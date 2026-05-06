18 jeux similaires à AFK Arena à découvrir en 2026

Les meilleurs jeux similaires à AFK Arena respectent une ressource essentielle : votre temps . Ces RPG « idle » comprennent que vous ne pouvez pas toujours rester scotché à votre écran, et ils s’adaptent à cette réalité. Ils mettent l’accent sur le combat automatique et la profondeur stratégique. Vous prenez toujours les décisions clés. Cependant, vous collectionnez des héros grâce à des systèmes de gacha et améliorez leur équipement.

Vous les regardez ensuite dominer au combat. La satisfaction vient de la mise en place d’une machine parfaite, qui fonctionne sans que vous ayez à intervenir. Les tâches quotidiennes se règlent en quelques minutes, et non en plusieurs heures. Et depuis le succès d’AFK Arena, le marché a vu apparaître de solides alternatives. Cette liste présente 18 titres qui exploitent brillamment les mécanismes « idle » tout en y ajoutant leurs propres innovations.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à AFK Arena

Si vous vous demandez quels RPG « idle » égalent véritablement le charme d’AFK Arena, ces sélections vous éviteront de faire défiler les résultats. La plupart des imitateurs ont copié le système de recrutement de héros et les combats automatiques, mais ont négligé le plaisir d’une véritable progression. Ceux-ci, en revanche, ont bien compris la mission :

Idle Heroes (2016) – Des héros issus de différentes factions combattent à votre place tandis que votre progression se poursuit même lorsque vous n’êtes pas en ligne. Summoners War : Sky Arena (2014) – Invoquez des monstres et partez à la conquête de donjons tout en gravissant les échelons du mode JcJ. Raid : Shadow Legends (2018) – Des graphismes époustouflants et des modèles de champions détaillés confèrent aux combats une dimension cinématographique.

On a l'impression que, pour chacun d'entre eux, les développeurs se sont penchés sur AFK Arena et se sont demandé : « Bon, comment améliorer ce jeu ? » Le résultat : une sélection qui redéfinit le genre. Faites défiler la page vers le bas pour découvrir la liste complète et trouver le jeu qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Les 18 meilleurs jeux similaires à AFK Arena qui valent vraiment le détour

Les 18 titres présentés ci-dessous ont su conserver une base de joueurs active pendant des années grâce à des mises à jour régulières et à l’engagement de leur communauté. Ils récompensent vos efforts et s’adaptent à votre emploi du temps : jouez ne serait-ce que quelques minutes par jour, et vous ressentirez tout de même cette satisfaction de progresser en puissance et dans l’histoire.

1. Idle Heroes [Meilleure alternative RPG « idle » à AFK]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeurs/Éditeurs – DHGAMES, EGAME Durée moyenne de jeu Variable Ce que j’ai apprécié Un excellent système d’amélioration des héros

Idle Heroes fait partie de ces jeux, à l’instar d’AFK Arena, qui ne cessent de vous donner envie d’y revenir. C’est un RPG « idle » qui n’attend pas que vous jouiez. Il continue de fonctionner tout seul.

Plus de 200 héros composent la collection. Les synergies entre factions apportent de la profondeur à la constitution des équipes. Vous pouvez associer des guerriers issus de la Forêt, de l'Ombre, de la Forteresse et d'autres royaumes.

Les systèmes d’ascension vous permettent d’élever vos héros au rang de dieux. Des modes tels que l’Épreuve des Braves et le Donjon d’Aspen mettent à l’épreuve les limites de vos héros.

Conseil de pro Conservez vos Orbes de Prophète pour les événements spéciaux plutôt que de les utiliser immédiatement. Les récompenses d’événements offrent un meilleur rendement en héros que les invocations standard.

Ce que j’apprécie le plus dans Idle Heroes, c’est la rapidité avec laquelle on peut accomplir des actions. Le jeu valorise vos efforts : les tâches quotidiennes ne prennent qu’une dizaine de minutes. Le système de gacha semble généreux par rapport à celui de ses concurrents, et les événements communautaires permettent de renouveler constamment la méta.

Le style visuel mêle l’art fantastique oriental et occidental. Les héros vont des chevaliers en armure aux phénix lumineux. Chacun se distingue au combat, et leurs attaques éclatent à l’écran en une succession de flashs brillants.

Le combat automatique est rapide : les compétences s’enchaînent à un rythme effréné et les batailles se terminent avant même que vous ne vous en rendiez compte. C’est agréable de regarder le jeu pendant quelques minutes, puis de s’absenter pendant que le jeu continue de progresser à votre place.

Mon verdict : Idle Heroes prouve à quel point le concept classique du jeu « idle » peut bien vieillir. Il est facile à prendre en main au quotidien tout en offrant une profondeur durable.

2. Summoners War : Sky Arena [La meilleure expérience de RPG gacha classique]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, PC Année de sortie 2014 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Com2uS Durée moyenne de jeu ~280 heures Ce que j’ai apprécié Des options de personnalisation approfondies des runes

Summoners War : Sky Arena transforme le concept classique de collection de monstres en une véritable aventure de jeu de rôle. L’histoire suit un affrontement entre la Tribu du Ciel et les Chevaliers Dragons. Vous constituez une armée de créatures telles que Lushen, Veromos et Verdehile pour les affronter.

Les combats se déroulent selon un système au tour par tour au sein du donjon de Cairos. Vous pouvez invoquer plus de 1 500 monstres à l’aide de parchemins. Chacun d’entre eux appartient à un élément : feu, eau, vent, lumière ou ténèbres.

Le système de runes apporte une dimension supplémentaire à mesure que vous explorez le Donjon des Géants, l’Antre des Dragons et la Nécropole. Les combats d’arène se déroulent dans le cadre du Championnat mondial d’arène, tandis que les batailles de siège opposent les guildes les unes aux autres.

Conseil de pro Parcourez les donjons de Farm Giants pour améliorer vos runes avant de gravir les échelons de l’arène. La qualité des runes est plus importante que la rareté des monstres pour réussir en compétition.

Les graphismes utilisent un style 3D stylisé. Les monstres vont des minuscules slimes aux dragons gigantesques. Les compétences illuminent l’écran lors des affrontements dans la Faille dimensionnelle. Les champs de bataille alternent entre des sommets volcaniques et des grottes de cristal lumineuses.

Au fil des ans, Summoners War est devenu un titre e-sport très populaire. Des tournois mondiaux sont organisés sous la bannière de la Summoners War : World Arena. Les missions quotidiennes vous font progresser dans l’Épreuve de l’Ascension, et le système d’énergie limite la durée pendant laquelle vous pouvez farmer le donjon Giants B12 d’affilée.

L’optimisation des runes et la méta JcJ vous tiendront en haleine pendant des années. La liste des monstres comprend des héros rares de niveau 5 tels que Seara et Perna, et les mécanismes d’évolution vous permettent de faire passer vos combattants les plus puissants au niveau six étoiles.

Mon verdict : La personnalisation des runes la plus poussée et une scène e-sport active font de Summoners War : Sky Arena la référence absolue du genre.

3. Raid : Shadow Legends [Meilleur jeu de combat « idle » à forte valeur de production]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, PC Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Plarium Games Durée moyenne de jeu ~17 heures Ce que j’ai apprécié Des graphismes de personnages époustouflants

Raid : Shadow Legends donne l’impression d’avoir été conçu pour les joueurs en quête de rebondissements et de détails dans leur expérience de jeu de rôle. L’histoire se déroule dans le monde de Teleria, déchiré par la guerre. Vous y menez d’anciens champions à la conquête d’une puissance maléfique.

Chaque héros semble tout droit sorti d’un film fantastique. Le gameplay se divise entre les missions de campagne se déroulant au château de Kaerok et dans les Terres Mortes. Des donjons tels que le Repaire du Dragon et l’Antre de l’Araignée vous permettent de récupérer des artefacts. Les combats contre les boss de clan mettent votre équipe à l’épreuve face au Seigneur des Démons.

La Tour de la Perdition compte 120 étages, avec des boss tels que l’Araignée de givre et le Dragon éternel. Les combats d’arène se déroulent dans des échelons allant du Bronze à l’Or.

Conseil de pro Pour obtenir régulièrement des récompenses de progression, terminez les quêtes quotidiennes. Ces missions fournissent des ressources qui accélèrent considérablement le développement de vos champions.

Raid : Shadow Legends récompense la stratégie. Les « Faction Wars » divisent l’effectif en 13 cryptes. Les événements de fusion vous permettent de combiner des champions rares pour obtenir des légendaires tels que Rhazin Scarhide. Les connexions quotidiennes vous rapportent des récompenses régulières, notamment des « Sacred Shards » rares.

Les graphismes de Raid se démarquent parmi les RPG mobiles. Des champions tels que Coldheart et Scyl of the Drakes arborent des armures détaillées et des animations fluides. Les combats, qu’ils soient automatiques ou manuels, sont particulièrement soignés dans des zones comme le Pic du Golem de glace.

Mon verdict : Raid : Shadow Legends offre des graphismes dignes d’une console et une vaste sélection de champions, pour une expérience mobile impressionnante.

4. Hero Wars [Meilleure alternative à AFK Arena compatible avec les navigateurs]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, navigateur Web Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Nexters Durée moyenne de jeu Environ 8 heures Ce que j’ai apprécié Un gameplay à la fois simple et stratégique

Hero Wars est l’un des jeux les plus accessibles du genre, à l’instar d’AFK Arena. Le royaume de Dominion est menacé par une invasion des forces des ténèbres, et vous devez constituer une équipe de héros pour vaincre vos ennemis. Votre escouade se compose de guerriers, de mages et de tireurs d’élite.

Le personnage principal est celui que vous choisissez pour diriger votre formation. Chaque personnage se distingue à sa manière, et c’est en découvrant comment leurs capacités s’articulent entre elles que réside tout l’intérêt du jeu. Les missions de campagne font avancer l’histoire.

Le mode Tour met votre équipe à l'épreuve avec une difficulté croissante. Les combats d'arène sont axés sur le JcJ. La Grande Arène ajoute un deuxième niveau de compétition. Les guerres de guildes opposent les clans les uns aux autres. Les raids contre les boss nécessitent un travail d'équipe pour être menés à bien.

Conseil de pro Concentrez-vous sur vos cinq héros principaux. Améliorer quelques-uns des plus puissants vous mènera plus loin que de répartir vos ressources entre trop de personnages.

Vous pouvez passer du navigateur au mobile sans perdre votre progression. La progression dépend des glyphes, des artefacts et des améliorations de Titan. Les skins, tels que « Beach Party Celeste », donnent un nouveau look aux héros.

Ce jeu de rôle est idéal pour des sessions occasionnelles dans le portail de l’Outland. Le mode de combat automatique gère la plupart des étapes de la campagne, et vous pouvez passer à une vitesse 3x pour progresser plus rapidement. Des événements comme « Clash of Worlds » apportent de la nouveauté au gameplay.

Mon verdict : Hero Wars est simple à prendre en main et jouable aussi bien sur navigateur que sur téléphone. Idéal pour les joueurs occasionnels qui apprécient une progression régulière.

5. Les champions inactifs des Royaumes Oubliés [Meilleur RPG « idle » sur le thème de Donjons et Dragons]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Codename Entertainment Durée moyenne de jeu ~44 heures et demie Ce que j’ai apprécié Un mélange de personnages D&D très sympa

Cette aventure sous licence officielle de Donjons et Dragons, Les champions inactifs des Royaumes Oubliés, s’inspire des riches récits du jeu de rôle sur table classique. Vous constituez un groupe de héros emblématiques, dont Drizzt Do’Urden et Minsc, et vous les menez à travers de multiples missions.

L’accent est principalement mis ici sur la stratégie de formation sur 10 emplacements. Vous devez déterminer quel champion doit se placer où, puis les positionner dans des emplacements spécifiques.

Chacun apporte ses propres compétences et bonus, c’est pourquoi une bonne configuration est plus importante que des réflexes rapides.

Conseil de pro Positionnez vos champions de manière stratégique afin de maximiser les bonus de formation. Le placement des personnages influe davantage sur les dégâts infligés que le niveau individuel de chaque champion.

L'équipement se répartit sur six emplacements par champion. Vous pouvez réinitialiser votre progression pour accumuler des points de faveur, ce qui augmente vos gains d'or futurs. Les variantes apportent des modifications aux missions classiques, tandis que les événements s'inspirent des histoires de Donjons et Dragons et proposent du contenu croisé.

Le graphisme repose sur des personnages en 2D accompagnés d’effets animés. Les arrière-plans représentent des lieux classiques de Donjons et Dragons tels que Waterdeep et Baldur’s Gate, et le design des ennemis s’inspire du Monster Manual. Dans l’ensemble, l’esthétique reste fidèle aux racines du jeu de rôle sur table.

Mon verdict : un brillant jeu vidéo D&D destiné aux fans qui souhaitent vivre leur expérience Donjons & Dragons sous forme numérique sans perdre la magie de la stratégie et de l’histoire.

6. Epic Seven [Meilleur RPG de type « gacha » dans le style anime]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, PC Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeurs – Super Creative Inc, Super Creative Co. Ltd. ; Éditeurs – Smilegate, Smilegate Holdings, Inc Durée moyenne de jeu 21 heures et demie Ce que j’ai apprécié De superbes graphismes de style anime

Si vous êtes à la recherche d’un des meilleurs jeux de type « gacha » proposant également une narration de haut vol, Epic Seven mérite toute votre attention. L’histoire suit Ras et ses alliés alors qu’ils défendent leur territoire contre la destruction. L’écriture rend les personnages très réalistes, et les cinématiques vous permettent de vous attacher facilement à leur parcours.

Comptant parmi les meilleurs RPG au tour par tour, il propose des combats palpitants où une planification intelligente et la synergie sont essentielles. Vous pouvez choisir parmi une vaste liste de héros pour former des équipes de quatre. Chaque personnage appartient à une classe spécifique et possède une affinité pour un élément particulier.

Les compétences ultimes déclenchent des animations cinématiques. Le mode Aventure fait avancer l’histoire principale. Les intrigues secondaires mettent en avant l’évolution des personnages. Les chasses vous permettent d’obtenir des ensembles d’équipement spécifiques. Les arènes JcJ classent les joueurs en ligne, tandis que les guerres de guildes opposent les alliances dans des batailles stratégiques.

Conseil de pro Au lieu de vous débarrasser immédiatement des héros en double, conservez-les pour bénéficier des bonus d’empreinte. Ces bonus de statistiques se cumulent et vous procurent des avantages permanents.

Il existe également de nombreuses façons de personnaliser votre équipement. Les invocations « Moonlight » vous permettent d’obtenir des variantes rares de héros, et les événements changent constamment avec l’arrivée de personnages issus de collaborations. Les systèmes d’énergie limitent le nombre de sessions de jeu quotidiennes. Le doublage est également disponible en plusieurs langues.

Mon verdict : Epic Seven se distingue par ses graphismes de style anime, son système de « Hunt » très complet et ses combats compétitifs en arène.

7. Mythic Heroes [Meilleur RPG « idle » inspiré de la mythologie]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeurs/Éditeur – IGG.com Durée moyenne de jeu Variable Ce que j’ai apprécié Un excellent équilibre entre progression et mode inactif

Mythic Heroes donne vie à des légendes anciennes grâce à un mélange de mythologie et de fantasy. Pour combattre les forces du mal qui menacent le monde, vous rassemblez des héros et des dieux issus de différentes cultures. L’intrigue est épique mais simple à comprendre, et chaque héros que vous découvrez apporte un nouvel aspect à la quête.

La progression en mode inactif se déroule automatiquement. Vous collectez des ressources hors ligne et profitez des améliorations à votre retour. Les missions de campagne font avancer l’histoire. Les épreuves mettent à l’épreuve la composition de votre équipe. Le mode « Arcane Dominator » propose des défis hebdomadaires.

Conseil de pro Rejoignez une guilde active dès le début du jeu pour obtenir des récompenses quotidiennes contre des boss. Le jeu en guilde permet d’obtenir des ressources inaccessibles en solo.

Pour les fans d’AFK, les mécanismes vous sembleront familiers. La progression des héros est simplifiée. Vous n’avez pas à faire grinder chaque unité individuellement à partir de zéro. À la place, vous utilisez des systèmes de résonance pour renforcer l’ensemble de votre effectif. Les artefacts divins apportent des bonus passifs. Les avantages liés aux factions jouent un rôle important dans la constitution de votre équipe. Les événements se succèdent avec des invocations en nombre limité.

Le style visuel s’inscrit dans la veine de la fantasy épique. Le design de chaque héros semble s’inspirer de mythes anciens, tout en étant modernisé avec brio. Les animations des compétences sont spectaculaires sans être exagérées. L’interface utilisateur est épurée et intuitive.

Mon avis : Véritable joyau parmi les meilleurs jeux « idle », Mythic Heroes allie mythologie, esthétique et progression sans effort. Il se caractérise par un rythme très tranquille et de superbes designs de héros.

8. Mobile Legends : Adventure [Meilleur RPG « idle » dérivé sur mobile]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur – Moonton ; Éditeurs – Moonton, Elex Technology Durée moyenne de jeu ~204 heures Ce que j’ai apprécié Des héros familiers, un gameplay fluide

Ce spin-off mobile de Mobile Legends: Bang Bang apporte une bouffée d’air frais surprenante, en transposant des personnages familiers du jeu principal dans un tout nouvel univers.

Il réoriente l’action vers un RPG « idle » plus lent et plus réfléchi. La progression s’effectue grâce à des mécanismes de combat automatique. La campagne principale suit un scénario à embranchements, avançant d’une étape à l’autre.

Le mode « Tour sans fin » vous met au défi de grimper toujours plus haut après chaque victoire, tandis que le mode « Labyrinthe » s'apparente davantage à un dédale regorgeant de choix. Vous pouvez affronter les boss de guilde pour obtenir du butin rare et gravir les échelons lors des réinitialisations hebdomadaires de l'Arène afin de remporter des récompenses de classement.

Conseil de pro Ne manquez pas vos parties quotidiennes dans le « Labyrinthe ». Elles vous permettent d’obtenir des fragments de combattants épiques qui vous aident à débloquer et à améliorer plus rapidement des personnages clés.

Les graphismes restent fidèles au style original de Mobile Legends. Chaque personnage présente un design coloré et des contours marqués qui le rendent facilement identifiable. Les effets des compétences sont rapides et percutants. Les menus sont optimisés pour le jeu sur mobile.

La synergie d’équipe ajoute une dimension supplémentaire au jeu. Associer des personnages de la même faction confère des bonus de statistiques à votre équipe, et les améliorer en les faisant progresser en niveau et en les « éveillant » renforce votre puissance à long terme. Les factions de l’Ordre et du Chaos sont engagées dans une rivalité permanente qui façonne de nombreux événements.

Mon verdict : Mobile Legends : Adventure transpose l’expérience MOBA dans un jeu « idle », et le gameplay s’avère à la fois accessible et gratifiant.

9. Dragon Blaze [Meilleur RPG « idle » axé sur l’histoire]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeur/Éditeur – GAMEVIL Durée moyenne de jeu ~57 heures Ce que j’ai apprécié Une histoire fantastique captivante

Bien plus qu’un simple jeu « idle », Dragon Blaze s’inspire largement des meilleurs MMORPG, proposant des batailles à grande échelle, des guerres de guildes et une histoire qui se déroule comme une épopée fantastique. Boden est en train de s’effondrer sous les menaces des dieux et des démons. Vous incarnez le personnage élu capable de commander de puissants alliés.

Chaque chapitre réserve un rebondissement, tantôt tragique, tantôt héroïque. Les combats se déroulent en mode automatique, mais la composition de votre équipe nécessite une véritable réflexion. Vous invoquez des alliés pour qu’ils se tiennent aux côtés de votre personnage principal et vous les combinez pour créer des synergies.

Une bonne composition d’équipe prime sur la force brute. Les arènes JcJ vous permettent de tester les limites de votre configuration, tandis que les guerres de guildes s’apparentent à un chaos coordonné lorsque tout le monde est en ligne.

Conseil de pro Conservez vos rubis pour les événements d’invocation spéciaux offrant des taux de réussite améliorés. Les tirages sur les bannières standard justifient rarement le coût en monnaie premium.

Sur le plan visuel, Dragon Blaze mise sur un graphisme 2D détaillé, avec des illustrations de personnages très précises et des effets cinématiques pour les compétences. Les attaques explosent dans des couleurs vives, illuminant l’écran à la manière des JRPG à l’ancienne. Les cinématiques utilisent des cases de bande dessinée animée qui leur confèrent un charme unique.

Dragon Blaze existe depuis un certain temps déjà, mais le jeu continue d’ajouter de nouveaux chapitres et personnages. La fonction de jeu automatique fonctionne à merveille si vous êtes occupé mais souhaitez tout de même progresser régulièrement. Le jeu reste gratifiant sans pour autant accaparer chaque seconde de votre journée.

Mon verdict : Dragon Blaze se distingue par sa profondeur durable. L’évolution de l’histoire et le système de divinités me donnent envie d’y revenir sans cesse.

10. Brave Nine (anciennement Brown Dust) [Meilleure alternative de RPG tactique « idle »]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Neowiz Durée moyenne de jeu Environ 20 heures Ce que j’ai apprécié Un positionnement tactique intelligent

Brave Nine donne l’impression que les échecs se sont transformés en une bataille épique. Vous recrutez des mercenaires, chacun ayant un rôle à jouer sur le champ de bataille en grille. L’histoire met en scène un jeune stratège pris au piège dans une guerre marquée par les intrigues politiques et la trahison.

Les textes d’introduction de chaque chapitre de campagne sont incisifs et confèrent beaucoup de caractère à l’univers. Le gameplay est tactique, et ne se résume pas à un simple jeu « idle ». Chaque combat nécessite un placement minutieux et des coups bien planifiés.

J’adore le fait de pouvoir anticiper les résultats avant même d’effectuer les coups. Le jeu récompense davantage les choix judicieux que la chance. Les missions quotidiennes et les modes JcJ vous permettent d’améliorer facilement votre équipe.

Conseil de pro Maîtrisez le positionnement des formations pour contrer les compositions des équipes ennemies. Le placement des unités détermine davantage l’issue des combats que les statistiques brutes.

Pour ceux qui aiment élaborer des stratégies à chaque combat, Brave Nine est un RPG tactique idéal. Plus de 200 mercenaires viennent enrichir les effectifs avec des Légendes 5 étoiles. Les animaux de compagnie, tels que les familiers, confèrent des statistiques. Le Château maléfique compte 50 étages et des boss.

Mystic Island modifie ses restrictions hebdomadaires selon un système de rotation. Les graphismes reprennent le style des personnages d’anime créés par Lee Na-jung. Les grilles de combat se superposent à des lieux tels que les Terres désolées. Les effets des compétences s’affichent au-dessus des portraits des unités.

Mon verdict : Brave Nine propose des combats précis sur grille, associés à la commodité du mode « idle ». Ce jeu convient parfaitement aux joueurs qui privilégient la précision et la planification.

11. Tap Titans 2 [Le meilleur jeu de clic passif au rythme effréné]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Game Hive Corporation Durée moyenne de jeu Environ 25 heures Ce que j’ai apprécié Un gameplay addictif basé sur les tapotements

En tant que Maître de l’épée, vous vous lancez dans une quête colossale qui s’étend sur plus de 150 000 niveaux dans Tap Titans 2. Vous débloquez des personnages qui se joindront à vous pour combattre dans les ruines antiques et affronter de puissants Seigneurs des Ténèbres.

Le gameplay est un mélange de « tap-and-idle ». Vous appuyez sur l’écran pour attaquer. Mais lorsque vous recrutez des personnages, ceux-ci attaquent de leur propre chef. Il existe également un système de prestige qui vous permet de réinitialiser votre progression pour obtenir des récompenses.

Chaque niveau de prestige multiplie les gains ultérieurs. Vous avez également la possibilité de vous associer à d’autres joueurs pour vaincre des méga-boss lors de raids de clan.

Conseil de pro Privilégiez le « Prestige » dès le début des parties pour accumuler plus rapidement des points de compétence. Ces améliorations permanentes s’avèrent plus efficaces que de simplement progresser dans les niveaux.

Le style graphique est cartoon et coloré. Les Titans sont surdimensionnés et arborent des designs loufoques. Les personnages ont un look simple mais distinctif. Les arrière-plans défilent à mesure que vous progressez dans les niveaux.

Ce RPG vous rend accro en vous permettant de progresser petit à petit. Les chiffres atteignent des niveaux absurdes. Chaque « prestige » donne l’impression d’un nouveau départ. Les sessions peuvent durer quelques minutes ou plusieurs heures. La communauté est active et propose des guides d’optimisation. Tap Titans 2, c’est la progression à l’état pur.

Mon verdict : la boucle de progression ultra-rapide de Tap Titans 2, avec ses réinitialisations constantes de prestige, procure une satisfaction pure et progressive.

12. Shadowverse CCG [Meilleure alternative de RPG « idle » basé sur des cartes]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android, PC, macOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Cygames Durée moyenne de jeu Environ 31 heures et demie Ce que j’ai apprécié La profondeur stratégique de la construction de deck

Bien que Shadowverse soit un jeu de combat de cartes, il exige la même réflexion en temps réel que celle requise dans les meilleurs jeux de stratégie en temps réel (RTS). Vous incarnez l’un des huit chefs. Le mode histoire explore leur personnalité. Tous les personnages ont de petits moments qui leur donnent vie, les transformant en véritables personnages plutôt qu’en simples noms sur des cartes.

Les combats se déroulent au tour par tour, et le mécanisme d’évolution modifie le comportement de vos cartes en cours de partie. Chaque chef dispose d’une compétence unique qui peut renverser le cours du combat lorsqu’elle est utilisée au bon moment.

Conseil de pro Terminez les chapitres du mode histoire pour obtenir des paquets de cartes gratuits. Les récompenses de la campagne vous permettent d’enrichir votre collection sans dépenser de monnaie premium.

Les combats classés vous opposent à des joueurs du monde entier, tandis que les sessions d’Arène apportent du piment grâce à un système de type « draft ». La collection compte plus de 1 000 cartes. Les archétypes de decks vont de l’« aggro » au « contrôle ». Les formats rotatifs permettent de renouveler constamment la méta. Les illustrations sont somptueuses, chaque carte ressemble à un véritable tableau.

Shadowverse mise beaucoup sur la stratégie. La construction de deck représente la moitié du plaisir. Les parties se déroulent à un rythme soutenu. La communauté est compétitive mais accueillante. Des guides aident les nouveaux joueurs à découvrir les archétypes.

Mon verdict : la profondeur du jeu de cartes de combat de Shadowverse, associée aux formats de rotation, permet aux joueurs compétitifs de renouveler sans cesse la composition de leur deck.

13. Legendary : Game of Heroes [Meilleur hybride entre jeu de réflexion et RPG « idle »]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android, PC Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur/Éditeur – N3TWORK Inc Durée moyenne de jeu Environ 40 heures et demie Ce que j’ai apprécié Des combos de casse-tête très satisfaisants

Dans ce jeu de rôle coloré et riche en enchaînements, développé par N3TWORK Inc, des créatures des ténèbres s’attaquent à un monde de magie et de mythes. Vous incarnez un commandant chargé de rassembler des combattants célèbres pour riposter. Ils proviennent tous de groupes différents, chacun ayant sa propre histoire. Le récit se dévoile au fil des missions de la campagne.

Legendary est un jeu hybride mêlant collection de cartes et casse-tête. Vous infligez des dégâts en associant des tuiles. Il est essentiel de constituer un bon jeu de cartes, car la bonne combinaison de combattants peut changer l'issue de chaque combat . Les ligues JcJ classent les joueurs en fonction de leurs victoires, tandis que les guerres de guildes poussent des équipes entières à s'affronter.

Conseil de pro Associez au moins quatre tuiles pour créer des bonus. Ces pièces spéciales infligent des dégâts de zone et permettent de vider les plateaux plus efficacement.

Les graphismes sont lumineux et soignés, avec des illustrations de cartes dessinées à la main qui donnent vie à chaque personnage. Chaque portrait présente des détails raffinés, et les plateaux de casse-tête restent colorés sans paraître encombrés. Les effets des compétences sont rapides et percutants.

Les affrontements contre les boss introduisent des plateaux de puzzle comportant des dangers. Ils vous poussent à anticiper plusieurs coups à l’avance. Coordonner des combinaisons de tuiles avec vos coéquipiers lors des guerres de guilde procure une grande satisfaction lorsque vos stratégies s’harmonisent parfaitement. Les guildes actives offrent également des récompenses bonus qui vous aident à progresser plus rapidement.

Mon verdict : Legendary : Game of Heroes allie à la perfection casse-têtes et éléments de RPG. C’est le jeu idéal pour ceux qui apprécient la diversité dans le gameplay.

14. L’histoire du maître épéiste [Le meilleur RPG « hack-and-slash » de type « idle »]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, PC Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur/Éditeur – Super Planet Durée moyenne de jeu Environ 2 heures Ce que j’ai apprécié Des combats rapides et fluides

Dans L’histoire du maître épéiste, vous incarnez Cain, un guerrier qui a été trahi et qui doit se relever pour reprendre possession de son destin. L’histoire avance à un rythme soutenu, mêlant vengeance et quête de la vérité derrière sa chute.

Le gameplay allie le chaos pur et dur du hack-and-slash à des mécanismes de RPG « idle » plus décontractés. Vous pouvez laisser le mode de combat automatique se charger de la routine, ou intervenir et manier vous-même votre épée lorsque cela s’avère crucial. Consultez cette liste pour découvrir d’autres jeux de hack-and-slash susceptibles de vous plaire.

Conseil de pro Privilégiez les ensembles d’équipement complets. Même si certains objets pris isolément peuvent sembler plus puissants, les effets combinés de l’ensemble sont plus redoutables et offrent de meilleurs avantages à long terme.

Les systèmes d'éveil des héros permettent de débloquer de nouvelles capacités. L'équipement s'obtient au cours des niveaux et doit être amélioré. Les événements se succèdent avec un nombre limité de héros.

Le graphisme de style anime est lumineux et vivant, avec des personnages dessinés dans un style doux et mignon qui contraste avec l’action. Les compétences explosent à l’écran avec des effets spectaculaires, tandis que les arrière-plans épurés permettent de rester concentré sur les personnages.

La bande-son dégage cette effervescence propre à l’univers fantastique qui vous donne envie de partir à la conquête. L’histoire du maître épéiste est le choix idéal pour ceux qui aiment les jeux AFK mais recherchent quelque chose de plus rapide et davantage axé sur le combat à l’épée.

Mon verdict : L’histoire du maître épéiste se distingue par ses combats rapides et ses gains réguliers en mode inactif. Il est facile d’y jouer par petites sessions.

15. Évolution éternelle [Meilleur RPG « idle » de science-fiction]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur/Éditeur – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Durée moyenne de jeu Environ 19 heures et demie Ce que j’ai apprécié Un univers de science-fiction captivant

Évolution éternelle convient aux joueurs qui apprécient la structure des jeux AFK mais recherchent une touche de science-fiction. La galaxie est au bord de l’effondrement alors que l’essaim des Asur menace d’envahir les derniers bastions de la civilisation. Vous dirigez la Force de défense terrienne, composée de mutants comme Valeria et de méchas comme le Titan-X9.

L’histoire explore la survie de l’humanité à travers les planètes colonisées. Les combats se déroulent en temps réel sur une grille de 3×5, ce qui garantit une action constante et captivante. Avant le début du combat, vous définissez votre formation : les tanks à l’avant, les unités offensives à l’arrière. Le positionnement fait toute la différence. Les missions de campagne vous mènent à travers le Secteur 7 et le Vide.

Conseil de pro Terminez quotidiennement la tour de faction pour obtenir des exemplaires exclusifs de héros. Ces récompenses spécifiques au mode ne peuvent pas être obtenues via l’invocation standard.

Les graphismes allient des modèles 3D à une esthétique de science-fiction. La conception des personnages va des méchas stylisés comme Nova-S4 aux guerriers mutants comme Krag. Les animations des compétences sont cinématiques lors des attaques ultimes. Les environnements vont des stations spatiales aux mondes extraterrestres comme la planète Zephyr.

Ce qui distingue ce RPG, c’est son univers. La plupart des jeux de type « idle » misent beaucoup sur la magie et les châteaux ; celui-ci les remplace par la technologie et la survie. Les combats semblent plus intenses et plus tactiques que dans les jeux « idle » habituels. Le combat automatique existe, mais le jeu manuel s’avère utile lors des affrontements difficiles.

Mon verdict : Évolution éternelle apporte une touche de science-fiction originale à la formule des RPG « idle ». Le jeu est très réussi visuellement et offre une expérience de jeu plus profonde que prévu.

16. Alchemy Stars [Meilleure alternative aux RPG de type « alignement de tuiles »]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeur – Tourdog Studio ; Éditeur – Level Infinite Durée moyenne de jeu Variable Ce que j’ai apprécié Un système de combat par cases unique

Si vous recherchez l’un des meilleurs jeux de stratégie aux accents d’anime, Alchemy Stars répondra pleinement à vos attentes. En tant que Caelestite, surnommé le Navigateur, vous guidez les survivants d’une race disparue (les Auroriens) à travers ce monde. L’histoire mêle douleur et beauté d’une manière qui semble sincère et émouvante.

Le gameplay repose sur un système de couleurs basé sur une grille, sur un plateau de 13 × 9 cases. Vous reliez des tuiles pour vous déplacer et attaquer vos ennemis. Les chemins les plus longs infligent davantage de dégâts grâce aux « Detonators ». La composition de votre équipe joue un rôle essentiel, la synergie monochrome offrant d’excellents résultats. La campagne principale compte 14 chapitres.

Conseil de pro Constituez des équipes mono-élément pour obtenir des chaînes de conversion de tuiles cohérentes. Les équipes mixtes ont du mal à maintenir efficacement leurs combos de dégâts.

Les combats sont à la fois tactiques et fluides. Chaque mouvement nécessite de prêter attention aux couleurs des tuiles et au placement des ennemis. Les combats contre les boss modifient la disposition des tuiles en cours de combat. Et à mesure que la difficulté augmente, vous devrez adopter un positionnement plus judicieux et faire preuve de réactivité pour survivre.

Les modes PvE et PvP équilibrent bien la progression. Les niveaux quotidiens de ressources aident les joueurs à récolter des matériaux sans se lasser de la répétition. Les événements coopératifs et de classement ajoutent de la rejouabilité. Les graphismes inspirés des anime prennent vie grâce aux scènes Live2D.

Les illustrations des personnages, signées Mephist, présentent des détails raffinés. La musique mérite également d’être mentionnée. Son mélange de piano et de sons électroniques s’adapte parfaitement à chaque combat et à chaque cinématique. Des doubleurs de premier plan, dont Kana Hanazawa, donnent vie à chaque instant.

Mon avis : Alchemy Stars se distingue par ses graphismes époustouflants et ses combats ingénieux basés sur un système de tuiles. C'est un savant mélange d'histoire et de stratégie.

17. Dislyte [Meilleur RPG urbain « idle » imprégné de musique]

Notre note 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur – Lilith Games ; Éditeurs – Lilith Games, FARLIGHT Durée moyenne de jeu Environ 33 heures et demie Ce que j’ai apprécié Un univers élégant porté par la musique

Dans Dislyte, la Terre moderne est envahie par des créatures mythologiques. Vous incarnez un Esper doté de pouvoirs divins. L’histoire mêle fantasy urbaine et mythes anciens. Les personnages s’inspirent de divinités issues de diverses cultures.

Les combats au tour par tour se déroulent en mode Histoire, répartis sur 16 chapitres. Vous constituez des équipes de cinq Espers dotés d’affinités élémentaires : Vent, Feu, Enfer, Flux et Lueur. Le mode Histoire fait progresser l’intrigue.

Conseil de pro Faites le donjon de Kronos pour obtenir des reliques de vitesse. Les unités rapides jouent davantage de tours et augmentent considérablement les dégâts infligés.

Les reliques confèrent des statistiques grâce à des bonus d’ensemble de quatre pièces, comme « Wind Walker ». Vous accumulez des statistiques secondaires telles que le % d’ATK, le taux de critique et la vitesse. Les systèmes de résonance renforcent tous les Espers simultanément grâce aux niveaux de résonance. L’endurance est plafonnée à 270 et se recharge automatiquement.

Le style graphique allie le streetwear à une esthétique divine. Le design des personnages met en avant une mode moderne, comme le blouson aviateur de Chloé qu’elle porte par-dessus ses pouvoirs de Méduse. La musique de DJ Absurd et d’autres artistes accompagne les combats. Des rythmes électroniques rythment l’ascension de la Tour spatiale.

Dislyte respire le style. La bande-son à elle seule le distingue des autres jeux, mêlant hip-hop, EDM et soul, ce que l’on trouve rarement dans les RPG.

Mon verdict : Audacieux, rythmé et éblouissant – Dislyte mérite amplement sa place parmi les meilleurs jeux de combat automatique pour les joueurs qui recherchent à la fois mythe, musique et dynamisme dans un ensemble élégant.

18. Soul Hunters [Le meilleur RPG « idle » avec une collection de héros]

Notre note 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeurs/Éditeurs – Lilith Games Durée moyenne de jeu Environ 1 heure Ce que j’ai apprécié Une grande variété de héros à collectionner

Soul Hunters est l’un des classiques qui ont façonné le genre des RPG de collection de héros. Il suit une bande de guerriers liés par le destin, qui luttent pour sauver leur royaume de la corruption. L’histoire est à la fois pleine d’aventures et empreinte de nostalgie, comme un vieux roman fantastique transposé sur mobile.

Les mécanismes de combat automatique régissent les affrontements en mode Campagne, qui compte plus de 600 niveaux. Vous collectionnez des héros issus des factions Silence, Lumière, Présage, Vie et Chaos. Les améliorations des héros concernent les niveaux, l’équipement et l’Éveil jusqu’au niveau 7 étoiles.

Les combats d’arène se déroulent dans le « Creuset de feu ». Les raids opposent les guildes à des boss « Princes démons ». Le « Panthéon des légendes » met les équipes à l’épreuve avec des restrictions de faction. La « Tour céleste » compte 100 étages à gravir, avec des récompenses réinitialisées à chaque fois.

Conseil de pro Participez aux raids quotidiens pour obtenir des fragments de héros d'élite garantis. Ce mode constitue le moyen le plus sûr d'acquérir des personnages spécifiques.

Vous progressez dans les niveaux pour obtenir de l'équipement réparti sur six emplacements. Les enchantements ajoutent des bonus en pourcentage. Les quêtes quotidiennes se réinitialisent via l'onglet « Quêtes ». Les événements alternent entre les « Épreuves de héros » et les invocations limitées.

Les graphismes utilisent des modèles 3D stylisés aux proportions exagérées. La conception des personnages va du chevalier Urestag à la nécromancienne Jasmine. Ce jeu de rôle a été l’un des premiers à introduire les systèmes de combat automatique dès 2015. Il bénéficie toujours de mises à jour sous forme de nouveaux personnages et d’événements.

Mon verdict : Soul Hunters reste simple sans pour autant paraître ennuyeux. Les nouveaux joueurs y trouveront une initiation en douceur au genre.

Mon verdict global : les meilleurs jeux de rôle pour débuter

D’après mon expérience, les trois titres suivants se distinguent comme le meilleur point de départ pour tous ceux qui ont apprécié AFK Arena. Ils allient stratégie et charme d’une manière à la fois familière et originale. De plus, ils conviennent parfaitement aussi bien aux débutants qu’aux vétérans des RPG « idle ».

Pour les joueurs qui apprécient une progression approfondie → Idle Heroes. Simple à prendre en main, gratifiant à maîtriser. Son système de progression des héros en fait un jeu idéal pour les sessions courtes.

Simple à prendre en main, gratifiant à maîtriser. Son système de progression des héros en fait un jeu idéal pour les sessions courtes. Pour les joueurs occasionnels → Summoners War : Sky Arena. Allie un gameplay « idle » à une personnalisation détaillée des personnages. Le système de runes et les événements rendent le jeu quotidien gratifiant.

Allie un gameplay « idle » à une personnalisation détaillée des personnages. Le système de runes et les événements rendent le jeu quotidien gratifiant. Pour les fans passionnés par l'univers du jeu → Raid : Shadow Legends. Des graphismes époustouflants et une narration cinématographique confèrent à chaque combat une dimension grandiose.

FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à AFK Arena ?

Le meilleur jeu similaire à AFK Arena est Idle Heroes. Il offre une expérience similaire, avec des mécanismes « idle » et des systèmes de factions similaires, et récompense votre patience par un butin généreux.

De quel type de jeu s’agit-il avec AFK Arena ?

AFK Arena est un RPG « idle » doté d’un système de combat automatique. Vous collectionnez des héros, formez des escouades et affrontez des ennemis. La progression se poursuit automatiquement, même lorsque vous ne jouez pas.

Combien de temps faut-il pour terminer AFK Arena ?

AFK Arena n'a pas de véritable fin. Le contenu de la campagne est régulièrement mis à jour, et la progression est conçue pour s'étendre sur plusieurs années, grâce à une pratique quotidienne et au développement à long terme des personnages.

Est-il possible de jouer à AFK Arena sur PC ?

Oui, il est possible de jouer à AFK Arena sur PC à l’aide d’émulateurs tels que BlueStacks ou LDPlayer. Le jeu fonctionne sans problème, avec de meilleurs graphismes et des commandes plus intuitives. Il est également compatible avec les navigateurs prenant en charge le streaming de jeux mobiles.

Qu'est-ce que « The Peaks of Time » dans AFK Arena ?

« Peaks of Time » dans AFK Arena est une carte spéciale de type puzzle-aventure où vous devez trouver des coffres au trésor cachés. Elle vous récompense avec des objets uniques et des ressources lorsque vous la terminez pour la première fois.