20 jeux similaires à « Slime Rancher 2 » que tous les fans devraient essayer

J’ai passé beaucoup de temps à explorer les meilleurs jeux similaires à Slime Rancher 2, à la recherche d’expériences agréables et détendues qui dégagent cette même étincelle. La plupart ne sont pas à la hauteur, mais ceux de cette liste, eux, le sont. Ils incarnent ce mélange rare de curiosité, de créativité et de sérénité qui transforme quelques minutes de jeu en un moment dont on se souvient vraiment.

Chaque titre présenté ici procure la même satisfaction tranquille que l’on éprouve à collectionner, fabriquer et découvrir à son propre rythme. Ils prouvent qu’un bon concept n’a pas besoin de pression, mais seulement d’un objectif. Plongeons-nous maintenant dans les jeux qui capturent véritablement la magie de Slime Rancher 2.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Slime Rancher 2

Après avoir testé et analysé des dizaines de jeux d’exploration apaisants, j’ai trouvé trois titres qui recèlent cette même magie réconfortante et sans stress qui rend les jeux comme Slime Rancher 2 si particuliers. Chacun d’entre eux offre ce mélange parfait de charme, de créativité et de découvertes gratifiantes qui vous donne envie de revenir pour « juste une journée de jeu de plus ».

1 Stardew Valley 2016 Une simulation agricole chaleureuse où chaque lever de soleil est synonyme de nouveau départ, transformant les routines simples en une progression paisible que vous ne voudrez jamais précipiter. Buy now 2 Bugsnax 2020 Une aventure délicieusement étrange où l'on capture des créatures, mêlant humour, mystère et émotion d'une manière qui rend la curiosité irrésistible. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Une simulation d'artisanat lumineuse et pleine d'espoir, où chaque plan que vous réalisez redonne vie à un monde en ruines. Un projet à la fois. Buy now



Ces trois titres incarnent ce qui rend ces jeux, à l’image de Slime Rancher 2, si addictifs : de la créativité sans chaos et des découvertes sans contrainte de temps. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des vingt jeux qui offrent cette même expérience chaleureuse et agréable.

Les 20 meilleurs jeux similaires à Slime Rancher 2 que vous adorerez explorer

Après avoir passé en revue des dizaines de simulations de vie relaxantes et de jeux de collection de créatures, j’ai sélectionné les titres les plus gratifiants qui capturent véritablement la joie de la découverte, de la créativité et d’une progression sereine. Chacun apporte son propre charme, mais tous partagent ce même esprit réconfortant d’exploration qui rend ces univers si addictifs. Combien de ces aventures douillettes avez-vous déjà jouées ?

1. Stardew Valley [Meilleur classique en 2D pour une expérience agricole chaleureuse et la création d'une communauté]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie et de ferme en 2D / RPG chaleureux Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, mobile, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2016 Créateur(s) ConcernedApe (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient une progression sereine et à long terme, ainsi que des objectifs ouverts Caractéristiques uniques Des systèmes d'agriculture très poussés, une narration centrée sur les personnages, de nombreuses possibilités de modding Ce que j’ai apprécié La façon dont chaque journée de jeu est à la fois productive et relaxante, et la manière dont chaque relation avec les PNJ semble significative

Lorsque j’ai joué pour la première fois à Stardew Valley, j’ai immédiatement compris pourquoi ce jeu est considéré comme un chef-d’œuvre dans l’univers chaleureux du jeu vidéo. Le principe est simple : vous héritez de la ferme délabrée de votre grand-père et vous la transformez en une exploitation florissante. Mais la mise en œuvre est riche et infiniment gratifiante.

L’agriculture est au cœur du jeu, et les cultures saisonnières ainsi que les systèmes d’élevage confèrent à chaque année du jeu un caractère novateur et stratégique. J’ai trouvé que la rotation des cultures, l’amélioration des outils et la gestion de mes animaux apportaient juste ce qu’il fallait de structure sans jamais être source de stress.

Conseil de pro Optez directement pour les arroseurs de qualité (Farming 6) en cultivant des cultures lucratives (par exemple, des myrtilles), améliorez votre arrosoir les jours de pluie et visez les lots du Centre communautaire qui débloquent la serre plus tôt pour générer des bénéfices tout au long de l’année.

Ce que j’apprécie particulièrement, c’est la façon dont l’histoire s’entremêle avec la vie quotidienne. Chaque habitant possède une personnalité riche et attachante, et à mesure que je tissais des liens grâce aux festivals et aux événements, le jeu m’a donné davantage l’impression de faire partie d’une communauté vivante plutôt que de simplement jouer à un simulateur agricole.

Les systèmes d’artisanat et d’exploitation minière ajoutent également une touche d’aventure pour ceux qui aiment l’exploration, tandis que le mode multijoueur transforme le jeu en une évasion partagée entre amis. Et grâce à sa communauté de moddeurs très active, il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer, qu’il s’agisse d’améliorations de confort ou de refontes visuelles complètes.

Mon verdict :



Stardew Valley incarne la joie sereine des progrès quotidiens, où chaque saison apporte de nouvelles amitiés, de nouvelles routines et de modestes récompenses.

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2. Bugsnax [L’expédition de capture de créatures la plus charmante et la plus originale]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure à la première personne / Collection de créatures Plateformes PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Créateur(s) Young Horses (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les univers décalés, les énigmes créatives et la collection de créatures Caractéristiques uniques Des créatures au design hybride, des énigmes liées à l’environnement, un rythme tranquille Ce que j’ai apprécié L’utilisation astucieuse des sauces et des outils pour attirer et piéger les Bugsnax de manière drôle et créative

J’ai rarement vu un jeu aussi merveilleusement bizarre que Bugsnax. Vous explorez l’île de Snaktooth, où chaque créature est mi-snack, mi-insecte. Et trouver comment les attraper se transforme rapidement en une boucle de casse-tête addictive.

J’adore la façon dont chaque Bugsnak réagit différemment aux sauces et aux pièges, ce qui vous oblige à faire preuve de créativité plutôt que de vous reposer sur le combat. L’humour est ludique mais étonnamment sincère, surtout lorsque vous dévoilez le mystère de l’île et que vous venez en aide à ses habitants excentriques.

Conseil de pro Commencez par scanner, puis utilisez des sauces pour faire interagir les Bugsnax entre eux (en en enrobant un pour en attirer un autre). Combinez les lignes de « Trip Shot » avec le « Launchpad » pour effectuer des rattrapages en vol, et dormez pour inverser les comportements de jour et de nuit lorsqu’une cible ne se manifeste pas.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la personnalité décalée du jeu et son récit étonnamment émouvant. Derrière son esthétique colorée, aux allures de dessin animé, se cache une véritable histoire sur l’amitié, l’acceptation de soi et la découverte.

Les personnages, appelés « Grumpuses », possèdent chacun une personnalité unique qui évolue au fur et à mesure que vous interagissez avec eux, conférant à cet univers une touche de vie et d’humour rare dans les jeux de ce genre. Le rythme est tranquille. Vous pouvez flâner, expérimenter et accomplir des quêtes secondaires sans pression, ce qui en fait un jeu idéal pour des sessions décontractées.

Mon verdict :



Bugsnax transforme la curiosité en aventure, mêlant humour, mystère et émotion dans un univers à la fois étrange et inoubliable.

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3. Mon séjour à Portia [Meilleur jeu de construction de monde désertique en 3D et de simulation d’atelier]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie en 3D / Aventure créative / RPG Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, mobile Année de sortie 2019 Créateur(s) Pathea Games (développeur), Team17 (éditeur) Durée moyenne de jeu 85 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient l'artisanat approfondi, la construction de villes et l'exploration Caractéristiques uniques Un univers post-apocalyptique mais rassurant, des arbres de fabrication détaillés et une progression des personnages Ce que j’ai apprécié Le sentiment gratifiant de reconstruire une ville grâce à des commandes d’artisanat et à l’exploration



Mon séjour à Portia m’a immédiatement captivé par sa vision charmante d’un monde plein d’espoir, reconstruit à partir des ruines de l’ancien. Vous incarnez un artisan chargé de restaurer la ville de Portia, en acceptant des commandes pour fabriquer des ponts, des véhicules et d’autres projets qui contribuent à l’épanouissement de la communauté. D’après mon expérience, c’est l’un des rares jeux de simulation de vie où l’artisanat prend véritablement tout son sens ; chaque plan que vous réalisez transforme visiblement le monde qui vous entoure.

Conseil de pro Remettez une commande commerciale chaque matin, déposez les disques de données au Centre de recherche dès que possible et faites fonctionner plusieurs fours et découpeuses en parallèle : cela vous permettra de faire grimper rapidement le niveau de votre atelier et de débloquer rapidement des plans essentiels.

J’ai vraiment apprécié la façon dont le jeu mêle les genres avec aisance. Les systèmes complets d’artisanat et de construction stimulent votre progression quotidienne, tandis que les interactions sociales et les événements de la ville donnent vie à cet univers. Vous pouvez cultiver, pêcher, apprivoiser des animaux, ou même explorer d’anciennes ruines regorgeant d’ennemis mécaniques à la recherche de matériaux rares.

C’est un rythme gratifiant mêlant création, exploration et amélioration qui récompense à la fois la patience et la curiosité. L’esthétique visuelle est lumineuse et picturale, conférant à Portia, dans son univers post-apocalyptique, une atmosphère étonnamment optimiste plutôt que sombre.

Mon verdict :



*Mon séjour à Portia* donne du sens à chaque plan à mesure que vous reconstruisez un monde plein d’espoir, de vie, d’histoire et de charme.

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4. Garden Paws [Meilleure simulation de vie sur le thème des animaux avec des options de personnalisation approfondies]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie / Gestion agricole / Gestion de boutique Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Bitten Toast Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux de ferme sur le thème des animaux et une progression tranquille Caractéristiques uniques Personnages animaux jouables, plus de 700 quêtes, mode multijoueur coopératif Ce que j’ai apprécié Le sentiment de progression à mesure que votre ville s'agrandit et que votre boutique prospère

Lorsque j’ai joué à Garden Paws, ce qui m’a immédiatement marqué, c’est son charme doux et coloré. Vous incarnez un adorable animal qui gère une petite ferme et une boutique, que vous développez progressivement tout en aidant à reconstruire un village insulaire endormi. La gestion de la ferme et de la boutique procure un réel sentiment de satisfaction. Vous cultivez des plantes, fabriquez des décorations, élevez des animaux et vendez vos produits directement aux villageois. C’est simple, mais infiniment gratifiant.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la réalisation rapide des festivals saisonniers ; ils débloquent des améliorations de boutique rares et des objets décoratifs qui rendent l’agencement de votre ville bien plus efficace et visuellement attrayant.

Je vais être honnête, Garden Paws m’a captivé non pas parce qu’il est mignon (même s’il l’est vraiment), mais parce qu’il vous permet de prendre le contrôle total de votre petit monde. Vous ne vous contentez pas de décorer une ferme ; vous construisez une économie, une clôture fabriquée à la main et une carotte hors de prix à la fois.

La personnalisation va très loin : chaque pouce de terrain, chaque devanture de magasin, chaque recoin douillet peut être aménagé à votre guise. Et juste au moment où vous pensez avoir maîtrisé l’art de l’élevage de poulets, le jeu vous confie sans crier gare un dragon à apprivoiser. Ajoutez à cela un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à dix joueurs, et le jeu devient moins une simulation agricole en solo qu’une joyeuse obsession partagée.

Mon verdict :



Garden Paws est un pur moment de détente, qui vous permet de cultiver votre terre, d’élever des animaux et de construire une boutique à votre rythme, en toute tranquillité.

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5. Forager [Le cycle de collecte de ressources et d’automatisation le plus addictif]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'artisanat et d'exploration en 2D avec vue de dessus Plateformes PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, mobile Année de sortie 2019 Créateur(s) HopFrog (développeur), Humble Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 20 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient une progression rapide et une automatisation légère Caractéristiques uniques Déblocage d’îles, outils d’automatisation, arbre de compétences, mini-donjons Ce que j’ai apprécié Le cycle de déblocage rapide qui s'amplifie pour aboutir à une automatisation de production très satisfaisante

Forager commence modestement. Vous débutez sur une seule île, en cassant des rochers et des arbres, et avant même de vous en rendre compte, vous avez bâti tout un empire de machines qui travaillent discrètement pour vous. J’apprécie la rapidité avec laquelle le jeu récompense les petites actions. Chaque outil, chaque île et chaque amélioration donne l’impression d’avoir été mérités, et voir votre base s’étendre procure une satisfaction étrange. Le graphisme en pixel art et la bande-son entraînante confèrent au jeu un rythme décontracté, même lorsque votre écran se transforme en une mer de tiges minières lumineuses.

Conseil de pro Concentrez-vous d’abord sur les avantages économiques, puis investissez dans des outils d’automatisation. Transformer vos revenus passifs en usines et en tiges minières accélère les déblocages et assure un flux constant dans votre inventaire.

Ce que j’apprécie le plus, c’est la façon dont Forager élimine l’anxiété liée à la routine habituelle. L’arbre de compétences et les gadgets d’automatisation vous permettent de contrôler le rythme de progression. Une fois que les drones et les usines sont opérationnels, le jeu fonctionne presque tout seul, ce qui vous laisse libre d’explorer des énigmes ou de partir à la découverte de nouvelles îles. C’est un jeu court, joyeux et rempli de petites victoires qui s’accumulent plus vite que vous ne le pensez.

Mon verdict :



Forager vous tient en haleine grâce à sa boucle de fabrication, d’exploration et de récompenses régulières qui donnent à ces courtes sessions un sentiment de productivité sans fin.

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6. Core Keeper [Meilleure aventure souterraine pour l’exploitation minière et la construction de bases]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de survie en vue de dessus avec mode « bac à sable », artisanat et construction de base Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Année de sortie Accès anticipé en 2022, version 1.0 en 2025 Créateur(s) Pugstorm (développeur), Fireshine Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 80 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui aiment l'exploitation minière, la construction en coopération et les combats de boss simples Caractéristiques uniques Creusez où vous voulez, biomes souterrains générés aléatoirement, mode coopératif à 8 joueurs, arbres de compétences Ce que j’ai apprécié Le cycle gratifiant consistant à creuser des tunnels, à améliorer son équipement et à agrandir une base souterraine confortable

Vous vous réveillez dans une caverne mystérieuse et commencez avec une torche et un établi. D’après mes observations, Core Keeper allie à la perfection exploration en mode bac à sable, artisanat et construction de base dans un vaste monde souterrain généré de manière procédurale. En utilisant ce jeu, j’ai constaté que l’exploration de nouveaux biomes, l’installation de fermes sous des champignons lumineux, la préparation de bonus et l’affrontement de boss pour obtenir des fragments de progression créent un rythme régulier et gratifiant. Le pixel art grossier et l’éclairage tamisé confèrent une atmosphère apaisante aux longues sessions de jeu, même lorsque vous vous préparez à un combat.

Conseil de pro Installez une ferme de baies de cœur et de piments-bombes près de votre base pour disposer de nourriture de soin et de vitesse fiable, suivez le tunnel de Ghorm pour trouver facilement des filons de minerai, et posez des rails entre les biomes afin de faciliter vos expéditions contre les boss et vos collectes de ressources.

Il y a toutefois quelques inconvénients. La gestion de l’inventaire peut s’avérer fastidieuse, et maximiser toutes les compétences peut donner l’impression d’être une corvée. D’après mon expérience, ces petits désagréments s’estompent une fois que vous disposez d’un espace de stockage, de rails et de meilleurs outils. Le mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à huit joueurs est un atout majeur si vous appréciez les projets collectifs. De même, si vous êtes attiré par la liberté totale et l’expérimentation, les meilleurs jeux de type « bac à sable » vous invitent à creuser, construire et explorer entièrement selon vos propres envies.

Mon verdict :



Core Keeper procure ce sentiment de progression réconfortant que l’on retrouve dans des jeux comme Slime Rancher 2, en mêlant travail d’équipe, découverte et créativité dans les profondeurs souterraines.

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7. Les Sims 4 : Mode de vie écologique [Le jeu « bac à sable » le plus détaillé en matière d’écologie et de construction de civilisation]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Extension pour un jeu de simulation de vie en mode sandbox Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2020 Créateur(s) Maxis – Développeur, Electronic Arts – Éditeur Durée moyenne de jeu Jeu en monde ouvert sans limite de temps ; 20 à 60 heures d'objectifs liés aux extensions Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits axés sur les mécanismes de jeu et les constructions durables Caractéristique unique Système d’empreinte écologique, plans d’action de quartier, fabrication d’objets, fabrication de bougies, préparation de jus pétillants, fouille de poubelles, services publics hors réseau Ce que j’ai apprécié Voir Evergreen Harbor passer d’une ville polluée à une ville verte à mesure que mes constructions et mes politiques portent leurs fruits

D’après mon expérience, le mode de vie écologique modifie considérablement votre façon de jouer aux Sims 4 en superposant des mécanismes de type « jeu de construction de ville » à votre foyer. Le principe est simple à comprendre. Votre quartier dispose d’une empreinte écologique qui oscille entre « industrielle » et « verte » en fonction de vos choix.

Installez des panneaux solaires, votez en faveur de plans d’action de quartier qui encouragent le partage et les énergies propres, et vous verrez l’horizon s’éclaircir et les espaces communautaires s’animer. Négligez le développement durable et le smog persistera.

Conseil de pro Désactivez le vote automatique pour les PNA et sélectionnez deux ou trois mesures qui correspondent à votre histoire. Associez les « Initiatives vertes » à l’« Économie d’énergie » pour faire basculer plus rapidement l’empreinte écologique vers le vert tout en gardant vos factures à un niveau raisonnable.

Au quotidien, je partage mon temps entre la fabrication sur l’imprimante 3D industrielle, la fabrication de bougies à l’établi et la préparation de jus pétillants destinés à la vente de produits artisanaux. Grâce à mes connaissances pratiques, ces activités s’accordent parfaitement avec la récupération de pièces dans les bennes à ordures et la construction de structures autonomes qui produisent leur propre électricité et leur propre eau. Le nouveau monde, Evergreen Harbor, possède un charme urbain brut qui se transforme progressivement à mesure que vous vous y investissez.

Il y a toutefois quelques bémols. Après avoir passé tant de temps à jouer, je pense pouvoir affirmer sans me tromper que certaines NAP peuvent sembler un peu envahissantes si vous les activez toutes, et que certaines tâches professionnelles peuvent devenir répétitives. Ajuster vos choix de vote permet de résoudre la plupart de ces problèmes. Les amateurs de simulations de vie pourront ensuite se plonger dans les meilleurs jeux Les Sims, où la personnalisation et la créativité sans limites rendent même les routines quotidiennes gratifiantes.

Mon verdict :



Les Sims 4 Mode de vie écologique donne de l’importance aux petits choix, transformant la vie quotidienne en une simulation créative et consciente.

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8. Paleo Pines [Meilleure simulation d’élevage de dinosaures pour une exploration en douceur]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie tranquille avec collection de créatures Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateur(s) Italic Pig – Développeur, Modus Games – Éditeur Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les fans de dinosaures, les enfants, les familles, les aventuriers en douceur Caractéristique unique Soins aux dinosaures hors combat, création de liens grâce à la flûte, décoration du ranch, chevauchée de dinosaures Ce que j’ai aimé Le cycle serein consistant à se lier d’amitié avec les dinosaures, à personnaliser les enclos et à parcourir une île haute en couleur

Dans Paleo Pines, vous arrivez sur une île lumineuse aux allures de dessin animé pour y construire un ranch de dinosaures convivial. Le principe de base est simple et relaxant. Cultivez des plantes, utilisez-les pour vous lier d’amitié avec les dinosaures, puis hébergez-les dans des enclos où ils vous aident aux tâches de la ferme et à vous déplacer. L’esthétique s’inspire des livres d’histoires, avec des couleurs douces et des personnages au design accessible, ce qui correspond bien à l’absence de combat.

Conseil de pro Faites le plein de friandises adaptées aux goûts de chaque dinosaure et aménagez des enclos avant de les apprivoiser. Disposer d’un enclos prêt à l’emploi évite qu’ils ne s’égarent et permet d’économiser des ressources rares telles que les pierres de rêve.

Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point chaque espèce semble distincte. Vous apprendrez à connaître leurs friandises préférées, jouerez de la flûte pour créer des liens, et agrandirez petit à petit votre ranch avec des clôtures, des abris et des décorations. Les courses en ville et l’exploration vous permettent de débloquer de nouveaux outils et de nouvelles régions à un rythme tranquille.

Ce n’est pas une simulation complexe, mais les mécanismes de soins et les balades à dos de dinosaure la rendent discrètement addictive et infiniment réconfortante. Si vous préférez collectionner des créatures plutôt que des récoltes, les meilleurs jeux de dinosaures vous offrent cette même émerveillement et ce même sentiment de complicité, avec une touche préhistorique en plus.

Mon verdict :



Paleo Pines vous permet de prendre soin de dinosaures plutôt que de slimes, en vous offrant un univers chaleureux axé sur la bienveillance et l’exploration.

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9. Terraria [Meilleur jeu de survie en 2D de type « bac à sable » pour une exploration approfondie et l’artisanat]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'aventure et de création en 2D de type « sandbox » Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, mobile Année de sortie 2011 Créateur(s) Re-Logic Développeur et éditeur Durée moyenne de jeu De 40 à plus de 200 heures selon les objectifs Idéal pour Les amateurs de jeux « bac à sable » qui aiment l’exploration, les combats contre des boss et la construction de bases Caractéristiques uniques Biomes générés de manière procédurale, système d'équipement très complet, câblage et logique, plusieurs niveaux de difficulté, mode multijoueur Ce que j’ai apprécié La courbe de progression, des outils en cuivre jusqu’aux ailes de fin de jeu, tout en développant une base personnalisée à travers des biomes variés

Terraria est le genre de jeu qui envahit discrètement votre temps libre. Vous commencez par creuser pour trouver du cuivre, vous clignez deux fois des yeux, et tout à coup, vous avez construit une forteresse dotée de pièges à lave et d’un ascenseur menant en enfer. Ce qui rend ce jeu si captivant, c’est la façon dont ce cycle de jeu vous entraîne tout naturellement.

Chaque expédition vous rapporte un nouvel équipement, de nouvelles idées et juste ce qu’il faut de danger pour que le jeu reste passionnant. Le graphisme en pixel art peut sembler simple, mais l’univers donne l’impression d’être vivant, surtout lorsque la nuit tombe et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de construire un toit.

Conseil de pro Commencez en mode « Journey » ou « Classic », dirigez-vous sans détour vers une base de réapparition sûre, puis privilégiez les objets de mobilité comme le grappin et le « nuage en bouteille ». La mobilité facilite tous les combats contre les boss et accélère l’exploration.

Ce qui me marque le plus, c’est le sentiment d’accomplissement. Chaque amélioration semble méritée, de votre premier grappin à votre premier vol à travers la carte. Les outils de câblage vous permettent de faire preuve de créativité, en transformant votre base en un chef-d’œuvre automatisé mêlant pièges, fermes et chaos lumineux.

Cela peut certes sembler un peu intimidant pour les nouveaux joueurs, mais une fois que vous avez pris le coup de main, Terraria devient un jeu de type « bac à sable » qui récompense la curiosité mieux que presque tous les autres jeux auxquels j’ai joué. Pour les constructeurs en quête d’une expérience plus profonde, découvrez d’autres jeux similaires à Terraria, où l’exploration, l’exploitation minière et l’artisanat se fondent en une boucle créative sans fin.

Mon verdict :



Terraria récompense avant tout l’imagination, en vous invitant à creuser, à fabriquer et à façonner votre monde pour en faire quelque chose qui vous est entièrement propre.

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10. La récolte des monstres [Le meilleur jeu hybride mêlant élevage de créatures et culture de navets-monstres]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation agricole en 2D et collection de monstres Plateformes PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 2021 Créateur(s) Maple Powered Games – Développeur, Merge Games – Éditeur Durée moyenne de jeu 8 à 20 heures Idéal pour Les joueurs curieux de découvrir une simulation agricole où l'on élève ses propres compagnons de combat Caractéristiques uniques Mutations de slimes, Planimals, combats au tour par tour simples, construction de village allégée Ce que j’ai apprécié La nouveauté consistant à semer, faire muter et aligner vos propres compagnons issus de vos cultures

La récolte des monstres m’a captivé plus vite que je ne m’y attendais. Vous plantez des graines, y mélangez différents slimes, puis observez vos cultures se transformer en Planimals fidèles, prêts pour des combats au tour par tour. Le pixel art coloré possède ce charme réconfortant de l’époque de la GBA, et l’ensemble du gameplay semble conçu pour se détendre après une longue journée.

Conseil de pro Utilisez la boue rouge sur les cultures à croissance rapide pour créer rapidement des Planimaux, gardez-en quelques-uns en réserve car les Planimaux vaincus ne reviennent pas, et conservez la boue bleue pour obtenir des aides fiables à la ferme.

Ce qui me donne envie de continuer à jouer, c’est le système de mutation. Expérimenter avec les slimes rouges, bleus et verts donne des résultats différents. Le rouge crée des Planimals prêts au combat, le bleu génère des aides pour l’élevage, et le vert stimule une croissance instantanée pour progresser rapidement. J’apprécie la façon dont l’extension du territoire et les établis d’artisanat s’inscrivent dans un parcours de progression clair, ce qui rend le début du jeu très satisfaisant.

Le jeu n’est pas d’une grande profondeur et l’aventure est courte, mais cela fait partie de son charme. C’est un mélange compact et sans stress de collecte, de combat et d’agriculture qui sait exactement ce qu’il veut être. Cette même satisfaction sereine se retrouve dans les meilleurs jeux de simulation, où la découverte prime sur la difficulté.

Mon verdict :



La récolte des monstres allie la gestion d’une ferme et la collection de créatures pour offrir un parcours simple mais gratifiant, placé sous le signe de la croissance et de l’expérimentation.

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11. Summer in Mara [Meilleure simulation de vie sur une île tropicale avec navigation et scénario]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie tranquille mêlant agriculture et exploration Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Année de sortie 2020 Créateur(s) Chibig Studio – Développeur et éditeur Durée moyenne de jeu 12 à 25 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les quêtes décontractées, la navigation et les univers axés sur l’histoire Caractéristiques uniques Exploration d'îles sans combat, farming et artisanat simples, cinématiques animées Ce que j’ai apprécié Le cycle apaisant consistant à s’occuper d’une petite île, puis à naviguer à la rencontre de PNJ hauts en couleur

Vous incarnez Koa, une jeune fille courageuse qui prend soin de son île natale tout en naviguant à travers un archipel baigné de soleil. D’après mon expérience, le cycle de jeu principal est volontairement simple : cultiver quelques plantes, fabriquer des objets et naviguer vers de nouveaux îlots pour faire du commerce, livrer des objets et faire avancer l’histoire. Le style graphique est éclatant et proche du dessin animé, et les courtes cinématiques animées confèrent à chaque personnage juste ce qu’il faut de personnalité pour que chaque mission vaille la peine d’être accomplie.

Ce qui me frappe le plus, c’est que *L’été à Mara* ne prétend jamais être plus compliqué qu’il ne l’est. C’est une aventure sans pression, conçue pour les joueurs qui préfèrent se détendre plutôt que de chercher à optimiser leurs performances. Certes, certaines quêtes reposent sur des mécanismes de « va-et-viens », mais le rythme est serein, la navigation est agréable et la bande-son enjouée vient harmoniser le tout. Au bout de quelques heures, vous ne vous précipitez plus pour atteindre vos objectifs, vous vous contentez simplement de vivre dans cet univers, et c’est là tout son charme.

Mon avis :



« L’été à Mara » est un havre de paix où l'exploration, l'artisanat et l'histoire s'entremêlent pour former un rythme serein de découvertes.

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12. Coral Island [Meilleur simulateur de vie moderne axé sur la restauration des océans]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie et d'agriculture en 3D Plateformes PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Année de sortie Accès anticipé en 2023, sortie complète prévue entre 2024 et 2025 Créateur(s) Stairway Games – Développeur, Humble Games – Éditeur Durée moyenne de jeu De 40 à plus de 120 heures, selon les objectifs Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une simulation agricole riche en fonctionnalités et dotée d’un aspect moderne et soigné Caractéristiques uniques Plongée pour la restauration des récifs, grande île tropicale, vaste casting avec des intrigues amoureuses, collection d’objets de musée Ce que j’ai apprécié Le cycle de nettoyage sous-marin et de régénération des récifs qui rend votre progression visible sur toute l’île

Coral Island reprend la formule classique du jeu de simulation agricole et lui apporte une touche de modernité bien méritée. Vous gérez vos cultures, élevez des animaux, explorez des mines et nouez des liens d’amitié avec une distribution nombreuse et attachante. Mais la véritable magie opère sous l’eau. Plonger pour ramasser les déchets, restaurer les récifs coralliens et documenter la vie marine donne à votre quotidien un sens que la plupart des simulations de vie négligent.

Voir l’océan se régénérer grâce à vos efforts est une véritable source de satisfaction. La direction artistique est somptueuse et détaillée, les festivals débordent d’énergie, et la manière dont les relations sont mises en scène semble plus vivante que dans la plupart des jeux du même genre, ce qui fait qu’on en oublie facilement le temps qui passe.

Conseil de pro Commencez à plonger dès que possible pour ramasser les déchets et activer les orbes solaires (progression de la restauration + rang de la ville), puis transformez les déchets en compost pour obtenir de l’engrais de base : des récoltes de qualité sont rapidement rentables et accélèrent les améliorations.

Il s’agit d’un vaste monde ouvert ; attendez-vous donc à ce que votre inventaire soit parfois encombré et à quelques ralentissements sur les machines peu puissantes, mais ces petits désagréments s’estompent rapidement face à la générosité du monde qui vous entoure. Entre l’agriculture, l’exploitation minière, la plongée et les interactions sociales, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, sans jamais donner l’impression d’être pressé. Les joueurs qui aiment s’occuper de leurs cultures, élever des animaux et reconstruire des communautés chaleureuses adoreront se plonger dans les meilleurs jeux de ferme pour profiter de ce mélange parfait de charme et de développement.

Mon verdict :



Coral Island redéfinit ce que peut être un jeu « cosy », en mettant l’accent sur la préservation de l’environnement, l’agriculture sous-marine et les liens sincères.

13. Hokko Life [Meilleur simulateur de décoration et de personnalisation de ville décontracté]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie, construction de ville, bac à sable de décoration Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Créateur(s) Wonderscope AB – Développeur, Team17 – Éditeur Durée moyenne de jeu De 30 à plus de 80 heures, selon les objectifs de conception Idéal pour Les joueurs qui aiment créer, personnaliser et progresser à leur rythme Caractéristiques uniques Outils complets de conception de mobilier et de vêtements, partage de plans, agencement flexible de la ville Ce que j’ai apprécié La liberté de conception qui permet de modifier des meubles, de peindre des motifs et de réaménager des espaces sans aucune pression

Vous commencez dans un village animalier endormi, mais très vite, vous en devenez le maître, tel un architecte local armé d’un pinceau. Hokko Life n’est pas une question de grind ou de combats contre des boss ; il s’agit de créer et de mettre en valeur. J’adore la façon dont le rythme vous invite à prendre votre temps, à tester des idées farfelues et à expérimenter jusqu’à ce que vous ayez l’impression que toute la ville vous appartient. Le style graphique est doux et rappelle celui d’un livre d’histoires, et le rythme apaisant fait passer les longues sessions de décoration plus vite que vous ne le pensez.

Conseil de pro Dans l’outil de conception, utilisez l’alignement sur la grille et la fonction de duplication pour assembler des ensembles de mobilier modulaires ; fabriquez en série des bancs et des lampes pour gagner rapidement de l’argent, tout en stockant du bois et de la pierre issus des apparitions quotidiennes afin de financer des projets urbains de plus grande envergure.

D’après mon expérience, Hokko Life révèle tout son potentiel lorsque vous vous plongez dans ses outils de création. Assembler des meubles personnalisés à partir de formes simples, peindre des motifs sur les murs et observer les villageois utiliser ce que vous avez créé procure une satisfaction surprenante.

L’agriculture légère, la pêche, la chasse aux insectes et les événements apportent suffisamment de structure pour assurer un rythme régulier, tandis que les forêts et les plages voisines nourrissent votre passion pour l’artisanat avec de nouveaux matériaux. La possibilité de modifier l’agencement de la ville et les intérieurs est un atout majeur ; elle vous permet de rechercher une liberté de conception totale, sans aucune pression pour « terminer » quoi que ce soit.

Mon verdict :



Hokko Life s’adresse aux joueurs qui aiment la créativité et le design, et qui souhaitent transformer une petite ville en un reflet vivant de leur style.

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14. Farm Together [Meilleure simulation agricole coopérative relaxante pour un jeu sans pression]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu simulation agricole coopérative, jeu de création libre Plateformes PC, Xbox One, PS4 Année de sortie 2018 Créateur(s) Milkstone Studios, développeur et éditeur Durée moyenne de jeu De 30 à plus de 120 heures, très facile à jouer par petites sessions Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un mode coopératif sans stress, de magnifiques fermes et d’une progression régulière Caractéristiques uniques Croissance des cultures en temps réel, même hors ligne, droits d’accès pour les visiteurs, événements saisonniers, vastes ensembles de décoration Ce que j’ai apprécié Le rythme des connexions et déconnexions qui permet à la ferme d’évoluer en mon absence, ainsi que le mode coopératif accessible sans effort

Farm Together fait partie de ces jeux qui s’intègrent discrètement à votre quotidien. Vous commencez avec un minuscule lopin de terre, vous plantez quelques cultures, et avant même de vous en rendre compte, vous disposez de vastes vergers, d’enclos pour animaux et de clôtures aux couleurs assorties qui feraient la fierté de n’importe quel perfectionniste. D’après mon expérience, ce jeu brille par son aspect social et convivial. Pas de combat, pas de délais, pas de pression. Juste une progression régulière et une collaboration facile.

Conseil de pro Définissez les autorisations des visiteurs sur « récolte uniquement », puis plantez des cultures à long terme avant de vous déconnecter. Vous retrouverez ainsi une grange bien remplie et un revenu régulier sans risquer de perturber votre aménagement.

Ce qui me donne vraiment envie de revenir, c'est le système de croissance en temps réel. Vos cultures, vos arbres et vos animaux continuent de se développer même lorsque vous n'êtes pas connecté ; on a ainsi toujours l'impression que votre ferme est vivante, même lorsque vous ne jouez pas. J’adore la façon dont les outils de construction vous permettent de façonner les chemins, les clôtures et les décorations exactement comme vous le souhaitez, et la manière dont les événements saisonniers apportent juste ce qu’il faut de structure pour que le jeu reste toujours varié.

Le mode coopératif est également très fluide. Grâce au système d’autorisations, vos amis peuvent vous aider sans perturber votre organisation, ce qui est rare et très apprécié. Les minuteries prévisibles et l’interface épurée transforment les tâches quotidiennes en une activité presque méditative, et c’est exactement le but recherché. De plus, pour tous ceux qui préfèrent construire avec des amis, les meilleurs jeux en mode coopératif transforment chaque récolte, chaque quête et chaque amélioration en une aventure partagée.

Mon verdict :



Farm Together met en avant la joie de la créativité partagée, ce qui est parfait pour les joueurs qui apprécient la progression coopérative et une détente durable.

15. Staxel [Meilleur jeu de construction de fermes et de villages en blocs et en voxels]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de gestion agricole et de construction de village en voxels Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Plukit, développeur et éditeur Durée moyenne de jeu De 25 à plus de 80 heures selon les objectifs de construction Idéal pour Les joueurs qui souhaitent s'adonner à la construction créative, avec un peu de « farming » et des activités sociales Caractéristiques uniques Construction à la première personne, bloc par bloc, bac à sable modifiable, parcelles urbaines modifiables, quêtes légères Ce que j’ai apprécié Un contrôle total sur l’architecture et les intérieurs tout en redonnant vie à un village endormi de manière décontractée

Vous arrivez dans un village délabré et le reconstruisez à votre rythme. D’après mon expérience, Staxel allie l’agriculture chaleureuse de Stardew Valley à la construction par blocs en vue à la première personne de Minecraft, le tout dans une ambiance à la fois créative et apaisante. Le style graphique voxel aux couleurs vives rend la construction ludique et intuitive, et il est facile de se laisser emporter par le rythme qui consiste à façonner le monde qui vous entoure, bloc après bloc.

Conseil de pro Réclamez dès le début des parcelles supplémentaires, puis pré-construisez des pièces modulaires telles que des cuisines et des granges. Les intégrer dans de nouvelles maisons accélère les quêtes et garantit la cohérence de votre esthétique.

Le cycle de jeu s’articule autour de la culture des champs, de l’élevage des animaux, de la satisfaction des demandes des villageois et de la reconstruction des maisons pièce par pièce. Ce que j’apprécie le plus, c’est la liberté de démolir une vieille cabane délabrée pour la remplacer par une serre en verre ou une promenade au bord du lac qui vous appartient entièrement.

Le mode coopératif rend l’expérience encore plus agréable, en permettant à vos amis de se joindre à vous pour vous aider à façonner vos créations. La configuration compatible avec les mods offre des possibilités infinies de personnalisation de votre monde. Il n’y a ni combat ni système d’endurance dont il faille se soucier, ce qui garantit un rythme détendu et convivial, idéal pour de longues sessions créatives.

Mon verdict :



Staxel transforme la vie en voxels en une expérience de construction communautaire, où charme, liberté et simplicité se marient à merveille.

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16. Rien ne vaut son chez-soi [Meilleure simulation de nettoyage et de recyclage pour s’amuser dans un univers post-apocalyptique]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation post-apocalyptique chaleureuse mêlant agriculture et nettoyage Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Créateur(s) Chicken Launcher – Développeur, Awaken Realms – Éditeur Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures, selon les objectifs de nettoyage à 100 % Idéal pour Les aventuriers tranquilles qui apprécient une progression bien structurée et une transformation visible Caractéristiques uniques Boucle de ramassage des déchets et de recyclage, reconstruction de la ferme, création de liens avec les animaux, exploration légère Ce que j’ai apprécié Voir les terrains vagues se transformer en espaces verdoyants à mesure que vous recyclez des déchets pour en faire des bâtiments, des outils et des objets de décoration

Vous incarnez Ellen, qui revient sur une Terre dévastée pour reconstruire l’ancienne propriété familiale. D’après mon expérience, le gameplay est concret et étonnamment satisfaisant. Je passe des heures à aspirer des montagnes de déchets, à trier les matières recyclables, à construire de nouvelles installations et à aménager des jardins qui redonnent vie à ce terrain vague. Le ton reste serein et porteur d’espoir, et les graphismes lumineux confèrent à ce monde en ruines une atmosphère douce et optimiste.

Conseil de pro Construisez des recycleurs par paires et mettez de gros tas en file d’attente pendant la nuit, installez des arroseurs pour automatiser l’arrosage, et améliorez votre aspirateur dès le début : cela triple la vitesse de nettoyage et vous libère plusieurs jours pour l’exploration et les soins aux animaux.

Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point les progrès sont visibles et tangibles. La combinaison de l’agriculture, de l’artisanat et des soins aux animaux rend la routine captivante sans jamais donner l’impression d’être pressé. Construire des recycleurs par paires et mettre en file d’attente de grandes piles pendant la nuit accélère la progression, tandis que les arroseurs et les abris pour animaux permettent d’automatiser les tâches quotidiennes, ce qui libère vos matinées pour l’exploration.

Il en résulte un univers peu stressant qui récompense à parts égales la constance et la curiosité. Parallèlement, si vous appréciez un défi modéré en plus de votre activité d’artisanat, les meilleurs jeux de survie ajoutent juste ce qu’il faut de tension pour que chaque ressource soit le fruit d’un véritable effort.

Mon verdict :



*Rien ne vaut son chez-soi* donne un sens au nettoyage, transformant les déchets en merveilles grâce à une agriculture durable et à un gameplay réfléchi.

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17. L’esprit de l’île [Meilleur jeu coopératif de construction tropical, alliant exploration et profondeur de jeu de rôle]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de simulation de vie avec construction et aventure légère Plateformes PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Année de sortie Sortie sur PC en 2022, sortie sur consoles en 2023 Créateur(s) 1M Bits Horde – Développeur, PID Games/Plug In Digital – Éditeur Durée moyenne de jeu De 30 à plus de 100 heures, selon les objectifs touristiques Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de gestion de ferme décontracté proposant un mode coopératif en ligne et un scénario guidé Caractéristiques uniques Mode coopératif en ligne à deux joueurs, archipel de 14 îles, économie touristique avec des boutiques gérées par les joueurs, événements saisonniers Ce que j’ai apprécié Transformer une île endormie en une destination florissante en alliant une agriculture conviviale à une économie axée sur le tourisme

Vous échouez sur un archipel ensoleillé et commencez à reconstruire votre vie à partir de zéro. D’après mon expérience, L’esprit de l’île allie une agriculture paisible, de l’artisanat et la construction d’une ville à une histoire légère sur la redécouverte de soi et la vie en communauté. Les graphismes colorés et le rythme tranquille font que les routines quotidiennes ressemblent davantage à des mini-vacances qu’à une corvée, ce qui correspond exactement à ce que je recherche dans une simulation « cosy ».

Conseil de pro Investissez dans les avantages touristiques et ouvrez votre boutique les jours de festival et les week-ends ; proposez des plats cuisinés et des décorations (les meilleures ventes) pour faire grimper les notes des visiteurs, puis réinvestissez vos bénéfices dans l’amélioration de l’île afin d’assurer une croissance régulière.

Ce qui me rend accro, c’est le cycle du tourisme. Je cultive des plantes, je prépare des plats, je fabrique des décorations, puis j’ouvre ma propre boutique pour attirer des visiteurs et financer de nouvelles attractions sur l’île. L’exploration de l’archipel alimente cette économie en matériaux, recettes et rebondissements narratifs qui se déroulent naturellement. Le mode coopératif est le véritable point fort. Gérer une ferme et une boutique avec un ami allège les tâches et transforme les grands chantiers en projets communs amusants.

Le combat existe mais reste facultatif, ce qui préserve une ambiance globalement paisible et permet de profiter du jeu à son propre rythme. Lorsque l’exploration est votre passion, les meilleurs jeux d’aventure vous permettent d’errer dans des mondes luxuriants qui récompensent votre curiosité à chaque détour.



Mon verdict :

L’esprit de l’île offre ce cycle enrichissant de création et d’exploration que l’on retrouve dans des jeux comme Slime Rancher 2, avec des fonctionnalités coopératives qui le rendent encore plus captivant.

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18. No Man’s Sky [Meilleur jeu de type « bac à sable » proposant une exploration dans un univers vaste et généré de manière procédurale]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de type « bac à sable » proposant une exploration en monde ouvert et la construction de bases Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Année de sortie 2016, avec des mises à jour majeures régulières Créateur(s) Hello Games – Développeur et éditeur Durée moyenne de jeu De 30 à plus de 300 heures, selon les objectifs Idéal pour Les aventuriers tranquilles et les bâtisseurs en quête de découvertes sans fin, avec une progression sans pression Caractéristiques uniques Galaxie générée aléatoirement, construction de bases planétaires, découverte et apprivoisement de créatures, mode « Relax », mises à jour gratuites fréquentes Ce que j’ai apprécié La liberté d’explorer, de cultiver et de construire à travers des biomes époustouflants, tout en définissant mon propre rythme et mes propres objectifs

Vous vous réveillez dans une galaxie mystérieuse et tracez votre chemin à travers des milliards de systèmes stellaires. D’après mon expérience, No Man’s Sky donne le meilleur de lui-même lorsque vous ralentissez le rythme et que vous profitez de son ambiance. En mode « Détente », la boucle « exploration, collecte et construction » devient incroyablement satisfaisante. Le style de science-fiction épuré et la bande-son d’ambiance confèrent à chaque session un caractère plus méditatif que axé sur des missions, et l’on peut facilement passer des heures à explorer de nouvelles planètes à la recherche du lever de soleil parfait.

Conseil de pro Débloquez le raffineur personnel dès que possible et épinglez les plans du panneau solaire et de la batterie. L’énergie passive combinée au raffinage portable assure le bon fonctionnement de vos bases et vous permet de fabriquer des objets en déplacement sans vous retrouver à court d’espace dans votre inventaire.

Ce qui me donne envie de revenir, c’est ce cycle de voyages d’une planète à l’autre. Répertorier de nouvelles espèces, extraire des matériaux rares et installer des bases sur les mondes de mon choix ne me lasse jamais. La progression grâce aux améliorations du vaisseau, du multitool et de l’exosuit procure un sentiment constant d’évolution, tandis que l’agriculture et l’artisanat donnent vie à chaque avant-poste.

J’apprécie particulièrement le fait que le jeu vous laisse décider du type d’expérience que vous souhaitez vivre. Vous pouvez passer des heures à construire, à faire du commerce ou simplement à vous promener dans des paysages extraterrestres, et chaque style de jeu a sa place. Et si vous avez déjà rêvé au-delà de l’horizon, les meilleurs jeux spatiaux allient fabrication, découverte et une infinité d’étoiles à explorer, tout comme No Man’s Sky.



Mon verdict :



No Man’s Sky incarne l’exploration sans limites et ce sentiment d’émerveillement qui rendent des jeux comme Slime Rancher 2 si infiniment inspirants.

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19. Mon passage chez Sandrock [Le meilleur jeu de construction dans le désert, alliant exploitation minière et combat]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de simulation de vie avec artisanat, exploitation minière et combats légers Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie Sortie complète en 2023 Créateur(s) Pathea Games – Développeur ; PM Studios et Focus Entertainment – Éditeurs Durée moyenne de jeu De 40 à plus de 120 heures, selon l'histoire et les améliorations apportées à la ville Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de construction axé sur l’histoire et offrant une profondeur de fabrication très satisfaisante Caractéristiques uniques Un système économique basé sur le recyclage des déchets, un tableau des commandes bien fourni, des personnages doublés, des ruines distinctes pour l’exploitation minière et la chasse aux reliques Ce que j’ai apprécié La touche « survie dans le désert » qui vous pousse à recycler les déchets pour fabriquer des machines de haut niveau et à améliorer la ville de manière significative

Vous arrivez à Sandrock en tant que nouveau « Bâtisseur » de la ville et aidez une communauté de pionniers poussiéreuse à se remettre sur pied. On comprend très vite pourquoi le gameplay fonctionne si bien : les ressources sont rares, et chaque déchet que vous recyclez donne le sentiment d’avoir été mérité. Au lieu d’abattre des arbres à l’infini, vous récupérez et recyclez des ferrailles pour en faire des pièces utilisables, puis vous reliez des machines entre elles pour fabriquer tout ce dont vous avez besoin, des filtres à eau aux améliorations urbaines majeures. Le décor brûlé par le soleil, à mi-chemin entre le Far West et le steampunk, confère à chaque projet un sens concret et concret.

Conseil de pro Placez plusieurs recycleurs et collecteurs de rosée dès le premier jour, puis enchaînez les machines (broyeur/processeur civil) pour honorer rapidement les commandes à forte valeur ajoutée ; scannez les reliques au musée pour obtenir des plans et emportez des aliments redonnant de l’endurance pour les longues sessions d’exploitation minière.

Au cours de mon expérience de jeu, le rythme des commandes, des sessions d’extraction et des améliorations de l’atelier m’a captivé sans jamais me sembler exigeant. Les donjons proposent des combats légers et accessibles, tandis que les quêtes sociales et les festivals insufflent une véritable vie à Sandrock.

J’ai remarqué que de nombreux joueurs apprécient la façon dont l’économie basée sur la ferraille et la progression régulière des outils créent des objectifs clairs à moyen terme, et je partage entièrement cet avis. On a l’impression que Portia a évolué, avec un rythme plus fluide, des rebondissements narratifs plus profonds et un sens du but plus marqué.

Mon verdict :



*Mon séjour à Sandrock* prolonge tout ce que *Portia* avait mis en place, en trouvant le juste équilibre entre aventure, artisanat et narration émouvante.

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20. Pokémon Violet [Meilleur RPG de combat et de collection de créatures en monde ouvert]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de collection de créatures en monde ouvert et RPG au tour par tour Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2022 Créateur(s) Game Freak – Développeur ; Nintendo/The Pokémon Company – Éditeurs Durée moyenne de jeu Entre 30 et 70 heures, voire plus, pour terminer l’histoire et atteindre les objectifs du Pokédex Idéal pour Les joueurs qui aiment capturer, entraîner et constituer des équipes tout en profitant d’une exploration libre Caractéristiques uniques Le monde entièrement ouvert de Paldea, trois parcours narratifs parallèles, le système de combat « Terastallisation », un mode coopératif à 4 joueurs Ce que j’ai apprécié Parcourir Paldea à mon rythme, repérer des Pokémon rares à l’état sauvage et constituer des équipes autour des nouveaux types Tera

Vous arrivez à l’Académie Naranja et partez à la découverte de Paldea pour tracer votre propre aventure. D’après mon expérience, Violet permet enfin aux Pokémon de se jouer comme un véritable RPG où l’on peut se déplacer librement partout. J’ai adoré flâner d’une ville à l’autre, capturer ce que je voyais et décider si je devais d’abord m’attaquer aux Arènes, chasser les Pokémon Titans ou affronter l’Équipe Star.

Conseil de pro Débloquez rapidement les recettes de sandwichs pour augmenter votre puissance de rencontre. Enchaîner les bons sandwichs augmente considérablement les chances d’apparition des types que vous ciblez et accélère le remplissage du Pokédex.

Plus j’y passais de temps, plus je m’en rendais compte : le cycle de jeu est classique, mais plus flexible. Vous capturez et entraînez plus de 400 Pokémon, affrontez huit Arènes dans l’ordre de votre choix, puis terminez les derniers rebondissements de l’histoire. La Terastallisation ajoute une dimension stratégique au combat en modifiant le type d’un Pokémon, ce qui ouvre la voie à des contre-attaques et des compositions d’équipe amusantes. Le mode coopératif fonctionne bien pour l’exploration, la chasse aux Pokémon brillants et les raids.

De nombreux joueurs apprécient cette liberté et cette variété, car elles transforment le monde en un véritable safari vivant, et je partage cet avis. Les performances sur Switch peuvent parfois baisser, mais cela ne gâche que rarement le plaisir de la collection. Enfin, pour tous ceux qui aiment collectionner des créatures uniques, les meilleurs jeux Pokémon ravivent ce même sentiment de curiosité et de joie dont les fans de Slime Rancher ne se lassent jamais.

Mon verdict :



Pokémon Violet incarne ce même esprit de collection et de curiosité que l’on retrouve dans des jeux comme Slime Rancher 2, prouvant ainsi que l’exploration ne cesse jamais d’être un plaisir.

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Mon verdict global

Après avoir passé des dizaines d’heures à parcourir ces univers, j’ai constaté que le prochain jeu idéal pour vous dépend de l’aspect de Slime Rancher qui vous a le plus séduit. Vous trouverez ci-dessous mes principales recommandations, chacune étant adaptée à un style de jeu spécifique.

Pour les aventuriers en douceur → Stardew Valley . Une vie à la ferme et en ville accessible, à votre rythme, où les routines quotidiennes, une musique apaisante et des objectifs ouverts créent une atmosphère relaxante, sans aucune pression.



→ . Une vie à la ferme et en ville accessible, à votre rythme, où les routines quotidiennes, une musique apaisante et des objectifs ouverts créent une atmosphère relaxante, sans aucune pression. Pour les collectionneurs de créatures → Pokémon Violet . Un safari en liberté à travers Paldea qui récompense la curiosité et la constitution d’une équipe, avec des objectifs flexibles et une progression gratifiante.



→ . Un safari en liberté à travers Paldea qui récompense la curiosité et la constitution d’une équipe, avec des objectifs flexibles et une progression gratifiante. Pour les constructeurs à la première personne → No Man’s Sky . Construisez des bases et récoltez des ressources à travers de superbes biomes en mode « Détente », ce qui vous permet d’explorer, de scanner et de créer à votre rythme.



→ . Construisez des bases et récoltez des ressources à travers de superbes biomes en mode « Détente », ce qui vous permet d’explorer, de scanner et de créer à votre rythme. Pour les amateurs de simulations de vie alternative → Mon passage chez Sandrock . Le recyclage de ferraille, les commandes et les combats légers donnent un sens à chaque amélioration sans nuire à l’atmosphère chaleureuse.



→ . Le recyclage de ferraille, les commandes et les combats légers donnent un sens à chaque amélioration sans nuire à l’atmosphère chaleureuse. Pour les jardiniers en coopérative → Farm Together . Des minuteries de récolte en temps réel et des autorisations claires facilitent la gestion des fermes partagées, ce qui est parfait pour des sessions entre amis.



→ . Des minuteries de récolte en temps réel et des autorisations claires facilitent la gestion des fermes partagées, ce qui est parfait pour des sessions entre amis. Pour les créateurs à la pointe du design → Hokko Life . Des outils avancés de personnalisation du mobilier et de la ville transforment la créativité en progression, idéal si la décoration est votre objectif ultime.



→ . Des outils avancés de personnalisation du mobilier et de la ville transforment la créativité en progression, idéal si la décoration est votre objectif ultime. Pour les bricoleurs clandestins → Core Keeper . L’exploitation minière, l’agriculture et les combats contre des boss s’intègrent dans une boucle apaisante, particulièrement amusante avec une petite équipe en mode coopératif.



→ . L’exploitation minière, l’agriculture et les combats contre des boss s’intègrent dans une boucle apaisante, particulièrement amusante avec une petite équipe en mode coopératif. Pour les créateurs de mondes en voxels → Staxel. La construction bloc par bloc s’associe à des tâches villageoises tranquilles pour offrir un bac à sable décontracté et hautement modifiable.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu similaire à Slime Rancher 2 ?

Le meilleur jeu similaire à Slime Rancher 2 est Stardew Valley. Pour une expérience originale de capture de créatures, optez pour Bugsnax ; pour un jeu axé sur l’artisanat et l’exploration au service d’une histoire, essayez Mon séjour à Portia. Ces trois titres conservent ce cycle agréable mêlant curiosité, collection et progression sans pression.

De quel type de jeu s'agit-il avec Slime Rancher 2 ?

Slime Rancher 2 s’apparente à une aventure d’élevage et d’exploration à la première personne se déroulant sur Rainbow Island. Vous collectionnez et prenez soin de slimes, fabriquez des gadgets, agrandissez votre base et explorez des biomes colorés à votre rythme. Son scénario léger et son gameplay axé sur la créativité en font l’une des expériences de type « bac à sable » les plus relaxantes.

Slime Rancher 2 est-il aussi bon que le premier ?

Pour la plupart des joueurs, Slime Rancher 2 est aussi bon que le premier, voire meilleur. Il peaufine l’exploration, les graphismes et les gadgets tout en conservant l’esprit et le rythme feutré de l’original. Certains regrettent la nouveauté du premier opus, mais la suite offre un monde plus fluide et plus gratifiant à explorer.

Dois-je terminer Slime Rancher 1 avant de jouer au 2 ?

Non, à mon avis, il n’est pas nécessaire de terminer Slime Rancher 1 avant de jouer au 2. La suite est un jeu autonome, avec une nouvelle île et une histoire indépendante. Les nouveaux joueurs peuvent se lancer directement, apprendre rapidement les bases et profiter d’une expérience paisible de gestion de ranch et d’exploration sans avoir joué au premier opus.

Quelle est la durée de Slime Rancher 2 ?

Slime Rancher 2 offre entre 20 et 40 heures de jeu pour l’exploration et les améliorations de base. Les joueurs qui souhaitent tout collectionner (tous les slimes, gadgets et décorations) peuvent facilement dépasser les 60 heures, selon leur style de jeu et leurs objectifs en matière de construction de base.