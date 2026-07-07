I migliori giovani attaccanti in FM26: i talenti da non perdere

I migliori giovani attaccanti di FM26 non si distinguono solo per la loro capacità di finalizzazione; hanno anche ottimi movimenti, freddezza e consapevolezza tattica che permettono loro di dare il meglio in qualsiasi schema di gioco. Per costruire una squadra vincente in Football Manager 2026, devi prima trovare un attaccante che possa diventare un goleador costante.

Un attaccante con un’Abilità Potenziale (PA) elevata e le giuste caratteristiche mentali può trasformare rapidamente il tuo attacco da mediocre a d’élite. Questa guida va oltre i nomi famosi per includere giocatori meno conosciuti che offrono un valore reale, un potenziale di sviluppo intelligente e un impatto a lungo termine per ogni tipo di partita salvata.

I migliori giovani attaccanti in FM26: talenti d’élite per guidare la tua linea d’attacco

Se ti piace approfondire i migliori giochi di calcio, sai quanto sia importante assicurarti un giovane attaccante con margini di crescita. Questi giocatori di livello mondiale non solo guidano l’attacco, ma spesso determinano il modo in cui la tua squadra gioca nell’ultimo terzo di campo.

In questa sezione ci concentreremo sugli attaccanti sotto i 25 anni ad alto potenziale che offrono un mix di finalizzazione, movimento e costanza, con alcuni adatti ai club di punta e altri perfetti per ricostruzioni attente al budget.

Mentre alcuni nomi, come Kylian Mbappé ed Endrick, sono già noti alla maggior parte dei giocatori di FM, altri come Mason Melia o Patrik Kristal passano inosservati ma offrono ottime prospettive di crescita e prezzi accessibili.

Anche l’idoneità al ruolo è un fattore chiave. Che tu stia costruendo la squadra attorno a un “cacciatore di gol”, a un “attaccante pressante” o a un “attaccante di profondità”, troverai opzioni in grado di crescere naturalmente in quei ruoli.

Queste scelte coprono una vasta gamma di budget ed esigenze tattiche. Ecco i migliori giovani giocatori di FM26 che vale la pena tenere d’occhio, osservare o ingaggiare il prima possibile.

Giocatore Età Squadra Adattabilità al ruolo Valore di mercato Kylian Mbappé 27 Real Madrid Attaccante completo, CF 140 milioni di sterline – oltre 160 milioni di sterline Rodrigo Mora 19 FC Porto Seconda punta, falso nove 60 milioni – 74 milioni di sterline Endrick 19 Real Madrid Cacciatore di gol, attaccante di fascia 96 milioni di sterline – 118 milioni di sterline Arda Güler 21 Real Madrid Regista offensivo / 10 96 milioni di sterline – 118 milioni di sterline Youssoufa Moukoko 21 Borussia Dortmund (in prestito all’OGC Nizza) Cacciatore di gol, attaccante che fa pressing 18,5 milioni di sterline – 23 milioni di sterline Enzo Alves 16 Real Madrid Attaccante avanzato, CF Contratto con le giovanili Patrik Kristal 18 1. FC Köln II Attaccante arretrato, SS Non divulgato Harry Gray 17 Leeds United (in prestito al Rotherham) Attaccante di pressing Importo non divulgato Benjamin Šeško 22 RB Lipsia Attaccante centrale ~50-70 milioni di sterline Mohamed Meite 18 Stade Rennais Rifilante, Cacciatore di gol Non divulgato Vitor Roque 21 Real Betis (in prestito dal FC Barcelona) Attaccante di spinta, cacciatore di gol ~40-60 milioni di sterline Mason Melia 18 St Patrick’s Athletic Cacciatore di gol, Attaccante avanzato ~4-8 milioni di sterline

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1. Kylian Mbappé [Miglior attaccante d'élite]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 27 / Francese / Real Madrid Valutazione FMInside (OVR) 94 / 100 Velocità e accelerazione 20 / 20 Finalizzazione e freddezza 18 / 20 Passaggi e visione di gioco 15 / 20 Dribbling e tecnica 18 / 20 Difesa e impegno 6 / 20 Fisicità (Forza/Resistenza) 14 / 20 Piede preferito Destro

Kylian Mbappé è il vero gioiello di Football Manager. Con accelerazione e velocità da 20, di livello mondiale, domina sia come attaccante avanzato che come ala sinistra. La sua eccezionale capacità realizzativa, la freddezza e il talento lo rendono praticamente impossibile da marcare a qualsiasi livello.

2. Rodrigo Mora [Il miglior giovane fantasista tecnico]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 19 / Portoghese / FC Porto Valutazione FMInside (OVR) 76 / 100 (Giovane promessa) Velocità e accelerazione 14 / 20 Precisione sotto porta e freddezza 12 / 20 Passaggi e visione di gioco 15 / 20 Dribbling e tecnica 16 / 20 Difesa e impegno 8 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 10 / 20 Piede preferito Destro

Rodrigo Mora è uno dei talenti creativi più brillanti del Portogallo. Gioca di parte come centrocampista offensivo e il suo potenziale d’élite gli permette di diventare una superstar mondiale. Ha una forma fisica naturale straordinaria, grande agilità e ottime doti tecniche che gli permettono di infilarsi con precisione tra i blocchi difensivi.

3. Endrick [L'attaccante più atletico tra i futuri talenti]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 19 / brasiliano / Real Madrid Valutazione FMInside (OVR) 82 / 100 (Giovane promessa) Velocità e accelerazione 17 / 20 Finalizzazione e freddezza 15 / 20 Passaggi e visione di gioco 12 / 20 Dribbling e tecnica 15 / 20 Difesa e impegno 7 / 20 Fisico (forza/resistenza) 16 / 20 Piede preferito Sinistro

Endrick è fatto per segnare gol in modo puro e genuino. Le sue doti fisiche sono incredibilmente avanzate per un adolescente: ha una forza pazzesca, uno scatto esplosivo e una determinazione da fuoriclasse. Con un allenamento adeguato, il suo potenziale dinamico lo renderà una vera e propria macchina da gol, capace di guidare attacchi d’élite per decenni.

4. Arda Güler [Il miglior giovane prodigio visionario d’élite]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 21 / Turco / Real Madrid Valutazione FMInside (OVR) 83 / 100 (Giovane promessa) Velocità e accelerazione 13 / 20 Finalizzazione e freddezza 14 / 20 Passaggi e visione di gioco 17 / 20 Dribbling e tecnica 17 / 20 Difesa e impegno 9 / 20 Fisico (forza/resistenza) 11 / 20 Piede preferito Sinistro

Arda Güler è un magistrale regista offensivo che unisce un talento tecnico di livello mondiale a una visione di gioco precisissima. La sua tecnica raffinata, i passaggi e il primo tocco impeccabile gli permettono di perdere raramente il possesso palla. È bravissimo a servire passaggi decisivi e a sbloccare difese compatte sia dalla posizione centrale che dall'ala destra.

5. Youssoufa Moukoko [L'attaccante più esplosivo]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 21 / tedesco / Borussia Dortmund (in prestito all'OGC Nizza) Valutazione FMInside (OVR) 79 / 100 Velocità e accelerazione 16 / 20 Finalizzazione e freddezza 15 / 20 Passaggi e visione di gioco 11 / 20 Dribbling e tecnica 14 / 20 Difesa e impegno 6 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 12 / 20 Piede dominante Sinistro

Youssoufa Moukoko rimane uno dei beniamini leggendari di Football Manager. Dotato di un’accelerazione fulminea e di un istinto da predatore innato, i suoi movimenti senza palla sono di altissimo livello. Dà il meglio di sé in schemi tattici basati sul contropiede, dove riesce a sfondare le linee difensive e a sfruttare i blocchi difensivi alti.

6. Enzo Alves [Miglior attaccante under 17 in prospettiva]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 16 / Spagnolo / Real Madrid Valutazione FMInside (OVR) 65 / 100 (Alto potenziale) Velocità e accelerazione 13 / 20 Conclusione e freddezza 13 / 20 Passaggi e visione di gioco 11 / 20 Dribbling e tecnica 12 / 20 Difesa e impegno 5 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 12 / 20 Piede dominante Destro

Enzo Alves (figlio del leggendario terzino Marcelo) è considerato, nelle revisioni personalizzate del database giovanile, una promessa d’élite tra gli attaccanti. Alto e robusto per la sua età, presenta ottime doti innate in termini di determinazione, capacità realizzativa e potenza fisica, il che lo rende un acquisto di prim’ordine per qualsiasi accademia.

7. Patrik Kristal [Il miglior giovane prodigio del centrocampo baltico]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 18 / Estone / 1. FC Köln II Valutazione FMInside (OVR) 68 / 100 Velocità e accelerazione 13 / 20 Finalizzazione e freddezza 11 / 20 Passaggi e visione di gioco 13 / 20 Dribbling e tecnica 13 / 20 Difesa e impegno 10 / 20 Fisico (forza/resistenza) 11 / 20 Piede preferito Destro

Patrik Kristal è una perla nascosta proveniente dall’Estonia che promette un potenziale davvero impressionante. Da giovane centrocampista centrale, la sua base tecnica supera di gran lunga quella dei suoi coetanei, grazie a una visione di gioco eccellente, un tocco speciale e una precisione nei passaggi che gli permettono di inserirsi senza problemi in squadre europee di medio livello.

8. Harry Gray [Miglior giovane attaccante inglese specializzato nel pressing]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 17 / Inglese / Leeds United (in prestito al Rotherham) Valutazione FMInside (OVR) 66 / 100 Velocità e accelerazione 14 / 20 Finalizzazione e freddezza 12 / 20 Passaggi e visione di gioco 11 / 20 Dribbling e tecnica 12 / 20 Difesa e impegno 13 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 12 / 20 Piede dominante Destro

Harry Gray segue le orme della straordinaria tradizione atletica della sua famiglia al Leeds. Giocando come centravanti instancabile, le sue qualità mentali – in particolare la determinazione, l’impegno e il coraggio – si notano fin da subito. Si evolve magnificamente in un attaccante moderno che pratica il pressing e interrompe le azioni avversarie senza sforzo.

9. Benjamin Šeško [Il centravanti perfetto nel gioco aereo]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 22 / sloveno / RB Leipzig Valutazione FMInside (OVR) 84 / 100 Velocità e accelerazione 16 / 20 Finalizzazione e freddezza 16 / 20 Passaggi e visione di gioco 12 / 20 Dribbling e tecnica 14 / 20 Difesa e impegno 11 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 17 / 20 Piede preferito Destro

Benjamin Šeško è un centravanti dominante. Alto di statura, con un'eccezionale estensione in salto, forza e velocità, rappresenta una minaccia aerea inarrestabile. La sua combinazione di grande potenza atletica e precisione sotto porta lo trasforma in una forza costante da oltre 20 gol a stagione nei campionati di massima serie.

10. Mohamed Meite [Il miglior attaccante francese dal tocco d’arte]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 18 / Francese / Stade Rennais Valutazione FMInside (OVR) 67 / 100 Velocità e accelerazione 15 / 20 Finalizzazione e freddezza 11 / 20 Passaggi e visione di gioco 12 / 20 Dribbling e tecnica 14 / 20 Difesa e impegno in campo 6 / 20 Fisico (forza/resistenza) 11 / 20 Piede preferito Destro

Mohamed Meite è una giovane promessa molto tecnica ed esplosiva proveniente dal vivaio francese. Noto per i suoi dribbling ingegnosi, la velocità e l’agilità, offre un’enorme imprevedibilità sulla fascia. È un obiettivo eccezionale per gli allenatori che vogliono sviluppare un attaccante interno veloce e di grande estro.

11. Vitor Roque [L'attaccante centrale più tenace]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Squadra 21 / brasiliano / Real Betis (in prestito dal FC Barcelona) Valutazione FMInside (OVR) 81 / 100 Velocità e accelerazione 16 / 20 Finalizzazione e freddezza 14 / 20 Passaggi e visione di gioco 11 / 20 Dribbling e tecnica 14 / 20 Difesa e impegno 14 / 20 Fisico (forza/resistenza) 15 / 20 Piede dominante Destro

Vitor Roque è un attaccante grintoso e pieno di energia che punta molto sul suo incredibile ritmo di gioco e sulle sue corse aggressive senza palla. Capace di giocare sia al centro che di tagliare verso l’interno dalla fascia, la sua forza, il suo equilibrio e la sua resistenza fisica gli permettono di tenere a bada con facilità anche i difensori più robusti.

12. Mason Melia [Il miglior giovane attaccante irlandese]

Gruppo di attributi Valore FMInside Età / Nazionalità / Club 18 / Irlandese / St Patrick’s Athletic Valutazione FMInside (OVR) 69 / 100 (Giovane promessa) Velocità e accelerazione 14 / 20 Finalizzazione e freddezza 13 / 20 Passaggi e visione di gioco 11 / 20 Dribbling e tecnica 12 / 20 Difesa e impegno 11 / 20 Condizione fisica (forza/resistenza) 13 / 20 Piede dominante Destro

Mason Melia è un fenomenale giovane talento irlandese che spesso gioca ben al di sopra delle sue possibilità. Grazie alla combinazione di ottime doti fisiche e un'efficacia sotto porta davvero notevole per un diciottenne, rappresenta un vero affare per le squadre di seconda divisione che puntano a una rapida promozione e a un valore di rivendita a lungo termine.

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I migliori giovani talenti in attacco in FM26

Le migliori salvate in Football Manager spesso partono da una cosa sola: un giovane prodigio di FM26 attorno al quale puoi costruire la squadra per anni. In FM26, alcuni giovani talenti spiccano per quel potenziale che trasforma attacchi mediocri in linee d’attacco da titolo.

Questi giocatori offrono crescita, versatilità e valore di rivendita e, se sviluppati nel modo giusto, possono diventare il punto di riferimento della tua squadra per un decennio o più.

Alcuni sono già nomi noti a tutti. Altri stanno emergendo dai vivai o da squadre di metà classifica, disponibili prima che i grandi club ne facciano salire il prezzo. Ognuno di loro offre punti di forza diversi: alcuni sono bomber che vivono di smarcature, altri scendono in profondità per collegare il gioco o superano i difensori avversari in FM26 con accelerazione e estro. Non importa quale sia il tuo schema – 4-2-3-1, 4-4-2 o 3-5-2 – il giovane attaccante giusto può fare davvero la differenza.

Ecco 10 dei giovani attaccanti più promettenti di FM26, in base al potenziale, ai percorsi di sviluppo iniziali e alla flessibilità di ruolo. Usa questa lista per portarti in vantaggio prima che raggiungano lo status di fuoriclasse.

Giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore (stimato) Punti di forza Potenziale Endrick 18 Real Madrid Attaccante/Ala destra 96 milioni di sterline – 118 milioni di sterline Potenza, Accelerazione, Tecnica 184 Francesco Camarda 17 AC Milan Attaccante 12-18 milioni di sterline Calma, precisione sotto porta, movimento Molto alto José Reyes 17 Real Madrid AMRL/ST 23 milioni di sterline Fascino, gioco senza palla, primo tocco 174 Rodrigo Mora 18 FC Porto AMC/AML/ST 60-74 milioni di sterline Dribbling, Visione di gioco, Accelerazione 170+ Chido Obi-Martin 17 Manchester United ST Non divulgato Forza fisica, finalizzazione, primo tocco Molto alto Kenan Yildiz 20 Juventus AMRL/ST 191 milioni di sterline Equilibrio, Passaggi, Versatilità 170 George Ilenikhena 18 AS Monaco ST 39 milioni di sterline Finalizzazione, Forza fisica, Incursioni in profondità 170 Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne ST 6 milioni di sterline Realizzazione, Visione di gioco, Anticipazione 170 Harry Gray 16 Leeds United F C/ST 11 milioni di sterline Movimento, accelerazione, gioco senza palla 170 Shumaira Mheuka 17 Chelsea ST 12 milioni di sterline Determinazione, Precisione sotto porta, Agilità 170

I migliori giovani attaccanti a prezzo vantaggioso in FM26

Non tutte le squadre hanno a disposizione un budget enorme per il calciomercato, ed è proprio qui che un acquisto conveniente può fare la differenza. FM26 offre diversi giovani attaccanti con un potenziale eccellente che sono ancora poco conosciuti. Questi giocatori sono alla tua portata all’inizio del gioco, ma possono diventare titolari affidabili o risorse preziose da vendere in futuro per guadagnarci.

Non importa se alleni in Championship, in Ligue 2 o in una squadra di serie inferiore della Serie A: non devi spendere una fortuna per trovare le stelle del futuro.

Molti di questi migliori attaccanti di FM26 hanno un valore di mercato attuale basso a causa della giovane età, della concorrenza per i minuti in campo o semplicemente perché sono poco seguiti dagli scout. Ma hanno tutti attributi solidi e un chiaro percorso di crescita, perfetti per i club che vogliono ricostruire da zero.

Ecco 10 dei migliori giovani attaccanti a prezzo conveniente in FM26 da tenere in considerazione per la tua prossima ricostruzione a basso costo.

Giocatore Età Squadra Ruolo Valore Punti di forza Perché sono convenienti Harvey Higgins 15 Blackburn Centrocampista, Attaccante 260.000 sterline Dribbling, Gioco senza palla, Tecnica Profilo sconosciuto, condizioni per i giovani altamente negoziabili Toni Fernández 16 Barcellona AM RC, F C 454.000 £ Visione di gioco, estro, primo tocco Nella struttura della squadra B, approccio precoce a basso costo Josh Sonni-Lambie 17 Liverpool AM RLC, F C 509.000 £ Accelerazione, Agilità, Passaggi Giocatore dell’Accademia ostacolato dalla rosa numerosa della prima squadra Yahya Idrissi 17 Chelsea AM RLC, F C 957.000 sterline Velocità, equilibrio, estro Trascurato a causa dell’enorme rosa del Chelsea David Bausch 16 Bayern Monaco Attaccante 169.000 £ Forza fisica, precisione sotto porta, posizionamento Riserve della squadra giovanile, facile da assicurarsi presto Cristian Florez 16 Real Cartagena Centrocampista offensivo, Attaccante 925.000 £ Tecnica, finalizzazione, accelerazione Una perla nascosta sudamericana in una squadra di serie minore Giacomo Koloto 16 Basilea ST 657.000 £ Testa, determinazione, impegno Sottovalutato nel campionato svizzero, richieste salariali contenute Adam Hložek 23 Hoffenheim Attaccante/Ali sinistro ~24 milioni di sterline Forza fisica, tiri dalla distanza, versatilità Nota: Giocatore affermato; non è un giovane acquisto a prezzo stracciato. Yumeki Yokoyama 21 Imabari AM LC, F C 870.000 £ Resistenza, Versatilità, Movimento Disponibile a buon prezzo dalla J.League 2 Gassimou Sylla 16 RSCA Futures AM RL, ST 35.000 £ Gioco senza palla, dribbling, estro Categoria estremamente economica grazie allo status di contratto dell’accademia

I migliori giovani attaccanti in FM26 per ruolo

Non tutti gli attaccanti si adattano a ogni schema di gioco. In Football Manager 2026, scegliere il tipo giusto di attaccante è importante tanto quanto trovare il talento giusto. Alcuni danno il meglio quando hanno spazio alle spalle della difesa, mentre altri eccellono contro i migliori portieri di FM26. Questa sezione mette in evidenza giovani attaccanti che si adattano perfettamente a ruoli specifici.

Ogni giocatore qui sotto è stato selezionato in base alle sue caratteristiche di spicco e alla sua idoneità a uno dei tre ruoli chiave: Cacciatore di gol, Riferimento o Attaccante avanzato. Se stai costruendo la tua rosa pensando a uno schema o a una strategia particolare, questo ti aiuterà a fare scouting in FM in modo più intelligente e a creare una linea d’attacco più coesa.

Giocatore Età Squadra Ruolo Punti di forza Ideale per Rodrigo Mora 18 FC Porto Attaccante avanzato Fantasia, primo tocco, passaggi decisivi Squadre dal ritmo elevato, 4-2-3-1 o 4-3-3 stretto Cade Cowell 21 Guadalajara Cacciatore di gol Velocità, posizionamento, finalizzazione Squadre che giocano in contropiede, giocatori che arrivano in ritardo Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne Cacciatore di gol Accelerazione, Gioco senza palla, Freddezza Squadre che cercano un finalizzatore spietato nell’area di rigore Giovanni Reyna 22 Borussia Dortmund Attaccante avanzato Dribbling, visione di gioco, finalizzazione Sistemi offensivi fluidi, stili di pressing alto Kenan Yildiz 20 Juventus Attaccante avanzato Tecnica, agilità, capacità decisionale Squadre che utilizzano attaccanti invertiti o ruoli mobili Mohamed Meite 17 Stade Rennais Riferimento Forza, Raggio di salto, Colpo di testa Squadre che giocano con ampiezza e crossano spesso Ryan McQueen 15 Chelsea Cacciatore di gol Movimento, anticipazione, finalizzazione Progetto a lungo termine, percorso dall’accademia all’élite George Ilenikhena 18 AS Monaco Cacciatore di gol Accelerazione, finalizzazione, forza Squadre che hanno bisogno di un attaccante veloce e diretto David Bausch 16 Bayern Monaco Riferimento Stazza, gioco di sponda, colpo di testa Schemi di gioco diretti "route-one" Yahya Idrissi 17 Chelsea Attaccante avanzato Agilità, Dribbling, Creatività Squadre di metà classifica alla ricerca di estro nell’ultimo terzo di campo

Come individuare e far crescere i giovani attaccanti in FM26

Per costruire una linea d'attacco di prim'ordine in FM26, devi fare scouting come si deve e far crescere i giocatori con un obiettivo preciso. Molti giovani attaccanti sembrano promettenti sulla carta, ma solo pochi diventeranno veri e propri goleador costanti. Inizia creando la tua rete di osservatori per dare la priorità ad alcuni dei migliori giocatori di FM26 sotto i 21 anni con un’alta Potenza di Abilità (PA), personalità forti e caratteristiche chiave da attaccante.

Cosa cercare durante lo scouting:

Caratteristiche da privilegiare : Conclusione : fondamentale per trasformare le occasioni Calma : aiuta sotto pressione, soprattutto nei 1 contro 1 Gioco senza palla : indica il movimento e il posizionamento Accelerazione e velocità : utili per sfondare le linee difensive

: Caratteristiche nascoste che contano : Determinazione : fondamentale per crescere nel tempo Professionalità e costanza : aiutano a trasformare il potenziale in prestazioni concrete Mosse preferite : caratteristiche come “Ama superare la trappola del fuorigioco” o “Corre spesso con la palla” possono adattarsi bene a sistemi con linea alta o di pressing

:

Consigli per lo sviluppo:

Assegna l’ allenamento specifico per ogni ruolo , in linea con il tuo piano tattico (ad es. attaccante avanzato o cacciatore di gol)

specifico , in linea con il tuo piano tattico (ad es. attaccante avanzato o cacciatore di gol) Assicuragli un po' di tempo in campo regolarmente : anche i minuti da subentrato sono utili

: anche i minuti da subentrato sono utili Usa gruppi di mentoring per migliorare le loro qualità mentali

per migliorare le loro qualità mentali Mantieni l’intensità dell’allenamento moderata all’inizio per evitare infortuni

Non trascurare l’adattamento tattico. Un giovane attaccante con un’ottima velocità ma scarso nel gioco di testa non potrà dare il meglio di sé come “Target Man”. Fai scouting con un piano chiaro, sviluppa i giocatori con pazienza e costruisci la squadra attorno alle caratteristiche che meglio si adattano alla tua rosa.

Sviluppare i giovani attaccanti in FM26: consigli per massimizzare il loro potenziale

Per ottenere il meglio dai giovani attaccanti in FM26, devi puntare su struttura, pazienza e chiarezza di ruolo. Inizia assegnando un obiettivo di allenamento specifico per il ruolo che corrisponda al loro futuro nel tuo sistema: ad esempio, un “cacciatore di gol” dovrebbe lavorare su “Resa sotto porta”, “Sangue freddo” e “Gioco senza palla”, mentre un “attaccante avanzato” ha bisogno di “Dribbling”, “Accelerazione” e “Capacità decisionale”.

Il tempo di gioco conta più della reputazione. Falli entrare presto in prima squadra, anche solo per 15-20 minuti, e affiancali a giocatori esperti in un gruppo di mentoring ben bilanciato. Usa il mentoring per migliorare la Determinazione e la Professionalità, che influenzano fortemente il tasso di crescita.

Dal punto di vista tattico, non costringere i migliori ali di FM26 in schemi rigidi. Un giovane attaccante di profondità con un gioco di testa scarso ma un ottimo movimento non dovrebbe essere schierato come "Target Man". Piuttosto, inseriscili in ruoli in cui le loro caratteristiche possano emergere al meglio, come "Ama superare la trappola del fuorigioco" in una linea alta o "Corre spesso con la palla" in un 4-2-3-1 verticale.

Il mio verdetto finale sui migliori giovani attaccanti in FM26

I migliori giovani attaccanti di FM26 non sono solo giocatori con un alto potenziale. Offrono valore a lungo termine, flessibilità tattica e la possibilità di plasmare il successo della tua squadra negli anni a venire. Da nomi di prim’ordine come Endrick, Rodrigo Mora e Youssoufa Moukoko a gemme nascoste come Toni Fernández e Gassimou Sylla, questi giocatori offrono stili e fasce di prezzo diversi per adattarsi a qualsiasi partita salvata.

Concentrati sui giocatori che si adattano al tuo sistema, investi nel loro sviluppo e costruirai un attacco in grado di portarti a promozioni, trofei e serate europee.

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