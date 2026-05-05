Sekiro contre Ghost of Tsushima : un affrontement épique entre deux jeux d’action samouraï

Sekiro contre Ghost of Tsushima : voilà un débat qui suscite la passion chez tous les joueurs amateurs de samouraïs que je connais. Les deux jeux se déroulent dans un Japon magnifique, déchiré par la guerre… mais les similitudes s’arrêtent là. L’un est une épreuve brutale de patience et de précision. L’autre est une aventure cinématographique en monde ouvert, riche en émotions, en actions furtives et en paysages grandioses. Alors, lequel devriez-vous jouer en premier ? C’est précisément ce que nous allons déterminer ici.

Peut-être aimez-vous le frisson des combats de boss exigeants et des affrontements basés sur la maîtrise technique (bonjour, fans de Sekiro), ou peut-être préférez-vous explorer un monde axé sur l’histoire à votre rythme (je m’adresse à vous, fans de Ghost). Quoi qu’il en soit, ces deux jeux proposent des visions radicalement différentes de l’honneur, du combat et de la voie du guerrier.

Dans cette comparaison, nous allons tout passer au crible, notamment le combat, la conception du monde, la furtivité, le récit et l’expérience globale du joueur, afin que vous puissiez décider quelle aventure correspond le mieux à votre style.

Sekiro vs Ghost of Tsushima : le système de combat

Sekiro : Shadows Die Twice Ghost of Tsushima Style de combat Des duels axés sur la précision, des bris de garde et des parades parfaites. Combat à l'épée dynamique basé sur les postures, avec des enchaînements et des coups de grâce spectaculaires. Difficulté Extrêmement exigeant, ce qui fait de Sekiro l’un des meilleurs jeux de type « Soulslike ». Équilibré et adaptable, ce qui explique pourquoi il figure souvent en tête des classements des jeux les plus captivants, à l’instar de Ghost of Tsushima. Liberté du joueur Linéaire, mais incroyablement gratifiant une fois maîtrisé. Conception en monde ouvert avec des éléments de furtivité, des gadgets et des styles de jeu flexibles. Capacités et outils Les prothèses Shinobi, les mécanismes de furtivité et le grappin apportent une profondeur unique au combat. Les armes fantômes, les changements de posture et les techniques d’assassinat furtif élargissent les options tactiques.

Ce qu’en disent les joueurs

Sekiro : Shadows Die Twice

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I love sword-fighting mechanics and this was hands down the best combat I have ever played in any game. The whole combat system... felt so responsive.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 When Sekiro came out last year, it featured the best melee combat system of any game I’ve ever played. It’s fast and brutal... you’re wearing down your opponents or maneuvering to break through their defense.

Ghost of Tsushima

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 It flowed like a dance… the combat had a large emphasis on timing of attacks and parries. Standoffs were particularly praised for evoking the feelings of Japanese samurai movies.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sword fights feel smooth and weighty—you glide over to your enemies... gracefully violent.

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation, Xbox, PC Année de sortie 2019 Développeur FromSoftware

Sekiro : Shadows Die Twice n’ est pas destiné aux âmes sensibles. Dans ce jeu, chaque combat est un duel à haut risque, et une seule erreur suffit à vous coûter la vie.

Voici ce qui caractérise son gameplay :

La parade est reine : il est essentiel de bien choisir le moment de vos parades pour survivre.

: il est essentiel de bien choisir le moment de vos parades pour survivre. La posture prime sur les PV : brisez la garde d’un ennemi pour lui porter un coup fatal.

: brisez la garde d’un ennemi pour lui porter un coup fatal. L’agressivité est récompensée : la défense est importante, mais aller de l’avant est souvent la clé de la victoire.

: la défense est importante, mais aller de l’avant est souvent la clé de la victoire. Des duels en tête-à-tête : la plupart des affrontements s’apparentent à des combats intenses et personnels.

: la plupart des affrontements s’apparentent à des combats intenses et personnels. Variété de configurations minimale : pas de statistiques de RPG ni de classes de personnages à personnaliser ; vous incarnez la configuration.

Il s’agit davantage d’un jeu d’action que d’un RPG traditionnel, axé exclusivement sur un maniement de l’épée précis et réactif. Si vous recherchez des titres riches en action dotés de la profondeur d’un RPG, mais que vous souhaitez un jeu qui privilégie fortement le combat basé sur l’habileté, Sekiro se démarque nettement.

Les joueurs qui apprécient la précision, la discipline et une difficulté impitoyable trouveront Sekiro inoubliable.

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Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2020 (Version du réalisateur : 2021) Développeur Sucker Punch Productions

Peu de jeux parviennent à trouver un équilibre entre style, scénario et liberté aussi bien que Ghost of Tsushima. Dans ce jeu dont l’action se déroule pendant l’invasion mongole de l’île de Tsushima, vous incarnez Jin Sakai, un guerrier samouraï tiraillé entre le respect de l’honneur traditionnel et le recours à des méthodes non conventionnelles pour sauver sa patrie.

Conseil de pro Utilisez « Guiding Wind » pour marquer sur votre carte les objets à collectionner cachés, tels que les sources thermales et les lieux de haïku. C’est un moyen subtil d’améliorer vos statistiques et de débloquer du contenu secondaire immersif sans perturber le déroulement de l’histoire.

Les combats sont rapides, fluides et gratifiants :

Maîtrisez quatre positions de combat distinctes, chacune conçue pour contrer un type d'arme différent

Des mécanismes axés sur le timing, tels que les parades et les esquives, confèrent aux combats une sensation de réactivité et de précision

Les tactiques « fantômes » introduisent des mécanismes de furtivité tels que les assassinats silencieux, les lancers de kunai et les bombes fumigènes

Le passage du combat ouvert à la furtivité est fluide et intuitif

Le système de progression de Jin comprend des arbres de compétences, des ensembles d’armures et des talismans qui améliorent des styles de jeu spécifiques

Le jeu se distingue véritablement par le respect qu’il accorde à vos choix. Vous pouvez franchir les portes principales, défier vos ennemis dans un face-à-face et vous battre avec honneur. Ou bien vous pouvez utiliser les ombres, frapper à l’insu de tous et éliminer vos adversaires en silence. Aucun parcours ne vous est imposé ; le jeu s’adapte donc à votre façon préférée de jouer.

Visuellement, c’est à couper le souffle. Des champs d’herbe de la pampa ondulent au gré du vent, des renards vous guident vers des sanctuaires cachés, et l’environnement semble prendre vie. Si vous jouez sur PC, l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu rehaussera encore davantage cette expérience. Les joueurs sur console constateront qu’il reste l’un des meilleurs jeux PS5 à posséder.

Idéal pour les joueurs qui apprécient les combats à l’épée cinématiques et la liberté d’aborder chaque combat à leur manière, que ce soit en tant que samouraï traditionnel ou en tant que « Ghost » stratégique.

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Sekiro vs Ghost of Tsushima : conception du monde et exploration

En matière de conception de l’univers, Sekiro et Ghost of Tsushima se déroulent tous deux dans le Japon féodal, mais la manière dont ils vous invitent à découvrir leurs univers ne pourrait être plus différente.

Sekiro : un univers compact, tactique et à plusieurs niveaux

Sekiro ne cherche pas à proposer un monde ouvert traditionnel. Il offre plutôt une carte soigneusement sculptée et interconnectée qui encourage l’exploration grâce à :

Se hisser sur les toits ou escalader les murs des temples à l’aide du grappin vous offre une véritable expérience de shinobi

vous offre une véritable expérience de shinobi FromSoftware parsemme ses cartes d’objets cachés , de mini-boss et d’itinéraires alternatifs

, mini-boss et d’itinéraires alternatifs Plutôt que de proposer un terrain infini, chaque zone s’enchaîne avec la suivante, récompensant ainsi la curiosité et la mémoire

C’est un véritable cours de maître en matière de conception de niveaux, où l’environnement constitue un casse-tête tout aussi important que les ennemis auxquels vous êtes confronté.

Par ailleurs, si vous recherchez des titres plus immersifs et plus exigeants, à l'image de Sekiro, découvrez notre sélection des meilleurs jeux de type « soulslike » qui récompensent les joueurs audacieux et attentifs.

Ghost of Tsushima : un monde ouvert vivant et palpitant

Ghost of Tsushima change la donne avec un vaste monde ouvert baigné de couleurs, de vent et d’émotions. Sa conception est ingénieuse :

Le vent et les animaux vous guident à la place des points de repère traditionnels, vous incitant à observer l’environnement plutôt que votre carte

à la place des points de repère traditionnels, vous incitant à observer l’environnement plutôt que votre carte Des activités secondaires dynamiques, telles que les lieux de haïku, les combats de bambou, les terriers de renards et les sources thermales, donnent un sens à chaque recoin de l’île

telles que les lieux de haïku, les combats de bambou, les terriers de renards et les sources thermales, donnent un sens à chaque recoin de l’île Les multiples biomes de l’île de Tsushima offrent des paysages et des ambiances changeantes, des forêts dorées aux sommets enneigés

Il n’est pas surprenant que ce jeu figure sur les listes des plus grandes cartes de jeux vidéo, aussi agréables à explorer qu’à contempler.

Contrairement aux couloirs étroits de Sekiro, le monde ouvert de Ghost vous permet de jouer à votre rythme. Vous souhaitez vous précipiter à cheval dans les camps mongols ? Allez-y. Vous préférez vous faufiler dans les hautes herbes et frapper depuis l’ombre ? C’est également possible. C’est cette liberté d’approche qui rend l’exploration si personnelle.

Et si vous souhaitez poursuivre votre aventure en ligne avec vos amis, découvrez notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs pour élargir encore davantage votre univers.

Vainqueur : Ghost of Tsushima

Sekiro propose un univers compact et bien conçu, regorgeant de chemins astucieux et de défis cachés, ce qui convient parfaitement aux joueurs prudents. Mais Ghost of Tsushima offre un immense monde ouvert où vous pouvez explorer librement, monter à cheval, découvrir des secrets et accomplir des quêtes secondaires. Il donne l’impression d’être vivant et vous permet de jouer comme vous le souhaitez ; c’est donc lui qui l’emporte en matière de conception du monde et d’exploration.

Sekiro vs Ghost of Tsushima : l’histoire

Si Sekiro et Ghost of Tsushima mettent tous deux en scène des samouraïs comme protagonistes et proposent des parcours personnels profonds, leurs approches narratives ne pourraient être plus différentes. L’un s’appuie fortement sur une mythologie énigmatique et la rédemption individuelle, tandis que l’autre offre un récit cinématographique grandiose et émouvant. Analysons cela de plus près.

Sekiro : Shadows Die Twice

Sekiro adopte une approche narrative plus minimaliste, dans le style de FromSoftware. L’histoire s’articule autour de Wolf , un shinobi loyal chargé de sauver son seigneur kidnappé et d’honorer son serment.

, un shinobi loyal chargé de sauver son seigneur kidnappé et d’honorer son serment. L’histoire est linéaire et ciblée , mais l’essentiel de l’univers narratif se cache dans des indices environnementaux, des dialogues énigmatiques des PNJ et des descriptions d’objets, à l’instar de la série Dark Souls. (Si vous êtes amateur de récits complexes et indirects, découvrez notre sélection des meilleurs jeux Dark Souls.)

, mais l’essentiel de l’univers narratif se cache dans des indices environnementaux, des dialogues énigmatiques des PNJ et des descriptions d’objets, à l’instar de la série Dark Souls. (Si vous êtes amateur de récits complexes et indirects, découvrez notre sélection des meilleurs jeux Dark Souls.) Il s’agit moins de cinématiques spectaculaires que de découverte. C’est vous-même qui reconstituez cette riche mythologie, souvent lors de moments calmes entre deux combats de boss brutaux.

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Ghost of Tsushima

En revanche, Ghost of Tsushima propose une expérience plus cinématographique, axée sur l’histoire , qui retrace la transformation de Jin Sakai , de noble samouraï en « fantôme » furtif.

plus , qui retrace , de noble samouraï en « fantôme » furtif. Le jeu présente une trame narrative traditionnelle , agrémentée de cinématiques très bien interprétées, de quêtes secondaires qui approfondissent les personnages et de thèmes culturels ancrés dans l’honneur, le sacrifice et l’identité.

, agrémentée de cinématiques très bien interprétées, de quêtes secondaires qui approfondissent les personnages et de thèmes culturels ancrés dans l’honneur, le sacrifice et l’identité. Vous êtes guidé à travers des quêtes clairement structurées, et chaque PNJ nommé dispose de dialogues doublés, ce qui confère à cet univers une atmosphère vivante et réaliste. Pour ceux qui aiment les expériences solo immersives, ce titre se hisse sans peine parmi les meilleurs jeux solo.

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Ces deux jeux proposent également des armes emblématiques : les outils prothétiques de Sekiro et les enchaînements de katana de Ghost, qui viennent renforcer les thèmes de leur histoire. (Pour en savoir plus sur les équipements inoubliables, ne manquez pas notre sélection des armes de jeux vidéo les plus emblématiques.)

Vainqueur : Ghost of Tsushima

Sekiro propose une histoire dissimulée dans l’univers du jeu et des indices subtils, ce qui est très appréciable si vous aimez découvrir les choses par vous-même. Ghost of Tsushima raconte une histoire riche et émouvante à travers des cinématiques, des quêtes secondaires et des personnages marquants. Elle est plus facile à suivre et plus dramatique, ce qui lui vaut de l’emporter sur le plan narratif.

Sekiro vs Ghost of Tsushima : les mécanismes de furtivité

La furtivité joue un rôle à la fois dans Sekiro : Shadows Die Twice et dans Ghost of Tsushima, mais la manière dont chaque jeu aborde ce concept ne pourrait être plus différente.

Sekiro : un avantage tactique, pas un mode de vie

Dans Sekiro, la furtivité est davantage un outil qu’un style de jeu. Elle vous permet de contrôler le début d’un combat ou de l’éviter complètement.

Vous pouvez vous percher au-dessus de vos ennemis, écouter leurs conversations, puis bondir pour leur porter un coup fatal instantané.

Les ennemis faibles peuvent être éliminés un par un, ce qui vous donne l’avantage avant l’arrivée d’adversaires plus coriaces.

Cependant, la furtivité n’est pas toujours fiable. Tôt ou tard, vous serez contraint d’engager un combat direct, notamment lors des combats de boss qui exigent des réflexes rapides et des parades parfaites.

Cela correspond à l’ADN de Sekiro en tant que titre de FromSoftware : brut, impitoyable et implacable, à l’image des autres titres du studio présentés dans notre sélection des meilleurs jeux Dark Souls.

Ghost of Tsushima : la furtivité, un choix moral et stratégique

Dans Ghost of Tsushima, la furtivité est un pilier central du gameplay et le reflet du conflit intérieur de votre personnage. Dans la peau de Jin Sakai, vous incarnez un samouraï formé au combat honorable, mais l’invasion mongole vous oblige à adopter les tactiques obscures du Fantôme.

Vous êtes encouragé à vous faufiler dans les camps ennemis, à utiliser des outils de diversion tels que des carillons éoliens, et à éliminer silencieusement vos cibles à l’aide de kunais, de bombes fumigènes et d’assassinats en chaîne.

Le jeu récompense les joueurs adeptes de la furtivité par des animations fluides et des séquences pleines de suspense qui semblent tout droit sorties d’un film de samouraïs.

Et grâce à ses superbes graphismes et à ses mécanismes fluides, jouer en mode furtif est une expérience gratifiante, et non fastidieuse. Si vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience, pensez à jouer sur un écran figurant dans notre liste des meilleurs moniteurs de jeu afin de ne manquer aucune feuille, aucune ombre et aucun reflet de lame. Si vous êtes amateur d’hybrides entre action et furtivité, comme ceux présentés dans notre guide des meilleurs jeux Xbox One, Tsushima trouvera tout naturellement sa place dans votre collection.

Vainqueur : Ghost of Tsushima

Sekiro vous permet parfois de recourir à la furtivité, mais la plupart des combats vous obligent à affronter vos adversaires de front. Ghost of Tsushima fait de la furtivité un élément central du jeu, vous permettant de vous faufiler, d’utiliser des gadgets et de planifier vos attaques à votre guise. Il est plus facile à prendre en main et plus ludique ; c’est donc lui qui l’emporte en matière de furtivité.

Sekiro vs Ghost of Tsushima : progression et personnalisation

Si les deux titres offrent une progression satisfaisante, leur approche de l’évolution et de la personnalisation est toutefois très différente.

Sekiro : Shadows Die Twice s'en tient à un système ciblé et rigoureux. Plutôt que de miser sur des configurations basées sur les statistiques ou des changements d'équipement, Sekiro met l'accent sur la maîtrise des compétences et les améliorations tactiques.

La progression est liée aux victoires contre les boss, qui augmentent votre puissance d'attaque et votre vitalité

Vous débloquez des capacités via cinq arbres de compétences :

Arts du Shinobi – axés sur les mouvements de combat fondamentaux et les techniques de furtivité. Arts prothétiques – améliorations et coups spéciaux liés à votre prothèse de shinobi. Arts d’Ashina – de puissantes techniques de style samouraï. Arts du Senpou – des mouvements inspirés des moines, mettant l’accent sur l’équilibre et la défense. Arts du Mushin – débloqués plus tard dans le jeu, ils permettent de faire évoluer certaines compétences vers des versions avancées.



Personnalisation très limitée : pas d’ensembles d’armures ni de réglage des statistiques

Idéal pour les amateurs d’action pure et de défis, à l’instar des titres classés parmi les meilleurs jeux de combat

À l'inverse, Ghost of Tsushima privilégie la liberté du joueur et une progression de type RPG. Vous êtes encouragé à façonner le parcours de Jin par le choix de ses compétences et de son équipement.

Les arbres de compétences sont classés par style de jeu :

Samouraï pour le combat direct Fantôme pour les tactiques furtives Exploration pour les avantages

en monde ouvert

Plusieurs ensembles d’armures offrent des bonus uniques et peuvent être changés en fonction de votre approche

Les options esthétiques vous permettent de teindre vos tenues, de changer de masque et de personnaliser votre équipement sans affecter vos statistiques

Si vous êtes amateur de flexibilité et de gameplay furtif, ce titre s'inscrit parfaitement dans la lignée des meilleurs jeux d'infiltration. Et pour apprécier pleinement la beauté visuelle et la fluidité de ces deux titres, pensez à y jouer sur l'un des meilleurs PC de jeu.

Vainqueur : Ghost of Tsushima

Dans Sekiro, tout repose sur l’habileté et l’entraînement, mais vous ne pouvez pas modifier grand-chose chez votre personnage. Ghost of Tsushima vous permet de choisir des compétences, de changer d’armure et de vous approprier le personnage de Jin ; il est donc plus adapté à la progression et à la personnalisation.

Verdict final

Après avoir passé des heures sur ces deux jeux, voici la vérité toute simple : Sekiro et Ghost of Tsushima sont tous deux des chefs-d’œuvre, mais ils répondent à des attentes très différentes.

Pourquoi Sekiro l’emporte si vous recherchez un défi pur et de la profondeur

Chaque combat est une épreuve d’habileté, et non de statistiques

Il exige de la patience, de la précision et une maîtrise absolue

On ne vous tient pas la main : il n’y a que vous, votre lame et des ennemis implacables

Idéal pour les joueurs qui ont adoré Dark Souls ou Bloodborne et qui recherchent une expérience encore plus ciblée

Pourquoi Ghost of Tsushima est le choix idéal si vous recherchez la liberté et une narration cinématographique

Un monde ouvert gigantesque, riche en quêtes secondaires émouvantes et en poésie visuelle

La personnalisation vous permet de combattre comme vous le souhaitez

Une prise en main plus facile et une difficulté plus indulgente

Idéal pour les joueurs qui apprécient Assassin’s Creed ou The Witcher 3

Alors, lequel est le meilleur ?

Pour moi, Sekiro l’emporte de justesse. L’intensité de ses combats, la satisfaction de vaincre un boss après 15 tentatives et sa conception épurée et sans fioritures en font un jeu inoubliable. Il ne se contente pas d’améliorer votre vitesse de réaction, il transforme également votre façon de jouer aux jeux d’action.

Mais si vous avez envie d’un jeu plus détendu, magnifiquement réalisé et chargé d’émotion, Ghost of Tsushima est le meilleur choix.

Au final, ces deux titres élèvent le genre de l’action-aventure à leur manière.

FAQ

Lequel est le meilleur, Sekiro ou Ghost of Tsushima ?

Tout dépend de ce qui vous intéresse. Sekiro propose des mécanismes de combat plus précis et des combats de boss en tête-à-tête intenses, tandis que Ghost of Tsushima offre un jeu d'action en monde ouvert plus cinématographique, avec des personnages intéressants, des quêtes secondaires et une histoire riche.

Ces deux jeux sont excellents à leur manière.

Ghost of Tsushima est-il plus difficile que Sekiro ?

Non, Ghost of Tsushima est plus indulgent. Bien qu’il propose des combats satisfaisants, Sekiro : Shadows Die Twice exige des réflexes quasi parfaits pour survivre aux attaques incessantes des ennemis et aux combats de boss difficiles.

Il vous faudra de la patience et de l’habileté pour rester en vie lorsque vous affronterez chaque défi dans Sekiro.

Sekiro est-il le jeu le plus difficile de tous les temps ?

Sekiro n’est pas le jeu le plus difficile de tous les temps, mais il s’en rapproche. De nombreux concepteurs de jeux affirment que Sekiro est plus difficile que Dark Souls ou Elden Ring en raison de ses mécanismes de combat rigoureusement basés sur le timing, de ses ennemis agressifs et de l’impossibilité de « farmer » pour progresser plus facilement.

Si vous préférez Sekiro, vous appréciez sans doute les combats de boss intenses.

Quel jeu a inspiré Ghost of Tsushima ?

Ghost of Tsushima s'inspire du cinéma de samouraïs, de Red Dead Redemption et des grands classiques des jeux en monde ouvert.

Sa jouabilité fluide, son univers cinématographique et ses quêtes secondaires immersives en font un jeu magnifique et l'un des préférés de nombreux joueurs qui préfèrent « Ghost » à d'autres titres.

À quel jeu Sekiro ressemble-t-il ?

Sekiro ressemble surtout à Dark Souls, mais en plus ciblé. Il met l’accent sur le combat, les attaques ennemies et les duels en tête-à-tête plutôt que sur les mécanismes propres aux jeux de rôle.

Contrairement à la plupart des jeux en monde ouvert, il est linéaire et repose sur la maîtrise des compétences. Néanmoins, ces deux jeux valent le détour pour les amateurs de combat qui aiment relever des défis.