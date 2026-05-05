Les 7 meilleurs jeux Telltale pour mettre à l’épreuve votre sens moral, votre patience et vos réflexes

Les meilleurs jeux Telltale ont fait de la « narration interactive » un véritable phénomène, avec des scénarios à embranchements, des choix difficiles et suffisamment de dilemmes moraux pour vous tenir en haleine. Certaines histoires vous touchent en plein cœur, d’autres semblent un peu maladroites, mais les bons choix sont de véritables classiques.

J’ai passé plus d’heures que je ne veux bien l’admettre sur les jeux Telltale. J’ai longuement hésité devant certains choix, rejoué des chapitres pour découvrir cette scène supplémentaire, et grimaçé face à des problèmes de rythme, tout cela pour que vous n’ayez pas à le faire.

Faites défiler la page vers le bas pour découvrir ma sélection, un aperçu rapide de chaque titre et les raisons pour lesquelles ils méritent leur place dans mon classement.

Mes coups de cœur parmi les meilleurs jeux Telltale

Les meilleurs jeux Telltale vous plongent dans le chaos, vous obligent à prendre des décisions déchirantes et font en sorte que chaque instant compte. Vous resterez figé, vous paniquerez et, parfois, vous rirez de voir à quel point les choses peuvent dégénérer. Ces trois-là vous marqueront plus que les autres.

1 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 2019 Vous courez dans des rues désertes, les zombies vous talonnent, et vous devez faire des choix impossibles en quelques secondes. L’histoire de Clémentine vous captive. Chaque séquence QTE vous fait transpirer les mains, et les choix de dialogue vous frappent comme des coups de poing que vous ne voyez pas venir. À l’épisode final, vous avez l’estomac noué. Buy now 2 Batman: The Telltale Series 2016 Gotham ne vous laisse pas le temps de comprendre par vous-même. Vous devez jongler avec les secrets de Bruce, esquiver les ennemis et tenter de faire les bons choix sur le plan moral dans une ville où règnent toutes sortes d’injustices. Le travail d’enquête est astucieux et haletant, les combats sont intenses, et chaque conversation pourrait bien bouleverser votre univers. Buy now 3 The Walking Dead: Season 2 2013 Clementine a grandi, mais les enjeux sont également plus importants. Vous devez agir rapidement, et la moindre erreur peut détruire la vie de quelqu’un. Chaque choix pèse lourd, et vous prendrez conscience à quel point ce monde peut être cruel. Buy now

Ces trois jeux illustrent parfaitement pourquoi Telltale fonctionne. Les histoires vous captivent, les choix vous marquent, et vous ne verrez plus jamais les QTE de la même manière.

Les 7 meilleurs jeux Telltale : des histoires qui marquent, des choix qui font mal

Voici ma sélection des meilleurs jeux Telltale qui vous font réellement ressentir quelque chose. Certains vous plongent dans des rues tendues et envahies par des zombies, d’autres vous plongent dans le chaos chaotique de Gotham, et quelques-uns vous imposent des choix qui vous hanteront longtemps après que vous aurez posé la manette. Chacun d’entre eux offre des enjeux majeurs et un drame encore plus intense

1. The Walking Dead : La série définitive de Telltale [Meilleur jeu Telltale toutes catégories confondues]

L’histoire de Clémentine vous captive dès la toute première scène et ne vous lâche plus. Chaque conversation est un piège, chaque choix peut faire plus mal qu’une morsure de zombie. Les graphismes remasterisés donnent vie aux rues désertes et aux abris en ruines, comme si le danger vous guettait à chaque coin de rue.

C’est brutal et chaotique. Un seul faux pas peut détruire une amitié, causer la mort de quelqu’un ou vous hanter pendant des heures. Vous parcourrez les villes à la recherche de provisions, ferez face à des inconnus désespérés et tenterez de protéger ceux qui comptent pour vous tandis que le monde ravage tous les autres. Les zombies ? Ce ne sont que des amuse-bouches. Il s’agit ici de survie, de confiance et de payer le prix de chaque choix que vous faites. Des jeux comme The Walking Dead ont un impact différent dans l’univers de Telltale.

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le récit Plateformes PC, PS4, PS5 (grâce à la rétrocompatibilité), Xbox One, Xbox Series X/S (grâce à la rétrocompatibilité) Année de sortie 2019 Développeur/éditeur Telltale Games/Skybound Games Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Gameplay Une narration riche en choix, ponctuée de QTE palpitants et de scénarios à embranchements. Chaque décision compte, et l'exploration ainsi que les interactions chronométrées vous tiennent en haleine. Histoire Retrace l’intégralité du parcours de Clémentine à travers toutes les saisons. Chaque personnage, chaque décision et chaque perte vous marquent profondément. Le rythme est parfait, et l’apocalypse semble bien réelle. Bande originale Subtile, envoûtante et émouvante. La musique intensifie les moments de tension et souligne les moments déchirants sans jamais prendre le pas sur l’histoire. Graphismes et ambiance Des graphismes remasterisés plus nets, des animations plus fluides et des angles de prise de vue cinématographiques. Les rues, les abris et les zones infestées de zombies donnent tous l’impression d’être habités et menaçants. Points forts Une histoire complète, une expérience émotionnelle captivante, une remasterisation soignée, un gameplay tendu Inconvénients Variété de combat limitée, certains QTE semblent répétitifs lors des parties suivantes Ce que j’ai préféré Prendre une décision en une fraction de seconde qui peut détruire ou sauver quelqu’un, puis voir les répercussions de ce choix tout au long de l’histoire – le cœur qui bat la chamade à chaque fois

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2. Batman – La série Telltale [Idéal pour ses choix sombres et torturés]

Je me suis lancé en pensant que j’allais simplement incarner Batman. Au bout de quelques minutes, je me retrouve déjà à jongler entre mensonges, secrets et sang sur les mains. Un seul mot de travers peut déclencher une réaction en chaîne qui risque de vous poursuivre jusqu’à la fin du jeu. Enquêter sur les scènes de crime vous tient en haleine, et les combats font battre votre cœur à tout rompre. Rien n’est sûr, rien n’est simple. C’est ainsi que commence tout grand jeu narratif interactif.

Les événements s’enchaînent à un rythme effréné. Les alliances s’effondrent, des vies sont ruinées, et la ville réagit à chacune de vos décisions. Les dénouements vont du terrifiant à l’humour noir. Être Batman dans ce jeu, ce n’est pas seulement frapper les méchants, mais survivre dans une ville qui cherche à vous briser.

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le récit Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2016 Développeur/éditeur Telltale Games/Warner Bros. Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Gameplay Une narration axée sur les choix, avec des QTE à enjeux élevés et des dialogues à embranchements. Les enquêtes et les décisions morales maintiennent le suspense à chaque scène, tandis que les séquences de combat sont courtes mais percutantes. Histoire Suivez Bruce Wayne et Batman alors qu’ils affrontent la corruption qui ronge Gotham. Chaque choix compte, qu’il s’agisse de secrets personnels ou de conséquences à l’échelle de la ville. Les rebondissements de l’intrigue et les trahisons des personnages font de chaque épisode une aventure palpitante. Bande originale Sombre, envoûtante et cinématographique. La musique intensifie la tension, accentue les révélations dramatiques et donne à Gotham une atmosphère à la fois dangereuse et vivante. Graphismes et ambiance Des visuels stylisés inspirés de la bande dessinée, avec des angles de prise de vue cinématographiques. Gotham dégage une atmosphère oppressante, chaotique et imprévisible, en parfaite adéquation avec le ton de l’histoire. Points forts Un travail d'enquête astucieux, un récit tendu, des choix significatifs, un rythme épisodique bien maîtrisé Inconvénients Plus court que les autres jeux Telltale, les combats sont limités Ce que j’ai préféré Faire un choix qui semble anodin, pour ensuite le voir avoir des répercussions dans toute la ville et sauver quelqu’un d’une manière totalement inattendue

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3. The Walking Dead : Saison 2 [Idéal pour ses conséquences déchirantes]

Clémentine a grandi, et le monde est devenu plus hostile. Chaque pas dans ces villes abandonnées semble dangereux, les conversations peuvent mal tourner à tout moment, et un seul mauvais choix peut anéantir quelqu’un qui vous est cher. Les QTE sont tendus, et l’histoire ne cesse de vous plonger dans des situations impossibles.

C’est implacable. Les chocs émotionnels sont bien plus violents que tout ce que j’ai pu vivre lors de la première saison. Chaque décision pèse lourd, et le jeu ne pardonne pas les erreurs. Il vous punit, vous oblige à faire mieux et vous maintient en haleine quant à la survie de Clémentine. C’est d’abord une expérience dramatique extraordinaire, et ensuite un jeu d’horreur de grande qualité.

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le récit Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2013 Développeur/éditeur Telltale Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Gameplay Une histoire riche en choix, ponctuée de QTE palpitants et de décisions qui déterminent le déroulement de l’histoire. Chaque choix compte, l’exploration maintient un niveau de tension élevé et les dilemmes moraux sont particulièrement poignants. Histoire Poursuite du parcours de Clémentine dans un monde plus sombre et plus impitoyable. Les relations, la survie et la confiance sont constamment mises à l’épreuve. Chaque décision a son importance, et ses conséquences se répercutent tout au long de chaque épisode. Bande originale Envoûtante, émouvante et subtile. La musique souligne les séquences de suspense et les moments déchirants, amplifiant chaque rencontre tendue. Graphismes et ambiance Des visuels stylisés aux angles cinématographiques marqués. Les villes, forêts et gares abandonnées semblent vivantes, menaçantes et immersives. Points forts Des enjeux plus marqués, une histoire captivante sur le plan émotionnel, un gameplay tendu, des choix qui ont du sens Inconvénients Une certaine répétition des QTE Ce que j’ai préféré Voir l’évolution de Clémentine à travers des choix brutaux. La tension et le déchirement que l’on ressent dans ces moments-là ne vous lâchent jamais.

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4. Batman : The Enemy Within – La série Telltale [Idéal pour un drame mettant en scène un méchant tordu]

Bienvenue dans une ville de Gotham tendue et imprévisible, au cœur de l’un des meilleurs jeux Batman du marché. Ici, chaque choix a des conséquences, les conversations crépitent de danger et John Doe (le Joker) rôde, tel une mèche prête à exploser. Les enquêtes criminelles mettent votre intelligence à l’épreuve, tandis que les QTE font monter l’adrénaline en flèche. Il n’y a ni répit, ni refuge.

Le chaos règne sur la ville. Les alliances s’effondrent, les secrets éclatent au grand jour et vos décisions ont des répercussions sur chaque rencontre. La morale est plus tordue que jamais, et les enjeux vous touchent de manière profondément personnelle. Observer la façon dont John Doe réagit à vos actions est captivant, déconcertant et d’une intelligence sinistre : chaque interaction revêt une importance (presque excessive).

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le récit Plateformes PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2017 Développeur/éditeur Telltale Games Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Gameplay Une narration axée sur les choix, avec des dialogues à embranchements, des QTE pleins de suspense et des dilemmes moraux. Les enquêtes mettent vos talents de détective à l’épreuve, tandis que les séquences de combat sont courtes mais percutantes. Vos décisions façonnent l’évolution des personnages et l’issue de l’histoire. Histoire L'histoire poursuit le combat de Batman à Gotham, avec John Doe/le Joker qui s'impose comme une figure centrale et imprévisible. Les relations se tendent et les alliances évoluent. Les choix effectués lors de la première saison peuvent être importés, mais le jeu est entièrement jouable de manière autonome. Bande originale Sombre, envoûtante, cinématographique. La musique intensifie le suspense, accentue les révélations et confère à Gotham une menace vivante et palpable. Graphismes et ambiance Des visuels stylisés inspirés de la bande dessinée, avec des angles de prise de vue cinématographiques. Gotham dégage une atmosphère oppressante, chaotique et vivante. Les expressions des personnages traduisent à la perfection la tension et le drame. Avantages Plus courte que la première saison, les combats sont limités Inconvénients Quelques QTE répétitifs Ce que j’ai préféré Voir John Doe/Joker réagir de manière imprévisible à vos choix. De petites décisions entraînent une spirale de chaos, et c’est toujours palpitant.

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5. Minecraft : Story Mode – Une série de Telltale Games [Le meilleur jeu Telltale pour les fans de Minecraft]

On ne s’attend généralement pas à un scénario dramatique dans des jeux comme Minecraft. Eh bien, devinez quoi ? Jesse et son équipe vous plongent directement dans le chaos, avec des choix qui ont plus d’impact que prévu dans un monde en blocs. Les conversations suscitent des rires, une tension gênante ou des ennuis immédiats. Les QTE vous obligent à rester vigilant, et chaque décision a des répercussions sur le déroulement de l’histoire.

L’histoire réserve des moments étonnamment intenses. Les méchants complotent, les alliés trahissent ou vous sauvent, et vos actions façonnent les amitiés et l’issue des événements. L’humour se mêle aux enjeux, et le monde réagit à vos choix de manière astucieuse et souvent hilarante.

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le récit Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, Wii U, mobile Année de sortie 2015 Développeur/éditeur Telltale Games/Mojang Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Gameplay Dialogues à embranchements, récit axé sur les choix et QTE légers. L’exploration, l’artisanat et la résolution de problèmes créent une tension. Les décisions influencent les relations et le déroulement de l’histoire. Histoire Vous incarnez Jesse, à la tête d’un groupe d’amis partis en quête pour sauver leur monde après la dissolution d’un ancien ordre de héros. Le groupe combat des monstres, fait face à des trahisons inattendues et résout des énigmes pour survivre. Bande originale Enjouée, fantaisiste, ludique. La musique alimente le suspense, met en valeur l’humour et s’accorde parfaitement à cet univers cubique. Graphismes et ambiance Style « en blocs » à la Minecraft avec des angles de prise de vue cinématographiques. Les villages, les grottes et les aventures semblent prendre vie, et les environnements réagissent de manière dynamique à vos actions. Points forts Des personnages attachants, un humour fin, des enjeux surprenants, accessible à tous les âges Inconvénients Des choix moraux un peu simplistes, des combats qui restent basiques Ce que j’ai préféré Voir comment une simple décision peut déboucher sur une situation hilarante ou héroïque, remodelant les interactions et les dénouements dans un chaos très gratifiant.

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6. Contes des Frontières [Idéal pour l’humour, le chaos et les choix déjantés]

Vous incarnez tour à tour Rhys, un ambitieux en mal de carrière, et Fiona, une arnaqueuse au caractère bien trempé, et évoluez dans une galaxie à la fois hilarante et cruelle. Les dialogues sont cinglants, les QTE font monter votre rythme cardiaque, et chaque mission vous plonge davantage dans des complots délirants.

Le jeu enchaîne à un rythme effréné les trahisons, les braquages et les fusillades démesurées. C’est un mélange détonnant de chasseurs de coffres-forts, de psychopathes et de sbires d’entreprise. Quelles arnaques vont réussir, et qui va se retrouver pris dans le chaos ? Tout dépend de vous.

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur le scénario Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2014 Développeur/éditeur Telltale Games/Gearbox Software Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Gameplay Récit axé sur les choix, avec des dialogues à embranchements, des séquences QTE et des énigmes. Le fait de passer d’un personnage à l’autre modifie le point de vue, et vos actions déterminent quels plans aboutissent et qui survit aux affrontements. Histoire Rhys et Fiona font équipe pour traquer un « Vault » légendaire et tirer profit du chaos galactique. Ils se frayent un chemin à coups d’arnaques, de furtivité et de tirs à travers les machinations d’Hyperion, tout en affrontant des psychopathes et d’anciens rivaux. Vos choix déterminent quelles arnaques fonctionnent, quels alliés survivent et comment les trahisons se déroulent. L’histoire allie une comédie absurde à une tension à couper le souffle, vous faisant rire tout en vous faisant transpirer face à chaque décision. Bande originale Énergique, décalée et cinématographique. La musique souligne à la perfection les révélations dramatiques, le timing comique et les séquences d’action. Graphismes et ambiance Des graphismes stylisés à la manière de Borderlands, avec un rendu « cel shading » inspiré de la bande dessinée. Les environnements sont chaotiques, vibrants et dangereux, capturant à la perfection l’énergie de la franchise. Points forts Humour incisif, personnages bien écrits, missions chaotiques, rebondissements mémorables Inconvénients Les combats sont peu nombreux, le rythme s'essouffle lors des séquences de dialogue plus lentes Ce que j’ai préféré Réussir une arnaque qui tourne spectaculairement mal, puis observer l’univers réagir d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas.

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7. The Expanse : Une série Telltale [Meilleur jeu Telltale de science-fiction réaliste]

Dès le début, le jeu vous plonge dans une atmosphère tendue en apesanteur. Chaque décision bouleverse les alliances, déclenche des conflits ou vous met dans une situation délicate avec votre équipage. Les dialogues sont acérés, les QTE sont tendus et les choix ont un réel impact. Vous avez l’impression de diriger un vaisseau de récupération aux confins de la Ceinture.

C’est brutal, intelligent et étonnamment personnel. Vous devez jongler entre les dynamiques d’équipage, des missions serrées et des dilemmes moraux, tandis que l’histoire continue de déraper. L’écriture est percutante, le rythme vous tient en haleine et les conséquences vous font réfléchir à deux fois avant chaque décision.

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Aventure, axé sur l'histoire Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur/éditeur Telltale Games/Deck Nine Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Gameplay Perspective à la troisième personne avec des interactions de type « pointer-cliquer ». Les choix de dialogue influencent les relations entre les personnages et le dénouement de l'histoire. Les déplacements en apesanteur et les énigmes environnementales apportent de la variété. Histoire Vous incarnez Camina Drummer, à la tête d’une équipe de récupération engagée dans une mission à haut risque. À mesure que les secrets se dévoilent, vous êtes confronté à des choix qui mettent à l’épreuve votre leadership et votre sens moral. Le récit explore les thèmes de la loyauté, de la survie et des dures réalités de l’espace. Bande originale Atmosphérique et tendue, elle s'accorde parfaitement avec l'univers de science-fiction du jeu. La musique intensifie le suspense et les moments chargés d'émotion. Graphismes et ambiance Des environnements détaillés avec une physique spatiale réaliste. Les séquences en apesanteur sont immersives, même si certaines animations manquent un peu de fluidité. Points forts Développement solide des personnages, récit captivant, fidèle à l’esprit de la série Inconvénients Problèmes de rythme, quelques maladresses techniques, certains éléments de gameplay insuffisamment développés Ce que j’ai préféré Les séquences en apesanteur, sans aucun doute !

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FAQ

Quel est le meilleur jeu Telltale ?

« The Walking Dead : La série définitive de Telltale » » est le meilleur jeu de Telltale. Il s'agit de la saga complète de Clementine, avec des graphismes plus soignés et cette intensité émotionnelle qui a fait la renommée de la série. Peu de jeux parviennent à égaler ce mélange de choix difficiles, de rythme haletant et de personnages mémorables.

Le jeu Telltale Walking Dead vaut-il le détour ?

Absolument. C’est l’une des séries les plus abouties en matière de choix, en particulier dans son édition définitive. L’histoire vous touche en plein cœur, les personnages semblent réels et les graphismes améliorés vous donnent envie de rejouer sans hésiter.

Quel a été le plus grand succès de Telltale ?

The Walking Dead reste le plus grand succès de Telltale. Il a établi la norme en matière de jeux axés sur la narration, s’est vendu à des millions d’exemplaires et a fait du studio un nom connu de tous.

Telltale Games existe-t-il toujours ?

Oui, mais c’est une nouvelle équipe qui opère sous le même nom. Elle se concentre sur la réédition d’anciens succès et sur de nouveaux projets tels que *The Expanse : Une série Telltale**.