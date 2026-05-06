Les 15 meilleurs jeux Switch pour se détendre

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Les meilleurs jeux « cosy » sur Nintendo Switch privilégient avant tout le bien-être émotionnel. Plutôt que de mettre vos réflexes à l'épreuve, ils apaisent votre esprit. Les boucles de jeu apaisantes qu'ils proposent vous ouvrent les portes d' un divertissement chaleureux et léger, idéal aussi bien pour de courtes sessions que pour des parties plus longues .

Grâce à sa portabilité, la Nintendo Switch est idéale pour jouer dans une ambiance chaleureuse. Vous pouvez entretenir des jardins virtuels pendant vos trajets ou résoudre des casse-têtes apaisants avant de vous coucher.

Dans cet article, j’ai rassemblé les jeux Switch les plus réconfortants, qui trouvent le juste équilibre entre calme et plaisir réconfortant. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle aventure pourrait bien faire son apparition sur votre console prochainement.

Notre sélection des meilleurs jeux « cosy » sur Nintendo Switch

Bien que la bibliothèque de la Switch en compte de nombreux, les cinq meilleurs jeux « cosy » sont répertoriés ci-dessous. Ils vous captivent grâce à un gameplay relaxant et des univers charmants. Et leurs personnages sont suffisamment loufoques pour que chaque session de jeu vaille la peine d’être renouvelée.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Un paradis de simulation de vie où vous pouvez construire l'île de vos rêves et la décorer comme bon vous semble. Buy now 2 Stardew Valley 2017 Ce simulateur agricole classique allie culture des champs et relations avec les animaux dans un cycle infiniment gratifiant. Buy now 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Explorez Hyrule à votre rythme et découvrez des secrets dans un monde ouvert d'une grande beauté. Buy now

Si vous n’avez le temps de jouer qu’à quelques jeux « cosy » sur Switch, ces cinq-là sont ceux qu’il vous faut essayer en priorité. Mais pourquoi s’arrêter à cinq ? La Nintendo Switch regorge d’autres titres « cosy » tout aussi mignons. Jetons un coup d’œil aux autres.

15 jeux « cosy » sur Switch pour s’évader, explorer et se faire plaisir

Chaque jeu de cette liste offre une expérience de jeu Switch unique et chaleureuse, allant de routines quotidiennes paisibles à des aventures ludiques qui ne sont jamais trop exigeantes. J’ai joué à tous ces titres sur la Switch OLED, ce qui a rendu les univers colorés, les graphismes nets et les ambiances apaisantes encore plus immersifs.

Ensemble, ces jeux et la Switch forment la combinaison idéale pour des sessions de jeu douillettes. Découvrons-les !

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1. Animal Crossing : New Horizons [L’expérience ultime d’une vie insulaire douillette sur Switch]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateurs Développeur – Nintendo EPD

Éditeur – Nintendo Durée moyenne de jeu 62 heures Note Metacritic 90

Lorsque l’on évoque les meilleurs jeux « cosy » sur Switch, Animal Crossing : New Horizons revient presque toujours dans la conversation. Le concept du jeu est simple : vous vous installez sur une île déserte et commencez à la transformer en la communauté de vos rêves. Et avant même de vous en rendre compte, vos journées se remplissent de parties de pêche et de chasse aux insectes.

Le gameplay suit le temps réel : les matins, les après-midis et les nuits sur votre île s’alignent donc sur l’horloge de votre console. Cela confère un sentiment unique de routine. Chaque visite est différente. Parfois, vous vous connecterez quelques minutes pour arroser vos fleurs, et d’autres fois, vous passerez des heures à réaménager votre maison et à échanger des objets avec vos amis.

Conseil de pro Apportez vos fruits sur l’île d’un ami. Vendre des fruits non indigènes là-bas rapporte bien plus de clochettes que de les vendre chez vous.

Et grâce à la nouvelle mise à jour gratuite qui accompagne la Nintendo Switch 2 Edition, vous pourrez décorer des chambres d’hôtel pour vos hôtes, visiter des îles oniriques appelées « Slumber Islands » et débloquer des objets thématiques issus de La Légende de Zelda et Splatoon. C’est un ajout modeste mais amusant qui redonne un coup de fraîcheur à vos retours sur l’île.

Ce qui rend New Horizons si spécial, c’est la façon dont il met à l’honneur la créativité sans aucune pression. Le jeu ne comporte pas d’écran « Game Over ». Vous n’y trouverez ni limite de temps, ni mauvaise façon de jouer. Le jeu encourage tout ce qui vous procure de la joie, ce qui en fait également l’un des meilleurs jeux Switch pour les enfants.

Mon avis : C'est comme avoir une résidence secondaire où la seule responsabilité consiste à choisir quelle chemise va le mieux à votre ami cerf anthropomorphe.

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2. Stardew Valley [La simulation agricole la plus chaleureuse sur Nintendo Switch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android Année de sortie 2017 Créateur Développeur/éditeur – ConcernedApe Durée moyenne de jeu 53 heures et demie Note Metacritic 87 (Switch), 88 (iOS), 89 (PC), 86 (PS4), 89 (Xbox One)

Si quelqu’un vous avait dit il y a quelques années que l’agriculture en pixels serait le meilleur moyen de se détendre, vous auriez ri. Et pourtant, nous y voilà : Stardew Valley a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Ce jeu de ferme chaleureux et mignon vous plonge dans la ville de Pelican Town, muni uniquement d’un arrosoir rouillé et de grands rêves de vous échapper du train-train quotidien de la vie d’entreprise.

Vous cultivez vos champs, vous vous occupez des animaux, vous découvrez des cavernes cachées et, petit à petit, vous transformez la ferme délabrée de votre grand-père en un lieu magnifique. La mécanique de jeu est d’une simplicité qui en fait toute la magie. Les combats sont présents, mais ne semblent jamais insurmontables, et le mini-jeu de pêche devient étrangement addictif une fois que vous en avez pris le coup de main.

Conseil de pro Plantez des panais dès votre premier printemps et réinvestissez tous vos bénéfices dans l’achat de nouvelles graines. Cela crée un effet boule de neige qui vous permettra de financer des améliorations majeures, telles que des arroseurs et des animaux de ferme, dès l’été.

Visuellement, le jeu propose un style pixel art nostalgique, chaleureux et accueillant. Chaque saison apporte des palettes de couleurs distinctes qui donnent vie à votre ferme et la font évoluer en permanence. La bande-son complète parfaitement l’atmosphère. Les mélodies douces qui jouent en arrière-plan confèrent une sensation de sérénité même aux tâches les plus banales.

Pour les amateurs de jeux exceptionnels comme Stardew Valley sur Switch, le choix d’aventures chaleureuses est impressionnant. Essayez-les, et vous verrez que ces jeux transforment les mécanismes de simulation agricole et de vie quotidienne en une véritable œuvre d’art . Il n’y a pas de « bonne » façon de jouer, et c’est précisément pour cela que tant de joueurs y reviennent sans cesse.



Mon verdict : ce chef-d’œuvre chaleureux prouve que parfois, les meilleures aventures se déroulent dans votre propre jardin, avec des poules et des machines à mayonnaise.

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3. La Légende de Zelda : Breath of the Wild [La référence absolue en matière d'aventures en monde ouvert]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur – Nintendo EPD

Éditeur – Nintendo Durée moyenne de jeu 50½ heures Note Metacritic 97 (Switch), 95 (Switch 2), 96 (Wii U)

Au premier abord, vous ne considérez peut-être pas Zelda comme un jeu « réconfortant ». Mais dès que vous incarnez Link (le héros principal d’Hyrule), vous découvrez l’une des façons les plus relaxantes de passer des heures sur la Switch. Vous vous réveillez dans la peau de Link après un long sommeil pour sauver le royaume de Calamity Ganon. Mais le jeu ne se résume pas à sauver le royaume.

Le gameplay est très ouvert et ne vous dicte jamais exactement quoi faire. Au contraire, il vous incite à agir par curiosité. Vous pouvez explorer les montagnes. Traverser des vallées. Prendre le temps de pêcher. Si vous souhaitez explorer en toute tranquillité, vous pouvez éviter complètement les combats. Résoudre les énigmes dans les sanctuaires offre un exercice cérébral gratifiant et sans frustration, ce qui en fait également l’un des meilleurs jeux de réflexion.

Conseil de pro Privilégiez les repas composés d’un seul ingrédient lorsque vous souhaitez bénéficier de bonus de longue durée. Cinq exemplaires du même ingrédient prolongent considérablement la durée de l’effet.

Le style graphique du jeu n’est pas excessivement réaliste, mais il regorge de détails qui lui confèrent chaleur et beauté. Les paysages, avec leurs champs vallonnés et leurs couchers de soleil éclatants, sont tout simplement charmants. L’ambiance est encore enrichie par la bande-son. Des notes de piano résonnent doucement. Vous entendez également le vent et les cris de la faune au fur et à mesure que vous avancez, ce qui rend vos pérégrinations dans ce monde particulièrement apaisantes.

Ce qui le distingue des autres jeux, c’est l’équilibre parfait entre défi et sérénité. Vous pouvez combattre lorsque vous êtes prêt ou simplement parcourir le monde et vous détendre. On a l’impression d’un mélange d’aventure et de réconfort, ce qui est rare.

Mon verdict : c’est le jeu idéal qui vous donne l’impression que flâner sans but est la chose la plus importante que vous puissiez faire.

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4. Disney Dreamlight Valley [Un croisement magique entre simulation de vie et univers Disney]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2023 Créateurs Développeur – Gameloft Montréal

Éditeur – Gameloft Durée moyenne de jeu 32 heures et demie Note Metacritic 70

Dans cet univers absolument adorable, les aventures de simulation de vie chaleureuses s’enrichissent d’une touche de magie Disney. Vous vous installez dans une vallée qui a perdu ses couleurs et son âme, et votre mission consiste à lui redonner vie. Si vous avez déjà joué à des simulations agricoles ou à Animal Crossing, le principe vous sera familier. Mais ici, vous aurez l’occasion de côtoyer des personnages tels que Mickey, Vaiana ou Buzz l’Éclair.

Le jeu propose de nombreuses petites tâches à accomplir. Vous plantez des fleurs, cuisinez, pêchez et décorez. Chaque tâche que vous accomplissez contribue à la guérison de la vallée et débloque de nouvelles zones à explorer.

Conseil de pro Renforcez vos liens d’amitié avec les personnages qui vous offrent des graines rares ou des objets d’artisanat. Leurs meilleures récompenses sont accessibles lorsque votre niveau d’amitié est plus élevé.

Le charme de Disney transparaît dans le style graphique. Les personnages sont travaillés dans les moindres détails et les environnements regorgent de couleurs. Les biomes mettent en valeur divers univers Disney. L’univers glacé de La Reine des neiges et les plages de Vaiana se distinguent particulièrement. La musique et les voix ajoutent une touche de chaleur, si bien que même les tâches les plus simples gagnent en charme.

Ce qui distingue ce jeu des autres grands jeux de ferme, c'est son approche axée sur l'histoire, associée à des personnages nostalgiques. Chaque tâche prend tout son sens, car vous contribuez à redonner vie à un univers rempli de souvenirs d'enfance.

Mon verdict : Jouer à ce jeu, c’est comme vivre dans un univers Disney, où le choix le plus difficile consiste à décider avec quel personnage passer du temps.

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5. Tamagotchi Plaza [Un adorable voyage nostalgique au format de poche]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Créateurs Développeur – Hyde, Inc.

Éditeur – Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 19 heures et demie Note Metacritic 43

Les fans des Tamagotchi à l'ancienne se sentiront comme chez eux avec Tamagotchi Plaza. Il s'agit d'une version moderne de l'univers classique des animaux de compagnie virtuels en monde ouvert. En effet, ici, l'univers semble plus vaste et plus vivant, ce qui en fait l'un des meilleurs jeux en monde ouvert.

Vous commencez par élever un seul petit compagnon. Et très vite, la ville se remplit de personnages Tamagotchi originaux. Le gameplay mêle mini-jeux et gestion de ville. Vous passerez votre temps à gérer des boulangeries, des boutiques de mode et d’autres lieux ludiques, tout en veillant à la satisfaction de vos clients.

Conseil de pro Jouez régulièrement par petites sessions. Il est plus facile de garder votre Tamagotchi de bonne humeur que d’essayer de remonter son moral après l’avoir négligé.

Les graphismes sont lumineux, loufoques et carrément mignons. Des couleurs vives et des designs farfelus confèrent une ambiance joyeuse à chaque recoin de la place. La musique adopte des tonalités enjouées qui donnent à cet univers un air insouciant et amusant.

En mettant l’accent sur la création d’une communauté plutôt que sur les soins à apporter à un animal de compagnie, le jeu est accessible aux débutants tout en satisfaisant les fans de longue date. En bref, vous devez créer un lieu où vos personnages Tamagotchi se sentent chez eux.

Mon verdict : une version nostalgique du Tamagotchi traditionnel. Les joueurs sont divertis sans être submergés, grâce à l’accent mis sur la communauté et les mini-jeux.

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6. A Short Hike [La mini-aventure la plus relaxante à laquelle vous puissiez jouer]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateurs Développeurs – Adam Robinson-Yu, Adamgryu

Éditeurs – Adam Robinson-Yu, Adamgryu, Whippoorwill Limited Durée moyenne de jeu 1 heure et demie Note Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 82 (PS4)

Parfois, les meilleures aventures se trouvent dans de petits formats, et A Short Hike en est la parfaite illustration. Ce petit bijou indépendant vous propose un objectif simple : atteindre le sommet de la montagne pour capter un signal de téléphonie mobile.

En chemin, vous rencontrerez des randonneurs et découvrirez des secrets disséminés à travers la montagne. L’exploration se fait de manière naturelle et sans précipitation, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux d’aventure. Le style graphique pixélisé possède un charme unique qui donne à l’ensemble l’aspect d’un diorama chaleureux.

Conseil de pro Discutez avec toutes les personnes que vous croisez sur la montagne. Beaucoup vous donneront des indices sur des zones cachées ou sur les moyens de les atteindre plus rapidement.

La palette de couleurs évolue magnifiquement à mesure que vous prenez de l’altitude, et la bande-son s’accorde parfaitement à l’atmosphère paisible de la randonnée. Les effets météorologiques et les changements d’éclairage donnent à la montagne un aspect vivant et dynamique.

Ce qui rend ce jeu si particulier, c’est la façon dont il rend compte du caractère méditatif de la randonnée. Le jeu ne comporte ni combat ni contrainte de temps. Il ne comporte pas non plus de mécanismes complexes. Il n’y a que vous et la montagne, et c’est vous qui fixez votre propre rythme. Le jeu vous rappelle que le chemin peut compter plus que la destination.

Mon verdict : C’est l’équivalent vidéoludique d’une promenade parfaite l’après-midi, où vous avez oublié votre destination mais trouvé exactement ce dont vous aviez besoin.

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7. Spiritfarer [Un jeu de gestion chaleureux et réconfortant]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Linux, macOS, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS, Android Année de sortie 2020 Créateur Développeur/Éditeur – Thunder Lotus Games Durée moyenne de jeu 42 heures et demie Note Metacritic 84 (Switch), 84 (PC), 83 (PS4)

Spiritfarer aborde des thèmes lourds avec une douceur surprenante. Vous incarnez Stella, qui guide les esprits vers l’au-delà. Et bien qu’il s’articule autour du thème de la « mort », le jeu trouve un équilibre parfait entre l’histoire et le gameplay.

Les joueurs peuvent fabriquer des objets, cuisiner, cultiver et explorer différentes îles tout en écoutant leurs histoires. Chaque esprit possède une personnalité et une histoire qui lui sont propres, ce qui permet aux joueurs de les aider à réaliser leurs derniers souhaits et à passer dans l'au-delà.

Conseil de pro Augmentez la vitesse de votre bateau dès que possible. Voyager plus vite rend les allers-retours entre les îles moins fastidieux.

Les animations dessinées à la main confèrent une incroyable chaleur à chaque personnage et à chaque scène. Le style graphique donne l’impression d’un livre d’histoires animé, avec des mouvements fluides des personnages et de magnifiques détails environnementaux. La musique orchestrale s’intensifie aux moments clés. Elle crée une atmosphère qui allie mélancolie et espoir.

Le jeu se distingue par la manière dont il aborde la mortalité. Plutôt que de l’esquiver, l’histoire l’aborde avec chaleur et compréhension. Vous serez sincèrement ému par les histoires des esprits tout en éprouvant une grande sérénité à les aider à passer dans l’au-delà.

Mon verdict : Spiritfarer est bien plus qu’une simulation de gestion. C’est un voyage émouvant qui vous fait apprécier à la fois les petites routines quotidiennes et les liens que vous tissez.

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8. Unpacking [Une narration à travers des objets]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, iOS, Android, Linux, Switch, Xbox One, PS4, PS5 Année de sortie 2021 Créateurs Développeur – Witch Beam

Éditeur – Humble Bundle Durée moyenne de jeu 3 heures et demie Note Metacritic 84 (PC), 86 (Switch), 81 (Xbox One), 84 (PS5)

Qui aurait cru que le rangement de ses affaires pouvait donner lieu à une histoire aussi captivante ? Unpacking propose un récit à travers des objets. Et cette idée unique lui permet de se démarquer parmi tous les meilleurs jeux Nintendo Switch que nous avons présentés ci-dessus.

À chaque niveau, vous trouverez des cartons remplis d’objets qu’il vous faudra classer dans le bon ordre. Le jeu vous guide en douceur pour vous indiquer où ranger chaque objet, tout en respectant votre instinct d’organisation. Ici, chaque objet a une signification. Certains reflètent vos premières années, tandis que d’autres marquent des étapes importantes de votre vie.

Conseil de pro Réfléchissez bien à l’emplacement des objets. Un placement correct vous aidera à terminer les niveaux et vous en apprendra davantage sur la vie du personnage.

Le style « pixel art » confère du poids et de la personnalité aux objets du quotidien. Les palettes de couleurs évoluent pour s’adapter aux différentes étapes de la vie et aux modes de vie. La conception sonore rend chaque placement agréable, et les indices audio subtils rendent l’expérience de déballage plus méditative.

L'approche narrative se distingue par sa subtilité exceptionnelle. Les événements marquants de la vie se révèlent à travers des objets. Chaque disposition crée de discrets moments de découverte. Vous commencez à vous forger une idée des relations, du travail et de l'évolution personnelle en vous basant uniquement sur ce que vous voyez.

Mon verdict : cela transforme la tâche banale du déballage en un voyage étonnamment émouvant à travers toute la vie d’une personne.

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9. Palia [Le MMO « cosy » le plus axé sur la communauté]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox Series X et Series S, PS5 Année de sortie 2023 Créateur Développeur/Éditeur – Singularity 6 Durée moyenne de jeu 67,5 heures Note Metacritic 77

Palia est un MMO conçu pour la détente et les échanges, qui s'apparente davantage à des vacances d'été qu'à une routine fastidieuse. Ici, vous pouvez tisser des liens avec vos amis tout en vous occupant de vos cultures. Vous pouvez participer à de grands projets d'artisanat avec d'autres joueurs ou vous occuper de vos propres cultures.

Grâce à sa conception axée sur la communauté, ce jeu figure parmi les meilleurs jeux « sandbox » sur Switch. Il s'apparente à un mélange entre une simulation agricole et un lieu de rencontre convivial, où se côtoient des milliers de vrais joueurs aussi décontractés que vous.

Conseil de pro Faites équipe dès la fin de l’introduction. Jouer avec d’autres joueurs accélère la collecte de ressources et débloque des activités de groupe.

La conception de Palia privilégie avant tout la détente. Les graphismes du jeu se veulent accueillants. Grâce à sa direction artistique, il dégage l’atmosphère d’un livre d’histoires. Vous êtes immédiatement captivé par les décors colorés et les personnages attachants.

Avec de nombreux espaces propices à la fois à la tranquillité et aux rencontres, l’univers est accueillant et semble vivant. Même avec la complexité du mode multijoueur, le jeu reste fluide.

C’est l’engagement de Palia en faveur d’une interaction sociale constructive qui rend le jeu unique. La conception du jeu encourage la collaboration. La compétition n’a pratiquement aucune importance.

Il en résulte une communauté chaleureuse et accueillante. À mesure que vous poursuivez vos objectifs de vie virtuelle, vous découvrirez que vous nouez de véritables amitiés.

Mon verdict : c’est un peu comme vivre dans une petite ville où tout le monde s’entend bien et où il n’y a jamais de mauvais jours.

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10. Cozy Grove [L'île hantée la plus chaleureuse, où vous aurez envie de revenir]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One Année de sortie 2021 Créateurs Développeur – Spry Fox

Éditeur – Spry Fox, Quantum Astrophysicists Guild Durée moyenne de jeu 73 heures Note Metacritic 72 (Switch), 71 (PS4), 72 (PC)

Cozy Grove allie mystère surnaturel et simulation de vie. Vous incarnez un « Spirit Scout » chargé de résoudre les problèmes d’ours fantomatiques sur une île hantée. Et voici une interprétation vraiment adorable des fantômes : ce ne sont pas des spectres terrifiants.

Ce sont en réalité de mignons oursons aux couleurs pastel, dotés d’histoires personnelles complexes qui vous feront dire « oh » et « oh non » dans le même souffle. Des mystères légers qui se dévoilent peu à peu donnent de la profondeur à l’univers sans jamais paraître oppressants. Vous pouvez jouer tranquillement et profiter de chaque instant.

Conseil de pro Commencez chaque journée en accomplissant les quêtes principales. Vous pourrez explorer les lieux une fois celles-ci terminées sans perdre votre progression.

Le style graphique passe du monochrome à des couleurs vives à mesure que vous redonnez vie à différentes zones. Ce changement visuel procure une immense satisfaction et offre un retour d’information clair sur votre progression.

L’utilisation d’une manette Switch en position « top » renforce le rythme apaisant et l’ambiance chaleureuse de Cozy Grove. Le jeu se distingue également des autres simulations de vie grâce à son système de progression en temps réel.

Vous ne pouvez pas parcourir le contenu à la hâte, ce qui peut sembler contraignant au premier abord, mais qui, au final, crée un rythme de jeu plus sain. La structure quotidienne respecte votre temps tout en suscitant l’impatience de découvrir les aventures du lendemain.

Mon verdict : c’est un peu comme si vous programmiez des rendez-vous quotidiens avec des fantômes sympathiques qui ont besoin de quelqu’un pour écouter leurs problèmes.

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11. Mon séjour à Portia [Tout sur l’artisanat et la tranche de vie]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS, macOS Année de sortie 2019 Créateurs Développeur – Pathea Games

Éditeur – Team17 Durée moyenne de jeu 69 heures Note Metacritic 73 (PC), 71 (Switch), 75 (PS4), 73 (Xbox One), 72 (iOS)

Mon séjour à Portia réinvente le genre de la simulation agricole. On dirait une version plus aboutie de Stardew Valley. Vous héritez d’un atelier dans une ville post-apocalyptique qui n’a pourtant rien de sombre. Au contraire, Portia regorge de personnages attachants et d’histoires charmantes.

Le système d’artisanat propose des objectifs clairs et des parcours de progression bien définis. Vous collecterez des ressources et accomplirez des missions qui contribueront à la reconstruction de la ville.

Le combat est présent, mais semble facultatif. La diversité des activités empêche toute tâche de devenir répétitive.

Conseil de pro Prenez une commande sur le tableau d’affichage chaque matin. Les petites missions vous permettent d’améliorer votre réputation et d’obtenir des contrats mieux rémunérés.

Le style graphique en 3D crée un univers joyeux, parsemé de lieux mémorables. Dans une certaine mesure, ce monde post-apocalyptique semble optimiste plutôt que sombre.

Il encourage la reconstruction plutôt que la destruction. Les détails environnementaux rendent l’exploration enrichissante et donnent vie à la ville.

Le système de progression structuré séduit les joueurs qui recherchent des objectifs plus clairs que ceux proposés par les simulations agricoles classiques. Chaque mission contribue à l’expansion de la ville. Le travail prend ainsi tout son sens grâce à cette avancée collective.

Mon avis : c’est comme si vous étiez l’artisan le plus important d’une ville où tout le monde apprécie sincèrement votre travail.

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12. Fae Farm [Une expérience agricole magique et onirique]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateur Développeur/Éditeur – Phoenix Labs Durée moyenne de jeu 32 heures et demie Note Metacritic 75 (Switch), 75 (PC)

Fae Farm est à la croisée de la ferme et de la magie. Dans ce jeu, vous pouvez cultiver et explorer la magie en même temps. Les cultures poussent juste à côté de chaudrons bouillonnants et de grimoires lumineux. Ici, les sorts peuvent avoir des effets étranges sur différentes tâches.

Certaines combinaisons magiques ralentissent le cours de la journée ou modifient la trajectoire des tempêtes, tandis que d’autres augmentent le rendement des récoltes.

Grâce à la magie, le temps lui-même se transforme. Chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau, vous obtenez des sorts plus puissants qui vous permettent d’en faire davantage.

Conseil de pro Utilisez des parcelles en serre pour vos cultures dès que possible. Elles poussent en toutes saisons, sans subir les aléas météorologiques.

Le style graphique allie une fantaisie décalée à des teintes pastel et à des personnages au design adorable.

Ce cadre magique justifie diverses facilités de gameplay tout en conservant une logique interne. Les changements de saison semblent plus spectaculaires grâce aux éléments fantastiques.

Ce sont toutefois les villageois de Fae Farm qui rendent ce jeu vraiment unique. Chaque personnage exerce un métier magique particulier, comme la grand-mère qui prépare des potions ou l’apprenti sorcier qui teste des idées farfelues. Ces personnages donnent vie au village.

Mon verdict : C’est une simulation agricole avec suffisamment de magie pour que l’arrosage des cultures ressemble à un sortilège.

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13. L’aventure de Hello Kitty sur l’île [Une escapade douillette et adorable au charme Sanrio]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, macOS, Apple TV, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC Année de sortie 2023 Créateur Développeur/Éditeur – Sunblink Durée moyenne de jeu 18 heures Note Metacritic 80

L’aventure de Hello Kitty sur l’île donne vie aux personnages adorés de Sanrio dans un jeu d'aventure étonnamment riche.

Derrière son aspect mignon se cachent des mécanismes captivants de résolution d’énigmes et d’exploration qui séduiront des joueurs bien au-delà du public cible.

Vous explorez une vaste île en compagnie de Hello Kitty et de ses amis. Le système de progression récompense à la fois l’avancement dans l’histoire principale et l’exploration facultative.

Les options de création et de personnalisation vous permettent de personnaliser votre expérience tout en tissant des liens avec des personnages emblématiques.

Conseil de pro Passez du temps avec les personnages chaque jour. En nouant des liens d’amitié, vous débloquerez des histoires, des recettes et de nouvelles zones à explorer.

Le style visuel reflète parfaitement l’esthétique de Sanrio, avec des couleurs vives et des animations adorables. Les interactions entre les personnages sont fidèles à leurs personnalités bien établies, et les environnements de l’île offrent une incroyable variété. Le souci du détail apporté à la recréation de l’univers Hello Kitty émerveillera les fans de longue date.

Le point fort du jeu réside dans ses personnages. Ils dégagent à la fois un sentiment de nostalgie et une fraîcheur nouvelle, comme des souvenirs qui refont soudain surface.

Les énigmes offrent un niveau de difficulté idéal. Elles sont astucieuses sans pour autant être décourageantes. L’exploration donne l’impression d’une véritable aventure et chaque instant suscite une curiosité sincère.

Mon verdict : cela prouve que des personnages mignons peuvent être les héros d’aventures véritablement captivantes sans pour autant perdre leur charme essentiel.

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14. Ooblets [Le mélange le plus original entre ferme et battles de danse]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox One Année de sortie 2022 Créateur Développeur/Éditeur – Glumberland Durée moyenne de jeu 38 heures et demie Note Metacritic 74 (Switch), 62 (PC)

Des combats contre des monstres ? Ennuyeux. Des concours de danse ? Génial. Ooblets remplace les combats traditionnels entre créatures par des concours de danse et s’impose comme l’un des jeux les plus originaux de ces dernières années. Vous cultivez et collectionnez des créatures appelées « Ooblets ».

Lorsque des désaccords surviennent, ils sont réglés par des battles de danse amusantes. Et c’est justement grâce à ce système de battles de danse que le jeu s’est hissé au sommet du classement des meilleurs jeux de simulation. Chaque région possède son propre style de danse, ce qui met en évidence les différences culturelles entre les groupes d’Ooblets.

Conseil de pro Ne passez pas à côté des battles de danse. En les remportant, vous obtenez des graines et des objets essentiels qui vous aideront à vous développer et à enrichir votre collection.

Le style graphique du jeu est coloré et cartoon. L’univers regorge de détails étranges mais charmants, des champignons rebondissants aux habitants aux dialogues farfelus. Les Ooblets eux-mêmes sont particulièrement mignons, et on ne se lasse jamais de les regarder danser.

Ce qui rend ce jeu spécial, c’est que les affrontements reposent sur le rythme et la créativité. La conception du monde est cohérente et accueillante de bout en bout. En dehors des combats, vous pouvez décorer votre ferme, récolter des ressources et profiter de cet univers haut en couleur à votre rythme.

Mon verdict : C’est le jeu de collection de créatures idéal pour ceux qui préfèrent la danse au combat, et honnêtement, cela semble vraiment génial.

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15. Mon passage chez Sandrock [Le meilleur jeu de construction post-apocalyptique et chaleureux]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateurs Développeur – Pathea Games

Éditeur – PM Studios, Focus Entertainment Durée moyenne de jeu 125 heures Note Metacritic 80 (PC), 64 (Switch), 80 (PS5)

Mon passage chez Sandrock transpose la formule de Portia dans un décor désertique. Cette ville post-apocalyptique située dans le désert a besoin d’être reconstruite, et c’est vous, le propriétaire de l’atelier, qui pouvez y parvenir.

Vous passerez vos journées à récolter des ressources et à améliorer vos outils pour aider à reconstruire la ville. L’agriculture, l’exploitation minière et l’exploration du désert environnant sont autant d’éléments essentiels pour agrandir votre atelier et soutenir la communauté.

Les habitants ont leurs propres emplois du temps et personnalités ; nouer des amitiés et accomplir des quêtes ajoute ainsi une touche personnelle à votre aventure.

Conseil de pro Privilégiez les améliorations de l’atelier avant celles de votre logement. Des outils et des machines plus performants permettent de tout faire plus rapidement et de manière plus rentable.

L'artisanat semble plus abouti cette fois-ci. La profondeur supplémentaire rend chaque tâche plus captivante. L'eau est désormais une ressource à gérer, ce qui modifie la manière dont vous récoltez les matériaux.

Sur Switch, le jeu trouve un équilibre entre un gameplay de type « bac à sable » ouvert et une progression de type RPG. Ce mélange fait de Mon passage chez Sandrock l’un des meilleurs jeux de rôle.

Les sables brûlés par le soleil et les cieux immenses de Sandrock confèrent au décor une atmosphère rude. Pourtant, le style graphique conserve le ton optimiste de la série malgré cet environnement difficile.

La conception des personnages et les animations montrent une nette amélioration par rapport au jeu précédent.

Mon verdict : Vous êtes la personne incontournable d’une ville du désert où tout le monde compte sur vous, et c’est étonnamment plus amusant que vous ne le penseriez.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux « cosy » sur Switch

Si vous manquez de temps et que vous souhaitez essayer seulement quelques jeux « cosy », commencez par le trio de tête.

Pour les amateurs de jeux de ferme , Stardew Valley est le choix idéal. Ce jeu offre une satisfaction sans fin, avec une progression gratifiante, des personnages attachants et des routines quotidiennes apaisantes où l’on ne se sent jamais pressé.

, Stardew Valley est le choix idéal. Ce jeu offre une satisfaction sans fin, avec une progression gratifiante, des personnages attachants et des routines quotidiennes apaisantes où l’on ne se sent jamais pressé. Pour ceux qui privilégient un mode de vie tranquille , Animal Crossing : New Horizons offre une évasion quotidienne. Détendez-vous à votre rythme ; et avec la nouvelle édition Switch 2 prévue pour janvier 2026 , vous pourrez décorer des chambres d’hôtel, visiter les Îles du Rêve et collectionner des objets thématiques pour encore plus de plaisir et de confort.

, Animal Crossing : New Horizons offre une évasion quotidienne. Détendez-vous à votre rythme ; et avec la nouvelle édition Switch 2 prévue pour , vous pourrez décorer des chambres d’hôtel, visiter les Îles du Rêve et collectionner des objets thématiques pour encore plus de plaisir et de confort. Pour une exploration en douceur, La Légende de Zelda est le choix par excellence. Il allie découverte sereine et créativité, ce qui vous permet d’explorer à votre rythme tout en dévoilant de nouvelles aventures à chaque détour.

Une fois que vous les aurez essayés, vous saurez quelle ambiance vous convient le mieux. Ce sera peut-être la vie à la campagne, le « slow living » ou encore l’exploration en douceur. Après cela, la Switch vous réserve de nombreux petits bijoux de détente.

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Foire aux questions