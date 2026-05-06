Les 15 meilleurs jeux vidéo pour Thanksgiving en 2026 : des choix sympas pour tout le monde

Thanksgiving est l'occasion idéale de rassembler les gens, et choisir les bons jeux vidéo pour cette fête peut transformer une soirée tranquille en l'un de ces moments dont tout le monde parle encore des mois plus tard.

Dans ma famille, un simple jeu de cuisine en mode coopératif a un jour réuni trois générations dans la même pièce, et les rires n’ont pas cessé pendant des heures. Cette expérience m’a montré à quel point le bon jeu peut transformer l’ambiance de la fête.

Ce guide vous présente les meilleurs titres pour s’amuser en groupe, passer un moment de détente convivial, participer à une compétition amicale et créer des liens inoubliables à l’occasion de Thanksgiving. Préparez-vous à découvrir votre prochaine tradition !

Nos coups de cœur parmi les jeux vidéo pour Thanksgiving

En matière de jeux capables de transformer instantanément les réunions de Thanksgiving, ces trois titres se distinguent par leur charme, leur accessibilité et leur capacité à rassembler tout le monde. Ils donnent le ton à l’ensemble de la liste et incarnent le mélange parfait entre amusement, chaos et ambiance chaleureuse de fin d’année.

1 Overcooked! 2 2018 Ce jeu de cuisine coopératif endiablé dégage toute l'énergie de Thanksgiving. Ses cuisines où le travail d'équipe est primordial, ses erreurs hilarantes et ses échanges incessants en font le choix idéal pour les familles qui aiment les jeux rapides et amusants en groupe. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Chaleureux, apaisant et axé sur la communauté, ce jeu de simulation agricole correspond parfaitement à l’esprit des fêtes. Son univers automnal et son mode coopératif en font le jeu idéal pour partager des moments de complicité au calme. Buy now 3 Mario Kart World 2025 Ce choix est la garantie d'un moment passionnant. Ses commandes simples, ses circuits colorés et son esprit de compétition amical transforment n'importe quelle pièce en une fête animée. Buy now

Ces choix phares ne sont qu’un début. Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète.

15 jeux vidéo pour Thanksgiving – Une sélection chaleureuse, amusante et adaptée à toute la famille

Cette section met en avant une sélection de titres parfaits pour les réunions, les moments de calme et l’ambiance festive de l’automne. Chaque jeu apporte à cette fête son propre mélange de chaleur, de travail d’équipe ou de chaos amical, ce qui en fait des jeux vidéo de Thanksgiving idéaux pour tous les groupes.

Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Overcooked! 2 [Le meilleur chaos en mode coopératif pour Thanksgiving]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Année de sortie 7 août 2018 Développeur(s) Ghost Town Games Durée moyenne d'une partie 5 à 20 minutes par niveau Genre Simulateur de cuisine en mode coopératif Modes Multijoueur local et en ligne

Overcooked! 2 est un jeu de cuisine coopératif chaotique dans lequel les joueurs doivent, à toute vitesse, couper des ingrédients, préparer des plats, servir les clients et empêcher leur cuisine de partir en vrille.

Dès que le chronomètre démarre, tout le monde s'affole dans des cuisines colorées de style dessin animé qui basculent, se déplacent et se divisent en éléments mobiles. On a l'impression de plonger dans un festival gastronomique animé, ludique, débordant d'énergie et de personnalité.

Conseil de pro Jouez à quatre pour un chaos maximal, mais passez à deux joueurs si vous préférez des parties plus calmes et plus stratégiques.

Les familles l’adorent car il reproduit fidèlement l’ambiance d’une cuisine de fêtes, mais en plus drôle et bien moins stressante. Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de cuisine. Son atout majeur se révèle lors des moments les plus intenses, où le timing, le travail d’équipe et les rires se mêlent.

De nombreux joueurs sur Reddit le qualifient de jeu ultime où « on s'engueule avec ses amis tout en continuant à les aimer », ce qui résume parfaitement pourquoi il s'accorde si bien avec cette période de fêtes.

Mon verdict : Overcooked! 2 est le choix idéal pour les familles qui recherchent l’ambiance festive par excellence. Il vous garantit des rires à n’en plus finir, un véritable esprit d’équipe et une ambiance chaleureuse de Thanksgiving.

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2. Stardew Valley [L’expérience de récolte la plus chaleureuse pour Thanksgiving]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, mobile Année de sortie 26 février 2016 Créateur(s) ConcernedApe (Eric Barone) Durée moyenne de jeu 40 à 200 heures Genre Simulation agricole et de vie quotidienne Modes Mode solo et mode multijoueur coopératif

Stardew Valley est un jeu de simulation agricole réconfortant dans lequel vous héritez d’une ferme délabrée que vous transformez peu à peu en une propriété florissante. Les joueurs cultivent des récoltes, élèvent des animaux, préparent des repas, cueillent des ressources dans les bois, décorent leur maison et tissent des liens solides avec les habitants du village.

Son esthétique « pixel art » allie des couleurs douces, des animations fluides et une musique apaisante pour créer l’un des meilleurs jeux de ferme disponibles à l’heure actuelle. Le gameplay privilégie une progression lente et réfléchie plutôt que des réactions rapides, ce qui en fait un choix idéal pour tous ceux qui préfèrent jouer à des jeux vidéo tranquilles à l’occasion de Thanksgiving.

Conseil de pro Jouez au mode multijoueur avec jusqu’à quatre personnes si vous souhaitez vivre une expérience détendue et collaborative, parfaite pour les longues soirées de fête.

Les festivals de la Foire de Stardew Valley et de la Veillée des Esprits semblent particulièrement adaptés à cette période de fêtes, reflétant les véritables célébrations saisonnières avec leurs lumières chaleureuses, leurs activités partagées, leurs stands de restauration communautaires et ce sentiment de convivialité.

Son argument de vente unique réside dans la façon dont il célèbre profondément la récolte, la communauté et les liens sociaux. Vous cultivez vos récoltes au fil des saisons, préparez des plats à partager avec les villageois et créez votre propre rythme de vie quotidienne.

Mon verdict : Stardew Valley est idéal pour les joueurs à la recherche d’un jeu de fêtes paisible et riche de sens. Sa chaleur, son esprit communautaire et son rythme tranquille en font un compagnon parfait pour Thanksgiving.

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3. Mario Kart World [La compétition familiale la plus amusante]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2025 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 3 à 5 minutes par course Genre Course de karting Modes Multijoueur local et en ligne

Mario Kart World rassemble toutes les générations grâce à des courses endiablées, des circuits colorés et ce genre de chaos bon enfant qui met instantanément de l'ambiance dans n'importe quel salon. Le principe est simple : choisissez un personnage, sélectionnez un kart et foncez sur des circuits imaginatifs regorgeant de raccourcis, de bonus et de rebondissements imprévisibles.

Les joueurs effectuent des dérapages dans les virages, esquivent les carapaces, activent des boosts et se disputent la première place sur un mélange de circuits classiques et inédits. Ses graphismes éclatants, ses animations fluides et sa conception accessible en font l’un des meilleurs jeux Switch pour les enfants, tout en restant suffisamment stimulant pour les adultes qui apprécient le plaisir de la compétition.

Conseil de pro Activez la fonction « Smart Steering » pour les plus jeunes afin que tout le monde puisse profiter de courses compétitives sans frustration.

Ce jeu est idéal lors des réunions de Thanksgiving, car il permet des parties rapides, une prise en main facile et un mélange de niveaux de compétence. Même les débutants peuvent prendre une manette et se joindre instantanément à la partie, ce qui en fait le choix idéal pour les familles souhaitant intégrer une compétition bon enfant à leurs fêtes.

Le jeu est simple à prendre en main mais impossible à maîtriser, transformant chaque course en un mélange d’habileté, de chance et de surprises hilarantes. Rires, rivalités ludiques et moments du type « encore une course » sont garantis, souvent bien avant même que le dessert ne soit servi.

Mon verdict : Mario Kart World est parfait pour les familles en quête de divertissement plein d’énergie. Facile à prendre en main, il offre une rejouabilité infinie et vous garantit des moments de Thanksgiving inoubliables.

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4. Animal Crossing : New Horizons [Le jeu idéal pour les réunions de Thanksgiving]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 20 mars 2020 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 50 à 300 heures Genre Simulation de vie Modes Solo avec mode multijoueur en ligne

Animal Crossing : New Horizons offre aux joueurs une île paisible à décorer, à explorer et à personnaliser. Vous récoltez des matériaux, fabriquez des meubles, jardinez, pêchez et passez du temps avec de sympathiques villageois animaux. Ses couleurs douces, sa musique apaisante et son rythme tranquille en font le jeu idéal pour créer une atmosphère de vacances paisible.

Le jeu s'intègre parfaitement à Thanksgiving grâce à son événement officiel « Turkey Day ». Franklin, le chef cuisinier, arrive avec des recettes de saison, des missions sur le thème de la gastronomie et des décorations automnales chaleureuses qui font écho aux véritables traditions de cette fête.

Conseil de pro Plantez vos citrouilles tôt afin d’avoir suffisamment d’ingrédients à disposition lorsque Franklin fera son apparition pour la « Turkey Day ».

Les familles peuvent se rendre visite en ligne, cuisiner ensemble ou simplement profiter des paysages d’automne, ce qui en fait l’une des célébrations de fêtes les plus relaxantes du monde du jeu vidéo.

Son argument de vente unique réside dans la façon dont « Turkey Day » allie cuisine, esprit communautaire et moments de calme au sein d’un rassemblement virtuel qui procure un sentiment de réconfort et de joie, en particulier pour les joueurs à la recherche d’une célébration au rythme plus tranquille.

Mon avis : Un choix tout en douceur et chaleureux pour Thanksgiving. Il offre une ambiance chaleureuse, de la créativité et un espace virtuel apaisant dont les familles peuvent profiter ensemble.

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Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Les Chevaliers de l’Unité Durée moyenne de jeu 5 à 15 minutes par niveau Genre Jeu festif en coopération Modes Multijoueur local

Tools Up! transforme la rénovation d’une maison en un chaos comique et effréné, où les joueurs peignent les murs, posent de la moquette, déplacent des meubles et redécorent les pièces tout en se mettant constamment des bâtons dans les roues.

Le principe est simple : mener à bien une mission de rénovation avant la fin du temps imparti, mais le vrai plaisir commence lorsque les amis se bousculent, renversent des matériaux ou confondent les tâches dans la précipitation.

Conseil de pro Répartissez les rôles dès le début de chaque niveau afin d’éviter que tout le monde ne se précipite sur les mêmes ressources et ne ralentisse la progression.

Ses graphismes éclatants, son code couleur clair et ses niveaux au rythme effréné en font l’un des meilleurs jeux coopératifs pour les groupes qui apprécient un travail d’équipe dynamique et concret.

Il s’intègre naturellement aux réunions de Thanksgiving, car il reflète l’énergie ludique du rangement après un grand dîner de famille. Son argument de vente unique réside dans sa capacité à transformer les corvées d’après-festin en une action hilarante. Rénover ensemble devient une métaphore légère du travail d’équipe pendant les fêtes, créant des moments auxquels on s’identifie, désordonnés et amusants.

Mon verdict : *Tools Up!* est parfait pour les familles qui aiment les jeux énergiques et axés sur le travail d’équipe. Il apporte des rires immédiats, des commandes simples et un joyeux chaos à n’importe quelle réunion de Thanksgiving.

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6. Sackboy : Une grande aventure [L’aventure familiale la plus saine]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2020 Développeur(s) Sumo Digital Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Genre Jeu de plateforme en 3D Modes Mode solo et mode multijoueur coopératif

Sackboy : Une grande aventure est un charmant jeu de plateforme en 3D dans lequel les joueurs guident un héros en tricot à travers des mondes colorés regorgeant d’énigmes ludiques, d’obstacles créatifs et de secrets à découvrir.

Son esthétique artisanale, ses commandes fluides et son ton convivial lui permettent de se démarquer parmi les meilleurs jeux de plateforme destinés à un public de tous âges.

Conseil de pro Jouez ensemble aux niveaux après avoir débloqué de nouveaux costumes pour découvrir des chemins cachés et des défis bonus.

Sa conception coopérative en fait un jeu idéal pour les réunions de Thanksgiving. Jusqu’à quatre joueurs peuvent faire équipe, se répartir les tâches et explorer des niveaux créés à la main qui dégagent une ambiance joyeuse et festive. Son atout majeur réside dans son délicieux mélange de créativité et de chaleur.

Chaque niveau dégage une atmosphère joyeuse et accueillante, transformant l’aventure en une activité familiale plutôt qu’en une compétition. Le jeu encourage le travail d’équipe grâce à des objectifs communs et à des niveaux astucieusement conçus, et son caractère enjoué en fait un choix parfait pour les joueurs qui souhaitent s’amuser en toute décontraction pendant les fêtes.

Mon avis : « Sackboy : Une grande aventure » est un choix idéal pour les familles. Ce jeu allie créativité, esprit d'équipe et énergie joyeuse pour offrir une expérience parfaite pour les fêtes.

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7. Lumberhill [Le jeu d'équipe en plein air le plus drôle pour Thanksgiving]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2020 Développeur(s) Sumo Digital Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Genre Jeu de plateforme en 3D Modes Mode solo et mode multijoueur coopératif

Lumberhill est un jeu multijoueur chaotique dans lequel les joueurs abattent des arbres, gardent des troupeaux, esquivent des catastrophes et jouent contre la montre, tandis que l’environnement sombre dans un chaos burlesque.

Chaque niveau met votre équipe face à des obstacles farfelus, notamment des ruées d’animaux, des incendies, des ponts qui s’effondrent et des animaux indisciplinés. Son esthétique lumineuse et en plein air lui confère une atmosphère vivante, fraîche et énergique, ce qui le distingue parmi les meilleurs jeux d’aventure destinés aux groupes qui apprécient le mouvement et l’humour.

Conseil de pro Répartissez les rôles dès le début de chaque niveau afin qu’un joueur se concentre sur la coupe tandis que les autres s’occupent de rassembler le bétail et d’effectuer les livraisons.

Ce qui rend ce jeu parfait pour Thanksgiving, c’est son thème en plein air. Alors que la plupart des jeux de fêtes se déroulent dans des cuisines ou des salons, Lumberhill emmène tout le monde dans un cadre naturel plein de vie pour changer un peu de rythme.

Son argument de vente unique réside dans les défis forestiers absurdes qui exigent des réactions rapides, un esprit d’équipe et beaucoup de rires. Abattre des arbres tout en poursuivant des chèvres rebelles ou en essayant de survivre à une tempête soudaine devient un souvenir de fête à part entière.

Mon verdict : Lumberhill est un choix animé et hilarant pour Thanksgiving. Il apporte à chaque groupe le chaos en plein air, le travail d’équipe et un plaisir sans fin.

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8. Le Jackbox Party Pack [Meilleur jeu de société pour les grandes fêtes de Thanksgiving]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, téléviseurs connectés Année de sortie Divers (2014–2024) Créateur(s) Jackbox Games Durée moyenne d'une partie 10 à 20 minutes par partie Genre Collection de jeux festifs Modes Multijoueur local avec des appareils mobiles

Le Jackbox Party Pack est une collection de jeux festifs rapides et amusants, conçus pour des groupes de toutes tailles. Au lieu d’utiliser des manettes, les joueurs se connectent avec leur téléphone, ce qui permet à tout le monde de participer très facilement.

Chaque pack comprend un mélange de défis de culture générale, de jeux de dessin, de parties de bluff et de concours de créativité qui suscitent des éclats de rire incessants. La mise en place simple et les parties rapides en font le jeu idéal pour les grandes réunions de famille où les participants vont et viennent tout au long de la soirée.

Conseil de pro Choisissez des packs dotés de filtres adaptés à toute la famille si vous jouez avec de jeunes cousins ou vos grands-parents.

Ce jeu convient à merveille à Thanksgiving, car il permet de maintenir l’intérêt de tout le groupe entre le dîner, le dessert et les conversations. Son argument de vente unique réside dans son accessibilité immédiate.

Tout le monde peut se joindre à la partie en scannant un code, et les jeux sont conçus pour être drôles sans nécessiter d’expérience particulière. Jackbox donne le meilleur de lui-même lorsque toutes les personnes présentes participent, réagissent et votent ensemble, transformant ainsi une réunion informelle en un spectacle humoristique partagé.

Mon avis : Le Jackbox Party Pack est imbattable pour les grands groupes. Il transforme Thanksgiving en un événement animé et plein de rires dont tout le monde peut profiter.

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9. Just Dance 2025 [Le jeu de Thanksgiving le plus dynamique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Année de sortie 2025 Créateur(s) Ubisoft Durée moyenne d'une partie Sessions basées sur des chansons, d’une durée de 3 à 5 minutes chacune Genre Rythme et danse Modes Solo et multijoueur

Just Dance 2025 met l’ambiance dans votre salon grâce à une immense playlist composée de nouveaux tubes, de grands classiques et de morceaux entraînants conçus pour faire danser tout le monde.

Les joueurs suivent les chorégraphies à l’écran à l’aide de commandes de mouvement, transformant chaque chanson en une activité ludique qui fait travailler tout le corps. Ses graphismes colorés, ses animations dynamiques et ses pas faciles à apprendre en font l’un des meilleurs jeux de rythme pour les familles à la recherche d’une expérience animée et inclusive.

Conseil de pro Utilisez les modes « Workout » ou « Co-op » pour un système de score adapté aux groupes et encore plus de plaisir entre les chansons.

Ce jeu s’intègre parfaitement à la fête de Thanksgiving, car il encourage tout le monde à se lever, à se débarrasser de la torpeur d’après-dîner et à partager un moment ludique tous ensemble. Son argument de vente unique réside dans sa capacité à remonter le moral instantanément.

Chaque enchaînement donne l’impression d’une fête. Les enfants adorent les pas loufoques, les adultes apprécient la nostalgie, et les grands-parents se joignent souvent à la fête juste pour rire et essayer un pas ou deux. Le rythme entraînant et la conception accessible du jeu en font un excellent choix pour les réunions de fête, surtout lorsque l’ambiance a besoin d’un regain d’énergie.

Mon verdict : Just Dance 2025 plaira à coup sûr à tout le monde. Il apporte de la musique, du mouvement et de la joie à l’unisson à la soirée de Thanksgiving.

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10. Kind Words [La meilleure expérience « bien-être » pour un Thanksgiving tranquille]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Popcannibal Durée moyenne d'une partie Par session, 5 à 20 minutes Genre Une expérience conviviale d’écriture de lettres Modes En ligne, interactions anonymes

Kind Words est un jeu paisible et propice à la réflexion, axé sur l’écriture et la réception de courtes lettres d’encouragement. Les joueurs pénètrent dans une pièce chaleureuse et tamisée, se détendent au son d’une musique lo-fi apaisante, puis choisissent d’envoyer des messages de soutien ou de lire ceux de personnes en quête de réconfort. Il n’y a ni chronomètre, ni tâches à accomplir, ni pression : seulement des échanges bienveillants qui favorisent l’empathie et la chaleur humaine.

Cette structure apaisante en fait un refuge idéal pendant Thanksgiving, en particulier pour les joueurs qui souhaitent profiter d’un moment de calme loin de l’agitation des réunions de famille. Son argument de vente unique réside dans l’expérience sincère qu’il procure.

Conseil de pro Rédigez quelques messages au début de votre session pour recevoir des réponses attentionnées tout au long de la journée.

Écrire des messages simples et encourageants à des inconnus ou recevoir des mots gentils en retour transforme le jeu en un petit rituel de gratitude, en parfaite adéquation avec l’ambiance émotionnelle de cette fête.

Les graphismes apaisants, les couleurs douces et la bande-son rassurante aident les joueurs à se détendre après une journée bien remplie. C’est une pause bien pensée pour tous ceux qui préfèrent les activités introspectives ou qui souhaitent se ressourcer en douceur entre les repas, les conversations et les jeux.

Mon verdict : Kind Words est l’un des meilleurs jeux Switch pour enfants et convient parfaitement aux joueurs en quête de calme, de réconfort et de chaleur émotionnelle. Il offre un espace propice à la gratitude et à une réflexion sereine pendant les fêtes.

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11. Journey [Un voyage des plus sereins pour Thanksgiving]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation, PC, iOS Année de sortie 2012 Créateur(s) Thatgamecompany Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures Genre Aventure atmosphérique Modes Mode solo avec jeu en ligne fluide

Journey est une aventure minimaliste à couper le souffle dans laquelle les joueurs traversent des déserts dorés, des ruines antiques et des cavernes souterraines lumineuses pour atteindre un sommet lointain.

Sans dialogue ni menus, l’expérience se déploie à travers les images, la musique et le mouvement. Son rythme paisible et sa direction artistique époustouflante créent une atmosphère méditative qui se distingue parmi les meilleurs jeux « cosy » pour des moments calmes et propices à la réflexion.

Ce qui fait de Journey le jeu idéal pour Thanksgiving, c'est sa façon d'aborder les liens entre les personnes. Au cours de votre aventure, vous pourriez rencontrer un autre voyageur – un véritable joueur – qui ne peut pas parler, mais qui peut vous accompagner par de simples sons de clochettes et des mouvements.

Conseil de pro Portez des écouteurs pour profiter pleinement de l’impact émotionnel de la bande originale et des sons ambiants.

Cette compagnie silencieuse s’avère étonnamment émouvante, transformant de brèves rencontres en moments partagés mémorables. Son argument de vente unique réside dans ce puissant sentiment de lien sans paroles, qui rappelle aux joueurs la gratitude, l’importance d’être présent et la beauté des petits moments de partage.

Sa durée de jeu réduite et son rythme serein en font un moment de détente idéal après des fêtes bien remplies. Sa bande-son apaisante, son éclairage tamisé et ses effets de sable fluide contribuent à créer une ambiance paisible qui contraste magnifiquement avec l’énergie animée d’une réunion de famille.

Mon verdict : Journey est une évasion apaisante pour Thanksgiving. Il offre une beauté tranquille, une résonance émotionnelle et une expérience apaisante pour clôturer les fêtes.

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12. Flower [Le meilleur jeu relaxant pour se détendre après le festin]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation, PC, iOS Année de sortie 2009 Créateur(s) Thatgamecompany Durée moyenne de jeu 1 à 2 heures Genre Exploration atmosphérique Modes Solo

Flower est un jeu d’exploration apaisant dans lequel vous guidez un simple pétale à travers des champs à perte de vue, des collines verdoyantes et des paysages oniriques. Au lieu de contrôler un personnage, vous dirigez le vent lui-même, qui balaie les fleurs pour redonner couleur, croissance et vie au monde.

Sans dialogue ni objectifs traditionnels, l’expérience se concentre entièrement sur l’ambiance, le mouvement et la détente. Son atout majeur réside dans la facilité avec laquelle il instaure un sentiment de paix. Flotter au gré d’environnements paisibles, redonner vie à des zones fanées et voir des champs éclatants s’épanouir en réponse à vos mouvements font de Flower une véritable séance de méditation apaisante.

Conseil de pro Jouez dans une pièce sombre avec le son à fond pour apprécier pleinement les images apaisantes et la musique.

Les images douces, les angles de caméra fluides et la bande-son évocatrice s'associent pour créer un espace propice à la réflexion, presque thérapeutique.

Cela en fait un excellent choix pour Thanksgiving, surtout après une longue journée passée à cuisiner, à discuter et à faire la fête. Flower offre un havre de paix où les joueurs peuvent se détendre, décompresser et profiter d’un moment de calme.

Mon verdict : Flower est idéal pour se détendre après le festin. Il offre beauté, sérénité et une douce remise à zéro qui permet de terminer les fêtes sur une note paisible.

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13. Firewatch [Meilleure histoire de Thanksgiving propice à la réflexion]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Développeur(s) Campo Santo Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Genre Aventure narrative Modes Solo

Firewatch est une aventure émouvante, axée sur l’histoire, qui se déroule dans la nature sauvage et paisible du Wyoming. Vous incarnez Henry, un guetteur de feux de forêt posté au cœur de la forêt, dont la seule compagne est Delilah, une voix à l’autre bout d’un talkie-walkie.

Au fil de vos explorations sur les sentiers, de vos enquêtes sur des événements étranges et de vos longues journées passées en pleine nature, le récit dévoile peu à peu des thèmes tels que la vulnérabilité, la confiance et les liens humains. L’éclairage chaleureux, les paysages grandioses et le rythme tranquille créent une atmosphère intime qui captive les joueurs.

Conseil de pro Prenez le temps d’explorer chaque zone pour apprécier pleinement les détails de l’environnement et les points de vue panoramiques cachés.

Son argument de vente unique réside dans la force de sa narration. Firewatch est magnifiquement écrit, regorge de dialogues naturels et est conçu pour offrir une expérience personnelle. Le jeu explore la solitude et les relations humaines d’une manière qui continue de résonner longtemps après le générique de fin.

Cela en fait le jeu idéal pour les soirées de Thanksgiving, lorsque la maison s’apaise et que vous avez envie de vivre une expérience enrichissante en solitaire.

Mon avis : Firewatch est idéal pour les joueurs à la recherche d’une histoire touchante et mémorable. Il offre une grande profondeur émotionnelle et une évasion paisible et contemplative.

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14. Les Sims [La simulation de vie ultime pour Thanksgiving avec HarvestFest]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation, Xbox Année de sortie Série en cours (2000–2025) Créateur(s) Maxis, Electronic Arts Durée moyenne de jeu Illimité Genre Simulation de vie Modes Solo

Les Sims proposent l’une des expériences virtuelles de Thanksgiving les plus détaillées et les plus personnalisables qui soient, grâce à la fête « HarvestFest » intégrée au jeu. Les joueurs peuvent décorer leur maison avec des décorations automnales chaleureuses, préparer un festin complet, inviter leurs amis et leur famille, et créer une ambiance conviviale qui reflète les véritables célébrations.

Le gameplay s’articule autour de la cuisine, des interactions sociales, de la décoration et de la gestion de l’humeur des Sims, ce qui en fait un jeu incontournable parmi les meilleures simulations sur le thème des fêtes.

Conseil de pro Améliorez la compétence « Cuisine » de votre Sim avant la Fête des Récoltes afin que le grand dîner soit parfait et se déroule sans stress.

Le principal atout de ce jeu réside dans l’événement HarvestFest lui-même. Vous pouvez préparer plusieurs plats, dresser la table, profiter des traditions saisonnières et organiser un dîner virtuel à l’ambiance festive et pleine de caractère.

Le chaos lié à la préparation de tout cela – jongler entre le four, accueillir les invités et veiller à ce que tout le monde soit satisfait – rend parfaitement l’esprit de Thanksgiving, sans les corvées de nettoyage du monde réel.

Mon verdict : Les Sims est la simulation de vie de Thanksgiving par excellence. Elle offre de la créativité, une ambiance de fête chaleureuse et des célébrations virtuelles infiniment amusantes.

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15. Fortnite [Meilleur événement en ligne sur le thème de Thanksgiving avec des skins de Thanksgiving]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2017 Développeur(s) Epic Games Durée moyenne d'une partie Par partie, 10 à 20 minutes Genre Battle Royale et bac à sable créatif Modes Multijoueur en ligne

Fortnite transforme Thanksgiving en une fête en ligne avec des skins saisonniers, des cartes inspirées de l’automne et des événements à durée limitée qui apportent une ambiance automnale chaleureuse dans un univers multijoueur au rythme effréné.

Les joueurs peuvent se lancer dans des parties vêtus de costumes de dinde, récolter des légumes avec des pioches à thème ou explorer les îles du mode Créatif décorées de citrouilles, de feuilles et d’un éclairage automnal chaleureux. Le mélange d’éléments cosmétiques ludiques et de nouveaux contenus saisonniers fait de Fortnite un moyen amusant de profiter de l’ambiance des fêtes sans avoir besoin d’une grande réunion de famille.

Conseil de pro Consultez quotidiennement la boutique d’objets pendant la semaine de Thanksgiving pour vous procurer des skins en édition limitée avant qu’ils ne disparaissent.

Son argument de vente unique réside dans la manière dont il célèbre cette saison à l’échelle mondiale. Des skins spéciaux, des défis thématiques et des décorations festives transforment chaque partie en une expérience ludique sur le thème de Thanksgiving.

Le contenu de Thanksgiving, qui change régulièrement, offre également aux joueurs fidèles quelque chose de nouveau à découvrir chaque année, ce qui permet au jeu de rester novateur et festif.

Mon avis : Fortnite offre une expérience festive et divertissante pour les fêtes. Ses événements saisonniers, ses objets cosmétiques charmants et sa communauté en ligne très animée en font un choix incontournable pour Thanksgiving.

Comment choisir le jeu idéal pour Thanksgiving

Les jeux pour Thanksgiving offrent une grande flexibilité et s’adaptent à toutes les ambiances, à toutes les tailles de groupe et à toutes les dynamiques familiales. Que vos fêtes soient animées et bruyantes ou calmes et intimes, le bon jeu peut instantanément rehausser l’ambiance.

L’ingrédient clé, c’est l’énergie sociale : les rires, les réactions partagées et ces petits moments de complicité qui surgissent lorsque tout le monde est réuni.

Voici un guide pour vous aider à choisir des jeux adaptés à votre réunion :

Type de Thanksgiving Ambiance de jeu idéale Pourquoi cela fonctionne Genres de jeux Petit et chaleureux Rythme tranquille, propice à la conversation Favorise les liens et la convivialité, et est parfait pour se détendre après le dîner Jeux de simulation de vie, aventures narratives, jeux de ferme, jeux d’exploration tranquilles Vastes et animés Rythme soutenu, participation collective Permet à chacun de participer facilement et remplit la pièce de rires et d’un joyeux désordre Jeux de société, jeux de rythme, défis rapides Pour tous les âges Un gameplay simple et accessible Tout le monde peut participer sans frustration, grâce à des objectifs clairs et des commandes simples Jeux coopératifs faciles, jeux de société simples, titres multijoueurs décontractés Esprit des fêtes Des jeux mettant à l'honneur le travail d'équipe, la gastronomie ou les moments de partage Apporte une touche festive et fait du jeu un souvenir inoubliable Jeux sur le thème des récoltes, jeux de cuisine, aventures coopératives

Il n’existe pas de jeu dédié exclusivement à Thanksgiving, mais en choisir un qui corresponde à l’ambiance de votre groupe peut rendre cette fête encore plus mémorable. Prenez vos manettes, rassemblez vos amis et votre famille, et laissez les jeux ajouter une touche de plaisir supplémentaire à la fête tout en découvrant de nouvelles façons de profiter de cette journée.

Mon verdict final sur les meilleurs jeux vidéo pour Thanksgiving

Voici la manière la plus simple de choisir par où commencer si vous souhaitez vivre une expérience de jeu parfaite pour Thanksgiving.

Pour les familles qui recherchent le chaos et les rires immédiats → Overcooked! 2 .

Un jeu coopératif rapide et drôle qui retranscrit à merveille l’ambiance d’une cuisine en pleine effervescence pendant les fêtes, sous la forme d’un jeu de cuisine génial.

Un jeu coopératif rapide et drôle qui retranscrit à merveille l’ambiance d’une cuisine en pleine effervescence pendant les fêtes, sous la forme d’un jeu de cuisine génial. Pour les joueurs en quête d'une soirée calme et chaleureuse → Stardew Valley .

C'est l'un des meilleurs jeux de ferme, empreint de chaleur, de thèmes liés aux récoltes et de moments paisibles qui s'accordent parfaitement avec cette période de l'année.

C'est l'un des meilleurs jeux de ferme, empreint de chaleur, de thèmes liés aux récoltes et de moments paisibles qui s'accordent parfaitement avec cette période de l'année. Pour les grands groupes à la recherche d’une option simple et accessible à tous → Le Jackbox Party Pack .

Pas de manettes, des manches rapides et des rires à n’en plus finir : c’est l’idéal pour les salons bondés de Thanksgiving.

Pas de manettes, des manches rapides et des rires à n’en plus finir : c’est l’idéal pour les salons bondés de Thanksgiving. Pour les enfants et les adultes qui ont envie de bouger et de se dépenser → Just Dance 2025 .

Une playlist entraînante et des commandes intuitives transforment la torpeur d’après-dîner en une activité de groupe amusante.

Une playlist entraînante et des commandes intuitives transforment la torpeur d’après-dîner en une activité de groupe amusante. Pour tous ceux qui souhaitent un moment de recueillement après l’agitation des fêtes → Journey.

Une expérience magnifique et méditative qui offre une profondeur émotionnelle et une narration apaisante.

Chacun de ces jeux reflète une ambiance différente de Thanksgiving ; vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à l’ambiance qui règne dans la pièce. Que vous recherchiez des rires, un moment de détente, une compétition amicale ou un moment de calme pour vous détendre, il y en a pour tous les goûts !

Foire aux questions