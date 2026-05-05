Les 18 meilleurs jeux post-apocalyptiques pour des aventures au-delà de 2026
Il est difficile de définir précisément ce qui fait le meilleur jeu post-apocalyptique. Chacun de ces titres propose une expérience très différente selon la vision qu’ont ses créateurs d’un événement marquant la fin du monde, ce qui se traduit par une grande diversité en termes de contenu.
Face à un choix aussi vaste, il est assez courant d’être paralysé par l’indécision. Pour vous aider à choisir l’univers post-apocalyptique dans lequel vous souhaitez vous plonger prochainement, j’ai préparé une liste de 18 excellents titres, chacun proposant une vision différente de la fin du monde.
Jump to:
Nos coups de cœur parmi les jeux post-apocalyptiques
Choisir les meilleurs jeux post-apocalyptiques n’a pas été facile, mais cela s’est avéré bien plus simple que de survivre à un hiver nucléaire avec pour seules armes un pied-de-biche et une boîte de haricots rouillée. Tous les jeux de cette liste sont excellents, mais certains se démarquent particulièrement :
-
The Last of Us Part II 2020Un jeu dont l'histoire controversée illustre parfaitement la complexité de la moralité humaine après la fin du monde.
-
Fallout: New Vegas 2010Le RPG post-apocalyptique par excellence, qui allie un gameplay solide à une liberté infinie pour façonner le Mojave comme bon vous semble.
-
Metro Exodus 2019Ce jeu de science-fiction illustre parfaitement la désolation d'un monde apocalyptique.
Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète des meilleurs jeux post-apocalyptiques disponibles dès maintenant, ainsi que des informations supplémentaires et des offres vraiment exceptionnelles !
Les 18 meilleurs jeux post-apocalyptiques pour vous préparer à ce qui vous attend
Le genre post-apocalyptique se caractérise par quelques aspects essentiels : la rareté des ressources, des éléments de survie, des combats tendus, une narration ancrée dans l’environnement et, parfois, des choix qui influencent le récit. C’est un champ très vaste, nous allons donc vous présenter toutes sortes de jeux ici… et vous trouverez sans doute quelque chose qui vous plaira.
Cela étant dit, passons à la liste.
1. The Last of Us Part II [Un monde post-apocalyptique envahi par les zombies]
|Notre note
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4/5
|Année de sortie
|2020
|Développeur(s)
|Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment
|Durée moyenne de jeu
|Environ 30 heures
Le premier titre de cette liste est le très controversé (et très discuté) The Last of Us Part 2, ou TLOU2 en abrégé. Que vous ayez déjà joué au jeu, vu la série ou simplement surfé sur Internet, vous connaissez sans doute déjà les grandes lignes de l’intrigue.
Soyons clairs : je ne suis pas fan à 100 % de l’histoire. Mais c’est justement le fait qu’elle aille à contre-courant et bouleverse le schéma habituel de survie et d’action, si courant dans le genre, qui fait que TLOU2 vaut la peine d’être joué.
TLOU2 raconte l’histoire de deux survivantes (Ellie et Abby) dans des États-Unis en ruines. Chacun de ces personnages doit suivre son propre parcours tout en essayant d’échapper aux monstrueux infectés. Se frayer un chemin à travers ce monde en ruines n’est pas une mince affaire, et pour survivre, vous devrez apprendre à distinguer les moments où il faut se battre de ceux où il faut fuir.
TLOU2 se distingue avant tout par la profondeur de son récit, à savoir son histoire pleine de rebondissements et dérangeante, mêlant vengeance et rédemption. Le gameplay est certes très bon, mais c’est la charge émotionnelle de TLOU2 qui le distingue et qui lui a permis de faire sensation.
Mon verdict : The Last of Us Part II allie des graphismes époustouflants et un gameplay solide à une histoire pleine de rebondissements pour créer une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt.
GAMES LIKE THE LAST OF US
Que disent les joueurs ?
2. Fallout : New Vegas [RPG post-nucléaire à grande échelle]
|Notre note
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Année de sortie
|2010
|Développeur(s)
|Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks
|Durée moyenne de jeu
|~30 heures
Vient
ensuite un autre géant de l’univers post-apocalyptique, Fallout : New Vegas. Ce célèbre jeu de tir à la première personne a suivi de près le succès de Fallout 3. Pour garantir un déroulement sans accroc, le projet a été confié à Obsidian Entertainment, un studio composé d’anciens employés de Black Isle, qui avaient développé les deux premiers jeux Fallout.
Cette fois-ci, vous incarnez un coursier du Mojave Express. Ce qui aurait dû être une mission simple se termine par une balle dans la tête et vous êtes laissé pour mort dans une tombe peu profonde. Mais vous ne mourez pas pour autant, et vous vous réveillez dans la petite ville endormie de Goodsprings, prêt à mener à bien votre livraison. Un service postal d’une fiabilité à toute épreuve : voilà comment vous savez que ce n’est pas la vraie vie.
Le meilleur des deux mondes : New Vegas allie l’humour et le style des anciens titres Fallout à son nouveau moteur et à son environnement en 3D pour un gameplay très fluide. Le résultat final ? Un jeu extrêmement divertissant.
La série Fallout a été saluée par la critique en tant que jeu de rôle, et New Vegas ne fait pas exception. Avec des éléments de jeu de rôle extrêmement riches où chacune de vos décisions importantes façonne le récit, et la liberté d’agir à votre guise, tout le désert de Mojave est à votre disposition. Quel héritage laisserez-vous derrière vous ?
Mon avis : Avec ses systèmes de jeu de rôle sophistiqués, ses choix moraux complexes et sa liberté sans pareille, il est difficile de ne pas adorer Fallout : New Vegas.
GAMES LIKE FALLOUT: NEW VEGAS
Que disent les joueurs ?
3. Metro Exodus [Une aventure à travers un monde post-apocalyptique]
|Notre note
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Année de sortie
|2019
|Développeur(s)
|4A Games, Deep Silver
|Durée moyenne de jeu
|~20 heures
Vient ensuite Metro Exodus, un jeu inspiré d’un roman (Metro 2035 de Dmitry Glukhovsky) et l’un des titres les plus marquants lorsqu’il s’agit d’offrir une vision sombre et réaliste du monde post-apocalyptique.
Dans ce jeu de science-fiction, le protagoniste Artyom quitte enfin les tunnels exiguës de Moscou pour rejoindre le désert (le jeu s’intitule d’ailleurs « Exodus »). Sur le plan du gameplay, cela se traduit par le passage d’une expérience linéaire à un monde plus ouvert qui vous invite à explorer l’univers au-delà des ruines.
Metro Exodus adapte magistralement le roman de Glukhovsky en un jeu captivant et immersif. Il en va de même pour les autres jeux de la série Metro, alors n’hésitez pas à les découvrir également.
Mais si vous pensez que quitter les sombres métros rendrait la survie moins difficile, vous vous trompez. Le désert post-apocalyptique est tout aussi hostile, et l’atmosphère caractéristique de la série, mêlant tension, horreur et survie, est omniprésente ; de plus, la conception bien pensée des niveaux fait que vous ne pouvez jamais vraiment vous détendre.
Mon verdict : Metro Exodus dépeint la survie et la détermination humaines dans un monde sinistre, et constitue un jeu incontournable pour son ambiance post-apocalyptique intense.
GAMES LIKE METRO
Que disent les joueurs ?
4. Horizon Zero Dawn [Une quête de vérité dans un univers post-apocalyptique]
|Notre note
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4/5
|Année de sortie
|2017
|Développeur(s)
|Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment
|Durée moyenne de jeu
|~25 heures
L’archéologie a toujours été un domaine fascinant, du moins pour moi. La découverte de ruines anciennes, d’outils et de vestiges nous incite vraiment à nous arrêter et à réfléchir à ce qu’était la vie à cette époque. Mais voir les rôles s’inverser (ou du moins, dans une société assez proche de la nôtre) est tout aussi intrigant, et c’est là le principe de Horizon Zero Dawn.
Dans ce jeu, vous incarnez Aloy, une chasseuse qui se procure un dispositif technologique appelé « Focus ». Grâce à ce Focus, ses sens sont amplifiés et elle est capable de percevoir bien davantage de cet « ancien monde » que l’humanité a laissé derrière elle. C’est ainsi que commence son aventure pour découvrir ses origines et, à terme, percer les secrets d’un monde oublié.
Horizon Zero Dawn est un jeu qui offre un peu de tout : une histoire captivante qui vous incite à aller plus loin, un gameplay riche en action et des graphismes époustouflants.
Même si cela peut paraître un peu trop ambitieux, ce n’est étonnamment pas le cas. Vous êtes libre d’explorer ou d’ignorer autant de cet ancien monde que vous le souhaitez, et cette histoire fascinante est ponctuée de combats simples mais gratifiants. De plus, les graphismes sont à couper le souffle, et l’esthétique techno-primitive du jeu contribue vraiment à vous faire croire que vous vivez dans l’ombre d’une civilisation autrefois grandiose.
Mon verdict : grâce à la combinaison d’une histoire solide, de graphismes époustouflants, d’une esthétique unique et d’une approche différente du « passé », Horizon Zero Dawn est une aventure qui ne manquera pas de vous plaire.
GAMES LIKE HORIZON ZERO DAWN
Que disent les joueurs ?
5. Red Dead Redemption [La fin d’une époque]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360
|Année de sortie
|2010
|Développeur(s)
|Rockstar Games
Oui, je sais que ce n’est pas à proprement parler un jeu post-apocalyptique, mais écoutez-moi jusqu’au bout. Red Dead Redemption, bien qu’il ne mette pas en scène une catastrophe entraînant la fin du monde au sens strict, nous montre bel et bien l’effondrement de l’ère du Far West. Cela signifie que la société connaissait un bouleversement majeur de son ordre établi, ce qui n’est pas sans rappeler ce qui se passerait dans un scénario apocalyptique.
Red Dead Redemption vous met dans la peau de John Marston, un ancien bandit qui tente de gagner honnêtement sa vie. Mais vous savez ce qu’on dit à propos du karma, et Marston se retrouve acculé par le gouvernement : traquer le reste de son ancien gang, ou être séparé de sa famille pour toujours.
L’anarchie, la brutalité et la solitude de Red Dead Redemption correspondent parfaitement à l’esprit du genre. De plus, il s’agit en quelque sorte d’un GTA western, avec toute la liberté et le chaos que cela implique.
Et tout comme c'est la fin d'une époque pour John, c'est aussi la fin de l'ère du Far West. Partout où vous voyagez, règne un sentiment de vide désolant, de déclin progressif et de mélancolie générale. Mais au cœur de cette désolation se trouvent les germes d’un monde en mutation, et c’est à vous de décider si John parviendra à se racheter dans cette frontière moribonde, ou s’il périra avec l’ancien monde.
Mon verdict : Le mélange harmonieux entre exploration en monde ouvert, récit captivant et atmosphère solennelle fait de Red Dead Redemption un jeu incontournable.
GAMES LIKE RED DEAD REDEMPTION 2
Que disent les joueurs ?
6. The Walking Dead : La série définitive de Telltale [Une apocalypse zombie dramatique axée sur l’histoire]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2019
|Développeur(s)
|Telltale Games, Skybound Games
Lorsque le développeur Telltale a cessé ses activités en 2018, de nombreux joueurs se sont inquiétés de l’avenir de ses projets. Heureusement, Skybound Games est intervenu pour offrir à la série une conclusion digne de ce nom grâce à l’édition « Série définitive Telltale ».
Bien qu’il s’agisse d’un jeu tiré de The Walking Dead, vous serez peut-être surpris de découvrir qu’il ne s’agit pas d’un jeu d’horreur angoissant, mais plutôt d’un jeu très percutant, axé sur l’histoire.
Dans cette série, vous incarnez Lee Everett, un criminel condamné dont la vie bascule lorsque l’apocalypse frappe. Ce qui se passe ensuite reste un mystère (et comporte des spoilers majeurs), mais n’oubliez jamais que ce nouveau monde est un endroit très hostile où vivre.
L’approche narrative intense de The Walking Dead et ses forts rebondissements émotionnels en font un jeu à part, qui vous donne toujours envie de tourner la page suivante de l’histoire.
Plutôt que de se concentrer sur les combats ou les énigmes, The Walking Dead privilégie la narration et un développement des personnages extrêmement solide, et il est très facile de s’attacher profondément aux personnages. De plus, les graphismes stylisés et les décisions à prendre dans un délai limité contribuent à faire monter la tension, vous plongeant toujours plus profondément dans la riche histoire du jeu.
Mon verdict : The Walking Dead : La série définitive de Telltale mérite amplement son statut de référence dans le genre.
GAMES LIKE THE WALKING DEAD: THE TELLTALE DEFINITIVE SERIES
Que disent les joueurs ?
7. Fallout 4 [Une expérience Fallout plus soignée]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Année de sortie
|2015
|Développeur(s)
|Bethesda
|Durée moyenne de jeu
|~40 heures
Après le succès de Fallout 3 et Fallout : New Vegas est sorti Fallout 4. Bien que le jeu porte le nom de la série, nombreux sont ceux qui ont affirmé que son point fort ne réside pas dans ses mécanismes de jeu de rôle, un avis que je partage.
Vous incarnez ici le « Seul Survivant », un habitant de Sanctuary Hills qui devra échapper aux premières bombes de la Grande Guerre. Alors que vous semblez être en sécurité dans votre Vault, il s’avère que la particularité de ce Vault (vous avez bien joué à Fallout 3 et à New Vegas, n’est-ce pas ?) réside dans des expériences de sommeil cryogénique.
Ah, et à un moment donné pendant votre stase, quelqu'un pénètre dans le bunker, tue votre conjoint et enlève votre bébé, ce qui est vraiment sympa.
Le point fort de Fallout 4 réside dans ses mécanismes et sa conception. Les combats à l'arme à feu sont plus fluides et plus précis, le monde ouvert semble moins vide, et tout semble tout simplement mieux par rapport aux titres précédents.
En raison de ses options de dialogue plus limitées et du guidage « strict » de votre personnage, l’aspect RPG de Fallout 4 est souvent considéré comme un échec, surtout par rapport aux autres jeux de la même série. Cela dit, il reste un excellent titre post-apocalyptique , avec un monde ouvert encore plus abouti, de nombreuses options de personnalisation des personnages et de configurations, ainsi que la possibilité de reconstruire le Commonwealth.
Mon verdict : malgré ses défauts, Fallout 4 est un bon jeu de type « RPG allégé », parfait tant pour les nouveaux venus dans la série que pour ceux qui recherchent une expérience de jeu de tir et de pillage.
GAMES LIKE FALLOUT 4
Que disent les joueurs ?
8. 7 Days to Die [Jeu de tower defense avec des zombies en voxels]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Année de sortie
|2013 (accès anticipé), 2025
|Créateur(s)
|The Fun Pimps
|Durée moyenne de jeu
|Variable
J’ai du mal à croire que cela fait maintenant près d’une décennie que je joue à 7 Days to Die. Je n’y peux rien : bien que le jeu soit loin d’être parfait, il offre un mélange unique de survival horror, de jeu de survie en monde ouvert, de gameplay de type « bac à sable » et de tower defense.
Comme dans de nombreux jeux de survie face aux zombies, vous êtes plongé dans un monde impitoyable peuplé de morts-vivants. La société humaine ayant pratiquement disparu, vous devrez récupérer le strict nécessaire (nourriture, eau, médicaments, armes) dans un monde ouvert, ne serait-ce que pour rester en vie. En outre, vous devrez également vous défendre, idéalement en établissant une base permanente, avec des amis si vous le souhaitez.
On peut décrire 7 Days to Die comme une version plus adulte de Minecraft. Avec son système de physique basé sur les voxels, ses nombreux donjons, ses innombrables compétences et l’abondance de mods sur la version PC, il est très facile de se perdre dans ce jeu.
Et vous aurez besoin d’un refuge permanent, car tous les 7 jours, vous serez assailli par une horde infinie de zombies, de la tombée de la nuit jusqu’au lever du soleil. Tous se précipiteront droit vers vous et traverseront murs, pieux et tout ce qui se trouvera sur leur chemin, juste pour mettre votre cerveau dans leur bouche. Espérons que vos murs tiendront bon, et n’oubliez pas que vous n’avez qu’à survivre jusqu’à l’aube.
Mon verdict : le gameplay hybride de 7 Days to Die répond à un besoin unique, et son aspect « bac à sable » vous permet d’écrire votre propre histoire de survie.
GAMES LIKE 7 DAYS TO DIE
Que disent les joueurs ?
9. Wasteland 3 [Jeu de rôle post-apocalyptique au tour par tour]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2020
|Développeur(s)
|inXile Entertainment, Deep Silver
|Durée moyenne de jeu
|environ 40 heures
C’est assez amusant de constater que *Wasteland*, sorti en 1998, a été une source d’inspiration majeure pour les deux premiers opus de *Fallout*, sans pour autant avoir jamais vraiment percé dans les médias grand public. Néanmoins, la série *Wasteland*, et en particulier le dernier opus, *Wasteland 3*, sont des jeux très aboutis qui mériteraient davantage d’attention.
Dans Wasteland 3, les Rangers, autrefois si fiers, traversent une période difficile, suite aux événements des jeux précédents. Heureusement, il y a une lueur d’espoir : un seigneur de guerre connu sous le nom de Patriarche, qui propose aux Rangers les provisions dont ils ont désespérément besoin… à condition qu’ils travaillent pour lui en tant que mercenaires.
Le système de combat tactique au tour par tour de Wasteland 3 est très bien ficelé, et la multitude de configurations de personnage, de compétences, d’armes à feu et de modifications d’armes ravira à coup sûr aussi bien les nouveaux venus que les vétérans. Et tout comme Fallout, Wasteland déborde de personnalité.
Même si vous n’avez jamais joué à aucun des opus précédents, vous n’aurez aucun mal à vous identifier à vos Rangers, qui se battront pour la justice même après la fin du monde. En outre, vous serez bercé par des interprétations envoûtantes d’hymnes, de chants patriotiques américains et d’autres morceaux, qui renforcent véritablement l’atmosphère apocalyptique. Brr.
Mon verdict : immersif et original, tout en étant rigoureux sur le plan mécanique et profondément tactique, Wasteland 3 est un titre à ne pas manquer.
GAMES LIKE WASTELAND
Que disent les joueurs ?
10. Horizon : Forbidden West [Suite de la série Horizon]
|Notre note
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4/5
|Année de sortie
|2022
|Développeur(s)
|Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment
|Durée moyenne de jeu
|Environ 30 heures
S'agissant de la suite directe d'Horizon Zero Dawn, il est un peu difficile d'évoquer cette suite sans révéler trop de détails. Soyez toutefois assurés que ce titre ne vous décevra pas.
Forbidden West s'ouvre sur le retour d'Aloy, désormais forte des vérités sur l'ancien monde et de leurs implications sur sa propre réalité. Alors que la situation se détériore rapidement, Aloy doit s'aventurer dans l'Ouest interdit, une terre sauvage peuplée de tribus hostiles et de nouvelles créatures mécaniques terrifiantes qu'elle devra vaincre.
Tout comme Zero Dawn, Forbidden West est tout simplement un excellent jeu à tous les niveaux. Même si je trouve que le scénario de celui-ci est un peu moins abouti que celui de son prédécesseur, cela permet aux améliorations apportées au gameplay de Forbidden West de mieux s’exprimer.
Le consensus général est que Forbidden West est en quelque sorte une version plus ambitieuse de Zero Dawn, et je partage cet avis. Bien que certains aspects aient été considérablement peaufinés, le jeu ne diffère pas tant que ça de Zero Dawn. Ce n’est pas forcément un inconvénient ; au contraire, cela garantit pratiquement que si vous avez adoré le premier opus, vous adorerez sans doute celui-ci également.
Mon verdict : Horizon : Forbidden West est un digne successeur qui améliore bon nombre des mécanismes du premier opus tout en poursuivant son histoire.
GAMES LIKE HORIZON FORBIDDEN WEST
Que disent les joueurs ?
11. Axiom Verge [Metroidvania post-apocalyptique]
|Notre note
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2015
|Créateur(s)
|Thomas Happ Games
|Durée moyenne de jeu
|~12 heures
Non, vous n’êtes pas le seul à le penser. Axiom Verge ressemble à Metroid, tant au niveau visuel que dans l’ambiance et le gameplay, et on pourrait facilement croire qu’il s’agit d’une version préliminaire. Mais non, ce jeu est en réalité une véritable déclaration d’amour aux Metroidvanias d’antan, agrémentée d’une bonne dose d’ambiance post-apocalyptique.
Conçu principalement par le développeur indépendant Thomas Happ, Axiom Verge vous met dans la peau de Trace, la seule survivante d’un accident de laboratoire. En vous réveillant au milieu de la fumée et des décombres, vous vous retrouverez dans un monde extraterrestre étrange et abandonné. Oh, et j’entends par là « abandonné par toute forme de vie intelligente », car à part la voix mystérieuse qui vous guide, pratiquement tout cherche à vous tuer.
Axiom Verge puise certes l’essentiel de son gameplay dans les grands classiques, mais il apporte également sa touche unique et bouscule les attentes de manière inattendue.
Axiom Verge se distingue en alliant le meilleur des deux mondes. En combinant un gameplay d’inspiration rétro, des mécanismes modernes et une exploration non linéaire, on obtient un Metroidvania envoûtant et astucieux, parfait pour ceux qui trouvent que le genre commence à être un peu saturé.
Mon avis : Axiom Verge allie des classiques du passé à des touches de modernité pour créer un jeu totalement inédit qui dépasse la simple somme de ses éléments.
GAMES LIKE AXIOM VERGE
Que disent les joueurs ?
12. Dying Light [RPG post-apocalyptique de course libre]
|Notre note
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2015
|Développeur(s)
|Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment
|Durée moyenne de jeu
|~20 heures
Imaginez un peu : un univers post-apocalyptique peuplé de zombies, mêlé au parkour. Bien sûr, cela ressemble à l’intrigue ridicule d’un film de série B, mais Dying Light parvient non seulement à rendre ce concept crédible, mais aussi à le rendre extrêmement cool.
Dans la ville fictive de Harran, vous incarnez le mercenaire Kyle Crane, et votre mission consiste à récupérer un dossier de l’organisation « Global Relief Effort » auprès de Kadir Suleiman. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu, et Kyle finit non seulement par découvrir que Harran fourmille d’infectés, mais il contracte lui-même le virus. Heureusement, il existe un remède temporaire : l’Antizin… à condition que vous parveniez à le trouver et à l’utiliser.
Grâce à ses séquences de parkour spectaculaires, Dying Light est un jeu rapide, intense et qui ne cesse d’impressionner par ses nombreuses scènes d’action.
Heureusement, Kyle est à la fois un combattant chevronné et un adepte du parkour. Cela signifie que vous pouvez non seulement affronter les infectés dans des combats au corps à corps et à distance particulièrement brutaux, mais aussi grimper, sauter par-dessus les obstacles et bondir d’un toit à l’autre et d’un bâtiment à l’autre à travers Harran, tant pour vous échapper que pour organiser des embuscades. Veillez simplement à ne pas vous faire surprendre la nuit, car c’est à ce moment-là que les pires infectés sortent…
Mon verdict : avec son expérience de survie bourrée d’action et son parkour fluide, Dying Light est une véritable montée d’adrénaline permanente.
GAMES LIKE DYING LIGHT
Que disent les joueurs ?
13. Rage [FPS et combats en véhicule]
|Notre note
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Année de sortie
|2011
|Développeur(s)
|id Software, Bethesda Softworks
|Durée moyenne de jeu
|environ 12 heures
Bien qu’il existe de nombreux jeux mettant en scène un monde post-apocalyptique peuplé de bandits, tels que S.T.A.L.K.E.R., Borderlands ou Mad Max, j’aimerais attirer votre attention sur Rage, un FPS qui met pleinement en évidence à quel point cet environnement est réellement désolé.
Dans Rage, vous incarnez Nicholas Raine, qui se réveille de cryostase pour découvrir qu’il est désormais recherché par la justice. Pire encore, le monde qu’il connaissait a disparu, remplacé par des terres désolées peuplées de mutants hostiles et de bandits. Bref, rien de bien nouveau.
L’accent mis par Rage sur le combat est tout à son avantage. Ce n’est certes pas Pacific Drive, mais de nombreux joueurs s’accordent à dire que les combats explosifs de Rage constituent son point fort.
Pour survivre dans Rage, vous devrez alterner entre un gameplay FPS intense et des combats dynamiques en véhicule, deux aspects très agréables. Rage vous offre la liberté d’aborder le jeu comme bon vous semble : que vous préfériez avancer lentement et discrètement à pied ou à toute vitesse et en faisant du bruit au volant d’une voiture, vous avez l’embarras du choix.
Mon avis : Rage est un jeu rétro sans chichis dont le gameplay reste d'actualité. Si vous cherchez un jeu simple et agréable pour passer le temps, c'est un excellent choix.
Que disent les joueurs ?
14. Outer Wilds [Jeu d’exploration de ruines et de casse-tête]
|Notre note
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Année de sortie
|2019
|Développeur(s)
|Mobius Digital, Annapurna Interactive
|Durée moyenne de jeu
|~25 heures
Le
prochain titre est *Outer Wilds* d’Annapurna Interactive. Oui, celui-ci fait bien partie de ce genre.
Dans ce jeu, vous incarnez un astronaute fraîchement recruté par Outer Wilds Ventures, et votre mission consiste à en apprendre davantage sur votre système solaire. Vous passerez de planète en planète, à la recherche d'indices sur les mystérieux Nomai, une civilisation qui a prospéré bien avant la vôtre. Puis le soleil explose, tout le monde meurt, et pour une raison inconnue, vous vous réveillez à Timber Hearth.
Outer Wilds propose déjà un excellent gameplay basé sur des énigmes, mais le véritable atout réside dans son aspect « roguelike ». Avec seulement 22 minutes pour rassembler autant d’informations que possible en vue de la prochaine partie, la pression est à son comble.
Cela n’enlève toutefois rien au cœur du gameplay. Chaque expédition dévoile un peu plus les mystères des Nomai, et le sentiment d’émerveillement que vous procure à la fois la résolution d’énigmes alambiquées et la découverte de nouvelles zones est sublime. Et grâce à la structure non linéaire du jeu, Outer Wilds est une boîte à énigmes que vous pouvez aborder à votre guise.
Mon verdict : Outer Wilds mêle habilement le meilleur des jeux roguelike et des jeux de réflexion, tout en offrant une ambiance merveilleuse qui vous invite à plonger dans son univers.
GAMES LIKE OUTER WILDS
Que disent les joueurs ?
15. State of Decay 2 : Édition Juggernaut [Jeu de survie face aux zombies axé sur la communauté]
|Notre note
Enebameter 7.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, Xbox One
|Année de sortie
|2020
|Développeur(s)
|Undead Labs, Xbox Game Studios
|Durée moyenne de jeu
|~50 heures
Alors que la quasi-totalité des autres jeux de cette liste met l’accent sur la survie d’un individu, State of Decay 2 renverse les codes et en fait une histoire centrée sur une communauté.
À première vue, State of Decay 2 est un jeu de survie classique. Vous devrez construire une base, partir à la recherche de ressources, éliminer les morts-vivants, et bien plus encore. Cependant, en tant que chef de votre communauté naissante, vous devrez également jeter les bases de votre société et peut-être même apporter une lueur d’espoir à un monde en voie de disparition.
L’accent mis par State of Decay 2 sur le travail d’équipe plutôt que sur l’archétype du survivant solitaire et endurci lui permet de se démarquer de ses concurrents.
Cependant, c’est précisément parce que vous êtes le chef que le fardeau de prendre des décisions difficiles vous incombe. Que vous choisissiez de sauver ou d’ignorer un lieu, de tout risquer pour secourir des survivants ou d’établir des relations avec d’autres factions. Tout cela pour dire que vos propres préférences et actions auront des conséquences non seulement pour vous, mais aussi pour votre groupe.
Mon verdict : le changement de point de vue captivant de State of Decay 2 apporte un vent de fraîcheur. Si vous avez toujours rêvé d’incarner Rick Grimes, c’est le jeu qu’il vous faut.
GAMES LIKE STATE OF DECAY
Que disent les joueurs ?
16. Subnautica [Survie et exploration sous-marines]
|Notre note
Enebameter 7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS
|Année de sortie
|2018
|Développeur(s)
|Unknown Worlds Entertainment
|Durée moyenne de jeu
|environ 35 heures
D’accord, Subnautica n’est pas exactement un jeu post-apocalyptique. Mais, tout comme Red Dead Redemption, il suscite un puissant sentiment de solitude et d’émerveillement dans un monde extraterrestre, ce qui signifie qu’il correspond en quelque sorte à cette ambiance.
Dans Subnautica, vous vous retrouverez seul survivant d’un crash de vaisseau spatial sur la planète océanique 4546B. Heureusement pour vous, votre capsule de sauvetage était équipée d’un fabricateur, et c’est grâce à cet outil que vous devrez cuisiner, fabriquer, construire et vous adapter à votre nouveau foyer sous-marin.
Subnautica propose non seulement les éléments de survie et de fabrication communs aux jeux du genre, mais y ajoute également sa propre touche d’horreur, offrant ainsi une expérience tout à fait fantastique.
Subnautica met l’accent sur la narration environnementale et l’exploration, et les nombreux paysages merveilleux que vous découvrirez dans cet océan extraterrestre ne manqueront pas de vous émerveiller. Mais gardez toujours à l’esprit qu’il s’agit également d’un monde hostile, et que vous devrez descendre dans les fosses et les grottes sombres de l’océan pour progresser.
Mon verdict : Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un jeu post-apocalyptique, l’environnement sous-marin envoûtant et captivant de Subnautica évoque un monde déserté.
GAMES LIKE SUBNAUTICA
Que disent les joueurs ?
17. Tom Clancy’s The Division 2 [Jeu de tir RPG post-apocalyptique]
|Notre note
Enebameter 7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2019
|Développeur(s)
|Massive Entertainment, Ubisoft
|Durée moyenne de jeu
|~30 heures
Tous les jeux post-apocalyptiques
ne traitent pas nécessairement des morts-vivants. Parfois, l’univers peut être plus banal et terriblement plus proche de la réalité, comme nous le montre The Division 2.
Dans un Washington D.C. du futur proche, au lendemain de la catastrophe du « Green Poison », vous incarnez un agent de la Strategic Homeland Division chargé de reconstruire la ville. Pour y parvenir, vous devrez mener à bien diverses missions pour le compte de différentes colonies. Concrètement, cela se traduit par de nombreux combats tactiques et des séquences d’action de type « looter shooter », ce que j’ai personnellement beaucoup apprécié.
Certes, The Division 2 n’a rien d’extraordinaire ni de nouveau, mais l’excellente mise en œuvre de ses mécanismes de jeu (en particulier ses séquences de tir) garantit une expérience toujours satisfaisante.
Aucun « looter shooter » n’est complet sans mode multijoueur, et c’est exactement le cas avec The Division 2. Même si le mode solo est tout à fait jouable, l’action devient bien plus endiablée dès que vous vous lancez avec d’autres joueurs. Que vous vous attaquiez à des contenus plus difficiles ou que vous répondiez simplement à des demandes de renforts, vous passerez sans aucun doute un moment absolument génial.
Mon verdict : avec son gameplay d’action précis et rythmé, Tom Clancy’s The Division 2 est un jeu de tir et de butin facile à prendre en main.
GAMES LIKE TOM CLANCY’S THE DIVISION
Que disent les joueurs ?
18. Gears of War : Édition Ultime [Apocalypse de tir contre des extraterrestres]
|Notre note
Enebameter 7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plateformes
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Année de sortie
|2015
|Développeur(s)
|The Coalition, Microsoft Game Studios
|Durée moyenne de jeu
|environ 8 heures
Terminons cette liste en beauté avec *Gears of War*, un jeu si excellent qu’il a dû faire l’objet de deux remasters. Plus précisément, nous parlerons ici de l’édition « Ultimate », que tout le monde s’accorde à considérer comme la version définitive du jeu… du moins jusqu’à ce que les bugs de *Reloaded* soient corrigés et que ses fonctionnalités soient réintégrées.
Dans cette série, vous incarnez Marcus Fenix, un vétéran aguerri qui s’efforce de sauver la planète Sera de l’invasion des Locustes. Vous participerez ainsi à la guerre à travers des combats tactiques basés sur la couverture, tout en fauchant les Locustes de manière sanglante, de préférence au milieu d’une multitude d’explosions en arrière-plan. Si cela vous semble viril et badass, c'est le cas à 100 %.
L’approche démesurée du combat dans Gears of War lui confère une identité et une atmosphère très particulières, tout en conservant un gameplay incroyablement divertissant.
Et alors que de nombreux jeux du genre penchent vers une vision « aller de l’avant », Gears of War incarne la détermination sans faille et la volonté obstinée de l’humanité à survivre dans un monde en ruine. Comme Marcus et son équipe (oui, il y a un mode multijoueur) nous le montrent, ce n’est pas parce que le monde touche à sa fin qu’il faut pour autant se laisser faire.
Mon verdict : Gears of War était et reste un jeu exceptionnel, un titre à ne pas manquer.
GAMES LIKE GEARS
Qu’en disent les joueurs ?
L’évolution des jeux post-apocalyptiques au fil du temps
Depuis que les premiers humains ont commencé à imaginer l’avenir, nous avons tous nos propres idées sur la manière dont la fin du monde devrait se produire. En ce qui concerne les jeux vidéo, on considère généralement que le tournant a eu lieu en 1978 avec Gamma World, qui était lui-même un dérivé de Donjons et Dragons.
Il a fallu attendre 1988 pour que les créateurs de jeux se rendent compte que la fin du monde constituerait un cadre idéal pour un jeu, et c’est ainsi que Wasteland a vu le jour. Ce jeu allait à son tour influencer fortement les studios Black Isle et conduire au développement des deux premiers opus de la série Fallout.
Les années 2000 ont contraint le genre à mûrir rapidement, en raison des nombreux événements qui ont ébranlé le monde au cours de cette période. Ces incidents nous ont clairement montré à quel point notre monde peut être fragile (et à quelle vitesse les choses peuvent échapper à notre contrôle) et ont donné naissance à des jeux abordant des thèmes tels que la guerre nucléaire dans Fallout 3, ou encore les pandémies et l’effondrement de la société dans Left 4 Dead.
Grâce aux progrès technologiques, les jeux de ce genre peuvent désormais intégrer le meilleur de plusieurs univers. Les améliorations apportées aux processeurs permettent aux jeux de faire fonctionner plusieurs systèmes simultanément, ce qui se traduit par une expérience plus immersive, tandis que des graphismes de meilleure qualité nous permettent de mieux visualiser à quoi pourrait ressembler un scénario apocalyptique.
Comment les univers post-apocalyptiques façonnent les mécanismes de jeu
Le genre post-apocalyptique a toujours été axé sur la survie humaine ; il n’est donc pas surprenant que les développeurs s’appuient sur ce principe pour créer leurs jeux.
La gestion des ressources est au cœur de ce jeu post-apocalyptique. Qu’il s’agisse de nourriture, d’eau, de fatigue ou de munitions, l’apocalypse se caractérise par la rareté des ressources et le rationnement minutieux de chacune d’entre elles, afin soit de terminer le jeu, soit de survivre ne serait-ce qu’un jour de plus.
Cette pénurie de ressources va de pair avec l’exploration. Après tout, si vous êtes constamment à court de ressources, vous devrez également être sans cesse en mouvement. Les développeurs ont donc dû accorder une attention particulière à la construction de l’univers, aux graphismes et à l’ambiance. Chaque colonie que vous visitez, chaque ruine que vous fouillez et chaque site emblématique que vous traversez doivent refléter la noirceur de l’apocalypse.
Dernier point, mais non des moindres, il y a la sensation que procure le combat. Ce nouveau monde est invariablement hostile, et que vous ayez à affronter des humains désespérés, des bandits errants ou des monstres, chaque combat brutal vous rappellera que ce n’est plus le monde que vous connaissiez autrefois.
Mon verdict final sur les meilleurs jeux post-apocalyptiques
Même avec cette liste de seulement 18 jeux, le choix reste difficile. Après tout, chacun recherche quelque chose de différent, qu’il s’agisse d’une histoire de vengeance, d’un simulateur de survie ou d’une ambiance apocalyptique extrême où la mort n’est qu’à une erreur près.
Alors, affinons encore un peu les choses.
Quel est le meilleur point de départ pour les jeux post-apocalyptiques aujourd’hui ?
- Pour les histoires complexes → The Last of Us Part II
Une histoire sinueuse mêlant vengeance et pardon, sur fond d’apocalypse zombie.
- Pour les histoires de groupes de survivants → The Walking Dead : La série définitive de Telltale
Idéal pour ceux qui souhaitent s’immerger dans l’histoire d’un groupe de survivants évoluant sur une Terre post-zombie.
- Pour les RPG d’action → Fallout : New Vegas
Ce RPG ancien mais intemporel allie le meilleur de l’évolution des personnages, un gameplay exceptionnel et une liberté totale pour une expérience dans les terres désolées sans pareille.
- Pour l’exploration et la découverte → Outer Wilds
Dévoilez les secrets de vos ancêtres au cours de cette expédition spatiale en solo.
- Pour les jeux en monde ouvert → 7 Days to Die
Combattez les morts-vivants sans fin sur une Terre ravagée tout en construisant, en fabriquant et en développant votre personnage.
Foire aux questions
Le meilleur jeu post-apocalyptique dépendra du type d’expérience que vous recherchez. Ceux qui recherchent des jeux de rôle axés sur l’histoire apprécieront sans doute The Last of Us Part II, Fallout : New Vegas et The Walking Dead : Le Jeu. Les joueurs qui souhaitent piller et tirer devraient jeter un œil à Fallout 4, 7 Days to Die et Dying Light.
Les jeux post-apocalyptiques se distinguent des autres genres par leur cadre. Au lieu d’horizons Cyberpunk ou de châteaux de haute fantaisie, les jeux post-apocalyptiques se déroulent dans les ruines de l’humanité, mettant en scène des villes abandonnées, perdues au fil du temps et envahies par la nature.
Les meilleurs types de combat dans les jeux post-apocalyptiques varient en fonction du jeu lui-même, ainsi que de vos préférences. Beaucoup, comme les séries Horizon ou The Last of Us, combinent des armes à distance et des armes de mêlée. D’autres, comme Outer Wilds et Pacific Drive, ne comportent que très peu, voire aucun combat. D’autres encore vous permettent d’adopter une approche hybride, à l’image de la série Fallout.
Oui, il existe certaines options multijoueur dans les jeux post-apocalyptiques. Des jeux comme 7 Days to Die et Dying Light vous permettent d’explorer le monde en compagnie de vos amis. Certains proposent même des modes JcJ, si vous souhaitez vous battre pour décrocher le titre de roi du désert.
Dans la plupart des cas, oui, vous pouvez explorer librement le monde dans les jeux post-apocalyptiques. Ce genre et la conception en monde ouvert vont souvent de pair, car cela montre à quel point le monde a changé.
Les défis des jeux post-apocalyptiques dépendent du genre général du jeu. Certains jeux axés sur la survie vous mettent au défi de récupérer ou de fabriquer de la nourriture, de l’eau et un abri, tandis que d’autres se concentrent sur le combat contre des humains hostiles et d’autres ennemis qui ont pris le contrôle du monde.
Oui, les jeux post-apocalyptiques peuvent être divertissants pour les joueurs occasionnels. La plupart des jeux proposent aujourd’hui des niveaux de difficulté et des options supplémentaires permettant d’adapter l’expérience aux nouveaux joueurs, ce qui leur permet de se familiariser avec les mécanismes les plus courants du genre.