversi. I dettagli sono fantastici, ma posso anche rilassarmi e limitarmi a costruire senza stress.

17. Tropico 5 [Il miglior simulatore di dittatura con evoluzione storica]

Il nostro voto 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di dittatura / gestione storica Piattaforme PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Haemimont Games (sviluppatore), Kalypso Media (editore) Durata media di gioco 20–80 ore Ideale per Giocatori che amano la politica, la crescita a lungo termine e l’atmosfera divertente da dittatura Cosa mi è piaciuto I cambiamenti epocali, le linee di produzione flessibili

Tropico 5 ti rimette nei panni di El Presidente, ma questa volta la tua dinastia si estende attraverso diverse epoche storiche. Parti da zero e ti evolvi pian piano fino a diventare una potenza moderna, sbloccando nuovi edifici, potenziamenti tecnologici e sistemi politici lungo il percorso. E il tutto ha quel fascino tipico di Tropico: paesaggi soleggiati, architettura colorata e cittadini che non si fanno problemi a lamentarsi quando li metti troppo sotto pressione.

Man mano che espandi il tuo territorio, dovrai destreggiarti tra esportazioni, turismo, potenze straniere, ribellioni e qualche rivolta occasionale che rende le cose più piccanti. Inoltre, offre quel tipo di progressione flessibile e aperta che trovi in molti dei migliori giochi sandbox.

Perché l’abbiamo scelto Tropico 5 si guadagna un posto in questa lista per come riesce a legare l’evoluzione storica alle decisioni strategiche. Gli aspetti politici, le specializzazioni industriali e la tecnologia in continua evoluzione danno a ogni fase un ritmo diverso, e la possibilità di giocare in modalità cooperativa o competitiva aggiunge tantissimo valore di rigiocabilità.

Una volta che le tue industrie vanno a gonfie vele e i tuoi consiglieri smettono di lamentarsi delle carenze, il gioco diventa un divertente mix di politica, pianificazione a lungo termine e caos spensierato.

Il mio verdetto: un'ottima scelta se ti piace plasmare una nazione nel corso dei secoli e unire l'umorismo alla gestione strategica. Tropico 5 ti offre tantissime possibilità di personalizzazione senza mai farti sentire sopraffatto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/bnt8zn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il 5 è fantastico. Le meccaniche di commercio e diplomazia lo rendono davvero divertente da giocare.

u/Thebadgamer98 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Direi proprio di sì. Il 4 rimane di gran lunga il mio preferito, ma anche il 5 è stato un gioco fantastico a modo suo.

18. Age of Empires II: Definitive Edition [Il miglior RTS storico classico per costruire un impero]

Il nostro voto 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS storico / espansione dell'impero Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X|S Anno di uscita 2019 (Edizione definitiva) Sviluppatore/i Forgotten Empires (sviluppatore), Xbox Game Studios (editore) Durata media di gioco 40–200 ore Ideale per Giocatori che cercano un classico RTS con una crescita a lungo termine Cosa mi è piaciuto Progressione fluida tra le epoche, stili di gioco vari per ogni civiltà

Age of Empires II: Definitive Edition riporta in vita una delle esperienze RTS più amate di sempre. Inizi nell’Età Oscura con solo una manciata di contadini, poi espandi lentamente il tuo territorio mentre raccogli legna, cibo, oro e pietra sotto pressione costante.

Ogni civiltà ha le proprie unità e i propri percorsi tecnologici, quindi trovare il giusto equilibrio tra micro e macro gestione diventa parte del divertimento. Alcune puntano sugli attacchi in cavalleria, altre si affidano a arcieri potenti, mentre altre ancora premiano i giocatori che amano gestire catene di produzione ben organizzate mentre affrontano le minacce iniziali.

Perché l’abbiamo scelto AoE2 unisce combattimenti RTS serri a una gestione approfondita delle risorse. La progressione delle epoche, la varietà delle civiltà e i comandi ben curati rendono ogni partita diversa dalle altre, che tu sia un giocatore occasionale o uno che ottimizza ogni secondo.

La grafica aggiornata fa risaltare le mappe medievali con colori vivaci, mentre la revisione audio conferisce alle battaglie un’intensità che non avevano nelle versioni precedenti. Quindi, per molti fan degli RTS, rimane ancora il miglior gioco di Age of Empires da imparare, padroneggiare e tenere installato per sempre.

Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un RTS classico che oggi sia ancora all’altezza. Age of Empires II: DE ti offre libertà strategica, battaglie frenetiche e tantissima rigiocabilità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/mittenciel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ci ho giocato 20 anni fa e ci sono tornato 2 anni fa. Grafica migliore, molte più civiltà, più campagne, una vera e propria classifica...

u/unknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un remake incredibile di un gioco già di per sé incredibile, quindi ovviamente ne vale la pena. E poi la quantità di contenuti, tra DLC e tutto il resto, è davvero pazzesca.

19. Sopravvivere alle conseguenze [Il miglior gioco di gestione della sopravvivenza in una colonia dopo il collasso]

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza e gestione di una colonia post-apocalittica Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatori Iceflake Studios (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 20–100 ore Ideale per Giocatori che amano i cicli di sopravvivenza, l’esplorazione e la gestione delle risorse Cosa mi è piaciuto Le missioni di raccolta, la progressione nell’albero tecnologico

Sopravvivere alle conseguenze ti catapulta in un mondo che sta a malapena reggendo, e il tuo compito è ricostruire un insediamento funzionante partendo praticamente dal nulla. Fai crescere la tua base pezzo per pezzo, raccogli risorse in tempo reale, esplori la landa desolata alla ricerca di rifornimenti e mandi degli specialisti a setacciare le città in rovina.

I coloni portano con sé i propri problemi (radiazioni, malattie, eventi casuali) e gli errori iniziali possono avere un effetto valanga, anche se nulla sembra ingiusto a meno che tu non lasci che piccoli problemi si trasformino in veri e propri incubi in seguito. La ricerca sblocca nuovi settori industriali e le stazioni di produzione aiutano a stabilizzare la situazione una volta che hai preso piede.

Perché l’abbiamo scelto Riesce a trovare un ottimo equilibrio tra la pressione della sopravvivenza e la profondità logistica. Le catene di approvvigionamento, i percorsi dei raccoglitori e la progressione tecnologica sono ben strutturati senza però sopraffarti, e le spedizioni sulla mappa del mondo aggiungono una dimensione che la maggior parte dei simulatori di gestione tralascia.

Una volta che le tue carovane iniziano a muoversi e i tuoi specialisti ripuliscono i punti caldi nelle vicinanze, l’intero accampamento entra in un ritmo soddisfacente che unisce l’esplorazione a una crescita costante.

Il mio verdetto: ottima scelta se ti piacciono i simulatori di colonie di sopravvivenza che premiano una gestione attenta delle risorse e una pianificazione a lungo termine senza sommergerti di meccaniche.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se cerchi proprio un simulatore di colonia post-apocalittica, sì. Quel tipo di gioco è proprio nelle mie corde, quindi te lo consiglio vivamente.

u/ProfessionalEnd1557 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mi sono arrabbiato così tanto con questo gioco che ho smesso di giocarci… Ma poi ci ho riprovato seguendo le regole e mi è piaciuto. È un gioco divertente, adatto a un certo tipo di pubblico.

20. Anno 1800 [Il miglior city builder in stile Anno ambientato nell’era industriale]

Il nostro punteggio 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Città da costruire / strategia ambientata nell'era industriale Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X|S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Ubisoft Mainz (sviluppatore), Ubisoft (editore) Durata media di gioco 40–200 ore Ideale per Giocatori che amano la logistica, la crescita a lungo termine e i livelli di produzione complessi Cosa mi è piaciuto Catene di approvvigionamento a più livelli, grafica stupenda

Anno 1800 ti catapulta direttamente nel caos e nell’entusiasmo della Rivoluzione Industriale, dove ogni piccola scelta può avere ripercussioni su tutta la tua rete. Inizi con una modesta cittadina portuale e la trasformi pian piano in un vivace centro industriale, aggiungendo livelli di produzione, gestendo linee di trasporto affollate, occupandoti di diplomazia e mantenendo soddisfatti i mercati.

I diversi territori ti spingono verso strategie diverse a seconda delle risorse che offrono, quindi specializzarne uno diventa parte del divertimento. E dato che il gioco ti permette di mettere in pausa quando vuoi, puoi modificare percorsi, spedizioni, layout e logistica senza sentirti sotto pressione. Ubisoft Mainz ha inserito tantissimi dettagli, ma il gioco scorre comunque liscio una volta che ne capisci il ritmo.

Perché l'abbiamo scelto Anno 1800 ricrea alla perfezione la fantasia dell’era industriale grazie a una produzione a più livelli, reti di trasporto complesse e un mondo che reagisce alle tue decisioni. Il mix di logistica, diplomazia e stile visivo lo rende uno dei titoli più riusciti della serie.

Una volta che le tue rotte di trasporto funzionano a pieno regime e le tue fabbriche sono ben sincronizzate, il gioco entra in un ritmo ipnotico che premia l’espansione intelligente e la visione a lungo termine. E sicuramente apprezzerai anche la grafica: ciminiere, strade affollate, eleganti quartieri degli investitori e tranquille zone di campagna, tutte piene di vita.

Il mio verdetto: perfetto se ti piacciono i giochi di gestione ricchi di contenuti, con una logistica approfondita e una creazione del mondo mozzafiato. Anno 1800 ti offre spazio infinito per ottimizzare e rimodellare il tuo impero industriale.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/sankdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sto iniziando ad appassionarmi a questo gioco… Posso tranquillamente dire che è un vero gioiellino.

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Anno 1800 è davvero l'unico gioco di costruzione di città uscito di recente che possa citare, che sia davvero bello e abbia una grafica stupenda.

Il mio giudizio complessivo

Se stai cercando di capire da dove iniziare con giochi come Anno 117: Pax Romana, la scelta giusta dipende molto dal tuo stile di gioco. C’è chi preferisce costruire in tutta tranquillità, chi ama la tensione, e chi invece vuole una strategia che ti faccia scervellare. Ecco il modo più semplice per trovare quello che fa per te:

Per i principianti che cercano qualcosa di accessibile → Regni e castelli : affascinante, intuitivo e perfetto come riscaldamento prima di affrontare sistemi strategici più complessi.

: affascinante, intuitivo e perfetto come riscaldamento prima di affrontare sistemi strategici più complessi. Per i giocatori che cercano la classica esperienza di macro-strategia → Sid Meier’s Civilization VI : a turni e che richiede riflessione, ti dà tutto il tempo per sperimentare una crescita a lungo termine senza pressioni.

: a turni e che richiede riflessione, ti dà tutto il tempo per sperimentare una crescita a lungo termine senza pressioni. Per gli appassionati di fantascienza a cui piacciono la logistica e un pizzico di sopravvivenza → Surviving Mars : un mix ben bilanciato di gestione della colonia, cicli di produzione e pericoli marziani che mantengono il gioco interessante.

: un mix ben bilanciato di gestione della colonia, cicli di produzione e pericoli marziani che mantengono il gioco interessante. Per i giocatori che desiderano la profondità dell’era industriale e sistemi articolati → Anno 1800: un enorme sandbox fatto di catene di produzione, rotte commerciali, diplomazia e stile visivo. Pura strategia che ti fa sentire a casa.

Qualunque sia il tuo stile (tranquillo, tattico, fantascientifico o ricco di complessità industriale), qui troverai il punto di partenza perfetto per immergerti nel gameplay in stile Anno.

Domande frequenti