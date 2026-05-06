Les 11 meilleurs jeux western pour découvrir le Far West en 2026

Vous êtes à la recherche des meilleurs jeux vidéo sur le Far West ? Nous avons ce qu’il vous faut avec une vaste sélection de titres épiques.

Si vous avez envie de remonter le temps et de découvrir l’anarchie qui régnait dans l’Ouest, les jeux vidéo sont la solution idéale, et heureusement, de nombreux titres exceptionnels ont vu le jour au fil des ans. Des RPG phénoménaux aux jeux en monde ouvert époustouflants, les options ne manquent pas, et dans notre tour d’horizon d’aujourd’hui, nous allons passer en revue les meilleurs jeux sur le Far West.

Il existe une multitude de perles rares qui méritent davantage d’attention ; veillez donc à nous suivre jusqu’à la fin, et vous trouverez peut-être quelque chose qui retiendra votre attention.

Notre sélection des meilleurs jeux sur le Far West

Laissez-nous vous donner un petit avant-goût du Far West avec quelques perles que nous avons triées sur le volet. Voici quelques-uns des meilleurs jeux vidéo western disponibles, avec un thème de cow-boy qui vous garantit de bons moments. Découvrons-en quelques-uns.

1 Red Dead Redemption 2 2018 Il s'agit d'un jeu en monde ouvert qui retrace l'histoire d'Arthur Morgan et de ses mésaventures dans le Far West. C'est le jeu western le plus emblématique de notre époque, qui a reçu de nombreux éloges à travers le monde… Buy now 2 Evil West 2022 Dans un monde envahi par les zombies, Jesse Rentier s'équipe d'armes électrifiées pour éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin. Avec son style gothique dans un décor de western, ce jeu offre une vision unique du Far West. Buy now 3 Call of Juarez: Gunslinger 2013 Véritable jeu de tir à la première personne (FPS) le plus brutal qui soit, se déroulant dans un univers western, « Call of Juarez : Gunslinger » vous met dans la peau de Silas Greaves, un chasseur de primes prêt à tout pour gagner un peu d'argent. Buy now

Bien que ces quelques titres soient considérés comme les meilleurs jeux sur le Far West, cette liste ne s’arrête pas là. Nous avons déniché quelques perles méconnues que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer si vous vous considérez vraiment comme un passionné du Far West. Alors, poursuivez votre lecture.

Les 11 meilleurs jeux sur le Far West en 2026

La recherche des meilleurs jeux vidéo western n’a pas été une mince affaire ; nous avons dû passer le marché au crible pour ne retenir que la crème de la crème, et heureusement, il existe quelques titres sur le marché qui ont su se hisser dans notre top 11. Examinons de plus près chacun de ces titres.

1. Red Dead Redemption 2 [Meilleur jeu de western en monde ouvert]

Notre note 2 099 Type de jeu Action-aventure (monde ouvert) Plateformes PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Année de sortie 2018 Créateur(s) Rockstar Games (développeur/éditeur) Durée moyenne de jeu ~51 heures Caractéristiques uniques Un monde ouvert immense et hautement interactif, proposant des missions scénarisées dignes d’un film, ainsi qu’un mode en ligne distinct

Dès qu’on évoque les jeux vidéo western, Red Dead Redemption 2 restera à jamais dans les mémoires comme le plus grand de tous les temps. De son univers épique aux graphismes des plus réalistes à son intrigue captivante qui nous a laissés bouche bée, Rockstar nous a offert le titre parfait pour vivre l’expérience ultime du Far West.

Conseil de pro Veillez à maintenir vos « cores » au maximum. Mangez, dormez et emportez quelques toniques, car un niveau bas de « cores » sape insidieusement votre endurance, votre Dead Eye et votre maîtrise des armes dès qu’un combat tourne au chaos.

Red Dead Redemption 2 suit le parcours d’Arthur Morgan et du gang Van der Linde, qui partent à l’aventure à travers différentes régions de l’Ouest sauvage et se retrouvent confrontés à toutes sortes d’ennuis. L’intrigue se déroule de manière très fluide, et grâce à son univers immersif regorgeant de quêtes fascinantes, il est facile de se perdre dans le Far West proposé par Red Dead Redemption 2.

Mon verdict : le jeu en monde ouvert ultime sur le Far West. L’univers est incroyablement immersif, l’histoire est poignante, et il est dangereusement facile de passer des heures à parcourir le monde en s’adonnant à des activités secondaires plutôt qu’à l’intrigue principale.

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2. Evil West [Meilleur western où l’on chasse les monstres]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Hack and slash (action à la troisième personne) Plateformes PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Créateur(s) Flying Wild Hog (développeur), Focus Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 11 heures Caractéristiques uniques Une aventure dans le Far West mêlant chasse aux monstres et mode coopératif, articulée autour de combats au corps à corps percutants et de séquences de tir dynamiques

Evil West allie l’esthétique du Far West à une ambiance gothique et vous plonge dans un univers envahi par des créatures surnaturelles et des zombies, ce qui est plutôt rare dans les jeux vidéo western. Evil West se distingue par sa narration élégante et cinématographique, ainsi que par son univers magnifiquement rendu, avec des graphismes qui sont un véritable régal pour les yeux.

Conseil de pro Considérez la jauge d’étourdissement comme votre meilleure arme. Utilisez le gantelet et les techniques de contrôle de foule pour déséquilibrer vos ennemis, puis enchaînez avec des coups de grâce pour vous donner un peu de répit et infliger des dégâts assurés.

Cependant, ce qui distingue véritablement cet incroyable RPG d’action, c’est son système de combat finement réglé, qui mêle de manière fluide combats au corps à corps et fusillades pour offrir une expérience palpitante et trépidante, d’une fluidité exceptionnelle. Et lorsque vous affrontez différents boss à la frontière, c’est tout simplement un plaisir immense. Pour les passionnés de jeux vidéo western, Evil West est un titre incontournable.

Mon verdict : un mélange déjanté d’action de cow-boys et de chaos monstre gothique. L’histoire est cinématographique, mais la véritable vedette, c’est le système de combat fluide alliant combat au corps à corps et tir, qui donne à chaque affrontement l’allure d’une grande confrontation pleine de style.

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3. Call of Juarez : Gunslinger [Meilleur jeu de tir de style arcade mettant en scène un tireur]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne Plateformes PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Créateur(s) Techland (développeur/éditeur) Durée moyenne de jeu environ 5 heures Caractéristiques uniques Une histoire de western rocambolesque racontée par un narrateur peu fiable, capable de réécrire littéralement le cours des événements en cours de partie

Pour ceux qui rêvent d’une action simple et pleine de fusillades, à l’image des premiers westerns spaghetti, Call of Juarez : Gunslinger est le jeu qu’il vous faut. Il ne complique pas les choses et vous plonge directement dans l’action, tandis que vous vous frayez un chemin pour remporter différentes primes et traquer vos ennemis dans divers endroits de la frontière.

Conseil de pro Ne gardez pas la compétence « Concentration » en réserve. Utilisez-la dès le début pour réaliser des tirs à la tête et enchaîner les éliminations, car elle se recharge rapidement si vous jouez de manière agressive et précise.

Ce jeu de tir à la première personne épique vous permet de découvrir le Far West à travers une narration à la première personne, ce qui rend les combats extrêmement satisfaisants.

De plus, avec des personnages emblématiques tels que Billy the Kid, Mad Dog McCree, Jesse James et bien d’autres factions de cow-boys impitoyables, on ne s’ennuie jamais ici, ce qui fait de *Call of Juarez : Gunslinger* l’un des meilleurs jeux vidéo western de ces dernières années.

Mon verdict : du pur plaisir de tir à l'arcade. C'est simple, rapide et imprégné de cette ambiance de western spaghetti, sans compter que les fusillades à la première personne sont toujours très satisfaisantes.

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4. Desperados III [Meilleur western tactique et d’infiltration]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Tactique en temps réel Plateformes PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Année de sortie 2020 Créateur(s) Mimimi Games (développeur), THQ Nordic (éditeur) Durée moyenne de jeu ~27 heures Caractéristiques uniques Un jeu de tactique se déroulant dans le Far West, axé sur la furtivité, dans lequel vous coordonnez les capacités uniques d’une équipe pour mener à bien des éliminations impeccables, à la manière d’énigmes

Desperados III est un jeu de tactique et d’infiltration hardcore, avec une vue de dessus, fortement inspiré de la franchise classique Commandos du début des années 2000. Dans cet univers western, vous devez utiliser des tactiques d’infiltration pour pénétrer dans les territoires des cow-boys et vous venger de ceux qui vous ont fait du tort.

Conseil de pro Utilisez la sauvegarde rapide comme si elle faisait partie intégrante des commandes. Sauvegardez avant chaque action risquée, testez un plan et rechargez instantanément si le timing n’est pas au rendez-vous. Le jeu est conçu pour que vous parveniez à la perfection par essais et erreurs.

Avec son gameplay raffiné, ses cinématiques immersives et ses graphismes époustouflants, Desperados III s’impose comme l’un des meilleurs jeux d’infiltration sur le thème du Far West. Le gameplay, axé sur l’histoire, regorge de rebondissements, tandis que ses personnages mémorables renforcent l’immersion, ce qui en fait un jeu d’infiltration tactique incontournable pour les passionnés.



Mon verdict : un jeu d’infiltration tactique de premier plan, aux accents western et à la grande intelligence. Les missions sont très soignées, l’histoire maintient l’intérêt, et réussir un plan sans accroc procure une satisfaction incroyable.

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5. Fallout : New Vegas [Meilleur RPG western aux accents de science-fiction]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d'action (RPG en monde ouvert) Plateformes PC (Windows), PS3, Xbox 360 Année de sortie 2010 Créateur(s) Obsidian Entertainment (développeur), Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 27 heures Caractéristiques uniques Le choix entre les principales factions et les issues variables des quêtes donnent au Mojave l’impression d’être une poudrière politique que vous pouvez faire basculer dans plusieurs directions

Pour ceux qui rêvent d’une expérience inspirée du Far West avec une touche de science-fiction, Fallout : New Vegas va vous épater. Il s’agit d’un RPG classique en monde ouvert proposant une immense carte à parcourir, une exploration approfondie et de solides mécanismes de jeu de rôle qui donnent tout son sens à vos choix et à votre personnage, le tout en conservant au premier plan cette atmosphère typique du Far West.

Conseil de pro Définissez votre configuration dès le début et tenez-vous-y. Choisissez un type d’arme principal (armes à feu ou armes à énergie) et exploitez-le à fond ; optez également pour la compétence « Réparation » afin que votre équipement reste performant sans épuiser vos caps.

L’intrigue se déroule de manière très fluide, et les mécanismes de combat étaient bien en avance sur leur temps. Ce titre reste un jeu Fallout hors du commun au sein de la série, salué pour sa fusion unique entre technologie de science-fiction et thèmes du Far West, ce qui en fait le choix numéro un pour la plupart des passionnés.

Mon avis : Le meilleur choix si vous recherchez une ambiance western agrémentée d’une touche de science-fiction. L’univers ouvert ne demande qu’à être exploré, les choix de type RPG ont un réel intérêt, et ce titre reste l’un des meilleurs opus de la série Fallout.

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6. Red Dead Redemption [Meilleur western classique axé sur l'histoire]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure (western en monde ouvert) Plateformes PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S Année de sortie 2010 Créateur(s) Rockstar San Diego (développeur), Rockstar Games (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 18 heures Caractéristiques uniques Un western classique en monde ouvert, axé sur la chasse aux hors-la-loi, les fusillades et une histoire très cinématographique

Il serait dommage de passer à côté du Red Dead Redemption original, même si vous avez déjà passé de nombreuses heures sur Red Dead Redemption 2 et Red Dead Revolver. Sorti en 2010, ce jeu raconte l’histoire de John Marston, qui quitte son foyer et s’allie aux forces de l’ordre pour mettre hors d’état de nuire un gang notoire qui sème la terreur dans la ville.

Red Dead Redemption parvient à saisir l'essence même de l'univers du Far West et vous offre tout ce que vous pouvez attendre de cette époque. Des ranchs d'élevage aux saloons de luxe, en passant par les animaux sauvages qui parcourent le territoire, le souci du détail dans Red Dead Redemption est tout simplement remarquable.

Conseil de pro Utilisez Dead Eye pour désarmer vos adversaires, et pas seulement pour les tuer. Faire tomber les armes des mains de vos adversaires rend les combats difficiles plus sûrs, augmente votre honneur et vous aide à survivre lors de fusillades où vous êtes en infériorité numérique.

Et maintenant qu’une version remasterisée est également disponible sur PC, rien ne vous empêche vraiment de vous procurer ce jeu. Et au cas où vous n’auriez pas entendu parler de Red Dead Revolver, celui-ci vaut également le détour.

Mon verdict : une expérience classique du Far West, dont l’atmosphère reste toujours aussi réussie. L’histoire de John Marston est formidable, les détails rendent l’univers très crédible, et les versions plus récentes en font aujourd’hui un jeu que l’on recommande sans hésiter.

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7. Simulateur de saloon [Meilleur western de gestion de saloon]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation à la première personne avec des éléments de gestion Plateformes PC (Windows) Année de sortie 2025 Créateur(s) Glivi Games S.A. (développeur), RockGame S.A. (éditeur) Durée moyenne de jeu Variable Caractéristiques uniques La gestion d’un saloon, l’artisanat et la vie à la frontière s’allient dans un univers interactif du Far West

Simulateur de saloon vous plonge dans l’effervescence du Far West à la première personne : vous héritez d’un saloon abandonné et devez en faire le lieu de rencontre incontournable de la ville. Le gameplay de base est très concret et gratifiant : nettoyez les lieux, réparez-les, décorez-les, puis assurez le service comme si votre loyer en dépendait.

Ce qui fait tout l’intérêt du jeu, c’est la manière dont il aborde le thème du Far West, qui ne se résume pas à une simple façade. Vous n’incarnez pas un pistolero légendaire, mais la personne qui fait tourner la vie sociale de la ville, en gérant la réalité chaotique de l’exploitation d’un saloon. Et malgré la poussière, la saleté et le chaos occasionnel, le jeu reste résolument ancré dans l’univers des jeux « cosy » lorsque vous peaufinez simplement votre aménagement, servez les habitants et regardez l’endroit reprendre vie.

Conseil de pro Au début, investissez votre argent dans l’amélioration des processus de travail, et non dans une décoration sophistiquée. Un agencement plus clair, des outils de service plus rapides et un menu simple que vous pouvez servir rapidement permettront d’augmenter votre trésorerie et votre réputation bien plus vite ; vous pourrez ensuite vous faire plaisir avec les décorations une fois que le saloon fonctionnera sans accroc.

Visuellement, le jeu mise sur une ambiance poussiéreuse, chaleureuse et « vécue » : des intérieurs en bois qui grincent, la lumière des lanternes et cette atmosphère à la fois douillette et chaotique de saloon qui vous donne envie de modifier votre agencement une dernière fois. Il est développé avec Unreal Engine, et le jeu privilégie l’ambiance plutôt que les effets spectaculaires, ce qui correspond bien au cadre.

Mon verdict : un jeu de gestion western chaleureux offrant une expérience pratique très satisfaisante. Si vous aimez monter une entreprise et vous imprégner de l’ambiance d’une ville de la frontière, n’hésitez pas à vous le procurer.

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8. Hard West 2 [Meilleur jeu de stratégie au tour par tour dans l’univers du Far West]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle tactique (tactique au tour par tour) Plateformes PC (Windows) Année de sortie 2022 Créateur(s) Ice Code Games (développeur), Good Shepherd Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu ~19 heures Caractéristiques uniques Une campagne tactique se déroulant dans un « Weird West » et mettant en scène une bande de hors-la-loi combattant des forces surnaturelles, avec des capacités de personnages distinctes qui influencent chaque combat

Si les combats au tour par tour ne vous rebutent pas dans le contexte actuel, alors vous allez adorer Hard West 2. Ce deuxième opus met en scène une équipe de marginaux évoluant dans l’univers impitoyable du Far West, qui affronte des forces diaboliques et s’engage contre elles dans des combats au tour par tour. Des balles qui ricochent aux tirs de sniper à longue portée, Hard West 2 offre une expérience de combat mémorable, ce que l’on ne trouve généralement pas dans l’univers du jeu vidéo actuel.

Conseil de pro Exploitez Bravado. Organisez vos tours en enchaînant les éliminations et les actions dynamiques, car une seule bonne série peut anéantir tout un groupe avant même qu’il n’ait le temps de réagir.

De plus, Hard West 2 utilise une vue de dessus, ce qui vous permet de contrôler stratégiquement plusieurs personnages lors des combats, de résoudre des énigmes et d’interagir avec divers éléments de l’environnement. De plus, Hard West 2 propose une approche unique du thème impitoyable du Far West, et si vous recherchez autre chose que de simples fusillades à travers la ville, ce titre est vivement recommandé.

Mon verdict : un changement de rythme amusant si vous aimez les jeux de tactique au tour par tour. Le gameplay en équipe vu de haut, les combats de type « trick-shot » et la touche diabolique et décalée le font sortir du lot dans un genre où les jeux de tir abondent.

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9. West of Loathing [Meilleur western comique]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle (RPG d'aventure humoristique) Plateformes PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Année de sortie 2017 Créateur(s) Asymmetric Publications (développeur/éditeur) Durée moyenne de jeu environ 8 heures Caractéristiques uniques Un RPG de Far West mettant en scène des personnages schématiques, qui mise beaucoup sur l’humour, les quêtes insolites et des combats au tour par tour astucieux

Jeu comique et burlesque s’inspirant de l’univers du Far West, West of Loathing saura satisfaire votre envie d’un jeu de ce genre grâce à son style de jeu atypique. Il propose un mélange entre un jeu d’aventure textuel en monde ouvert et des combats au tour par tour, le tout sur le thème du Far West. De plus, West of Loathing se distingue par ses intrigues et ses quêtes hilarantes qui vous feront mourir de rire.

Conseil de pro Lisez les descriptions des objets et cumulez des synergies loufoques. La plupart des meilleurs pics de puissance proviennent de combinaisons d’équipement farfelues et de bonus alimentaires qui ressemblent à des blagues, mais qui font très mal.

C’est véritablement une approche unique du thème du Far West et, grâce à tous les éléments de RPG et aux incidents bizarres que vous rencontrerez ici, vous êtes assuré de passer un bon moment en jouant à ce titre. En bref, si vous recherchez quelque chose qui sort de l’ordinaire et qui en vaut vraiment la peine, West of Loathing mérite le détour.

Mon verdict : le jeu western le plus drôle de la liste. Il est bizarre, il est charmant, et le mélange de quêtes au scénario loufoque et de combats au tour par tour en fait un titre parfait si vous préférez rire plutôt que de vous plonger dans une ambiance sombre.

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10. Hunt: Showdown [Meilleur jeu multijoueur western en mode PvPvE]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir multijoueur à la première personne (jeu de tir d'extraction) Plateformes PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Créateur(s) Crytek (développeur/éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Caractéristiques uniques Variable

Explorer seul le scénario impitoyable du Far West est déjà une aventure en soi, mais faire équipe avec des amis en fait une expérience multijoueur inoubliable – et c’est exactement ce que proposer Hunt : Showdown. Ce jeu de tir à la première personne multijoueur se déroule dans un univers sombre inspiré du Far West, grouillant de monstres terrifiants, où le danger vous guette à chaque coin de rue.

Conseil de pro Le son, c'est la vie. Déplacez-vous lentement à proximité des bâtiments, évitez de briser les vitres et de rompre les chaînes, et utilisez votre ouïe pour repérer les équipes ennemies, car une seule erreur bruyante trahira votre position exacte.

Dans cette saga multijoueur, vous ne combattez pas uniquement d’autres joueurs ; vous devez également affronter des monstres effrayants et impitoyables, ce qui en fait à la fois un jeu PvP et PvE. De plus, les graphismes sont tout à fait corrects, la musique est de bonne qualité et les combats à l’arme à feu ont une touche de réalisme, ce qui en fait un choix très complet.

Mon verdict : un jeu de tir multijoueur haletant qui transforme le Far West en terrain de jeu horrifique. Le format PvPvE rend chaque partie intense, dans le bon sens du terme, et y jouer entre amis rend l’expérience encore plus agréable.

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11. SteamWorld Dig 2 [Meilleur Metroidvania sur le thème du Far West]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plates-formes d'action-aventure (Metroidvania) Plateformes Nintendo Switch, PC (Windows/Linux), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Année de sortie 2017 Créateur(s) Image & Form (développeur/éditeur) Durée moyenne de jeu environ 7 heures Caractéristiques uniques Un Metroidvania axé sur l’exploitation minière où le creusement, les améliorations et l’exploration constituent le cœur du gameplay, et non une activité secondaire

Vous en avez assez des RPG, des jeux de tir et des jeux d’infiltration tactiques hardcore ? Ce jeu de réflexion astucieux vous propose quelque chose de différent grâce à son gameplay en 2D à défilement horizontal et à certains des meilleurs graphismes 2D que nous ayons vus depuis longtemps.

Le gameplay s'inspire fortement des jeux Mario en 2D d'antan, et le récit axé sur l'histoire est lui aussi assez similaire. SteamWorld Dig 2 suit le périple de Dorothy, un robot à vapeur, qui explore les profondeurs du Far West à la recherche de son ami disparu.

Conseil de pro Améliorez votre lampe et vos outils de déplacement dès le début. Un meilleur éclairage et une meilleure mobilité rendent l’exploitation minière plus sûre, réduisent les allers-retours inutiles et vous permettent de récupérer des butins situés plus en profondeur sans être constamment à court d’air.

Au cours de cette aventure, vous devrez creuser pour vous frayer un chemin et affronter divers obstacles et ennemis qui vous guettent à chaque coin. Et grâce à son cycle d’exploration et d’améliorations, SteamWorld Dig 2 se hisse sans peine parmi les meilleurs jeux de type Metroidvania, tout en conservant sa personnalité propre inspirée du Far West à travers son décor, sa musique et son ambiance.

Mon verdict : un jeu à défilement horizontal en 2D très soigné, aux accents western et offrant une exploration passionnante. L’exploitation minière, les améliorations et cette progression à la Metroidvania font qu’il est difficile de s’arrêter une fois que l’on a commencé.

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Mon verdict global

Tous ces jeux méritent leur place, mais tout le monde ne recherche pas le même type de western. Certains préfèrent une narration qui prend son temps, d’autres veulent frapper des vampires en plein visage avec un gantelet, et d’autres encore souhaitent simplement tenir un bar et juger leurs clients en silence. Voici un petit guide pour vous aider à choisir par où commencer si vous recherchez un jeu sur le Far West qui corresponde à vos envies.

Pour l’expérience ultime d’un western en monde ouvert → Red Dead Redemption 2

Si vous recherchez le jeu de type « sandbox » de cow-boys le plus immersif, avec une histoire captivante et un univers incroyablement vivant, c’est sans conteste le numéro un.

Pour une chasse aux monstres stylée dans l'esprit western → Evil West

Si vous recherchez l’ambiance du Far West mais préférez un gameplay axé sur l’action, Evil West vous offre des combats au corps à corps et des fusillades fluides, ainsi que de grands combats cinématiques.

Pour un western à forte composante RPG, riche en choix et agrémenté d’une touche de science-fiction → Fallout : New Vegas

Si vous recherchez le jeu de rôle, les intrigues entre factions et un univers qui réagit à vos décisions, New Vegas incarne à la perfection cette ambiance de frontière poussiéreuse avec une touche d’originalité.

Pour une vie tranquille à la frontière et la gestion de votre propre saloon → Simulateur de saloon

Si vous préférez monter une affaire, gérer un bar et vivre le trépidant quotidien de la frontière plutôt que de tirer sur tout le monde, voici le choix idéal pour vous détendre.

Il n’y a pas de mauvais choix ici, juste différentes facettes du western. Choisissez l’ambiance qui vous plaît, et vous passerez un bon moment.

Foire aux questions