Les 20 meilleurs jeux vidéo d’Halloween pour des frissons et des sensations fortes en 2026

C'est à nouveau cette période de l'année : l'air se rafraîchit, la saison dorée et vivifiante bat son plein, et il est à nouveau temps de choisir les jeux vidéo d'Halloween auxquels vous allez jouer.

Que vous recherchiez des jeux qui vous feront vraiment hurler de peur ou que vous préfériez quelque chose d’un peu plus chaleureux et festif, j’ai ce qu’il vous faut. Dans cette liste, nous allons passer en revue 20 excellents jeux pour cette saison d’Halloween.

Nos coups de cœur parmi les jeux vidéo d’Halloween

J’ai rassemblé une liste pour le moins monstrueuse de jeux d’Halloween, mais ces trois-là constituent véritablement la crème de la crème en matière d’effroi. Ils capturent à la perfection toutes les ambiances, de l’inquiétante et émouvante à la légère et nostalgique. Si vous ne devez en jouer que quelques-uns cette saison, choisissez ceux-ci.

1 Silent Hill 2 2024 Un véritable chef-d'œuvre parmi les jeux d'horreur, qui parvient à surpasser le premier opus, pourtant déjà formidable. Buy now 2 Luigi’s Mansion 3 2019 Exorcisez une tour hantée en compagnie de Luigi (et d’un ami) dans cette aventure légèrement effrayante, idéale pour les joueurs occasionnels ou pour s’amuser en famille. Buy now 3 Costume Quest 2010 Redécouvrez vos souvenirs d'enfance liés à Halloween grâce à ce RPG court et charmant sur le thème du « trick-or-treat ». Buy now

Mais même s’il s’agit là de la crème de la crème, cette liste regorge d’autres choix fantastiques, alors poursuivez votre lecture.

Les 20 meilleurs jeux vidéo d’Halloween pour créer l’ambiance parfaite

Les jeux vidéo d'Halloween ne sont pas forcément tous des films d’horreur. Grâce aux nombreuses émotions associées à cette fête (allant de l’effrayant au festif, en passant par l’accueillant, le chaleureux et le douillet, sans oublier que c’est le moment de commencer à préparer les festivités de fin d’année), nous vous proposons ici un véritable mélange éclectique.

Allez, plongeons-nous sans plus attendre dans le vif du sujet.

1. Silent Hill 2 [Chef-d’œuvre de l’horreur psychologique]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur(s) Bloober Team, Konami Durée moyenne de jeu environ 16 heures Note Metacritic 86

Silent Hill 2 est sans doute le meilleur jeu de la série Silent Hill ; les attentes étaient donc extrêmement élevées pour ce remake. Le résultat est un jeu qui a non seulement répondu à ces attentes, mais les a même dépassées.

Vous incarnez James Sunderland, un veuf qui explore la ville lugubre et inquiétante de Silent Hill à la recherche de sa femme, Mary.

Le hic ? Mary est morte il y a trois ans, mais l’écriture est indéniablement la sienne. Et comme si cela ne suffisait pas, les choses prennent rapidement une tournure sinistre avec une altération de la réalité, ainsi qu’une immense horde de monstres répugnants mais qui semblent familiers.

Pourquoi nous l’avons choisi Il y a les jeux d’horreur et de survie effrayants, et puis il y a Silent Hill 2. Aucun autre jeu ne parvient à créer une atmosphère aussi terrifiante, et il vous faudra y jouer pour comprendre ce que je veux dire.

La franchise Silent Hill est largement saluée pour son approche psychologique, et c'est assurément le cas dans ce jeu. Alors que vous arpentez la ville et affrontez ses habitants monstrueux, vous commencerez à vous poser des questions importantes, dont la plus importante est : « Qui est vraiment James ? »

Il y a de fortes chances que vous ayez joué à la version originale, et vous pourriez donc penser que vous seriez immunisé contre les frayeurs. Je suis heureux de vous annoncer que ce n’est absolument pas le cas, car le remake de Silent Hill 2 utilise des graphismes et une bande-son modernes, ainsi qu’un scénario peaufiné, pour vous offrir une expérience d’horreur de premier ordre, parfaite pour la nuit d’Halloween.

Mon verdict : le remake de Silent Hill 2 est un titre de premier choix pour les joueurs à la recherche d’un jeu d’Halloween vraiment effrayant.

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Que disent les joueurs ?

NurglesConceptualBathwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pensais en avoir fini avec ce jeu, mais je suppose qu'il est temps de revivre mes cauchemars.

2. Luigi’s Mansion 3 [Une chasse aux fantômes amusante et adaptée à toute la famille]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Next Level Games, Nintendo Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 86

Cette aventure Nintendo dynamique et familiale est idéale pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween. C’est un jeu en coopératif particulièrement adapté aux jeunes enfants ou aux débutants.

Dans Luigi’s Mansion 3, vous rejoindrez Luigi et ses amis alors qu’ils se rendent au Last Resort pour ce qui aurait dû être des vacances reposantes. Bien sûr, l’endroit est infesté de fantômes ; c’est donc à Luigi, au Poltergust G-00 et à quelques nouveaux venus de piéger King Boo et ses sbires.

Pourquoi nous l’avons choisi Luigi’s Mansion 3 est à la fois magnifique et très amusant à jouer, même s’il est plutôt facile. Bien que l’intrigue se déroule dans un hôtel hanté, ce n’est pas un jeu d’horreur ; au contraire, il est léger, voire mignon par moments.

Dans la peau de Luigi, vous explorerez la tour à la manière de Zelda, en utilisant votre fidèle Poltergust pour aspirer les obstacles, les ennemis et les fantômes. Surtout les fantômes. Chaque étage abrite un puissant (et espiègle) boss fantôme, dont chacun dispose d’un bouton d’ascenseur dont Luigi aura besoin s’il veut s’assurer que le Last Resort reste exempt de fantômes.

Ce qui rend *Luigi’s Mansion 3* particulièrement génial, c’est qu’il n’est pas si effrayant que ça, tout en restant très amusant pour jusqu’à deux joueurs. Cela en fait donc un excellent titre pour les parents qui souhaitent faire participer leurs jeunes enfants, ou pour les joueurs qui veulent faire jouer leurs amis occasionnels.

Mon verdict : Luigi’s Mansion 3 peut sembler un peu « cartoon », mais ne vous fiez pas aux apparences : c’est un jeu très riche et divertissant, tant pour les joueurs chevronnés que pour les débutants.

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Que disent les joueurs ?

thespoonybard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Que ce soit pour Halloween ou non, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce titre.

3. Costume Quest [Aventure RPG « Trick-or-Treat »]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Année de sortie 2010 Créateur(s) Double Fine Productions Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic 77

L’une des choses que je préfère à Halloween, ce sont les soirées déguisées, où l’on peut enfiler des vêtements et utiliser des accessoires différents pour incarner quelqu’un (ou quelque chose) d’autre pendant un moment. C’est là le concept central de *Costume Quest*, un jeu de rôle fantastique, même en dehors de la saison.

Costume Quest est assez simple : c’est Halloween, vous êtes un enfant, il est temps d’aller chercher des bonbons. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, car d’un des maisons où vous vous rendez sort un véritable monstre qui enlève votre frère ou votre sœur.

Heureusement, c’est Halloween, vous n’êtes donc pas sans défense. Chaque fois que vous rencontrez un monstre, vous vous transformez en ce que vous êtes en train de représenter, c’est donc comme si vous portiez un très bon déguisement d’Halloween. Robot, ninja, vampire : tout est permis tant que vous récupérez votre frère ou votre sœur. Parce que se faire punir le jour d’Halloween, ce serait vraiment nul.

Pourquoi nous l’avons choisi Costume Quest est facile à prendre en main et à jouer, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il s’adresse uniquement aux joueurs occasionnels. Même les joueurs chevronnés apprécient l’humour plein d’esprit et l’ambiance festive de Costume Quest, deux atouts qui le rendent attachant et dont on a du mal à se détacher.

Ce principe simple s’accompagne d’un gameplay tout aussi simple : vous retrouvez les éléments classiques d’un RPG (avec des combats quelque peu irrévérencieux et hilarants) et, mis à part le système de transformation, il n’y a pas grand-chose de nouveau. Cependant, Costume Quest se distingue particulièrement par sa présentation, et jouer à ce jeu vous donne vraiment l’impression d’être à nouveau un enfant partant faire la tournée des bonbons.

Mon avis : « Costume Quest » est un jeu court, agréable, mignon et qui respire l'esprit d'Halloween. Si vous recherchez un jeu d'Halloween décontracté et réconfortant, ou si vous souhaitez réveiller l'enfant qui sommeille en vous, je vous recommande vivement d'y jeter un œil.

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Que disent les joueurs ?

lion_does_not ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Simple, mignon, avec un gameplay solide, et pas trop cher du tout.

4. Dead by Daylight – Le chapitre HALLOWEEN® [Jeu d'horreur multijoueur avec Michael Myers]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2016 Développeur(s) Behaviour Interactive Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic N/A (DLC)

Vient ensuite Dead by Daylight (DbD), un jeu d’horreur asymétrique en 4 contre 1 où un tueur affronte quatre survivants qui tentent de s’échapper. Ce jeu existe depuis un certain temps déjà, mais croyez-moi quand je vous dis que personne ne rend mieux hommage au genre de l’horreur que DbD.

Ce n'est que dans DbD que vous pourrez incarner des personnages (et je veux bien dire « incarner », pas simplement vous promener avec un skin) tels que Freddy Krueger, le Xenomorph, Sadako Yamamura et, bien sûr, Michael Myers, l'un de mes préférés.

Pourquoi nous l’avons choisi Le chapitre HALLOWEEN® se démarque du fait que Michael Myers est l’un des meilleurs tueurs de « jumpscare », voire le meilleur. Notez toutefois qu’il est également considéré comme l’un des tueurs les plus difficiles à maîtriser ; préparez-vous donc à vous entraîner.

En tant que survivant, votre objectif est de réparer 5 générateurs pour ouvrir les portes et permettre à vos alliés et à vous-même de vous échapper ; en tant que tueur, votre objectif est de les en empêcher. Cela semble facile, bien sûr, mais dans la pratique, DbD est un jeu stratégique de chat et de souris où chaque camp doit constamment trouver des moyens de déjouer l’autre.

Même si DbD comporte son lot de désagréments (c’est un jeu PvP, après tout), ceux-ci ne viennent que rarement gâcher le plaisir du jeu. Que vous incarniez un survivant ou un tueur, chaque partie est à haut risque et absolument chargée de tension, et ce d’autant plus si votre Myers aime jeter un œil au coin des murs, vous faisant savoir qu’il est là. À vous observer. À vous attendre.

Mon verdict : Dead By Daylight – Le DLC « Le chapitre « HALLOWEEN® » » est un incontournable pour tous ceux qui souhaitent compléter leur collection de tueurs issus de crossovers.

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Que disent les joueurs ?

ZZZOMbee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est amusant tant que vous ne vous énervez pas trop.

5. Pumpkin Jack [Jeu d'action et de combat de type « hack-and-slash » sur le thème d'Halloween, dans un style cartoon]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Créateur(s) Nicolas Meyssonier, Headup Games Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 71

Peu de décorations d’Halloween sont aussi reconnaissables que la citrouille-lanterne, et encore moins de jeux vidéo sur le thème d’Halloween la mettent véritablement en avant. Pumpkin Jack va à l’encontre de cette attente et propose un petit jeu de hack-and-slash bien ficelé autour de cette icône saisonnière.

Tout va pour le mieux dans le royaume d’Arc En Ciel. Trop bien, pour être précis, et c’est pourquoi le Diable invoque la Malédiction de la Nuit Éternelle, un fléau qui fait surgir des monstres pour attaquer les vivants. Pour lutter contre cela, les humains se sont tournés vers un puissant sorcier. Ce qui pose un petit problème.

Pourquoi nous l'avons choisi Je l’avoue, je suis un grand fan de jeux rétro, et Pumpkin Jack m’a replongé dans une époque plus simple. Le jeu présente certes quelques imperfections à certains moments, mais il reste toujours fidèle à son charme décalé.

Dans la peau de Pumpkin Jack, votre pacte avec le Diable vous garantit la liberté une fois que vous aurez vaincu le sorcier. Pour y parvenir, vous devrez non seulement maîtriser les acrobaties de Pumpkin Jack dans ce jeu de plates-formes en 3D, mais aussi utiliser vos nombreuses armes et capacités pour vous frayer un chemin jusqu’au sorcier. Rétro, certes (la plupart des gens le comparent à MediEvil), mais c’est une expérience de jeu solide et amusante.

Mon verdict : Pumpkin Jack est un jeu de plateforme charmant et concis qui n’hésite jamais à rester fidèle à lui-même, et qui est parfait pour une partie d’une journée à l’occasion d’Halloween.

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Que disent les joueurs ?

SpiritBound ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Simple et prévisible, mais divertissant du début à la fin.

6. Les Sims 4 : Histoires d’horreur [Maisons hantées et costumes d’Halloween]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) Maxis, Electronic Arts Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic N/A (DLC)

Quoi de mieux que de passer Halloween à faire la fête ou à se détendre entre amis en regardant un film d’horreur ? Le faire virtuellement dans Les Sims 4, bien sûr.

Je ne pense pas que la franchise Les Sims ait besoin d’être présentée, mais si, par hasard, vous n’en avez jamais entendu parler, il s’agit d’un simulateur de vie dans lequel vous pouvez vivre des vies virtuelles avec des personnages virtuels. Il y en a pour tous les goûts, mais cela se résume généralement à deux aspects principaux : jouer avec vos Sims et construire des choses, et c’est là que ce DLC entre en jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Le pack « Histoires effrayantes » est pratiquement incontournable pour ceux qui souhaitent faire entrer Halloween dans leurs quartiers virtuels.

Ce DLC pour Les Sims 4 propose de nouvelles décorations, allant des bols de bonbons aux tableaux inquiétants en passant par des pierres tombales lumineuses, ainsi que des costumes et des accessoires d’Halloween sympas pour créer une ambiance de fête costumée. Il ajoute également de nouvelles interactions, comme la possibilité d’organiser une fête effrayante.

Mon verdict : les joueurs qui souhaitent ajouter du contenu festif d’Halloween à la vie de leurs Sims devraient absolument envisager de se procurer le pack « Spooky Stuff ».

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Que disent les joueurs ?

MikesNameWasTaken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une décoration adorable, de jolis costumes et des décorations d'Halloween. Que demander de plus ?

7. Cinq nuits chez Freddy : Site jumeau [La terreur animatronique dans l’obscurité]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Scott Cawthon Durée moyenne de jeu environ 5 heures Note Metacritic 62

La série Cinq nuits chez Freddy (FNAF) est un pilier du genre horreur depuis le milieu des années 2010, et bien qu’elle ait toujours été effrayante, la formule est devenue prévisible. Avec « Site associé », le développeur Scott Cawthon a tenté d’apporter un peu de nouveauté ; même si certains n’ont pas apprécié cette rupture avec le style traditionnel, je trouve que c’est un jeu d’aventure « pointer-cliquer » plutôt réussi.

Comme le veut la tradition de la série, vous incarnez un personnage pris au hasard, exerçant un métier dangereux, avec des horaires épuisants et un salaire de misère. Cette fois-ci, l’action se déroule chez « Circus Baby’s Entertainment and Rental », d’où proviennent tous les animatroniques meurtriers. Une fois de plus, vous n’aurez « que » à survivre à cinq nuits face à ces monstres. Bonne chance.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien que Site jumeau soit très différent des jeux FNAF traditionnels, il offre tout de même le même gameplay palpitant où la moindre erreur peut entraîner un « jumpscare ».

Plutôt que de rester passivement assis dans une pièce à surveiller les animatroniques, dans Site jumeau, vous devrez ramper dans des conduits d’aération plongés dans l’obscurité totale et vous enfoncer au cœur d’un territoire hostile. Et comme chaque nuit offre une expérience très différente, cela donne lieu à une aventure globalement incroyablement terrifiante où vos seules armes sont les indices sonores et le sens du timing. Bonne chance.

Mon verdict : Site jumeau propose une approche différente mais réussie de la série FNAF, tout en maintenant le niveau de frayeur à son maximum.

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Que disent les joueurs ?

RequiescatInPizza ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Très différent, mais dans le bon sens du terme.

8. Une nuit dans les bois [Mystère effrayant dans une petite ville]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Infinite Fall, Secret Lab, Finji Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 88

Les termes « douillet » et « Halloween » ne semblent pas aller de pair, mais écoutez-moi jusqu’au bout. La fin du mois d’octobre est également l’occasion de faire la fête ; après tout, il s’agissait à l’origine d’une fête des récoltes. Et ce sentiment de fin et de nouveau départ est parfaitement rendu par Une nuit dans les bois.

Une nuit dans les bois vous met dans la peau de Mae Borowski, une étudiante qui a abandonné ses études et qui revient dans la ville de Possum Springs. Mais son village n’est plus ce qu’il était : ses amis ont changé, tout semble différent, et pour couronner le tout, il y a quelque chose dans les bois.

Pourquoi nous l’avons choisi La profondeur narrative et les personnages captivants de *Une nuit dans les bois* vous tiendront en haleine tout au long du jeu.

Ce qui rend *Une nuit dans les bois* particulièrement remarquable, c’est à quel point ses personnages sont attachants et humains. Nous sommes nombreux à nous être sentis comme Mae, à un moment ou à un autre, et l’histoire émouvante du jeu, associée à son ambiance automnale et à sa forêt sinistre, nous rappelle que tout ne va pas toujours mal pour toujours.

Mon verdict : si vous prévoyez de passer la nuit d’Halloween dans une ambiance moins effrayante et plus chaleureuse, Une nuit dans les bois est sans aucun doute ce qu’il vous faut.

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Que disent les joueurs ?

Pogonosticator ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Une écriture incroyablement accessible, des personnages très profonds. Idéal pour une partie conviviale à l'occasion d'Halloween.

9. La Peau d’oie : La terreur à Little Creek [Les frissons classiques de Goosebumps prennent vie]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Année de sortie 2025 Créateur(s) PHL Collective, GameMill Entertainment Durée moyenne de jeu environ 9 heures Note Metacritic 69

Vous ne me croirez peut-être pas, mais quand j’étais enfant, dans les années 90, lire, c’était cool. Et avec ses frayeurs un peu ringardes, ses personnages mémorables et ses rebondissements incessants, rien n’était plus cool que « Goosebumps ». Mais même si nous avons tous grandi, les jeux « Goosebumps », y compris ce tout dernier opus, ont toujours le même charme.

La terreur à Little Creek vous met dans la peau de Sloane Spencer, une jeune adolescente prise dans la tourmente d’un événement sinistre. Comme le veut la tradition de Goosebumps, tout va bien jusqu’à ce que ça ne le soit plus. Lorsque sa ville est soudainement en proie à d’étranges incidents et à des monstres effrayants, c’est à Sloane qu’il revient d’explorer les lieux (à la manière de Resident Evil) et de trouver un moyen d’en finir, d’une manière ou d’une autre.

Pourquoi nous l’avons choisi La terreur à Little Creek propose un gameplay étonnamment solide pour un jeu issu d’une franchise, sans pour autant être particulièrement effrayant. Il regorge également de clins d’œil pour ceux qui ont grandi en lisant les livres.

La Peau d’oie : La terreur à Little Creek se distingue par sa fidélité sans faille à la marque. Avec ses frayeurs dosées à la perfection, ses lieux mémorables et ses rebondissements scénaristiques, La terreur à Little Creek vous donne toujours l’impression de vivre un nouveau roman tout droit sorti de l’imagination de R.L. Stine.

Mon verdict : La Peau d’oie : La terreur à Little Creek reste fidèle aux racines de la série tout en proposant un gameplay riche, parfait pour les jeunes joueurs ou les joueurs occasionnels.

Que disent les joueurs ?

lifepaintinglove ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un gameplay et une histoire de qualité pour les nouveaux fans, ainsi que de nombreuses références pour les plus anciens.

10. Alien : Isolation [Horreur de survie dans l'espace]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2014 Développeur(s) Creative Assembly, Sega Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 79

Lorsque vous pensez aux meilleurs jeux d’horreur, votre esprit s’égare sans doute vers le surnaturel, qu’il s’agisse du tourment psychologique de Silent Hill ou des armes biologiques de Resident Evil. Mais Alien : Isolation prouve que le genre de la science-fiction recèle lui aussi de nombreuses frayeurs.

Plutôt que de courir dans une ville de banlieue tranquille, vous incarnez cette fois-ci Amanda Ripley, ingénieure et fille d’Ellen Ripley. Lorsqu’Amanda découvre que l’enregistreur de vol du Nostromo a été acheminé vers la station de Sébastopol, elle saute sur l’occasion pour rejoindre l’équipe de récupération. Bien sûr, tout part en vrille dès leur atterrissage.

Pourquoi nous l'avons choisi Alien Isolation est un véritable festin terrifiant pour les sens : chaque ombre, chaque bruit et chaque porte fermée vous sembleront être une menace, garantissant ainsi que le jeu maintient un niveau de frayeur élevé du début à la fin.

Alien : Isolation s'inspire d'autres jeux mettant en scène des prédateurs hyper-persévérants et invulnérables, tels « Outlast ». Mais alors que ce genre de jeux a tendance à perdre de son intérêt une fois que l'on a cerné les particularités du monstre, ce n'est pas le cas ici. Grâce à l’IA absolument brillante du Xenomorph, vous ne pouvez pas baisser la garde, et chaque rencontre est absolument terrifiante.

Mon verdict : véritable chef-d’œuvre de l’horreur, Alien : Isolation ne se contente pas de frapper fort et vite avec son atmosphère effrayante, mais parvient à maintenir cette angoisse tout au long du jeu.

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Que disent les joueurs ?

Long_Live_Foehn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sans cette IA géniale, cela aurait été un énième jeu « Outlast » sans originalité. À la fois effrayant et amusant.

11. Little Nightmares [Horreur féérique et effrayante]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu environ 5 heures Note Metacritic 78

Vient ensuite Little Nightmares, une aventure amusante et cauchemardesque dans un conte de fées déformé. Ce jeu d’horreur se distingue particulièrement par son atmosphère inquiétante, ses graphismes saisissants et sa conception sonore exceptionnelle. Et comme il est devenu très populaire, il existe aujourd’hui de nombreux jeux similaires à Little Nightmares (mais je maintiens que l’original reste le meilleur).

Cette fois-ci, vous incarnez Six, une petite fille piégée dans un vaste complexe sous-marin appelé « The Maw ». Comment vous vous êtes retrouvée là reste un mystère ; tout ce qui compte, c’est que vous vous en sortiez au plus vite, car cet endroit regorge d’adultes géants et malveillants. Heureusement, leur taille joue en votre faveur, car vous pourrez vous faufiler et vous cacher parmi leurs objets du quotidien surdimensionnés.

Pourquoi nous l’avons choisi Little Nightmares trouve le juste équilibre entre la curiosité de savoir ce qui va se passer ensuite et la crainte de ce qui vous attend une fois sur place. Le rythme est également superbe, oscillant entre un silence sinistre et des séquences de poursuite effrénées.

Little Nightmares se distingue par son atmosphère particulièrement tendue. Vous n’êtes jamais qu’à un pas d’être repéré et capturé par les habitants de The Maw, qu’il s’agisse du concierge qui patrouille dans les prisons ou des cuisiniers qui servent les nombreux hôtes monstrueux de The Maw. Mais cette tension s’accompagne d’une satisfaction tout aussi grande : le sentiment d’avoir enfin compris comment s’y prendre dans une pièce et de voir vos adversaires frustrés est incroyable.

Mon verdict : Little Nightmares est un jeu d’aventure et d’horreur court mais exceptionnellement palpitant, qui reste gravé dans votre mémoire même une fois terminé.

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Que disent les joueurs ?

Nonnopales ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Court, mais très marquant.

12. Castlevania : Symphonie de la nuit [Chasse aux vampires dans un univers gothique à l’ambiance intemporelle]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Année de sortie 1997 Créateur(s) Konami Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 89

En matière de chefs-d’œuvre gothiques, l’un des premiers titres qui vient à l’esprit est *Castlevania : Symphonie de la nuit**. Ne vous fiez pas à sa date de sortie lointaine : ce titre n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux *Castlevania* auxquels vous puissiez jouer, il figure également sur ma liste des meilleurs jeux de tous les temps.

Dans cet opus de Castlevania, vous incarnez Alucard, le dhampyr (demi-vampire) fils de Dracula. Lorsque Dracula surgit une nouvelle fois des ténèbres, Alucard brandit son épée et recourt à la magie pour défendre les humains. Oui, vous avez bien lu : dans ce jeu, vous incarnez un vampire qui combat Dracula.

Pourquoi nous l'avons choisi Symphonie de la nuit offre un duo renversant : un fantastique jeu de type Metroidvania associé à une ambiance immersive.

Au-delà des mécanismes habituels du jeu de plateforme, Alucard a plus d’un tour dans son sac, comme des sorts magiques nécessitant des commandes spécifiques, de nombreuses options d’équipement et une multitude d’adversaires à combattre. Tout cela suffirait à en faire un très bon jeu, mais Symphony ne s’arrête pas là : sa bande-son et ses graphismes exceptionnels sont la cerise sur le gâteau d’un jeu déjà excellent.

Mon verdict : Symphonie de la nuit était et reste un incontournable pour tout fan du genre Metroidvania.

Que disent les joueurs ?

interested_in_this ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Si vous n'y avez pas encore joué, vous passez à côté de quelque chose.

13. Castlevania Dominus Collection [Un classique gothique sur la chasse aux vampires]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur(s) Konami Durée moyenne de jeu environ 30 heures Note Metacritic 89

Vient ensuite « Castlevania Dominus Collection ». Tout comme l’« Collection « Advance » », il s’agit d’une anthologie d’anciens titres de la série Castlevania : « « Dawn of Sorrow », « Portrait of Ruin » et « Order of Ecclesia », qui sont tous de fantastiques jeux de type Metroidvania qui valent le détour. En prime, cette collection comprend également le jeu d’arcade rare de 1988, Haunted Castle.

Dawn poursuit la saga de Soma Cruz et du Pouvoir de la Domination, Portrait vous permet de doubler le plaisir avec deux protagonistes jouables (et oui, vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment), tandis qu'Order marque un retour aux racines gothiques de la série.

Pourquoi nous l’avons choisi Les titres Castlevania sur DS offrent un savant mélange de mécanismes Metroidvania et d’expérimentation, depuis la suite d’Aria of Sorrow que constitue Dawn jusqu’au système à deux personnages de Portrait, en passant par l’effacement des frontières entre les configurations de jeu dans Order.

Bien qu’aucun de ces jeux ne soit aussi marquant pour le genre que l’original *Symphonie de la nuit**, ce sont néanmoins des jeux divertissants qui valent le détour, que vous soyez un vétéran des *Metroidvania*, un novice du genre ou que vous souhaitiez vous lancer dans une nouvelle série semi-horrifique pour Halloween.

Mon verdict : Castlevania Dominus Collection propose une belle sélection de titres qui restent encore aujourd’hui d’une grande qualité.

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Que disent les joueurs ?

JimmyTheBosun ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est formidable de voir qu'ils ont réédité la trilogie DS pour les consoles actuelles.

14. Le gardien du cimetière [Gestion d'un cimetière à l'humour noir]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Lazy Bear Games, tinyBuild Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic 69

Tous les jeux d’Halloween ne doivent pas forcément être des jeux d’horreur et de survie terrifiants. Prenez Le gardien du cimetière, par exemple, que ses développeurs présentent comme « le simulateur de gestion de cimetière le plus inexact de l’année ». Je le qualifierais plutôt de « Stardew Valley, mais avec un cimetière à la place d’une ferme ». Ces deux descriptions sont assez justes, mais elles ne rendent pas tout à fait compte du caractère loufoque de Le gardien du cimetière.

Croyez-le ou non, « « Le gardien du cimetière » est un isekai. Un jour, vous faites vos courses. L’instant d’après, vous êtes renversé par une voiture et vous vous réveillez dans la peau d’un nouveau gardien de cimetière. Après quelques malentendus, on vous confie la charge de vous occuper du cimetière local. Hé, c'est de l'immobilier gratuit.

Pourquoi nous l’avons choisi Le gardien du cimetière tire toute sa force de la complexité et de la profondeur de son système d’artisanat, où pratiquement tous les éléments sont interconnectés ; par conséquent, vous ne serez jamais à court de choses à faire.

Alors que d’autres jeux du même genre vous feraient planter des graines et récolter des cultures, Le gardien du cimetière vous fait faire tout cela… tout en manipulant des cadavres. Pourtant, malgré ce postulat plutôt sinistre, le jeu ne se prend jamais au sérieux. Son humour noir transparaît pratiquement partout, et son gameplay très riche ne manquera pas de vous captiver.

Mon verdict : Impertinent, charmant et amusant. Si vous cherchez des jeux à découvrir pour Halloween et au-delà, Le gardien du cimetière est un excellent choix.

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Que disent les joueurs ?

misternonice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une version à l'humour noir de Stardew Valley. Il y a toutefois de nombreux systèmes d'artisanat interconnectés.

15. Inscryption [Jeu d’horreur effrayant de type « deck-building »]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur(s) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 85

Je l’ai déjà dit et je le répète : Inscryption est une expérience unique en son genre. C’est un jeu indépendant à la fois glaçant et inquiétant, mais c’est aussi un fantastique roguelike, si vous choisissez d’y jouer de cette manière. Mais en dire davantage reviendrait à dévoiler des éléments clés de l’intrigue.

L’ambiance d’Halloween est parfaitement rendue dans ce titre, et bien qu’il n’y ait pas de « jumpscares » (pour autant que je m’en souvienne), l’ensemble dégage une atmosphère extrêmement inquiétante et sinistre. Vous affronterez un personnage inconnu dans une pièce plongée dans l’obscurité totale, en jouant à un jeu de cartes simple mais au mécanisme très abouti, où le sang et les dents jouent un rôle important.

Pourquoi nous l’avons choisi Pour éviter tout spoiler, voici tout ce que je peux dire : rien n’égale Inscryption. Vous ne pourrez y jouer qu’une seule fois, mais quelle aventure vous attend !

Mais comme vous l’avez sans doute deviné, Inscryption est bien plus qu’il n’y paraît. Bien que je ne puisse pas m’étendre sur ces aspects, je me contenterai de dire que son histoire troublante, ses personnages inoubliables et son utilisation magistrale de la tension et de l’atmosphère en font un jeu idéal pour cette saison effrayante.

Mon verdict : Que vous recherchiez un jeu de cartes effrayant ou que vous souhaitiez plonger dans un abîme profond et imprévisible, rien ne vaut Inscryption.

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Que disent les joueurs ?

ManNumber48 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ne cherchez rien sur Internet. Contentez-vous d'y jouer.

16. Mika et la montagne de la sorcière [Une aventure fantaisiste et sorcière]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) Chibig, Nukefist Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 66

Avez-vous déjà rêvé que « Kiki, la petite sorcière » fasse l’objet d’un jeu vidéo ? « « Mika et la montagne de la sorcière » est sans doute le premier titre à en être une adaptation fidèle à la lettre.

Dans ce jeu chaleureux, vous incarnez Mika, une apprentie sorcière qui vient d’entrer en apprentissage auprès d’Olagari. Alors que son parcours semblait tout tracé, Mika a un sacré choc lorsque Olagari l’expulse de la montagne et, pour couronner le tout, casse son balai avant de lui ordonner de remonter.

Pourquoi nous l’avons choisi « Mika et la montagne de la sorcière » est un jeu simple, chaleureux et sain, parfait pour ceux qui préfèrent se détendre le soir d’Halloween.

Pour tirer les leçons de cette dure expérience, Mika devra trouver un emploi de livreuse de colis afin de gagner un peu plus d’argent tout en perfectionnant ses compétences de vol. Bien que le principe soit assez simple, livrer vos colis à temps est toujours gratifiant. Les commandes de vol méritent une mention spéciale : voler à dos de balai n’a jamais été aussi amusant.

Mon verdict : Bien que « « Mika et la montagne de la sorcière » n’apporte pas grand-chose de nouveau au genre, il reste un titre amusant et léger, idéal pour les joueurs occasionnels.

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Que disent les joueurs ?

Hyper_Fixation ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 L'histoire donne l'impression d'être précipitée, mais le système de vol est très satisfaisant

17. Hello Neighbor 2 [Horreur angoissante en banlieue]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Eerie Guest Studios, tinyBuild Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 59

Les banlieues idylliques où se cache quelque chose de sinistre sous la surface sont un grand classique des films d’horreur. Des classiques tels que « Les Griffes de la nuit » et « Halloween » (bonjour à nouveau, M. Myers) aux adaptations plus modernes comme « Ne respirez pas » et « Barbarian », ce sentiment que quelque chose cloche très légèrement dans ce paradis est un trope central de l’horreur.

Dans la peau de Quentin, journaliste d’investigation, vous devez mener votre propre enquête (autrement dit : commettre une effraction) sur l’inquiétant M. Peterson. La ville entière de Raven Brooks sera votre terrain de jeu, et un examen minutieux vous aidera à comprendre exactement ce qui se passe. Mais attention : bon nombre de vos voisins ne verront certainement pas d’un bon œil que quelqu’un vienne fouiner chez eux…

Pourquoi nous l'avons choisi Hello Neighbor 2 se forge une identité bien à lui grâce à ses graphismes caricaturaux, presque fantaisistes, associés à un gameplay axé sur la furtivité. C’est également l’un des premiers titres qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque les « jeux d’horreur en banlieue ».

Bon, je ne vais pas vous mentir. Certes, les développeurs ont fait trop de battage médiatique autour du premier Hello Neighbor, qui n’a pas été à la hauteur des attentes – je n’ai moi-même pas pu m’y plonger –, ternissant ainsi la réputation de la franchise. Mais Hello Neighbor 2, bien qu’il soit loin d’être parfait, offre bel et bien des moments véritablement tendus, effrayants et amusants.

Mon verdict : bien que Hello Neighbor 2 ne soit pas sans défauts, il remplit parfaitement les critères d’un jeu d’Halloween un peu kitsch mais plein de suspense.

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Que disent les joueurs ?

I_O_N_U ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 C'est un peu buggé, mais ça reste un jeu sympa. Je vous conseille de l'acheter en promotion ou à un prix réduit si possible.

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 Développeur(s) Frontier Developments Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic N/A (DLC)

Je comprends : parfois, on a envie d’être celui qui fait peur, et non celui qui a peur. Et quoi de mieux pour renforcer l’ambiance d’Halloween qu’un sacré grand huit… ou peut-être même un Planet Coaster ?

Comme son nom l’indique, Planet Coaster est un simulateur de montagnes russes et de parc d’attractions où vous pouvez construire les montagnes russes de vos rêves, dans la limite de votre budget et des lois de la physique. Plus vos montagnes russes seront réussies, plus les visiteurs afflueront, plus vous gagnerez d’argent et plus vous pourrez construire de grandes attractions. C’est aussi simple que cela.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu de base offre une grande liberté de création ; des DLC comme le Spooky Pack vous aideront à personnaliser votre parc d’attractions pour en faire celui de vos rêves. Leur caractère modulaire est également un atout, car vous pouvez choisir et combiner les DLC de votre choix.

Le Spooky Pack est un complément incontournable pour tous ceux qui souhaitent vraiment se plonger dans l’ambiance d’Halloween. Ce DLC comprend 2 attractions, un grand nombre d’éléments de construction et de décor (de l’avis général, ils s’intègrent mieux dans un thème de maison hantée), ainsi qu’un animateur, King Ghoster.

Mon verdict : le Spooky Pack de Planet Coaster est incontournable pour insuffler l’esprit d’Halloween à vos parcs d’attractions.

Que disent les joueurs ?

walkinplace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un incontournable absolu pour les parcs hantés.

19. Fortnite Fortnitemares [Skins saisonniers effrayants]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2017 Créateur(s) Epic Games Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic 78 (jeu de base)

Oui, je sais que ce n’est pas un jeu, mais nous ne pouvons pas passer sous silence l’événement annuel « Fortnitemares » de Fortnite dans cette liste. Fortnitemares est l’événement annuel d’Halloween de Fortnite et n’a lieu qu’une fois par an.

Pendant « Fortnitemares », une nouvelle série de quêtes est débloquée. Chaque quête accomplie vous rapproche du déblocage d’objets et d’éléments cosmétiques disponibles pour une durée limitée. Mais surtout, cela annonce l’arrivée de nouveaux skins Fortnite effrayants pour Halloween, dont beaucoup sont issus de collaborations avec des franchises d’horreur classiques.

Pourquoi nous l'avons choisi Fortnitemares ne se contente pas de proposer de nouveautés, mais remet généralement en vente d’anciens skins saisonniers dans la boutique. Si vous vous en voulez de ne pas avoir acheté un skin en particulier lorsque vous en aviez l’occasion, vous pourriez bien avoir de la chance.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Fortnitemares 2025 n’a donné que quelques indices sur son contenu, le plus marquant étant la collaboration avec Les chasseurs de démons de la K-Pop, disponible depuis le 2 octobre. Personne ne sait ce qui va suivre, même si certaines fuites laissent entendre que nous aurons droit à un skin Ghostface, un skin Jason Voorhees et quelques skins Scooby-Doo, entre autres.

Mon verdict : que vous soyez là pour les skins ou pour les objets cosmétiques en édition limitée, l’édition 2025 de Fortnitemares est un événement à ne manquer sous aucun prétexte.

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Que disent les joueurs ?

Wrrangda ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'espère que vous avez vos V-bucks à portée de main.

20. Witchtastic [Une expérience coopérative chaotique et amusante autour de la sorcellerie]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Durée moyenne de jeu environ 7 heures Note Metacritic N/A (non noté)

Ne tournons pas autour du pot : Witchtastic est essentiellement une version remaniée d’Overcooked. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose ; au contraire, son univers et son esthétique « sorcières » en font l’un des jeux incontournables du 31 octobre, et c’est un fantastique jeu multijoueur pour clôturer la fête en beauté.

Dans Witchtastic, vous (et jusqu’à 3 autres amis) incarnez des sorcières chargées de concocter des potions. Comme dans Overcooked, chaque potion nécessite des méthodes et des ingrédients spécifiques, et si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez fort de mettre le feu à la cuisine, voire pire.

Pourquoi nous l’avons choisi Witchtastic est tout aussi amusant et chaotique qu’Overcooked. Bien qu’il ne soit pas tout à fait aussi abouti, il apporte une touche différente aux simulateurs coopératifs de cuisine habituels, qui vaut la peine d’être découverte.

Comme si la maîtrise de formules de potions de plus en plus complexes ne suffisait pas, Witchtastic rend le défi toujours plus difficile en introduisant sans cesse de nouveaux rebondissements. Chaque niveau apporte un élément supplémentaire, ce qui garantit que vous et vos consœurs sorcières devrez toujours rester sur le qui-vive pour décrocher le score parfait. N’oubliez pas : le chaos, c’est amusant.

Mon verdict : Witchtastic n’apporte rien de nouveau hormis sa présentation, mais c’est un ajout de choix au paysage des jeux coopératifs qui vous garantit des heures de divertissement.

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Que disent les joueurs ?

RicochetRodent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Idéal lorsque vous recherchez un jeu qui ne soit pas trop différent d'Overcooked

Mon verdict global

Donc, 20 jeux, cela signifie 20 choix. Cela fait tout de même beaucoup de titres à passer en revue, et comme il y en a tant, il peut s’avérer difficile de choisir exactement ce que vous souhaitez. Voyons donc cela de plus près.

Quel est le meilleur point de départ pour les jeux vidéo d'Halloween aujourd'hui ?

Pour l'horreur et les frayeurs authentiques → Silent Hill 2

Un grand classique du jeu d'horreur dont le remake surpasse l'original et vous réserve de nombreuses frayeurs véritablement effrayantes.



grand classique du jeu d'horreur dont le remake surpasse l'original et vous réserve de nombreuses frayeurs véritablement effrayantes. Pour les sursauts → Cinq nuits chez Freddy : Site jumeau

Parfait pour les fans d’horreur qui ne vivent que pour la montée d’adrénaline provoquée par des frayeurs inattendues et une tension inquiétante.



pour les fans d’horreur qui ne vivent que pour la montée d’adrénaline provoquée par des frayeurs inattendues et une tension inquiétante. Pour une ambiance festive et effrayante → Costume Quest

Costume Quest est à la fois effrayant et festif, et vous fera sans aucun doute revivre vos souvenirs d’« un bonbon ou un sort ».



Costume Quest est à la fois effrayant et festif, et vous fera sans aucun doute revivre vos souvenirs d’« un bonbon ou un sort ». Pour l’horreur d’action et les sélections thématiques → Dead by Daylight

Que vous incarniez un tueur ou un survivant, se retrouver face à face avec des légendes de l’horreur est toujours une expérience inoubliable.



vous incarniez un tueur ou un survivant, se retrouver face à face avec des légendes de l’horreur est toujours une expérience inoubliable. Pour l’aventure et les Metroidvanias → Castlevania : Symphonie de la nuit

. Même s’il date un peu, Symphonie de la nuit reste un Metroidvania hors du commun qui a défini le genre.



Même s’il date un peu, Symphonie de la nuit reste un Metroidvania hors du commun qui a défini le genre. Pour les enfants → Luigi’s Mansion 3

Avec un gameplay à la fois divertissant et légèrement effrayant, ce jeu est idéal pour les jeunes joueurs ainsi que pour les joueurs occasionnels.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu vidéo sur le thème d'Halloween ?

Le meilleur jeu vidéo d'Halloween dépendra du type d'expérience que vous recherchez. Ceux qui recherchent des frissons et des sensations fortes pourraient être intéressés par Silent Hill 2, Alien : Isolation ou Dead by Daylight, tandis que ceux qui préfèrent des expériences plus légères pourraient se tourner vers Luigi’s Mansion 3 ou Costume Quest.

Quels sont les bons jeux d'Halloween pour les enfants à la maison ?

Parmi les bons jeux d'Halloween pour les enfants à la maison, on peut citer Luigi’s Mansion 3, Costume Quest et La Peau d’oie : La terreur à Little Creek. N’oubliez pas que vous pouvez regarder des vidéos de gameplay pour déterminer si ces jeux conviennent à vos enfants.

Quel est le jeu le plus effrayant pour une soirée pyjama ?

Le jeu le plus effrayant pour une soirée pyjama dépend de ce que votre groupe recherche. Pour ceux qui veulent des « jumpscares », la série Cinq nuits à Freddy’s est un bon point de départ. Vous pouvez également vous tourner vers Dead by Daylight ou des jeux de chasse aux fantômes tels que Phasmophobia.

Existe-t-il un jeu d’horreur pour Halloween sans sursauts ?

Oui, il existe des jeux d'horreur pour Halloween qui ne recourent pas aux « jumpscares », comme Alien : Isolation ou Little Nightmares. Ces jeux s'appuient sur une atmosphère angoissante pour maintenir leur caractère effrayant, et les éventuels « jumpscares » sont généralement provoqués par le joueur lui-même.

Quel est le meilleur jeu vidéo d'Halloween pour les grands groupes ?

Le meilleur jeu vidéo d'Halloween pour les grands groupes dépend du type d'expérience que votre groupe souhaite vivre. Pour des expériences coopératives effrayantes, je vous recommanderais des jeux d'horreur comme Dead by Daylight ou Phasmophobia.

Quels jeux proposent des skins d’Halloween ?

De nombreux jeux proposent des skins d’Halloween. Fortnite en est le principal exemple, mais la plupart des jeux en ligne, comme la série Call of Duty, en proposent également.