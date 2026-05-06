Les 11 meilleurs jeux vidéo pour les couples qui souhaitent se créer des souvenirs inoubliables

Les meilleurs jeux vidéo pour les couples ne se résument pas à un simple divertissement : ils constituent un moyen de renforcer vos liens, de rire et de relever des défis ensemble.

Vous recherchez un jeu apaisant et relaxant, chaotique et hilarant, ou un jeu qui mettra vraiment vos compétences à l’épreuve ? Vous trouverez ici un titre parfait pour vous et votre partenaire.

Avec la multitude de jeux en coopération et multijoueurs disponibles, choisir le bon peut sembler compliqué. C’est là que cette liste entre en jeu. J’ai sélectionné les meilleurs jeux conçus pour rapprocher les couples, en mettant l’accent sur les expériences en coopération qui prennent toute leur dimension lorsque vous y jouez avec votre moitié.

Chacun des jeux de cette liste est un petit bijou, et certains d’entre eux sont particulièrement fantastiques lorsqu’on y joue avec son partenaire. Voici la crème de la crème de cette sélection :

1 It Takes Two 2021 Un gameplay coopératif fantastique, mêlé à une histoire touchante qui met en scène un couple de mariés cherchant à renouer des liens. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Ce jeu, qui fait figure de référence parmi les simulations de vie à la ferme, est également très agréable à jouer à deux – et constitue un excellent moyen d’initier quelqu’un au jeu vidéo. Buy now 3 A Way Out 2018 Fuir la justice ne se termine généralement pas bien, mais peut-être que le véritable trésor, ce sont les amis que nous nous sommes faits en chemin. Buy now

Même s’il s’agit des meilleurs titres de cette liste, n’oubliez pas de vous intéresser également aux autres. Tous – qu’il s’agisse de jeux narratifs, d’aventures ou de jeux de survie en monde ouvert – sont agréables à jouer en toute compagnie, et je vous promets que chacun d’entre eux vaut vraiment le détour. Qui sait, vous pourriez bien découvrir de nouveaux coups de cœur en cours de route !

Les 11 meilleurs jeux vidéo pour que les couples se rapprochent comme jamais auparavant

Choisir les meilleurs jeux pour les couples n’est pas très différent de choisir d’excellents jeux en coopératif en général. L’idée est de trouver des jeux particulièrement amusants à deux, plutôt qu’avec tout un groupe d’amis.

La plupart de mes choix s’orientent vers des expériences plus modestes et plus intimistes, avec quelques jeux axés sur l’histoire ou basés sur des énigmes. Ne vous inquiétez pas si vous et votre partenaire êtes des joueurs invétérés : vous trouverez également de quoi vous mettre au défi.

Bon, plongeons-nous dans la liste !

1. It Takes Two [Meilleur jeu pour les couples qui aiment le travail d’équipe et les aventures émouvantes]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Hazelight Games Durée moyenne de jeu environ 15 heures Idéal pour les couples qui souhaitent se rapprocher grâce au jeu

Aucune liste des meilleurs jeux vidéo pour les couples (ou simplement des jeux en coopératif sur canapé en général) ne saurait être complète sans mentionner It Takes Two.

Dans It Takes Two, vous et votre partenaire incarnez Cody et May, un couple marié dont la relation bat de l’aile. La situation prend une tournure surréaliste lorsque le couple se retrouve, à son insu, transformé en poupées par leur fille, qui espère désespérément qu’ils se réconcilient.

Alors que le couple tente de trouver une issue à sa situation difficile, il est contraint de faire face aux défaillances de son mariage et d’apprendre à travailler main dans la main pour surmonter ses problèmes. Cela amène Cody et May non seulement à reconnaître ce qu'ils auraient pu mieux faire, mais aussi à s'efforcer activement de corriger ces aspects au fil du jeu, ce qui leur permet de renouer des liens.

Pourquoi nous l’avons choisi

It Takes Two est l’expérience coopérative par excellence pour les couples, alliant une histoire touchante à un gameplay qui exige communication et travail d’équipe, ce qui en fait le jeu idéal pour renforcer vos liens et vous amuser ensemble.

Si It Takes Two propose une histoire simple mais touchante, ses enseignements sont magistralement intégrés à son gameplay. Vous et votre partenaire devrez apprendre à communiquer et à tirer parti des points forts de chacun pour venir à bout de ce jeu de plates-formes et de casse-têtes qui transcende les genres.

Le jeu n’est jamais statique non plus ; si Cody et May acquièrent tous deux des capacités exceptionnelles qu’il faut combiner pour surmonter les obstacles de chaque zone, celles-ci sont temporaires. Vous êtes plus forts ensemble !

Enfin, gardez à l’esprit qu’It Takes Two est un jeu en coopératif obligatoire, ce qui signifie qu’il est impossible de progresser sans partenaire. Par coïncidence, cela en fait également le jeu idéal pour renforcer vos liens avec votre petit(e) ami(e) lors d’une soirée jeux : vous allez avoir besoin l’un de l’autre, après tout. Il est également considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo pour la Saint-Valentin.

Et si vous craignez de devoir acheter deux exemplaires, Hazelight Games propose un système de « pass ami » qui ne nécessite qu’un seul exemplaire !

Mon verdict : It Takes Two est un jeu incontournable pour les couples, offrant un mélange unique d’humour, d’émotion et de travail d’équipe qui rend chaque moment passé ensemble inoubliable.

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2. Stardew Valley [Meilleur jeu coopératif chaleureux pour les couples qui construisent ensemble la vie de leurs rêves]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2016 Créateur ConcernedApe Durée moyenne de jeu Variable (modifiable) Idéal pour les couples qui aiment se détendre et construire ensemble

Stardew Valley n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux vidéo pour les couples, c’est tout simplement l’un des plus grands jeux de tous les temps, point barre. Créé par le développeur indépendant ConcernedApe, Stardew Valley a véritablement bouleversé le genre par son niveau de finition exceptionnel, plaçant la barre très haut, même si certains jeux similaires méritent d’être mentionnés.

Stardew Valley porte toutes les marques de ses prédécesseurs : un emploi sans avenir de simple employé de bureau, un bien immobilier inattendu hérité de parents décédés, et une petite ville pittoresque où vous pourrez vous installer. À mesure que vous et votre partenaire vous adapterez à la vie à Pelican Town, vous découvrirez une multitude de styles de jeu à votre disposition.

Pourquoi nous l'avons choisi

Stardew Valley est parfait pour les couples, car il vous permet de construire, d’explorer et de vous détendre ensemble à votre rythme, ce qui en fait une expérience coopérative chaleureuse et infiniment enrichissante.

Bien sûr, vous pouvez tous les deux travailler à la ferme en labourant les champs et en vous occupant du bétail, mais vous pouvez également explorer la vaste campagne et découvrir les nombreux secrets qu’elle recèle. Au final, vous êtes libres de faire ce qui vous plaît et d’aborder le jeu à votre rythme : le jeu ne vous impose pas de style de jeu particulier, et il n’y a aucun moyen de « perdre » la partie.

Ce qui rend ce jeu particulièrement idéal pour les couples, c’est qu’il peut être joué aussi vite ou aussi lentement que vous le souhaitez. Comme vous progressez en permanence, Stardew Valley est l’un des meilleurs jeux « cosy » pour initier votre moitié à ce passe-temps.

Mon verdict : Stardew Valley est un jeu charmant et décontracté qui rend les moments passés avec votre partenaire amusants, créatifs et sans stress.

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3. A Way Out [La meilleure aventure narrative pour les couples qui adorent les drames à suspense]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Hazelight Games Durée moyenne de jeu ~10 heures Idéal pour les couples qui aiment les expériences coopératives à haut risque

La première chose que vous remarquerez sans doute en recherchant A Way Out en 2026 , c’est qu’il s’agit d’un jeu très similaire à It Takes Two. Cela n’a rien de surprenant : ce titre est également signé Hazelight Games.

Les enjeux sont élevés dans A Way Out : vous et votre partenaire incarnez deux criminels condamnés, à savoir Leo Caruso, sûr de lui et têtu, et Vincent Moretti, réfléchi et rusé, qui en ont plus qu’assez de la vie en prison.

Pourquoi nous l’avons choisi

A Way Out est idéal pour les couples car il exige un travail d’équipe et une bonne communication, vous permettant ainsi qu’à votre partenaire de relever ensemble des défis à enjeux élevés tout en partageant une histoire captivante.

Ensemble, vous affronterez des scènes différentes mais interconnectées, en travaillant en tandem pour résoudre des énigmes et vous assurer qu’une voie d’évasion existe non seulement pour vous, mais aussi pour votre partenaire. Se soustraire à la justice n’est en aucun cas une mince affaire, alors préparez-vous à voir votre esprit d’équipe mis à l’épreuve !

Tout comme « « It Takes Two », « A Way Out » s'appuie également sur une histoire solide. Leo et Vincent ont chacun leurs propres raisons d'être en prison, et à mesure que les deux hommes apprennent à apprécier les compétences de l'autre, une amitié profonde et durable commence à naître entre eux.

Ce lien est encore renforcé par les nombreuses épreuves que le duo devra surmonter, ce qui les aide non seulement à approfondir leur amitié, mais leur permet également de mûrir en tant qu’individus.

À l’instar des autres jeux de Hazelight, A Way Out propose un mode coopératif obligatoire, ce qui en fait un titre particulièrement adapté aux soirées jeux. De plus, un seul exemplaire suffira, grâce au système de « Friend Pass » de Hazelight !

Mon verdict : A Way Out offre une expérience coopérative intense et axée sur l’histoire qui met votre esprit d’équipe à l’épreuve et vous garantit une soirée de jeu inoubliable avec votre partenaire.

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4. Overcooked ! À volonté [Meilleur jeu coopératif chaotique pour les couples qui rient face au chaos]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Ghost Town Games Durée moyenne de jeu ~40 heures Idéal pour les couples qui rient ensemble au milieu d’un travail d’équipe chaotique



Avant de commencer, je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un nouveau titre. Overcooked ! À volonté est une version remastérisée et une compilation des deux jeux Overcooked, ainsi que du jeu Overcooked avec le cross-play.

Passons maintenant au jeu lui-même. À première vue, Overcooked peut être décrit comme un simulateur de cuisine. Chaque joueur (jusqu’à 4) incarne un chef, et vous devrez tous travailler ensemble pour préparer des plats selon des spécifications précises, les servir, puis tout nettoyer après coup.

Pourquoi nous l’avons choisi

Overcooked ! À volonté est parfait pour les couples, car il transforme le travail d’équipe, la communication et la coordination en une expérience amusante, chaotique et pleine de rires.

Dans la pratique, cependant, Overcooked dégénère rapidement en un chaos hilarant : non seulement quelqu’un se trompera inévitablement dans une commande, mais les plans de travail seront encombrés d’ingrédients inutiles, les cuisinières prendront feu, les plats terminés finiront à la poubelle et les niveaux eux-mêmes se lieront contre vous.

Tout comme dans It Takes Two, vous et votre petit(e) ami(e) devrez apprendre non seulement à communiquer efficacement, mais aussi à élaborer un plan d’action rationalisé ainsi qu’une répartition claire des tâches.

Même si voir les choses partir en vrille est à la fois drôle et cathartique, mener la barque d’une main de maître, de sorte que vous et votre partenaire (ou vos amis, n’oubliez pas que ce jeu prend en charge jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif en ligne ou sur le même canapé) sachiez exactement quoi faire, est une expérience extrêmement satisfaisante, surtout si vous parvenez à obtenir le score tant convoité de 3 étoiles pour un niveau de défi !

Mon verdict : Overcooked ! À volonté est un jeu coopératif hilarant qui met les couples au défi de travailler ensemble sous pression tout en s’amusant comme des fous dans une cuisine virtuelle.

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5. PEAK [Meilleur jeu d’escalade en coop pour les couples qui visent les sommets et s’entraident]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme PC Année de sortie 2025 Créateurs Aggro Crab et Landfall Durée moyenne d'une partie environ 2 heures Idéal pour les couples qui apprécient la coordination physique et stratégique

Dans PEAK, vous et votre partenaire incarnez des explorateurs de la nature échoués sur une île mystérieuse. Votre seul espoir est de gravir la montagne qui se dresse en son centre, mais chaque glissade, chaque faux pas et chaque mauvais choix en matière de nourriture ou d'endurance peut vous mener au désastre.

La configuration de la montagne change chaque jour, vous obligeant à vous adapter tout en installant des cordes et en vous entraidant pour franchir des falaises dangereuses.

Pourquoi nous l'avons choisi PEAK est un excellent choix pour les couples, car il ne s’agit pas seulement d’atteindre le sommet. Il s’agit de compter l’un sur l’autre, de partager les ressources et d’être présent lorsque les choses tournent mal.

Vous devrez chercher de la nourriture, gérer les blessures et l’endurance, et utiliser des outils d’escalade tels que des crampons ou des cordes pour survivre. Le jeu prend en charge un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, même si la magie opère surtout lorsque vous êtes à deux, travaillant ensemble pour vous sauver mutuellement d’une chute, au sens propre du terme.

Mon verdict : PEAK est un jeu d’escalade en mode coopératif à la fois captivant et gratifiant, destiné aux couples qui souhaitent mettre véritablement à l’épreuve leur confiance, leur coordination et leur soutien mutuel.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Meilleur jeu ludique et compétitif pour les couples qui aiment la rivalité amicale]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii U, Nintendo Switch Année de sortie 2014 (version de base), 2017 (Deluxe) Développeur Nintendo Durée moyenne de jeu environ 60 heures Idéal pour les couples qui aiment les compétitions légères et amusantes

Pour ceux qui recherchent des jeux plus compétitifs à jouer avec leur moitié, vous ne pouvez pas vous tromper avec Mario Kart 8 Deluxe, un excellent ajout à la collection des jeux Mario.

Mario Kart 8 Deluxe, à l’instar de ses prédécesseurs, se résume ainsi : « choisissez un pilote, personnalisez votre véhicule et foncez sur de nombreux circuits issus de l’univers de Mario ».

Pourquoi nous l’avons choisi

Mario Kart 8 Deluxe est un incontournable pour les couples qui aiment la compétition amicale : il propose des courses rapides et amusantes, ainsi que des résumés hilarants à la fin de chaque course.

Dans la pratique, cependant, le jeu va bien au-delà : la fonctionnalité d’antigravité permet de nombreuses stratégies de jeu différentes, les nouveaux objets ont apporté un vent de nouveauté, et bien sûr, le niveau de chaque joueur est un facteur déterminant pour savoir qui remportera une course donnée.

Malgré tout cela, je tiens à préciser que *Mario Kart 8 Deluxe* est très accessible. Les commandes et les mécanismes de jeu sont suffisamment intuitifs (et on trouve une multitude de conseils et d’astuces en ligne) pour que même les joueurs occasionnels puissent prendre part à la fête !

Mon verdict : Mario Kart 8 Deluxe vous garantit des rires sans fin et une rivalité bon enfant, ce qui en fait un jeu de course idéal à partager avec votre partenaire.

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7. Moving Out [Le meilleur jeu coopératif axé sur la physique pour les couples qui aiment le chaos hilarant]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, PS4, Xbox Année de sortie 2020 Développeurs SMG Studio et Devm Games Durée moyenne de jeu environ 15 heures Idéal pour les couples qui adorent s’amuser de manière loufoque et improvisée

Vient ensuite Moving Out, l’un des jeux similaires à Overcooked, si c’est ce genre de chaos hilarant que vous recherchez.

Le principe de « Moving Out » est simple : vous et votre partenaire incarnez un FART (technicien en aménagement et déménagement de mobilier) dont la seule mission est de veiller à ce que le déménagement soit effectué dans les délais.

Pourquoi nous l’avons choisi

Moving Out est parfait pour les couples qui aiment s’amuser en mode coopératif dans une ambiance chaotique et hilarante, transformant le travail d’équipe et la résolution créative de problèmes en une aventure de déménagement désopilante.

Le mot clé ici est « dans les temps » : vous pouvez donc briser des fenêtres pour jeter des canapés et des tables à l’extérieur et gagner quelques secondes, enfoncer des murs fragiles avec des objets lourds, et vous retrouver coincés dans les embrasures de porte avec ces stupides objets qui ne passent tout simplement pas.

La physique décalée et l’approche libre de Moving Out font que le gameplay se transforme souvent en une improvisation effrénée où l’on doit faire appel à ses capacités de résolution de problèmes. Cela donne également lieu à de nombreux éclats de rire, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux coopératifs à jouer sur le canapé !

Mon verdict : Moving Out offre un chaos comique incessant et des défis de travail d’équipe, ce qui en fait un jeu incontournable pour les couples qui apprécient les jeux coopératifs loufoques et au rythme effréné.

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8. Split Fiction [Meilleure aventure narrative pour les couples créatifs qui aiment partager des histoires]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur Hazelight Games Durée moyenne de jeu ~15 heures Idéal pour les couples qui aiment résoudre des problèmes de manière créative ensemble

Si It Takes Two vous a donné envie d’en découvrir davantage, Split Fiction est fait pour vous, car il s’agit non seulement du prochain jeu coopératif de Hazelight Games, mais aussi, en substance, d’une version amplifiée d’It Takes Two.

Dans ce jeu, vous et votre partenaire incarnez Mio et Zoé, deux écrivaines qui évoluent dans des domaines totalement différents. Après avoir reçu une invitation de Radar Publishing pour « tester » une nouvelle machine capable de simuler leurs histoires.

Pourquoi nous l’avons choisi

Split Fiction est parfait pour les couples qui aiment les aventures coopératives créatives et axées sur l’histoire, qui mettent à l’épreuve le travail d’équipe, la communication et la résolution de problèmes de manière amusante et inattendue.

À l’insu des deux femmes, la machine est en réalité conçue pour leur voler leurs idées tout en les enfermant dans un monde virtuel né de la fusion de leurs imaginations. Croyez-moi : les niveaux sont d’une créativité débridée.

Tout comme dans *It Takes Two*, *Fiction fragmentée* exige une très bonne coordination et une excellente communication entre les deux partenaires. En restant très attentif à votre partenaire, vous parviendrez à trouver des solutions pour le moins farfelues aux défis proposés par le jeu !

Mon avis : Split Fiction offre une expérience coopérative déjantée et imaginative qui transforme chaque instant passé avec votre partenaire en une véritable aventure à deux.

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9. Terraria [Meilleur jeu d’exploration et de construction pour les couples qui aiment mener ensemble des projets à long terme]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Mac OS, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2011 Développeur Re-Logic Durée moyenne de jeu Variable (modifiable) Idéal pour les couples qui aiment les projets à long terme et l’exploration

Je recommanderai toujours Terraria, que vous y jouiez seul, à deux ou entre amis. Ce petit jeu d’aventure amusant illustre parfaitement l’adage « vieux mais toujours d’actualité ».

À première vue, Terraria est assez simple : il s’agit d’un jeu « bac à sable » en 2D qui intègre des éléments issus de nombreux genres, tels que l’exploration libre, les combats de type « Metroidvania », la survie, la construction et l’artisanat, ainsi qu’un système de logement pour les PNJ.

Pourquoi nous l'avons choisi

Terraria est idéal pour les couples qui aiment l’exploration et la créativité, offrant des possibilités infinies de construire, de combattre et de partir à l’aventure ensemble, à votre rythme.

Dans la pratique, cependant, Terraria est un jeu très profond : vous devrez en maîtriser tous les aspects pour vaincre les très nombreux boss et surmonter les défis que le jeu vous lancera.

En jouant avec un partenaire, vous pourrez non seulement explorer le monde et affronter ses boss ensemble, mais vous pourrez également utiliser des classes de combat complémentaires et accomplir davantage de tâches. Et si vous vous sentez sous pression, ne vous inquiétez pas : la plupart du contenu (à l’exception de certains boss qui envahissent votre monde) peut être abordé à votre rythme !

Si la version de base de Terraria propose déjà une quantité impressionnante de contenu, celui-ci peut être encore enrichi grâce à des mods qui améliorent pratiquement tous les aspects du jeu.

Mon verdict : Terraria offre une expérience coopérative riche et gratifiante qui permet aux couples d’explorer, d’élaborer des stratégies et de créer ensemble dans un monde riche et complexe.

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10. Don’t Starve Together [Le meilleur défi de survie pour les couples qui souhaitent mettre leur esprit d’équipe à l’épreuve]

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Vous recherchez un jeu plus difficile à jouer avec votre partenaire ? Don’t Starve Together est peut-être le titre qu’il vous faut. Ce petit jeu indépendant aux accents sombres a immédiatement séduit mon groupe d’amis et moi-même, et je garde de très bons souvenirs d’une partie en duo qui a duré plus de 200 jours.

Comme j’aime le souligner chaque fois que je vante les mérites de ce jeu, il s’agit d’un jeu de survie en monde ouvert qui a du mordant. Certes, de nombreux jeux de survie intègrent un système de faim, mais celui-ci n’est généralement pas si difficile à surmonter. Don’t Starve Together, en revanche, ne plaisante pas.

Pourquoi nous l'avons choisi

Don’t Starve Together est idéal pour les couples qui aiment les jeux de survie exigeants, où le travail d’équipe et la réactivité sont essentiels pour rester en vie dans un monde sombre et imprévisible.

Chaque repas n’est qu’un bref répit, et vous devrez vous adapter rapidement à la vie dans ce décor à la Tim Burton si vous voulez survivre au-delà des deux premiers jours. Tout, absolument tout, cherche à vous tuer, des monstres répugnants (qui, comme par hasard, laissent tomber de la nourriture dégoûtante) aux intempéries et à l’obscurité qui vous tueront littéralement.

Et enfin, votre santé mentale qui s’amenuise et qui provoque des événements désastreux si elle devient trop faible. Heureusement, le jeu tempère sa difficulté par quelques touches bien placées d’humour noir charmant.

Mieux encore, en tant que l’un des meilleurs jeux en écran partagé sur Xbox et d’autres consoles, ce titre peut être joué pratiquement où vous le souhaitez, ce qui vous permet de voir quelles nouvelles horreurs terrorisent votre partenaire sur toutes les différentes plateformes. Perdre, c’est amusant !

Désormais, les défis redoutables de Don’t Starve Together peuvent être atténués grâce à la présence d’un partenaire fiable à vos côtés. Que ce soit pour chasser de la nourriture, récolter des ressources afin d’agrandir une base ou courir pour sauver votre vie, le simple fait d’avoir une paire de mains supplémentaire, surtout si ces mains appartiennent à quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance, rend le jeu bien plus rapide et amusant.

Mon verdict : Don’t Starve Together transforme la survie en une aventure coopérative palpitante, permettant aux couples de mettre leur esprit d’équipe à l’épreuve, de partager des moments de rire et de surmonter les dangers côte à côte.

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11. Escape Simulator [Le meilleur jeu de réflexion pour les couples qui aiment relever des défis côte à côte]

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Mac OS Année de sortie 2021 Développeur Pine Studio Durée moyenne de jeu environ 20 heures Idéal pour les couples qui aiment résoudre des énigmes ensemble

Si vous aviez prévu une sortie en escape room pour votre prochaine soirée en amoureux mais que vous avez jugé cela trop coûteux, vous pouvez opter pour une expérience virtuelle avec Escape Simulator, l’un des meilleurs jeux de simulation que j’ai eu le plaisir d’essayer.

Comme son nom l’indique, Escape Simulator est un simulateur d’escape game. Il regorge de tous les éléments, astuces et pièges que l’on peut attendre d’un véritable escape game – et à bien des égards, son gameplay immersif (et l’absence d’éléments physiques) peut surpasser l’expérience d’un escape game en présentiel.

Les passionnés de jeux de société à deux joueurs haut de gamme retrouveront ici la satisfaction familière de résoudre des énigmes complexes, car ce jeu transpose l'ambiance classique des jeux de société dans un environnement purement virtuel.

Pourquoi nous l’avons choisi

Escape Simulator est idéal pour les couples qui aiment les énigmes et la résolution de problèmes, offrant une expérience d’escape game amusante et immersive à laquelle vous pouvez vous adonner ensemble depuis chez vous.

Escape Simulator ne lésine pas non plus sur l’ambiance : vous pourrez partir à l’aventure dans des salles aux thèmes variés, allant de l’Égypte antique à de sinistres manoirs, en passant même par des stations spatiales. Heureusement, vous n’êtes soumis à aucune contrainte de temps pour résoudre les énigmes, et chaque petite victoire vous rapproche un peu plus de la fin d’une salle.

Mon verdict : Escape Simulator transforme une soirée en amoureux en une aventure qui met vos méninges à l’épreuve, permettant aux couples de travailler côte à côte pour résoudre des défis astucieux et savourer chaque petite victoire.

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Mon avis général sur les meilleurs jeux vidéo pour les couples

Si vous ne savez toujours pas quel jeu choisir pour votre prochaine session en coopération ou votre prochaine soirée en amoureux, voici un petit guide pour vous aider à trouver le titre idéal en fonction de votre type de couple.

Que vous recherchiez une ambiance chaleureuse, animée, émouvante ou compétitive, vous trouverez sans aucun doute ici un jeu qui vous permettra de vous rapprocher.

Idéal pour les couples à la recherche d’une aventure émouvante et riche en rebondissements → It Takes Two. Il s’agit d’un parcours coopératif émouvant où la communication et le travail d’équipe font partie intégrante de chaque défi.

→ It Takes Two. Il s’agit d’un parcours coopératif émouvant où la communication et le travail d’équipe font partie intégrante de chaque défi. Idéal pour des soirées détendues et chaleureuses à deux → Stardew Valley. Il s’agit d’une simulation de vie à la ferme apaisante qui vous permet de construire une maison, d’avancer à votre rythme et de profiter de petits objectifs communs.

→ Stardew Valley. Il s’agit d’une simulation de vie à la ferme apaisante qui vous permet de construire une maison, d’avancer à votre rythme et de profiter de petits objectifs communs. Idéal pour les couples qui aiment le chaos hilarant → Overcooked ! À volonté. C’est une expérience coopérative en cuisine follement frénétique où les cris, les rires et les échecs spectaculaires font partie intégrante du plaisir.

→ Overcooked ! À volonté. C’est une expérience coopérative en cuisine follement frénétique où les cris, les rires et les échecs spectaculaires font partie intégrante du plaisir. Idéal pour les couples qui préfèrent un défi plus difficile → Don’t Starve Together. C’est un jeu de survie sombre et exigeant où rester soudés fait véritablement la différence entre la vie et la mort.

→ Don’t Starve Together. C’est un jeu de survie sombre et exigeant où rester soudés fait véritablement la différence entre la vie et la mort. Idéal pour les couples aventureux à la recherche d’un gameplay coopératif unique → PEAK. C’est une expérience d’escalade pleine de suspense, fondée sur la confiance, la coordination et le fait de se sauver mutuellement de situations littéralement « à la limite du précipice ».

Les meilleurs jeux coopératifs pour les couples sont ceux qui mettent en valeur vos points forts, testent votre communication et vous offrent des souvenirs dont vous pourrez rire plus tard.

Que vous recherchiez une ambiance calme et chaleureuse ou intense et palpitante, le jeu idéal pour votre prochaine soirée à la maison figure déjà dans cette liste !

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu vidéo pour les couples ? It Takes Two s'impose comme le meilleur jeu vidéo pour les couples, offrant un mélange parfait entre une histoire touchante, des mécanismes de jeu en coopératif créatifs et des défis axés sur le travail d'équipe qui rapprochent les partenaires tout en rendant chaque instant amusant et mémorable.

À quels jeux un petit ami et une petite amie peuvent-ils jouer ? Un petit ami et une petite amie peuvent jouer à pratiquement n'importe quoi ensemble, mais les grands classiques en mode coopératif comme It Takes Two, Stardew Valley et A Way Out sont particulièrement recommandés, car ils s'articulent autour du travail d'équipe, de la prise de décision partagée et de moments de plaisir qui font de chaque session de jeu un moment privilégié. Peut-on jouer à des jeux vidéo avec son partenaire ?

Quel est le meilleur jeu vidéo pour les couples ?

Il n’y a pas de jeu vidéo idéal par excellence pour les couples, mais je vous recommande vivement d’opter pour un jeu coopératif PVE ou d’aventure comme It Takes Two. Vous devrez faire le tour des jeux disponibles pour trouver celui qui vous permettra de passer un moment privilégié avec votre moitié !

À quels jeux un petit ami et une petite amie peuvent-ils jouer ensemble ?

Il n’y a aucune limite aux jeux auxquels les couples peuvent jouer. Vous devrez décider ensemble quel est le jeu idéal pour vos soirées en amoureux, mais je vous recommande vivement n’importe quel titre de Hazelight Games. *It Takes Two*, *Fiction fragmentée** et *A Way Out* offrent des expériences vraiment inoubliables !

Peut-on jouer à des jeux vidéo avec son partenaire ?

Oui, et n’hésitez surtout pas ! Jouer à des jeux vidéo avec votre partenaire est l’un des moyens les plus simples (et les plus amusants) de passer du temps de qualité ensemble. Que vous fassiez équipe dans It Takes Two ou que vous vous détendiez dans Stardew Valley, il existe un jeu en coopération adapté à chaque type de couple.