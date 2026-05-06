Les 13 meilleurs jeux Star Wars à découvrir en 2026 : une sélection galactique

Les meilleurs jeux Star Wars vous plongent au cœur des moments les plus emblématiques de la galaxie ; qu’il s’agisse de duels au sabre laser, de mener des batailles épiques ou de vivre pleinement l’univers fantastique de Star Wars.

Préparez-vous à plonger dans cette liste galactique, regorgeant de jeux légendaires qui vous garantissent des récits riches et des univers immersifs. Chaque fan de Star Wars y trouvera son bonheur.

Dans cet article, j’ai sélectionné avec soin les meilleurs titres en fonction de leur gameplay, de leur caractère innovant et de leur impact global. Poursuivez votre lecture pour découvrir quels jeux Star Wars se démarquent véritablement cette année et lesquels vous devriez absolument ajouter à votre collection.

Nos coups de cœur parmi les jeux Star Wars

Si vous souhaitez savoir quels jeux Star Wars se démarquent du lot, vous êtes au bon endroit. Non seulement ils incarnent tout ce qui fait la légende de Star Wars, mais ces trois meilleurs choix vous offriront parmi les moments les plus divertissants de toute la galaxie :

1 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Le RPG Star Wars original. Il propose une histoire riche et un univers immersif dans lequel vous pourrez vous plonger. Buy now 2 Star Wars Jedi: Survivor 2025 Des combats au sabre laser, des graphismes époustouflants et une histoire qui vous tient en haleine. Voilà comment l'action Jedi doit être mise en scène. Buy now 3 Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 Une aventure solo captivante dans laquelle vous luttez pour votre survie en incarnant l'un des derniers Jedi, avec des combats et des énigmes passionnants. Buy now

Ces trois titres sont incontournables, mais la liste ne s’arrête pas là. Continuez à faire défiler la page pour découvrir les 13 meilleurs jeux Star Wars et trouver votre prochaine aventure.

Les 13 meilleurs jeux Star Wars : classement des meilleurs titres

Des grands classiques aux dernières sorties, ces meilleurs jeux Star Wars sont les incontournables absolus pour tous les fans. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ? C’est parti !

1. Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République [Le meilleur jeu Star Wars pour les amateurs de jeux de rôle]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG Plateformes PC, Xbox, macOS, iOS, Nintendo Switch Année de sortie 2003 Développeur(s) BioWare Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Idéal pour Les fans de jeux de rôle, les passionnés de Star Wars, les amateurs de jeux axés sur l'histoire Ce que j’ai apprécié Une histoire riche, un scénario à embranchements, des personnages mémorables, des combats au tour par tour captivants

Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République est mon choix incontournable lorsque je recherche un RPG qui soit bien plus qu’un simple jeu. C’est toute une galaxie à explorer, avec des combats au tour par tour riches et une histoire qui évolue en fonction de chacune de mes décisions. Ce jeu me permet de façonner mon parcours, où chaque décision a un réel poids. Et les rebondissements ? Ils vous tiendront en haleine, croyez-moi.

Ce qui me captive vraiment, c’est la façon dont le jeu allie une expérience de jeu de rôle exceptionnelle à l’univers de Star Wars. Je suis plongé dans un monde qui semble vivant, des conversations que j’ai avec mes compagnons aux planètes que j’explore.

Il ne s’agit toutefois pas simplement de choisir un camp ; il s’agit de se sentir véritablement intégré à l’univers de Star Wars. Même si les graphismes peuvent paraître un peu dépassés, l’histoire et les choix proposés restent toujours d’actualité, même après toutes ces années.

Pourquoi nous l’avons choisi

La combinaison d’une narration riche, de prises de décision et d’une univers créatif fait de KOTOR le meilleur RPG Star Wars à ce jour.

Quant aux graphismes, le style artistique parvient parfaitement à capturer l’essence même de l’univers Star Wars. La musique ? Elle est emblématique. La bande originale sublime chaque instant. KOTOR est un véritable chef-d’œuvre du genre RPG qui me plonge directement dans la galaxie Star Wars.

Mon verdict : si vous êtes fan de jeux de rôle, KOTOR est le jeu qu’il vous faut. Il est légendaire, intemporel et reste la référence absolue en matière de jeux de rôle Star Wars.

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2. Star Wars Jedi : Survivor [Meilleur jeu Star Wars pour les amateurs d’action]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-Aventure / Hack and Slash Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2023 Développeur(s) Respawn Entertainment Durée moyenne de jeu 18 à 25 heures Idéal pour Les amateurs d’action-aventure, les fans de gameplay cinématographique Ce que j'ai apprécié Un système de combat fluide, une histoire captivante, des graphismes impressionnants

Star Wars Jedi : Survivor est tout ce que j’attendais d’un jeu d’action Jedi. Il propose des combats au rythme effréné, des pouvoirs de la Force et des duels au sabre laser qui relèvent de la pure magie cinématographique.

L’histoire reprend là où Jedi : Fallen Order s’était arrêté, et croyez-moi, elle ne déçoit pas. Je peux manier mon sabre laser, utiliser des pouvoirs de la Force incroyables et affronter des vagues d’ennemis ; tout cela me donne l’impression d’être le Jedi que j’ai toujours rêvé d’être.

Les combats sont une véritable montée d’adrénaline. Je suis constamment en mouvement et je fends les rangs ennemis. Les possibilités de personnalisation sont également nombreuses. Je peux combiner mes pouvoirs de la Force, mes compétences et mes styles de combat au sabre laser pour jouer à ma façon.

Pourquoi nous l’avons choisi

Jedi : Survivor reprend tout ce qui faisait le succès de son prédécesseur et le pousse à son paroxysme. Des combats rapides et des graphismes époustouflants en font un jeu incontournable pour les amateurs d’action.

Une chose est sûre : ce jeu repose sur le timing et la stratégie. Je ne vais pas vous mentir : certains combats sont difficiles et m’obligent à me concentrer à fond, mais c’est justement ce qui rend la victoire d’autant plus savoureuse.

Visuellement, ce jeu est magnifique. Les mondes sont éclatants, les effets de lumière sont parfaits et les animations donnent à chaque coup de sabre laser une véritable puissance. La bande originale complète parfaitement le tout, ce qui contribue à rendre l’action intense et immersive.

Mon verdict : si vous voulez vous sentir comme un véritable Jedi, Jedi : Survivor est le jeu qu’il vous faut. Il est rapide et c’est un vrai régal à jouer.

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3. Star Wars Jedi : Fallen Order [Meilleur jeu Star Wars pour les aventuriers en solo]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-Aventure / Hack and Slash Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Respawn Entertainment Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les fans de Star Wars, les amateurs d’action-aventure, les amateurs de jeux axés sur l’histoire Ce que j’ai apprécié Des combats au sabre laser immersifs, une histoire formidable, un gameplay axé sur l’exploration

Star Wars Jedi : Fallen Order est le rêve de tout joueur solo. Il allie de superbes combats au sabre laser à l’exploration et à la résolution d’énigmes, tout en racontant une histoire émouvante sur la survie au lendemain de l’Ordre 66.

En incarnant Cal Kestis, j’ai l’occasion de découvrir ce que c’est que d’être un Jedi en fuite – et croyez-moi, c’est une aventure haletante. Le mélange de combats et de phases de plateforme apporte de la variété, et je découvre sans cesse de nouvelles capacités et de nouveaux pouvoirs de la Force.

J’ai la chance d’explorer des mondes magnifiques et immenses, chaque planète offrant quelque chose de différent. Que je fasse voler en éclats mes ennemis avec mon sabre laser ou que je résolve des énigmes pour débloquer de nouvelles zones, il y a toujours quelque chose à faire.

Pourquoi nous l’avons choisi Jedi : Fallen Order est une véritable aventure en solo : il combine duels au sabre laser, exploration et narration d’une manière qui incarne parfaitement l’esprit de Star Wars.

La difficulté peut parfois être rude, mais c’est justement ce qui rend chaque victoire encore plus gracieuse. C’est un défi gratifiant, et le rythme du jeu est parfaitement maîtrisé.

Les graphismes sont de bonne qualité, et même si ce n’est pas le jeu le plus beau du marché, le style artistique donne vie à l’univers de Star Wars. Les environnements sont variés, et la musique me replonge au cœur même de Star Wars. C’est ce mélange à la fois familier et novateur qui fait de Fallen Order un titre incontournable du catalogue des jeux Star Wars.

Mon verdict : pour tous ceux qui aiment les aventures en solo riches en profondeur, Jedi : Fallen Order est un jeu incontournable. C’est l’expérience Jedi complète, présentée sous la forme d’un jeu captivant et au rythme bien maîtrisé.

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4. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker [Meilleur jeu Star Wars pour s’amuser en famille]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-Aventure / Jeu LEGO Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2022 Développeur(s) Récits de voyage Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Idéal pour Un divertissement pour toute la famille, les fans de Star Wars, les passionnés de jeux LEGO Ce que j’ai apprécié Une approche humoristique de la saga Star Wars, des énigmes amusantes

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un pur moment de plaisir pour toute la famille. C’est le jeu idéal pour s’amuser entre amis ou en famille, que vous soyez fan de Star Wars ou non.

Le charme des LEGO et l’univers emblématique de Star Wars s’unissent pour offrir une expérience à la fois loufoque et étonnamment profonde. De la trilogie originale à L’Ascension de Skywalker, j’ai la possibilité de revivre les neuf films dans le style LEGO classique.

Ce que j’apprécie particulièrement dans ce jeu, c’est son accessibilité. Les commandes sont simples et les énigmes faciles à prendre en main. Mais au fur et à mesure que je progresse, je peux débloquer une multitude de personnages, de vaisseaux et de capacités qui me donnent envie de revenir sans cesse.

Pourquoi nous l’avons choisi

Si vous recherchez un jeu Star Wars décontracté, débordant de fun et de charme, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est fait pour vous. Il est parfait pour les familles et les joueurs occasionnels.

L'humour est léger et amusant, parfait pour les jeunes joueurs ou tous ceux qui souhaitent se détendre avec une histoire de Star Wars. De plus, le mode coopératif s'intègre parfaitement au jeu, ce qui permet de se lancer facilement avec un ami.

Sur le plan visuel, le style LEGO apporte une touche d’humour et de personnalité à l’univers Star Wars. Les décors sont colorés et les animations sont hilarantes. La musique et les effets sonores sont également très réussis : ils reprennent tous les éléments familiers tout en apportant une touche de fraîcheur à l’expérience.

Mon verdict : pour une expérience Star Wars décontractée et amusante, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est parfait. C’est simple, divertissant et plein de surprises.

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5. Star Wars : Battlefront II [Meilleur jeu Star Wars pour les fans de multijoueur]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne, multijoueur Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC Année de sortie 2017 Développeur(s) DICE, Electronic Arts Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Les amateurs de multijoueur, les fans d’action Star Wars, les jeux de tir au rythme effréné Ce que j’ai apprécié Les lieux et personnages emblématiques de Star Wars

Star Wars : Battlefront II est le jeu vers lequel je me tourne pour vivre le chaos des batailles multijoueurs à grande échelle. Ce jeu TPS immersif me permet de revivre les batailles épiques de Star Wars, en incarnant des héros, des soldats ou même des vaisseaux lors de combats à grande échelle sur des planètes emblématiques.

Tout dans ce jeu me donne l’impression de faire partie intégrante de l’action dans l’univers de Star Wars, avec des combats au rythme effréné et une action incessante. Ce sont les modes multijoueurs qui se démarquent vraiment. Je peux me lancer dans d’immenses batailles à 20 contre 20, en contrôlant tout, des troupes au sol aux véhicules, en passant par des héros emblématiques comme Dark Vador et Luke Skywalker.

Le système de progression me permet de faire monter mon personnage de niveau et de débloquer des capacités et des améliorations géniales, ce qui apporte du renouveau à chaque match. Et les objectifs dynamiques de chaque mode empêchent le gameplay de devenir monotone.

Pourquoi nous l'avons choisi

Battlefront II est l’expérience multijoueur Star Wars par excellence, avec des batailles gigantesques, des combats dynamiques et des moments épiques qui donnent à chaque partie une dimension cinématographique.

Le seul bémol est que le lancement a connu quelques problèmes liés aux microtransactions, mais les mises à jour effectuées depuis ont considérablement amélioré le jeu.

Visuellement, Battlefront II est époustouflant. Les planètes semblent tout droit sorties des films, et les modèles de personnages sont très détaillés. La conception sonore est exceptionnelle, avec la musique emblématique de Star Wars et les répliques vocales qui donnent vie aux combats.

Mon verdict : pour les amateurs de multijoueur, c’est le jeu Star Wars que vous attendiez. Il est très amusant et offre une rejouabilité infinie.

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6. Star Wars : Commando de la République [Meilleur jeu Star Wars pour les fans de jeux de tir tactiques]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne Plateformes PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 Année de sortie 2005 Développeur(s) LucasArts Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures

Idéal pour Les amateurs de FPS, les fans de Star Wars, les amateurs de gameplay tactique Ce que j’ai apprécié Les tactiques en équipe, les environnements immersifs, les combats intenses

Star Wars : Commando de la République vous plonge au cœur de l’action crue et des coulisses de la Guerre des Clones.

En incarnant des soldats clones d’élite, je me plonge dans des combats tactiques en escouade qui m’obligent véritablement à réfléchir de manière stratégique. Les missions, riches en échanges de tirs, me placent dans la peau d’un chef d’escouade, où chacun de mes gestes est crucial pour la survie.

Ce qui distingue ce jeu, c’est la manière dont je contrôle mon escouade. Je peux donner des ordres, planifier des tactiques et diriger mon équipe. Tout ce que je fais ici ajoute une dimension supplémentaire au gameplay, ce qui en fait l’un des jeux de tir à la première personne les plus intéressants auxquels j’ai jamais joué.

Pourquoi nous l’avons choisi Commando de la République offre une expérience Star Wars unique et tactique, axée sur le travail d’équipe, la stratégie et l’élimination précise de l’ennemi.

Ce jeu m’oblige à anticiper, à bien positionner mon escouade et à tirer parti des points forts de chaque clone. Les niveaux sont sombres et pleins d’ambiance, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de l’univers Star Wars.

Les graphismes, bien qu’un peu dépassés par rapport aux titres plus récents , parviennent tout de même à restituer l’ambiance sombre et réaliste de l’univers Star Wars. La conception sonore est impeccable, avec les tirs de blaster classiques et les explosions retentissantes. C’est un mélange divertissant de réflexion tactique et d’action pure qui ravira tous les fans de jeux de tir ou de Star Wars.

Mon verdict : si vous aimez les jeux de tir tactiques, Commando de la République est un incontournable. C’est une aventure immersive et exigeante à travers la Guerre des Clones.

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7. Star Wars : L’Empire en guerre [Meilleur jeu Star Wars pour les amateurs de stratégie]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel Plateformes PC Année de sortie 2006 Développeur(s) Petroglyph Games Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de stratégie, les fans de Star Wars Ce que j’ai apprécié Combats stratégiques dans l’espace et au sol, batailles à grande échelle

Star Wars : L’Empire en guerre est l'expérience ultime en matière de stratégie en temps réel. J'ai la possibilité de prendre les commandes de l'Empire ou de l'Alliance rebelle lors de batailles de stratégie en temps réel à grande échelle qui mettent mes capacités tactiques à l'épreuve.

Ce que j’apprécie particulièrement dans ce jeu, c’est la possibilité de piloter des unités emblématiques telles que les AT-AT et les X-Wings tout en gérant mes ressources et en planifiant mes attaques. La campagne offre un excellent mélange de stratégie et d’univers Star Wars, tandis que le mode escarmouche me permet de me lancer dans des combats rapides et intenses sans me soucier de l’histoire.

On ressent vraiment l’ampleur des événements lorsque je dirige d’immenses batailles spatiales ou des assauts terrestres, ce qui renforce le sentiment que les enjeux sont considérables. Cependant, l’IA peut parfois sembler répétitive et prévisible, en particulier dans les missions de campagne, ce qui peut nuire au niveau de difficulté.

Pourquoi nous l’avons choisi Empire at War allie la stratégie en temps réel à l’univers de Star Wars ; il propose des batailles palpitantes et une expérience tactique approfondie pour les amateurs de jeux de stratégie.

Les graphismes sont de bonne qualité pour un jeu de stratégie, avec des modèles détaillés de vaisseaux et d’unités. La bande-son est typiquement Star Wars et me plonge au cœur de l’action tandis que je prends des décisions cruciales. Le rythme du jeu est idéal ; parfait pour les amateurs de stratégie qui souhaitent s’immerger dans l’univers de Star Wars.

Mon verdict : si vous êtes passionné de stratégie, Empire at War est le jeu qu’il vous faut. Vous y trouverez un mélange satisfaisant de tactiques, de gestion des ressources et de batailles épiques dans l’univers de Star Wars.

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8. Star Wars : Les hors-la-loi [Le meilleur jeu Star Wars pour les amateurs de jeux en monde ouvert]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action-aventure en monde ouvert Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2024 Développeur(s) Ubisoft Massive Durée moyenne de jeu 25 à 35 heures Idéal pour Les fans de RPG en monde ouvert, les passionnés de Star Wars, les amateurs d’action-aventure Ce que j’ai apprécié L'exploration en monde ouvert, la construction immersive de l'univers, un scénario captivant

Star Wars : Les hors-la-loi promet de vous emmener vers de nouveaux horizons de l’univers Star Wars ; c’est un jeu en monde ouvert immersif, doté de la narration riche que l’on attend de la franchise. En tant que vaurien évoluant dans la Bordure Extérieure, vous vous lancez dans des braquages audacieux et des rencontres imprévisibles qui vous tiennent en haleine.

Ce qui est vraiment passionnant, c’est l’exploration en monde ouvert. Je peux parcourir différentes planètes, rencontrer des personnages uniques et me lancer dans des missions qui semblent véritablement ouvertes. Les éléments de RPG, associés à des choix dynamiques, donnent à chaque action un réel impact.

Pourquoi nous l'avons choisi

Star Wars : Les hors-la-loi apporte une expérience inédite en monde ouvert à l’univers de Star Wars. Il offre une grande liberté et une immersion totale dans les bas-fonds sordides de la galaxie.

La liberté dont je dispose pour aborder les situations à ma manière ajoute un niveau de rejouabilité et d’immersion idéal pour les fans de Star Wars en quête de nouveauté. Cela dit, certains problèmes de performances et le manque de variété dans les missions secondaires pourraient légèrement nuire à l’expérience.

Les graphismes sont époustouflants, avec des planètes pleines de vie et des villes futuristes. La bande-son mêle des thèmes familiers de Star Wars à des sonorités atmosphériques qui confèrent à chaque mission une dimension épique. Le ton du jeu est un mélange parfait entre enjeux majeurs et grande aventure : il capture parfaitement l’esprit de la pègre galactique.

Mon verdict : si vous aimez les jeux en monde ouvert et Star Wars, Outlaws va vous épater. C’est une aventure débridée mêlant braquages et exploration à travers la galaxie.

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9. Star Wars : L’Ancienne République [Meilleur jeu Star Wars pour les fans de MMORPG]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu MMORPG Plateformes PC Année de sortie 2011 Développeur(s) BioWare Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures (pour profiter pleinement du jeu) Idéal pour Les joueurs de MMORPG, les fans de Star Wars, les amateurs de jeux axés sur l'univers de l'univers Ce que j’ai apprécié Des intrigues riches et profondes, des combats basés sur les classes, un univers

gigantesque

Star Wars : L’Ancienne République est le MMORPG Star Wars par excellence. Je peux y vivre pleinement mon rêve Star Wars tout en me lançant dans des quêtes épiques et en participant à des batailles gigantesques contre d’autres joueurs. Le niveau de personnalisation et de jeu de rôle proposé par ce jeu me donne vraiment l’impression de faire partie intégrante de la galaxie.

Le système basé sur les classes est fantastique ; il me permet de choisir une faction, des compétences et des intrigues propres à mon personnage. Les dialogues sont entièrement doublés et les intrigues sont riches, ce qui me donne vraiment l’impression de faire partie d’un univers Star Wars vivant et palpitant.

Que je joue en solo ou que je fasse équipe avec d’autres pour des combats PvP à grande échelle, la variété du contenu est incroyable. Mais il est vrai que certaines mécaniques un peu dépassées et des structures de quêtes répétitives pourraient rebuter certains joueurs.

Pourquoi nous l’avons choisi L’Ancienne République s’impose comme le MMORPG Star Wars incontournable ; c’est un univers riche et abouti, doté d’une narration dynamique et d’une immense variété de gameplay.

Les graphismes ne sont peut-être plus aussi nets, mais l’univers reste immersif et regorge de lieux emblématiques. Les combats sont satisfaisants, et les différentes planètes à explorer offrent une grande diversité et une atmosphère vivante. L’ampleur du jeu garantit d’innombrables heures d’aventure et une grande rejouabilité.

Mon verdict : si vous êtes fan de MMORPG et passionné de Star Wars, L’Ancienne République est le jeu qu’il vous faut. Il est vaste, immersif et regorge de contenu qui me tient en haleine pendant des heures.

10. Star Wars : Escadron Rogue II – Rogue Leader [Meilleur jeu Star Wars pour les fans de combats spatiaux]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Combat spatial, jeu de tir Plateformes Nintendo GameCube Année de sortie 2001 Développeur(s) Factor 5 Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Idéal pour Les amateurs de combats spatiaux, les passionnés de Star Wars Ce que j’ai apprécié Des batailles spatiales époustouflantes, des vaisseaux emblématiques de Star Wars, des combats aériens immersifs

Star Wars : Escadron Rogue II – Rogue Leader est un jeu de combat spatial à haute intensité qui vous plonge dans le cockpit de vaisseaux emblématiques de Star Wars.

En tant que pilote rebelle, je me lance dans des missions palpitantes : combats aériens dans l’espace et missions de bombardement contre des cibles impériales. La vitesse vertigineuse et l’action effrénée en font l’une des expériences Star Wars les plus intenses.

Le jeu se distingue par ses commandes précises et ses combats spatiaux palpitants. La conception des niveaux est exceptionnelle, avec de multiples parcours et objectifs qui apportent de la variété à chaque mission. Certes, certaines missions peuvent sembler répétitives au bout d’un certain temps, et le manque de variété dans les objectifs risque de frustrer les perfectionnistes.

Pourquoi nous l’avons choisi Escadron Rogue II vous offre des combats spatiaux palpitants et trépidants, dans l’esprit classique de Star Wars, parfaits pour les passionnés de combats spatiaux.

Les graphismes sont exceptionnels pour l’époque, avec des vaisseaux et des environnements très détaillés qui n’ont pas pris une ride. La bande originale confère à chaque combat une dimension épique, et l’intensité des combats aériens me donne l’impression d’être en plein cœur d’une bataille spatiale de Star Wars. C’est un jeu incontournable pour tous les amateurs de combats aériens et de l’univers Star Wars.

Mon verdict : si vous aimez les combats aériens dans l’espace et Star Wars, Escadron Rogue II est une véritable montée d’adrénaline. C’est une expérience rapide et immersive qui me donnera envie d’y rejouer encore et encore.

11. Star Wars : Squadrons [Meilleur jeu Star Wars pour les combats spatiaux en réalité virtuelle]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Combat spatial, jeu de tir à la première personne Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2020 Développeur(s) Motive Studios Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Idéal pour Les passionnés de combats spatiaux, les fans de Star Wars, le mode multijoueur Ce que j’ai apprécié Des combats aériens spatiaux immersifs, la prise en charge de la réalité virtuelle, des combats en équipe

Star Wars : Squadrons vous place aux commandes de chasseurs spatiaux emblématiques pour livrer des combats spatiaux intenses à travers l’univers de Star Wars. L’accent mis par le jeu sur les combats aériens à la première personne en fait un titre idéal pour les fans qui souhaitent vivre pleinement leur rêve de devenir pilote de chasse dans Star Wars.

Ce que j’adore dans Squadrons, ce sont ses combats aériens fidèles à l’esprit de Star Wars. La possibilité de piloter soit les TIE Fighters de l’Empire, soit les X-Wings des Rebelles, et de participer à des batailles spatiales tactiques à grande échelle est tout simplement incroyable. Les commandes sont hautement personnalisables, ce qui me permet d’adapter mon expérience, que je joue avec un joystick, une manette ou un casque de réalité virtuelle.

La campagne solo regorge de missions scénarisées, tandis que le mode multijoueur me permet de mettre mes compétences à l’épreuve face à d’autres joueurs lors de combats aériens palpitants. Mais bon, il faut bien admettre que la campagne solo est relativement courte, ce qui risque de laisser les joueurs sur leur faim en matière de scénario une fois celle-ci terminée.

Pourquoi nous l'avons choisi Squadrons offre l’expérience de combat spatial Star Wars la plus immersive qui soit, en particulier pour les amateurs de réalité virtuelle, avec des combats aériens à grande vitesse et des modes multijoueurs palpitants.

Les graphismes du jeu sont magnifiques, avec des modèles de vaisseaux détaillés, des environnements spatiaux époustouflants et une excellente conception sonore. L’ajout du mode réalité virtuelle change la donne : il rend les batailles spatiales incroyablement immersives. Tout ce que je peux dire, c’est que Squadrons retranscrit à la perfection le frisson du combat spatial.

Mon verdict : si vous aimez les combats spatiaux et que vous recherchez une expérience plus immersive, Squadrons est votre billet d’entrée pour voler dans la galaxie Star Wars. C’est une véritable montée d’adrénaline du début à la fin.

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12. Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast [Meilleur jeu Star Wars pour les fans de combats au sabre laser]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, jeu de tir à la première personne Plateformes PC, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2002 Développeur(s) Raven Software Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d'action-aventure et les passionnés de combats au sabre laser de Star Wars Ce que j’ai apprécié Des combats au sabre laser riches en nuances, un scénario captivant, des séquences de tir à la première personne passionnantes

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast vous emmène dans une aventure où vous incarnez Kyle Katarn, un ancien Jedi devenu mercenaire, parti à la recherche de son lien avec la Force. Le mélange unique de combats au sabre laser et de pouvoirs de la Force qu’offre le jeu vous procure un équilibre parfait entre action et stratégie – une expérience véritablement inoubliable pour les fans de Star Wars.

Les combats au sabre laser dans J edi Outcast sont exceptionnels, avec des duels fluides où j’ai l’occasion de manier mon sabre laser comme un véritable Jedi (ou Sith). Les pouvoirs de la Force ajoutent également une dimension tactique, en me permettant de repousser, d’attirer ou d’étrangler mes ennemis de manière créative.

Les missions sont captivantes, avec de nombreuses énigmes à résoudre et des exploration à mener pour varier les plaisirs. La variété du gameplay est l’un de ses principaux atouts : on ne s’ennuie jamais, que ce soit en se frayant un chemin à travers les ennemis ou en utilisant la Force pour résoudre des énigmes liées à l’environnement.

Pourquoi nous l’avons choisi

Jedi Outcast est le jeu Star Wars incontournable pour tous ceux qui rêvent de duels épiques au sabre laser et de la puissance de la Force.

Même si les graphismes peuvent paraître un peu dépassés par rapport aux standards actuels, le gameplay reste tout à fait d’actualité. L’ambiance visuelle et sonore me plonge véritablement dans l’univers de Star Wars, et les combats épiques au sabre laser ne perdent jamais de leur intensité. L’intrigue est solide, avec un bon mélange d’action, de suspense et de l’univers classique de Star Wars.

Mon verdict : si vous aimez les combats au sabre laser et l’univers de Star Wars, Jedi Outcast est une expérience intense qui reste agréable à jouer aujourd’hui.

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13. Star Wars, épisode I : Le Coureur [Meilleur jeu Star Wars pour les passionnés de course]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course Plateformes Nintendo 64, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 1999 Créateur(s) Lucas Learning Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures Idéal pour Les amateurs de courses automobiles, les passionnés de Star Wars Ce que j’ai apprécié Des courses de podracer au rythme effréné, des circuits emblématiques de Star Wars, des bonus amusants

Celui-ci est un peu différent : Star Wars, épisode I : Le Coureur vous offre la possibilité de prendre place dans le cockpit d’un podracer et de participer à des courses à grande vitesse à travers la galaxie.

Inspirées de la scène de course de pods tirée de « La Menace fantôme », les courses effrénées de ce jeu sont une véritable montée d’adrénaline qui me permettent de piloter certains des véhicules les plus rapides de la galaxie. Le gameplay repose entièrement sur l’habileté et la vitesse. Je dois négocier des virages serrés, esquiver les obstacles et déjouer mes adversaires pour remporter les courses.

Chaque course est intense, avec des moments palpitants d’action à grande vitesse tandis que je file à toute allure à travers des planètes exotiques et des circuits périlleux. La variété des circuits et des pilotes renforce la rejouabilité, et les commandes sont suffisamment précises pour me permettre de m’immerger pleinement dans la mécanique de course.

Pourquoi nous l’avons choisi

Episode I Racer est une expérience de course trépidante et palpitante qui vous permet de vivre les sensations fortes de l’univers Star Wars à grande vitesse.

Certes, certains circuits peuvent sembler trop difficiles pour les débutants, et la courbe d’apprentissage abrupte risque de frustrer les joueurs occasionnels.

Les graphismes, bien qu’un peu datés par rapport aux standards actuels, conservent néanmoins un certain charme. Les circuits sont éclatants et pleins de vie, et les podracers eux-mêmes sont superbes. La bande-son est entraînante ; elle s’accorde parfaitement avec la vitesse et l’excitation des courses. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment la vitesse et la compétition dans l’univers de Star Wars.

Mon verdict : si vous aimez les jeux de course et Star Wars, Episode I Racer est un véritable régal. C’est une aventure amusante et fulgurante à travers les circuits emblématiques de Star Wars.

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Les prochains jeux Star Wars

L’univers Star Wars ne cesse de s’étendre, et plusieurs titres particulièrement prometteurs sont en préparation. Chacun d’entre eux promet de nouvelles aventures et encore plus de façons de plonger au cœur de cette galaxie lointaine, très lointaine.

Star Wars Jedi 3 (date à confirmer, 2025) – Après le succès phénoménal de Jedi : Survivor, j’ai hâte de découvrir la suite des aventures de Cal Kestis. Attendez-vous à davantage d’action au sabre laser, à des intrigues plus approfondies et à des pouvoirs de la Force encore plus fous, alors que Cal affrontera de nouveaux défis à travers la galaxie.

– Après le succès phénoménal de Jedi : Survivor, j’ai hâte de découvrir la suite des aventures de Cal Kestis. Attendez-vous à davantage d’action au sabre laser, à des intrigues plus approfondies et à des pouvoirs de la Force encore plus fous, alors que Cal affrontera de nouveaux défis à travers la galaxie. Star Wars Eclipse (date à confirmer) – Se déroulant à l’époque de la Haute République, ce titre signé Quantic Dream me met déjà l’eau à la bouche. Un regard neuf sur une toute nouvelle ère de Star Wars ? Je suis partant. Cela s’annonce comme une expérience immersive, axée sur le récit.

– Se déroulant à l’époque de la Haute République, ce titre signé Quantic Dream me met déjà l’eau à la bouche. Un regard neuf sur une toute nouvelle ère de Star Wars ? Je suis partant. Cela s’annonce comme une expérience immersive, axée sur le récit. Star Wars : L’Empire en guerre – Suite (date à confirmer) – Bon, je vais être franc : cela fait des années que nous espérons tous une suite à Empire at War. Bien que rien ne soit encore confirmé, la communauté continue de s’enthousiasmer à cette idée. Un jeu de stratégie en temps réel avec des batailles spatiales ? C’est exactement ce qu’il nous faut.

– – Bon, je vais être franc : cela fait des années que nous espérons tous une suite à Empire at War. Bien que rien ne soit encore confirmé, la communauté continue de s’enthousiasmer à cette idée. Un jeu de stratégie en temps réel avec des batailles spatiales ? C’est exactement ce qu’il nous faut. Remake de Knights of the Old Republic (date à confirmer) – Je retiens toujours mon souffle en attendant le remake de KOTOR. Certes, il y a eu quelques retards, mais l’idée de redécouvrir ce RPG légendaire avec des graphismes modernes et des améliorations au niveau du gameplay suffit à me tenir en haleine. Espérons qu’il soit à la hauteur de l’original.

Ces prochains jeux Star Wars sont vraiment d'un tout autre niveau, et je suis à fond dedans. La galaxie est sur le point de s'étendre encore davantage, alors préparez-vous à vivre des aventures épiques !

Mon avis général sur les meilleurs jeux Star Wars

Les jeux Star Wars sont un véritable trésor regorgeant de styles et d’aventures variés. Si vous souhaitez plonger dans la galaxie, il existe un jeu adapté à chaque envie. Voici ce que je recommanderais aux différents types de joueurs :

Pour les passionnés d’histoires → Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République. C’est un jeu de rôle fantastique. L’histoire est exceptionnelle ; vos décisions ont une réelle incidence, et vous serez captivé par l’intrigue, les personnages et les rebondissements. Je ne saurais trop vous le recommander.

Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République. C’est un jeu de rôle fantastique. L’histoire est exceptionnelle ; vos décisions ont une réelle incidence, et vous serez captivé par l’intrigue, les personnages et les rebondissements. Je ne saurais trop vous le recommander. Pour les amateurs d’action → Star Wars Jedi : Fallen Order. Les combats au sabre laser sont très satisfaisants, et l’exploration vous tient en haleine. Si vous souhaitez tailler en pièces des stormtroopers et découvrir des secrets cachés de l’univers Jedi, ce jeu est fait pour vous.

Star Wars Jedi : Fallen Order. Les combats au sabre laser sont très satisfaisants, et l’exploration vous tient en haleine. Si vous souhaitez tailler en pièces des stormtroopers et découvrir des secrets cachés de l’univers Jedi, ce jeu est fait pour vous. Pour les passionnés de jeux de rôle → Star Wars : L’Ancienne République . Il s’agit d’un immense univers Star Wars en ligne où vous pouvez incarner n’importe quel personnage, du chevalier Jedi au seigneur Sith. Les possibilités de personnalisation des personnages et les quêtes sont infinies, ce qui en fait un incontournable pour les fans de jeux de rôle.

. Il s’agit d’un immense univers Star Wars en ligne où vous pouvez incarner n’importe quel personnage, du chevalier Jedi au seigneur Sith. Les possibilités de personnalisation des personnages et les quêtes sont infinies, ce qui en fait un incontournable pour les fans de jeux de rôle. Pour les passionnés de stratégie → Star Wars : L’Empire en guerre. Commandez des armées, contrôlez des planètes et affrontez vos adversaires dans des batailles spatiales. Si vous aimez la stratégie et la tactique, ce jeu vous offre tout le pouvoir.

Star Wars : L’Empire en guerre. Commandez des armées, contrôlez des planètes et affrontez vos adversaires dans des batailles spatiales. Si vous aimez la stratégie et la tactique, ce jeu vous offre tout le pouvoir. Pour les fans de LEGO → LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. C’est toute la saga Star Wars sous forme de LEGO, avec un mode coopératif et des tonnes de plaisir. C’est simple, mais bon sang, c’est un vrai régal d’y jouer.

Quel que soit votre profil de joueur, l'univers Star Wars a de quoi vous captiver. Choisissez votre aventure et préparez-vous à vivre des batailles et des histoires épiques !

Foire aux questions