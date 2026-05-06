11 histoires de jeux vidéo chronologiques : les grandes étapes et les titres emblématiques

Il est important de répertorier les jeux de la série Tales par ordre chronologique pour bien comprendre l’histoire et l’évolution de la franchise. Les jeux Tales se sont toujours distingués par la profondeur de leurs personnages, leurs moments d’interaction et leur système de combat unique en son genre, mais cela ne s’est pas fait du jour au lendemain.

Si vous souhaitez vous plonger dans l’histoire de la franchise, je suis là pour vous aider. Bien que je ne passe pas en revue l’intégralité de la liste des jeux Tales par ordre chronologique, je vais mettre en avant 11 titres phares qui illustrent l’évolution (et les difficultés de croissance) de la série Tales.

Notre sélection des meilleurs jeux Tales

Bien que cette liste vise principalement à répertorier les jeux Tales importants par ordre chronologique, je tiens à souligner que certains d’entre eux sont à la fois marquants d’un point de vue historique et comptent parmi les meilleurs jeux du genre :

Tales of the Abyss (2006) – Mon préféré, ce jeu de la série Tales explore en profondeur les subtilités du développement des personnages. Tales of Vesperia (2008) – Un JRPG qui ne manque de rien et qui constitue l’un des meilleurs points de départ pour les joueurs découvrant la série. Tales of Berseria (2016) – Une version plus sombre et plus mature du héros habituel de la série Tales, ainsi que des combats dynamiques, font de ce titre un jeu à part.

Mais bien que ce soient là mes choix parmi les titres phares de cette liste, ce ne sont pas les seuls jalons de la série ; je vous invite donc à poursuivre votre lecture.

Les 11 jeux de la série Tales classés par ordre chronologique – du plus ancien au plus récent

Avant de commencer, je tiens à préciser quelques points.

Tout d’abord : cette liste n’est pas exhaustive. Elle compte 11 titres, mais le nombre réel de jeux de la série Tales (en comptant les spin-offs, les titres sur mobile et autres) se situerait entre 2 5 et 30, à titre indicatif.

Deuxièmement, les jeux seront classés par ordre chronologique, et non par note décroissante. Même si nous allons passer en revue ce qui a rendu chacun de ces jeux remarquable, gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas classés du meilleur au moins bon.

Enfin, je tiens à vous avertir que mon choix reflète certains goûts personnels : si tous les jeux de cette liste ont marqué la série Tales de manière significative, ce n’est pas pour autant qu’ils l’ont tous fait par leur excellence.

Bon, passons sans plus attendre aux choses sérieuses. Lesquels de ces jeux Tales avez-vous essayés ?

1. Tales of Eternia [Le summum des JRPG de la fin des années 90]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 1, PSP Année de sortie 2000 Développeur(s) Namco Durée moyenne de jeu environ 40 heures

Commençons par l’un des premiers grands succès de la série, *Tales of Eternia* (ou *Contes du destin 2* dans sa version originale nord-américaine). Beaucoup, dont moi-même, considèrent ce jeu comme l’un des meilleurs JRPG de tous les temps, et, au même titre que Final Fantasy 7, il incarne à la perfection l’intrigue, la conception du jeu et l’esthétique des RPG de la fin des années 90 et du début des années 2000.

Et quand je parle d’« intrigue typique de la fin des années 90 », je le pense vraiment. Vous incarnez Reid Hershel, un jeune fermier menant une existence idyllique à Rasheans lorsqu’une jeune fille tombe d’un dirigeable et atterrit littéralement sur vos genoux, vous apportant bien sûr un avertissement concernant l’apocalypse. Pour faire court, vous serez entraîné dans une quête pour sauver le monde.

Pourquoi nous l’avons choisi Même s’il peut sembler rudimentaire aujourd’hui, Tales of Eternia vaut toujours largement le détour grâce au gameplay caractéristique de la série Tales et à son système de combat linéaire extrêmement satisfaisant.

C’est certes un peu classique, mais pour l’époque, Eternia était (et reste) exceptionnel. Il existe certes de meilleurs jeux de la série Tales of aujourd’hui si vous recherchez une histoire ou un système de combat plus abouti, mais Eternia représente l’apogée d’une époque plus simple et classique. Avec un bon rythme, des cinématiques et des graphismes de qualité, des bases RPG solides, ainsi que des tonnes de secrets et de contenu supplémentaire, Eternia est un jeu intemporel.

Mon verdict : Un classique indémodable ; bien que Tales of Eternia ne soit pas à proprement parler le premier jeu de la série, il s’impose comme l’un des plus grands grâce à ses performances exceptionnelles à tous les égards.

2. Tales of Symphonia [Le passage à la 3D]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Année de sortie 2003 Créateur(s) Namco Durée moyenne de jeu ~50 heures

Si vous étiez fan de la série dans les années 2000 et que vous veniez tout juste de terminer Eternia, vous n’avez pas eu à attendre longtemps avant de découvrir le prochain opus de la série, à condition bien sûr de posséder une GameCube. Sorti en 2003, Tales of Symphonia était un peu maladroit et se trouvait dans cette phase délicate où la série tentait de passer à la 3D… mais il reste un grand classique très apprécié à ce jour.

L’essence même du JRPG est toujours présente : vous incarnez Lloyd Irving, un idéaliste aux yeux écarquillés (honnêtement, un peu idiot), qui se lance dans une quête pour protéger son amie d’enfance, Colette Brunel, lors de son « Voyage de régénération du monde ». Ce rituel vise à réveiller la déesse Martel et à enfermer les maléfiques Desians… mais bien sûr, comme il s’agit d’un JRPG, attendez-vous à ce que les choses tournent mal à de très nombreuses reprises.

Pourquoi nous l'avons choisi Les joueurs d’aujourd’hui trouveront sans doute Symphonia un peu maladroit ; n’oubliez pas que Symphonia était en pleine transition vers la 3D. Néanmoins, si vous parvenez à passer outre ces défauts, Symphonia offre une écriture des personnages et des combats satisfaisants qui sont la marque de fabrique de la franchise Tales of.

Même si l’histoire n’a pas été aussi acclamée que celle des titres précédents, Symphonia reste un jeu très abouti, doté d’une bande-son remarquable et d’une grande rejouabilité. Pour moi cependant, le point fort réside dans les combats : certes, ils sont un peu maladroits, mais le passage d’un système de combat à mouvement linéaire à une version à plusieurs lignes a marqué le début d’une nouvelle ère pour les jeux Tales, qui allaient devenir encore plus ambitieux par la suite.

Mon verdict : si vous recherchez un JRPG nostalgique et souhaitez découvrir les origines de la série Tales, Tales of Symphonia constitue un excellent point de départ.

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3. Tales of Legendia [Lisez l’histoire, passez les combats]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2 Année de sortie 2005 Développeur(s) Namco (Projet MelFes) Durée moyenne de jeu environ 35 heures

Mettons les choses au clair : je ne pense pas que Tales of Legendia soit un mauvais jeu, mais parmi les titres de la série Tales, il fait l’objet de nombreuses controverses. Beaucoup s'accorderont à dire que c'est un jeu auquel on joue pour l'histoire et les personnages ; le combat, en revanche, est largement considéré comme médiocre. Il n'est pas horrible, mais il semble incroyablement dépassé, tant au niveau visuel que dans le gameplay, et il est en plus extrêmement basique.

Pourquoi nous l’avons choisi Legendia est un jeu que l’on ne joue qu’une seule fois, mais je pense qu’il marque un tournant important dans la série. Son accueil mitigé, surtout comparé à celui du très apprécié Symphonia, a été un signal d’alarme pour Namco et a ouvert la voie à des jeux de meilleure qualité par la suite.

Il convient de noter que les défauts de Legendia peuvent en partie être attribués à son équipe de développement. Plutôt que d’être confié aux équipes ayant travaillé sur les précédents jeux Tales, Symphonia a été développé par Project MelFes, une équipe hybride composée de collaborateurs de Namco ainsi que de développeurs issus des séries Tekken et Soulcalibur.

À l’instar d’autres JRPG, Legendia suit un scénario général de type « sauver le monde ». Mais ce qui distingue véritablement Legendia (et peut-être même ce qui le rachète), ce sont ses quêtes de personnages : de vastes arcs narratifs qui vous permettent d’apprendre à connaître chacun de vos personnages de manière plus intime. On peut dire ce qu’on veut du système de combat de Legendia, mais le développement des personnages et l’écriture sont tout simplement exceptionnels.

Mon verdict : si vous êtes prêt à passer outre les combats un peu ternes, les quêtes de personnages de Tales of Legendia ne cesseront de vous émerveiller par leur ampleur et leur profondeur.

4. Tales of the Abyss [Un classique moderne]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, Nintendo 3DS Année de sortie 2006 Développeur(s) Namco Durée moyenne de jeu environ 60 heures

Voilà qui est mieux. Legendia a marqué une sorte de creux dans la série Tales, mais son successeur, Tales of the Abyss, a largement rattrapé le coup. Il s’agit là d’un JRPG par excellence, doté d’une narration étonnamment mature, d’une distribution très solide avec des personnages principaux au développement approfondi, et de combats satisfaisants qui le placent au même niveau que les meilleurs jeux de rôle d’action.

Dans cette histoire, vous incarnez Luke fon Fabre, un jeune homme plutôt naïf qui se retrouve propulsé à l’autre bout du monde aux côtés de Tear Grants, une mage chargée de tuer son propre frère. Comme dans la plupart des jeux de la série Tales, attendez-vous à de nombreux rebondissements et à des coups au cœur au cours de votre quête pour sauver une nouvelle fois le monde.

Pourquoi nous l’avons choisi Tales of the Abyss est un jeu qui fait tout juste. Certes, il n’est peut-être pas extrêmement innovant ni époustouflant, mais tout, du récit aux combats, est précis et bien exécuté, ce qui donne lieu à une expérience globalement exceptionnelle.

C’est surtout par son histoire nettement plus mature que celle de ses prédécesseurs que Tales of the Abyss se distingue véritablement. Luke est un personnage auquel on s’attache vraiment, et son évolution lente et douloureuse, d’un garçon arrogant et égocentrique à un véritable héros, est une expérience qu’il faut vivre par soi-même.

Mon verdict : si je devais choisir un seul jeu pour représenter l’ensemble de la série Tales, ce serait sans hésiter Tales of the Abyss.

5. Tales of Vesperia [Un excellent point de départ pour les nouveaux joueurs]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2008 Développeur(s) Namco Durée moyenne de jeu environ 50 heures

En parcourant cette liste, vous pouvez constater à quel point les jeux Tales ont évolué au fil des ans, du passage à la 3D dans Symphonia à une plus grande importance accordée à la narration dans Abyss. Tout cela a atteint son apogée avec le très apprécié Tales of Vesperia, l’un des meilleurs JRPG sur Switch et un excellent point de départ pour les nouveaux joueurs, à tel point qu’il a fait l’objet d’une version remasterisée en 2019.

Pourquoi nous l'avons choisi Vesperia est considéré à juste titre comme l’un des sommets de la série. Ce jeu intègre toutes les leçons tirées des autres opus de la série Tales et les peaufine pour en faire un récit percutant et puissant, doté d’un système de combat divertissant.

Cette fois-ci, vous incarnez Yuri Lowell, un justicier, ancien chevalier qui n’hésite pas à intervenir personnellement face à l’injustice. Comme dans la plupart des jeux de la série Tales, une simple mission (le vol d’une fontaine) dégénère rapidement en une affaire bien plus importante. Les spoilers abondent, mais j’ajouterai que je trouve l’histoire un peu moins aboutie que celle du jeu précédent.

Vesperia est un brillant exemple de la maturation des jeux Tales. À ce stade, Namco avait une idée précise de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas, et l’on constate à la fois comment ils se sont efforcés d’affiner leurs points forts (notamment l’histoire et le caractère unique du système de combat de Tales) tout en expérimentant de nouvelles façons de faire évoluer la franchise.

Mon verdict : Vesperia mérite pleinement sa place parmi les opus les plus appréciés de la série Tales, et vaut encore aujourd’hui à 100 % le détour.

6. Tales of Xillia [Récit à double perspective]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2011 Développeur(s) Namco Durée moyenne de jeu ~35 heures

Et en parlant d’expérimentation, c’est exactement ce qu’a fait Namco avec Tales of Xillia. Ce titre se distingue par sa narration à double perspective ; en effet, vous disposez de deux protagonistes et de deux campagnes pour le prix d’une seule. J’aurais toutefois préféré qu’ils se contentent d’un seul scénario, plus vaste et de meilleure qualité.

L’histoire commence dans le royaume de Rieze Maxia, où les humains et les monstres coexistent dans une relative harmonie. Lorsque Jude Mathis, étudiant en médecine, découvre une terrible vérité au cœur du pays de Rashugal, il est sauvé par Milla Maxwell, et ensemble, ils se lancent dans une quête pour rétablir la paix dans le monde.

Pourquoi nous l’avons choisi L’intrigue de Xillia est peut-être un peu en demi-teinte par rapport à celle de ses prédécesseurs de la série Tales, mais elle est compensée par ses autres atouts : des personnages attachants et mémorables, une direction artistique et une bande originale de qualité, ainsi que des combats fluides et modernisés.

L'intrigue promet certes une histoire intéressante, mais la mise en œuvre laisse quelque peu à désirer. Cela est toutefois largement compensé par le système de combat. Les combats de Xillia reprennent les meilleurs éléments des systèmes de Destiny et de Symphonia, tout en y ajoutant des attaques combinées pour un potentiel de combos encore plus important. C’est vraiment très amusant, et c’est sans doute ce que je préfère dans ce jeu.

Mon verdict : si l’intrigue de Tales of Xillia est l’un de ses points faibles, ses personnages jouables, son esthétique moderne et surtout ses combats compensent largement ce défaut.

7. Tales of Xillia 2 [Une véritable suite]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2012 Développeur(s) Bandai Namco Durée moyenne de jeu ~35 heures

Oui, vous avez bien lu : Tales of Xillia 2 est l’un des rares jeux de la série Tales à bénéficier d’une suite directe. Un miracle, je sais.

Bien qu’elle se déroule dans le même univers que le volet précédent, l’histoire de Xillia 2 est généralement considérée comme une amélioration par rapport au premier opus. Vous incarnez Ludger Kresnik, originaire d’Elympios, et, aux côtés des personnages de Xillia, vous vous efforcez d’aider une mystérieuse jeune fille à retrouver la terre mystique de Canaan. Les mondes parallèles sont à nouveau au cœur de l’intrigue, et cette nouvelle histoire est nettement plus sombre. Amusez-vous bien.

Pourquoi nous l’avons choisi La meilleure façon de décrire Xillia 2 est de dire que c’est « Xillia », mais en mieux. Xillia 2 reprend les mécanismes de jeu de Xillia et améliore le rythme de l’histoire, ce qui se traduit par une expérience bien plus réussie.

Xillia 2 propose également une suite très réussie au système de combat de Xillia. On retrouve certes la même formule, mais elle est encore plus raffinée. De nombreuses petites améliorations ont été apportées aux systèmes, et tous les personnages, qu’il s’agisse des nouveaux venus de Xillia 2 ou des vedettes du premier opus, sont un véritable plaisir à incarner.

Mon verdict : Tales of Xillia 2 est une suite incroyable à un jeu déjà excellent. Si vous avez adoré Tales of Xillia, vous apprécierez sans aucun doute Tales of Xillia 2.

8. Tales of Zestiria [Une leçon d’expérimentation]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3/4 Année de sortie 2015 Développeur(s) Bandai Namco Durée moyenne de jeu ~45 heures

Revenons-en au moment où j’ai dit que « Namco cherchait à faire évoluer la franchise », car Zestiria n’était certainement pas la solution. Ce n’est pas totalement injouable, mais on ne peut nier à quel point Zestiria fait pâle figure par rapport au reste de la série Tales, à tel point que vous vous demanderez probablement pourquoi vous ne jouez pas simplement à d’autres jeux Tales à la place.

La meilleure façon de résumer Zestiria, c’est de dire qu’il est soit trop banal, soit trop compliqué, sans juste milieu. Beaucoup critiquent l’intrigue, la jugeant étonnamment fade pour un jeu Tales. Le combat, quant à lui, est un véritable chaos où même les éléments de base (comme le système d’équipement) sont un véritable cauchemar. J’aurais presque souhaité qu’ils se soient simplement concentrés sur leur propre vision d’un excellent RPG au tour par tour.

Pourquoi nous l’avons choisi Zestiria est un jeu dont l’ambition a largement dépassé la réalisation. Je dois néanmoins admettre que certaines de ses mécaniques sont véritablement intéressantes et méritent qu’on s’y attarde.

Cela dit, Zestiria compte bel et bien des fans. Sa bande originale peut parfois être émouvante, et son histoire s’améliore apparemment si vous persévérez (il faut toutefois reconnaître qu’il y a BEAUCOUP de contenu à digérer). Il n’en reste pas moins qu’il est largement considéré comme un jeu « hypothétique » de la série Tales, dont une grande partie du potentiel est restée inexploitée. Au moins, les jeux suivants en ont tiré les leçons, je suppose.

Mon verdict : si vous êtes amateur de mécanismes JRPG expérimentaux, Tales of Zestiria vous en donnera certainement pour votre argent.

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9. Tales of Berseria [Une histoire plus sombre et plus mature]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3/4 Année de sortie 2016 Développeur(s) Bandai Namco Durée moyenne de jeu ~45 heures

On pourrait penser que Namco s’empresserait de tourner la page sur Zestiria, mais il n’en est rien. Le prochain opus, Tales of Berseria, ne se déroule pas dans un nouvel univers, mais fait plutôt office de préquelle à Zestiria. Et même si cela peut sembler être un signal d’alarme, ce n’est pas le cas : Berseria est un véritable succès et figure parmi les meilleurs jeux fantastiques lorsqu’il s’agit d’aborder les intrigues des JRPG de manière plus réaliste.

Contrairement aux précédents opus de la série, *Berseria* est avant tout une histoire de vengeance. Certes, vous finirez par vous laisser entraîner dans une quête pour sauver le monde à un moment donné (c’est un JRPG, après tout), mais la vengeance est une obsession dévorante pour le personnage principal, Velvet Crowe. Elle imprègne chacune de ses actions, à tel point que vous aurez parfois l’impression d’incarner une anti-héroïne.

Pourquoi nous l’avons choisi Ne tournons pas autour du pot : Velvet porte en grande partie Berseria. Certes, les autres personnages, qu’ils soient ennemis ou jouables, sont sympathiques, mais Velvet vole la vedette tant par son évolution de personnage impeccable que par ses performances de combat sans pareilles.

Comme on peut s’y attendre d’un jeu de la série Tales, Berseria vise et atteint l’excellence dans tous les domaines. Les combats sont exceptionnels, la bande originale et l’ambiance sont puissantes, et le doublage (en particulier celui de Velvet) est particulièrement émouvant.

Mon verdict : Tales of Berseria est un jeu fantastique à tous les égards, mais il est particulièrement recommandé à ceux qui souhaitent s’éloigner des JRPG habituels aux yeux écarquillés.

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10. Tales of Arise [Un retour triomphal aux sources]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur(s) Bandai Namco Durée moyenne de jeu Environ 50 heures

Beaucoup de gens considèrent que Tales of Arise figure en tête du classement des meilleurs jeux de la série Tales. Je ne suis pas tout à fait convaincu par cette idée, mais je ne peux pas nier que, oui, Tales of Arise est un excellent jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Arise transpose à la perfection l’esprit de la série Tales dans l’ère moderne, sans pour autant perdre de vue ce qui fait la particularité de la franchise.

Dans Tales of Arise, on retrouve le schéma narratif habituel. Cette fois-ci, l’action se déroule dans un royaume divisé entre le monde avancé et aérien de Rena et les terres conquises de Dahna. Comme on pouvait s’y attendre, nos protagonistes sont originaires à la fois de Rena et de Dahna, et vous devrez naturellement vous efforcer de combler le fossé qui sépare ces deux peuples.

Si Arise n’apporte rien de nouveau, il compense largement ce manque par son niveau de finition exceptionnel. Tout, et je dis bien tout, est tellement plus raffiné : une présentation et une direction artistique puissantes et cinématographiques, une bande-son et un doublage exceptionnels, ainsi que des systèmes de base très aboutis, en particulier le combat.

Mon avis : « Tales of Arise » est un jeu qui, si vous recherchez un point d’entrée plus moderne dans la série, constitue un bon choix.

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11. Tales of Graces f Remastered [Une meilleure accessibilité pour les anciens titres]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) Tose (remaster), Bandai Namco Durée moyenne de jeu ~45 heures

Le dernier titre de cette liste, mais certainement pas le moindre, est le remake moderne d’un ancien jeu : Tales of Graces f Remastered. Précisons tout de suite que Tales of Graces f était une version mise à jour de Graces ; Graces f Remastered n’est donc pas simplement une version remasterisée, mais une version définitive comprenant tous les DLC et quelques améliorations de qualité de vie bienvenues, tout en rendant le jeu plus accessible au public d’aujourd’hui.

Vous incarnez Asbel Lhant, un jeune noble (et bien sûr idéaliste) qui cherche à acquérir davantage de pouvoir afin de mieux servir le peuple qu’il dirigera un jour. Dans la pratique, des événements surviennent, et plus d’un lien se rompt. Oui, c’est une histoire très axée sur le « pouvoir de l’amitié », même si elle compense cela par la chimie entre les personnages et la qualité de l’écriture des saynètes.

Pourquoi nous l'avons choisi Tales of Graces f Remastered est un jeu agréable de bout en bout, mais ce qui fait vraiment sa force, c’est son système de combat basé sur les CC. Même si certains ne l’apprécient pas forcément, j’adore la façon dont il rend les combats rapides, intenses et pratiquement similaires à ceux d’un jeu de combat.

À l’instar des autres titres de la série, Tales of Graces f Remastered vise l’excellence dans tous les domaines. Avec ses combats d'action frénétiques (qui, selon moi, en font un petit RPG tactique très réussi), son bon rythme, la richesse de son contenu post-campagne, sa bande-son évocatrice et ses touches modernes, c'est sans aucun doute un jeu de la série Tales que vous devriez découvrir.

Mon verdict : Tales of Graces f Remastered est une réédition de premier ordre que tout joueur de Tales ou fan de JRPG devrait envisager.

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Tout ce qu’il faut savoir sur les jeux Tales

Maintenant que vous avez eu un bref aperçu de certains des principaux jeux de la série Tales de ces dernières années, plongeons-nous un peu plus dans la série Tales dans son ensemble.

Comment la série Tales of a évolué au fil du temps

La série « Tales » a débuté avec « Tales of Phantasia », initialement sorti en 1995 exclusivement au Japon sur Super Famicom (SNES). Ce JRPG s’est immédiatement distingué en repoussant aux extrêmes les limites graphiques et sonores de la console, ainsi que par son système de combat à mouvement linéaire, unique en son genre à l’époque.

Le succès de Phantasia a donné lieu à plusieurs autres titres dans la même veine : Contes du destin a fait ses débuts en 1997, suivi de Tales of Eternia en 2001. Si tous ces jeux ont connu un succès allant de modeste à retentissant, le prochain grand bond en avant est venu du passage de *Tales of Symphonia* aux graphismes en 3D, une tendance vers laquelle de nombreux jeux s’orientaient à l’époque.

À partir de là, Namco s’est attaché à la fois à perfectionner la série Tales et à la différencier des autres JRPG. La prochaine grande innovation viendrait de l’adaptation de leur système de combat à un environnement 3D ; cela se concrétiserait par le mode « free run » de *Tales of the Abyss*, dans lequel un personnage pouvait s’écarter des lignes de combat linéaires et se repositionner ailleurs sur le champ de bataille.

Aujourd’hui, les jeux Tales continuent de se démarquer non seulement en proposant des intrigues plus profondes et plus matures, mais aussi en faisant évoluer sans cesse leur célèbre système de combat et en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Certes, toutes les expériences n’ont pas été couronnées de succès, mais il faut leur rendre justice : ils ne cessent d’essayer de nouvelles choses.

Qu’est-ce qui distingue la série Tales of dans le genre des JRPG ?

Rappelez-vous que la série Tales a vu le jour en 1995, à une époque où les JRPG étaient extrêmement populaires. Cela signifie que le tout premier jeu devait proposer quelque chose de très différent de ce que pouvaient offrir des titres comme Final Fantasy. Et c’est exactement ce qu’il a fait : *Tales of Phantasia** a non seulement impressionné par sa maîtrise du matériel de la Super Famicom, mais a également proposé un système de combat entièrement nouveau.

La série Tales s’est toujours distinguée par ses combats. Alors que d’autres JRPG adoptaient un système au tour par tour, Tales utilisait déjà des combats en temps réel très proches de ceux des jeux de combat. C’était innovant, unique et, surtout, très agréable à jouer.

Au fur et à mesure que la série s’est développée, Namco a multiplié les expérimentations avec ce système, qu’il s’agisse d’ajouter des enchaînements et des combos, d’élargir les options de déplacement ou même d’introduire le système d’« Armatisation », qui a divisé les avis, dans Zestiria. Mais quelle que soit l’époque, Tales a toujours proposé un système de combat très différent.

En outre, les jeux Tales se distinguent également en mettant fortement l’accent sur l’évolution et les interactions entre les personnages. Bien que leurs intrigues soient presque toujours celles de JRPG classiques, les jeux Tales insufflent de la vie à leurs modèles de personnages grâce à de petites conversations et des saynètes, les transformant ainsi de simples sprites ou graphismes 3D en personnages vivants et réalistes.

Quel jeu de la série Tales devriez-vous jouer en premier ?

Cela étant dit, vous vous demandez peut-être : « D’accord, mais quel jeu devrais-je jouer en premier ? » Il n’y a pas de réponse unique à cette question, mais la communauté Tales cite souvent Symphonia, Vesperia ou Xillia comme d’excellents points de départ.

Tales of Symphonia est le plus ancien de ces titres, mais comme je l’ai dit dans ma critique, c’est un incontournable très apprécié pour une très bonne raiso n. Avec un gameplay simple mais solide, des graphismes fantastiques (pour l’époque) et une histoire émouvante, Symphonia offre un aperçu des fondements de la série.

Tales of Vesperia constitue un autre excellent point d’entrée, car je considère qu’il représente l’apogée de l’« ère intermédiaire » de Tales. C’est un mélange entre les bases solides des anciens jeux et le confort ainsi que la qualité des jeux modernes, qui offre une ambiance JRPG nostalgique ainsi qu’une distribution de personnages puissants.

Tales of Xillia est le plus moderne des trois. Xillia illustre l’évolution de la série grâce à un mélange entre une histoire de bonne tenue et un gameplay d’action en temps réel exceptionnel. Ce titre est particulièrement adapté aux joueurs qui viennent de découvrir les RPG traditionnels au tour par tour : il n’est pas trop complexe, mais il procure une immense satisfaction.

Enfin, il n’y a pas de règle quant à l’ordre dans lequel vous devriez commencer. Commencez par le jeu qui vous attire le plus, qu’il s’agisse d’un titre plus ancien, d’une version modernisée ou d’un remaster.

Mon verdict global sur les meilleurs jeux de la série Tales of

À présent, vous avez sans doute une bonne idée de par où commencer. Mais si vous avez encore du mal à vous décider, laissez-moi vous aider en résumant l’essentiel.

Quel est le meilleur point de départ pour découvrir la série « Tales of » aujourd’hui ?

Pour les débutants → Tales of Symphonia , Tales of Vesperia ou Tales of Xillia. Ces trois titres sont tous excellents et offrent un mélange parfait entre gameplay, scénario, évolution des personnages et combats.



Ces trois titres sont tous excellents et offrent un mélange parfait entre gameplay, scénario, évolution des personnages et combats. Pour les débutants à la recherche de titres plus modernes → Tales of Arise . Ce jeu donne l’impression d’être une réédition des jeux originaux adaptée aux joueurs d’aujourd’hui, avec des designs de personnages fantastiques, un scénario solide, des combats fluides et des graphismes saisissants.



Ce jeu donne l’impression d’être une réédition des jeux originaux adaptée aux joueurs d’aujourd’hui, avec des designs de personnages fantastiques, un scénario solide, des combats fluides et des graphismes saisissants. Pour l’évolution des personnages → Tales of the Abyss. Que vous aimiez Luke ou que vous le détestiez, personne ne peut nier que ce jeu propose une évolution de personnage exceptionnelle.



Que vous aimiez Luke ou que vous le détestiez, personne ne peut nier que ce jeu propose une évolution de personnage exceptionnelle. Pour ceux qui en ont assez du héros idéaliste → Tales of Berseria. Le parcours sombre de la protagoniste principale, Velvet Crowe, et son obsession pour la vengeance apportent une approche différente et rafraîchissante à la série.

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