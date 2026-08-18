Faire une bonne affaire : les 10 meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice en 2026

Quand j’étais enfant, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je me mettrais sérieusement à rechercher les meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter pour en tirer profit. À l’époque, les gens collectionnaient les cartes Pokémon soit parce qu’elles étaient sympas, soit parce qu’ils jouaient beaucoup au jeu, soit simplement parce que c’était à la mode, et je pensais que c’était tout.

Aujourd’hui, les enfants d’autrefois sont devenus des adultes. Mais même s’ils ont grandi, beaucoup d’entre eux sont toujours passionnés par tout ce qui touche à Pokémon. Certains sont encore des collectionneurs invétérés et des joueurs assidus du jeu de cartes à collectionner (JCC), ce qui signifie qu’il est désormais possible de réaliser un joli bénéfice en vendant des paquets de cartes Pokémon.

Si vous cherchez à réaliser des bénéfices grâce aux cartes Pokémon, vous êtes au bon endroit. Dans cette liste, nous allons passer en revue 10 des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour en tirer profit.

Notre sélection des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice

Il existe une multitude d’excellents paquets Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, mais je vais vous présenter ici trois des meilleurs :

Crown Zenith (2023) – Avec une multitude de superbes cartes, des illustrations fantastiques et des taux de tirage exceptionnels, ce pack est l’une des meilleures extensions dans lesquelles investir. 151 (2023) – Les personnages originaux de Kanto suscitent une véritable vague de nostalgie ; les illustrations à couper le souffle ne gâchent rien non plus. Évolutions prismatiques (2025) – La preuve irréfutable qu’une sélection solide de Pokémon et de superbes cartes « full art » suffisent amplement à faire le succès d’une édition.

Bien que ce soient les meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter et à revendre pour réaliser des bénéfices, diversifier vos investissements entre différentes séries vous aidera à limiter les risques. Pour découvrir quels autres paquets peuvent vous rapporter gros, poursuivez votre lecture.

Les 10 meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices

Lorsqu’il s’agit des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, voire des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. La valeur future d’un paquet dépend des Pokémon qui y figurent, de ses cartes « chase » (cartes très recherchées) et de la rareté potentielle de la série.

Voici les meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice, et ce pour de nombreuses raisons : certains sont très appréciés par la communauté, d’autres présentent des illustrations exceptionnelles, et d’autres encore, comme « Crown Zenith », pourraient offrir des taux d’obtention incroyables. D’un autre côté, il existe également des séries qui pourraient s’avérer intéressantes à l’avenir, comme Pokémon GO avec son univers unique, ou encore Une fable mystérieuse, dont la faible popularité fait grimper l’offre de produits haut de gamme.

1. Crown Zenith [Le choix idéal pour les cartes rares et très recherchées]

Caractéristiques Détails Date de sortie 20 janvier 2023 Taux d’obtention ~1:2 (l’un des meilleurs taux des séries modernes) Nombre total de cartes 230 cartes + Galerie de Galar de 70 cartes Cartes phares Mewtwo VSTAR, Giratina VSTAR, le trio des Chiens légendaires Niveau d’investissement ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent – La meilleure boîte de boosters Pokémon à acheter pour des rendements fiables Idéal pour Les collectionneurs à la recherche de cartes rares avec des taux d’obtention réguliers Niveau de risque Faible à moyen – Historique de plus-value avéré, mais comme cette édition date de plus de deux ans, une réédition est peu probable ; prix stables

Crown Zenith est largement considéré comme le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, tant pour les collectionneurs que pour les investisseurs, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec son taux d’obtention très généreux (près de 1 pour 2), ses superbes illustrations et la collection « Galerie de Galar », ouvrir un paquet Crown Zenith ne manquera pas de vous faire sourire. Pas étonnant que beaucoup le considèrent comme l’une des meilleures séries Pokémon de 2026.



Why we chose it « Crown Zenith » a marqué une fin explosive et fantastique à l’ère « Épée et Bouclier », grâce à ses taux d’obtention et à ses superbes illustrations de cartes, ce qui en fait un investissement sûr, même aujourd’hui.

Je n’exagère pas en affirmant que cette dernière extension spéciale de l’ère Épée et Bouclier est l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice, car c’est le rêve de tout collectionneur. Grâce aux excellents taux d’obtention de Crown Zenith, vous avez de très bonnes chances de mettre la main sur des cartes de la Galarian Gallery, une série de superbes cartes à illustration pleine page. Parmi les cartes phares de cette série, on retrouve Mewtwo VSTAR, les chiens légendaires et le redoutable Giratina VSTAR.

« Crown Zenith » est sorti le 20 janvier 2023. Cela signifie qu’il est peu probable que ces cartes fassent l’objet de rééditions dans un avenir proche, car elles ne seront plus autorisées en tournoi. Il n’en reste pas moins l’un des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares, notamment grâce à la « Galarian Gallery » de 70 cartes.

Mon verdict : « Crown Zenith » s’impose comme le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice grâce à son taux de tirage exceptionnel de 1 pour 2 et à la « Galarian Gallery » de 70 cartes qui garantit une valeur à chaque ouverture.

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2. 151 [Une édition qui mérite bien son engouement]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 22 septembre 2023 Taux d’obtention ~1:3 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes 207 cartes (toutes des Pokémon de la 1re génération) Cartes les plus recherchées Charizard EX SIR, Mew EX, Alakazam EX, Kadabra (une première depuis 20 ans) Note d’investissement ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent – Demande alimentée par la nostalgie Idéal pour Les passionnés de la première génération et les investisseurs à long terme Niveau de risque Moyen – Forte demande, mais les rééditions fréquentes (Eaux florissantes) réduisent la rareté ; surveillez les annonces de réapprovisionnement

Comme son nom l’indique, la série 151 est consacrée à la première génération de Pokémon. De Bulbizarre à Mew, toutes les cartes de cette série proviennent de la distribution originale de Kanto. Oui, y compris la première carte Kadabra depuis deux décennies. Si vous comptez toutes les attraper, assurez-vous d’avoir un bel album pour cartes Pok é mon à portée de main.

« 151 » est une édition conçue pour capitaliser sur le facteur nostalgie. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, et il faut reconnaître qu’elle contient quelques cartes très recherchées, comme le très convoité Dracaufeu EX SIR (rare à illustration secrète). Et bien qu’il mise sur la nostalgie, « 151 » reste l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, car c’est une édition très prisée tant par les joueurs que par les collectionneurs et les investisseurs.

Why we chose it L’engouement considérable qui entoure le 151 contribue fortement à faire grimper son prix. C’est le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice si vous recherchez une valeur sûre.

Le 151 reste une édition très solide grâce à la fois à ses SIR et à la nostalgie qu’il suscite, ce qui en fait également l’un des meilleurs boosters Pokémon pour les collectionneurs et les nouveaux joueurs. Cependant, gardez à l’esprit que cette popularité influe sur les prix de l’édition ; il est donc important non seulement d’évaluer l’offre, mais aussi de surveiller les éventuelles rééditions ou éditions spéciales, comme « Eaux florissantes ».

Mon verdict : la demande alimentée par la nostalgie fait de la série 151 le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice parmi les passionnés de la première génération, malgré une saturation du marché qui maintient une concurrence féroce pour les cartes rares de Dracaufeu.

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3. Évolutions prismatiques [L’une des séries les plus réputées]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 17 janvier 2025 Taux de tirage ~1:2,5 avec possibilité de packs « dieux » Nombre total de cartes Plus de 250 cartes, dont des cartes holographiques Master Ball Cartes phares 9 évolutions de SIR Évoli, Pikachu Master Ball, cartes Entraîneurs Full Art Niveau d’investissement ⭐⭐⭐⭐⭐ Exceptionnel – Les packs Pokémon offrant le meilleur rapport qualité-prix pour les collections ETB Idéal pour Les collectionneurs d’évolutions d’Évoli et un investissement sûr à long terme Niveau de risque Moyen à élevé – La sortie récente implique une certaine volatilité ; les prix sur ETB pourraient connaître une correction à mesure que l’offre rattrape la demande

Aucune liste des meilleurs packs rentables du JCC Pokémon ne saurait être complète sans mentionner « « Évolutions prismatiques », l’un des packs (sinon LE) les plus en vogue de ces derniers temps.

Cette édition a tout pour plaire : des Pokémon populaires, trois types de packs « god » (dont l’un contient un ensemble de neuf Évolutions SIR d’Évoli), des Pokémon extrêmement populaires, l’arrivée des cartes holographiques Master Ball, et bien sûr, une multitude de superbes cartes SIR « full art ». Certes, elles ne sont pas assez chères pour figurer dans la liste des cartes Pokémon les plus chères, mais elles valent tout de même leur pesant d’or.



Why we chose it Même aujourd’hui, « « Évolutions prismatiques » reste le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice en termes de popularité. Le fait qu’une multitude de personnes y voient un investissement sûr en dit long sur la force de cette édition.



Compte tenu de l’engouement suscité par cette série, ainsi que de l’attachement des fans à la lignée des Évolutions d’Évoli, je considère que « Évolution prismatique » figure parmi les meilleurs packs Pokémon à acheter dans une optique de rentabilité. En d’autres termes, cela devrait constituer un investissement sûr à long terme, en particulier ses ETB (Elite Trainer Box). Achetez une boîte, conservez-la pendant quelques années, puis revendez-la plus tard pour réaliser un bénéfice.

Mon verdict : Peu de paquets Pokémon destinés à la revente peuvent rivaliser avec les « god packs » de « Prismatic Evolution », ses cartes holographiques Master Ball et l’engouement pour les Évolutions d’Évoli ; les ETB de cette édition sont ce qui se rapproche le plus d’un investissement à retour garanti.

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4. Hidden Fates [Un classique intemporel]

Caractéristiques Détails Date de sortie 23 août 2019 Taux d’obtention ~1 sur 3 pour les cartes Shiny Vault Nombre total de cartes 210 cartes + sous-série « Shiny Vault » de 94 cartes Cartes phares Charizard GX brillant, trio d’oiseaux légendaires (carte promotionnelle), cartes « vitrail » Niveau d’investissement ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent – Plus-value avérée Idéal pour Les investisseurs patients qui ont acheté il y a plusieurs années Niveau de risque Faible – historique de performance sur plus de 5 ans, aucune réémission depuis 2020 ; plus-value à long terme avérée, mais coût d’entrée élevé

« Hidden Fates » illustre parfaitement comment fonctionne l’investissement à long terme dans les meilleures cartes Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, surtout lorsque les prix ne sont pas artificiellement gonflés par des revendeurs, mais déterminés par des personnes qui souhaitent réellement acquérir le produit.

Why we chose it Peu importe qu’il s’agisse d’une bulle qui va éclater ou d’une appréciation soudaine de la valeur de ces cartes ; une chose est sûre : c’est actuellement le moment idéal pour les investisseurs de se procurer Hidden Fates.

Bien qu’elle ait toujours été très appréciée par la communauté, notamment parce qu’il s’agit de l’une des meilleures extensions Pokémon pour dénicher des cartes rares, les prix de Hidden Fates (en particulier son trio d’oiseaux légendaires ETB et sa carte promotionnelle « vitrail ») ont littéralement explosé en 2025, une boîte se vendant alors à environ 400 $.

Et bien que l’ETB soit particulièrement prisé en ce moment, l’extension « Hidden Fates » n’est pas en reste non plus. Le Shiny Vault, en particulier, est un sous-ensemble « secret » de cartes mettant en vedette des Pokémon brillants. Bien qu’elles ne soient pas assez rares pour figurer dans une liste des cartes Pokémon rares (et qu’il y en ait beaucoup sur le marché), elles restent tout de même très sympas, en particulier le Charizard GX brillant.

Mon verdict : les investisseurs patients à la recherche des meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter peuvent faire une excellente affaire avec « Destinés cachés », dont les ETB ont grimpé en flèche pour atteindre 400 $ en 2025 grâce à une demande réelle pour le « Shiny Vault » ».

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5. Shiny Star V [Une exclusivité japonaise]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 20 novembre 2020 (exclusivité japonaise) Taux d’obtention environ 1 sur 2 pour les cartes chromées Nombre total de cartes Plus de 190 cartes, rééditions comprises Cartes phares Charizard VMAX brillant, Oiseaux légendaires brillants, Marnie Full Art Prix actuel d’une boîte 180 $ à 250 $ (marché international) Niveau d’investissement ⭐⭐⭐⭐ Bon – Investissement basé sur la rareté à l’international Idéal pour Les portefeuilles diversifiés à la recherche de titres japonais exclusifs Niveau de risque Moyen – L’exclusivité japonaise entraîne une dépendance à l’importation ; demande internationale imprévisible, gains lents

En matière d’achat et de conservation de produits haut de gamme, ne pas s’intéresser aux autres marchés peut vous faire passer à côté d’opportunités. Prenons, par exemple, le Pack haut de gamme « Shiny Star V » » (un nom à rallonge, c’est certain), une exclusivité japonaise qui contient un grand nombre de rééditions. On y trouve notamment des cartes Pokémon V, VMAX et Shiny Secret, ainsi que d’anciennes exclusivités de la version anglaise et des cartes « full art ». Tout cela en fait l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice à l’heure actuelle.



Why we chose it Même si son potentiel de revente est plus modeste, l’intérêt de Shiny Star V réside dans sa rareté. Vous ne ferez pas fortune avec ce pack (du moins, pas tout de suite), mais comme il s’agit de l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour dénicher des cartes rares, c’est justement cette rareté qui en fait un choix judicieux

D’un point de vue collection, Shiny Star V ne se démarque pas vraiment. Comme je l’ai mentionné, une grande partie de son contenu est constituée de rééditions. Cela signifie que les personnes qui recherchent les cartes proposées par Shiny Star V ont probablement déjà acheté des cartes à l’unité dans les packs d’origine. Il n’en reste pas moins que ce set était une exclusivité japonaise, ce qui augmente quelque peu sa valeur sur le marché international.

Le statut exclusif de Shiny Set V signifie que, rééditions incluses ou non, il s’agit d’un article rare. Et comme il est rare, ceux qui recherchent des sets uniques ou rares devraient absolument envisager de conserver une ou deux boîtes de ce set.

Mon verdict : sa rareté à l’international place Shiny Star V parmi les meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices dans le cadre d’un portefeuille diversifié, même si sa lente appréciation exige de la patience de la part de ceux qui recherchent des rendements spectaculaires.

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6. Shrouded Fable [Peut-être le joyau caché de demain]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 2 août 2024 Taux d’obtention ~1:3 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes Plus de 170 cartes Cartes phares Pecharunt ex, Kingdra ex (boîte promotionnelle), Perrin Full Art Niveau d’investissement ⭐⭐⭐ Spéculatives – Risque élevé, rendement élevé Idéal pour Les investisseurs à contre-courant qui misent sur des séries peu populaires Niveau de risque Élevé – Stratégie spéculative à contre-courant ; les sets peu populaires peuvent rester bon marché indéfiniment ou ne jamais remonter

Vous êtes sans doute surpris de voir « Fable mystérieuse » figurer ici, et je vous comprends. Ce n’est pas une extension particulièrement populaire, avec très peu de cartes recherchées, même s’il convient de mentionner qu’en termes de jouabilité, elle contient certaines des meilleures cartes Pokémon des extensions plus récentes.

Même d’un point de vue investissement, « « Une fable mystérieuse » ne semble pas promis à un avenir particulièrement brillant. Les Pokémon de cette édition ne sont pas particulièrement remarquables, et les favoris des fans brillent notamment par leur absence. C’est pourtant dommage, car cette édition comporte des illustrations absolument magnifiques.

Why we chose it Parfois, aller à contre-courant et s’arracher des sets impopulaires tant qu’ils sont bon marché peut vous permettre de rafler la mise à l’avenir. Cela s’est déjà produit, et cela pourrait bien se reproduire. Mais l’accent est mis sur le « pourrait ».

Maintenant, personne ne peut dire avec certitude si la hausse du prix de « Fable mystérieuse » est artificielle ou réelle. Ce qui ne fait toutefois aucun doute, c’est que « Fable mystérieuse » propose de beaux produits promotionnels (comme la boîte Kingdra EX), ainsi que des cartes « Entrez sur le terrain » (ETB) de bonne qualité . Cela signifie que « « Une fable mystérieuse » présente un fort potentiel de croissance future en tant que meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, même si, comme toujours, seul le temps nous le dira.

Mon verdict : les investisseurs à contre-courant à la recherche des meilleures séries Pokémon pour acquérir des cartes rares pourraient miser sur la popularité actuelle de « Fable voilée », mais cela reste l’opération spéculative la plus risquée de cette liste.

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7. Paldea : L’évolution [Une édition correcte avec une carte phare emblématique]

Caractéristiques Détails Date de sortie 9 juin 2023 Taux d’obtention ~1:3 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes 279 cartes Cartes phares Magikarp SIR (style ukiyo-e), Iono SIR, Raichu SIR, Lechonk Niveau d’investissement ⭐⭐⭐⭐ Bon – Potentiel de croissance stable Idéal pour Les investisseurs prudents privilégiant une appréciation stable Niveau de risque Faible à moyen – Croissance régulière, sans surprise ; peu susceptible de s’effondrer mais aussi peu susceptible de monter en flèche ; placement sûr et prudent

Revenons à des eaux plus calmes. Bien que sa croissance n’ait pas été fulgurante, la valeur de « « Paldea : l’évolution » » augmente progressivement sur le marché, ce qui pourrait laisser présager un nouvel investissement stable et à long terme parmi les meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices. On n’a pas non plus constaté de chute brutale de popularité, ce qui signifie que les prix des boîtes et des ETB restent, dans l’ensemble, stables.

Why we chose it Paldea : L’évolution est une édition assez solide dans l’ensemble. Bien qu’elle ne soit pas du même niveau que, par exemple, Évolutions prismatiques, elle repose sur des bases solides et pourrait potentiellement devenir un excellent investissement à l’avenir.

« Paldea : l’évolution » » s’articule autour de la série « Scarlet & Violet » et, comme son nom l’indique, met en avant les formes évoluées des trois Pokémon de départ de Paldea. Elle contient également de nombreuses cartes SIR intéressantes, telles que Raichu endormi, Iono, la préférée des fans, et l’emblématique Magikarp de style ukiyo-e escaladant une cascade dans sa quête d’évolution. Oui, une carte Magikarp est la carte la plus recherchée de cette édition.

Alors que « Scarlet & Violet » est encore assez présent dans l’esprit de la plupart des fans de Pokémon, attendez-vous à ce que les prix augmentent une fois que la série principale aura suffisamment mûri pour conférer à cette région une certaine valeur nostalgique. Comme pour toutes les séries « plutôt bonnes », l’investissement à long terme est ici la clé du succès ; donc si vous cherchez à réaliser un bénéfice avec « Paldea : L’évolution », procurez-vous quelques ETB et patientez quelques années.

Mon verdict : sa croissance régulière fait de « « Paldea : l’évolution » » le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice, pour les investisseurs prudents qui préfèrent une appréciation stable à la chasse aux cartes volatiles, le Magikarp emblématique venant encore rendre l’affaire plus alléchante.

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8. Pokémon GO [Un ensemble thématique unique]

Caractéristiques Détails Date de sortie 1er juillet 2022 Taux d’obtention ~1:3,5 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes 88 cartes (série réduite) Cartes phares Mewtwo V, Charizard Radieux, Conkeldurr (illustration photoréaliste) Prix actuel d’une boîte de boosters 90 $ – 115 $ Niveau d’investissement ⭐⭐⭐ Spéculatif – Carte joker issue d’un crossover avec un jeu mobile Idéal pour Les spéculateurs tolérants au risque qui misent sur la nostalgie des jeux mobiles Niveau de risque Élevé – La nouveauté liée au crossover pourrait ne jamais se traduire par une plus-value ; la longévité du jeu mobile est incertaine

Et en parlant de valeur nostalgique, parlons de Pokémon GO. Non, pas du jeu mobile, mais de l’extension du jeu de cartes à collectionner créée pour le célébrer. Bien que l’accueil réservé par les fans à cette extension ait varié de tiède à glacial, je dirais qu’elle ouvre la voie à la rareté future des cartes Pokémon GO.

Why we chose it Le manque de popularité actuel de Pokémon GO pourrait bien lui ouvrir la voie à un énorme succès à l’avenir, mais je ne vais pas vous mentir : cette affirmation repose sur de nombreux « si ». N’investissez dans ce produit que si vous êtes prêt à prendre ce risque.

Je considère Pokémon GO comme une sorte de série dérivée. Certes, elle contient quelques cartes intéressantes, comme Mewtwo V et Charizard Radieux, mais son principal attrait réside dans son lien avec le jeu mobile, grâce à des illustrations photoréalistes qui rappellent les mécanismes du jeu.

L’extension Pokémon GO cible un marché unique, ce qui signifie que ses prix futurs pourraient bien être dictés par le jeu mobile. Et bien que la plupart des joueurs et collectionneurs de jeux de cartes à collectionner aient une réaction plutôt mitigée face à l’extension Pokémon GO, celle-ci est susceptible de devenir l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour dénicher des cartes rares, car son manque de popularité actuel laisse présager qu’elle pourrait regorger de cartes Pokémon qui prendront de la valeur dans les années à venir.

Mon verdict : le statut de crossover unique de Pokémon GO en fait un joker parmi les meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser des bénéfices, ce qui convient parfaitement aux spéculateurs prêts à prendre des risques et misant sur la nostalgie du jeu mobile.

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9. Forces temporelles [Nouvelle série à fort potentiel de croissance]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 22 mars 2024 Taux d’obtention ~1:3 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes 218 cartes + cartes d’entraînement ACE SPEC Cartes phares Shiftry (illustration époustouflante), Walking Wake ex, Iron Leaves ex, ACE SPEC Prix actuel d’une boîte de boosters 100 $ – 130 $ Note d’investissement ⭐⭐⭐⭐ Bon – Intérêt lié à la réédition d’ACE SPEC Idéal pour Les collectionneurs d’œuvres d’art et les stratèges qui misent sur les rééditions Niveau de risque Moyen – Les rumeurs de réédition créent de l’incertitude ; attendez que la situation se clarifie ou n’achetez qu’à des prix très réduits

Bien qu’il n’existe pas d’investissement véritablement sûr lorsqu’il s’agit des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice, vous avez sans doute compris la formule simple suivante : « Pokémon populaire + belles illustrations + éventuellement de bonnes cartes d’entrée en jeu ou promotionnelles = probablement un bon investissement à long terme ». Et lorsque beaucoup de gens négligent une série comme Forces temporelles, vous pourriez bien tenir une mine d’or entre vos mains.

Why we chose it « « Forces temporelles » est un autre investissement potentiellement « sûr », grâce à ses illustrations très appréciées et à la faible demande actuelle.

L’extension « « Forces temporelles » s’est particulièrement démarquée au sein de la communauté du JCC Pokémon en réintroduisant ce que certains ont pu prendre pour un nouveau type de carte Pokémon : les « ACE SPEC », des cartes Entraîneur uniques et extrêmement puissantes. Mais au-delà de cela, « Forces temporelles » est également très apprécié pour ses superbes illustrations : jetez par exemple un œil au Shiftry de cette extension et dites-moi que vous n’en voulez pas un.

Un autre facteur qui influe sur le prix de « Forces temporelles » est l’absence de réédition. Ajoutez à cela les rumeurs d’un tirage limité, et vous obtenez une rareté quelque peu artificielle, ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour dénicher des cartes rares. Cela dit, « « Forces temporelles » reste dans la fourchette habituelle des rééditions ; c’est donc à vous de décider si vous souhaitez vous lancer dès maintenant ou attendre une éventuelle réédition.

Mon verdict : ses superbes illustrations et le retour d’ACE SPEC placent « « Forces temporelles » parmi les meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter, même si la sagesse veut qu’on attende d’en savoir plus sur la réédition avant d’y investir des sommes importantes.

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10. Rivals par destin [Un bon point de départ aujourd’hui]

Caractéristiques techniques Détails Date de sortie 30 mai 2025 Taux d’obtention ~1:2,5 pour les cartes ultra rares Nombre total de cartes Plus de 240 cartes sur le thème de la Team Rocket Cartes phares Mewtwo EX SIR de Giovanni, Garchomp V de Cynthia, Entraîneurs de la Team Rocket Prix actuel d’une boîte de boosters 110 $ – 145 $ Note d’investissement ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent – Produit récent avec des fondamentaux solides Idéal pour Les nouveaux investisseurs recherchant à la fois la disponibilité et un potentiel de plus-value Niveau de risque Moyen – Sa sortie récente (il y a 8 mois) signifie que la formation des prix est en cours ; le thème « Team Rocket » apporte de la stabilité

Dernier sur cette liste, mais certainement pas des moindres, figure le set relativement récent « Rivals par destin ». Cette extension a vu le jour le 30 mai 2025. Malgré sa jeunesse, « Rivaux de destin » est un excellent set à tous points de vue, tant pour les collectionneurs que pour les joueurs à la recherche des meilleures nouvelles cartes Pokémon pour leurs decks

Why we chose it « Rivaux de destin » présente non seulement toutes les caractéristiques d’un excellent set, mais bénéficie également d’une sortie relativement récente, ce qui signifie que l’engouement autour de cette édition reste fort. En revanche, cela signifie également qu’il s’agit d’un marché très concurrentiel et en constante évolution.

La dernière extension de la série « Scarlet & Violet » poursuit la série « Les Pokémon des Dresseurs », mais cette fois-ci en mettant particulièrement l’accent sur la Team Rocket. Elle propose également de superbes cartes SIR mettant en scène des dresseurs avec leurs Pokémon, comme le Garchomp V avec Cynthia ou le Mewtwo EX de la Team Rocket avec Giovanni. Il y a donc effectivement beaucoup de cartes à collectionner ici.

Enfin, comme si les cartes SIR ne suffisaient pas, de nombreux Pokémon originaux des régions de Johto et de Kanto figurent dans la liste des cartes de « Rivals par destin ». Cela signifie que ce set bénéficie d’un certain capital nostalgie lié aux 151 Pokémon, ce qui peut faire grimper les prix et potentiellement faire de « Rivaux de destin » l’un des packs Pokémon les plus rentables à l’avenir.

Mon verdict : l’engouement récent et la nostalgie de la Team Rocket font de « « Rivaux prédestinés » l’un des meilleurs packs Pokémon à acheter pour acquérir des cartes rares pour les nouveaux investisseurs, car il allie disponibilité et solides fondamentaux de plus-value.

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Pourquoi l’achat de paquets Pokémon est une stratégie d’investissement rentable

Il ne suffit pas de rechercher simplement le meilleur pack Pokémon à acheter pour réaliser un profit ; il faut également comprendre pourquoi cette démarche reste un investissement solide. À ce titre, voici trois facteurs fondamentaux qui influencent le marché :

Une demande soutenue dans toutes les catégories de population – Les collectionneurs occasionnels, les joueurs de compétition et les investisseurs assurent une liquidité constante du marché pour les meilleurs paquets de cartes Pokémon, qu’il s’agisse de cartes à l’unité, de paquets scellés ou de boîtes de boosters. Longévité de la marque et attrait intergénérationnel – Près de trois décennies de présence culturelle garantissent la sécurité des investissements à long terme d’une manière que les marchés volatils ne peuvent égaler. Économie de la rareté et culture de la collection – Qu’il s’agisse d’acheter les meilleurs paquets Pokémon pour réaliser un profit ou simplement pour le plaisir, les gens adorent collectionner. Cela fait grimper la valeur des cartes, qui peuvent ainsi se vendre à des centaines de milliers, ce qui prouve que les collectionneurs sont prêts à payer le prix fort pour les meilleurs paquets Pokémon afin d’obtenir des cartes rares.

N’oubliez pas que l’investissement dans les paquets Pokémon comporte des risques, comme tout marché. Bien que les fondamentaux restent solides, les investisseurs avisés étudient les tendances, diversifient leurs portefeuilles et évitent la spéculation aveugle.

Pour gagner de l’argent grâce aux meilleurs paquets Pokémon à acheter dans un but lucratif, il ne suffit pas d’acheter des boîtes de boosters au hasard en espérant que tout se passe bien. Voici comment élaborer une stratégie d’investissement Pokémon rentable.

Préférez l’achat de boîtes de boosters à celui de cartes à l’unité pour obtenir de meilleures marges

Lorsque l’on cherche à savoir quels sont les meilleurs paquets Pokémon à acheter, l’achat en gros offre un meilleur rendement que l’achat au hasard de paquets à l’unité. Les boîtes de cartes coûtent entre 90 et 180 dollars selon la série, ce qui revient à 2,50 à 5,00 dollars par paquet. C’est nettement moins cher que les cartes vendues à l’unité au détail, dont le prix varie entre 4 et 7 dollars. De plus, cet avantage tarifaire vous permet soit :

D’ouvrir les paquets pour réaliser un bénéfice : ouvrir les paquets à la recherche de cartes rares tout en conservant un coût d’acquisition réduit, puis revendre les cartes trouvées à l’unité pour récupérer votre investissement et réaliser un bénéfice. Conserver les paquets scellés en vue d’une plus-value : les meilleures boîtes de boosters Pokémon prennent entre 15 et 40 % de valeur par an pour les séries populaires telles que « Crown Zenith » ou « « Évolutions prismatiques », à mesure que l’offre se raréfie après l’impression.

Les investisseurs avisés font le plein de boîtes de boosters Pokémon offrant le meilleur rapport qualité-prix dès la sortie des séries au prix de vente conseillé (entre 90 et 110 $), puis conservent leur stock scellé pendant 2 à 5 ans. Les boîtes « Crown Zenith » achetées à 95 $ début 2023 se vendent désormais entre 130 et 160 $, ce qui représente un rendement de 37 à 68 % en seulement deux ans.

Ciblez les tirages limités et les produits haut de gamme

Les meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares proviennent de produits à tirage limité qui créent une rareté artificielle. Les ETB, les boîtes promotionnelles et les éditions spéciales prennent le plus rapidement de la valeur car :

Contraintes d’approvisionnement – Les ETB sont généralement imprimés en quantités plus faibles que les boîtes de boosters standard, ce qui fait grimper les prix sur le marché secondaire une fois que les stocks en magasin sont épuisés.

– Les ETB sont généralement imprimés en quantités plus faibles que les boîtes de boosters standard, ce qui fait grimper les prix sur le marché secondaire une fois que les stocks en magasin sont épuisés. Contenu exclusif – Les cartes promotionnelles, les cartes géantes et les emballages uniques ajoutent une valeur de collection qui va au-delà des paquets eux-mêmes. Le trio d’oiseaux légendaires de l’ETB « Destinés cachés » est passé de 50 $ en magasin (2019) à plus de 400 $ (2025), principalement grâce à la carte promotionnelle « vitrail ».

– Les cartes promotionnelles, les cartes géantes et les emballages uniques ajoutent une valeur de collection qui va au-delà des paquets eux-mêmes. Le trio d’oiseaux légendaires de l’ETB « Destinés cachés » est passé de 50 $ en magasin (2019) à plus de 400 $ (2025), principalement grâce à la carte promotionnelle « vitrail ». Attrait visuel – Les ETB scellées et les boîtes premium constituent de superbes pièces de collection, ce qui génère une double demande de la part des investisseurs et des collectionneurs qui souhaitent exposer des produits non ouverts.

Lorsque vous identifiez les meilleurs paquets Pokémon à acheter actuellement, privilégiez les ETB et les boîtes en édition spéciale plutôt que les boîtes de boosters standard si vous comptez les conserver pendant au moins 3 ans. Ces produits affichent systématiquement une plus-value à long terme supérieure à celle des boîtes de boosters vendues à l’unité .

Étudiez les tendances du marché avant d’engager votre capital

Pour savoir quel est le meilleur paquet Pokémon à acheter dans une optique de profit, vous devez mener une étude de marché continue en consultant plusieurs sources de données. Les investisseurs amateurs se laissent porter par l’engouement du moment ; les professionnels analysent les fondamentaux :

Suivez les graphiques de prix sur TCGPlayer : observez les tendances sur 30 jours, 90 jours et 1 an pour les boîtes de boosters et les cartes rares. Les pics soudains indiquent souvent des manœuvres artificielles de « pump-and-dump » plutôt qu’une demande organique.

: observez les tendances sur 30 jours, 90 jours et 1 an pour les boîtes de boosters et les cartes rares. Les pics soudains indiquent souvent des manœuvres artificielles de « pump-and-dump » plutôt qu’une demande organique. Suivez les communautés de collectionneurs – Le subreddit r/PokeInvesting sur Reddit, les serveurs Discord et les chaînes YouTube révèlent les séries que les collectionneurs recherchent activement. Une forte demande naturelle (et non une manipulation par des revendeurs) garantit la valeur à long terme.

– Le subreddit r/PokeInvesting sur Reddit, les serveurs Discord et les chaînes YouTube révèlent les séries que les collectionneurs recherchent activement. Une forte demande naturelle (et non une manipulation par des revendeurs) garantit la valeur à long terme. Suivez les annonces de rééditions – The Pokémon Company réédite parfois des séries populaires, ce qui inonde temporairement le marché et fait chuter les prix. La série « « Forces temporelles », par exemple, fait l’objet de rumeurs de réédition qui pourraient avoir un impact sur sa valeur à court terme.

– The Pokémon Company réédite parfois des séries populaires, ce qui inonde temporairement le marché et fait chuter les prix. La série « « Forces temporelles », par exemple, fait l’objet de rumeurs de réédition qui pourraient avoir un impact sur sa valeur à court terme. Analysez les sorties à venir – Les annonces de nouvelles séries révèlent quels Pokémon, mécanismes ou thèmes sont prioritaires pour The Pokémon Company. Si les Évolutions d’Évoli restent très présentes, la valeur des « « Évolutions prismatiques » s’en trouve renforcée ; si l’accent est mis sur d’autres Pokémon, la demande risque de s’affaiblir.

Les investisseurs avisés abordent l’investissement dans les paquets Pokémon comme le trading boursier. Ils effectuent des recherches avant d’acheter, diversifient leurs achats sur plusieurs séries et programment leurs achats lors des baisses du marché plutôt qu’aux pics d’engouement. Les paquets Pokémon offrant le meilleur rapport qualité-prix se cachent souvent à la vue de tous pendant les périodes de faible demande, avant que les collectionneurs ne les « redécouvrent ».

Où acheter des paquets Pokémon pour profiter des meilleures offres et réaliser des bénéfices

Pour trouver les meilleurs paquets de Pokémon à acheter en vue de réaliser un bénéfice, il faut d’abord savoir où se procurer ces produits. Une recherche judicieuse sur plusieurs canaux vous aide à identifier les meilleures boîtes de boosters Pokémon à acheter à des prix compétitifs, ce qui a un impact direct sur vos marges bénéficiaires. Ces plateformes offrent différents avantages selon que vous achetiez les paquets Pokémon au meilleur rapport qualité-prix pour les ouvrir immédiatement ou des produits scellés haut de gamme destinés à être conservés à long terme.

TCGPlayer (marché dédié aux collectionneurs)

Commencez par ici lorsque vous recherchez les meilleurs paquets Pokémon à acheter dès maintenant. TCGPlayer héberge des milliers de vendeurs vérifiés qui se font concurrence sur les prix, ce qui crée un véritable environnement de marché. Les annonces de boîtes de boosters varient du prix de vente conseillé à plus de 200 % selon la rareté de la série et la demande, vous offrant ainsi des données de prix en temps réel.

Les graphiques de tendance des prix de la plateforme indiquent l’évolution des prix sur 30 jours, 90 jours et 1 an, ce qui vous aide à repérer la meilleure boîte de boosters Pokémon à acheter avant que les prix ne s’envolent. Les vendeurs connaissent la valeur de leur stock, alors ne vous attendez pas à des offres inférieures au prix du marché, mais vous trouverez des produits authentiques et un choix complet lorsque vous rechercherez les meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares.

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Pokémon Center (prix de vente conseillés officiels)

Achetez directement auprès du fabricant au prix de vente conseillé, avec la livraison gratuite à partir de 20 $ d’achat. Le Pokémon Center propose les dernières sorties au prix de vente conseillé (entre 90 et 110 $ pour les boîtes de boosters), ce qui en fait l’endroit idéal pour acquérir les meilleurs paquets Pokémon à un prix de départ raisonnable dès leur sortie, dans l’optique de réaliser une plus-value. Les stocks s’épuisent rapidement pour les sorties très attendues comme « « Évolutions prismatiques » ; pensez donc à configurer des alertes de réapprovisionnement.

La livraison aux États-Unis inclut l’Alaska, Hawaï et les territoires américains. Sachez également que, lorsque vous identifiez les paquets Pokémon les plus intéressants à acheter à des prix équitables sans la marge des revendeurs, les canaux officiels vous protègent contre les contrefaçons et les prix abusifs.

Amazon et eBay (fluctuations du marché et chasse aux bonnes affaires)

Les prix fluctuent énormément en fonction des stocks des vendeurs et des cycles de demande. Les ventes flash, les liquidations de surstocks et la concurrence entre vendeurs peuvent vous permettre de dénicher la meilleure boîte de boosters Pokémon à un prix inférieur à celui pratiqué par TCGPlayer. Cela nécessite toutefois de faire preuve de patience tout en surveillant attentivement l’évolution des prix. Grâce à l’algorithme de tarification d’Amazon, les boîtes de boosters peuvent voir leur prix baisser de 15 à 30 % pendant les périodes de faible demande (généralement au milieu du cycle de vie d’une série, avant que la nostalgie ne prenne le dessus).

Les enchères sur eBay permettent parfois de dénicher des bonnes affaires lorsque les vendeurs ne s’y connaissent pas en Pokémon ou ont besoin d’argent rapidement. Vous pourriez même trouver de cette manière les meilleurs paquets P okémon à acheter pour obtenir des cartes rares. Soyez attentif aux signaux d’alerte concernant l’authenticité : des prix trop beaux pour être vrais, des photos floues ou des vendeurs ayant peu d’évaluations. Ces plateformes sont particulièrement efficaces lorsque vous savez exactement quels sont les meilleurs paquets Pokémon à acheter en ce moment et que vous êtes capable de repérer les bonnes affaires.

Magasins de jeux locaux (LGS) – Établir des relations

Établissez de bonnes relations avec les magasins de jeux de cartes à collectionner (TCG) locaux pour bénéficier d’avantages réservés aux initiés. Les propriétaires de LGS informent souvent leurs clients réguliers lorsqu’ils réapprovisionnent leurs stocks des paquets Pokémon offrant le meilleur rapport qualité-prix ou lorsqu’ils liquident d’anciens stocks à prix réduits. Certains magasins proposent des tarifs de précommande inférieurs au prix public conseillé pour leurs clients fidèles, et vous pouvez examiner les produits en main propre avant de les acheter. Les prix pratiqués par les LGS correspondent généralement au prix public conseillé ou le dépassent légèrement, mais vous évitez les frais de port et soutenez les commerces locaux qui organisent des tournois et des événements.

Clubs de vente en gros (Costco, Sam’s Club, BJ’s) – Réductions sur les boîtes Premium

Les clubs-entrepôts réservés aux membres proposent parfois des boîtes « Ultra Premium Collection », des boîtes « Super Premium » et des lots de plusieurs paquets à des prix inférieurs de 10 à 20 % au prix de vente conseillé.

La collection « Évolutions prismatiques Super Premium » de Costco, par exemple, est vendue à 109,99 $, contre un prix de vente conseillé de 129,99 $ ailleurs. L’offre varie de manière imprévisible et les stocks s’épuisent rapidement ; pensez donc à vérifier chaque semaine si vous disposez d’un accès en tant que membre.

Ces points de vente proposent rarement des boîtes de boosters standard, mais excellent dans les produits scellés haut de gamme lorsque vous recherchez la meilleure boîte de boosters Pokémon à acheter tout en réalisant des économies. Les achats en lot (lots de 2 ou 3) offrent des réductions supplémentaires par unité, indisponibles chez les détaillants traditionnels.

Stratégie d’approvisionnement intelligente

Lorsque vous recherchez les meilleurs paquets Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice, il est important de comparer les prix sur toutes les plateformes en utilisant TCGPlayer comme référence de marché. Achetez les nouvelles sorties au Pokémon Center au prix de vente conseillé, consultez Costco/Sam’s Club/BJ’s pour trouver des boîtes « Premium Collection » à prix réduit, chassez les bonnes affaires sur Amazon/eBay pour les sets de milieu de gamme, et utilisez TCGPlayer pour les produits rares ou épuisés, pour lesquels la vérification de l’authenticité est primordiale.

Les clubs de vente en gros proposent les meilleures boîtes de boosters Pokémon à acheter lorsque vous visez des produits Ultra Premium ou Super Premium avec des remises de 10 à 20 %, bien que la disponibilité varie selon le lieu et l’adhésion. Tenez compte des frais de port dans vos calculs, car les seuils de livraison gratuite et la taxe sur les ventes peuvent faire passer le coût final d’une boîte de boosters de 95 $ à plus de 110 $, ce qui influe sur la plateforme qui offre réellement le meilleur rapport qualité-prix à ce moment-là.

Mon verdict final sur les meilleurs packs Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice

Le choix des meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter pour réaliser un bénéfice dépend de votre stratégie d’investissement. Que vous recherchiez les meilleurs paquets pour obtenir des cartes rares, que vous souhaitiez constituer un patrimoine à long terme ou que vous visiez des objets de collection haut de gamme, les meilleurs paquets de cartes Pokémon à acheter offrent des rendements avérés sur différentes durées.

Pour les chasseurs de cartes rares → Crown Zenith . Une dernière extension explosive de l’ère Épée et Bouclier, proposant un taux de tirage généreux de 1 pour 2 et la superbe « Galerie de Galar » de 70 cartes, ce qui en fait l’un des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares comme Mewtwo VSTAR et Giratina VSTAR.

. Une dernière extension explosive de l’ère Épée et Bouclier, proposant un taux de tirage généreux de 1 pour 2 et la superbe « Galerie de Galar » de 70 cartes, ce qui en fait l’un des meilleurs paquets Pokémon à acheter pour obtenir des cartes rares comme Mewtwo VSTAR et Giratina VSTAR. Pour les investisseurs à long terme → Évolutions prismatiques . L’une des séries les plus en vogue de ces dernières années, avec trois types de « packs divins », les premières cartes holographiques Master Ball et neuf Évolutions d’Évoli SIR, qui font des ETB un investissement sûr à conserver et à revendre dans plusieurs années.

. L’une des séries les plus en vogue de ces dernières années, avec trois types de « packs divins », les premières cartes holographiques Master Ball et neuf Évolutions d’Évoli SIR, qui font des ETB un investissement sûr à conserver et à revendre dans plusieurs années. Pour les collectionneurs haut de gamme → « Hidden Fates ». Un classique intemporel dont l’ETB représentant le trio d’oiseaux légendaires a vu sa valeur monter en flèche pour atteindre 400 $ en 2025, prouvant ainsi que les sous-ensembles « Shiny Vault » et les cartes promotionnelles « stained glass » suscitent une demande soutenue chez les collectionneurs sérieux.

». Un classique intemporel dont l’ETB représentant le trio d’oiseaux légendaires a vu sa valeur monter en flèche pour atteindre 400 $ en 2025, prouvant ainsi que les sous-ensembles « Shiny Vault » et les cartes promotionnelles « stained glass » suscitent une demande soutenue chez les collectionneurs sérieux.

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Quelle que soit votre stratégie d’investissement, ces packs Pokémon recommandés pour réaliser des bénéfices combinent des atouts fondamentaux solides – des Pokémon populaires, de superbes illustrations et une demande avérée sur le marché – qui permettront à votre portefeuille de continuer à croître !

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