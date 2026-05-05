I 10 migliori siti dove acquistare carte regalo di League of Legends nel 2026

Avviso sull’affiliazione: potrei guadagnare una commissione se acquisti tramite i link presenti in questo articolo; questo mi aiuta a continuare a testare i migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends per la community.

I migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends per i Riot Points (RP) sono Eneba, Driffle e Kinguin – ma quale sia quello giusto per te dipende da come vuoi effettuare l’acquisto, e alcuni metodi comportano un rischio maggiore per il tuo account rispetto ad altri. I Riot Points, comunemente chiamati RP, sono la valuta premium usata in League of Legends per sbloccare skin dei campioni, emote e oggetti esclusivi.

Nel 2026 , trovare i migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends è il metodo più sicuro e senza rischi per ricaricare il tuo account senza collegare direttamente una carta di credito al client del gioco. Ho valutato 10 diversi fornitori in base ai loro prezzi attuali, alla velocità di consegna e alla protezione dell’acquirente per darti un quadro chiaro del mercato. Dato che le carte regalo di Riot Games sono compatibili tra i vari giochi, puoi usare questi codici anche per Valorant e Teamfight Tactics (TFT) quando li riscatti sul sito ufficiale di Riot Games.

Le mie scelte migliori per i migliori siti di carte regalo da League of Legends

Ho messo insieme questa lista, facile da consultare, con la mia selezione dei migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends, così potrai trovare il fornitore più adatto alle tue esigenze specifiche.

Eneba – Il miglior sito in assoluto per i Riot Points (RP) Driffle – Il miglior marketplace con venditori verificati per i Riot Points (RP) Kinguin – Il miglior marketplace P2P per le carte Riot Gamivo – La migliore opzione economica per le eCard di Riot Points (RP) Instant Gaming – Il miglior sito di sconti verificato (10–15% di sconto, nessun rischio P2P) CoinGate – Il migliore per chi acquista con criptovalute (rischio TdS pari a zero) Bitrefill – La migliore opzione con criptovalute su Lightning Network Eldorado.gg – Il miglior marketplace misto per i Riot Points G2G.com – Il miglior marketplace con servizio di deposito a garanzia SEAGM – Il migliore per chi compra nell’area Asia-Pacifico e per le carte multiregionali

Le 10 migliori piattaforme per acquistare carte regalo di LoL: la nostra recensione

Ho recensito ciascuna delle seguenti piattaforme per assicurarmi che siano i migliori siti dove acquistare carte regalo da League of Legends disponibili nel 2026 .

1. Eneba [Il miglior sito in assoluto per i Riot Points]

Scheda statistica Dettagli Metodo di consegna eCard (codice RP da riscattare su account.riotgames.com) Rischio secondo i Termini di Servizio ZERO – codice riscattabile sul sito ufficiale di Riot Prezzo di partenza A partire da ~11,28 $ per una carta regalo da 10 Riot Points (si applicano commissioni) Tempo di consegna verificato circa 1–2 minuti (automatico) Protezione dell’acquirente Sì – Contestazioni su PayPal e carte di credito/debito

Eneba utilizza la consegna tramite eCard: acquisti una carta regalo Riot Points e ricevi il codice via e-mail entro 1–2 minuti. Lo riscatti tu stesso sul sito ufficiale di Riot Games, il che significa che Eneba non accede mai al tuo account personale. Secondo la mia esperienza , Eneba si distingue tra i migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends perché combina prezzi competitivi con la protezione di PayPal e un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Pro Contro ✅ Rischio zero per il tuo account grazie alla consegna tramite eCard



✅ Consegna automatica in uno o due minuti



✅ Protezione PayPal e possibilità di storno dell’addebito sulla carta di credito



✅ Assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat live ❌ Commissioni di servizio applicate al momento del pagamento finale



❌ I codici sono rigorosamente vincolati alla regione



❌ La disponibilità a livello regionale varia a seconda del venditore

La loro gamma di prodotti è ampia e puoi persino proteggere la tua connessione con le migliori VPN per League of Legends prima di lanciarti in una partita. I metodi di pagamento su Eneba sono flessibili: supporta carte di credito, PayPal e varie criptovalute. Queste carte regalo funzionano sia per League of Legends che per altri titoli di Riot Games, se riscattate correttamente.

Ho semplicemente completato il pagamento e il codice della carta regalo Riot Points è apparso nella mia casella di posta quasi all’istante. Anche se i prezzi sono in genere inferiori del 5–15% rispetto a quelli dello store ufficiale, ti consiglio di verificare che la regione della carta corrisponda a quella del tuo account. Eneba è l’opzione più affidabile in questa lista per ricaricare RP in tutta sicurezza.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Driffle [Il miglior marketplace con venditori verificati per i Riot Points (RP)]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (codice RP / Riot Access Buono regalo via e-mail) Rischio TdS ZERO – Driffle non accede mai al tuo account Riot Prezzo di partenza A partire da ~10,30 $ per una carta regalo da 10 Riot Points Tempo di consegna testato Da istantaneo a meno di 10 secondi Protezione dell’acquirente Sì – Sistema di chargeback e contestazione per carte di credito/debito

Driffle utilizza la consegna tramite eCard: riceverai un codice da riscattare su account.riotgames.com. Essendo uno dei migliori siti per comprare carte regalo da League of Legends, offrono tagli unici come le carte globali da 100 RP e 575 RP, che non si trovano sulla maggior parte degli altri siti. Funzionano come un marketplace di “venditori verificati”, che trovo più sicuro rispetto alle piattaforme P2P aperte.

Pro Contro ✅ Consegna istantanea in meno di 10 secondi



✅ I venditori verificati riducono il rischio di codici non validi



✅ Denominazioni uniche come le carte da 100 RP



✅ Azienda finanziata da VC con un catalogo curato ❌ Meno recensioni rispetto alle piattaforme tradizionali



❌ La corrispondenza della regione è fondamentale



❌ I prezzi variano notevolmente da un venditore all’altro

Una volta completato il pagamento su driffle.com, troverai il codice della carta regalo Riot Points nella tua casella di posta in pochi secondi. Accettano carte di credito e PayPal, e hanno un ottimo punteggio Trustpilot di 4,1/5 su quasi 5.900 recensioni. Da notare che il loro catalogo curato comprende otto o più SKU regionali, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito.

Ho trovato la consegna davvero immediata, anche se devo avvertirti che un codice statunitense non funziona su un account UE. Anche se Driffle è una piattaforma piuttosto recente, fondata nel 2021, l’ho trovata uno dei migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends per chi cerca carte specifiche per determinate regioni.

Il miglior marketplace verificato per i Riot Points Driffle 5.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Mercato digitale globale per codici di videogiochi e carte regalo. Acquista su Driffle

3. Kinguin [Il miglior marketplace P2P per le carte Riot]

Statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (P2P – il codice viene fornito dal venditore) Rischio secondo i Termini di Servizio BASSO (la qualità del codice varia a seconda del venditore) Prezzo di partenza A partire da ~10,10 $ per una carta da 10 $ in Riot Points Tempo di consegna verificato Da immediato a 15 minuti Protezione acquirente Sì – SOLO con l’opzione aggiuntiva “Protezione acquirente”

Kinguin utilizza un modello peer-to-peer in cui i codici vengono forniti da singoli venditori. Qui puoi trovare una vastissima scelta con oltre 40.000 venditori, ed è per questo che lo considero uno dei migliori siti dove acquistare carte regalo da League of Legends a prezzi competitivi. Ti consiglio vivamente di acquistare sempre l’opzione aggiuntiva “Protezione acquirente” per stare tranquillo.

Pro Contro ✅ Vasta scelta tra oltre 40.000 venditori



✅ Prezzi competitivi grazie alla concorrenza tra utenti



✅ Una solida reputazione con 17 milioni di utenti



✅ Diverse opzioni di pagamento, incluse diverse criptovalute ❌ La protezione dell’acquirente richiede un costo aggiuntivo



❌ I tempi di consegna variano a seconda del singolo venditore



❌ La qualità del codice dipende dalla scelta del venditore

Devi inserire il codice da solo sul sito ufficiale di Riot, e ho verificato che Kinguin non accede mai alle credenziali del tuo account. Ho notato che la consegna può richiedere fino a 15 minuti a seconda del venditore. Se vuoi cambiare account, dai un’occhiata ai miei consigli su come vendere in sicurezza i dati del tuo account da League of Legends.

L’unico avvertimento riguarda la variabilità del P2P, quindi ti consiglio di usare i filtri di valutazione dei venditori. Per molti giocatori, Kinguin rimane uno dei migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends grazie alla sua enorme base di utenti, che supera i 17 milioni di persone.

La migliore piattaforma P2P per i Riot Points Kinguin 4.9 Based on our overall assessment at the time of writing. Acquista chiavi di gioco, codici di attivazione e software a prezzi scontati. Fai acquisti su Kinguin

4. Gamivo [La migliore opzione economica per le eCard Riot Points (RP)]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (codice della carta regalo Riot Points) Rischio secondo i Termini di servizio ZERO – codice riscattabile sul sito ufficiale di Riot Prezzo di partenza A partire da ~12,37 $ per una carta regalo da 10 Riot Points Tempo di consegna verificato circa 1–2 minuti (automatico) Protezione dell’acquirente Sì – Contestazioni su PayPal e carte di credito

Ho scoperto che Gamivo è la scelta migliore per le eCard automatizzate se per te contano sia il prezzo che l’assenza di rischi per l’account. Riceverai il codice della tua carta regalo Riot Points entro 1–2 minuti dall’acquisto. Ho notato che dal 2017 hanno servito circa cinque milioni di clienti.

Pro Contro ✅ Prezzi delle eCard automatizzate sempre bassi



✅ Consegna veloce tramite un sistema automatizzato



✅ Presenza globale con cinque milioni di clienti



✅ Valida per tutti i titoli Riot Games ❌ L’abbonamento SMART viene spesso aggiunto automaticamente



❌ Riconoscimento del marchio inferiore rispetto a CDKeys



❌ I codici regionali devono essere controllati manualmente

Il codice lo riscatti tu stesso su account.riotgames.com, e ho verificato che Gamivo non interagisce mai con le credenziali del tuo account. Anche se stanno crescendo, ho notato che sono ancora meno conosciuti rispetto ad alcune piattaforme più affermate. Ciononostante, i loro prezzi costantemente competitivi li rendono uno dei migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends.

Ho ricevuto il codice nella mia casella di posta e l’ho inserito sul sito ufficiale di Riot. Ho notato che i loro prezzi sono spesso leggermente inferiori a quelli di concorrenti come CDKeys, il che li rende un’ottima opzione economica.

eCard con Riot Points (RP) a prezzo conveniente Gamivo 4.8 Based on our overall assessment at the time of writing. Piattaforma digitale globale per l'acquisto di codici di attivazione dei giochi e carte regalo. Acquista su Gamivo

5. Instant Gaming [Il miglior sito di sconti verificato (10–15% di sconto, nessun rischio P2P)]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (codice RP – consegna immediata) Rischio TdS ZERO – Instant Gaming non accede mai al tuo account Prezzo di partenza ~10,26 $ per 10 EUR (1.240 Riot Points) Tempo di consegna verificato Istantaneo (automatico) Protezione dell'acquirente Sì – è possibile richiedere lo storno dell’addebito sulla carta di credito/debito

Ti consiglio Instant Gaming perché controllano direttamente il loro inventario, cosa che ho trovato molto più veloce e affidabile rispetto ai marketplace aperti. Questo lo rende uno dei migliori siti per comprare carte regalo da League of Legends se vuoi un codice funzionante garantito senza il rischio del P2P.

Pro Contro ✅ Il magazzino verificato garantisce una maggiore affidabilità



✅ Interfaccia pulita senza i rischi dei mercati P2P



✅ Sconto del 10–15% sui prezzi ufficiali del negozio Riot



✅ Consegna immediata tramite un sistema automatizzato ❌ Carte regalo per lo più denominate in euro



❌ Supporto limitato per le carte nordamericane



❌ Nessuna opzione di pagamento in criptovaluta disponibile

Ti faccio notare che hanno soprattutto codici denominati in euro, quindi devi controllare che funzionino per la regione del tuo account. Ho ricevuto il codice della carta regalo Riot Points subito dopo il pagamento e l’ho riscattato io stesso su account.riotgames.com. Ho trovato il loro sconto del 10–15% costante e affidabile.

La migliore piattaforma di sconti verificata Instant Gaming 4.7 Based on our overall assessment at the time of writing. Tutti i tuoi giochi preferiti per PC e console con sconti fino al 70%. Acquista su Instant Gaming

6. CoinGate [Ideale per chi acquista con criptovalute (rischio zero relativo ai Termini di Servizio)]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (solo pagamento in criptovaluta) Rischio Termini di Servizio ZERO – codice riscattabile sul sito ufficiale di Riot Prezzo di partenza A partire da ~9,80 $ per una carta regalo da 10 Riot Points Tempi di consegna testati Istantaneo (automatico) Protezione dell'acquirente NO – i pagamenti in criptovaluta non prevedono chargeback

Ho scoperto che CoinGate è la scelta migliore se vuoi usare le criptovalute senza correre alcun rischio sul tuo conto. Ho verificato che supportano oltre 200 criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum. Riceverai il codice della tua carta regalo Riot Points subito dopo la conferma della transazione.

Pro Contro ✅ Anonimato totale, senza bisogno di KYC



✅ Oltre 200 criptovalute accettate per i Riot Points



✅ Zero rischi legati ai Termini di Servizio usando le eCard ufficiali



✅ Consegna immediata dopo la conferma sulla blockchain ❌ Pagamenti irreversibili senza possibilità di chargeback



❌ Nessuna protezione dell’acquirente in caso di transazioni fallite



❌ Il prezzo è vicino al valore nominale della carta

Tieni presente che le transazioni in criptovaluta sono irreversibili, quindi non hai alcuna protezione contro i chargeback se il codice non funziona. Ti consiglio questa piattaforma solo se hai già dimestichezza con i pagamenti tramite asset digitali. Secondo me, è il miglior sito per acquistare carte regalo da League of Legends per chi cerca il completo anonimato.

La migliore opzione crypto per i Riot Points CoinGate 4.5 Based on our overall assessment at the time of writing. Accetta, acquista e spendi criptovalute presso i principali negozi online. Acquista su CoinGate

7. Bitrefill [La migliore opzione con criptovalute su Lightning Network]

Riquadro statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (codice carta regalo RP tramite criptovaluta) Rischio TdS ZERO – codice riscattabile sul sito ufficiale di Riot Prezzo di partenza A partire da ~10,00 $ per una carta regalo da 10 Riot Points Tempi di consegna verificati Istantaneo (automatico) Protezione dell’acquirente NO – i pagamenti in criptovaluta non prevedono chargeback

Bitrefill è un punto di riferimento nel mondo delle criptovalute dal 2014. Supporta in particolare la rete Lightning di Bitcoin per commissioni di transazione davvero basse, ed è per questo che lo considero uno dei migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends per chi usa le criptovalute all’estero.

Pro Contro ✅ Supporto della rete Lightning per commissioni basse



✅ Oltre 170 paesi supportati in tutto il mondo



✅ Reputazione da pioniere nel mondo delle criptovalute



✅ Riscatto su Riot senza bisogno di accedere all’account ❌ Le transazioni in criptovaluta sono definitive



❌ L’impossibilità di richiedere il chargeback aumenta il rischio per l’utente



❌ Gli sconti sono generalmente minimi

Ricevi subito il codice della carta regalo Riot Points e lo inserisci su account.riotgames.com. Vorrei sottolineare che supportano oltre 170 paesi, il che li rende facilmente accessibili ai giocatori di tutto il mondo. Ho notato che i loro prezzi sono generalmente vicini al valore nominale.

La migliore opzione in Bitcoin per i Riot Points Bitrefill 4.4 Based on our overall assessment at the time of writing. Acquista carte regalo e ricariche per cellulari con Bitcoin e altcoin. Fai acquisti su Bitrefill

8. Eldorado.gg [Il miglior marketplace misto per i Riot Points]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna Misto – Codici delle carte regalo o ricarica diretta Rischio TdS ZERO per le carte; ALTO per la ricarica diretta Prezzo di partenza 9,48 $ per una carta regalo da 10 Riot Points Tempo di consegna testato Da immediato (carta regalo) a 2 ore (ricarica) Protezione dell'acquirente Sì – Sistema di risoluzione delle controversie e di deposito a garanzia di Eldorado

I venditori su Eldorado.gg offrono sia codici di carte regalo sicuri che ricariche dirette rischiose. Ti consiglio vivamente di filtrare sempre gli annunci per "Carta regalo" per evitare qualsiasi rischio per il tuo account. Le ricariche dirette richiedono di condividere le credenziali del tuo account, il che, come so, viola la Sezione 2.2 dei Termini di Servizio di Riot Games.

Pro Contro ✅ Il sistema di deposito a garanzia protegge il tuo pagamento



✅ Piattaforma affermata, attiva dal 2014



✅ Prezzi competitivi sui codici delle carte regalo



✅ Metodi di pagamento vari, tra cui PayPal e criptovalute ❌ Gli annunci di ricarica diretta sono ad alto rischio



❌ La condivisione dell’account viola i Termini di Servizio



❌ Possibili ritardi da parte dei venditori dovuti all’intervento umano

Se ti limiti alle inserzioni delle carte regalo Riot Points, ricevi il codice all’istante senza alcun rischio di sospensione. Ho notato che sono una presenza fissa nel panorama dei marketplace dal 2014 e offrono un sistema di deposito a garanzia per la sicurezza. Ho scoperto che Eldorado.gg è uno dei migliori siti per acquistare carte regalo da League of Legends grazie alla vasta scelta di inserzioni.

Il miglior marketplace misto per i Riot Points Eldorado 4.3 Based on our overall assessment at the time of writing. Il marketplace definitivo per i giocatori: compra e vendi valuta, account e servizi di potenziamento. Acquista su Eldorado

9. G2G.com [Il miglior marketplace con sistema di deposito a garanzia]

Riepilogo statistiche Dettagli Metodo di consegna Misto – Codici delle carte regalo o ricarica diretta Rischio TdS ZERO per le carte; ALTO per la ricarica diretta Prezzo di partenza 10,60 $ per carte regalo da 10 $ Tempi di consegna testati Varia a seconda del venditore e del metodo Protezione dell'acquirente Sì – Deposito a garanzia G2G Shield

Ti consiglio G2G.com perché il loro G2G Shield trattiene il tuo pagamento in deposito a garanzia finché non confermi la consegna. Quando cerchi i migliori siti per comprare carte regalo di League of Legends, dovresti sempre cercare il badge "Venditore verificato".

Pro Contro ✅ G2G Shield trattiene il pagamento fino alla consegna



✅ Badge “Venditore verificato” per una verifica più semplice



✅ Servizio di deposito a garanzia sicuro per gli acquisti di Riot Points



✅ Risorsa valida per servizi di gioco più ampi ❌ Rischio di violazione dei Termini di Servizio con la ricarica diretta



❌ La consegna da parte di venditori reali può richiedere più tempo



❌ È necessaria la cautela da parte dell’acquirente per filtrare i codici

Evita gli annunci di “ricarica diretta” perché comportano un alto rischio di sospensione dell’account a causa della condivisione dell’account. Ho scoperto che questa piattaforma è anche una risorsa utile se vuoi imparare a guadagnare giocando a League of Legends in sicurezza. Credo che G2G.com sia una scelta affidabile per chi preferisce un ambiente protetto da un servizio di deposito a garanzia.

Mercato protetto da servizio di deposito a garanzia G2G 4.2 Based on our overall assessment at the time of writing. Il mercato leader a livello mondiale di oggetti digitali e account tra giocatori. Acquista su G2G

10. SEAGM [Ideale per gli acquirenti dell’Asia-Pacifico e per le carte multiregionali]

Statistiche Dettagli Metodo di consegna eCard (codici RP per oltre 10 regioni) Rischio TdS ZERO – SEAGM non accede mai al tuo account Riot Prezzo di partenza A partire da ~8,35 $ per una carta regalo da 10 $ in Riot Points Tempo di consegna testato Istantaneo (automatico – consegna tramite dashboard) Protezione dell’acquirente Sì – oltre 390 metodi di pagamento

Ho scoperto che SEAGM è la scelta migliore se ti trovi nella regione Asia-Pacifico. Offrono codici per carte regalo Riot Points per oltre 10 regioni e Riot Points locali per Malesia, Filippine e Indonesia. Supportano anche portafogli elettronici locali come GrabPay e Touch ‘n Go.

Pro Contro ✅ Oltre 390 metodi di pagamento, inclusi i portafogli elettronici locali



✅ Specialista nell’area Asia-Pacifico per i codici PIN locali



✅ Azienda certificata MSC con alti tassi di risposta



✅ Oltre 10 opzioni di carte regalo RP regionali ❌ Nessuno sconto, dato che le carte vengono vendute al valore nominale



❌ La corrispondenza della regione è fondamentale per oltre 10 SKU



❌ È necessario un passaggio nella dashboard per trovare i codici

Ricevi il tuo codice all’istante nella dashboard del tuo account SEAGM, nella sezione “Le mie carte”. Di solito queste carte vengono vendute al valore nominale, quindi non troverai gli sconti importanti che ho visto su Eneba o Driffle. Nonostante ciò, penso che siano tra i migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends per chi non vive in Nord America o in Europa.

Le migliori carte multiregionali per l'Asia-Pacifico SEAGM 4.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Piattaforma di gioco del Sud-Est asiatico per ricariche di giochi, carte prepagate e codici. Acquista su SEAGM

Come i Riot Points (RP) arrivano sul tuo account: spiegazione dei metodi di consegna

Ti spiegherò i metodi di consegna a cui ho fatto riferimento in ogni recensione, così capirai esattamente cosa succede al tuo account. Queste informazioni sono fondamentali per scegliere i migliori siti dove acquistare in sicurezza le carte regalo da League of Legends.

Modalità di consegna Cosa succede in realtà Rischi legati ai Termini di servizio eCard / Carta regalo RP Ricevi un codice della carta regalo e lo riscatti su account.riotgames.com. Il fornitore non ha mai accesso al tuo account. ZERO Negozio ufficiale di Riot Acquisto diretto dal client di gioco. Nessuno sconto, ma compatibilità garantita. NESSUNO Ricarica diretta Un venditore accredita gli RP direttamente tramite le tue credenziali. Questo viola la Sezione 2.2 dei Termini di Servizio (Condivisione dell'account). ALTO

Ho notato che Eneba, Driffle, Kinguin, Gamivo, Instant Gaming, CoinGate, Bitrefill e SEAGM usano tutti il metodo sicuro delle eCard. Ho scoperto che Eldorado.gg e G2G.com offrono annunci con il metodo ad alto rischio “Ricarica diretta”, quindi devi usare i loro filtri con attenzione.

Confronto dei prezzi dei Riot Points (RP): costo per carta regalo da 10 $

Ho messo insieme questo confronto dei costi usando lo store ufficiale di Riot come riferimento. Tieni presente che l’importo in RP per ogni carta da 10 $ può variare a seconda della regione e dei pacchetti di prezzo attuali di Riot Games.

Fornitore Spesa Importo della carta regalo Metodo Rischio TdS Negozio ufficiale ~9,99 $ 10 Ufficiale Nessuno Eneba ~11,28 $ 10 eCard ZERO Driffle ~10,30 $ 10 eCard ZERO Kinguin ~10,10 $ 10 Carta regalo digitale BASSO Gamivo ~12,37 $ 10 Carta elettronica ZERO Giochi istantanei ~10,26 $ 10 euro Carta prepagata ZERO CoinGate ~9,80 $ 10 $ eCard ZERO Bitrefill ~10,00 $ 10 Carta regalo ZERO Eldorado.gg 9,48 $ 10 Carta regalo ZERO G2G.com 10,60 $ 10 Cartolina elettronica ZERO SEAGM ~8,35 $ 10 eCard ZERO

*Ho notato che questi prezzi sono approssimativi e possono variare in base alle commissioni del venditore 2026 .

È sicuro comprare Riot Points (RP) da siti di terze parti?

Voglio sottolineare che quando cerchi i migliori siti per comprare carte regalo da League of Legends, ti trovi di fronte a due tipi distinti di rischio: il rischio di truffa e il rischio legato ai Termini di Servizio.

Due tipi di rischio – e come proteggersi da ciascuno di essi

Il rischio di truffa si verifica quando un sito ti prende i soldi senza fornirti il codice della carta regalo Riot Points. Puoi proteggerti usando PayPal o le carte di credito, che offrono la protezione dal chargeback. D'altra parte, il rischio legato ai Termini di Servizio (ToS) riguarda le modalità di consegna del codice. Dato che i migliori siti per comprare carte regalo da League of Legends nella mia lista vendono codici ufficiali, ritengo che non presentino alcun rischio legato ai ToS.

Posizione sui Termini di Servizio specifici da League of Legends

Ho verificato la posizione di Riot Games e ho scoperto che non hanno alcun problema con le carte regalo ufficiali dei Riot Points che riscatti. Tuttavia, ho notato che le ricariche non ufficiali (condivisione dell’account) sono severamente vietate e possono portare alla sospensione permanente.

Riot Games ha inoltre implementato il sistema “Account and Penalty Linking”, che permette loro di collegare più account di cui sono certi appartengano alla stessa persona. Quindi, se usi un metodo ad alto rischio come la ricarica diretta (che richiede la condivisione dell’account) su un account secondario e questo viene bannato, Riot si riserva il diritto di chiudere tutti gli altri account che hai creato, compreso quello principale.

Segnali di allarme a cui prestare attenzione

Qualsiasi sito che prometta un "Generatore di RP gratuito" è una truffa al 100%.

Evita i siti che ti chiedono le credenziali di accesso al tuo account di gioco.

Stai alla larga dai siti con prezzi inferiori di oltre il 40% rispetto a quelli del negozio ufficiale.

Fai attenzione ai siti che accettano solo criptovalute e non offrono alcuna protezione per l’acquirente né informazioni di contatto.

Come scegliere il miglior sito di Riot Points (RP) per te

Ho preso in considerazione diversi fattori per aiutarti a capire quale piattaforma sia la migliore per la tua situazione.

1. Metodo di consegna e sicurezza dell’account

Credo che il metodo di consegna sia il fattore più importante. Ho verificato che tutti i siti in questa lista usino le eCard, che non comportano alcun rischio legato ai Termini di Servizio perché non devi mai condividere la tua password.

2. Costo per 1.000 Riot Points (RP)

Ho imparato che i prezzi di partenza possono essere fuorvianti. Ti consiglio di confrontare sempre il costo per 1.000 unità con il prezzo di riferimento ufficiale del negozio per individuare i veri risparmi.

3. Protezione dell’acquirente

Ho scoperto che PayPal e le carte di credito sono fondamentali per chi acquista per la prima volta. Ti consiglio di evitare le criptovalute o i bonifici bancari su siti che non conosci bene, perché non offrono la possibilità di richiedere il chargeback.

4. Velocità di consegna e affidabilità del metodo

Ho notato che la consegna automatizzata richiede solitamente meno di cinque minuti. Ho osservato che sui marketplace gestiti manualmente i tempi possono essere molto più lunghi, quindi ti consiglio di verificare le promesse di consegna “istantanea”.

5. Disponibilità regionale e compatibilità

Ho scoperto che non tutti i fornitori supportano ogni regione. Ti consiglio di verificare che la carta regalo Riot Points sia compatibile con la regione del tuo account: ad esempio, un codice statunitense non funzionerà su un account britannico. Puoi anche tenere d’occhio gli eventi eSport di League of Legends per eventuali promozioni regionali.

Verdetto finale: quale sito di Riot Points (RP) dovresti usare?

Per un'esperienza complessivamente più sicura, ti consiglio di usare Eneba: utilizzano il metodo eCard e garantiscono che il tuo account non interagisca mai con terze parti.

Per il miglior rapporto qualità-prezzo, ho scoperto che SEAGM o Eldorado.gg offrono attualmente i prezzi più convenienti in diverse regioni.

Se è il tuo primo acquisto, penso che Eneba sia la scelta giusta perché unisce un basso rischio alla protezione di PayPal. Ho analizzato queste piattaforme per aiutarti a trovare i migliori siti dove acquistare carte regalo da League of Legends in tutta tranquillità.

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Domande frequenti