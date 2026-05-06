Les 20 meilleurs jeux PS5 en solo à ne pas manquer

Les meilleurs jeux solo sur PS5 ont quelque chose que les titres multijoueurs ne parviennent pas tout à fait à égaler. Jouer en solo, c’est que l’histoire vous appartient. Et explorer à votre rythme procure un sentiment de liberté.

Vous pouvez véritablement vous immerger dans le parcours des personnages sans être distrait par les interactions multijoueurs avec d’autres joueurs ou vos amis.

Sur PS5, le catalogue de jeux solo couvre tous les genres imaginables, et ce guide vous présente les meilleurs titres qui se révèlent particulièrement réussis lorsqu’on y joue en solo. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelles aventures méritent d’être commencées dès aujourd’hui.

Nos coups de cœur parmi les jeux solo sur PS5

J’ai passé énormément de temps sur les jeux solo de la PS5. Et trois d’entre eux se démarquent véritablement comme des incontournables. Même s’ils adoptent chacun une approche différente en matière de conception solo, ils offrent tous quelque chose qui justifie à lui seul l’achat de la console.

1 Horizon Forbidden West 2022 Une aventure en solo absolument époustouflante qui prolonge l'histoire de son prédécesseur avec des moments riches en action. Buy now 2 Ghost of Tsushima 2022 Une aventure de samouraï inoubliable, ponctuée de batailles épiques. Buy now 3 Horizon Zero Dawn 2017 Le premier jeu à avoir donné vie à l'univers d'Aloy et à avoir posé les bases de l'une des séries de jeux vidéo les plus originales de tous les temps. Buy now

Ces titres incarnent le genre d’expériences de jeu auxquelles vous comparerez tous les autres jeux pendant de nombreuses années. Chaque partie réserve son lot de surprises, et c’est ce qui les rend si exceptionnels.

Les 20 meilleurs jeux PS5 en solo pour les joueurs qui préfèrent jouer seuls

Les trois jeux ci-dessus sont les incontournables, ceux que je vous recommanderais en premier lieu. Mais le catalogue solo de la PS5 ne s’arrête pas là. La liste ci-dessous répertorie 20 des meilleurs jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer seul dès maintenant. Combien d’entre eux avez-vous déjà essayés ? Faites défiler la page vers le bas pour le découvrir.

1. Horizon : Forbidden West [Un voyage épique en monde ouvert à la découverte de l'avenir de la nature]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur – Guerrilla Games ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 29 heures Notes Metacritic 88

Horizon : Forbidden West est la suite du premier opus, Horizon Zero Dawn. Le principe central du jeu est la survie dans un monde post-apocalyptique. Ici, des créatures mécaniques dominent le territoire.

Aloy (l’héroïne principale) se lance dans un périple pour découvrir la vérité derrière une mystérieuse épidémie qui menace d’anéantir toute vie. En chemin, elle se heurte à des tribus rivales qui la regardent avec suspicion et méfiance.

Elle doit nouer des alliances avec des communautés dispersées à travers l’Ouest interdit tout en combattant des machines devenues plus agressives et dangereuses.

Conseil de pro Utilisez les « Valor Surges » contre les grosses machines pour exploiter leurs faiblesses élémentaires.

Le système de combat s'appuie sur les bases posées dès le premier opus de la série. Dans la peau d'Aloy, vous devrez scanner les machines pour repérer leurs points faibles avant de passer à l'attaque. Les armes semblent plus variées cette fois-ci. Aloy peut désormais prendre le contrôle de machines volantes pour s'en servir de montures.

L’exploration sous-marine ajoute une nouvelle dimension à l’expérience. Nager à travers des ruines inondées vous permettra de découvrir des secrets cachés sous la surface. Découvrez d’autres des meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5 pour vivre des aventures similaires.

Le plus grand atout de Forbidden West réside dans l’équilibre parfait entre son scénario et la liberté d’exploration. Vous pouvez progresser dans l’histoire principale ou passer des heures à accomplir des quêtes secondaires. Et ces dernières s’intègrent souvent au récit principal, sans jamais donner l’impression d’être de simples remplissages.

Mon verdict : Chasser des machines à l’arc reste une expérience incroyable dans Horizon : Forbidden West. L’arbre de compétences élargi vous offre davantage de façons d’aborder le combat.

2. Ghost of Tsushima [L’histoire d’un samouraï mêlant honneur, furtivité et paysages époustouflants]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur – Sucker Punch Productions ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~62 heures Notes Metacritic 87

Ghost of Tsushima m’a immédiatement plongé dans son univers. L’aventure en solo met en scène Jin Sakai, l’un des derniers samouraïs encore en vie sur l’île de Tsushima. Nous sommes en 1274, et l’Empire mongol a envahi le Japon.

L'oncle de Jin, le seigneur Shimura, reste attaché au code d'honneur des samouraïs alors même que leurs forces s'effondrent. Jin doit choisir entre honorer la tradition ou devenir quelqu'un d'autre afin de sauver son peuple.

Jin apprend des techniques de furtivité et des méthodes d’empoisonnement jugées déshonorantes selon les normes samouraï. Il devient « Le Fantôme », une légende dont on murmure le nom parmi les ennemis.

Conseil de pro Si vous synchronisez parfaitement votre parade, vous briserez immédiatement la garde de l’ennemi. Entraînez-vous à trouver le bon rythme face à des ennemis de base avant d’affronter des samouraïs plus coriaces.

L'histoire du jeu vous demande ce que vous êtes prêt à sacrifier pour remporter la victoire. Chaque choix que fait Jin l'éloigne un peu plus du guerrier qu'il a été formé à devenir. Mais cela le rapproche du héros dont son île a besoin.

Visuellement, c’est à couper le souffle. L’atmosphère est incomparable. Vous verrez des champs de fleurs onduler au gré du vent. Des tempêtes déferlent à l’horizon, et des feuilles dorées virevoltent dans les airs tandis que les combats font rage. C’est une saga épique de samouraïs qui vous donne l’impression de faire partie d’une LÉGENDE à chaque fois que vous y jouez.

Mon verdict : Le dilemme de Jin entre l’honneur et la survie dans Ghost of Tsushima crée une véritable tension tout au long du jeu. Les combats vous donnent l’impression d’être un maître épéiste dès le premier duel.

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3. Horizon Zero Dawn [Quand les machines rencontrent la survie primitive]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur – Guerrilla Games ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 22 heures et demie Notes Metacritic 89

Horizon Zero Dawn est le jeu qui nous a fait découvrir pour la première fois l'univers d'Aloy. Aloy est une paria qui grandit sans savoir pourquoi elle a été rejetée ni qui était sa mère.

Le monde qui l'entoure est dominé par des créatures mécaniques qui chassent les humains. Des ruines antiques laissent entrevoir une civilisation qui s'est effondrée il y a plusieurs siècles, mais personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Aloy souhaite découvrir la vérité sur son passé et sur la mystérieuse chute du monde.

L’atmosphère est inquiétante. Des machines anciennes errent à travers le pays tel des prédateurs, tandis que des villages tribaux luttent pour leur survie. Aloy se sent toute petite face à ces machines imposantes et à ces mystères anciens.

Conseil de pro Avant de commencer, utilisez votre Focus pour scanner les machines. Connaître l’emplacement de leurs composants et leurs points faibles vous permet d’économiser des flèches et de réduire la durée des combats.

C’est cet équilibre entre nature et technologie qui rend ce monde inoubliable. Le Focus d’Aloy (un gadget léger) lui permet de voir comment les ennemis patrouillent. Le combat à l’arc procure une grande satisfaction lorsque les flèches atteignent leur cible. Les pièges peuvent renverser le cours de combats difficiles.

La chasse aux machines exige une stratégie. Toutes les créatures possèdent des points faibles que vous pouvez exploiter. Fabriquer des munitions à partir des ressources récoltées vous permet d’être toujours prêt.

L’environnement post-apocalyptique mêle tribus primitives et ruines high-tech. Les zones densément boisées dissimulent des bâtiments abandonnés que les gens ont laissés derrière eux. Les montagnes enneigées offrent des points de vue sur le paysage.

La conception des machines allie de manière innovante des traits animaux à des composants mécaniques.

Les meilleurs jeux de rôle sur PS5 offrent des mécanismes de jeu d'action-RPG parfaits, avec des combats à l'arc contre des bêtes mécaniques géantes. L'histoire vous tient en haleine jusqu'à la révélation finale.

Mon verdict : Même des années plus tard, la première aventure d’Aloy reste un moment unique qui mérite d’être revécu dans Horizon Zero Dawn.

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4. God of War Ragnarök [Une finale mythique digne des légendes]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur – Santa Monica Studio ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 26 heures et demie Notes Metacritic 94

God of War Ragnarök m’a davantage marqué que je ne m’y attendais. C’est bien plus qu’une simple suite. L’histoire est centrée sur la paternité et la rupture des cycles de violence.

Kratos, le père, souhaite protéger Atreus, son fils, de la prophétie et l’empêcher de commettre les mêmes erreurs sanglantes que lui. Le lien père-fils, mis à l’épreuve par la prophétie et la guerre dans les neuf royaumes, est dépeint avec une authenticité que l’on voit rarement dans les jeux vidéo.

Le système de combat s'appuie sur les bases posées par la nouvelle version de 2018. La Hache du Léviathan et les Lames du Chaos font leur retour avec de nouveaux pouvoirs. Atreus gagne en maîtrise du combat. À certains moments, vous pouvez passer d'un personnage à l'autre.

Conseil de pro Améliorez vos boucliers avant vos armes. Dans la plupart des combats contre des boss, bloquer et parer s’avèrent plus utiles que de simplement infliger des dégâts.

Les graphismes du jeu sont époustouflants. Vous remarquerez que chaque royaume possède un aspect qui lui est propre. Les forges naines de Svartalfheim sont éclairées par le métal en fusion, tandis que les jungles de Vanaheim regorgent d’animaux dangereux.

Et sur PS5, chaque détail resplendit, du givre qui recouvre la hache de Kratos aux expressions sur le visage d’Atreus. La mise en scène cinématographique vous fait facilement oublier que vous tenez une manette DualSense entre vos mains.

Dans l’ensemble, cette aventure narrative épique offre une conclusion puissante à la saga nordique. Voir Atreus grandir tandis que Kratos apprend à lâcher prise confère à leur périple une dimension profondément humaine, malgré le cadre mythique.

Mon verdict : les combats contre les boss de *God of War Ragnarök* comptent parmi les meilleurs de la série. Cette conclusion rend hommage aux deux personnages tout en leur laissant la possibilité d’évoluer.

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5. Kingdom Come : Deliverance II [Le réalisme et la narration médiévale à leur apogée]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) Développeur – Warhorse Studios ; Éditeur – Deep Silver Durée moyenne de jeu 54 heures Notes Metacritic 88

Le personnage principal de Kingdom Come : Deliverance II est Henry, fils d’un forgeron. Il a tout perdu lorsque les troupes de Sigismond de Luxembourg ont incendié sa maison. L’attaque a coûté la vie à ses parents et l’a contraint à fuir pour survivre.

Au départ, ce n’était qu’un jeune garçon sans véritable formation au combat. Au fil du temps, il s’affirme comme un homme endurci par le deuil. Très vite, il se retrouve entraîné dans des combats et des intrigues politiques qui dépassent son rang social.

Cette suite poursuit son parcours tout en mettant l’accent sur l’authenticité historique et la vie d’un homme du peuple dans des circonstances extraordinaires. Henry n’est pas un héros élu doté de pouvoirs magiques. Dans une société où règne la noblesse, c’est un jeune homme qui apprend à manier l’épée.

Conseil de pro Entraînez-vous régulièrement au maniement de l'épée avec le capitaine Bernard. La répétition est le seul moyen efficace de développer la mémoire musculaire nécessaire au système de combat complexe.

Dans les systèmes de jeu de rôle de ce titre, le réalisme prime sur la facilité. Les épées nécessitent un entretien et s'émoussent si vous n'en prenez pas soin. Votre performance est affectée par la faim. Le combat exige de véritables compétences, et non pas seulement des avantages en termes de statistiques. Ce jeu vous intéresse ? Découvrez d'autres jeux phares similaires à Kingdom Come : Deliverance.

La profondeur du jeu de rôle est immense. Les choix de dialogue façonnent les interactions. La réputation et les compétences influencent également la manière dont les gens vous traitent.

Mon verdict : contrairement à la plupart des jeux fantastiques, Kingdom Come : Deliverance II semble plus réaliste et s’avère à la fois exigeant et gratifiant.

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6. Baldur's Gate [La perfection du jeu de rôle axé sur les choix]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Larian Studios Durée moyenne de jeu 44 heures Notes Metacritic 96

Baldur's Gate 3 vous offre une liberté que je ne pensais pas possible dans un jeu vidéo. Chaque décision, du dialogue au combat, modifie le cours de l'histoire. On a l'impression que c'est le monde qui s'adapte à vos choix, et non l'inverse.

Le jeu commence par votre enlèvement par des « mind flayers » (des monstres). Ceux-ci implantent dans votre cerveau un têtard capable de vous transformer en « mind flayer » en l’espace de quelques jours seulement.

Vous vous écrasez et rencontrez d’autres victimes infectées. Ensemble, vous partez à la recherche d’un remède.

Conseil de pro Sauvegardez rapidement avant chaque choix de dialogue important. Les résultats des conversations ont une incidence considérable sur la disponibilité des quêtes et les relations avec vos compagnons.

Le gameplay allie des combats au tour par tour à un jeu de rôle approfondi. Vous pouvez opter pour l’héroïsme, la méchanceté ou une voie intermédiaire. Selon vos choix, l’histoire peut prendre de nombreuses directions différentes. Les embranchements narratifs et les possibilités infinies de personnalisation des personnages en font naturellement l’un des jeux les plus rejouables du moment.

Chaque combat ressemble à une partie d’échecs. J’ai testé différents sorts et stratégies, ce qui s’est avéré payant. Le jeu brille particulièrement en mode coopératif, mais le mode solo est tout aussi convaincant, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux solo du moment.

Visuellement, ses environnements sont variés, allant des marécages maudits aux villes lumineuses. Les personnages semblent vivants, leurs visages exprimant des émotions qui renforcent le côté dramatique. Son récit complexe et la richesse de ses personnages font que chaque partie est unique. Une seule partie ne suffira pas pour tout découvrir.

Mon verdict : vos choix modifient le cours de l’histoire dans Baldur’s Gate d’une manière que la plupart des jeux de rôle ne font que prétendre offrir.

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7. Death Stranding 2 : Sur la plage [L’odyssée surréaliste de Kojima se poursuit]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme PS5 Année de sortie 2025 Créateur(s) Développeur – Kojima Productions ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 35 heures Notes Metacritic 89

Death Stranding 2 est un jeu étrange, mais d’une manière tout à fait inoubliable. L’intrigue s’articule autour de la compréhension de notre rapport à la mortalité et à l’isolement. Le gameplay consiste à reconstituer les fragments d’un monde brisé grâce à des livraisons.

Sam Porter Bridges est le personnage principal. Il travaille comme livreur et dispose de pouvoirs spéciaux qui lui permettent de détecter les BT (des créatures fantomatiques issues du royaume entre la vie et la mort) et de survivre à ses rencontres avec elles.

Dans le premier opus, il avait rétabli les liens entre des villes américaines isolées. Dans ce deuxième volet, Sam doit faire face à de nouvelles menaces provenant de la « Beach », alors que le phénomène Death Stranding devient de plus en plus instable. Cette critique de Death Stranding 2 examine de plus près la manière dont ces menaces croissantes façonnent à la fois le récit et la mécanique de jeu principale.

Conseil de pro Construisez des routes et des structures dans les zones à forte circulation. Vos constructions aident les autres joueurs, et ceux-ci vous aident en retour.

Le déplacement constitue le cœur du gameplay. Lorsque vous traversez des terrains dangereux, vous devrez équilibrer le poids de votre cargaison. Construire des routes et des structures facilite vos futurs trajets.

Les différents véhicules gèrent les terrains accidentés de différentes manières. Le combat est présent, mais la furtivité s’avère souvent plus judicieuse. Et la gestion de votre équipement devient une seconde nature dès les premières heures de jeu.

Ce monde post-apocalyptique dégage une impression de vide inquiétant. Des villes en ruines parsèment le paysage et les montagnes se profilent au loin. C’est un voyage artistique et méditatif signé Hideo Kojima. La vision de Kojima reste merveilleusement étrange et étonnamment émouvante. Une expérience aussi singulière a naturellement trouvé sa place dans la liste complète des nominés pour le prix « Best Player’s Voice » des Game Awards 2025.

Mon verdict : bien que *Death Stranding 2 : Sur la plage* soit parfois étrange et lent, aucun autre jeu ne lui ressemble vraiment.

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8. Elden Ring [La maîtrise du monde ouvert forgée par l’épreuve]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur – FromSoftware ; Éditeurs – Bandai Namco Entertainment, JP : FromSoftware Durée moyenne de jeu 60 heures Notes Metacritic 92

Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Elden Ring figure parmi les jeux PS5 les plus vendus. Son monde ouvert est immense, et chaque recoin recèle un danger ou une découverte.

Dans ce jeu, vous incarnez un « Tarnished », un exilé qui a perdu depuis longtemps la grâce de l’Erdtree (un immense arbre doré qui est la source du pouvoir et de la vie dans ce monde).

L’Elden Ring (une force mystique qui maintient l’ordre et la réalité elle-même) s’est brisé, et les demi-dieux s’emparent de ses fragments. Pour revendiquer votre place, vous devez les vaincre. Chaque demi-dieu que vous affrontez représente un aspect différent du pouvoir corrompu.

Conseil de pro Amenez la Vigueur à 40 avant de vous concentrer sur les autres caractéristiques. La capacité de survie est plus importante que les dégâts lorsque vous apprenez les schémas d’attaque des boss.

Vous pouvez éviter les ennemis coriaces et y revenir plus tard. L’intrigue vous permet de choisir votre propre interprétation et votre propre fin. Vous pouvez rétablir l’ancien ordre, embrasser le chaos ou forger quelque chose d’entièrement nouveau.

Le combat « Souls » s’intègre à merveille à l’exploration en monde ouvert . Le monde s’étend à perte de vue dans toutes les directions. La direction artistique mêle horreur gothique et fantasy épique, chaque région possédant une identité visuelle distincte. Dans l’ensemble, le jeu est une véritable épreuve du feu, mais chaque effort en vaut la peine.

Mon verdict : Elden Ring est un chef-d’œuvre alliant liberté et défi, avec des surprises à chaque recoin de la carte.

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9. Assassin’s Creed Shadows [Le Japon féodal prend vie entre furtivité et épées]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Année de sortie 2025 Créateur(s) Développeur – Ubisoft Québec ; Éditeur – Ubisoft Durée moyenne de jeu 34 heures et demie Notes Metacritic 81

Assassin’s Creed : Shadows m'a offert ce dont j'avais toujours rêvé : le Japon dans l'univers d'Assassin's Creed ! L'univers regorge de samouraïs, de ninjas et de intrigues politiques féodales.

Le jeu se déroule pendant l’ère Sengoku au Japon. Vous incarnez deux protagonistes dotés de compétences différentes : Naoe, une shinobi chevronnée, et Yasuke, un samouraï africain légendaire.

Le gameplay met parfaitement en valeur les points forts de chaque personnage. Naoe excelle dans les déplacements verticaux. Elle peut se cacher dans l’ombre et utiliser des outils tels que des kunai et des bombes fumigènes. Yasuke n’est pas aussi efficace en furtivité, mais il compense cela par des capacités de combat brutales.

Conseil de pro Tirez parti de l’environnement avec vos deux personnages. Naoe manipule les ennemis en les distrayant, tandis que Yasuke se fraye un chemin et les écrase de front.

Vous pouvez passer d’un personnage à l’autre à des moments précis de l’histoire. Certaines missions privilégient la discrétion et font appel aux compétences de Naoe. D’autres impliquent des combats ouverts où la formation de samouraï de Yasuke prend tout son sens. Le mode de jeu s’adapte au personnage que vous choisissez.

Visuellement, c’est tout simplement époustouflant. Les paysages japonais sont rendus avec un grand souci du détail. Les fleurs de cerisier virevoltent dans les cours des temples et les châteaux dominent les villages environnants. En bref, l’environnement évolue au fil des saisons.

Les cycles jour/nuit modifient les schémas de patrouille des gardes. Sur PS5, des détails tels que les textures des tissus et les cliquetis des épées ressortent particulièrement, ce qui lui permet de se démarquer dans n’importe quelle liste des meilleurs jeux PS5.

Mon verdict : Assassin’s Creed Shadows apporte un vent de fraîcheur à la série en rendant enfin la furtivité et le combat tout aussi passionnants l’un que l’autre.

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10. Demon’s Souls (Remake) [La renaissance d’un chef-d’œuvre exigeant]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5 Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeurs – Japan Studio, Bluepoint Games ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 24 heures Notes Metacritic 92

Demon’s Souls (Remake) fait son retour en tant que pilier de tout le genre « Souls ». Mais cette fois-ci, il a été entièrement repensé pour la PS5.

Bluepoint Games s'est inspiré du jeu original de 2009 pour le remasteriser visuellement, tout en conservant la difficulté redoutable qui a fait sa renommée. Découvrez d'autres jeux de type « Souls » pour relever des défis similaires.

L’histoire commence alors que le royaume de Boletaria est enseveli sous un brouillard maudit. Le roi Allant XII a réveillé l’Ancien, un démon millénaire qui dévore désormais les âmes. Vous incarnez un guerrier sans nom qui cherche à mettre fin à ce fléau.

Vous devrez explorer cinq régions différentes pour vaincre les archidémons.

Conseil de pro Tuez-vous dans le Nexus après avoir vaincu un boss afin de conserver votre forme physique ailleurs. Cela empêche la tendance du monde de basculer involontairement.

Le combat exige de la précision, car chaque ennemi peut vous tuer si vous manquez de vigilance. Le choix de votre arme influence toute votre stratégie. Les configurations axées sur le bouclier se jouent différemment de celles axées sur l’esquive.

Cette version mise à jour met parfaitement en valeur les capacités de la PS5. Les châteaux de pierre sont d’un réalisme saisissant, et les effets d’éclairage créent une atmosphère particulière dans les couloirs sombres.

Les graphismes repensés conservent l’atmosphère oppressante de l’original. Les temps de chargement entre deux morts sont quasi inexistants. La difficulté semble juste, sans être artificielle. Dans l’ensemble, ce remake prouve que la conception de l’original tient toujours la route, même des années plus tard.

Mon verdict : Demon’s Souls (Remake) est un remake magnifique mais impitoyable qui montre d’où sont issus les jeux Souls modernes.

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11. Final Fantasy XVI [La fantasy épique à la rencontre du combat cinématographique]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur – Square Enix Creative, Business Unit III ; Éditeur – Square Enix Durée moyenne de jeu 38 heures Notes Metacritic 87

Enfant, Clive Rosfield est témoin du meurtre de son frère. Des années plus tard, il cherche à se venger dans un monde déchiré par la guerre dans Final Fantasy XVI. Les « Dominants » manient la puissance d’immenses « Eicons » au combat. Clive doit maîtriser ces capacités tout en dévoilant un complot qui menace l’ensemble de Valisthea.

Les combats abandonnent le système au tour par tour au profit d'une action en temps réel. Vous devrez esquiver les attaques ennemies et riposter avec des enchaînements dévastateurs. Les capacités des Eikons peuvent être combinées à votre guise pour s'adapter à différents styles de jeu. Les combats contre d'autres Eikons prennent la forme de véritables spectacles cinématiques. L'ampleur de ces affrontements semble sans précédent dans la série.

Conseil de pro Testez différentes combinaisons de capacités d’Eikon. Certaines associations de pouvoirs créent des synergies dévastatrices qui simplifient considérablement les affrontements difficiles.

Les royaumes de Valisthea possèdent chacun une culture et une esthétique qui leur sont propres. Les paysages ravagés par la guerre témoignent du prix du conflit. Les modèles de personnages lors des cinématiques rivalisent avec la qualité cinématographique, et le ton plus sombre distingue ce titre des précédents opus de la série.

Ce jeu phare de la série Final Fantasy, d’une grande maturité émotionnelle, s’éloigne du combat traditionnel au tour par tour pour offrir une expérience plus immédiate. Il propose des combats au rythme effréné et un récit épique et plus sombre, centré sur d’immenses combats de boss basés sur les invocations. Les combats d’invocation sont de véritables spectacles à ne pas manquer. Le système de combat abandonne la tradition au profit d’une expérience qui semble à la fois novatrice et satisfaisante.

Visuellement, Final Fantasy XVI est l’un des jeux les plus beaux sur PS5. L’ampleur des combats, la finesse des détails dans les châteaux et la conception des monstres sont d’une qualité exceptionnelle.

Mon verdict : Final Fantasy XVI marque un nouveau tournant audacieux pour la série, avec des combats rapides et des personnages charismatiques.

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12. Stellar Blade [Un mélange d'action, de beauté et de mystère de science-fiction]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2024 Créateur(s) Développeur – Shift Up ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 56 heures et demie Notes Metacritic 81

Stellar Blade m’a surpris par son mélange d’action de science-fiction et d’une histoire émouvante qui va plus loin que je ne m’y attendais. Incarner Eve procure un sentiment de puissance, mais le monde qui l’entoure vous tient constamment en haleine. Le jeu se déroule sur une Terre futuriste envahie par des créatures extraterrestres appelées les Naytiba.

L’humanité s’est réfugiée dans une colonie hors de la Terre il y a plusieurs générations. Eve arrive au sein de la 7e escouade aéroportée envoyée pour reconquérir la planète. La mission tourne immédiatement au désastre, laissant Eve seule au milieu des ruines.

L’intrigue suit l’enquête menée par Eve pour découvrir ce qui est arrivé aux précédentes tentatives de reconquête. Les combats mettent l’accent sur la précision du timing et la reconnaissance des schémas.

Conseil de pro Maîtrisez le timing parfait de l'esquive pour activer « Blink ». Ce système de contre inflige des dégâts importants et vous confère quelques images d'invincibilité.

Parer au moment idéal expose les ennemis à des contre-attaques dévastatrices, et le répertoire de coups d’Eve s’enrichit au fur et à mesure de votre progression. Les combats contre les boss nécessitent d’apprendre leurs schémas d’attaque.

Le décor post-apocalyptique mêle végétation sauvage et vestiges technologiques. Les villes en ruines offrent des champs de bataille pleins d’ambiance. Le design des ennemis va du grotesque à une beauté envoûtante. Les animations des personnages sont fluides même lors de combats intenses.

Ce jeu d’action solo propose des combats très soignés et élégants, ainsi qu’une esthétique unique. Il se distingue par ses combats fluides et rapides, ainsi que par la conception captivante de ses personnages.

Mon verdict : Dans Stellar Blade, le système de combat récompense la précision et le timing. Les combats contre les boss exigent toute votre attention.

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13. Spider-Man 2 de Marvel [Le balancement entre les toits à son apogée héroïque]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur – Insomniac Games ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 17 heures Notes Metacritic 87

Spider-Man 2 de Marvel figure parmi les meilleurs jeux d’aventure sur PS5 qui vous offrent le frisson ultime des super-héros. Cette fois-ci, Spider-Man n’est pas seul. Spider-Man 2 de Marvel met en avant Peter Parker et Miles Morales, qui mènent ensemble le combat pour protéger New York.

Les deux Spider-Man sont confrontés à des difficultés personnelles alors que la ville a besoin d’eux. Le lien qui les unit devient essentiel pour mettre fin à un danger qu’aucun d’eux ne peut affronter seul. Le gameplay est fluide, rapide et très varié. Vous pouvez passer de Peter à Miles tout au long de l’histoire.

Conseil de pro Balancez-vous rapidement mais restez près du sol pour repérer plus facilement les crimes. Intégrez des gadgets dans vos combats pour allier style et efficacité.

Les pouvoirs symbiotes de Peter offrent des options d’attaque plus agressives. Miles dispose quant à lui d’attaques au venin bioélectrique. Les déplacements en toile sont efficaces et plus rapides que dans les jeux précédents.

New York est magnifique, avec une densité et des détails améliorés. Le Queens et Brooklyn élargissent la zone de jeu. Les lieux intérieurs viennent rompre la structure du monde ouvert . La ville semble plus vivante grâce à l'activité des piétons et aux événements dynamiques.

L’histoire accorde une place égale aux deux personnages tout au long du jeu. Les combats contre les boss les poussent à leurs limites, avec des séquences cinématiques tout droit sorties des bandes dessinées.

Mon verdict : Se balancer à travers New York en incarnant deux Spider-Man différents dans Spider-Man 2 de Marvel permet à la formule de rester novatrice. L’histoire accorde une place égale aux deux personnages.

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14. Days Gone [Le combat d’un motard solitaire pour sa survie dans un monde en ruines]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PC, PS5 Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur – Bend Studio ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 36 heures et demie Notes Metacritic 78

Days Gone est un jeu brut et impitoyable. Dans la peau de Deacon St. John, vous êtes plongé dans un monde envahi par les Freakers, et la survie n’est jamais une mince affaire.

Le gameplay est intense. Vous êtes constamment sur votre moto, à gérer votre niveau de carburant tout en traversant des territoires dangereux. La moto est à la fois votre bouée de sauvetage et votre espace de stockage. Tomber en panne d’essence dans des zones hostiles provoque une véritable panique.

Le combat est un mélange de furtivité, de tir et de combat au corps à corps. La furtivité vous aide à éviter les adversaires en surnombre. Les Freakers se déplacent en hordes pouvant compter plusieurs centaines d’individus. Les affronter de front équivaut à une mort certaine. Vous devez fabriquer des explosifs, poser des pièges et utiliser l’environnement pour canaliser les ennemis.

Conseil de pro Gardez vos cocktails Molotov et vos explosifs pour les affrontements contre des hordes. Les Freakers isolés meurent facilement au corps à corps, mais les foules nécessitent des dégâts de zone.

Le décor du nord-ouest du Pacifique est magnifique malgré l’apocalypse. Les forêts denses recèlent des points d’embuscade. Les villes abandonnées racontent des histoires à travers les détails de leur environnement.

Le monde lui-même joue contre vous. La pluie, le brouillard et les variations de lumière modifient le comportement des ennemis. Les Freakers sont plus actifs la nuit, ce qui rend les déplacements de jour plus sûrs, mais pas sans risque.

Les affrontements contre les hordes définissent l’expérience. Des centaines de « Freakers » jaillissent de leurs nids au cours de certaines missions. Vous les entendez avant de les voir : une vague de cris qui vous signale qu’il faut fuir ou vous préparer.

Mon verdict : Le jeu présente encore quelques imperfections, mais les combats contre les hordes rendent Days Gone inoubliable.

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15. Hogwarts Legacy [L'univers des sorciers, enfin à vous de l'explorer]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur – Avalanche Software ; Éditeur – Warner Bros. Games Durée moyenne de jeu 26 heures et demie Notes Metacritic 84

Hogwarts Legacy m’a donné l’impression de vivre enfin au cœur de l’univers des sorciers. Le jeu vous met dans la peau d’un élève de cinquième année arrivant à Poudlard dans les années 1890. L’histoire explore le monde magique avant les événements des livres Harry Potter.

Vous possédez une capacité hors du commun à percevoir et à manier une magie ancestrale. Un gobelin nommé Ranrok mène une rébellion, cherchant à découvrir les lieux où se cache ce pouvoir ancestral. Il estime que les sorciers oppriment les gobelins depuis des siècles et souhaite renverser l’ordre établi dans le monde des sorciers.

Conseil de pro Terminez les épreuves de Merlin dès que possible pour augmenter le nombre d'emplacements dans votre inventaire d'équipement. Le manque d'espace devient un problème majeur au cours de l'exploration.

Les sorts constituent le cœur du combat. Vous combinerez différents sorts pour obtenir des avantages tactiques. Les potions et les plantes vous offrent des options supplémentaires.

L'exploration vous permettra de découvrir des secrets disséminés dans tout le château et ses environs. Le vol en balai vous ouvrira les portes des Highlands écossais. Les activités secondaires vont de la collecte de créatures magiques à la résolution d'énigmes.

Le château restitue à la perfection l’atmosphère magique des livres. Les portraits vous parlent lorsque vous passez devant eux. Des passages secrets relient des lieux éloignés. Le paysage environnant comprend le village de Pré-au-Lard et la Forêt Interdite. Les changements de saison modifient l’aspect de l’environnement.

Cette expérience fantastique en solo vous permet de créer votre propre sorcier et de fréquenter la célèbre école de sorcellerie et de magie. Vivre ses rêves de Poudlard est aussi gratifiant que vous pourriez l’espérer. Vous ne pourrez pas vous empêcher d’explorer le château de fond en comble.

Mon verdict : *Hogwarts Legacy* est un rêve devenu réalité pour les fans d’Harry Potter, qui offre la liberté de vivre pleinement la vie scolaire à Poudlard.

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16. Cyberpunk 2077 [Un chaos baigné de néons et des histoires inoubliables]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur – CD Projekt Red ; Éditeur – CD Projekt Durée moyenne de jeu 26 heures Notes Metacritic 75

Cyberpunk 2077 est un jeu audacieux et chaotique. L’histoire aborde les thèmes de l’identité et de la survie, et je n’ai pas pu m’en détacher.

Vous incarnez V, un mercenaire qui tente de se faire un nom à Night City. Un braquage tourne au désastre. V se retrouve avec une biopuce contenant la conscience numérisée de Johnny Silverhand implantée dans son cerveau.

Johnny (un terroriste motard décédé il y a cinquante ans) remplace peu à peu la personnalité de V. V dispose de quelques semaines pour trouver une solution avant de disparaître complètement.

Le gameplay propose plusieurs approches pour chaque situation. Vous pouvez pirater et vous frayer un chemin à coups d’épée dans les systèmes ennemis et retourner leurs armes contre eux. Cela en fait un jeu qui se démarque parmi les meilleurs jeux de type « hack-and-slash ».

Conseil de pro Investissez dans vos compétences techniques pour fabriquer des objets légendaires. L'équipement que vous fabriquez vous-même est nettement plus performant que celui acheté en boutique.

La furtivité vous permet de mener à bien vos missions sans tuer personne. Le combat direct récompense les tactiques agressives grâce aux lames de mante et aux armes intelligentes. La perspective à la première personne rend les marchés bondés oppressants. Les PNJ suivent des routines qui donnent vie à la ville tout en restant purement décoratives.

Johnny et V sont hostiles l’un envers l’autre au départ, mais le fait de partager un même corps les oblige à se comprendre. Vos choix de dialogue influencent la manière dont ils interagissent et la fin que vous débloquerez. L’histoire pose la question de savoir ce qui compte lorsque la mort est inévitable et que l’identité devient négociable.

Mon verdict : après les mises à jour, Cyberpunk 2077 est enfin le jeu de rôle qu’il était censé être, plein de vie et de choix.

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17. Black Myth : Wukong [Mythe, magie et arts martiaux redéfinis]

Notre note 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Game Science Durée moyenne de jeu 38 heures Notes Metacritic 76

Black Myth : Wukong s'inspire du « Voyage en Occident », l'un des plus grands classiques de la littérature chinoise. Vous incarnez l'Élu, marchant sur les traces de Sun Wukong (le Roi Singe). Il y a plusieurs siècles, ce singe légendaire a surmonté des épreuves et atteint l'illumination.

Aujourd’hui, démons et êtres célestes vous mettent à l’épreuve pour déterminer si vous êtes digne d’hériter de son héritage.

Le combat s'articule autour des techniques de combat au bâton et des transformations. Vous débloquerez différentes postures qui modifieront votre répertoire de coups. Des capacités magiques viennent compléter les attaques au corps à corps.

Conseil de pro Concentrez vos points de compétence sur les capacités de transformation avant les autres compétences. Les pouvoirs de métamorphose vous offrent d’énormes avantages face aux boss redoutables.

Les combats contre les boss volent la vedette. Ils exigent d’apprendre leurs schémas de combat et d’exploiter leurs faiblesses. La difficulté peut monter en flèche lors des affrontements majeurs, et les esquives ainsi que le positionnement comptent davantage que les statistiques. Découvrez d’autres des meilleurs jeux de RPG d’action pour vivre des expériences épiques similaires.

La présentation visuelle s'inspire largement de l'art et de la mythologie chinois. Des temples se nichent au cœur de montagnes brumeuses. Les forêts recèlent des menaces surnaturelles. Les boss vont de bêtes gigantesques à des immortels corrompus. La direction artistique distingue ce jeu de l'esthétique fantastique occidentale.

Au fond, le jeu mêle action et mythologie pour offrir un voyage inoubliable. Il réinvente le « Voyage en Occident » à travers le regard d’un nouveau héros, qui prouve ainsi qu’il a sa place parmi les légendes.

Mon verdict : j’ai été époustouflé par la beauté de Black Myth : Wukong, et les combats exigeants m’ont tenu en haleine.

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18. Ghost of Yōtei [Un voyage hanté d’un samouraï à travers le silence de l’hiver]

Notre note 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5 Année de sortie 2025 Créateur(s) Développeur – Sucker Punch Productions ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 35 heures et demie Notes Metacritic 87

Ce jeu transpose la formule du samouraï en monde ouvert dans un univers plus sombre. Se déroulant à l’ombre du mont Yōtei, à Hokkaido, il explore une terre marquée par la guerre et les forces surnaturelles.

Contrairement à d’autres jeux de samouraïs, des titres comme Ghost of Yōtei s’inscrivent résolument dans le genre du survival horror. Ils mêlent le folklore japonais à une histoire ancrée dans la réalité.

Vous incarnez un ronin errant hanté par des visions. Ces visions brouillent la frontière entre la réalité et le monde des esprits. Elles vous poussent à découvrir si les démons sont réels ou s'ils sont le fruit de la cruauté humaine. Le récit se déroule à travers des chemins qui se ramifient, et vos choix façonnent votre destin ainsi que le monde qui vous entoure.

Conseil de pro Adaptez votre style de jeu aux capacités uniques du nouveau protagoniste. Les techniques d’Atsu diffèrent considérablement de l’approche de combat de Jin Sakai.

Le combat s’appuie sur les fondements de l’original. Les duels à l’épée restent au cœur des affrontements et les options de furtivité s’élargissent grâce à de nouveaux outils.

Les étendues sauvages enneigées d’Hokkaido créent une atmosphère différente de celle de Tsushima. Les montagnes se dressent au-dessus des lacs gelés tandis que les tempêtes de neige vous empêchent de voir clairement lors de vos explorations. La beauté austère des paysages hivernaux contraste avec la violence de votre mission.

Cette aventure historique en solo propulse les combats et l’exploration, déjà acclamés, dans une nouvelle ère du Japon féodal. Elle met en scène un nouveau protagoniste animé par une quête de vengeance. Tout ce qui a fait la particularité du premier opus revient, enrichi de nouveaux éléments.

Mon verdict : Ghost of Yōtei est un digne successeur de Tsushima, avec des graphismes à couper le souffle et des combats captivants.

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19. L'avènement des rōnin [Liberté et art du sabre dans un Japon en pleine mutation]

Notre note 6.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2024 Créateur(s) Développeur – Team Ninja ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 67 heures et demie Notes Metacritic 76

L’ascension des rōnin vous permet d’incarner un guerrier errant à une époque troublée de l’histoire du Japon. L’histoire est imprégnée de loyauté, de rébellion et de survie, et je me suis senti pris dans la tourmente de l’histoire.

Vous êtes tiraillé entre des factions rivales, chacune réclamant votre loyauté tout en dissimulant ses propres ambitions. Vos choix déterminent qui s’épanouit et qui périclite.

Le jeu ne vous offre pas de réponses toutes faites. Chaque alliance s’accompagne de sacrifices, et le poids moral de vos décisions persiste bien après la fin des combats. Un instant, vous combattez aux côtés des révolutionnaires ; l’instant d’après, vous vous demandez si leur vision est vraiment meilleure que celle du shogunat.

Conseil de pro Équilibrez votre jauge de karma pour obtenir les meilleurs dénouements possibles dans l'histoire. Un alignement extrême dans un sens ou dans l'autre vous empêchera d'accéder à certaines quêtes.

Les combats mêlent l'art traditionnel du maniement de l'épée aux armes à feu. Vous pouvez changer d'arme en plein combat. La combinaison des épées et des armes à feu s'avère plus efficace qu'on ne pourrait le croire.

Le décor reflète un Japon pris entre deux mondes. L’architecture traditionnelle côtoie les bâtiments occidentaux. Les champs de bataille témoignent de la confrontation entre les méthodes de guerre anciennes et modernes. Les détails d’époque ancrent l’action dans un moment précis de transition.

L’exploration apporte ses propres récompenses. Les villes sont en proie à des troubles politiques, les villages portent les stigmates de la guerre, et la campagne semble animée par autant d’opportunités que de dangers. Les quêtes secondaires révèlent les histoires personnelles de gens ordinaires qui survivent en ces temps chaotiques.

Mon verdict : Bien qu’il ne soit pas parfait, L’ascension des rōnin est une solide aventure en monde ouvert proposant des combats à l’épée gratifiants.

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20. Clair Obscur : Expedition 33 [Un mélange époustouflant d’art et d’innovation dans le domaine du RPG]

Notre note 6.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now Année de sortie 2025 Créateur(s) Développeur – Sandfall Interactive ; Éditeur – Kepler Interactive Durée moyenne de jeu 28 heures et demie Notes Metacritic 93

Dans Clair Obscur : Expedition 33, la Peintre se réveille chaque année pour peindre un chiffre. Tous ceux qui ont cet âge meurent dès qu’elle a terminé. Cette année, elle a peint le chiffre 33. L’expédition doit atteindre son monument et mettre fin à la malédiction avant que le temps ne soit écoulé.

L’histoire s’inspire de la Belle Époque française et revêt une grande profondeur émotionnelle. Les motivations de chaque personnage sont profondes, et cette profondeur transparaît dans chaque échange.

Conseil de pro Étudiez la manière dont l’ennemi attaque lors des combats au tour par tour. Le système de combat en temps réel récompense un timing précis et une bonne observation.

Le combat allie des décisions au tour par tour à des actions en temps réel.

Vous devrez synchroniser vos pressions sur les boutons pour augmenter les dégâts ou réduire les attaques subies. Le positionnement est crucial pour les attaques de zone. La composition de votre groupe influe sur les stratégies disponibles. Les combats contre les boss exigent à la fois une planification tactique et des compétences d’exécution. Tous ces éléments se combinent pour rendre les combats captivants.

Les graphismes vous laissent sans voix. Le style artistique surréaliste donne à chaque image l'aspect d'un tableau. L'esthétique Art nouveau caractérise l'architecture et la conception des personnages.

L'univers mêle inspirations historiques et éléments fantastiques. C'est l'un des RPG les plus originaux que j'ai vus sur PS5.

Mon verdict : Innovant et créatif, Clair Obscur : Expedition 33 figure parmi les meilleurs jeux de rôle de la nouvelle génération.

Mon verdict global

La meilleure façon de passer des heures seul sur votre PS5 ? Tout dépend du type d’aventure que vous recherchez, mais ces jeux solo vous offriront des expériences inoubliables :

Pour les amateurs d’exploration en monde ouvert → Horizon : Forbidden West . Chaque panorama semble prendre vie, et les bêtes mécaniques vous tiennent en haleine. J’ai passé des heures à errer, à découvrir de nouvelles zones et à tester le système de combat.

. Chaque panorama semble prendre vie, et les bêtes mécaniques vous tiennent en haleine. J’ai passé des heures à errer, à découvrir de nouvelles zones et à tester le système de combat. Pour les fans de samouraïs amateurs d’histoires captivantes → Ghost of Tsushima . Le dilemme de Jin, entre honneur et survie, vous plonge dans un univers cinématographique. Les combats au sabre, les choix, la tension… tout cela vous fait vivre chaque instant intensément.

. Le dilemme de Jin, entre honneur et survie, vous plonge dans un univers cinématographique. Les combats au sabre, les choix, la tension… tout cela vous fait vivre chaque instant intensément. Pour les passionnés de survie → Horizon Zero Dawn. Des machines parcourent un monde post-apocalyptique époustouflant, et chaque rencontre met votre stratégie à l’épreuve. La façon dont l’exploration et le combat s’entremêlent fait que l’on en oublie facilement le temps qui passe.

Chacun de ces jeux met en valeur ce que la PS5 fait de mieux en mode solo, qu’il s’agisse de vastes mondes ouverts, de systèmes de combat précis ou d’histoires inoubliables.

FAQ

Quel est le meilleur jeu solo sur PS5 ?

Le meilleur jeu solo sur PS5 est Horizon interdit West. Ce jeu propose un environnement post-apocalyptique parfait, et votre survie dépend de la qualité de vos stratégies. Les combats dans Horizon : Forbidden West sont également sans égal.

Quels sont les bons jeux solo en mode histoire pour la PS5 ?

Les meilleurs jeux solo en mode histoire sur PS5 sont *Horizon : Forbidden West* et *Ghost of Tsushima**. Ces deux jeux vous plongent dans de vastes mondes ouverts regorgeant de détails. De plus, les missions proposées dans ces deux titres vous tiendront en haleine pendant longtemps.

Quel RPG solo sur PS5 dispose du meilleur système de combat ?

Le RPG solo sur PS5 doté du meilleur système de combat est Elden Ring. La variété des armes et des tactiques proposées dans le jeu rend son système de combat infiniment rejouable et extrêmement satisfaisant.

Quels sont les bons jeux de tir solo sur PS5 ?

Les meilleurs jeux de tir solo sur PS5 sont Cyberpunk 2077 et Death Stranding 2 : Sur la plage. Tous deux proposent une grande variété d’armes et une excellente expérience de tir pour les amateurs du genre.

Quels sont les bons jeux de survie solo sur PS5 ?

Les meilleurs jeux de survie solo sur PS5 sont Days Gone et Horizon Zero Dawn. Ces deux jeux de survie montrent différentes facettes du genre. L’un vous offre une grande liberté à travers de vastes paysages, tandis que l’autre vous enferme dans un monde dont il est impossible de s’échapper.